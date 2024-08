Toggl Review: Pro & Nachteile der Verwendung von Toggl Track in 2024

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Arbeitstag zu einem schwarzen Loch voller Ablenkungen, Nebenaufgaben und zeitraubender Aufgaben wird? Das haben wir alle schon erlebt. Zeitmanagement ist nichts für schwache Nerven, aber es ist wichtig, um Ihre Zeit zurückzugewinnen, produktiv zu werden und die Arbeit dort zu lassen, wo sie hingehört - im Büro.

Egal, ob Sie Projektleiter oder Mitwirkender sind, eine Software zur Zeiterfassung wie Toggl Track ist eine echte Bereicherung. Toggl bietet einen Bereich von Features, die auf Projektmanagement, Planung und sogar die Einstellung von Mitarbeitern zugeschnitten sind.

Wie jedes Tool hat auch Toggl seine Vor- und Nachteile. In diesem Toggl-Testbericht werfen wir einen detaillierten Blick auf die beliebtesten Features von Toggl und wägen die Vor- und Nachteile ab. Stellen wir Toggl auf die Probe!

Was ist Toggl? Toggl ist ein Tool zur Zeiterfassung, das die Überwachung und Verwaltung von Einträgen sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams vereinfacht. Toggl hilft Ihnen bei der genauen Nachverfolgung von Projektzeiten und abrechenbaren Leistungen und gibt Ihnen einen Einblick in Ihre Produktivität und Effizienz. 📊

Toggl ist viel mehr als eine Standard-Zeiterfassung. Dies ist eine Lösung, die kombiniert:

Projektmanagement

Rechnungsstellung

Optimierung des Workflows

Benutzer lieben die Vielseitigkeit der Plattform. Toggl eignet sich für unabhängige Freiberufler, die abrechenbare Arbeit nachverfolgen, und sogar für Teamleiter, die Projektzeit verwalten und Rentabilität. Unabhängig von Ihren Aufgaben, Ihrer Branche oder Ihren täglichen Aufgaben ist die All-in-One-Lösung von Toggl perfekt für eine genaue Zeiterfassung.

Schlüssel Toggl Features

Toggl bietet eine Desktop-App für Windows und Mac, eine mobile App für iOS und Android sowie eine Browser-Erweiterung für Chrome. Toggl ist praktisch überall zugänglich und gibt Ihnen die Freiheit, überall und jederzeit zu arbeiten. Die Toggl-Plattform umfasst so viele Features in ihrer Lösungspalette.

1. Toggl Nachverfolgung

Über Toggl Toggl Track ist das Vorzeigeprodukt von Toggl. Dies ist eine nicht-intrusive App zur Zeiterfassung für Teams jeder Größe, die auf Ihrem Arbeitslaptop, Smartphone und so ziemlich jedem anderen Gerät funktioniert, das Sie zur Erledigung Ihrer Geschäfte verwenden.

Toggl Track hat eine Menge nützlicher Features, darunter:

Zeitliche Berichterstellung: Sie können entweder manuell Ihre bevorzugten Berichte zur Produktivität abrufen oder Toggl bitten, benutzerdefinierte Berichte nach einem festgelegten Zeitplan an Ihren E-Mail Posteingang zu senden. Alle Toggl-Berichte können mit anderen geteilt werden, so dass es ein Kinderspiel ist, die Timesheets Ihres Teams mit Ihren Clients oder der Firmenleitung zu teilen

Sie können entweder manuell Ihre bevorzugten Berichte zur Produktivität abrufen oder Toggl bitten, benutzerdefinierte Berichte nach einem festgelegten Zeitplan an Ihren E-Mail Posteingang zu senden. Alle Toggl-Berichte können mit anderen geteilt werden, so dass es ein Kinderspiel ist, die Timesheets Ihres Teams mit Ihren Clients oder der Firmenleitung zu teilen Zeitabrechnung: Verpassen Sie nie wieder eineAbrechenbare Stunde jemals wieder. Toggl gibt Managern die Möglichkeit, die Timesheets ihrer Mitarbeiter zu genehmigen und ihre abgerechneten Stunden durch Nachverfolgung in Echtzeit im Auge zu behalten

