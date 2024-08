Pipedrive vs. Salesmate: Welches CRM ist das beste im Jahr 2024?

Verkaufen ist ein hart umkämpftes Geschäft, bei dem jeder Vorteil zählt. Die richtige CRM-Software (Client Relationship Management) kann den Unterschied zwischen dem Erreichen Ihrer Ziele und dem Verlust der vielversprechendsten Leads ausmachen.

Der Kampf der CRM-Fanfavoriten - Pipedrive gegen Salesmate - ist ein hart umkämpftes Duell. Aber welcher Champion verdient einen Platz in Ihrem Vertriebsteam, wenn beide versprechen, Vertriebsprozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und kundenbeziehungen zu verbessern ?

In diesem umfassenden Vergleich gehen wir auf die Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit, die Preise und die Gesamtleistung von Pipedrive und Salesmate ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM und eine Software für die Verwaltung von Vertriebspipelines für Vertriebsteams. Mit der minimalistischen Drag-and-Drop-Oberfläche von Pipedrive können Sie Geschäfte effektiv verwalten und Vertriebsprozesse rationalisieren.

Die intuitiven Visualisierungen und automatisierten Workflows der Plattform führen Sie durch jede Phase des Verkaufsprozesses. Die Benutzerfreundlichkeit macht Pipedrive zu einer beliebten Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die ihre Vertriebsleistung ohne eine steile Lernkurve verbessern möchten.

Funktionen von Pipedrive

Dieses benutzerfreundliche CRM verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, durch die sich auch unerfahrene Benutzer problemlos bewegen können. Hier sind einige dieser Funktionen.

Pipeline-Verwaltung

Erhalten Sie eine klare visuelle Darstellung der Geschäfte in Ihrer Pipeline mit farbcodierten Phasen und aufschlussreichen benutzerdefinierten Berichten. Sie können die Plattform auch an Ihre Präferenzen anpassen. Benennen Sie z. B. die Phasen nach den Schritten, die Sie beim Abschluss von Geschäften befolgen, oder wählen Sie eine Vorlage.

Kontaktverwaltung

Speichern und organisieren Sie klient und Kunde informationen, Interaktionen und Kommunikation an einem zentralen Ort. Verfolgen Sie Anrufe und erfassen Sie Ihre Kontakthistorie genau dort, wo Sie sie benötigen, um vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihren Zeitplan zu erhalten.

Chatbot zur Lead-Generierung

Automatisieren Sie Interaktionen mit Ihren Webbesuchern rund um die Uhr, um Leads zu generieren. Mit der Pipedrive Web- oder Mobil-App können Ihre Vertriebsmitarbeiter mit dem Bot zusammenarbeiten, um auch unterwegs eine menschliche Note hinzuzufügen. Der Chatbot springt ein, wenn Ihr Team beschäftigt ist, damit keine Leads durchrutschen.

LeadBooster

Generieren Sie mehr hochwertige Leads mit diesem leistungsstarken Add-on. Nutzen Sie das Prospector-Tool, um hochwertige Leads aus einer Datenbank mit über 400 Millionen Profilen zu finden, und betten Sie Formulare und Umfragen ein, um neue Leads mit Webformularen zu erfassen und zu speichern.

E-Mail-Integration

Verfolgen Sie die E-Mail-Kommunikation, planen Sie Nachfassaktionen und führen Sie einen vollständigen Verlauf wichtiger Konversationen. Sie können außerdem von jedem Gerät aus auf die Plattform zugreifen und sie in andere verkaufsfördernde Anwendungen integrieren.

Insgesamt hilft Ihnen Pipedrive dabei, die Vertriebsleistung zu analysieren, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen mit aufschlussreichen Analyse- und Berichtstools zu treffen. Benutzer schätzen vor allem die Fähigkeit, sich wiederholende Aufgaben durch Automatisierung zu vereinfachen, Zeit zu sparen und sicherzustellen, dass keine Leads oder Geschäfte unbeachtet bleiben.

