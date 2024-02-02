Pipedrive vs. Salesmate: Welches CRM ist im Jahr 2025 das Beste?

Verkaufen ist ein hart umkämpftes Geschäft, bei dem jeder Vorteil zählt. Die richtige CRM-Software (Client Relationship Management) kann den Unterschied zwischen dem Erreichen Ihrer Einzelziele und dem Verlust der vielversprechendsten Leads ausmachen.

Der Kampf der CRM-Fan-Favoriten - Pipedrive gegen Salesmate - ist ein hart umkämpftes Duell. Aber welcher Champion verdient einen Platz in Ihrem Vertriebsteam, wenn beide versprechen, Vertriebsprozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und kundenbeziehungen zu verbessern ?

In diesem umfassenden Vergleich werden wir die Features, die Benutzerfreundlichkeit, die Preise und die Gesamtleistung von Pipedrive und Salesmate untersuchen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM und eine Software zur Verwaltung von Vertriebs-Pipelines für Vertriebsteams. Mit der minimalistischen Drag-and-Drop-Oberfläche von Pipedrive können Sie Geschäfte effektiv verwalten und Vertriebsprozesse rationalisieren.

Die intuitiven Visualisierungen und automatisierten Workflows der Plattform führen Sie durch jede Phase des Verkaufsprozesses. Die Benutzerfreundlichkeit macht Pipedrive zu einer beliebten Wahl für kleine und mittlere Geschäfte (SMBs), die ihre Vertriebsleistung ohne eine steile Lernkurve verbessern möchten.

über

Pipedrive

Pipedrive Features

Dieses benutzerfreundliche CRM verfügt über eine Reihe von Features, durch die auch unerfahrene Benutzer leicht navigieren können. Hier sind einige dieser Features.

Pipeline-Verwaltung

Erhalten Sie eine klare visuelle Darstellung der Geschäfte in Ihrer Pipeline mit farbcodierten Phasen und aufschlussreichen benutzerdefinierten Berichten. Sie können die Plattform auch nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren. Benennen Sie zum Beispiel die Phasen nach den Schritten, die Sie beim Abschluss von Geschäften befolgen, oder wählen Sie eine Vorlage.

Kontaktverwaltung

Speichern und organisieren Sie

client und Kunde

informationen, Interaktionen und Kommunikation an einem zentralen Speicherort. Verfolgen Sie Anrufe und erfassen Sie Ihre Kontakthistorie genau dort, wo Sie sie benötigen, um eine vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihren Zeitplan zu erhalten.

Chatbot zur Lead-Generierung

Automatisieren Sie Interaktionen mit Ihren Webbesuchern rund um die Uhr, um Leads zu generieren. Mit der Pipedrive Web- oder Mobil-App können Ihre Vertriebsmitarbeiter mit dem Bot arbeiten, um auch unterwegs eine menschliche Note hinzuzufügen. Der Chatbot springt ein, wenn Ihr Team beschäftigt ist, damit keine Leads durchrutschen.

LeadBooster

Generieren Sie mehr hochwertige Leads mit diesem leistungsstarken Add-On. Holen Sie sich mit dem Prospector-Tool hochwertige Leads aus einer Datenbank mit über 400 Millionen Profilen und betten Sie Formulare und Umfragen ein und geben Sie sie frei, um neue Leads mit Webformularen zu erfassen und zu speichern.

E-Mail-Einbindung

Verfolgen Sie die Kommunikation per E-Mail, planen Sie Nachfassaktionen und führen Sie eine abschließende Historie wichtiger Unterhaltungen. Sie können außerdem von jedem Gerät aus auf die Plattform zugreifen und sie in andere verkaufsfördernde Apps integrieren.

Insgesamt hilft Ihnen Pipedrive, die Vertriebsleistung zu analysieren, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen mit aufschlussreichen Analyse- und Berichterstellungstools zu treffen. Benutzer schätzen vor allem die Möglichkeit, sich wiederholende Aufgaben durch Automatisierung zu vereinfachen, Zeit zu sparen und sicherzustellen, dass keine Leads oder Geschäfte unbeaufsichtigt bleiben.