Verpassen Sie nie wieder eineAbrechenbare Stunde jemals wieder. Toggl gibt Managern die Möglichkeit, die Timesheets ihrer Mitarbeiter zu genehmigen und ihre abgerechneten Stunden durch Nachverfolgung in Echtzeit im Auge zu behalten Projekt Nachverfolgung: Obwohl es im Grunde eine Zeiterfassung ist, verfügt Toggl auch über einige grundlegende FunktionenProjektmanagement Dashboard fähigkeiten. Geben Sie Ihre Aufgaben und Unterprojekte ein und weisen Sie den Mitarbeitern auf derselben Plattform Aufgaben zu. Von dort aus nutzt Toggl Ihre Daten für Prognosen, erstellt Budgets und behält die Registerkarten fürProjekt Pläne *Team Workload Management: Woran arbeitet Ihr Team gerade? Anstatt tägliche Check-Ins zu verlangen (viel Mikromanagement?), können Sie die Toggl-Daten Ihres Teams überprüfen, um zu sehen, wer noch Platz auf seinem Teller hat. Manager haben auch die Möglichkeit, Benutzergruppen zu erstellen und den Zugriff nach Gruppen zu verwalten, was Ihnen eine Menge unnötiger Klicks erspart

2. Toggl Plan

Über Toggl Toggl Track ist zwar toll, aber es fehlt an hilfreichen Visualisierungen, Workload-Balancing und anderen Tools für Projektmanager. An dieser Stelle kommt Toggl Plan ins Spiel. Dieses Tool bietet mehr Features für PMs und ihre Teams. Aber keine Sorge - Plan und Track lassen sich nahtlos integrieren, so dass Sie nicht zwischen den Tools wechseln müssen.

Toggl Plan verfügt über Features für:

Visualisierung von Projekten, Zeit und Aufgaben in Gantt-Diagrammen, Kalendern und anderen hilfreichen Ansichten

Planen von Team Mitgliedern

Workloads ausbalancieren

3. Toggl Hire

Über Toggl Einstellungen sind nicht einfach, und Toggl weiß das. Toggl hat seine Produktpalette um Toggl Hire erweitert, um Personalverantwortlichen mehr Vertrauen in die Kompetenz ihrer Kandidaten zu geben. Der Nachteil ist, dass Toggl Hire nicht mit Toggl Track oder Plan integriert werden kann, da der Anwendungsfall ein anderer ist. Sie müssen also wahrscheinlich zwischen verschiedenen Plattformen umschalten, wenn Sie Toggl Hire verwenden.

Toggl Hire hat jedoch eine Menge zu bieten. Diese Plattform zur Bewertung von Fähigkeiten hilft Personalverantwortlichen, automatisierte, datengesteuerte Einstellungsprozesse einzurichten, die zeit sparen und verringern Voreingenommenheit. Die Software enthält bereits Vorlagen für schummelsichere Beurteilungen sowohl für technische als auch für soziale Kompetenzen. Erstellen Sie eine visuelle Karte Ihres Einstellungsprozesses und automatisieren Sie bestimmte Aufgaben, wie z. B. das Screening und Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, um mehr Zeit zu sparen. Toggl Hire unterstützt sogar Videos zur Entdeckung von Bewerbern, die viel mehr Spaß machen, als Hunderte von Bewerbungsschreiben zu lesen. 👀

Toggl Track Preisfindung

Free

Starter Plan: $9/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$9/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium Plan : $18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$18/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise Plan: Kontakt für Preisgestaltung

Vorteile der Verwendung von Toggl

Egal, ob Sie ernsthafte Hilfe bei der Nachverfolgung der Zeiterfassung Ihres Teams benötigen oder Ihren Arbeitstag optimieren wollen, an Toggl gibt es eine Menge zu lieben. In unserem Toggl-Testbericht haben wir festgestellt, dass die Benutzer aus mehreren Gründen von der App für Produktivität schwärmen.

