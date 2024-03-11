TikTok vs. Reels: Ein Vergleich für Social Media Marketer

Video-Inhalte in mundgerechter Größe sind heutzutage der letzte Schrei. Über 85% der Vermarkter glauben, dass sie im Jahr 2024 das wirkungsvollste Format für Inhalte sein werden.

Wenn wir von kurzen Videos sprechen, kommen uns zwei Apps in den Sinn: TikTok und Instagram Reels.

Seit dem Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 haben diese beiden Plattformen durch kurze Formulare mit Videoinhalten erheblich an Zugkraft gewonnen.

TikTok wurde für seine lockeren, unterhaltungsorientierten Videos bekannt, die sich an die Generation Z richten. Gleichzeitig wurden Reels zur ersten Adresse für Markenaktionen und professionelle Videos.

Aber die Debatte bleibt: welche Plattform sollte Ihre Social-Media-Strategie für die Vermarktung Ihrer Produkte in den Mittelpunkt stellen?

Um sich für eine der Plattformen zu entscheiden, muss man ihre Stärken und Schwächen gründlich untersuchen und verstehen, welche der Plattformen zu den Anforderungen Ihres Geschäfts passt.

In diesem Artikel vergleichen wir TikTok und Reels im Detail - ihre Features, Fähigkeiten und Schlüssel, von denen Social-Media-Vermarkter profitieren können.

TikTok verstehen

über SorteTikTok ist eine Plattform für soziale Netzwerke die sich auf kurze Formate von Videos spezialisiert hat. Es konzentriert sich auf die Erstellung und Verteilung von vertikalen Video-Inhalten.

Im August 2014 unter dem Namen Musical.ly gestartet und 2018 umbenannt, hat TikTok den sich bereits entwickelnden Markt für das Freigeben von Videos aufgewirbelt und verfügt derzeit über über eine Milliarde monatlich aktive Benutzer .

Die Popularität von TikTok geht auf die Zeit der Quarantäne im Jahr 2020\ zurück. Während dieser Zeit erlebte TikTok einen massiven Anstieg der Benutzerzahlen und wurde zur beliebtesten App auf Android und iOS.

Seitdem ist TikTok immer weiter auf dem Vormarsch.

Im vierten Quartal 2023 erlebte TikTok 232 Millionen Downloads , was es zur ersten Wahl für kurzes Video-Marketing macht.

TikTok-Videos reichen von 15 Sekunden bis zu einer Minute in der Länge und enthalten meist beiläufige Inhalte wie leicht verdauliche Bildungs-/Informationsvideos, Life Hacks, beliebte Tanzschritte, Karaoke und mehr.

Mit dem neuesten Update von TikTok können Sie Videos mit einer Länge von bis zu 10 Minuten hochladen. Sie können nicht nur vorab aufgenommene Videos auf TikTok freigeben, sondern auch das LIVE Feature nutzen, um in Echtzeit mit Ihren Followern zu interagieren.

👀Notiz: TikTok LIVE ist für Personen ab 16 Jahren verfügbar, und Personen über 18 können während einer LIVE-Übertragung Geschenke senden und empfangen.

Zusammengefasst sind dies TikToks USPs (Unique Selling Propositions), die das Unternehmen von der Konkurrenz abheben:

Die For You Page (FYP) von TikTok basiert auf einem hochmodernen Algorithmus, der die Absichten und das Verhalten der Benutzer untersucht, um ihnen maßgeschneiderte, personalisierte Inhalte zu präsentieren

(FYP) von TikTok basiert auf einem hochmodernen Algorithmus, der die Absichten und das Verhalten der Benutzer untersucht, um ihnen maßgeschneiderte, personalisierte Inhalte zu präsentieren Die App verfügt über eine Bibliothek von kreativen Tools , die speziell zur Verbesserung von kurzen Videos entwickelt wurden

, die speziell zur Verbesserung von kurzen Videos entwickelt wurden TikTok verfügt über umfangreiche Musiklizenzvereinbarungen mit großen Plattenfirmen, so dass Sie problemlos beliebte Songs in Ihre Videos einbinden können, ohne Urheberrechtsverletzungen befürchten zu müssen

Understanding Instagram Reels

über Meta Mit Instagram Reels können Benutzer Videoclips von bis zu 90 Sekunden Länge aufnehmen oder hochladen. Sie können sie bearbeiten, Hintergrundgeräusche hinzufügen oder Spezialeffekte einbauen, bevor sie auf der Plattform veröffentlicht werden.