Pipedrive-Preise

Grundlegend: 11,90 $/Monat pro Benutzer

11,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Professionell: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power: $59,90/Monat pro Benutzer

$59,90/Monat pro Benutzer Enterprise: $74,90/Monat pro Benutzer

Was ist Salesmate?

Salesmate ist eine einfach zu bedienende

CRM-Software

für Front-Line- und Enterprise-Vertriebsteams. Mit den intelligenten, mobilen Lösungen können Sie Ihre Zyklen beschleunigen und die Beziehungen zu Ihren Kunden intensivieren. Unabhängig von der Größe Ihres Geschäfts können Sie Automatisierung und benutzerdefinierte Anpassung nutzen, um Ihre Vertriebsabläufe zu optimieren.

Binden Sie Kunden kanalübergreifend ein und generieren Sie wertvolle Erkenntnisse, um mit den vielseitigen Features von Salesmate Ihr Wachstum zu fördern.

über

Vertriebsmitarbeiter

Salesmate Features

Das Tool bietet eine umfassende Suite von Tools, die jeden Aspekt des Verkaufsprozesses abdeckt, von der Lead-Generierung bis zum Abschluss von Geschäften und der Verwaltung von Kundenbeziehungen. Nachstehend finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Features.

Automatisierung des Vertriebs

Automatisieren Sie Routineaufgaben, damit sich Ihre Vertriebsteams auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können. Automatisieren Sie Kampagnen, Prozesse und Kontaktaufnahmen mithilfe von Sequenzen, die potenzielle Kunden mit Einzelzielen für E-Mails und Nachfassaktionen in Leads umwandeln.

Benutzerdefinierte Module

Erfassen Sie mit diesem Feature alle Ihre Kundendaten an einem Ort. Verwalten Sie Abonnements und verfolgen Sie Leads, Kunden und Partner - alles auf einer einzigen Plattform. Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die Leistung Ihres Geschäfts und treffen Sie Entscheidungen, die Sie voranbringen.

Vorlagen für Pipelines

Entwickeln Sie Ihre gewünschten Prozesse und erstellen Sie mehrere Pipelines für verschiedene Vorgänge schneller.

CRM-Vorlagen benutzerdefiniert gestalten

oder bringen Sie Ihre bewährten Prozesse mühelos in die Plattform ein.

Benutzerdefinierte Layouts

Entrümpeln Sie die Informationen für jedes Team mit benutzerdefinierten Layouts, damit jeder die gewünschten Informationen in seinem CRM sehen kann, indem er Layouts per Drag-and-Drop erstellt. Geben Sie jedem die Informationen und die Klarheit, die er braucht, um die Vertriebseffizienz zu gewährleisten.

Vorgefertigte Widgets

Salesmate bietet mehrere vorgefertigte Widgets, die wichtige Vertriebsinformationen auf einen Blick liefern.

Mit diesen Widgets können Sie die Leistung Ihres Teams überwachen, wichtige Metriken nachverfolgen und verbesserungswürdige Bereiche identifizieren - und das alles auf einer anpassbaren Oberfläche.

Salesmate-Preise

Basic: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pipedrive Vs. Salesmate: Features im Vergleich

Pipedrive zeichnet sich durch seine Benutzeroberfläche und Automatisierung aus, während Salesmate durch seine Features für die Zusammenarbeit und die mobile Erreichbarkeit hervorsticht. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie die besonderen Anforderungen Ihrer Vertriebsprozesse und die Dynamik Ihres Teams sorgfältig berücksichtigen.

Der folgende detaillierte Vergleich hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Cloud-basierten CRM-Tools, das Ihre Anforderungen unterstützt

CRM-Strategien

und Business-Ziele.

Feature

Pipedrive

Salesmate

Benutzeroberfläche

Benutzerfreundliche Oberfläche mit ausgefeilten Demo-Videos

Weniger intuitive Schnittstelle, die eine optimale Benutzererfahrung behindern kann

Automatisierung

Robuste Automatisierungsfunktionen mit Workflow-Builder und erweiterten Planungsoptionen

Schwerpunkt auf E-Mail-Automatisierung Visuelle Workflows sind ein kostenpflichtiges Add-On

Integration

mehr als 400 native Integrationen

mehr als 40 native Integrationen

Pipeline-Verwaltung

Flexible, per Drag-and-Drop verschiebbare Ansicht von Pipelines. Ansichten für Prognose, Historie und andere Details sind verfügbar Flexible, per Drag-and-Drop verschiebbare Ansicht der Pipeline.

