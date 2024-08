Ein ehrliches Aha! Rückblick für Produktmanager im Jahr 2024

Im Produktmanagementprozess gibt es viel zu tun, von den ersten Ideen über die Erstellung von Roadmaps bis hin zur Ausführung und Wartung. Da es so viel zu verwalten gibt, brauchen Produktteams ein Software-Tool, das den gesamten Prozess vereinfacht.

Glücklicherweise haben Produktteams Zugang zu einer Vielzahl von Anbietern und Tools, die dies möglich machen - eines davon ist Aha! Diese All-in-One-Plattform behauptet, die beste zu sein, aber ist das wirklich der Fall?

In diesem Testbericht gehen wir näher darauf ein, was Aha! ist, welche Schlüssel-Features es bietet und welche Vor- und Nachteile der Einsatz für die Produktentwicklung mit sich bringt. Außerdem stellen wir Ihnen eine App vor, die unserer Meinung nach noch besser ist. 💡

Was ist Aha!?

Aha!

(manchmal auch als Aha.io bezeichnet) ist eine Software-Suite für die Produktentwicklung, die alle Tools bietet, die ein Team benötigt, um ein Produkt von der Idee bis zur Ausführung zu bringen. Während einige Tools nur Features für einen Teil des Prozesses bieten, erleichtert Aha! den Teams die Visualisierung von Ideen, die Erstellung von Roadmaps, Iteration und Innovation sowie die teamübergreifende Arbeit bei der Erstellung und Pflege von Produkten.

Teams, die auf der Suche nach einer All-in-One-Plattform für die Produktentwicklung sind, könnten Aha! als Starthilfe für ein neues Produktmanagement-Team in Betracht ziehen oder als Möglichkeit, nicht mehr mehrere Apps zu verwenden und alles an einem Ort zu zentralisieren. ✔️

Schlüssel Aha ! Produktentwicklung Features

Mit einer End-to-End-Lösung können Sie eine Menge erwarten

produktentwicklungsstrategie

und Ausführungsfeatures innerhalb von Aha!

Die Plattform selbst ist in vier verschiedene Produkte unterteilt - Aha! Roadmaps, Aha! Notebooks, und Aha! Entwickeln. Lassen Sie uns diese im Detail betrachten.

1. Aha! Roadmaps für visuelle Roadmaps

Über

Aha!

Aha! Roadmaps ist die spezielle Lösung der Plattform für abschließende

produktmanagement

. Mit diesem Produkt können Sie eine Strategie erstellen, bestimmte Features nach Prioritäten ordnen und ansprechende Roadmaps entwerfen, die Ihr Team durch den gesamten Prozess führen. 👀

Teams können mithilfe anpassbarer Vorlagen im Handumdrehen Roadmaps erstellen und diese visuellen Zeitleisten dann in eine produktive Ressource verwandeln. Legen Sie Ihre Ziele fest und sehen Sie Aktualisierungen in Echtzeit, verwenden Sie objektive Metriken, um Prioritäten festzulegen, und planen Sie Einführungen, Liefertermine und Aktualisierungen in allen Teams, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

2. Aha!-Ideen für Produktinnovation und Kundenerfolg

Über Aha! Für Teams, die nicht nur Ideen, sondern auch Feedback speichern möchten, bietet Aha! Ideas genau das. Mit diesem Tool können Sie Feedback einholen, Einblicke von Kunden erhalten und auf dieser Grundlage entscheiden, was als nächstes priorisiert werden soll. 📋

Aha! Ideas hilft Ihnen beim Aufbau einer Bibliothek von Benutzer-Stories, Kundenanfragen und Feedback, wobei dynamische Formulare und Integrationen mit gängigen CRM-Tools verwendet werden. Aha! Ideas enthält auch einen Überprüfungsprozess, mit dem Ihr Team Feedback durchsehen, Scorecards überprüfen und eine Prioritätenliste erstellen kann. Aha! Ideas bietet Ihnen außerdem neue Möglichkeiten, Erkenntnisse durch Umfragen und andere In-App-Feedback-Features zu gewinnen.

