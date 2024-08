zusammenfassung "Die ersten 90 Tage": Die wichtigsten Erkenntnisse und Rückblick

Sie sind gerade befördert worden oder haben eine neue Rolle in einem neuen Unternehmen übernommen. Herzlichen Glückwunsch! Dieser Karriereschritt ist sicher lohnend, kann aber auch zu den schwierigsten Jobwechseln gehören.

Sie müssen sich mit völlig neuen Unternehmensstrukturen vertraut machen, Beziehungen zu einem neuen Team aufbauen und die Logistik für die Übernahme neuer Arbeiten bewältigen. Glücklicherweise können Sie in Ihrer neuen Rolle erfolgreich sein, wenn Sie sich auf das Lernen konzentrieren und organisiert bleiben.

Im Folgenden geben wir die wichtigsten Erkenntnisse und einige unserer bevorzugten Zitate aus "Die ersten 90 Tage" frei: Bewährte Strategien für eine schnellere und intelligentere Einarbeitung" von Michael D. Watkins. In diesem Buch geht es um Lern-, Anpassungs- und Managementtechniken beim Übergang zu einer neuen Führungsaufgabe. In dieser Zusammenfassung von "Die ersten 90 Tage" geben wir auch eine Checkliste mit sieben Schritten für den Übergang in Ihre neue Rolle mit praktischen Ratschlägen frei. ✨

"Die ersten 90 Tage" Buchzusammenfassung auf einen Blick

"Die ersten 90 Tage" ist ein Buch von Michael Watkins, das eine Karte und Strategien für Menschen bietet, die sich in einer beruflichen Führungsposition neu orientieren. In dieser kurzen Zusammenfassung von "Die ersten 90 Tage" erfahren Sie, worum es in dem Buch geht, wer der Verfasser ist und wie es Ihnen bei Ihrem Führungswechsel helfen kann.

Michael Watkins ist ein renommierter Führungs- und Verhandlungsexperte. Er ist Professor für Leadership and Organizational Change an der IMD Business School, Mitbegründer von Genesis Advisers und verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führungsarbeit. Er wurde außerdem in die Thinkers50 Leadership Hall of Fame dank seines Hintergrunds und zahlreicher schriftlicher Arbeiten über Führung - darunter "Die ersten 90 Tage" 🏆

In "Die ersten 90 Tage" erfahren die Leser etwas über Karriereübergänge innerhalb eines Unternehmens sowie in neue Geschäfte. Das Buch zeigt auf, wie entscheidend die ersten 90 Tage bei einer neuen Führungsposition sind. Es enthält Strategien und Tipps, die bei allem helfen, von onboarding von Mitarbeitern zur Beratung über wie man delegiert .

Das Buch ist in 10 Kapitel unterteilt, von denen sich jedes um eine Strategie dreht. In den ersten 30 Tagen geht es um die Vorbereitung, das Lernen und die Erstellung eines Plans. In den nächsten 30 Tagen geht es darum, erste Erfolge zu sichern und ein Team aufzubauen. Die letzten 30 Tage konzentrieren sich auf das Management und die Beschleunigung des Erfolgs des gesamten Teams.

Lesen Sie die Fortsetzung unserer Zusammenfassung "Die ersten 90 Tage", in der Sie weitere Informationen zu den Schlüsseln dieses Buches erhalten und erfahren, wie Sie Ihre eigene Checkliste für einen erfolgreichen Übergang erstellen können. 👀

5 Schlüssel zum Erfolg aus "Die ersten 90 Tage" von Michael Watkins

Egal, ob Sie auf der Suche nach tipps für das Projektmanagement für eine neue Rolle im Management oder einen Plan für den Übergang in eine neue Position auf C-Level - das Buch von Michael Watkins liefert sie. Hier setzen wir unsere Zusammenfassung "Die ersten 90 Tage" mit fünf Schlüsseln fort.