Flaggen für ungenutzte Geschäfte und das Setup für Wahrscheinlichkeiten sind verfügbar

Zusammenarbeit im Team

Konzentration auf individuelle Aufgaben im Vertrieb

Betonung der Zusammenarbeit im Team

Kommunikation

Integration mit verschiedenen Kanälen

Integrierte Anrufe, Nachverfolgung von E-Mails

Analyse und Berichterstellung

Ästhetisches Dashboard, umfassende Verkaufs- und Kundenberichte, begrenzte Optionen, außer im Enterprise-Plan

Unlimited Berichte, Dashboard limitiert auf 10 Widgets

Künstliche Intelligenz

Bietet einen KI-Verkaufsassistenten

Keine nennenswerten KI Features

Schauen wir uns diese Unterschiede einmal genauer an.

1. Benutzeroberfläche (UI)

Pipedrive

Pipedrive zeichnet sich durch eine klare und minimale Ästhetik aus, die auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet ist. Die Schnittstelle ist übersichtlich, mit großen Schaltflächen und klaren Beschreibungen, so dass sie auch für neue Benutzer leicht zu navigieren ist.

Die Plattform legt großen Wert auf die visuelle Vertriebspipeline, in der Geschäfte als Karten dargestellt werden, die verschiedene Phasen durchlaufen. Dies macht es einfach, den Fortschritt von Geschäften zu sehen und Engpässe zu erkennen.

Salesmate

Salesmate bietet eine modernere und funktionsreichere Oberfläche mit mehr Optionen und Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dies kann für Power-Benutzer hilfreich sein, die schnellen Zugriff auf alles haben wollen, was sie brauchen, aber für manche kann es sich als überwältigend erweisen.

Aufgrund des umfangreicheren Bereichs an Features und benutzerdefinierten Optionen ist möglicherweise eine steilere Lernkurve erforderlich.

2. Automatisierung

Pipedrive

Pipedrive verwendet ein regelbasiertes

workflow-Verwaltung

system. Sie definieren Auslöser (z. B. Änderungen in der Phase des Geschäftsabschlusses, eingegangene E-Mails) und entsprechende automatisierte Aktionen (z. B. eine E-Mail senden, eine Aufgabe hinzufügen, Daten aktualisieren). Dieser Ansatz ist leistungsstark und flexibel.

Salesmate

Salesmate legt den Schwerpunkt auf die Automatisierung der Kommunikation, mit fortschrittlichen Features wie E-Mail-Automatisierung und integrierten Anrufen. Obwohl weniger umfangreich als Pipedrive, zeichnet sich Salesmate in bestimmten Bereichen wie der Automatisierung der E-Mail-Kommunikation aus.

3. Integrationen

Pipedrive

Pipedrive unterstützt zahlreiche Integrationen mit Apps und Tools von Drittanbietern. Sie können Kommunikationstools, Marketingplattformen und Analysesoftware nahtlos miteinander verbinden, um die allgemeine Funktion zu verbessern.

Der Schwerpunkt liegt auf der Zwei-Wege-Datensynchronisierung, die den nahtlosen Flow von Informationen zwischen verschiedenen Plattformen gewährleistet. Es bietet auch Webhooks und Zapier-Integration für erweiterte Workflows.

Die Integrationen sind oft einfach und gut dokumentiert, mit klaren Installationsanweisungen und Benutzerhandbüchern.

Salesmate

Salesmate lässt sich gut in gängige E-Mail-Plattformen integrieren und bietet vor allem integrierte Features für Anrufe. Integrieren Sie es mit wichtigen Tools für ein umfassendes Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement.

