10 beste UX-Design-Konferenzen, die Sie nicht verpassen sollten [Ausgabe 2024]

In dieser von Technologie und KI geprägten Ära sind Benutzererfahrungs- (UX) und Benutzeroberflächen-Designer (UI) in allen Branchen sehr gefragt. Tatsächlich hat das U.S. Bureau of Labor Statistics prognostiziert einen Anstieg um 15 % einen Anstieg der Beschäftigung von Fachleuten für digitale Schnittstellen und Webdesign zwischen 2022 und 2032\ voraus. Das ist enorm im Vergleich zu anderen Berufen, die im Durchschnitt nur 3 % ausmachen!

Die Themen des UX/UI-Designs entwickeln sich jedoch ständig weiter, sei es die Benutzerforschung zur Mensch-Computer-Interaktion oder die Entwürfe für die Informationsarchitektur (IA). Aus diesem Grund halten sowohl Produktmanager als auch UX-Profis jedes Jahr Ausschau nach den wichtigsten UX-Design-Konferenzen.

Bei diesen Ereignissen können sich UX-Designer über die neuesten UX-Forschungen und -Trends informieren, neue Tools und Spitzentechnologien kennenlernen und von prominenten Branchenführern lernen. 💡

Werfen Sie einen Blick auf unsere Liste der Top 10 UX-Design-Konferenzen im Jahr 2024 und nutzen Sie Ihre bevorzugten Optionen. Wir werden auch präsentieren:

Vorteile, die Sie von diesen praxisnahen Workshops und Konferenzen erwarten können

Tipps und tools für die Vorbereitung auf eine Konferenz

Vorteile der Teilnahme an UX-Konferenzen

Lohnt sich die Teilnahme an einer UX-Konferenz, insbesondere unter Berücksichtigung von Preis- und Terminaspekten? Die folgenden Vorteile werden Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen: 👇

Sie bleiben auf dem Laufenden über die neuesten Trends

Die UX-Forschungs- und Designlandschaft entwickelt sich ständig weiter. Das Wissen, das Sie vor Monaten erworben haben, ist heute vielleicht nicht mehr relevant.

UX-Praktiker sollten sich zwar das ganze Jahr über über Trends und Designforschung informieren, aber die verfügbaren Inhalte sind eher theoretisch. Konferenzen sind eine großartige Möglichkeit, umsetzbares Wissen direkt von Vordenkern und deren Erfahrungen und Fallstudien zu erwerben.

Inspiration finden

Selbst wenn Sie UX-Design lohnend und aufregend finden, müssen Sie zugeben, dass der tägliche Trott mit der Zeit den Funken überspringen lassen kann. Die Erfolgsgeschichten auf diesen Konferenzen und der Austausch mit Gleichgesinnten sind eine schöne Abwechslung, die Ihre Leidenschaft neu entfacht und Ihre Kreativität steigert.

Networking-Möglichkeiten

UX-Design-Konferenzen sind eine gute Möglichkeit, um mit erfahrenen UX-Designern, Forschern und Produktmanagern in Verbindung zu treten. Diese Verbindungen sind besonders wertvoll, wenn Sie auf der Suche sind nach mitstreiter für neue Projekte suchen .

Die meisten Konferenzen haben Sitzungen zur Entspannung nach einem langen Tag sorgfältiger zuhören und Notizen machen . Sie können Erkenntnisse freigeben, sich über gemeinsame Herausforderungen austauschen und mit vereinten Kräften innovative Lösungen entwickeln.

Meeting mit Ihren Rollenvorbildern

Wenn Ihre bevorzugten UX-Designer auf einer Konferenz sprechen, sollten Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, von ihren Erfahrungen und Erfolgsgeheimnissen aus erster Hand zu erfahren. Manchmal können Sie sie auch treffen und mit ihnen interagieren. 🤝

Sie kennen keinen der Redner? Der Besuch lohnt sich trotzdem, denn vielleicht entdecken Sie verschiedene Perspektiven, von denen Sie nicht wussten, dass sie existieren. Diese Einsichten können Ihr Designdenken und Ihre arbeitsstil .

