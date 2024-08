Effiziente Arbeitsabläufe: Eingehender TimeCamp-Rückblick (2024)

Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler professionelle Dienstleistungen für mehrere Kunden anbieten oder als Manager nach Möglichkeiten suchen, die Produktivität Ihres Teams zu steigern - ein gutes Zeitmanagement kann Ihnen dabei helfen. Denn Zeitmanagement ist eine entscheidende Fähigkeit, die nicht nur beeinflusst, wie wir unsere Zeit verbringen, sondern auch, wie effektiv wir unsere Arbeit aufteilen.

Das Zeitmanagement kann sich tiefgreifend auf die Rentabilität eines Unternehmens auswirken. In der Tat verbringen Unternehmen bis zu 70% der Gesamtkosten für Arbeit aus . Indem Sie die verbesserungswürdigen Bereiche ermitteln, können Sie diese Kosten senken oder das Geld effektiver für Teammitglieder ausgeben, die ihre Zeit sinnvoll nutzen.

Eine Möglichkeit zur Verbesserung des Zeitmanagements ist die Zeiterfassung. Doch das ist leichter gesagt als getan. Laut einer Analyse von QuickBooks, mehr als ein Drittel der Unternehmen verwenden veraltete Zeiterfassungssysteme. Nur wenige nutzen Zeiterfassungs-Apps und viele verwenden immer noch manuelle Stempelkarten.

Zum Glück ist es einfach, Ihr Zeiterfassungssystem mit Tools wie TimeCamp und ClickUp zu aktualisieren. 🙌

In diesem Testbericht über TimeCamp erfahren Sie mehr über die Zeiterfassung, die Funktionen von TimeCamp und die Vor- und Nachteile der Nutzung dieses Tools. Anschließend stellen wir Alternativen zu TimeCamp vor, darunter auch robustere projektmanagementsoftware für Teams und Einzelpersonen, die ihre Arbeit wirklich produktiver gestalten wollen.

Was ist TimeCamp?

TimeCamp ist eine App zur Zeiterfassung, mit der Einzelpersonen und Teams sehen können, wie viel Zeit sie für eine bestimmte Aufgabe oder ein Projekt aufwenden. Die zeitmanagement tool bietet auch Abrechnungs- und Fakturierungstools, um die Budgetierung oder die Bezahlung zu erleichtern. Eingebaute Dashboards bieten strukturierte Übersichten über die aufgewendete Arbeitszeit, gefiltert nach Kunden oder Projekten. ⏰

TimeCamp bietet auch Berichtsfunktionen, die einen tieferen Einblick in die Zeitverwendung ermöglichen. Sie können die Zeit prozentual aufgeschlüsselt nach benutzerdefinierten Aktivitäten visualisieren. Sie können mit TimeCamp auch Berichte erstellen, um zu sehen, wie das gesamte Team seine Zeit einteilt oder wie die einzelnen Mitarbeiter ihre Arbeit planen.

Hier ist unser TimeCamp Testbericht mit den besten Funktionen.

Schlüssel TimeCamp Funktionen

TimeCamp ist ein automatisiertes Tool, das mehrere Funktionen bietet, darunter die Zeiterfassung für Projekte, eine vereinfachte Abrechnung und Rechnungsstellung sowie die Anwesenheitsüberwachung. Es gibt mehrere Funktionen, die Projektmanager nutzen können, um produktivere Teams zu bilden, oder die Einzelpersonen nutzen können, um ihre eigenen Zeitpläne effektiver zu gestalten. Hier sind die wichtigsten TimeCamp-Funktionen, über die Sie Bescheid wissen sollten. 👀

1. Zeit- und Leistungserfassung

Über TimeCamp Die Hauptfunktion von TimeCamp ist die automatische Erfassung der für die Arbeit aufgewendeten Zeit. Sie können damit die Zeit erfassen, die Sie für bestimmte Computertätigkeiten oder bestimmte Projekte aufgewendet haben. Filtern Sie Ihre Zeiterfassung nach Projekt, Aktivität oder Datum, um Details über die von Ihnen geleistete Arbeit und die dafür benötigte Zeit zu finden.

2. Abrechnung und Rechnungsstellung

Über TimeCamp TimeCamp vereinfacht die Abrechnung und Rechnungsstellung, indem es alles an einem Ort zusammenführt. Sie können mehrere Abrechnungssätze festlegen, Stundensätze festlegen und Steuerberechnungen einbeziehen, um automatisch Rechnungen zu erstellen und an Kunden zu senden. Die Unterstützung mehrerer Währungen macht es einfach, Rechnungen an Kunden in verschiedenen Ländern zu stellen, wenn Sie an globalen Initiativen oder mit Kunden in verschiedenen Regionen arbeiten.