Salesmate nutzt eine Mischung aus Datensynchronisation, benutzerdefinierten Workflows und vorgefertigten Verbindungen. Diese Verbindungen erledigen automatisch bestimmte Aufgaben wie die Synchronisierung von E-Mail-Marketingkontakten oder die Protokollierung von Anrufen innerhalb des CRM.

Die meisten Kernintegrationen sind in allen Plänen enthalten, wobei der Zugang zu fortgeschritteneren Tools Upgrades erfordert.

4. Pipeline-Verwaltung

Pipedrive

Mit dem tool können Sie das CRM an Ihre Bedürfnisse anpassen und mit benutzerdefinierten Feldern, Phasen und Geschäftsdetails auf Ihre Vertriebsprozesse abstimmen. Sie können die Phasen und Beschreibungen Ihrer Pipeline an Ihren spezifischen Vertriebsprozess anpassen. Die Gesamtstruktur und das Layout bleiben jedoch unverändert.

Pipedrive konzentriert sich darauf, Geschäfte effizient durch die Pipeline zu bewegen, mit Drag-and-Drop-Funktionen und Massenaktionen zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Geschäfte.

Darüber hinaus wird durch detaillierte Notizen, einen Aktivitätsverlauf und automatisierte Nachverfolgungssequenzen eine tiefere Auseinandersetzung mit jedem Geschäft gefördert. Dies fördert eine persönlichere Interaktion.

Salesmate

Mit Salesmate können Sie das Layout der Pipeline benutzerdefiniert anpassen, zusätzliche Phasen hinzufügen und spezifische Datenpunkte für jedes Geschäft anzeigen. Dies bietet detailliertere Einblicke, kann sich aber weniger intuitiv anfühlen als der visuelle Pipeline-Ansatz von Pipedrive.

Die Pipeline-Struktur lässt sich umfassend anpassen, z. B. durch Hinzufügen benutzerdefinierter Felder, Definieren von Werten für ein Geschäft und Einrichten bedingter Schritte auf der Grundlage bestimmter Kriterien. Dies bietet ein hohes Maß an Flexibilität, erfordert jedoch mehr Setup und Konfiguration im Vorfeld.

5. Zusammenarbeit im Team

Pipedrive

Das Tool ermöglicht Teams eine recht gute Zusammenarbeit, der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Verwaltung einzelner Aufgaben.

Der Schwerpunkt liegt auf der Eigentümerschaft und der Zuweisung von Verantwortlichkeiten, wobei in jeder Phase klar festgelegt wird, wer für das jeweilige Geschäft verantwortlich ist. Außerdem bietet es grundlegende Kommentarfunktionen und eine Nachverfolgung der Aktivitäten für die Kommunikation im Team.

Salesmate

Salesmate ermöglicht Benutzern eine effektive Zusammenarbeit bei Geschäften, das Freigeben von Erkenntnissen und die Koordinierung von Aktivitäten innerhalb der Plattform.

Der Schwerpunkt liegt auf dem internen Nachrichtenaustausch und der Delegation von Aufgaben innerhalb der Pipeline. Es verfügt über eine integrierte Chat-Schnittstelle, kollaborative Notizen zu Geschäften und rollenbasierte Aufgabenzuweisungen für eine verbesserte Teamarbeit.

6. Kommunikation

Pipedrive

Das Tool lässt sich nahtlos in verschiedene Kommunikationskanäle integrieren und ermöglicht so eine umfassende Kundenansprache.

Salesmate

Mit Salesmate können Sie direkt mit Leads und Kunden kommunizieren, indem Sie die integrierten Funktionen für Anrufe nutzen. Dadurch wird der Bedarf an externen Tools reduziert.

7. Analytik und Berichterstellung

Pipedrive

Pipedrive bietet übersichtliche und visuell ansprechende Berichterstellungen zur Pipeline-Performance mit der Möglichkeit, bestimmte Phasen und Abschlüsse detailliert zu untersuchen.

Salesmate

Mit Salesmate können Sie Dashboards benutzerdefinieren, um die Vertriebsleistung nachzuverfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren.

Es bietet Echtzeiteinblicke und detaillierte Analysen innerhalb der Pipeline, hebt Engpässe hervor und schlägt Maßnahmen zur Verbesserung vor. Dies liefert unmittelbares Feedback, kann aber für manche Benutzer überwältigend sein.