Weiterqualifizierung in der Industrie

Virtuelle und persönliche Workshops auf UX- und Design-Konferenzen werden von globalen Vordenkern geleitet. Sie konzentrieren sich auf praktisches Wissen, das man oft nicht aus kursen und Büchern . Sie können tiefer in Forschungsmethoden, Interaktionstechniken und andere Nischen eintauchen, die Sie interessieren.

Diese Erfahrung kann ein wichtiger Schritt in Ihrer Karriere sein. Sie können sogar mit Ihrer Anwesenheit glänzen und auf sich aufmerksam machen - und vielleicht werden Sie eines Tages sogar Sprecher! 🎤

Die Entscheidung, welche UX-Konferenz Sie besuchen sollten

Es gibt Dutzende von UX-Konferenzen, die jedes Jahr veranstaltet werden, und es ist unmöglich, an allen teilzunehmen. Erledigen Sie eine gründliche Recherche, um herauszufinden, welche Konferenzen Ihre Zeit und Ihr Geld wert sind. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung die folgenden Faktoren:

Standort: Entscheiden Sie sich für Ereignisse in Ihrer Nähe, damit die Anreise nicht zu viel wird. Die meisten Konferenzen sind zwar hybrid und bieten Aufzeichnungen oder ermöglichen eine virtuelle Teilnahme, aber Sie müssen persönlich anwesend sein, um die interaktiven und netzwerkbezogenen Aspekte des Ereignisses zu nutzen Referenten: Obwohl jedes Wissen wertvoll ist, sollten Sie Ereignisse bevorzugen, bei denen UX-Experten aus bekannten Branchen zu Wort kommen Themen: Wählen Sie Konferenzen, die sich mit Themen aus der Nische befassen, an der Sie interessiert sind. Sie sind ansprechender und können Ihre Karriere neu gestalten, um bessere Chancen zu erhalten Kosten: UX-Konferenzen können teuer sein, daher sollten Sie sich nach vergünstigten Frühbuchertickets oder Gruppenbuchungen umsehen. Sie können sogar Ihren Arbeitgeber davon überzeugen, die Kosten zu übernehmen, wenn das Ereignis als Weiterbildungsmaßnahme dient. Bei internationalen Konferenzen sollten Sie die Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung auf dem Konto haben

Wenn Sie in einem Konflikt stehen, nutzen Sie die ClickUp Vergleich Matrix Vorlage um Ihre Optionen und Bewertungskriterien in einem einzigen Fenster darzustellen und alles schneller zu bearbeiten.

Die wichtigsten UX-Konferenzen für UX-Praktiker, die 2024 besucht werden sollten

Hier sind die interessantesten UX-Ereignisse, für die sich Designer im Jahr 2024 interessieren - wir haben Optionen sowohl für Anfänger als auch für erfahrene UX-Designer 🌹

1. ConveyUX

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) hat den Weg für neue UX-Einsichten geebnet. ConveyUX hat sein nächstes dreitägiges Ereignis auf neue KI-Konzepte für UX-Design, Forschung und Strategie ausgerichtet.

Sie werden von über 30 Branchenexperten hören, wie sie ihre UX-Prozesse in der neuen KI-getriebenen Ära anpassen. Es erwarten Sie die besten globalen Vordenker, darunter:

Dona Sarkar, Chief Troublemaker für das Microsoft KI und Copilot Extensibility Program Dr. Natalie Petouhoff, CEO von Competitive Consulting Advantage Luke Wroblewski, Geschäftsführender Direktor bei Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, Leiter der Abteilung Insights bei Figma Elizabeth Churchill, Direktorin für Benutzererfahrung bei Google

Sie können nicht persönlich teilnehmen? Zum Glück können Sie von zu Hause aus in Echtzeit auf die Aufzeichnungen der Vorträge und Workshops, Folien und andere Inhalte zugreifen.

Bonus lesen: Die besten KI-Tools für Präsentationen !