1. Passen Sie Ihre Strategie an verschiedene Geschäftssituationen mit Hilfe des STARS-Modells an

Wenn Sie eine neue Stelle antreten, sollten Sie sich als Erstes Gedanken darüber machen, welche Art von Führungskraft Sie sind und wie sich dies auf verschiedene Geschäfte auswirkt. Dazu gehört, dass Sie Ihren Einfluss und die verschiedenen Geschäftssituationen in Ihrem neuen Unternehmen verstehen. 🧐

Um dies zu erledigen, schlägt Watkins die Verwendung des STARS-Modells vor - ein Akronym, das für fünf häufige Geschäftssituationen steht:

Start-up : Sie bauen alles von Grund auf auf, einschließlich Produkten, Teams und Strukturen, und das alles in einem spannenden Umfeld, das genau verwaltet werden muss

: Sie bauen alles von Grund auf auf, einschließlich Produkten, Teams und Strukturen, und das alles in einem spannenden Umfeld, das genau verwaltet werden muss Turnaround : Sie haben die Aufgabe, einen in Schwierigkeiten geratenen Geschäftsbereich oder ein Unternehmen zu übernehmen und die Dinge zu ändern. Zu Ihrer Rolle als Führungskraft gehört nicht nur die Umstrukturierung des Unternehmens, sondern auch die Bewältigung von Stimmungen der Verzweiflung und die Motivation von Teams für einen neuen Ansatz

: Sie haben die Aufgabe, einen in Schwierigkeiten geratenen Geschäftsbereich oder ein Unternehmen zu übernehmen und die Dinge zu ändern. Zu Ihrer Rolle als Führungskraft gehört nicht nur die Umstrukturierung des Unternehmens, sondern auch die Bewältigung von Stimmungen der Verzweiflung und die Motivation von Teams für einen neuen Ansatz Beschleunigtes Wachstum : Ihre Führungsaufgabe besteht darin, neue Mitarbeiter einzustellen und skalierbare Systeme aufzubauen, um das schnelle Wachstum des Geschäfts zu bewältigen

Ihre Führungsaufgabe besteht darin, neue Mitarbeiter einzustellen und skalierbare Systeme aufzubauen, um das schnelle Wachstum des Geschäfts zu bewältigen Neuausrichtung : Sie werden eingestellt, um die Herangehensweise an ein Produkt oder eine Dienstleistung neu zu bewerten, wenn Probleme vorhanden sind, aber nicht jeder ihre Bedeutung erkennt. Diese Art der Führung beinhaltet Verhandlungen und die Ermutigung von Teammitgliedern, offen für Veränderungen zu sein

Sie werden eingestellt, um die Herangehensweise an ein Produkt oder eine Dienstleistung neu zu bewerten, wenn Probleme vorhanden sind, aber nicht jeder ihre Bedeutung erkennt. Diese Art der Führung beinhaltet Verhandlungen und die Ermutigung von Teammitgliedern, offen für Veränderungen zu sein Erfolg sichern : Ihr neues Unternehmen ist auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, und Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dies so bleibt, indem Sie herausfinden, was den Erfolg ausmacht, und innovative Lösungen einführen, um in Ihrer Branche an der Spitze zu bleiben

Wenn Sie Ihre Strategien und Ihren Führungsstil auf die spezifische Situation des Geschäfts abstimmen, ist ein reibungsloser Übergang wahrscheinlicher. Außerdem ist es einfacher, alle Mitarbeiter auf der gleichen Seite zu halten und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

2. Rationalisieren Onboarding und Aufbau von Beziehungen mit "den 5 Unterhaltungen "

Wenn Sie ein neues Team gründen, geht es um mehr als nur um die Implementierung onboarding-Software . Sie müssen Verbindungen zu allen Mitgliedern Ihres Teams herstellen und Beziehungen zu ihnen aufbauen. Ohne diesen kritischen Schritt wird es schwer sein, Unterstützung und Zustimmung zu erhalten, vor allem, wenn Sie das Unternehmen in eine neue Richtung lenken wollen. 🤝

Watkins empfiehlt, die so genannten "fünf Unterhaltungen" zu führen Dabei handelt es sich um Gespräche, die Sie mit Ihrem Chef und Ihrem neuen Team führen sollten.