8. Künstliche Intelligenz (KI)

Pipedrive

Pipedrive bietet einen optionalen KI-Assistenten namens "LeadBooster" an, der bei Aufgaben wie Lead-Scoring, E-Mail-Personalisierung und Planung von Meetings hilft. Er ist kostenpflichtig, kann aber die Automatisierungsmöglichkeiten erheblich verbessern.

Salesmate

Salesmate verfügt derzeit nicht über einen integrierten KI-Assistenten. Er lässt sich jedoch mit externen

KI-Tools

wie Einstein Activity Capture (Salesforce) oder Outreach Chorus, die ähnliche Funktionen bieten können.

Pipedrive Vs. Salesmate auf Reddit

Und nun zum letzten, ungefilterten Test - den Benutzerbewertungen. Finden wir heraus, was Pipedrive- und Salesmate-Benutzer auf Reddit sagen.

Es gibt Vergleiche auf der Grundlage der Benutzeroberfläche:

Einige Benutzer schätzen die benutzerfreundliche Oberfläche von Pipedrive und die Features zur Steuerung der Vertriebspipeline. Es hilft ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts und der Steigerung des Vertriebserfolgs.

Andere wiederum nutzen Salesmate gerne, um mithilfe der intuitiven Plattform engere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.

Benutzer sind der Meinung, dass Pipedrive einige weitere Features gut gebrauchen könnte, um Prozesse zu rationalisieren:

"Pipedrive ist sehr benutzerfreundlich, hat aber nicht viele Features."

"Ich mag Pipedrive, aber ich persönlich fand Salesmate viel besser und habe es ein oder zwei Jahre lang verwendet. Es bietet E-Mail-Sequenzen."

Benutzer bevorzugen eine umfassende CRM-Lösung aus einer Hand. Hier glänzt ClickUp:

"Sie sollten versuchen, mehrere Tools oder Anwendungen für das Arbeitsmanagement zu vermeiden. Sie wollen eine einzige Quelle der Wahrheit für Projektmanagement und Wissensmanagement, zusammen."

"Deshalb bevorzuge ich 1 tool. Aber das Problem ist, wenn man ein Tool hat, das alles erledigt, macht es meistens nur Durchschnitt und nicht exzellent. ClickUp ist meiner Meinung nach viel cooler."

Meeting ClickUp-Die beste Alternative zu Pipedrive Vs. Salesmate

Die

Pipedrive vs. Salesmate

aber haben Sie schon einmal über eine Alternative nachgedacht, die die Stärken beider Systeme kombiniert?

Meeting ClickUp .

Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline und Workflows auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One-Kraftpaket, das die Grenzen herkömmlicher CRMs überwindet. Es bietet einen einheitlichen Workspace für das Projektmanagement, service Desk Funktionen , Nachverfolgung von Aufgaben und andere leistungsstarke Features für Vertriebs- und Serviceteams.

So geht's:

ClickUp Features zur Beschleunigung von Client-Wachstum und Kundenzufriedenheit

1. ClickUp CRM

Erfüllen und übertreffen Sie Ihre verkaufsziele mit dem intuitiven Design, den flexiblen Workflows und der kollaborativen Natur von ClickUp CRM .

ClickUp's CRM-Features umfassen visuelle Pipelines, automatisierte Workflows und eine aufschlussreiche Berichterstellung.

Die All-in-One-Arbeitsplattform von ClickUp versetzt Ihre Agenten in die Lage, Kundenwachstum und Kundenzufriedenheit zu beschleunigen. Außerdem können Sie Ihr gesamtes Team mit integriertem Chat, anpassbaren Dashboards und Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools synchronisieren.

ClickApps

ermöglichen es Ihnen, die Arbeit Ihres Teams im Workspace zu benutzerdefinieren. Mit ClickApps können Sie die Beziehungen zwischen Aufgaben auf granularer Ebene verwalten, E-Mails direkt von ClickUp Tasks aus versenden und einfache Listen mit Arbeiten von jedem Ort in Ihrem Workspace aus erstellen. All diese Features tragen dazu bei, das Management der Beziehungen zu Ihren Clients zu optimieren.