3. Anwesenheitserfassung

Über TimeCamp Mit der integrierten Anwesenheitsverfolgung können Manager leicht Einblicke in die Kapazität der Teammitglieder und deren Zeiteinteilung erhalten. Mit diesen Informationen können Sie Freiberufler und interne Teammitglieder besser verwalten, um das Unternehmen zu vergrößern oder die projektzeitplan um die Kapazität zu berücksichtigen. Wenn Sie TimeCamp für persönliche Zeiteinträge verwenden, können Sie leicht sehen, ob Sie eine Aufgabe übernehmen können neuen Kunden oder mehr Zeit für ein bestimmtes Projekt benötigen.

Die Funktion zur Anwesenheitsverfolgung umfasst auch Tools zur Visualisierung von Gehaltsabrechnungen, Urlaub und Ferienzeiten. So sehen Sie schnell, wer während eines kritischen Projektzeitraums abwesend sein wird, oder Sie können die Personalabteilung informieren, wenn es um die Berechnung oder Nachverfolgung von Krankheitsurlaub oder Urlaubsgeld geht.

Dank der Integrationen von TimeCamp können Sie abrechenbare Stunden auch dann verfolgen, wenn Sie in anderen Tools arbeiten - ohne den Bildschirm wechseln zu müssen. Mit Integrationen in Tools wie ClickUp mit ClickUp können Sie die Zeit mit der mobilen App und den Geofencing-Funktionen erfassen oder die App in die Tools integrieren, mit denen Sie Ihre Arbeit verrichten.

5. Flexibel Preisgestaltung Pläne

TimeCamp bietet vier verschiedene Preispläne an, die für jedes Budget geeignet sind. Der kostenlose Tarif bietet die meisten Vorteile und unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern. Während der kostenlose Plan für die automatische Zeiterfassung gut geeignet ist, bietet die kostenlose Version keine Abrechnungsfunktionen. Um diese zu erhalten, müssen Sie ein Upgrade erwerben. Wenn Sie Anpassungen wie Benutzerfelder und Benutzerrollen wünschen, müssen Sie für die höchste Stufe bezahlen.

TimeCamp Preise

Für immer kostenlos

Starter: $3.99

$3.99 Premium: $6.99

$6.99 Ultimate: $10.99

Vorteile der Nutzung TimeCamp

Keine TimeCamp-Bewertung ist vollständig, ohne die Vorteile der Nutzung des Tools zu erwähnen. Es gibt viele Vorteile bei der Verwendung eines zeitmanagement-App wie TimeCamp. Verwenden Sie TimeCamp, wenn Sie nur ein Zeiterfassungstool wollen und keine anderen Projektmanagementfunktionen benötigen. Da es nur um Zeiterfassung und Abrechnung geht, erhalten Sie keine anderen Funktionen wie aufgabenverwaltung . 💪

Hier sind einige der Vorteile der Nutzung von TimeCamp:

Ausgereiftes Berichtssystem: Es stehen verschiedene Berichte zur Verfügung und jeder bietet klare Visualisierungen, um schnell Einblicke zu erhalten

Es stehen verschiedene Berichte zur Verfügung und jeder bietet klare Visualisierungen, um schnell Einblicke zu erhalten Einfache Zeiterfassung: Mit einer Desktop-App, Integrationen und einer mobilen App ist es einfach, die Zeit während der Arbeit zu erfassen und sich nicht durch sperrige Tools ablenken zu lassen. Das Tool bietet Anpassungs- und Segmentierungsmöglichkeiten, sodass Sie Ihre Zeit so erfassen können, wie es für Sie am sinnvollsten ist, sei es nach Aktivität, Projekt oder Kunde

Mit einer Desktop-App, Integrationen und einer mobilen App ist es einfach, die Zeit während der Arbeit zu erfassen und sich nicht durch sperrige Tools ablenken zu lassen. Das Tool bietet Anpassungs- und Segmentierungsmöglichkeiten, sodass Sie Ihre Zeit so erfassen können, wie es für Sie am sinnvollsten ist, sei es nach Aktivität, Projekt oder Kunde Vereinfachte Abrechnung: Diesoftware zur Zeitabrechnung vereinfacht die Bezahlung, indem sie automatisch Rechnungen auf der Grundlage Ihrer abrechenbaren Stunden erstellt. Passen Sie Ihre Lohnsätze an und fügen Sie nicht fakturierbare Stunden für die Nachverfolgung, aber nicht für Ihre Rechnungen hinzu