Sie umfassen:

Situationsdiagnose: Gehen Sie mit Ihrem Chef und Ihrem Team Ihr STARS-Modell noch einmal durch. Sind alle der Meinung, dass sich das Business in der gleichen Situation befindet? Diskutieren Sie, ob jemand eine andere Meinung hat, um die Grundlage für eineeffektiven Führung ansatzes

Gehen Sie mit Ihrem Chef und Ihrem Team Ihr STARS-Modell noch einmal durch. Sind alle der Meinung, dass sich das Business in der gleichen Situation befindet? Diskutieren Sie, ob jemand eine andere Meinung hat, um die Grundlage für eineeffektiven Führung ansatzes Erwartungen: Legen Sie klare Erwartungen darüber fest, was Erfolg bedeutet und was jeder Einzelne im Team leisten soll. Stellen Sie sicher, dass die Prioritäten aller Beteiligten übereinstimmen, und erstellen Sie auf dieser Grundlage Aktionspläne

Legen Sie klare Erwartungen darüber fest, was Erfolg bedeutet und was jeder Einzelne im Team leisten soll. Stellen Sie sicher, dass die Prioritäten aller Beteiligten übereinstimmen, und erstellen Sie auf dieser Grundlage Aktionspläne Ressourcen: Besprechen Sie, welche Ressourcen Sie benötigen. Je nach der Situation in Ihrem Geschäft können diese Ressourcen Geld, technische Unterstützung, Investitionen oder Fachexperten sein

Besprechen Sie, welche Ressourcen Sie benötigen. Je nach der Situation in Ihrem Geschäft können diese Ressourcen Geld, technische Unterstützung, Investitionen oder Fachexperten sein Stil: Jeder kommuniziert anders. Manche wollen ständig auf dem Laufenden gehalten und beruhigt werden, andere bevorzugen Autonomie. Finden Sie den Stil jedes Mitglieds Ihres Teams oder Ihres Chefs heraus und stimmen Sie Ihre Kommunikation darauf ab.

Jeder kommuniziert anders. Manche wollen ständig auf dem Laufenden gehalten und beruhigt werden, andere bevorzugen Autonomie. Finden Sie den Stil jedes Mitglieds Ihres Teams oder Ihres Chefs heraus und stimmen Sie Ihre Kommunikation darauf ab. Persönliche Entwicklung : Holen Sie sich Feedback darüber ein, was Sie gut erledigen und was Sie verbessern müssen. Diese Unterhaltungen können sowohl mit direkten Berichterstattern als auch mit der oberen Führungsebene geführt werden, damit Sie frühzeitig Anpassungen vornehmen können unddie Produktivität zu verbessern und Erfolg

3. Sichern Sie sich frühe Gewinne durch den Aufbau von Glaubwürdigkeit und den Start von Projekten

Frühe Erfolge sind eine gute Möglichkeit, Ihre Glaubwürdigkeit aufzubauen und den Break-even-Punkt früher zu erreichen - den Punkt, an dem die Investition des Unternehmens Ihrem Beitrag entspricht. Indem Sie sich frühe Erfolge sichern, schaffen Sie eine Dynamik und Begeisterung für alle im Team, um noch höhere Ziele zu erreichen. 🥇

Watkins empfiehlt, sich in den ersten 30 Tagen auf den Aufbau von Glaubwürdigkeit zu konzentrieren und Projekte zu starten, die leicht zu gewinnen sind. Um Glaubwürdigkeit aufzubauen, sollten Sie mit Ihrem Team sprechen und herausfinden, was es über Sie weiß. Schließlich haben Sie einen Ruf, und den müssen Sie kennen, um effektiv führen zu können. Sobald Sie wissen, was Ihr Team weiß, können Sie auf der vorhandenen Glaubwürdigkeit aufbauen oder sie aufbauen.

Um eine effektive und glaubwürdige Führungskraft zu sein, ist es wichtig, zugänglich zu sein und realistische Erwartungen zu stellen. Verschaffen Sie sich Autorität, aber stellen Sie sicher, dass Sie ansprechbar bleiben. Stellen Sie klare Anforderungen und hochgesteckte Ziele, aber stellen Sie sicher, dass diese auch erreichbar sind.