Und es gibt noch mehr! Schauen wir uns die spezifischen Features an, die ClickUp zu einer ausgezeichneten Wahl für das End-to-End-Vertriebsmanagement machen.

Ein vollständig anpassbares Kanban-System : Definieren Sie die Phasen Ihrer Vertriebspipeline, von der ersten Lead-Generierung bis zum geschlossenen Geschäft, mit benutzerdefinierten ClickUp Boards . Fügen Sie so viele oder so wenige Phasen wie nötig hinzu, um Ihren Workflow genau abzubilden. Zum Beispiel können Sie Phasen wie "Kaltakquise", "qualifizierte Leads" und "Pflege" zu einem Board hinzufügen, das Sie "Prospecting" nennen. Oder Sie können Phasen wie "geplante Meetings" und "Angebotserstellung" in einem speziellen Board "Qualifizierung und Erkundung" unterbringen

: Definieren Sie die Phasen Ihrer Vertriebspipeline, von der ersten Lead-Generierung bis zum geschlossenen Geschäft, mit benutzerdefinierten ClickUp Boards . Fügen Sie so viele oder so wenige Phasen wie nötig hinzu, um Ihren Workflow genau abzubilden. Zum Beispiel können Sie Phasen wie "Kaltakquise", "qualifizierte Leads" und "Pflege" zu einem Board hinzufügen, das Sie "Prospecting" nennen. Oder Sie können Phasen wie "geplante Meetings" und "Angebotserstellung" in einem speziellen Board "Qualifizierung und Erkundung" unterbringen Benutzerdefinierte Ansichten: Lösen Sie sich von vorgefertigten Dashboards und passen Sie die Informationen an die Rolle des jeweiligen Benutzers an mit ClickUp benutzerdefinierte Ansichten . Die mehr als 15 Ansichten bieten Flexibilität bei der Zuweisung von Aufgaben, der Nachverfolgung von Fortschritten, der Priorisierung von Projekten und der Vorhersage von Engpässen.

Zum Beispiel können Sie schnell Tabellen erstellen, die Kunden mit der Reihenfolge verbinden, indem Sie die Ansicht der Tabelle in ClickUp oder Kunden die Möglichkeit geben, ihre relevanten Profil- und Reihenfolge-Informationen in einer freigegebenen Listenansicht in ClickUp

Verwalten Sie Ihre Verkaufspipelines, Kundenengagement, Reihenfolgen und mehr mit benutzerdefinierten ClickUp Ansichten

Aufgabenverwaltung : Verkaufsteams können Lead-Tracking, Customer Onboarding und andere wichtige Funktionen in einer Plattform zusammenfassen . Weisen Sie Teammitgliedern in jeder Phase der Pipeline Aufgaben und Unteraufgaben zu. Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Kontrollkästchen sorgen dafür, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird

: Verkaufsteams können Lead-Tracking, Customer Onboarding und andere wichtige Funktionen in einer Plattform zusammenfassen Weisen Sie Teammitgliedern in jeder Phase der Pipeline Aufgaben und Unteraufgaben zu. Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Kontrollkästchen sorgen dafür, dass jeder zur Verantwortung gezogen wird ClickUp Automatisierung : Verschieben Sie Geschäftsabschlüsse automatisch zwischen den Phasen, basierend auf bestimmten Kriterien mit den Automatisierungs-Features von ClickUp. Legen Sie Auslöser wie "Verschieben in Phase X" und Aktionen wie "Verschieben in Phase Y" fest, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und einen konsistenten Deal Flow zu gewährleisten. Von der Zuweisung von Aufgaben bis zum Versenden von Erinnerungen automatisiert ClickUp sich wiederholende Vertriebsaufgaben, sodass Sie sich stattdessen auf die Strategie konzentrieren können

Berichterstellung und Analysen:Visualisieren Sie wichtige Metriken wie den Zustand der Pipeline, Konversionsraten und die Leistung des Teams auf benutzerdefinierten ClickUp Dashboards . Verfolgen Sie Trends und identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche. Sie können auch auf detaillierte Berichte zu Geschäften, Aufgaben und Team-Aktivitäten zugreifen, um Ihren Vertriebsprozess zu analysieren und datengestützte Entscheidungen mit den ClickUp tools zur Berichterstellung zu treffen