Über Aha! Aha! Notebooks ist ein zentraler Ort für Teams, an dem sie ihr Produktwissen speichern und freigeben können. Stellen Sie sich dies wie eine interne Wissensdatenbank vor, jedoch mit zusätzlichen Features, die für die Interaktion und teamübergreifende Funktionen ausgelegt sind, wie Whiteboards und Zu erledigen-Listen. ✏️

Arbeiten Sie gemeinsam an Notizen, Dokumenten, Aufgabenlisten und Whiteboards. Organisieren Sie Dateien nach Ordnern und durchsuchen Sie die Datenbank, um bestimmte Notizen zu finden. Beginnen Sie ganz von vorne, oder verwenden Sie eine der vielen vorlagen für Entwicklungspläne um neue Dokumente zu erstellen. Nutzen Sie die Vorteile der künstlichen Intelligenz (KI) mit integriertem Support für das Schreiben von Entwürfen.

4. Aha ! Entwickeln Sie für agiles Engineering

Ein häufiges Problem, mit dem Teams konfrontiert sind, ist die mangelnde Kommunikation und Synergie zwischen der Produktidee oder dem Management und dem Entwicklungsprozess. Mit Aha! Develop können Sie die beiden Teams zusammenbringen, damit sie enger zusammenarbeiten und ihre Arbeitsabläufe straffen können. 💻

Erstellen Sie Ihren eigenen Workflow für die Produktentwicklung und nutzen Sie Ihre Roadmap, um sowohl das Produktmanagement als auch die Entwicklung zu steuern. Wählen Sie das gewünschte Framework aus Scrum, Kanban oder Agile und beginnen Sie sofort mit Ihrer Arbeit. Aha! Develop lässt sich auch mit gängigen entwicklungstools wie GitHub und Sentry, um die Verwaltung zu erleichtern.

Aha ! Preise

Das Preismodell von Aha! kann für Benutzer anfangs verwirrend sein - vor allem, wenn Sie sich für mehr als eines der Produkte entscheiden möchten. Jedes Produkt hat sein eigenes monatliches Abonnement, so dass Sie Ihr Paket genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.

Hier sind die aktuellen Preise von Aha!

Aha ! Roadmaps (einschließlich Aha ! Ideas Essentials und Aha ! Notebooks Advanced): Ab $59/Monat pro Benutzer

Ab $59/Monat pro Benutzer Aha ! Ideas (einschließlich Aha ! Notebooks Advanced): Ab $39/Monat pro Benutzer

Ab $39/Monat pro Benutzer Aha ! Notebooks: Ab $9/Monat pro Benutzer

Ab $9/Monat pro Benutzer Aha ! Develop: Ab $9/Monat pro Benutzer

Einzeln betrachtet sind die Abonnements nicht allzu teuer. Wenn Sie jedoch in die gesamte Produktsuite investieren möchten, müssen Sie mit hohen monatlichen Kosten rechnen - und zwar pro Benutzer.

Vorteile der Nutzung Aha !

Aha! ist eine beliebte Plattform für die Produktentwicklung, und das liegt vor allem an seinem breiten und robusten Bereich an Features.

Werfen wir einen Blick auf einige der Hauptgründe, warum Produktentwicklungsteams weiterhin Aha! verwenden, die aus echten Bewertungen von tatsächlichen Benutzern des Produkts stammen.