Mit diesen kurzen Formularen für Videoinhalte können Benutzer von Instagram ihre Kreativität ausdrücken, ihre Persönlichkeit zeigen, für Marken werben oder einfach nur Spaß haben.

Instagram Reels macht 30% des auf Instagram verbrachten Zeit und hat ein potenzielles Werbepublikum von 758,5 Millionen.

Instagram Reels haben einen eigenen Bereich auf den Profilen der Benutzer. Außerdem profitieren die Ersteller von den Cross-Promotions innerhalb der Instagram App, wodurch sie beim Durchsuchen der Feeds, Stories oder Explore-Bereiche leicht zu entdecken sind.

Abgesehen davon, sind hier einige Schlüssel USPs von Reels:

Reels integriert sich nahtlos in das bestehende Ökosystem der Instagram App, einschließlich Facebook (jetzt Meta), und ermöglicht plattformübergreifende Aktionen

Reels bietet einen Bereich von erweiterten Bearbeitungs- und benutzerdefinierten Optionen. Für Ersteller, die ausgefeilte und professionell aussehende Inhalte produzieren möchten, können die Bearbeitungsmöglichkeiten von Reels von Vorteil sein

Optionen. Für Ersteller, die ausgefeilte und professionell aussehende Inhalte produzieren möchten, können die Bearbeitungsmöglichkeiten von Reels von Vorteil sein Instagram Reels bietet integrierte Monetarisierungsmöglichkeiten für Ersteller durch Features wie Instagram Shopping und Branded Content

Nachdem wir nun ein grundlegendes Verständnis für diese Funktionen haben video-Marketing-Plattformen und ihre USPs sehen wir uns ihre Features und Fähigkeiten an.

Der Vergleich: TikTok vs. Instagram Reels

Wenn Sie hier sind, wissen Sie bereits über die laufende Debatte zwischen TikTok und Reels Bescheid. Obwohl beide Social-Media-Plattformen einen ähnlichen Stil und ein ähnliches Sichtbarkeitsfenster haben, gibt es auf beiden Plattformen Features, die sie mit großem Abstand voneinander unterscheiden.

In dieser Tabelle finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Plattformen:

Parameter TikTok Instagram Reels Videolänge (maximal) 3 Minuten 90 Sekunden Funktionen zur Videobearbeitung Allgemeine Tools und Elemente zur Videobearbeitung mit zwei einzigartigen Features:Duet: Video neben dem Video eines anderen Benutzers abspielenStitch: Mit anderen Erstellern von Inhalten zusammenarbeiten Allgemeine Tools und Elemente zur Videobearbeitung mit zwei einzigartigen Features:Collab: Ein Reel von mehreren Konten gemeinsam nutzenRemix: Videos neu erstellen, die das Foto oder Video eines anderen Benutzers enthalten Musikoptionen Umfangreiche Bibliothek mit urheberrechtsfreier Musik und Sounds Limitierte Musiksammlung im Vergleich zu TikToks riesiger Bibliothek Analysen und Einblicke Verfügt über In-App-Analysen mit begrenzten Metriken zur Nachverfolgung Verfügt über In-App-Analysen, die Reel-Einblicke umfassend aufschlüsseln Werbeanzeigen Bietet mehrere Werbeoptionen wie TopView- und In-Feed-Anzeigen Bietet Werbemöglichkeiten mit Produkt-Tags, In-Feed- und Explore-Seite-Anzeigen

1. Video-Länge

Die Videolänge bestimmt die maximale Größe von Videos, die Benutzer auf einer Plattform erstellen oder hochladen können.

Die maximal zulässige Länge von Videos bei TikTok und Reel wurde seit dem ersten Start aktualisiert.

TikTok

Ursprünglich durften Benutzer bei TikTok Videos mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden hochladen. Die Länge wurde auf 10 Minuten erhöht, nachdem ein Aktualisierung im Februar 2022 . Aber jetzt ist sie wieder auf 3 Minuten gekürzt.