2. UXTH-Konferenz

Die UXTH Conference Thailand 2024 verspricht ein großes Programm an Aktivitäten. Dieses hybride Ereignis findet an zwei Wochenenden statt und wird aus drei Teilen bestehen:

Zweitägige virtuelle Konferenz (geeignet für junge Designer mit wenig Branchenerfahrung) Eintägige Konferenz vor Ort Eintägiger Workshop

Einige der Feature-Branchenführer, die auf dem Ereignis sprechen werden, sind:

Christopher Noessel, Design Principle für angewandte KI bei IBM

Jonny Schneider, Eigentümer und Prinzipal von Humble Ventures

Pete Chemsripong, Berater für Produktstrategie bei ThoughtWorks

Im Rahmen des Ereignisses finden auch zahlreiche Community-Aktivitäten im Vorfeld der Konferenz statt, wie z. B. der wöchentliche Live-Podcast LabMeet und monatliche Meetups. 😍

Die Ereignisse werden in englischer Sprache abgehalten, und ein Übersetzer wird für den Workshop zur Verfügung stehen. Videoaufzeichnungen der Konferenz werden drei Monate lang verfügbar sein.

3. UX Kopenhagen

Bei der 10. Ausgabe der internationalen Konferenz Copenhagen Human Experience wird es Podiumsdiskussionen zu den Themen Wachstum und Konsum im UX Space geben. Erwarten Sie verschiedene UX-Profis, die über Überkonsum, Klimawandel, Verschwendung und das dringend benötigte Verlernen schädlicher Produktionsprozesse diskutieren. 🍃

Die Referenten werden die Arbeit vorstellen, die sie bereits erledigt haben, um diese Probleme zu bekämpfen, und diskutieren, was junge Designer zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können.

Die UX Copenhagen hat verschiedene Aktivitäten für ihre Teilnehmer vorbereitet, wie praktische Workshops, Live-Sitzungen mit Fragen und Antworten, Feature-Verlosungen und Signierstunden.

Freuen Sie sich auf die Sitzungen der Runden Tische des Ereignisses, bei denen Redner mit professionellen Designern in kleinen Teilnehmergruppen interagieren werden.

4. UXDX

UXDX ist eine Konferenz, die neue UX-Praktiken und Herausforderungen in die Unterhaltung einbringt. Sie konzentriert sich auf die Optimierung des Entwicklungs- und Designprozesses für das moderne Zeitalter.

Das Ereignis im Mai findet in New York statt und bietet verschiedene Arten von Inhalten, darunter Vorträge, interaktive Podiumsdiskussionen, Foren und Workshops.

Sie werden Experten von bekannten Unternehmen wie Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana und der NASA zuhören können. Zu den wichtigsten Diskussionen für Produktmanager und UX-Forschungsteams gehören:

Verkleinerung von Teams

Prioritätensetzung

Gestaltung von Dienstleistungen

Umfassender Umgang mit Unsicherheit

Nachhaltige Praktiken für die Benutzererfahrung

Außerdem wird der Gründer von UXDX, Rory Madden, über KI, (De-)Zentralisierung und Visionen für die Arbeitsweise sprechen.

Wenn Sie es nicht zu diesem Ereignis schaffen, sehen Sie sich die anderen Ereignisse von UXDX 2024 an: UXDX APAC im August (virtuell) und die UXDX EMEA in Dublin im Oktober (hybrides Ereignis).

5. UX360 Forschungsgipfel 2024, Europa

Obwohl es sich bei diesem Ereignis im Mai erst um die vierte Ausgabe handelt, ist der UX360 Research Summit eine der bekanntesten UX-Konferenzen der Welt. Bei dem bevorstehenden Ereignis handelt es sich jedoch um das erste persönliche Treffen, das Sie nicht verpassen sollten.

Die Konferenz widmet sich den neuesten Methoden der Benutzer-Evaluierung und -Forschung sowie der Umsetzung von UX-Erkenntnissen durch Planung und Analyse. Unterstützt vom Merlien Institute, einem namhaften Organisator von B2B-Ereignissen, können Sie sich auf zahlreiche Networking-Möglichkeiten mit den über 1.000 UX-Forschern und -Praktikern freuen, die zu dieser Konferenz erwartet werden.