Umfassend Zeiterfassung

Toggl Track ist beliebt, weil seine kostenlose Version eine einfache, effektive Zeiterfassung bietet. Sie können die Zeiterfassung entweder in Echtzeit durchführen oder die Einträge nachträglich bearbeiten, sowohl online als auch offline. Diese Lösung verfolgt jede abrechenbare Sekunde, um eine genaue Rechnungsstellung zu gewährleisten. Der Pomodoro Timer und das Tool zur Erkennung von Leerlaufzeiten eignen sich ebenfalls hervorragend zur Steigerung der Konzentration. Auf Wiedersehen, abgelenkte Arbeit, und hallo, Rentabilität.

Benutzerfreundlichkeit

Toggl ist bekannt dafür, eines der intuitivsten und benutzerfreundlichsten Tools zur Zeiterfassung zu sein. Es verfügt über eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, einen Timer mit einem Klick zu starten oder Ihre Stunden manuell einzugeben. Toggl rationalisiert komplexe Workloads mit Features für Timesheets, Projektmanagement-Tools und die Nachverfolgung von Teammitgliedern.

Plattformübergreifende Kompatibilität

Mit Apps für Windows, Mac, iOS und Android und einer Browser-Erweiterung für Chrome ist Toggl fast überall verfügbar. Es ist einfach, Ihre Zeit nachzuverfolgen, unabhängig davon, welches Gerät Sie für die Arbeit verwenden.

Impressiv Integrationen

Toggl verfügt über Integrationen für beliebte Lösungen wie Asana, Trello, Jira, Slack und ClickUp (ahem), was die Nutzung der Plattform noch einfacher macht. Diese Integrationen machen es auch einfach, Aufgaben und Zeiterfassung über mehrere Plattformen hinweg zu synchronisieren.

Anpassbare Berichterstellung

Die kostenlose Version der App lässt nicht so viele benutzerdefinierte Anpassungen zu, aber selbst dann sind die Berichte von Toggl Track sehr hilfreich. Fragen Sie nach täglichen, benutzerdefinierten oder wöchentlichen Berichten, um zu verstehen, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Mit Toggl ist es ein Kinderspiel, Zeiteinträge und Projektzeiten zu analysieren, um Arbeitsmuster zu erkennen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Häufigste Probleme von Toggl-Benutzern

So sehr die Leute auch von dieser Plattform schwärmen, unser Toggl-Test hat einige Nachteile von Toggl aufgedeckt.

Offline Synchronisierungs-Probleme

Toggl Track ermöglicht Offline Zeitmanagement es gibt nur ein Problem: Sie benötigen immer noch einen Internetzugang, um Offline-Daten zwischen den Geräten zu synchronisieren. Das ist wahrscheinlich in Ordnung, wenn Sie nur kurz von der WLAN-Verbindung getrennt sind, aber es ist unpraktisch, wenn Sie häufig stundenlang offline arbeiten.

Manuelle Nachverfolgung

Einer der schwierigsten Punkte bei der Verwendung von Toggl ist die manuelle Nachverfolgung Ihrer Zeit. Toggl-Konkurrenten wie RescueTime können die Zeit automatisch nachverfolgen, aber die Funktionen von Toggl sind nicht ganz so gut.

Mit der Chrome-Erweiterung Toggl Track können Sie die Daten automatisch nachverfolgen. Der Timer wird auf der Grundlage der Registerkarten des Browsers, die Sie gerade geöffnet haben, gestartet und gestoppt. Das ist allerdings keine perfekte Lösung, und einige Benutzer sagen, dass es nach einer Weile nervig wird. 🤷

Komplexität mehrerer Projekte

Toggl Plan ist ja ganz nett, aber Toggl ist keine Lösung für das Projektmanagement. Toggl bietet Tools zur Verwaltung verschiedener Projekte, aber es ist schwierig, mehrere komplexe Projekte zu verwalten. Wenn Sie versuchen, diese Plattform zu erweitern, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie verwirrende Verwechslungen und chaotische Zeiteinträge erleben werden.