Instagram Reels

Mit Reels können Benutzer Videos mit einer Länge von bis zu 90 Sekunden hochladen oder erstellen. Sie müssen TikTok verwenden, um lange Videos hochzuladen und Ihre Marke zu vermarkten.

2. Video-Bearbeitungsfunktionen

Mit der Videobearbeitung können Benutzer ihre aufgenommenen Videos optimieren, zuschneiden und verbessern, um ein besseres Nutzererlebnis zu schaffen und die Betrachtungsdauer zu erhöhen.

Sowohl TikTok als auch Reels bieten eine Reihe einzigartiger Tools zur Videobearbeitung. Grundlegende Features wie Filter, Text und Sticker sind auf beiden Plattformen verfügbar. Beide bieten Tools zum Hochladen von zuvor aufgenommenen Videos und zum Zuschneiden nach Belieben.

Als wir jedoch TikTok und Reels Seite an Seite verglichen, stießen wir auf einige unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten beider Plattformen.

TikTok

Das Feature 'Duet' von TikTok erfreut sich großer Beliebtheit; es spielt Ihr Video Seite an Seite mit dem Video eines anderen Benutzers ab.

Ein weiteres exklusives Feature von TikTok, 'Stitch', führt ein Video eines anderen Erstellers mit Ihrem Video zusammen, was zu einigen coolen und kreativen Duos führt, die eine Stufe über den normalen Videos liegen.

Instagram Reels

Das Feature 'Collab' von Instagram Reels ermöglicht es Benutzern, gemeinsam an einem Video zu arbeiten und es gleichzeitig von ihren Konten und denen des Partners hochzuladen. Das Feature funktioniert wie "Tags"

Sobald das getaggte Konto die Anfrage akzeptiert, ist Ihr Beitrag für die Follower auf beiden Profilen sichtbar. So können Sie auf einfache Weise zusammenarbeiten und Ihre Reichweite erhöhen!

Reels bietet auch ein 'Remix' Feature, das dem "Duet" von TikTok ähnelt; damit können Sie Videos erstellen, die das Foto oder Video einer anderen Person enthalten.

3. Musikoptionen

Wenn Sie Ihre kurzen Videos mit guter Musik unterlegen können, erhöht sich die Reichweite und die Verweildauer Ihrer kurzen Videos erheblich.

In TikTok vs. Reels bieten beide Plattformen eine Fülle von Klängen und Musik, von viralen Memes bis hin zu den neuesten Diagramm-Toppern.

Beide verfügen über Features wie Text-to-Speech und Spracheffekte.

Ganz gleich, ob Sie einen witzigen Voiceover hinzufügen oder Ihre Bildunterschriften aufpeppen möchten - es gibt viele kreative Möglichkeiten. Da es sich jedoch um TikTok gegen Reels handelt, haben wir dieses Feature genauer unter die Lupe genommen.

TikTok

Im Vergleich zu Instagram Reels verfügt TikTok über eine umfangreichere Musiksammlung. Der Hauptunterschied besteht darin, wie Sie Ihren Inhalten Audio hinzufügen.

Bei TikTok tippen Sie, sobald Sie die Aufnahme Ihres Videos erledigt haben, auf "Weiter" und klicken Sie auf das Symbol "Sounds", um Musik und andere Effekte hinzuzufügen. Schneiden Sie die Musik nach Ihren Wünschen zu und verwenden Sie sie in Ihren Videos.

Instagram Reels

Reels verfügt ebenfalls über eine große Auswahl an Audio. Allerdings ist sie im Vergleich zur Musiksammlung von TikTok eher blass. Auch der Prozess der Einbindung von Musik ist etwas anders.

Tippen Sie beim Erstellen Ihres Reels auf die Schaltfläche "Audio" am oberen Bildschirmrand, um auf eine riesige Musiksammlung zuzugreifen. Sie können auch nach einem bestimmten Titel suchen. Sobald Sie einen Titel ausgewählt haben, schieben Sie einfach die Zeitleiste, um den gewünschten Teil zu finden.

👀Notiz: Instagram Business Konten haben oft Probleme mit der Einbindung von urheberrechtlich geschützter Musik, was TikTok zu einem klaren Gewinner macht.