Der UX360 Research Summit 2024 bietet fallstudien und Diskussionen, die von UX-Forschern aus erfolgreichen Unternehmen wie z. B:

Google

Meta

Dropbox

Tatsächlich

LinkedIn

Vertriebsmitarbeiter

Skyscanner

Zu den weiteren vorgeschlagenen Aktivitäten gehören interaktive Podiumsdiskussionen, 1-2-1 Meetings und Sitzungen für soziale Netzwerke. 👥

6. Mensch-Computer-Interaktion (HCI) International

HCI International ist nicht nur eine Konferenz. Es ist ein Paket von über 21 akademischen Konferenzen, die Sie mit einer einzigen Anmeldung besuchen können!

Die diesjährige Ausgabe findet in Washington D.C. statt. Und machen Sie sich darauf gefasst, dass es eine große Veranstaltung sein wird - HCI feiert ihr 40-jähriges Bestehen.

Als UX-Designer finden Sie hier einige der wichtigsten Konferenzen im HCI-Ökosystem:

HCI: Human-Computer Interaction Thematic Area (das führende Ereignis)

Human-Computer Interaction Thematic Area (das führende Ereignis) DUXU: Konferenz für Design, Benutzererfahrung und Benutzerfreundlichkeit

Konferenz für Design, Benutzererfahrung und Benutzerfreundlichkeit UAHCI: Konferenz über universellen Zugang in der Mensch-Computer-Interaktion

Konferenz über universellen Zugang in der Mensch-Computer-Interaktion MOBILE: Konferenz zur menschengerechten Gestaltung, Bedienung und Evaluation von Mobilkommunikation

Konferenz zur menschengerechten Gestaltung, Bedienung und Evaluation von Mobilkommunikation HCI-Games: Fokus auf HCI in Spielen

Wenn Sie ein Student sind, können Sie Ihr Design für den Student Design Competition einreichen und an einer der vielen lernorientierten Aktivitäten teilnehmen. Dazu gehören Mentoring-Sitzungen, soziale UX-Ereignisse zum Netzwerken und sogar ein BBQ! 🍖

7. UX Nordisch

Die UX Nordic ist eine der größten UX-Konferenzen Europas und bietet hochwertige, leicht verständliche Inhalte, die Sie in der Praxis anwenden können.

Das diesjährige Ereignis ist nicht anders. Es werden internationale Redner von Branchenführern wie BMW, Philips und IKEA zu hören sein.

Während des Hauptkonferenztages können Sie an interaktiven Sitzungen zu Themen wie der Zukunft von UX, dem Einfluss von KI auf Forschungs- und Designsysteme und E-Commerce UX teilnehmen. Die anderen beiden Tage bieten entspanntere Aktivitäten. Der letzte Tag, der Xperience Day, umfasst Workshops zu den neuesten UX-Forschungen und multisensorischem Design.

Es sind sowohl virtuelle als auch Vor-Ort-Tickets erhältlich. Wenn Sie persönlich kommen, können Sie sich unter Gleichgesinnte mischen und eine Award-Show, einen Auftritt eines Comedians und sogar ein DJ-Set genießen. 🎵

8. UX Conf London

Wenn Sie neu im Bereich der UX-Designsysteme sind, ist diese Konferenz genau das Richtige für Sie.

Die UX Conf London organisiert seit 2017 unterhaltsame, aber lehrreiche Ereignisse. Bei der Ausgabe 2024 werden Redner von Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor und vielen anderen bekannten Unternehmen zu Gast sein.

Anstatt Sie mit theoretischem Wissen zu bombardieren, wird sich dieses eintägige Ereignis auf die praktische Seite der Branche konzentrieren. Die Referenten demonstrieren oft Top-UI und UX design tools , wie zum Beispiel:

Notion

StoryTribe

Webflow

Typeform

Figma

Neben Vorträgen können Sie an Interviews, Live-Q&A und Networking-Sitzungen zu aktuellen Aspekten der UX-Psychologie und Design Leadership teilnehmen. Zur Entspannung gibt es Yoga, Kaffee und ein exklusives Designer vs. AI-Quiz.

9. Weltkongress für Benutzerfreundlichkeit

Der World Usability Congress ist eine multidisziplinäre UX-Konferenz, die verschiedene UX- und Design-Unterthemen abdeckt, wie z. B. haptische und multimodale Interaktion und Service Design.