1. Zentralisierte Produktentwicklung und Verwaltung

Eine Plattform wie Aha! bringt alle Ihre Produktentwicklungs-, Management- und Engineering-Teams zusammen, um an einem Ort an Ideen und der Ausführung zu arbeiten. Das bedeutet nicht nur, dass Sie sich von der Zahlung von Abonnements für mehrere Tools verabschieden können, sondern auch, dass Sie eine optimierte Erfahrung machen können. 🌻

Die Möglichkeit, Produkt-Roadmaps zu erstellen, Produktwissen zu speichern und Ideen und Feedback an einem Ort zu sammeln, ist äußerst nützlich. Es ermöglicht Teams, auf der Grundlage von Erkenntnissen zu iterieren und Entscheidungen zu treffen und schneller voranzukommen. Die Zusammenarbeit mit Ihrem technischen Team über Aha! Develop wird dieser Prozess noch weiter rationalisiert und der Entwicklungsprozess vereinfacht.

2. Umfassendes Produkt-Roadmapping

Mit Aha! Roadmaps erhalten Sie ein integriertes Produkt-Roadmapping-Tool, das über die Grundlagen hinausgeht. Sie können eine visuelle Zeitleiste in vielen Produkt-Tools erstellen, aber der Vorteil von Aha! Roadmaps sind die Details hinter der Zeitleiste. 📝

In Aha! Roadmaps erhalten Sie Zugriff auf Features, mit denen Sie Ressourcen und Kapazitäten analysieren, Abhängigkeiten festlegen, Prioritäten zuweisen, Ziele setzen und vieles mehr. All dies ist mit anderen Features verknüpft, z. B. mit Planungstafeln und Ihren strategischen Zielen, wodurch Ihre Roadmaps noch mehr Wert erhalten.

3. Team-übergreifende Zusammenarbeit

Jede All-in-One-Plattform kann es einfacher machen, Ihre verschiedenen Teams zusammenzubringen, um noch bessere Arbeit zu leisten. Zu erledigen ist dies mit Aha! sehr gut, dank der Aha! Notebooks und Aha! Develop. ⚒️

Mit Aha! Notebooks können Sie eine zentrale Ressource für alle Fragen des Produktmanagements aufbauen. Speichern Sie Informationen über Ihre Customer Personas, Strategie, Ziele, Roadmap, Teammitglieder, Produktinformationen und Marketingpläne. Keine Silos mehr und kein mühsames Suchen nach den benötigten Details.

Aha! Develop schafft eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Produktmanagement- und Entwicklungsteams. Beide Teams profitieren von einer besseren Sichtbarkeit der Produkt-Roadmap und von Aktualisierungen des technischen Fortschritts. Integrationen mit Entwicklungstools verbessern diese Zusammenarbeit noch weiter.

4. Analytik und Berichterstellung

Aha! verfügt über integrierte Analyse- und Berichterstellungsfunktionen für die gesamte Plattform, die den Benutzern einen Einblick in Bereiche wie Benutzer-Feedback, Fortschritte bei den Zielen und vieles mehr geben. Diese leicht zugänglichen Daten ermöglichen es Teams, Strategien zu entwickeln und die Aufgaben zu priorisieren, die einen Unterschied machen. 📈

Mit Aha! können Teams Daten erfassen, Feedback-Trends verfolgen, Features und Ideen bewerten, den Fortschritt der Roadmap überwachen und den Erfolg von Zielen verfolgen. Sie können auch vorgefertigte oder personalisierte Berichte, Diagramme und Tabellen verwenden, um Ihre Daten so zu betrachten, wie es für Ihr Team und Ihre Ziele am besten ist.

5. Integrationen

Es gibt zwar nicht die längste Liste kompatibler Integrationen, aber die, die Aha! zu erledigen hat, sind für die Benutzer sinnvoll und funktionieren im Allgemeinen gut. 🔗

Zu den Integrationen von Aha! gehören Tools für Technik, Kommunikation, CRM und Aufgabenmanagement. Ingenieure und Produktleiter können von Integrationen mit Tools wie GitHub, Azure DevOps und Jira profitieren. Um die Kommunikation im Team zu erleichtern, werden Microsoft Teams und Slack unterstützt. Sie können Aha! auch mit gängigen CRMs wie Zendesk und Salesforce sowie mit Tools zur Nachverfolgung von Aufgaben wie Asana und Trello verknüpfen.