4. Video-Analysen

Für Social-Media-Vermarkter und Business-Konten sind In-App-Video-Analysen von entscheidender Bedeutung. Sie helfen bei der Überwachung Ihrer Branding- und Werbeaufwendungen auf TikTok und Instagram.

Egal, ob Sie sich für Reels oder TikTok entscheiden, Sie haben Zugang zu einer Reihe integrierter Analysetools. Schauen wir uns das mal genauer an:

#

TikTok AnalyticsTikTok-Ersteller-Portal gibt die notwendigen Metriken für die TikTok-Beteiligung frei, wie z. B. die Gesamtzahl der Ansichten, Likes, Shares und mehr. Sie erhalten auch eine Aufschlüsselung der Zuschauerzahlen nach Alter, Betrachtungsdauer, Gerät, das für den Zugriff auf den Inhalt verwendet wurde, und wo Benutzer Ihren Inhalt zuerst entdeckt haben.

Dashboard für Instagram-Analysen wie z. B. erreichte Konten, Aufrufe, Beobachtungszeit, durchschnittliche Beobachtungszeit und mehr.

5. Werbung Möglichkeiten

Beide Plattformen bieten unterschiedliche Werbemöglichkeiten, um die Reichweite und Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

TikTok

Geschäfte können sich voll und ganz auf TikTok-Marketing mit bezahlten Werbeoptionen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen TopView-Anzeigen und In-Feed-Anzeigen zu wählen.

TopView-Anzeigen sind das erste, was Benutzer beim Öffnen der App sehen. In-Feed-Anzeigen heben Ihre Inhalte in den "For You"-Feeds der Benutzer hervor.

Die Branded Hashtag Challenge und Markeneffekte sind ebenfalls bedeutende Werbevorteile. Diese Features regen die Benutzer dazu an, über bestimmte Hashtags mit Ihrer Marke zu interagieren.

Instagram Reels

Für Geschäfte, die Reels nutzen, liegt der Schwerpunkt auf shoppable ads mit Produkt-Tags. Mit diesen Tags können Benutzer direkt Aktionen auf Anzeigen ausführen, sei es zum Kaufen, Speichern oder für weitere Informationen. Dies ist ein direkter Weg, um mit Kunden in Verbindung zu treten und den Umsatz auf Instagram zu steigern.

Das Urteil: TikTok oder Instagram Reels?

Also, wer ist der Sieger? Lassen Sie uns noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Am besten ist es, die entscheidenden Parameter und KPIs des Social-Media-Marketings zu betrachten und zu sehen, wer am Ende die Nase vorn hat.

TikTok vs. Reels: Engagement-Rate TikTok ist Reels um Zentimeter voraus mit einer Engagement-Rate von 5,53 %, verglichen mit 4,36 % bei Reels.

Quelle: Sozialer Insider Der entscheidende Faktor ist hier das Publikum. {\an8}Nur_ 21% der US Gen Z _online Erwachsenen nutzen Reels wöchentlich, während 53 % regelmäßig TikTok nutzen

Dies bedeutet, dass die jüngere Generation mehr in TikTok als in Reels investiert. Das erwachsene Publikum, das eher einen beruflichen Hintergrund hat, macht immer noch einen großen Teil der Reels-Zielgruppe aus.

Nun müssen Sie entscheiden, für wen Ihr Produkt bestimmt ist und welche Zielgruppe Sie erreichen wollen.

Gewinner: TikTok-Videos erzielen eine höhere Beteiligung als Reels. Die Lücke schließt sich jedoch schnell, und Sie werden bald ein vielfältigeres Publikum auf Reels finden.

TikTok vs. Reels: Bewertung der Kommentare

TikTok hat eine Kommentarquote von 0,09 % im Vergleich zu 0,05 % bei Reels. Im Durchschnitt erhalten TikTok-Videos 44 % mehr Kommentare als Instagram Reels.

Gewinner: TikTok gewinnt auch hier wieder mit einer höheren Kommentarrate als Reels.

TikTok vs. Reels: Zeit beobachten

Die Verweildauer ist die Zeit, die die Betrachter insgesamt mit dem Ansehen Ihrer Videos verbringen. Im Durchschnitt werden 60 % der Videos mit kurzen Formularen für 41% bis 80% ihrer Länge.