Überlastung mit Benachrichtigungen

Einige Benutzer sagen, dass die Benachrichtigungen von Toggl ein bisschen viel sind. Das System benachrichtigt die Mitarbeiter, wenn sie die Zeit für den Tag nicht nachverfolgt haben, was etwas nervig sein kann, wenn man z.B. gerade Urlaub hat. Wenn Sie die Benachrichtigungen stören, können Sie Ihre Toggl-Einstellungen ändern oder Ihr Gerät auf "Nicht stören" einstellen, um Ihre Arbeit ohne die ständige Ablenkung durch Benachrichtigungen abzuschließen.

Kundendienst

Es ist erwähnenswert, dass einige Benutzer Probleme mit dem Kundensupport von Toggl haben. Die größte Herausforderung scheint die rechtzeitige Unterstützung zu sein. Wenn Sie also ein dringendes technisches Problem haben, kann es eine Weile dauern, bis Sie von jemandem eine Antwort erhalten.

Toggl Bewertungen auf Reddit

Tausende von Menschen nutzen Toggl, aber es kann schwierig sein, ausgewogene, genaue Informationen über die App zu erhalten. Wir haben uns an die guten Leute von Reddit gewandt, um eine faire Einschätzung der Fähigkeiten von Toggl zu erhalten.

Insgesamt sind die Benutzer ziemlich zufrieden mit Toggl. "Ich finde Toggl ziemlich gut, vor allem, weil ich es mit vielen Dingen synchronisieren kann und es sich mit vielen der Tools, die ich benutze, integrieren lässt (Jira, GitHub, hat eine Desktop- und eine mobile App, usw.)"," Ein Benutzer sagt . Allerdings stört es sie, wenn Arbeitgeber Toggl als Tool zur Überwachung von Mitarbeitern einsetzen. 🕵️

Ein anderer Benutzer hatte viel Erfolg damit, Toggl als Pomodoro-Tracker für seine wichtigsten Aufgaben zu verwenden. "Ich konzentriere mich auf die Nachverfolgung von 25-minütigen Sitzungen (Pomodoro), mit Toggl. Toggl ist für mich ein gutes Mittel, um mich dazu zu bringen, 'meinen Frosch zu essen' und etwas zu erledigen, was ich nicht tun will. Ich muss es nur X Minuten schaffen" Sagen sie .

Natürlich ist nicht alles Sonnenschein und Rosen. Ein Benutzer berichtet probleme mit der Toggl-Integration: "Ich habe mich auf die Toggl-Integration gefreut, weil ich damit ein immer sichtbares Start-/Stopp-Widget auf meinem Android-Telefon haben würde. Nachdem ich es ausprobiert habe, scheint die Integration frustrierend zu sein

Ein anderer Benutzer stimmte zu, dass Toggl nicht die stabilste Lösung ist. "Geht es nur mir so oder ist Toggl im letzten Jahr sehr instabil geworden, mit Verbindungsabbrüchen und Synchronisierungsproblemen fast jeden Tag?" Sagt der Benutzer .

Insgesamt ist Reddit mit den grundlegenden Features von Toggl ziemlich zufrieden, aber sobald man etwas Ausgefallenes ausprobiert, wie z. B. die Integration eines Drittanbieters, ist die Erfahrung nicht mehr ganz so gut.

Alternative Tools zur Zeiterfassung zur Verwendung anstelle von Toggl

Toggl versucht, alles für alle zu werden, indem es Toggl Plan und Toggl Hire zu seiner Produktpalette hinzufügt. Wir respektieren das, aber Benutzer sagen, dass die Features der Plattform nicht ganz auf der Höhe der Zeit sind.