Pipedrive-Preise

Essential: 11,90 $/Monat pro Benutzer

11,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power: 59,90 $/Monat pro Benutzer

59,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $74,90/Monat pro Benutzer

Was ist Salesmate?

Salesmate ist eine einfach zu bedienende CRM-Software für Vertriebsteams im Außendienst und in Unternehmen. Mit den intelligenten, mobilen Lösungen können Sie die Vertriebszyklen beschleunigen und engere Kundenbeziehungen aufbauen. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens können Sie die Automatisierung und Anpassung nutzen, um Ihre Vertriebsabläufe zu optimieren.

Binden Sie Kunden kanalübergreifend ein und generieren Sie wertvolle Erkenntnisse, um das Wachstum mit den vielseitigen Funktionen von Salesmate zu fördern.

Merkmale von Salesmate

Das Tool bietet eine umfassende Suite von Tools, die jeden Aspekt des Verkaufsprozesses abdecken, von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss und der Verwaltung von Kundenbeziehungen. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Funktionen.

Vertriebsautomatisierung

Automatisieren Sie Routineaufgaben, damit sich Ihre Vertriebsteams auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können. Automatisieren Sie Kampagnen, Prozesse und Kontaktaufnahmen mithilfe von Sequenzen, die potenzielle Kunden mit gezielten E-Mails und Nachfassaktionen in Leads umwandeln.

Benutzerdefinierte Module

Erfassen Sie mit dieser Funktion alle Ihre Kundendaten an einem Ort. Verwalten Sie Abonnements und verfolgen Sie Leads, Kunden und Partner - alles auf einer einzigen Plattform. Verschaffen Sie sich ein klares Bild von der Leistung Ihres Unternehmens und treffen Sie Entscheidungen, die Sie voranbringen.

Pipeline-Vorlagen

Bauen Sie Ihre gewünschten Prozesse auf und erstellen Sie mehrere Pipelines für verschiedene Vorgänge schneller. Anpassen der CRM-Vorlagen oder bringen Sie Ihre bewährten Prozesse mühelos in die Plattform ein.

Benutzerdefinierte Layouts

Entrümpeln Sie die Informationen für jedes Team mit benutzerdefinierten Layouts, so dass jeder die gewünschten Informationen in seinem CRM per Drag-and-Drop sehen kann. Geben Sie jedem die Informationen und die Klarheit, die er braucht, um die Vertriebseffizienz zu gewährleisten.

Vorgefertigte Widgets

Salesmate bietet mehrere vorgefertigte Widgets, die wichtige Vertriebsinformationen auf einen Blick liefern.

Diese Widgets helfen Ihnen, die Leistung Ihres Teams zu überwachen, wichtige Kennzahlen zu verfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren - und das alles auf einer anpassbaren Oberfläche.

Salesmate-Preise

Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pipedrive Vs. Salesmate: Funktionen im Vergleich

Pipedrive zeichnet sich durch seine Benutzeroberfläche und Automatisierung aus, während Salesmate durch seine Funktionen für die Zusammenarbeit und den mobilen Zugriff hervorsticht. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie die besonderen Anforderungen Ihrer Vertriebsprozesse und die Dynamik Ihres Teams sorgfältig prüfen.

Der folgende detaillierte Vergleich hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Cloud-basierten CRM-Tools, das Ihre Anforderungen erfüllt CRM-Strategien und Unternehmensziele.

Feature

Pipedrive

Salesmate

Benutzeroberfläche

Benutzerfreundliche Oberfläche mit ausgefeilten Demo-Videos

Weniger intuitive Schnittstelle, die die optimale Benutzererfahrung behindern kann

Automatisierung

Robuste Automatisierungsfunktionen mit Workflow Builder und erweiterten Planungsoptionen

Schwerpunkt auf E-Mail-Automatisierung Visuelle Workflows sind ein kostenpflichtiges Add-on

Integration

mehr als 400 native Integrationen

mehr als 40 native Integrationen

Pipeline-Verwaltung

Flexible Pipeline-Ansicht mit Drag-and-Drop. Ansichten für Prognose, Verlauf und andere Details sind verfügbar Flexible Pipeline-Ansicht mit Drag-and-Drop.