Im Vergleich zwischen TikTok und Reels hat TikTok eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 9,06 %, während Reels einen noch beeindruckenderen Durchschnitt von 13,08 % erreicht.

Sieger: Obwohl TikTok die Benutzer effektiv einbindet, dominieren Reels mit der höchsten durchschnittlichen Sehbeteiligung.

TikTok vs. Reels: ROAS (Return on Ads Spend)

Analysieren wir, wie sich Werbung auf beiden Plattformen auf den Geldbeutel und den ROI eines Social-Media-Vermarkters auswirkt.

tikTok-Anzeigen werden weniger häufig genutzt als Instagram Reels-Anzeigen, was möglicherweise auf die höheren Kosten zurückzuführen ist

Kürzlich experimentierte Wordstream mit der Analyse der Wirksamkeit von Anzeigen auf TikTok im Vergleich zu Reels.

Im Rahmen des Experiments wurde auf beiden Plattformen dasselbe 15-sekündige Video abgespielt und eine benutzerdefinierte Frequenzbegrenzung hinzugefügt, um Anzeigenmüdigkeit zu vermeiden. Hier ist das gesamte Setup, das sie verwendet haben:

Quelle: Wordstreams Werbeexperiment Haben wir also einen Gewinner? Natürlich, Ja! 👇

Quelle: Wordstreams Werbeexperiment Gewinner: In diesem TikTok vs. Reels-Experiment war die auf Instagram Reels geschaltete Werbung der von TikTok deutlich überlegen. Reel-Anzeigen erhielten dreimal mehr Reichweite und Impressionen als TikTok. Und das, obwohl die CPC und CPM niedrig waren. (Anmerkung: Die Effektivität des Mediums hängt von Ihren Zielen ab und davon, was für Ihr Geschäft funktioniert. Dies ist nur ein Anhaltspunkt.)

So verwalten Sie Social Media-Kampagnen mit ClickUp

Unabhängig davon, ob Sie sich dafür entscheiden, Ihre Anzeigen auf TikTok oder Reels zu schalten, benötigen Sie eine Social-Media-Kampagnenstrategie und eine zuverlässige Social-Media-Marketingplattform.

Einer der besten und organischsten Wege, diese Strategie umzusetzen, ist der Einsatz eines kompetenten Projektmanagement- und Social Media Marketing-Tools wie ClickUp's Marketing Features für Teams.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Erstellen von Inhalten

Während es sich um eine übergreifende projektmanagement tool, ClickUp kann Wunder bewirken als software zur Verwaltung von Social Media Marketing .

Bringen Sie Ihr Team zusammen, um Ideen für Inhalte zu sammeln, indem Sie die kollaborative ClickUp Whiteboards . Notieren Sie fertige Ideen, erstellen Sie Pläne für Inhalte, organisieren Sie Zeitpläne und erstellen Sie eine gemeinsam genutzte Inhaltsbibliothek in einem gemeinsamen Workspace mit ClickUp Dokumente .

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ideen zu sammeln und Inhalte in Sekundenschnelle zu schreiben und zu bearbeiten

Mit ClickUp Brain können Sie auch die generative Kraft der KI für Ihre Social-Media-Kampagnen nutzen. Der KI Writer for Work hilft Ihnen, fesselnde Bildunterschriften zu erstellen und Ideen zu entwickeln, um Ihren Erfolg im Social Media Marketing zu steigern. Außerdem können Sie damit Ihre kalender für Inhalte um die Termine für Veröffentlichungen und Ankündigungen zu planen.

Aufbau und Verwaltung von Kampagnen in sozialen Medien

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0 Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Mit ClickUp können Sie alle Inhalte, Kalender und Pläne Ihrer Kampagnen für Ihre Team-Mitglieder freigeben. So erhalten Sie sofortiges Feedback und können Ihre Mitglieder einfach benachrichtigen, wenn sich Änderungen ergeben oder Fortschritte in Ihren Social-Media-Kampagnen erzielt werden. Sie können auch mehrere Ansichten wie die Tabelle oder die Kalender-Ansicht verwenden, um den Fortschritt aller Aktivitäten zu verfolgen.