Diesoftware zur Zeitabrechnung vereinfacht die Bezahlung, indem sie automatisch Rechnungen auf der Grundlage Ihrer abrechenbaren Stunden erstellt. Passen Sie Ihre Lohnsätze an und fügen Sie nicht fakturierbare Stunden für die Nachverfolgung, aber nicht für Ihre Rechnungen hinzu Klare Stundenzettel: Der Stundenzettel bietet einen klaren, übersichtlichen Bericht über Ihre Arbeitsstunden auf einer einzigen Seite

Häufige Schmerzpunkte TimeCamp Anwender sehen

Wie alle stechuhr-Anwendungen timeCamp hat einige Nachteile. Die meisten beziehen sich auf die Benutzerfreundlichkeit der Website, aber einige Nutzer wünschen sich auch zusätzliche Funktionen. 🤔

Hier sind die größten Probleme für TimeCamp-Nutzer:

Benutzeroberfläche ist verwirrend: Einige Nutzer finden, dass das Layout des Zeiterfassungstools verwirrend ist und die App nur langsam lädt

Einige Nutzer finden, dass das Layout des Zeiterfassungstools verwirrend ist und die App nur langsam lädt Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Sie können zwar Tags hinzufügen, um Arbeit hervorzuheben, aber keine benutzerdefinierten Aufgabennamen erstellen, was es schwieriger macht, die Arbeit bei größeren Projekten zu unterteilen

Sie können zwar Tags hinzufügen, um Arbeit hervorzuheben, aber keine benutzerdefinierten Aufgabennamen erstellen, was es schwieriger macht, die Arbeit bei größeren Projekten zu unterteilen Probleme bei der Zeiterfassung: Einige Nutzer sind der Meinung, dass die App nicht alle Aufgaben erfasstzeit protokolliert nicht genau. Sie können immer manuelle Zeiteinträge verwenden, um die für die Arbeit aufgewendete Zeit zu aktualisieren, aber das ist mit mehr Zeit und Aufwand verbunden

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die App nicht alle Aufgaben erfasstzeit protokolliert nicht genau. Sie können immer manuelle Zeiteinträge verwenden, um die für die Arbeit aufgewendete Zeit zu aktualisieren, aber das ist mit mehr Zeit und Aufwand verbunden Eingeschränkte Funktionen außerhalb der Zeiterfassung: Für eine reine Zeiterfassungs-App ist die App zwar annehmbar, aber es gibt keine Zusatzfunktionen, um Arbeitsabläufe zu optimieren oder Ihren Kalender besser zu verwalten. Das ist besonders einschränkend fürkleine Unternehmen, die eine Zeiterfassungssoftware verwenden als Teil von komplexeren Projektplänen

TimeCamp Bewertungen auf Reddit

Wir wollten sehen, was echte Benutzer über TimecCamp zu sagen haben, also gingen wir natürlich direkt zu Reddit um den Knüller zu bekommen. Wenn Sie auf Reddit nach TimeCamp-Bewertungen suchen, haben die Leute viel über Zeiterfassung und Apps im Allgemeinen zu sagen. 🎙️

Auf die Frage nach Empfehlungen für die Zeiterfassung antwortete ein Nutzer: "TimeCamp könnte gut für Sie geeignet sein. Es unterstützt sowohl die automatische als auch die manuelle Zeiterfassung und hat die Möglichkeit, zu verfolgen, welche Programme die Leute auf ihren Computern verwenden."

Ein anderer Benutzer sagte: "Ich würde vorschlagen, dass Sie sich TimeCamp, BuddyPunch und TimeDoctor ansehen. Alle sind Zeiterfassungssoftwares, die eine Reihe von Tools und Funktionen bieten, mit denen Sie Ihre Zeit und Produktivität effektiver verwalten können."

Das meiste Feedback scheint sich auf Zeiterfassungs-Apps im Allgemeinen zu beziehen, und es gibt kein starkes Argument, das für TimeCamp gegenüber anderen Alternativen auf dem Markt spricht.