Deshalb Digitale Nomaden wir haben eine echte All-in-One-Arbeitsplattform, die Projektmanagement, Zeitmanagement und sogar Personalvermittlung in einer Plattform vereint. Oh, und eine Milliarde anderer Dinge, wie IT, Vertrieb und Kundenservice, um nur einige zu nennen. 🛠️

Wenn Sie auf der Suche nach einer soliden Toggl-Alternative mit allem Schnickschnack sind, der Ihren Workload rationalisiert, sollten Sie sich diese umwerfenden Features von ClickUp nicht entgehen lassen.

Verwalten Sie Projekte, ohne ins Schwitzen zu kommen

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Toggl Plan verfügt über einige Features für das Projektmanagement, ist aber nicht sehr flexibel. Wenn Sie auf der Suche nach etwas mit mehr Flexibilität und Leistung sind, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. Unsere Features für das Projektmanagement machen es zu einem Kinderspiel, maßgeschneiderte Ansichten von Funktionsübergreifende Teams und Projekte. Automatisieren Sie Ihre Arbeit, erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und visualisieren Sie Ihren Workload schnell in verschiedenen Ansichten. Als die bevorzugte Projektmanagement-Lösung des Universums übernehmen wir die schwere Arbeit, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Einfaches, unkompliziertes Zeitmanagement

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder manuell eingeben

Projektmanagement ist unser tägliches Brot, aber ClickUp ist auch eine gute Wahl für die Zeiterfassung. Unsere Features zur Zeiterfassung erleichtern die Nachverfolgung der Zeit, die Erstellung von Schätzungen, das Hinzufügen von Notizen und die Erstellung von Berichten über mehrere Geräte hinweg.

Aber wenn Sie wirklich ein Tool eines Drittanbieters wie Toggl verwenden möchten, werden wir Sie nicht daran hindern. ClickUp lässt sich nämlich mit Toggl, Clockify und unzähligen anderen Apps zur Zeiterfassung integrieren, um Ihre bevorzugten Tools auf einer Plattform zu vereinen.

Zeit sparen mit Vorlagen

Fangen Sie bei Ihrer Arbeit nicht bei Null an - wählen Sie vorgefertigte Optionen aus dem Vorlagen-Center oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage, die Ihr Team verwenden kann

ClickUp ist unendlich anpassbar. Einigen Leuten ist diese Freiheit jedoch etwas zu viel, daher haben wir ClickUp Vorlagen entwickelt, die Ihnen helfen, Zeit bei der Durchführung von Projekten, der Terminplanung und der Planung Ihres Tages zu sparen.

Verwenden Sie die ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage um zu untersuchen, wie Sie Ihre Zeit verbringen und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. Die ClickUp-Zeitanalyse-Vorlage ist ebenfalls hilfreich, um Berichte über Leerlaufzeiten zu erstellen und Schritte zu unternehmen, um diese im Keim zu ersticken. Wenn Sie versuchen wollen Zeit blockieren verwenden die ClickUp Daily Time Blocking Vorlage um die Aufgaben auf die Zeiten höchster Produktivität abzustimmen.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp: Die Zeiterfassung App Die alles erledigt

In diesem Toggl Track Testbericht haben wir das Gute, das Schlechte und das Hässliche der Zeiterfassung mit Toggl's tools aufgeschlüsselt. Benutzer lieben die detaillierten Berichterstattungen, den kostenlosen Plan und die einfache Web App der Plattform. Toggl ist eine solide Option für eine einfache Zeiterfassung, aber wenn Sie nach einer All-in-One-Lösung suchen, die Zeitmanagement und Produktivität vereint, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden.

Niemand hat die Zeit, von Plattform zu Plattform zu wechseln. Führen Sie alle Ihre Zeiterfassungsdaten, Berichte, Mitteilungen, Vorlagen und Aufgaben an einem Ort zusammen, um Ihre Arbeit im Handumdrehen besser zu erledigen.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit von ClickUp: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Workspace.