Flaggen für inaktive Geschäfte und Wahrscheinlichkeitseinstellungen sind verfügbar

Zusammenarbeit im Team

Konzentration auf einzelne Vertriebsaufgaben

Betonung der Zusammenarbeit im Team

Kommunikation

Integration mit verschiedenen Kanälen

Integrierte Anruf- und E-Mail-Verfolgung

Analyse und Berichterstattung

Ästhetisches Dashboard, umfassende Verkaufs- und Kundenberichte, begrenzte Optionen, außer beim Enterprise-Plan

Unbegrenzte Berichte, Dashboard auf 10 Widgets begrenzt

Künstliche Intelligenz

Bietet einen AI-Verkaufsassistenten

Keine nennenswerten KI-Funktionen

Schauen wir uns diese Unterschiede einmal genauer an.

1. Benutzeroberfläche (UI)

Pipedrive

Pipedrive zeichnet sich durch eine klare und minimale Ästhetik aus, die auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Die Oberfläche ist übersichtlich, mit großen Schaltflächen und klaren Beschriftungen, so dass sie auch für neue Benutzer leicht zu navigieren ist.

Die Plattform legt großen Wert auf die visuelle Vertriebspipeline, in der Geschäfte als Karten dargestellt werden, die verschiedene Phasen durchlaufen. Dies macht es einfach, den Fortschritt von Geschäften zu sehen und Engpässe zu erkennen.

Salesmate

Salesmate bietet eine modernere und funktionsreichere Oberfläche mit mehr Optionen und Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dies kann für Power-User hilfreich sein, die schnell auf alles zugreifen wollen, was sie brauchen, aber für manche kann es überwältigend wirken.

Aufgrund des größeren Funktionsumfangs und der Anpassungsmöglichkeiten ist möglicherweise eine steilere Lernkurve erforderlich.

2. Automatisierung

Pipedrive

Pipedrive verwendet ein regelbasiertes workflow-Verwaltung system. Sie definieren Auslöser (z. B. Änderungen in der Geschäftsphase, eingegangene E-Mails) und entsprechende automatische Aktionen (z. B. eine E-Mail senden, eine Aufgabe hinzufügen, Daten aktualisieren). Dieser Ansatz ist leistungsstark und flexibel.

Salesmate

Salesmate legt den Schwerpunkt auf die Automatisierung der Kommunikation, mit fortschrittlichen Funktionen wie E-Mail-Automatisierung und integrierten Anrufen. Salesmate ist zwar weniger umfangreich als Pipedrive, zeichnet sich aber in bestimmten Bereichen wie der Automatisierung der E-Mail-Kommunikation aus.

3. Integrationen

Pipedrive

Pipedrive unterstützt zahlreiche Integrationen mit Anwendungen und Tools von Drittanbietern. Sie können Kommunikationstools, Marketingplattformen und Analysesoftware nahtlos verbinden, um die Gesamtfunktionalität zu verbessern.

Der Schwerpunkt liegt auf der Zwei-Wege-Datensynchronisierung, um einen nahtlosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Plattformen zu gewährleisten. Es bietet auch Webhooks und Zapier-Integration für erweiterte Workflows.

Die Integrationen sind oft einfach und gut dokumentiert, mit klaren Installationsanweisungen und Benutzerhandbüchern.

Salesmate

Salesmate lässt sich gut in gängige E-Mail-Plattformen integrieren und zeichnet sich durch integrierte Anruffunktionen aus. Integrieren Sie es mit wichtigen Tools für ein umfassendes Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement.

Salesmate verwendet eine Mischung aus Datensynchronisierung, benutzerdefinierten Workflows und vorgefertigten "Verbindungen". Diese Verbindungen erledigen automatisch bestimmte Aufgaben wie die Synchronisierung von E-Mail-Marketingkontakten oder die Protokollierung von Anrufen innerhalb des CRM.

Die meisten Kernintegrationen sind in allen Plänen enthalten, wobei der Zugang zu fortgeschritteneren Tools Upgrades erfordert.