Mit einem Frag-mich-alles-Format konzentriert sich diese internationale Konferenz mehr auf Interaktionen und ermöglicht es den Teilnehmern, sich von über 50 internationalen Experten beraten zu lassen.

**Das im Oktober stattfindende Ereignis besteht aus zwei Teilen: Die Hauptkonferenz bietet Keynotes, Vorträge und Masterclasses, während sich die Focus Days um industrielle UX-Workshops drehen. Erwarten Sie Themen wie:

UX-Strategie

UX-Forschungsarbeiten

Design-Führung

Enterprise UX

Zugänglichkeit

Um Ihr UX-Wissen zu vertiefen, sollten Sie unbedingt die Workshops zu KI, Usability-Tests und Metriken besuchen, kundenerlebnis-Mapping und Design Thinking und entscheidungsfindung .

10. PushUX

Die seit 2012 aktive PushUX-Konferenz hat ihr Format perfektioniert und eine Atmosphäre geschaffen, die sowohl entspannt als auch professionell ist. Die Konferenz versammelt mehr als 650 UX-Design-Enthusiasten aus der ganzen Welt und ermöglicht ihnen, freundliche Diskussionen zu führen und gleichzeitig wertvolles Branchenwissen von Gleichgesinnten aufzusaugen.

Bei den meisten Konferenzen muss man sich aussuchen, was man sehen möchte, so dass man umherziehen und einige Vorträge verpassen muss. Die PushUX ist anders.

Sie hat ein sorgfältig zusammengestelltes, eingleisiges Programm mit 18 Vorträgen und einer logischen Erzählung. Sie können es immer noch nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren, indem Sie wählen, welche Sitzungen Sie besuchen wollen.

Das Programm der Konferenz umfasst mehrere interaktive Komponenten, darunter eine Ausstellung mit über 20 design-Projekten . Die Organisatoren versprechen auch, die Favoriten der Teilnehmer wieder aufleben zu lassen - die Diskussionen beim Lean Coffee und die Failure Slam-Sitzungen.

Wie man sich auf UX-Konferenzen vorbereitet: 5 Tipps

Die Auswahl der UX-Ereignisse, an denen Sie in diesem Jahr teilnehmen werden, ist ein hervorragender Schritt, um Ihre Karriere voranzutreiben - aber wie erledigen Sie das Beste aus diesen Konferenzen? Wir haben Sie!

Befolgen Sie diese fünf Tipps, um sich auf die besten UX-Konferenzen vorzubereiten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wir zeigen Ihnen auch einige Tools und Funktionen in ClickUp , eine kostenlose Lösung für visuelles Projektmanagement, mit der Sie Ihr Konferenzerlebnis maximieren können. ⭐

1. Umfassend planen

Die meisten UX-Profis haben viel um die Ohren und lassen Konferenzen ausfallen, um anderen Arbeiten nachzukommen. Das einzige Mittel dagegen ist, weit im Voraus zu planen und sicherzustellen, dass Ihr Zeitplan genügend Spielraum für eine bereichernde Konferenzerfahrung bietet.

Wenn der Veranstaltungsort der Konferenz eine Reise erfordert, beginnen Sie zu planen ihre Workflows schon Monate im Voraus zu planen, um zu vermeiden, dass wichtige Aufgaben während des Ereignisses anfallen.

Der erste Schritt besteht darin, die Eintrittskarten frühzeitig zu kaufen, wenn die Preise niedriger sind. Treffen Sie Reisevorbereitungen und buchen Sie ein Hotelzimmer in der Nähe des Veranstaltungsortes, um den Arbeitsweg zu minimieren.

Der beste Weg, Ihren Zeitplan zu optimieren, ist durch ClickUp Aufgaben und seine nativer Kalender .

Mit ClickUp Aufgaben können Sie zukünftige Workflows mit anpassbaren Abhängigkeiten, Tags und Beschreibungen von Prioritäten gestalten. Visualisieren Sie alle Ihre Aufgaben und Ereignisse in der Ansicht des Kalenders - mit der Drag-and-Drop-Schnittstelle können Sie Zeitfenster nahtlos anpassen und Ihren Zeitplan flexibel halten.

