Perplexity vs. ChatGPT: Welches KI-Tool ist das beste? (2025)

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub und stolpern über eine geheimnisvolle Blume. Was erledigen Sie? Ganz einfach. Du bittest den KI-Chatbot deines Telefons, sie zu identifizieren.

Vergessen Sie die Zeiten, in denen künstliche Intelligenz nur in Science-Fiction-Büchern vorkam. Fortgeschrittene KI-Modelle sind heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und lösen unsere täglichen Probleme.

Zwei bekannte große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) sind führend in diesem Wandel: Perplexity KI und ChatGPT. Beide KI-Tools sind großartig, aber welches ist besser?

Das werden wir in diesem Blog aufschlüsseln. Wir stellen Perplexity KI und ChatGPT vor - die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile sowie die Pläne für die Preisgestaltung, damit Sie sich für das Tool entscheiden können, das am besten zu Ihnen passt. Und um die Sache noch spannender zu machen, zeigen wir Ihnen eine Bonusoption, die Ihnen das Rampenlicht stiehlt!

Entdecken wir also die leistungsstärksten KI-Tool von 2024!

Was ist Perplexity KI?

über Perplexität KI Perplexity AI ist kein typischer KI-Chatbot - er verfügt über eine KI-Suchmaschinenfunktion oder, wie seine Ersteller es gerne nennen, eine "Antwortmaschine", die wie ein Chatbot funktioniert.

Die 2022 eingeführte Perplexity KI versteht Ihre Fragen besser als normale Suchmaschinen. Sie können ihr Fragen in einfacher Sprache stellen, und sie wird verschiedene Quellen wie akademische Datenbanken, Nachrichten, YouTube und Reddit überprüfen, um Ihnen genaue und aktuelle umfassende Antworten zu geben.

Das Besondere an Perplexity KI ist, dass es nicht nur nach Schlüsselwörtern sucht, sondern versucht zu verstehen, was Sie meinen. Sie betrachtet Ihre Frage, Ihre bisherigen Interaktionen und das, was Sie bereits wissen, um Antworten zu generieren, die genau und äußerst hilfreich sind.

Außerdem kann es hervorragend mit Text umgehen und verschiedene Medien wie Bilder, Videos und Audio verarbeiten. Das macht es praktisch für Forscher, Schriftsteller, Künstler, Musiker und Programmierer. Sie können damit Fragen stellen, Inhalte erstellen und Informationen zusammenfassen.

Perplexity KI Features

Einige Schlüsselunterschiede und einzigartige Features, die Perplexity KI auszeichnen, sind:

1. Websuche in Echtzeit

Perplexity KI ist immer auf dem Laufenden, was im Internet in Echtzeit passiert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die Zeit brauchen, um auf den neuesten Stand zu kommen, scannt und analysiert diese KI-basierte Suchmaschine das Internet kontinuierlich, während die Dinge passieren. Ganz gleich, ob Sie nach den neuesten Updates, aktuellen Nachrichten oder anderen Dingen suchen, die Sie interessieren, Perplexity bietet Ihnen die aktuellsten Infos.

Mit Perplexity sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Dinge, denn die Anwendung ist so konzipiert, dass Sie in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Nachrichtenreporter im Taschenformat, ohne Mikrofon und ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit.

2. Transparente Quellennachweise

über Perplexität KI Perplexity KI nimmt Glaubwürdigkeit ernst und möchte, dass Sie den von ihr freigegebenen Informationen vertrauen.

Aus diesem Grund werden bei allen Suchergebnissen die Quellen angegeben, damit Sie genau sehen können, woher die Informationen stammen.

Diese Transparenz ist wichtig für Menschen, die zuverlässige Informationen für ihre Recherchen benötigen oder intelligente Entscheidungen auf der Grundlage genauer Daten treffen müssen.

Stellen Sie sich einen Freund vor, der Ihnen nicht nur etwas erzählt, sondern Ihnen auch die Bücher, Websites oder Quellen zeigt, die er gelesen hat. Perplexity KI liefert dasselbe, indem es Ihnen Zitate liefert, damit Sie überprüfen können, ob die Infos vertrauenswürdig sind. Es ist, als hätten Sie einen eingebauten Fakten-Checker!

Das hilft Ihnen auch, das Thema weiter zu erforschen.

3. Vielfältige Quellenintegration

Perplexity KI hält sich nicht an die üblichen Websites und Standard-Suchergebnisse. Sie durchforstet verschiedene Quellen, von akademischen Fachzeitschriften bis hin zu Berichterstellungen und Diskussionen in sozialen Medien.

Betrachten Sie es als einen Peer, der nicht nur ein Buch liest, sondern akademische Datenbanken, Wolfram Alpha wissensdatenbank für Physik und Mathe, YouTube, Reddit und Nachrichten.

