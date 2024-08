Perplexity AI vs. ChatGPT: Welches AI-Tool ist das richtige für Sie?

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub und stolpern über eine geheimnisvolle Blume. Was tust du? Ganz einfach. Du bittest den KI-Chatbot deines Telefons, sie zu identifizieren.

Vergessen Sie die Zeiten, in denen künstliche Intelligenz nur in Science-Fiction-Büchern vorkam. KI-Modelle sind heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und lösen unsere täglichen Probleme.

Zwei bekannte große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) sind führend in diesem Wandel: Perplexity AI und ChatGPT. Beide KI-Tools sind großartig, aber welches ist besser?

Das werden wir in diesem Blog aufschlüsseln. Wir werden uns mit Perplexity AI und ChatGPT befassen - mit den wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteilen und den Preisplänen, damit Sie sich für das für Sie am besten geeignete Tool entscheiden können. Und um die Sache noch spannender zu machen, zeigen wir Ihnen eine Bonusoption, die Ihnen das Rampenlicht stiehlt!

Entdecken wir also die leistungsstärksten KI-Werkzeug von 2024!

Was ist Perplexity AI?

über Komplexität AI Perplexity AI ist kein typischer Chatbot - er verfügt über eine KI-basierte Suchfunktion oder, wie seine Schöpfer es nennen, eine "Antwortmaschine", die wie ein Chatbot funktioniert.

Perplexity AI wurde 2022 auf den Markt gebracht und versteht Ihre Fragen besser als normale Suchmaschinen. Sie können ihr Fragen in einfacher Sprache stellen, und sie wird verschiedene Quellen wie akademische Datenbanken, Nachrichten, YouTube und Reddit überprüfen, um Ihnen genaue und aktuelle Antworten zu geben.

Das Besondere an Perplexity AI ist, dass es nicht nur nach Schlüsselwörtern sucht, sondern versucht zu verstehen, was Sie meinen. Sie berücksichtigt Ihre Frage, Ihre bisherigen Interaktionen und das, was Sie bereits wissen, um Antworten zu generieren, die genau und äußerst hilfreich sind.

Außerdem kann es hervorragend mit Text umgehen und verschiedene Medien wie Bilder, Videos und Audio verarbeiten. Das macht es praktisch für Forscher, Schriftsteller, Künstler, Musiker und Programmierer. Sie können es nutzen, um Fragen zu stellen, Inhalte zu erstellen und Informationen zusammenzufassen.

Merkmale von Perplexity AI

Einige wichtige Unterschiede und einzigartige Funktionen, die Perplexity AI auszeichnen, sind:

1. Websuche in Echtzeit

Perplexity AI ist immer auf dem neuesten Stand, was im Internet in Echtzeit passiert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die eine gewisse Zeit brauchen, um auf den neuesten Stand zu kommen, scannt und analysiert diese KI-basierte Suchmaschine das Internet kontinuierlich, sobald etwas passiert. Ganz gleich, ob Sie nach den neuesten Updates, aktuellen Nachrichten oder anderen Dingen suchen, die Sie interessieren, Perplexity hält Ihnen den Rücken frei und liefert die aktuellsten Informationen.

Mit Perplexity sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Dinge, denn die Anwendung ist so konzipiert, dass Sie in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Nachrichtenreporter im Taschenformat, ohne Mikrofon und ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.

2. Transparente Quellennachweise

über Komplexität AI Perplexity AI nimmt die Glaubwürdigkeit ernst und möchte, dass Sie den Informationen, die es weitergibt, vertrauen können.

Aus diesem Grund werden bei allen Suchergebnissen die Quellen angegeben, damit Sie genau sehen können, woher die Informationen stammen.

Diese Transparenz ist wichtig für Menschen, die zuverlässige Informationen für ihre Recherchen benötigen oder intelligente Entscheidungen auf der Grundlage genauer Daten treffen müssen.

Stellen Sie sich einen Freund vor, der Ihnen nicht nur Dinge erzählt, sondern Ihnen auch die Bücher, Websites oder Quellen zeigt, die er gelesen hat. Perplexity AI liefert dasselbe, indem es Ihnen Zitate liefert, damit Sie die Informationen überprüfen und sicherstellen können, dass sie vertrauenswürdig sind. Es ist, als hätten Sie einen eingebauten Fakten-Checker!