Verbinden Sie ClickUp mit dem Google Kalender, um geplante Meeting-Termine und Ereignisse in ClickUp einfach anzeigen zu können

ClickUp synchronisiert sich mit Ihrem Google Kalender, so dass Sie Ihre Meetings, Aufgaben und Verpflichtungen zu Ereignissen ganz einfach an einem Ort nachverfolgen können. Außerdem, mit Benutzerdefinierte Felder können Sie wichtige Details zu Ihrem Konferenzplatz hinzufügen, z. B:

Thema der Konferenz

Redner

Workshop-Mentoren

2. Paket für den Erfolg

Sie sollten bequeme, aber professionell wirkende Kleidung für das Ereignis vorbereiten. Bei den meisten Konferenzen ist ein Business- oder akademischer Casual Dress Code vorgeschrieben, vorzugsweise in gedeckten oder konservativen Farben. Wählen Sie für längere Ereignisse atmungsaktive Stoffe.

Vergessen Sie Ihre technischen Geräte und Ladegeräte nicht. Wenn Sie Visitenkarten haben, nehmen Sie sie mit, um die Vernetzung zu erleichtern.

Pro-Tipp: Fügen Sie bei persönlichen Ereignissen die Adressen Ihres Hotels, des Veranstaltungsorts und anderer Orte, die Sie besuchen möchten, zu ClickUp hinzu. Dank der interaktiven ClickUp Kartenansicht können Sie Speicherorte zu Aufgaben und Ereignissen hinzufügen, um die Navigation zu erleichtern, und sie sogar über sichere Links freigeben. 💚

Verwenden Sie die ClickUp Kartenansicht, um Aufgaben Speicherorten zuzuordnen und standortbezogene Workflows besser zu verwalten

3. Setzen Sie Prioritäten innerhalb Ihres Konferenzplans

Konferenzen sind oft lang, schnelllebig und anstrengend. Es ist wichtig, gut zu schlafen, zu essen und genug Wasser zu trinken, damit Sie die Energie haben, die Konferenz durchzustehen. 🔋

Die meisten Organisatoren geben die abschließende Zeitleiste der Konferenz im Voraus bekannt, so dass Sie von Stunde zu Stunde einen Überblick über die Präsentationen und Workshops erhalten. Viele dieser Unterveranstaltungen sind fakultativ, so dass Sie den Zeitplan sorgfältig studieren müssen, um die Ereignisse, die Sie unbedingt sehen müssen, zu priorisieren und entsprechend zu planen.

Um Ihren endgültigen Zeitplan zu visualisieren, können Sie die ClickUp Gantt Diagramm oder Ansicht der Zeitleiste **Mit beiden Optionen können Sie Ihren Tag stundengenau definieren. Sie können farblich gekennzeichnete Abschnitte für jedes Ereignis einfügen und prioritäts-Flags auf alles, was Sie nicht verpassen wollen.

Erstellen Sie eine mikroskopische Ansicht Ihres UX-Konferenzplans mit Zeitleisten in ClickUp

4. Verbessern Sie Ihr Spiel mit den Notizen

Scheuen Sie sich nicht, in Q&A-Sitzungen und an runden Tischen Fragen zu stellen, und hören Sie genau zu, wenn andere ihre geschäftsspezifischen Probleme freigeben und nach Lösungen suchen. Machen Sie sich während der Konferenzen sorgfältig Notizen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre neu gewonnenen UX-Erkenntnisse lange behalten.

Das Problem dabei ist, dass diese Ereignisse visuell und geistig anregend sind, so dass man leicht mit dem Notizen machen ins Hintertreffen gerät. Es ist ratsam, sich die Verwendung des zur Gewohnheit zu machen ClickUp Notepad um schnell wichtige Ideen und Gesprächspunkte zu notieren. Es ist auf Desktop- und Mobilgeräten verfügbar.

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit reichhaltigen Formaten und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall in ClickUp Notepad zugreifen können

Sie können auch die KI-fähige ClickUp Dokumente um Ihre Notizen von den verschiedenen Konferenzen, die Sie besuchen, zu organisieren. Erstellen Sie Ordner für jede Konferenz und halten Sie Ihre Notizen, Zeitpläne und Wissensdokumente übersichtlich sortiert. Sie werden von der Möglichkeit begeistert sein Zusammenfassen mit KI wenn Sie Ihre Notizen schnell überprüfen wollen.