Häufige Schmerzpunkte Aha! Benutzer Gesicht

Wie jedes Software-Tool hat auch Aha! seine Schattenseiten. Sehen wir uns einige der häufigsten Probleme an, mit denen Benutzer von Aha! zu kämpfen haben.

1. Fehlende benutzerdefinierte visuelle Anpassungen

Sie können zwar Ihre eigenen Roadmaps und Berichte erstellen, aber einige Benutzer berichten, dass sie sich mehr Anpassungsoptionen für das Tool gewünscht hätten. Die Benutzer fanden dies besonders frustrierend, wenn es um die Anwendung von Farben auf Roadmaps und Berichterstellungen geht, wo die Möglichkeiten zur Anpassung der visuellen Aspekte begrenzt sind. 🎨

2. Steile Lernkurve

Aha! ist eine flexible App, die sich hervorragend für Teams eignet, die ihre Prozesse und Arbeitsabläufe individuell gestalten möchten. Für Teammitglieder stellt dies eine gewisse Lernherausforderung dar, und einige Benutzer berichten, dass sie einen intensiven Schulungsprozess durchlaufen müssen, um zu verstehen, wie man die Software effektiv nutzt. 🧗

3. Benutzeroberfläche

Ein immer wiederkehrendes Thema, wenn Benutzer darüber sprechen, was sie nicht mögen, ist die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis. Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche nicht so einfach und intuitiv ist wie bei ähnlichen Software-Tools und dass sie sich wünschen, dass die Oberfläche und das Erscheinungsbild der Plattform stromlinienförmiger und zeitgemäßer wären. 🖥️

4. Teures Preismodell pro Produkt

Ein Schlüsselaspekt für viele Softwarekäufer ist der Preis. Das Preismodell von Aha! ist für Startups nicht gerade erschwinglich, und wenn es auf eine große Unternehmensgröße skaliert wird, kann es schnell teuer werden. Außerdem müssen Sie sich für mehrere Produkte anmelden, um ein echtes All-in-One-Erlebnis zu genießen, verglichen mit Software-Tools wie ClickUp wo Sie eine geringe monatliche Gebühr zahlen, um Zugang zu allen Features zu haben. 💰

Ein Benutzer sagte:

"Ich liebe es und habe es in mehreren Unternehmen eingesetzt. Tolles visuelles Roadmap-Tool, lässt sich leicht in Jira integrieren, kostenloses Ideenportal, super anpassbar. Der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ist, dass man keine Liste erstellen kann, in der man Features per Drag & Drop nach Priorität sortiert. Zu erledigen ist ein benutzerdefiniertes numerisches Feld namens 'Priorität', nach dem ich sortieren kann."

Ein anderer Benutzer wies jedoch darauf hin, dass die Benutzerfreundlichkeit nicht ganz so groß ist, wie er erwartet hatte: "Es ist eine großartige Idee und definitiv auf das Produktteam ausgerichtet, aber die Benutzerfreundlichkeit und die Benutzeroberfläche lassen es sehr vermissen. Das Produktteam muss sehr engagiert sein, damit es funktioniert, da es viel Management erfordert, um es korrekt zu halten."

Wie bei jeder App hängt die Erfahrung davon ab, welche Ziele Sie verfolgen, wie Sie persönlich gerne arbeiten und ob Sie von bestimmten Integrationen oder Features abhängig sind.

Alternative Tools für das Produktmanagement anstelle von Aha!