Das hilft Ihnen auch, das Thema weiter zu erforschen.

3. Vielfältige Quellenintegration

Perplexity AI hält sich nicht an die üblichen Websites und Standard-Suchergebnisse. Sie untersucht verschiedene Quellen, von akademischen Fachzeitschriften über Branchenberichte bis hin zu Diskussionen in sozialen Medien.

Betrachten Sie es als einen Peer, der nicht nur ein Buch liest, sondern akademische Datenbanken, Wolfram Alpha wissensdatenbank für Physik und Mathe, YouTube, Reddit und Nachrichten.

Sie erhalten eine Fülle von Informationen, darunter die neuesten Arbeiten und Referenzen zu bestimmten Themen.

Perplexity AI pricing

Gratis

Pro: $20/Monat pro Nutzer

Was ist ChatGPT?

über OpenAI ChatGPT ist der erste KI-Chatbot seiner Art, der von OpenAI im November 2022 ins Leben gerufen wurde. Er zeichnet sich durch ein großes Sprachmodell (LLM) aus, das eine intelligente Technologie namens Generative Pretrained Transformer (GPT) verwendet, um wie ein echter Mensch zu sprechen.

Dieser KI-Bot kann viele Dinge tun, z. B. Sprachen übersetzen und bemerkenswerte Inhalte von Grund auf erstellen. Und über 180 Millionen Nutzer können für seine Vielseitigkeit bürgen!

Sie können die Basisversion, GPT-3.5, kostenlos nutzen oder die ausgefallene Version, ChatGPT Plus, mit dem superstarken GPT-4 gegen eine Gebühr erwerben.

Das Beste daran? GPT-4 ist nicht nur zum Chatten da. Es kann auch Dokumente erstellen, schwierige mathematische Probleme lösen und sogar Bilder verstehen.

ChatGPT-Funktionen

So, welche einzigartigen Eigenschaften machen ChatGPT zu einem Wunderwerk als der erste Chatbot seiner Art? Schauen wir mal.

1. Natürliche Sprachverarbeitung

Was macht ChatGPT so gut darin, wie ein Mensch zu sprechen? Es ist die Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache.

Sie können auf natürliche Weise mit ihm chatten; es wird Sie mithilfe seiner intelligenten Algorithmen perfekt verstehen. Im Gegenzug erhalten Sie menschenähnliche Antworten, die fortschrittlich und personalisiert sind.

Nehmen wir an, Sie planen eine Reise und sind sich nicht sicher, wohin Sie gehen sollen. Erzählen Sie ChatGPT einfach von Ihren Interessen und Vorlieben. ChatGPT macht Ihnen hilfreiche Reisevorschläge und merkt sich Ihre Vorlieben.

Wenn die ersten Vorschläge nicht ganz Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie nach weiteren Ideen fragen, und ChatGPT wird Ihnen umgehend bessere Vorschläge unterbreiten.

Das Tolle ist, dass ChatGPT auch Witze, Anspielungen und Sarkasmus versteht. Sie können also clevere, menschenähnliche Antworten erhalten, die einen Sinn ergeben, was es zu einem der besten AI-Tools zum Schreiben von Texten da draußen.

2. Sprach- und Bild-Chat

über OpenAI Sie können jetzt mit ChatGPT Echtzeitgespräche mit Bildern führen! 📷

Nehmen wir an, Sie gärtnern gerne und fotografieren eine geheimnisvolle Pflanze in Ihrem Garten. ChatGPT kann die Pflanze identifizieren, Pflegetipps geben und sogar Begleitpflanzen für Ihren Garten vorschlagen.

Oder wenn Sie ein Bild von einem komplexen mathematischen Problem aufnehmen, gibt Ihnen der Chatbot Schritt für Schritt Erklärungen und Lösungen.