ClickUp ist berühmt für seine vorgefertigten Vorlagen und bietet eine Vielzahl von vorlagen für die Verwaltung sozialer Medien aus denen Sie wählen können. Diese werden professionell erstellt, um die höchsten Engagement-Raten zu erzielen und Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, während Sie gleichzeitig Zeit sparen.

ClickUp's Social Media Post Template kommt mit fünf benutzerdefinierten Ansichten, die Ihnen helfen, den Prozess der Inhaltsverwaltung von Anfang bis Ende zu rationalisieren

ClickUp's Social Media Post Vorlage macht es Ihnen leicht, schnell und effizient hochwertige Inhalte zu erstellen. Mit ihr können Sie Beiträge für alle Ihre Social-Media-Kanäle erstellen und planen und alle Inhalte an einem Ort organisieren.

ClickUp's Vorlage für den Social Media Content Plan hilft Ihnen bei der Erstellung, Planung und Verwaltung Ihrer Inhalte in den sozialen Medien.

Sie können auch verwenden ClickUp's Social Media Content Plan Vorlage können Sie Ihre Inhalte für verschiedene Social-Media-Kanäle stressfrei planen und organisieren. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Marketingziele festzulegen, hochwertige Inhalte zu erstellen und Posts kanalübergreifend zu organisieren und zu planen.

Nachverfolgung der Leistung

Verwenden ClickUp's Kampagnen-Nachverfolgung und Analytik vorlagen zur Organisation und Verwaltung verschiedener Aspekte Ihrer Marketingkampagnen. Verfolgen Sie Budgets, Leistung und kreative Assets, um Ihre nächste Kampagne sicher zu starten.

Verwalten Sie Marketing-Kampagnen, Ausgaben, Leistung, Kreativmaterial und vieles mehr! Organisieren Sie Ihre Kampagnen an einem Speicherort mit der ClickUp Vorlage für Kampagnennachverfolgung & Analyse

Sie können auch verwenden ClickUp Dashboards um eine Ansicht aller Metriken, die Sie während Ihrer Kampagnen messen möchten, aus der Vogelperspektive zu erhalten.

Gewinnen Sie das Social Media Spiel mit ClickUp

Wir hoffen, dass unsere Aufschlüsselung von TikTok vs. Instagram Reels Ihnen bei der Entscheidung geholfen hat, welche social Media Marketing kanal am besten zu Ihren Marketingbedürfnissen passt. Nutzen Sie ClickUp, um Ihren Social-Media-Management-Prozess unabhängig von Ihren Kanälen zu optimieren und effizient zu gestalten.

Mit seinen Integrationen mit all Ihren üblichen Tools und Apps wie Slack, HubSpot, Zapier, Zoom, Figma und vielen anderen ist es die einzige Projektmanagement-Software, die Sie jemals brauchen werden. Anmelden bei ClickUp heute kostenlos an!

FAQs

1. Sind Reels besser als TikTok?

Der Kontext ist hier ausschlaggebend. Instagram Reels kann besser sein als TikTok, wenn das die Zielgruppe ist, auf die Sie im Einzelnen abzielen. Außerdem bietet Reels im Vergleich zu TikTok einfache und erschwingliche Werbeoptionen.

2. Was ist besser: TikTok oder FB Reels?

Die Entscheidung zwischen TikTok und Facebook Reels hängt von Ihrer Zielgruppe und Ihren Marketingzielen ab.

TikTok zeichnet sich dadurch aus, dass es jüngere Demografien anspricht und vielfältige Werbemöglichkeiten bietet, während Reels auf Facebook unkomplizierte Werbelösungen bereitstellt. Multi-Channel-Marketing könnte der beste Ansatz sein, um verschiedene Zielgruppensegmente effektiv zu erreichen.

3. Was ist der Nachteil von Reels?

Der Nachteil von Instagram Reels liegt in der kürzeren maximalen Videolänge im Vergleich zu TikTok, was die Dauer der Inhalte, die Vermarkter freigeben können, einschränkt.

Das Engagement des Publikums und der Benutzer von Reels ist vergleichsweise geringer, vor allem bei jüngeren Demografien, was sich auf die potenzielle Reichweite und Markenpräsenz auswirkt.