Sie erhalten eine Fülle von Informationen, darunter die neuesten Arbeiten und Referenzen zu bestimmten Themen.

Perplexity AI pricing

Free

Pro: $20/Monat pro Benutzer

Was ist ChatGPT?

über OpenAI ChatGPT ist der erste KI-Chatbot seiner Art, der von OpenAI im November 2022 ins Leben gerufen wurde. Er zeichnet sich durch ein großes Sprachmodell (LLM) aus, das eine intelligente Technologie namens Generative Pretrained Transformer (GPT) verwendet, um wie ein echter Mensch zu sprechen.

Dieser KI-Bot kann viele Dinge zu erledigen, z. B. Sprachen übersetzen und bemerkenswerte Inhalte von Grund auf erstellen. Und über 180 Millionen Benutzer können für seine Vielseitigkeit bürgen!

Sie können die Basisversion, GPT-3.5, kostenlos nutzen oder die teure Version, ChatGPT Plus, mit dem superstarken GPT-4 gegen eine Gebühr erwerben.

Das Beste daran? GPT-4 ist nicht nur zum Chatten da. Es kann auch Dokumente erstellen, schwierige mathematische Probleme lösen und sogar Bilder verstehen.

_Bonus: Chatbot Vs Conversional AI* !

ChatGPT Features

So, welche einzigartigen Features machen ChatGPT zu einem Wunder der Arbeit als der erste Chatbot seiner Art? Schauen wir mal.

1. Natürliche Sprachverarbeitung

Was macht ChatGPT so gut darin, wie ein Mensch zu sprechen? Es ist die Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache.

Sie können ganz natürlich mit ihm chatten; es wird Sie dank seiner intelligenten Algorithmen perfekt verstehen. Im Gegenzug erhalten Sie menschenähnliche Antworten, die fortschrittlich und personalisiert sind.

Nehmen wir an, Sie planen eine Reise und sind sich nicht sicher, wohin es gehen soll. Erzählen Sie ChatGPT einfach von Ihren Interessen und Vorlieben. ChatGPT macht Ihnen hilfreiche Reisevorschläge und merkt sich Ihre Vorlieben.

Wenn die ersten Vorschläge nicht ganz Ihren Vorstellungen entsprechen, können Sie nach weiteren Ideen fragen, und ChatGPT wird Ihnen umgehend bessere Vorschläge unterbreiten.

Das Tolle ist, dass ChatGPT auch Witze, Anspielungen und Sarkasmus versteht. Sie können also clevere, menschenähnliche Antworten erhalten, die einen Sinn ergeben, was es zu einem der besten KI-Tools zum Verfassen von Texten da draußen.

2. Sprach- und Bild-Chat

über OpenAI Sie können jetzt mit ChatGPT Unterhaltungen in Echtzeit mit Bildern führen! 📷

Nehmen wir an, Sie gärtnern gerne und fotografieren eine geheimnisvolle Pflanze in Ihrem Garten. ChatGPT kann die Pflanze identifizieren, Pflegetipps freigeben und sogar Begleitpflanzen für Ihren Garten vorschlagen.

Eine andere Notiz: Wenn Sie ein Bild von einem komplexen mathematischen Problem aufnehmen, gibt Ihnen der Chatbot Schritt für Schritt Erklärungen und Lösungen.

Sie können auch das Voice Chat Feature von ChatGPT nutzen, um die ideale Wiedergabeliste zusammenzustellen oder sich interessante Fakten über Sehenswürdigkeiten erzählen zu lassen. Kürzlich hat OpenAI sogar mit erfahrenen Synchronsprechern zusammengearbeitet, um sechs verschiedene Stimmoptionen hinzuzufügen, damit Sie Ihre bevorzugte Stimme und Ihren bevorzugten Tonfall für ChatGPT wählen können.

3. Sprachliche Kompetenz

Sprachbarrieren gibt es bei ChatGPT nicht. Warum eigentlich? Weil es auf einem riesigen Datensatz von 570 GB basiert, der aus allen Ecken des Internets stammt.

Dank all dieser Daten verfügt dieser KI-Chatbot über ein umfangreiches Vokabular, das ihn zu einem Sprachexperten macht. Er beherrscht die Alltagssprache fließend und kann auch ungewöhnliche und technische Begriffe in Sekundenschnelle entschlüsseln.

Sie können mit ihm in über 200 Sprachen chatten, da er in mehreren Sprachen weltweit trainiert wurde!

ChatGPT Preise

Free

Plus: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Team: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Perplexity KI vs. ChatGPT: Features im Vergleich

Lassen Sie uns die beiden tools im Detail vergleichen.