4. Pipeline-Verwaltung

Pipedrive

Mit diesem Tool können Sie das CRM an Ihre Bedürfnisse anpassen und es mit benutzerdefinierten Feldern, Phasen und Geschäftsdetails auf Ihre Vertriebsprozesse abstimmen. Sie können die Phasen und Bezeichnungen Ihrer Pipeline an Ihren spezifischen Vertriebsprozess anpassen. Die Gesamtstruktur und das Layout bleiben jedoch unverändert.

Pipedrive konzentriert sich darauf, Geschäfte effizient durch die Pipeline zu bewegen, mit Drag-and-Drop-Funktionen und Massenaktionen zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Geschäfte.

Darüber hinaus fördert es durch detaillierte Notizen, einen Aktivitätsverlauf und automatisierte Nachverfolgungssequenzen eine tiefere Auseinandersetzung mit jedem Geschäft. Dies fördert eine persönlichere Interaktion.

Salesmate

Mit Salesmate können Sie das Layout der Pipeline anpassen, zusätzliche Phasen hinzufügen und spezifische Datenpunkte für jedes Geschäft anzeigen. Dies bietet detailliertere Einblicke, kann sich aber weniger intuitiv anfühlen als der visuelle Pipeline-Ansatz von Pipedrive.

Die Pipeline-Struktur kann umfassend angepasst werden, z. B. durch das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder, das Definieren von Geschäftswerten und das Einrichten bedingter Schritte auf der Grundlage bestimmter Kriterien. Dies bietet ein hohes Maß an Flexibilität, erfordert jedoch einen höheren Aufwand für die Einrichtung und Konfiguration.

5. Zusammenarbeit im Team

Pipedrive

Das Tool ermöglicht Teams eine recht gute Zusammenarbeit, aber der Schwerpunkt liegt auf der Verwaltung einzelner Aufgaben.

Der Schwerpunkt liegt auf der Übernahme von Verantwortung und der Zuweisung von Zuständigkeiten, wobei in jeder Phase klar festgelegt wird, wer für das jeweilige Geschäft verantwortlich ist. Außerdem bietet es grundlegende Kommentarfunktionen und eine Aktivitätsverfolgung für die Teamkommunikation.

Salesmate

Salesmate ermöglicht Benutzern eine effektive Zusammenarbeit bei Geschäften, den Austausch von Erkenntnissen und die Koordinierung von Aktivitäten innerhalb der Plattform.

Der Schwerpunkt liegt auf dem internen Nachrichtenaustausch und der Aufgabendelegation innerhalb der Pipeline. Es verfügt über eine integrierte Chat-Schnittstelle, kollaborative Geschäftsnotizen und rollenbasierte Aufgabenzuweisungen für eine verbesserte Teamarbeit.

6. Kommunikation

Pipedrive

Das Tool lässt sich nahtlos in verschiedene Kommunikationskanäle integrieren und ermöglicht so eine umfassende Kundenansprache.

Salesmate

Mit Salesmate können Sie direkt mit Leads und Kunden kommunizieren, indem Sie die integrierten Anruffunktionen nutzen. Dadurch wird der Bedarf an externen Tools reduziert.

7. Analysen und Berichte

Pipedrive

Pipedrive bietet übersichtliche und visuell ansprechende Berichte über die Pipeline-Performance, mit Optionen zum Aufschlüsseln bestimmter Phasen und Geschäfte.

Salesmate

Mit Salesmate können Sie Dashboards anpassen, um die Vertriebsleistung zu verfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

Es bietet Echtzeiteinblicke und detaillierte Analysen innerhalb der Pipeline, hebt Engpässe hervor und schlägt Maßnahmen zur Verbesserung vor. Dies liefert unmittelbares Feedback, kann aber für manche Benutzer überwältigend sein.