2. ClickUp Kundenservice-Lösungen

Stärken Sie Ihr Team für den Erfolg Ihrer Kunden indem alle Client-Informationen zentral in ClickUp verwaltet werden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare zur Erfassung von Lead-Informationen direkt in ClickUp ClickUp's Kundenservice-Lösung . Integrieren Sie Landing Pages und Website Formulare für eine nahtlose Lead-Generierung

Überwinden Sie Datensilos mit einem zentralen Wiki, um wichtige Kundeninformationen wie Kontaktdaten, Kaufhistorie und Kommunikationsprotokolle in benutzerdefinierten Feldern und Abschnitten zu speichern

Filtern Sie Leads nach verschiedenen Kriterien, z. B. Branche, Budget oder Lead-Quelle, um Ihre Ansprache auf Einzelziele auszurichten und Ihren Vertriebsansatz zu personalisieren

3. ClickUp's CRM Vorlagen

Vergessen Sie die Zeiten, in denen Sie Informationen über mehrere Plattformen hinweg suchen mussten; ClickUp wird mit mehreren Vertriebs- und CRM-Vorlagen geliefert, um alles zu zentralisieren und die Nachverfolgung des Fortschritts, die Verwaltung von Pipelines und die Pflege jeder Kundeninteraktion zu einem Kinderspiel zu machen.

Diese Vorlagen verfügen über integrierte Features zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, zur Einstellung von Erinnerungen und zur Nutzung benutzerdefinierter Felder entsprechend Ihren Workflows. Im Vergleich zu starren Alternativen passt es sich an Ihren individuellen Workflow an.

Instanz können Sie zum Beispiel Ihre Leads, Kundenbeziehungen und die Vertriebs-Pipeline an einem Ort verwalten, indem Sie die ClickUp CRM Vorlage. Dieses leistungsstarke Tool organisiert Leads, Geschäftsabschlüsse und Kontakte in einem intuitiven Space und verbessert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit Ihres gesamten Vertriebsteams.

Organisieren Sie alle vertriebsrelevanten Informationen an einem Ort mit der ClickUp CRM-Vorlage

ClickUp wird auch mit anderen anpassbaren Vorlagen geliefert, darunter die ClickUp Sales Pipeline Vorlage , ClickUp Vorlage für den täglichen Verkaufsbericht und mehr.

Verwalten Sie jede Phase Ihres Verkaufsprozesses mit der ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Die wahre Stärke von ClickUp liegt in seiner Flexibilität. Sie können es benutzerdefiniert an Ihren Vertriebsprozess und die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Spielen Sie mit den Features, erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten und Workflows und optimieren Sie Ihre ClickUp-Verkaufsmaschine kontinuierlich.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Erhalten Sie ein CRM plus Projektmanagement tool in einer Lösung

Ganz gleich, ob Sie sich für Pipedrive oder Salesmate entscheiden, die Einrichtung eines zentralen CRM-Systems ist der Schlüssel zur Sichtbarkeit Ihrer Vertriebspipeline. Keines dieser Tools bietet jedoch eine abschließende Lösung für das Business Management.

Wenden Sie sich daher an ClickUp, die All-in-One-Plattform für Produktivität am Arbeitsplatz. ClickUp kombiniert CRM-Features mit Projektmanagement, Dokumenten, Tabellenkalkulationen, E-Mail, KI-Unterstützung und vielem mehr in einem einheitlichen System.

Von der kollaborativen Erstellung von Angeboten in ClickUp Dokumente zum Angebot ClickUp AI zur Erstellung von Verkaufspräsentationen und Verkaufsförderungsmaterial, ist es das einzige projektmanagement tool das alles zu erledigen vermag.

Verwalten Sie Ihr gesamtes Geschäft in ClickUp, um maximale Effizienz und Ergebnisse zu erzielen. Melden Sie sich für ClickUp's Free Forever an plan an, um loszulegen.