Feature Perplexity KI ChatGPT Natürliche Sprachverarbeitung Ja Ja KI Sprachmodelle GPT 3.5, GPT 4, Claude 2.1,Gemini Pro und Perplexity GPT 3.5 & GPT 4 Sprach- und Bild-Chat Ja Ja Datei-Upload Ja Nein Faktische Genauigkeit Mehr Weniger Konversationsfähigkeiten Weniger interaktiv Mehr interaktiv Inhaltstyp Ausführlich Kurz Quellennachweis Ja Nein Preisgestaltung Kostenlose und kostenpflichtige Pläne Kostenlose und kostenpflichtige Pläne

Erstellung von Inhalten

Alle KI-Tools eignen sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten. Wichtig ist nur, welche Art von Inhalt sie erstellen. Schauen wir uns die spezifischen Inhalte an, die ChatGPT und Perplexity erstellen.

Perplexity KI

Die KI von Perplexity ist nicht die kreativste, wenn es um die Erstellung von Inhalten geht

Sie ist jedoch hervorragend in der Lage, genaue und aktuelle Inhalte zu erstellen. Insbesondere bei der Bereitstellung detaillierter und kontextbezogener Informationen.

Die Antworten sind klar und auf den Punkt gebracht und eignen sich daher hervorragend für die Beantwortung von Fragen und die Vermittlung von Informationen. Perplexity eignet sich also hervorragend für Aufgaben wie Recherchen und Zusammenfassungen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit besonders wichtig sind. Für kreative Aufgaben ist es vielleicht nicht die erste Wahl.

ChatGPT

ChatGPT eignet sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten aller Art und ist damit vielseitiger als Perplexity. Sie können damit Gedichte, Code, Skripte, Musik, E-Mails und vieles mehr erstellen.

Das Besondere an ChatGPT ist, dass Sie die Ausgabe in einem bestimmten Ton, Stil und Format verlangen können, wodurch Sie mehr Kontrolle über das Ergebnis Ihrer Erstellung haben.

Antwortqualität

Die Qualität der KI-Antworten bestimmt, wie hilfreich sie für einen bestimmten Anwendungsfall sein können. Perplexity KI und ChatGPT zeigen qualitativ hochwertige Antworten mit leichten Unterschieden.

Rätselhafte KI

Perplexity AI zeichnet sich dadurch aus, dass es sich mit komplexen Fragen auseinandersetzt und genaue und aufschlussreiche Antworten liefert. Es liefert Ihnen eine klare Zusammenfassung Ihrer Abfragen und bietet Zitate, damit Sie die Informationen überprüfen und das Thema vertiefen können.

Mit einem starken Fokus auf Präzision und Tiefe glänzt Perplexity mit seinen gründlichen und zuverlässigen Antworten.

ChatGPT

ChatGPT verfolgt einen anderen Ansatz. Seine Antworten klingen menschlicher, was es zu einem hervorragenden Begleiter für zwanglose Unterhaltungen, Ideenfindung und Brainstorming macht. Der Haken an der Sache? Es legt die Quellen seiner Informationen nicht offen.

ChatGPT eignet sich zwar hervorragend für allgemeine Zwecke wie die Erstellung von Textinhalten und die Beantwortung einfacher Fragen, ist aber möglicherweise nicht so geschickt wie Perplexity, wenn es darum geht, tiefgreifendes Lernen zu erledigen und tiefgreifende Antworten zu geben oder umfangreiche Recherchen zu einem bestimmten Thema zu unterstützen.

Sachliche Genauigkeit

Ein KI-Bot, der falsche Antworten gibt, ist für niemanden von Nutzen. Testen wir, welcher Chatbot besser abschneidet - ChatGPT vs. Perplexity KI.

Perplexity KI

Perplexity AI bezieht seine Antworten von verschiedenen Live-Webseiten, darunter akademische Datenbanken, Social-Media-Kanäle und globale Nachrichtenagenturen. Dieser umfangreiche Bereich stellt sicher, dass die Benutzer die aktuellsten und genauesten Informationen erhalten, die verfügbar sind.

Sie können die bereitgestellten Informationen überprüfen und sich eingehend mit den Themen befassen, da sich Perplexity zu Transparenz verpflichtet hat, was durch Quellenangaben deutlich wird.

Wenn also Genauigkeit Ihr Hauptziel ist, ist diese "Antwortmaschine" vorzuziehen.

ChatGPT

Die faktische Genauigkeit von ChatGPT beruht auf einem riesigen Datensatz, der vor mehreren Jahren gesammelt wurde, was dazu führt, dass veraltete oder potenziell ungenaue Informationen geliefert werden.