Sie können auch die Voice-Chat-Funktion von ChatGPT nutzen, um die ideale Wiedergabeliste zusammenzustellen oder sich interessante Fakten über Sehenswürdigkeiten erzählen zu lassen. Kürzlich hat OpenAI sogar mit erfahrenen Synchronsprechern zusammengearbeitet, um sechs verschiedene Sprachoptionen hinzuzufügen, damit Sie Ihre bevorzugte Stimme und Ihren bevorzugten Tonfall für ChatGPT wählen können.

3. Sprachliche Kompetenz

Sprachbarrieren gibt es bei ChatGPT nicht. Warum eigentlich? Weil es auf einem riesigen Datensatz von 570 GB basiert, der aus allen Ecken des Internets stammt.

Dank all dieser Daten verfügt dieser KI-Chatbot über ein umfangreiches Vokabular, das ihn zu einem Sprachexperten macht. Er beherrscht die Alltagssprache fließend und kann auch ungewöhnliche und technische Begriffe in Sekundenschnelle entschlüsseln.

Sie können mit ihm in über 200 Sprachen chatten, da er in mehreren Sprachen weltweit trainiert wurde!

ChatGPT Preise

Gratis

Plus: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bonus: Kostenlos ChatGPT-Aufforderungsvorlagen für dich

Perplexity AI vs. ChatGPT: Funktionen im Vergleich

Lassen Sie uns nun die beiden Tools im Detail vergleichen.

Inhaltserstellung

Alle KI-Tools eignen sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten. Wichtig ist nur, welche Art von Inhalten sie erstellen. Schauen wir uns die spezifischen Inhalte an, die sowohl von Perplexity als auch von ChatGPT erstellt werden.

Perplexity AI

Perplexity AI ist nicht der kreativste, wenn es um die Erstellung von Inhalten geht

Sie ist jedoch hervorragend in der Lage, genaue und aktuelle Inhalte zu erstellen. Insbesondere bei der Bereitstellung detaillierter und kontextbezogener Informationen.

Die Antworten sind klar und auf den Punkt gebracht, so dass sie sich hervorragend für die Beantwortung von Fragen und die Bereitstellung von Informationen eignet. Perplexity eignet sich also hervorragend für Aufgaben wie Recherchen und Zusammenfassungen von Informationen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit besonders wichtig sind. Für kreative Schreibaufgaben ist es vielleicht nicht die erste Wahl.

ChatGPT

ChatGPT eignet sich hervorragend für die Erstellung aller Arten von Inhalten und ist damit vielseitiger als Perplexity. Sie können damit Gedichte, Code, Skripte, Musik, E-Mails und vieles mehr erstellen.

Das Besondere an ChatGPT ist, dass Sie einen bestimmten Ton, Stil und ein bestimmtes Format vorgeben können, so dass Sie mehr Kontrolle über das Ergebnis Ihrer Arbeit haben.

Antwortqualität

Die Qualität der KI-Antworten bestimmt, wie hilfreich sie für einen bestimmten Anwendungsfall sein können. Perplexity AI und ChatGPT zeigen qualitativ hochwertige Antworten mit leichten Unterschieden.

Perplexity AI

Perplexity AI zeichnet sich durch die Bewältigung komplexer Fragen und die Bereitstellung präziser und aufschlussreicher Antworten aus. Es liefert Ihnen eine klare Zusammenfassung Ihrer Fragen und bietet Zitate, damit Sie die Informationen überprüfen und das Thema vertiefen können.

Mit einem starken Fokus auf Präzision und Tiefe glänzt Perplexity mit seinen gründlichen und zuverlässigen Antworten.

ChatGPT

ChatGPT verfolgt einen anderen Ansatz. Seine Antworten klingen menschlicher, was es zu einem ausgezeichneten Begleiter für zwanglose Unterhaltungen, Ideenfindung und Brainstorming macht. Der Haken an der Sache? Es legt die Quellen seiner Informationen nicht offen.

ChatGPT eignet sich zwar hervorragend für allgemeine Zwecke wie die Erstellung von Textinhalten und die Beantwortung einfacher Fragen, ist aber nicht so gut wie Perplexity, wenn es darum geht, tiefgreifendes Lernen zu betreiben und tiefgreifende Antworten zu geben oder umfangreiche Recherchen zu einem bestimmten Thema zu unterstützen.