8. Künstliche Intelligenz (KI)

Pipedrive

Pipedrive bietet einen optionalen KI-Assistenten namens "LeadBooster" an, der bei Aufgaben wie Lead-Scoring, E-Mail-Personalisierung und Terminierung von Meetings hilft. Er ist kostenpflichtig, kann aber die Automatisierungsmöglichkeiten erheblich verbessern.

Salesmate

Salesmate verfügt derzeit nicht über einen integrierten KI-Assistenten. Er lässt sich jedoch mit externen KI-Tools wie Einstein Activity Capture (Salesforce) oder Outreach Chorus, die ähnliche Funktionen bieten können.

Pipedrive Vs. Salesmate auf Reddit

Und nun zum abschließenden, ungefilterten Test - den Nutzerbewertungen. Lassen Sie uns herausfinden, was Pipedrive- und Salesmate-Benutzer auf Reddit sagen.

Es gibt Vergleiche auf der Grundlage der Benutzeroberfläche:

Einige Benutzer schätzen die benutzerfreundliche Oberfläche von Pipedrive und die Funktionen zur Steuerung der Vertriebs-Pipeline. Es hilft ihnen, den Fortschritt zu verfolgen und den Verkaufserfolg zu steigern.

Andere wiederum nutzen Salesmate gerne, um mithilfe der intuitiven Plattform engere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Nutzer sind der Meinung, dass Pipedrive noch einige weitere Funktionen zur Rationalisierung von Prozessen gut gebrauchen könnte:

"Pipedrive ist sehr benutzerfreundlich, hat aber nicht viele Funktionen

"Ich mag Pipedrive, aber ich persönlich fand Salesmate viel besser und habe es ein oder zwei Jahre lang verwendet. Es bietet E-Mail-Sequenzen."

Die Nutzer bevorzugen eine umfassende CRM-Lösung aus einer Hand. Und genau hier glänzt ClickUp:

"Sie sollten versuchen, mehrere Tools oder Anwendungen für das Arbeitsmanagement zu vermeiden. Sie wollen eine einzige Quelle der Wahrheit für Projektmanagement und Wissensmanagement."

"Deshalb bevorzuge ich 1 Tool. Aber das Problem ist, wenn man ein Tool hat, das alles kann, dann ist es meistens nur durchschnittlich und nicht hervorragend. ClickUp ist meiner Meinung nach viel cooler."

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Pipedrive Vs. Salesmate

Die Pipedrive vs. Salesmate aber haben Sie schon einmal über eine Alternative nachgedacht, die die Stärken beider Systeme kombiniert?

Treffen Sie ClickUp .

Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline und Arbeitsabläufe auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One-Kraftpaket, das die Grenzen herkömmlicher CRMs überwindet. Es bietet einen einheitlichen Arbeitsbereich für das Projektmanagement, service-Desk-Funktionen , Aufgabenverfolgung und andere leistungsstarke Funktionen für Vertriebs- und Serviceteams.

So geht's:

KlickUp-Funktionen zur Beschleunigung von Kundenwachstum und Kundenzufriedenheit

1. ClickUp CRM

Erfüllen und übertreffen Sie Ihre verkaufsziele mit dem intuitiven Design, den flexiblen Arbeitsabläufen und der kollaborativen Natur von ClickUp CRM .

ClickUp's CRM-Funktionen umfassen visuelle Pipelines, automatisierte Workflows und aufschlussreiche Berichte.

Die All-in-One-Arbeitsplattform von ClickUp befähigt Ihre Agenten, das Kundenwachstum und die Kundenzufriedenheit zu beschleunigen. Außerdem können Sie Ihr gesamtes Team mit integriertem Chat, anpassbaren Dashboards und Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools auf dem Laufenden halten. ClickApps ermöglichen es Ihnen, die Erfahrung Ihres Teams im Arbeitsbereich anzupassen. Mit ClickApps können Sie Aufgabenbeziehungen auf granularer Ebene verwalten, E-Mails direkt von ClickUp Tasks aus versenden und einfache Arbeitslisten von einem beliebigen Ort in Ihrem Arbeitsbereich aus erstellen. All diese Funktionen tragen dazu bei, das Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren.