Während es ein Meister in freundlichen Chats und Kreativität ist, ist es vielleicht nicht ideal, wenn Sie die aktuellsten und genauesten Fakten suchen.

Die Genauigkeit von ChatGPT hängt von der Qualität der Quellen in seinem Datensatz ab, und es kann nicht immer Präzision garantieren, insbesondere bei sachlichen Details. Wenn Sie die (kostenpflichtige) Version Plus haben, erhalten Sie genauere Antworten, da Plus die Möglichkeit bietet, das Internet zu durchsuchen, anstatt sich nur auf Trainingsdaten zu verlassen.

Natürliche Unterhaltung

Wer spricht mehr wie ein Mensch: Perplexity oder ChatGPT? Finden wir es heraus.

Perplexität KI

Die KI von Perplexity wird in erster Linie auf Fakten und organisierte Daten für das maschinelle Lernen trainiert, so dass sie gut in der Lage ist, klare und spezifische Fragen zu beantworten.

Wenn Sie ihr jedoch offene, schwach strukturierte oder verwirrende Fragen stellen, kann es sein, dass Perplexity Schwierigkeiten hat, diese vollständig zu verstehen. Seine Antworten auf diese Art von Fragen fühlen sich möglicherweise nicht so natürlich und ansprechend an wie die von ChatGPT.

Das bedeutet, dass das KI-Tool noch daran arbeitet, seine Fähigkeiten zur natürlichen Unterhaltung zu verbessern.

ChatGPT

ChatGPT ist dank des GPT-Trainings von OpenAI ein Profi, wenn es um natürliche Unterhaltung geht.

Es ist in der Lage, alle Arten von Fragen zu beantworten, ob einfach oder komplex. Es kann detaillierte und hilfreiche Antworten geben, auch wenn Sie offene oder schwierige Fragen ohne klare Antworten stellen.

Wenn Sie einen freundlichen Chat und hilfreiche Informationen wünschen und sich keine allzu großen Sorgen um die Genauigkeit machen, ist ChatGPT eine gute Wahl.

Perplexity KI vs. ChatGPT: Wer ist besser?

Es ist schwierig, einen klaren Gewinner zu bestimmen, da sowohl Perplexity als auch ChatGPT Nachteile haben.

Perplexity KI ist Ihr Recherche-Guru - dank seiner hohen Genauigkeit und aktuellen Informationen eignet es sich hervorragend, um tief in bestimmte Themen einzutauchen und detaillierte Zusammenfassungen zu erstellen. Aber wenn es um kreatives Schreiben geht, hat es das Nachsehen.

ChatGPT hingegen ist ein vielseitiger Allrounder. Es ist sehr kreativ und kann so ziemlich jede Art von Inhalt erstellen. Es beantwortet schnell alltägliche Fragen und ist ein hervorragender Begleiter für das allgemeine Publikum. Allerdings wurde es seit September 2021 nicht mehr aktualisiert, so dass es einige sachliche Fehler enthalten kann. Um diesen Nachteil zu erledigen, hat OpenAI ChatGPT eine Browsing-Funktion hinzugefügt, die jedoch nur für ChatGPT Plus Benutzer verfügbar ist.

Perplexity KI vs. ChatGPT auf Reddit

Wir haben uns angesehen, was Redditoren zu sagen hatten, um Ihnen einen tieferen Einblick in den Kampf ChatGPT vs. Perplexity KI zu geben.

Die meisten Benutzer von ChatGPT und Perplexity KI schienen beide Tools aufgrund ihrer jeweiligen Anwendungsfälle problemlos zu nutzen.

Die Schlüssel-Highlights aus unserer Studie:

ich bezahle für beide, und ich kann ohne jeden Zweifel sagen, dass ChatGPT von OpenAI bei Aufgaben, die hohe Präzision, lange Antworten und zahlreiche Folgeaufforderungen (Unterhaltungen) erfordern, einen bemerkenswert besseren Job erledigt. Andererseits ist Perplexity hervorragend in der Lage, das Web zu durchsuchen und extrem spezifische Informationen zu finden. Auch die Interaktion mit PDFs auf Claude 2 im Schreibmodus gelingt ihm relativ gut."

Ein Redditor machte jedoch sehr deutlich, dass Ratlosigkeit war nicht die beste Option für kreative Inhalte, und ChatGPT ist in diesem Fall der eindeutige Gewinner.

chatGPT ist kreativer und die Benutzeroberfläche ist sauberer. Perplexity verwendet jedoch eine niedrigere Temperatur. Das könnte allerdings zu weniger Halluzinationen führen. Ansonsten habe ich Schreib- und Chatausgaben ausgiebig getestet. Perplexity Pro ist weniger kreativ und unkomplizierter bei den Eingabeaufforderungen