Sachliche Genauigkeit

Ein KI-Bot, der falsche Antworten gibt, ist für niemanden von Nutzen. Testen wir, welcher Chatbot besser abschneidet - ChatGPT vs. Perplexity AI.

Perplexity AI

Perplexity AI bezieht seine Antworten von verschiedenen Live-Webseiten, darunter akademische Datenbanken, Social-Media-Kanäle und globale Nachrichtenagenturen. Dieses umfangreiche Angebot stellt sicher, dass die Nutzer die aktuellsten und genauesten verfügbaren Informationen erhalten.

Sie können die bereitgestellten Informationen überprüfen und sich eingehend mit den Themen befassen, da sich Perplexity zu Transparenz verpflichtet hat, was durch Quellenangaben deutlich wird.

Wenn also Genauigkeit Ihr Hauptziel ist, ist diese "Antwortmaschine" zu bevorzugen.

ChatGPT

Die sachliche Genauigkeit von ChatGPT beruht auf einem umfangreichen Datensatz, der vor mehreren Jahren gesammelt wurde, was dazu führt, dass veraltete oder möglicherweise ungenaue Informationen geliefert werden.

Während es ein Meister für freundliche Chats und Kreativität ist, ist es vielleicht nicht ideal, wenn Sie die aktuellsten und genauesten Fakten suchen.

Die Genauigkeit von ChatGPT hängt von der Qualität der Quellen in seinem Datensatz ab, und es kann nicht immer Präzision garantieren, insbesondere bei sachlichen Details. Wenn Sie die (kostenpflichtige) Plus-Version haben, erhalten Sie genauere Antworten, da Plus die Möglichkeit bietet, das Internet zu durchsuchen, anstatt sich nur auf Trainingsdaten zu verlassen.

Natürliche Konversation

Wer spricht mehr wie ein Mensch: Perplexity oder ChatGPT? Finden wir es heraus.

Perplexity AI

Perplexity AI wird in erster Linie auf Fakten und organisierte Daten für maschinelles Lernen trainiert und ist daher gut in der Lage, klare und spezifische Fragen zu beantworten.

Wenn Sie ihr jedoch offene, schwach strukturierte oder verwirrende Fragen stellen, kann es sein, dass Perplexity Schwierigkeiten hat, diese vollständig zu verstehen. Seine Antworten auf diese Art von Fragen fühlen sich möglicherweise nicht so natürlich und ansprechend an wie die von ChatGPT.

Das bedeutet, dass das KI-Tool noch an der Verbesserung seiner natürlichen Konversationsfähigkeiten arbeitet.

ChatGPT

ChatGPT ist ein Profi, wenn es um natürliche Konversation geht, dank OpenAIs GPT-Training.

Es ist in der Lage, alle Arten von Fragen zu beantworten, ob einfach oder komplex. Es kann detaillierte und hilfreiche Antworten geben, auch wenn Sie offene oder schwierige Fragen ohne klare Antworten stellen.

Wenn Sie einen freundlichen Chat und hilfreiche Informationen wünschen und sich keine allzu großen Sorgen um die Genauigkeit machen, ist ChatGPT eine gute Wahl.

Perplexity AI vs. ChatGPT: Wer ist besser?

Es ist schwierig, einen klaren Gewinner zu bestimmen, da sowohl Perplexity AI als auch ChatGPT Nachteile haben.

Perplexity AI ist Ihr Recherche-Guru - dank seiner hohen Genauigkeit und aktuellen Informationen eignet es sich hervorragend, um tief in bestimmte Themen einzutauchen und detaillierte Zusammenfassungen zu erstellen. Aber wenn es um kreatives Schreiben geht, ist es unzureichend.

ChatGPT hingegen ist ein vielseitiger Allrounder. Es ist sehr kreativ und kann so gut wie jede Art von Inhalt erstellen. Es beantwortet schnell alltägliche Fragen und ist ein hervorragender Begleiter für das allgemeine Publikum. Allerdings wurde es seit September 2021 nicht mehr aktualisiert, so dass es einige sachliche Fehler enthalten könnte. OpenAI hat ChatGPT eine Browsing-Funktion hinzugefügt, um diesen Nachteil zu beheben, aber sie ist nur für ChatGPT Plus-Nutzer verfügbar.