Zusammenfassen von Notizen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

Sie können auch die Tools des Tools Features übersetzen um Ihre Notizen, Präsentationen und Diskussionen auf internationalen Konferenzen zu lokalisieren. Zu erledigen ist lediglich, dass Sie den zu übersetzenden Textabschnitt markieren, das Dropdown-Menü Übersetzen öffnen und die gewünschte Sprache auswählen.

Rendern Sie nahezu perfekte Interpretationen Ihrer Inhalte in über 10 Sprachen mit der Aktion "Übersetzen" in ClickUp AI

5. Machen Sie Vorlagen zu Ihrem Workshop-Freund

Workshops im Rahmen von Konferenzen sind eine äußerst produktive Methode, um neue UX/UI-Konzepte und Best Practices kennenzulernen. Aber diese Sitzungen erfordern eine aktive Beteiligung, und es ist oft schwierig, in einem begrenzten Zeitrahmen 100% zu geben.

An dieser Stelle kommen UX-Vorlagen ins Spiel. Dabei handelt es sich um vorstrukturierte Dokumente, die so optimiert sind, dass Sie in engen Situationen schneller arbeiten können.

ClickUp hat 1.000+ Vorlagen , um Sie bei verschiedenen Aufgaben im Workshop zu unterstützen. Wenn der Workshop-Leiter Sie zum Beispiel bittet, ein Beispiel für eine Roadmap zur Benutzererfahrung zu erstellen, können Sie schnell auf die ClickUp UX Roadmap Vorlage und verwenden Sie die farbenfrohe Karte, um Ihr Beispiel schnell einzurichten.

Mit dieser Vorlage können Sie im Handumdrehen eine Roadmap mit Details zu Benutzertests, Forschung und Design-Iterationen erstellen

Sie könnten auch an folgenden Vorlagen interessiert sein erstellung von Marketingkalendern , heuristische Auswertung und gebrauchstauglichkeitsprüfung wenn sich Ihre Konferenz mit diesen Konzepten befasst.

Neu gewonnenes UX-Wissen auf zukünftige Projekte mit ClickUp anwenden

Die Umsetzung der Erkenntnisse, die Sie bei einem Ereignis gewonnen haben, ist mit ClickUp einfacher: Mit ClickUp Docs können Sie neue UX-Forschungen organisieren und Ihre Arbeit optimieren design-Prozess in einem einzigen Space. Weitere Vorteile der Plattform sind:

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des sorgfältig trainierten ClickUp KI-Tools zur schnellen Erstellung von Briefings und User Journeys

Außerdem hilft es Ihnen, Ihre Arbeit zu planen, ClickUp kann ein leistungsfähiges tool für die Gestaltung sein . Sie und Ihr Team können mit ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und erstellung von Wireframes in Echtzeit zusammen.

Sobald die Mockups fertig sind, senden Sie sie zur Genehmigung, indem Sie den gewünschten Mitarbeiter taggen, der sie prüfen, Anmerkungen hinzufügen und kommentieren kann, um Feedback zu geben.

Nutzen Sie ClickUp, um mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ansprechende Wireframes und Karten für Benutzer zu erstellen ClickUp ist mit mehr als 1.000 Tools integriert darunter Favoriten der Designer wie Figma, Benutzer forschungssoftware wie Hotjar, und sogar kalender für Inhalte und Marketing-Tools wie Hootsuite und HubSpot.

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten mit UX-Design-Konferenzen und ClickUp

UX-Design-Konferenzen sind eine hervorragende Möglichkeit, sich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, Ihre Fähigkeiten in multidisziplinären Workshops zu erweitern und mit anderen Benutzern in Verbindung zu treten.

Mit unseren durchdachten Vorbereitungstipps und den ClickUp tools und Vorlagen können Sie das Beste aus den UX-Konferenzen machen, die Sie besuchen. Für ClickUp anmelden an und benutzerdefinieren Sie es als Ihren zuverlässigen Begleiter für Konferenzen und die tägliche Arbeit. 🍀