Verwenden Sie ClickUp, um die Workloads eines Teams in der Ansicht der Zeitleiste zu betrachten, um den Fortschritt zu verfolgen und die Fälligkeitsdaten von Aufgaben anzupassen

Aha! wird vielleicht von einigen Produktteams bevorzugt, aber es ist definitiv nicht das einzige Tool für das Produktmanagement auf dem Markt. Wir haben sogar einen Vorschlag, der Ihnen noch bessere Möglichkeiten bietet, zusammenzuarbeiten, um erstklassige Produkte zu entwickeln und zu pflegen - ClickUp. 🎉

ClickUp's produktmanagement-Suite vereinfacht den Prozess, damit Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt bringen können. Erstellen Sie eine Karte Ihrer Produktvision, stimmen Sie Ihr Team darauf ab und arbeiten Sie dann in Sprints, um Ihr Produkt auf den Markt zu bringen.

Erstellen Sie intuitive Produkt-Roadmaps und geben Sie sie für das Team frei, damit jeder weiß, woran er als Nächstes arbeiten muss. Visualisieren Sie jeden Moment des Produktlebenszyklus in verschiedenen Ansichten und Gantt-Diagrammen. Überwachen Sie Initiativen, ClickUp Ziele , Hindernisse und Prioritäten. Zusammenarbeiten durch ClickUp Whiteboards und ClickUp Dokumente und bleiben Sie in Kontakt, indem Sie auf der Plattform Kommentare hinterlassen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern direkt in den Aufgaben Kommentare zuweisen, und erhalten Sie eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste

ClickUp hat auch viele Funktionen eingebaut, speziell für software Teams . Nutzen Sie die Plattform, um Sprint-Backlogs und die Nachverfolgung von Problemen zu verwalten, mit Git-Tools zu integrieren, Workflows zu automatisieren, den Fortschritt mit agilen Dashboards zu überwachen und vieles mehr.

Beschleunigen Sie Ihre Produktplanung und -dokumentation mit ClickUp AI . Fordern Sie die KI auf, Ideen zu sammeln, Roadmaps zu erstellen und Entwürfe für Dokumentationen zu verfassen, ohne die App zu verlassen. 🤖

Neben den eingebauten produktmanagement-Software features und KI-gestützter Unterstützung bietet ClickUp auch eine Vielzahl von vorlagen für Software-Entwicklungspläne und vorlagen für Produktstrategien . Einige der beliebtesten Vorlagen sind:

Bei so vielen Features könnte man meinen, ein Produkt und projektmanagement tool wie ClickUp noch teurer als Aha! sein würde, oder? ClickUp ist tatsächlich viel günstiger, und Sie müssen sich nicht entscheiden, welche Features oder Produkte Sie nutzen möchten - alles, was Sie für die Verwaltung von Produkten benötigen, ist standardmäßig enthalten.

Hier ist ein Blick auf die Preise von ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

Mit ClickUp können Sie Ihre Produktmanagement- und Entwicklungsteams nahtlos zusammenbringen. Die Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil von ClickUp, und die Plattform wurde mit Blick auf die Zusammenarbeit entwickelt. Es ist ein intelligenter Weg, Produkte zu konzipieren, zu erstellen und bereitzustellen.

Finden Sie Ihr Ideal Produktmanagement Match

Aha! ist ein nützliches Tool für Produktmanagement-Teams, die eine End-to-End-Plattform mit Kundenfeedback und technischen Integrationen wünschen. Viele Bewertungen sind lobend, aber es lohnt sich immer, auch die Nachteile in Betracht zu ziehen - vor allem, wenn Sie benutzerdefinierte Funktionen, erschwingliche Preise oder ein besseres Benutzererlebnis benötigen.

Wenn diese Aspekte für Sie wichtig sind, clickUp kostenlos ausprobieren . Es bietet Ihnen eine unschlagbare Möglichkeit, Produkt-Roadmaps zu planen, Fortschritte zu überwachen, mit Ihrem technischen Team zu arbeiten und zusammenzuarbeiten, damit jede Produkteinführung und -aktualisierung reibungslos verläuft. ✨