Perplexity AI vs. ChatGPT auf Reddit

Wir haben uns entschlossen, uns anzusehen, was Redditoren zu sagen hatten, um Ihnen einen tieferen Einblick in den Kampf ChatGPT vs. Perplexity AI zu geben.

Die meisten Nutzer schienen beide Tools aufgrund ihrer jeweiligen Anwendungsfälle problemlos zu nutzen.

Die wichtigsten Highlights aus unserer Recherche:

ich bezahle für beide, und ich kann ohne den geringsten Zweifel sagen, dass ChatGPT von OpenAI bei Aufgaben, die hohe Präzision, lange Antworten und zahlreiche Folgeaufforderungen (Konversationsinteraktionen) erfordern, eine bemerkenswert bessere Leistung erbringt. Andererseits ist Perplexity hervorragend in der Lage, das Web zu durchsuchen und extrem spezifische Informationen zu finden. Auch die PDF-Interaktion auf Claude 2 im Schreibmodus beherrscht es relativ gut."_

Ein Redditor machte jedoch sehr deutlich, dass Ratlosigkeit war nicht die beste Option für kreative Inhalte, und ChatGPT ist in diesem Fall der offensichtliche Gewinner.

chatGPT ist kreativer und die Benutzeroberfläche ist sauberer. Perplexity verwendet jedoch eine niedrigere Temperatur. Das könnte allerdings zu weniger Halluzinationen führen. Ansonsten habe ich die Schreib- und Chatausgaben ausgiebig getestet. Perplexity Pro ist weniger kreativ und unkomplizierter bei den Eingabeaufforderungen

Treffen Sie ClickUp - die beste Alternative zur Perplexity AI vs. ChatGPT Debatte

Was wäre, wenn Sie ein KI-Tool hätten, das die punktgenaue Genauigkeit von Perplexity mit der grenzenlosen Kreativität von ChatGPT verbindet?

Nun, Sie haben eins.

Verwalten Sie Ihre Projekte einfach mit KI, mehr als 15 benutzerdefinierten Ansichten und automatisierten Aufgaben mit ClickUp

Lernen Sie ClickUp kennen - eine allumfassende, KI-integrierte Lösung für das Projektmanagement und eine hervorragende alternative zu ChatGPT und Perplexity AI.

Verabschieden Sie sich von der Verwaltung mehrerer Tools und begrüßen Sie eine benutzerfreundliche Plattform mit allen möglichen Funktionen in einem einzigen Arbeitsbereich.

ClickUp hat alles, was Sie für ein erfolgreiches Unternehmen brauchen, von fortgeschrittener Textbearbeitung und vorlagen zum Schreiben von Inhalten zu robusten aufgabenverwaltung und eine reibungslose Integration mit mehr als 1000 Anwendungen!

Es ist Ihr ultimativer Verbündeter, wenn es darum geht, Termine einzuhalten, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die allgemeine Produktivität zu steigern.

Egal, ob Sie ein forschungsintensives Startup oder eine Marketing-Legende sind, ClickUp ist für jeden geeignet. Es vereinfacht die Aufgabenplanung, die Zusammenarbeit im Team und die Verfolgung des Projektfortschritts - alles bequem unter einem Dach.

Steigern Sie Ihr KI-Spiel mit ClickUp Brain

Erledigen Sie Ihre 30-Minuten-Aufgaben in 30 Sekunden mit ClickUp Brain ClickUp Gehirn ist ein leistungsstarker KI-Assistent, der Aufgaben schnell erledigt, Zeit spart und die Produktivität Ihres Teams steigert. Mit KI-basiertem Wissens- und Projektmanagement und einem KI-basierter Schreibassistent sind Sie bereit, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Brain liefert sofortige Antworten auf geschäftsspezifische Zusammenhänge, während Ihr Team an Aufgaben, Projekten und Dokumenten in ClickUp zusammenarbeitet. Es kann bei Bedarf persönliche und Team-Standups erstellen, Aufgaben und Kommentar-Threads zusammenfassen und vieles mehr.