Und es gibt noch mehr! Schauen wir uns die spezifischen Funktionen an, die ClickUp zu einer ausgezeichneten Wahl für das End-to-End-Vertriebsmanagement machen.

Ein vollständig anpassbares Kanban-System : Definieren Sie die Phasen Ihrer Vertriebspipeline, von der ersten Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss, mit benutzerdefiniertenClickUp-Boards. Fügen Sie so viele oder so wenige Stufen hinzu, wie Sie benötigen, um Ihren Arbeitsablauf genau abzubilden. Sie können beispielsweise Geschäftsphasen wie "Kaltakquise", "qualifizierte Leads" und "Pflege" zu einem Board hinzufügen, das Sie "Prospecting" nennen. Oder Sie können Phasen wie "geplante Meetings" und "Angebotserstellung" in ein spezielles Board "Qualification and Discovery" aufnehmen

: Definieren Sie die Phasen Ihrer Vertriebspipeline, von der ersten Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss, mit benutzerdefiniertenClickUp-Boards. Fügen Sie so viele oder so wenige Stufen hinzu, wie Sie benötigen, um Ihren Arbeitsablauf genau abzubilden. Sie können beispielsweise Geschäftsphasen wie "Kaltakquise", "qualifizierte Leads" und "Pflege" zu einem Board hinzufügen, das Sie "Prospecting" nennen. Oder Sie können Phasen wie "geplante Meetings" und "Angebotserstellung" in ein spezielles Board "Qualification and Discovery" aufnehmen Benutzerdefinierte Ansichten: Lösen Sie sich von vorgefertigten Dashboards und passen Sie die Informationen an die Rolle des jeweiligen Benutzers an mitClickUp Benutzerdefinierte Ansichten. Die über 15 Ansichten bieten Flexibilität bei der Zuweisung von Aufgaben, der Verfolgung des Fortschritts, der Priorisierung von Projekten und der Prognose von Engpässen.

Sie können zum Beispiel schnell Tabellen erstellen, die Kunden mit Aufträgen verbinden, indem Sie dieTabellenansicht in ClickUp oder Kunden die Möglichkeit geben, ihre relevanten Profil- und Auftragsinformationen auf einer gemeinsamenListenansicht in ClickUp

Verwalten Sie Ihre Verkaufspipelines, Ihr Kundenengagement, Ihre Bestellungen und vieles mehr mit anpassbaren ClickUp Views

Aufgabenverwaltung : Verkaufsteams können Lead-Tracking, Customer Onboarding und andere wichtige Vertriebsfunktionen in einer Plattform zusammenfassen . Weisen Sie den Teammitgliedern innerhalb jeder Pipeline-Phase Aufgaben und Teilaufgaben zu. Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Kontrollkästchen sorgen dafür, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird

: Verkaufsteams können Lead-Tracking, Customer Onboarding und andere wichtige Vertriebsfunktionen in einer Plattform zusammenfassen Weisen Sie den Teammitgliedern innerhalb jeder Pipeline-Phase Aufgaben und Teilaufgaben zu. Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Kontrollkästchen sorgen dafür, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird ClickUp Automatisierung : Mit den Automatisierungsfunktionen von ClickUp können Sie Geschäfte automatisch nach bestimmten Kriterien zwischen verschiedenen Phasen verschieben. Legen Sie Auslöser wie "Verschieben nach Stufe X" und Aktionen wie "Verschieben nach Stufe Y" fest, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und einen konsistenten Geschäftsablauf zu gewährleisten. Von der Zuweisung von Aufgaben bis zum Versenden von Erinnerungen automatisiert ClickUp sich wiederholende Vertriebsaufgaben, so dass Sie sich stattdessen auf die Strategie konzentrieren können

Berichte und Analysen:Visualisieren Sie wichtige Vertriebskennzahlen wie den Zustand der Pipeline, Konversionsraten und die Teamleistung auf benutzerdefiniertenClickUp Dashboards. Verfolgen Sie Trends und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Sie können auch auf detaillierte Berichte zu Geschäften, Aufgaben und Teamaktivitäten zugreifen, um Ihren Vertriebsprozess zu analysieren und datengestützte Entscheidungen mit den ClickUp-Berichtswerkzeugen zu treffen