Alternative Zeiterfassungstools zur Verwendung anstelle von TimeCamp

Sie haben nicht das Gefühl, dass TimeCamp das richtige Tool für Ihre Bedürfnisse ist? Es gibt mehrere TimeCamp-Alternativen können Sie nach einem Tool suchen, das die von Ihnen gewünschten Funktionen bietet. Als Zeiterfassungstool ist TimeCamp keine All-in-One-Lösung. Für Einzelpersonen oder Teams, die ein Tool suchen, das mehr kann, empfiehlt sich eine Projektmanagement-Software wie ClickUp. 🛠️

ClickUp

Mit dem globalen Timer in ClickUp können Sie von überall aus die Zeit erfassen, Schätzungen abgeben, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit einsehen ClickUp Projekt-Zeiterfassung bietet ein intelligentes Zeitmanagement - so können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und müssen sich nicht mit der manuellen Zeiterfassung abmühen. Erfassen Sie die Zeit ganz einfach von jedem Gerät aus, einschließlich Desktop, Handy und Webbrowser. Mit Funktionen für Android, Apple iOS und Microsoft Windows können Sie die Zeiterfassungsfunktionen von ClickUp unabhängig von Ihrem Gerät nutzen.

Organisieren Sie Ihre Zeiterfassung mit Notizen und Etiketten. Nutzen Sie die Sortierfunktionen, um potenzielle Engpässe zu identifizieren, und verwenden Sie die Rollup-Ansicht, um in Echtzeit Einblicke in die Gesamtzeit zu erhalten, die für Aufgaben oder Projekte aufgewendet wurde.

Die Benutzerfreundlichkeit und Dutzende von Integrationen bedeuten, dass ClickUp nahtlos funktioniert, sodass Sie die Zeit schnell synchronisieren können. Nutzen Sie Integrationen mit Zeiterfassungssystemen wie Toggl und Harvest oder Abrechnungs-Apps wie QuickBooks, um Ihre Nachverfolgungs- und Zahlungssysteme zu vereinfachen.

Einfaches Anzeigen und Verfolgen von Zeitschätzungen in ClickUp-Aufgaben für ein besseres Ressourcenmanagement

ClickUp kann auch zeit sparen indem Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren - etwas, das die meisten Zeiterfassungsanwendungen nicht bieten. Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben um Ihre Arbeit in überschaubare aktonsunkte und Unteraufgaben erstellen, um die Arbeit noch weiter zu untergliedern. Mit einem optimierten Aufgabenverwaltungssystem können Sie auch Erkenntnisse aus der Zeiterfassung nutzen, um effiziente Änderungen an der Projektkapazität und den Zeitplänen vorzunehmen.

ClickUp bietet außerdem Berichts- und Überprüfungsfunktionen, um die Genehmigung von Stundenzetteln zu vereinfachen und die Rentabilität von Projekten zu ermitteln. Fügen Sie Berechtigungen hinzu und speichern Sie Entscheidungsunterlagen, damit jeder im Team weiß, wohin er seine Rechnung schicken muss und wer seine abrechenbaren Stunden genehmigen kann.

ClickUp verschafft Ihnen auch mehr Freizeit durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen. Mit dem Zugriff auf mehr als 1.000 Vorlagen können Sie Aufgaben automatisieren und die Zeit, die Sie zur Erledigung Ihrer Aufgaben benötigen, verkürzen. Der ClickUp Vorlage für die tägliche Zeitsperre legt den Grundstein für einen erfolgreichen Arbeitstag. Sie hilft Ihnen, Aufgaben zu visualisieren und Ihre produktivsten Arbeitsstunden für die wichtigsten Aufgaben zu verwenden.

Ein gut durchdachter Zeitplan ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets vorankommen. Hier kommt ClickUp's Zeitmanagement-Vorlage ins Spiel!

Verwenden Sie ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage um das Beste aus Ihren Arbeitstagen zu machen, Ihre Ziele schneller zu erreichen und einen effektiveren Zeitplan zu erstellen.

Die Zeitanalyse-Vorlage von ClickUp verbessert die Produktivität, indem es Leerlaufzeiten hervorhebt und grafische Diagramme verwendet, damit Sie verstehen, wie Sie Zeit und Ressourcen aufwenden.