Erstellen Sie herausragende Inhalte mit dem rollenbasierten KI-Schreibassistenten von ClickUp, der Sie unterstützt:

Ihren gesamten Text zusammenzufassen

Kommunikationslücken zu schließen, indem Sie Ihre Texte verbessern

Ideen für Blogs, soziale Medien und Veranstaltungen zu sammeln

Schnelles Verfassen professioneller E-Mails

Detaillierte Projektbeschreibungen mühelos verfassen

Entwickeln Sie aufschlussreiche Fragen für Umfragen

Planen Sie Meetings mit gut strukturierten Tagesordnungen und vieles mehr

Ganz gleich, ob Sie im Projektmanagement, im Marketing, in der Personalabteilung oder im Vertrieb tätig sind - ClickUp Brain kann mit jedem zusammenarbeiten. Es ist der virtuelle Assistent Ihrer Träume!

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente mit ClickUp Docs

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um Schriftarten anzupassen, Aufgabenbeziehungen hinzuzufügen oder direkt im Dokument auf Aufgaben zu verlinken

Ertrinken Sie täglich in einem riesigen Stapel von Dokumenten? Halten Sie sich über Wasser mit ClickUp Docs .

Mit ClickUp Docs können Sie alle wichtigen Dokumente mühelos erstellen, bearbeiten, speichern und gemeinsam nutzen. Es ist nicht nur ein Platz für Ihre Gedanken; Sie und Ihr Team können die Dokumente gemeinsam in Echtzeit bearbeiten.

Sie können von jedem Ort aus zusammenarbeiten, indem Sie Kommentare hinterlassen, Aufgaben spontan zuweisen und Teile Ihres Dokuments direkt in Aufgaben umwandeln. Sobald Ihr Dokument fertig ist, können Sie es mit einer Aufgabe verknüpfen, um alles übersichtlich an einem zentralen Ort zu organisieren.

Stimmen Sie jeden Aspekt Ihrer Arbeit mit ClickUp Docs ab und stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente perfekt mit Ihren Aufgaben, Projekten und dem einzigartigen Workflow Ihres Teams übereinstimmen.

Verfolgen Sie Ihre Projekte mit dem ClickUp-Projektmanagement-Tool

Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte mit dem Projektmanagement-Tool von ClickUp

Wenn Ihre Projekte und Ziele überall verstreut sind, verwenden Sie ClickUp's Projektverwaltung um sie in Ordnung zu bringen.

Kombinieren Sie es mit ClickUp Brain und beschleunigen Sie projektpläne durch die Automatisierung von Aufgaben wie der Erstellung von Teilaufgaben und der Zusammenfassung von Kommentaren.

Mit dem Fokus auf Prioritätsmanagement können Sie Ihre Projektdetails sichtbar und auf die Unternehmensziele abgestimmt halten. ClickUp legt Wert auf Transparenz für eine schnelle Genehmigung durch die Beteiligten und unterstützt die Zusammenarbeit durch Funktionen wie Docs und Chat.

ClickUp rationalisiert die Projektplanung und die Zusammenarbeit im Team, unterstützt durch Automatisierung, um unnötige Arbeit zu vermeiden. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Engpässe, Risiken, Ressourcenknappheit und vieles mehr mit Echtzeit-Dashboards, damit Ihre Teams den Projektfortschritt im Blick behalten.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

Verbessern Sie Ihr AI-Erlebnis mit ClickUp!

Benötigen Sie eine All-in-One-KI-Lösung, die Perplexity und ChatGPT übertrifft? Wählen Sie ClickUp.

Genießen Sie das Beste aus beiden Welten mit überlegenem Projektmanagement und erstklassigen KI-Funktionen. Nutzen Sie ClickUp, um das Informations- und Aufgabenmanagement zu vereinfachen und die Produktivität durch leistungsstarke Automatisierung zu steigern.

Strukturieren Sie Ihre Ideen und bleiben Sie mit Hilfe von ClickUp und seinen unbegrenzten KI-Möglichkeiten auf Ihre Ziele ausgerichtet.

Anmelden noch heute kostenlos an!