2. ClickUp Kundenservice-Lösungen

Stärken Sie Ihr Kundenerfolgsteam indem Sie alle Kundeninformationen zentral in ClickUp organisieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Lead-Informationen direkt inClickUp's Kundenservice Lösung. Integrieren Sie Landing Pages und Website-Formulare für eine nahtlose Lead-Generierung

Überwinden Sie Datensilos mit einem zentralen Wiki, um wichtige Kundeninformationen wie Kontaktdaten, Kaufhistorie und Kommunikationsprotokolle in benutzerdefinierten Feldern und Abschnitten zu speichern

Filtern Sie Leads nach verschiedenen Kriterien, z. B. Branche, Budget oder Lead-Quelle, um Ihre Kundenansprache zielgerichtet zu gestalten und Ihren Vertriebsansatz zu personalisieren

3. Die CRM-Vorlagen von ClickUp

Vergessen Sie die Zeiten, in denen Sie Informationen über mehrere Plattformen hinweg suchen mussten. ClickUp verfügt über mehrere Vertriebs- und CRM-Vorlagen, um alles zu zentralisieren, so dass es ein Kinderspiel ist, Fortschritte zu verfolgen, Pipelines zu verwalten und jede Kundeninteraktion zu pflegen.

Diese Vorlagen verfügen über integrierte Funktionen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Erinnerungen festzulegen und benutzerdefinierte Felder entsprechend Ihren Arbeitsabläufen zu nutzen. Im Vergleich zu starren Alternativen passt sie sich an Ihren individuellen Workflow an.

So können Sie beispielsweise Ihre Leads, Kundenbeziehungen und die Vertriebs-Pipeline an einem Ort verwalten, indem Sie die ClickUp CRM-Vorlage. Dieses leistungsstarke Tool organisiert Leads, Geschäfte und Kontakte in einem intuitiven Bereich und verbessert die Sichtbarkeit und die Zusammenarbeit Ihres gesamten Vertriebsteams.

Organisieren Sie alle vertriebsrelevanten Informationen an einem Ort mit dem ClickUp CRM Template

ClickUp wird auch mit anderen anpassbaren Vorlagen geliefert, darunter die ClickUp Sales Pipeline Vorlage , ClickUp Daily Sales Report Vorlage und mehr.

Verwalten Sie jede Phase Ihres Verkaufsprozesses mit dem ClickUp Sales Pipeline Template

Die wahre Stärke von ClickUp liegt in seiner Flexibilität. Sie können es an Ihren Vertriebsprozess und die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Spielen Sie mit den Funktionen, erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten und Workflows und optimieren Sie Ihre ClickUp-Vertriebsmaschine kontinuierlich.

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Erhalten Sie ein CRM plus Projektmanagement-Tool in einer Lösung

Ganz gleich, ob Sie sich für Pipedrive oder Salesmate entscheiden, die Einrichtung eines zentralen CRM-Systems ist der Schlüssel zu einem besseren Überblick über Ihre Vertriebskette. Keines dieser Tools bietet jedoch eine vollständige Unternehmensmanagementlösung.

Wenden Sie sich daher an ClickUp, die All-in-One-Plattform für Arbeitsplatzproduktivität. ClickUp kombiniert CRM-Funktionen mit Projektmanagement, Dokumenten, Tabellenkalkulationen, E-Mail, KI-Unterstützung und vielem mehr in einem einheitlichen System.

Von der kollaborativen Erstellung von Angeboten in ClickUp-Dokumente zum Angebot ClickUp AI um Verkaufspräsentationen und Verkaufsförderungsmaterial zu erstellen, ist es das einzige projektmanagement-Tool das alles kann.

Verwalten Sie Ihr gesamtes Unternehmen in ClickUp, um maximale Effizienz und Ergebnisse zu erzielen. Registrieren Sie sich für ClickUp's Free Forever plan an, um loszulegen.