ClickUp's Preise

Für immer kostenlos

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

Die Vorteile der Zeiterfassung

Die Zeiterfassung ist eine großartige Möglichkeit, ein produktiveres Unternehmen aufzubauen. Durch die Zeiterfassung erhalten Sie nicht nur eine Grundlage für Ihre Arbeit, sondern auch Einblicke in Bereiche, in denen die Zeit effektiver genutzt werden kann. Als Teamleiter können Sie auch planen projektzeitpläne und visualisieren Sie Arbeitsabläufe besser, indem Sie die Kapazitäten der einzelnen Teammitglieder kennen. 🙇‍♀️

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Zeiterfassung für Mitarbeiter:

Erhöhung der Rentabilität: Zeit ist Geld. Mit der Zeiterfassung können Sie sehen, wo Sie Ihre Zeit verbringen, um Ihre Bemühungen zu maximieren und das meiste für Ihr Geld zu bekommen

Zeit ist Geld. Mit der Zeiterfassung können Sie sehen, wo Sie Ihre Zeit verbringen, um Ihre Bemühungen zu maximieren und das meiste für Ihr Geld zu bekommen Genaue Rechnungen erstellen: Die Rechnungsstellung an Kunden für kleine Aufgaben innerhalb eines Projekts oder die Bezahlung von Freiberuflern kann ohne ein Zeiterfassungssystem verwirrend werden. Durch die Erfassung von Stunden und die Festlegung von Sätzen für die Rechnungsstellung ist es einfach, eine Rechnung zu erstellen und entsprechend zu bezahlen

Die Rechnungsstellung an Kunden für kleine Aufgaben innerhalb eines Projekts oder die Bezahlung von Freiberuflern kann ohne ein Zeiterfassungssystem verwirrend werden. Durch die Erfassung von Stunden und die Festlegung von Sätzen für die Rechnungsstellung ist es einfach, eine Rechnung zu erstellen und entsprechend zu bezahlen Produktivitätssteigerung: Wenn Sie wissen, wie und wo Sie Ihre Zeit verbringen, können Sie mehr Zeit für die Aufgaben aufwenden, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Sie werden auch genauer darauf achten, wie Sie arbeiten, um jede Stunde effektiver zu gestalten

Wenn Sie wissen, wie und wo Sie Ihre Zeit verbringen, können Sie mehr Zeit für die Aufgaben aufwenden, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Sie werden auch genauer darauf achten, wie Sie arbeiten, um jede Stunde effektiver zu gestalten Verbesserung des Projektmanagements : Die Zeiterfassung bietet Einblicke in die Kapazität, so dass Sie Aufgaben nach Prioritäten ordnen und realistische Projektzeitpläne erstellen können

Projektmanagements Die Zeiterfassung bietet Einblicke in die Kapazität, so dass Sie Aufgaben nach Prioritäten ordnen und realistische Projektzeitpläne erstellen können Klarere Kommunikation: Wenn Sie eine transparente Zeiterfassung einführen, können sich Ihre Mitarbeiter melden und Ihnen mitteilen, wenn sie schneller als erwartet arbeiten oder mehr Zeit oder Unterstützung benötigen, um die Dinge rechtzeitig zu erledigen

Nutzen Sie ClickUp für ein besseres Zeitmanagement

In diesem TimeCamp-Testbericht haben wir die Vor- und Nachteile sowie die wichtigsten Funktionen der Zeiterfassungs-App vorgestellt. TimeCamp zeichnet sich durch die Bereitstellung einer Reihe von Zeiterfassungs-, Anwesenheits- und Abrechnungswerkzeugen aus. Benutzer können Stunden protokollieren, Tags hinzufügen, um zwischen verschiedenen Aktivitäten und Projekten zu unterscheiden, und sofort Rechnungen auf der Grundlage der abrechenbaren Stunden erstellen.

TimeCamp bietet jedoch keine erweiterten Funktionen und keine vollständige Unterstützung für das Zeitmanagement. Die Benutzeroberfläche ist nicht benutzerfreundlich und kann fehlerhaft sein. Außerdem bietet es nur Funktionen zur Zeiterfassung und Rechnungsstellung, sonst nichts. Die Zeiterfassung ist nur der erste Schritt. Sie müssen Ihre Aufgaben rationalisieren und bessere Zeitmanagementprozesse mit einem Projektmanagement-Tool aufbauen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie, Ihre Zeit besser zu verwalten. Mit den integrierten Zeiterfassungsfunktionen können Sie von jedem Gerät aus Zeit erfassen und Einblicke in effizientere Arbeitsabläufe gewinnen. Darüber hinaus machen Dutzende von Integrationen und Tausende von Vorlagen dieses Tool zu einer echten All-in-One-Lösung für Ihr Zeit- und Teammanagement. 🏆