Sobald Sie sich Glaubwürdigkeit verschafft haben, ist es an der Zeit, sich Ziele für erste Erfolge zu setzen. Denken Sie dabei an langfristige Ziele und unterteilen Sie diese in kleinere, erreichbare Ziele. Konzentrieren Sie das Team auf bestimmte Ziele, damit alle auf den ersten Erfolg hinarbeiten und Ablenkungen vermieden werden.

4. Abstimmung von Strategie, Fähigkeiten und Prozessen

Als Führungskraft sind Sie dafür verantwortlich, das Team zu leiten und dafür zu sorgen, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten. Das bedeutet, dass Sie nicht nur die Prioritäten, sondern auch die Strukturen und Teameinheiten aufeinander abstimmen müssen. ✍️

Watkins vertritt die Ansicht, dass für den Erfolg vier Organisationsstrukturen aufeinander abgestimmt werden müssen:

Strategische Ausrichtung: Jeder muss die Vision und Strategie der Ziele und des Unternehmens kennen, und Ihr Ziel sollte es sein, die Ausrichtung des Unternehmens klar zu definieren Struktur: Die Mitarbeiter müssen in Gruppen, Teams und Abteilungen eingeteilt werden, um Workloads zu bewältigen, die zu den Zielen des Unternehmens beitragen Kernprozesse: Dies sind Systeme, die einen Mehrwert für das Unternehmen darstellen und können SOPs fürwie man sich bei der Arbeit besser organisieren kann, Tools wie Projektmanagement-Software und Kommunikationspläne. Ihre Aufgabe ist es, Prozesse zu bewerten und sie innerhalb der Struktur für nahtlose Workflows auszurichten Fähigkeitsgrundlagen: Ihr neues Unternehmen wird nur so erfolgreich sein wie die Menschen, die für es arbeiten. Als Führungskraft müssen Sie die Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten auf die richtigen Aufgaben ausrichten, damit die Arbeit schneller und intelligenter erledigt werden kann

Verbringen Sie Zeit damit, über mögliche Fehlentwicklungen nachzudenken und Pläne zu deren Vermeidung aufzustellen. Konzentrieren Sie sich vor allem auf Fehlausrichtungen in Bezug auf Fähigkeiten und Ausrichtung, einschließlich der Kapazitäten und Fähigkeiten einzelner Mitglieder des Teams.

5. Bewertung, Aufbau und Anpassung Ihres Teams

Als Führungskraft wissen Sie, wie wichtig es ist, ein gutes Team zu haben. Die Menschen werden im Mittelpunkt der wichtigsten Entscheidungen stehen, die Sie in Ihren ersten 90 Tagen treffen werden. Watkins schlägt vor, mit einer Bewertung der bestehenden Teams zu beginnen.

Sie sollten nicht zu schnell Änderungen vornehmen, vor allem nicht, ohne die bestehende Situation zu kennen. Erstellen Sie ein Bewertungssystem mit spezifischen Kriterien auf der Grundlage von Fähigkeiten und Entscheidungsfindungsstilen. Bewerten Sie Teams und Einzelpersonen anhand spezifischer KPIs, die auf der tatsächlich von ihnen erledigten Arbeit basieren.

Nach Ablauf der ersten 30 Tage sollten Sie in der Lage sein, auf der Grundlage Ihrer Beurteilungen Einstellungsentscheidungen zu treffen. Watkins empfiehlt, die Mitarbeiter in die folgenden Kategorien einzuteilen:

Behalten, wie es ist: Wenn das Mitglied des Teams gute Arbeit erledigt, wird es ohne Änderungen in der gleichen Position bleiben

Wenn das Mitglied des Teams gute Arbeit erledigt, wird es ohne Änderungen in der gleichen Position bleiben Beibehalten, aber weiterentwickeln: Die Person erledigt ihre Arbeit gut, braucht aber Unterstützung, die Sie ihr geben können

Die Person erledigt ihre Arbeit gut, braucht aber Unterstützung, die Sie ihr geben können Versetzung in eine andere Position: Das Mitglied des Teams verfügt über Fähigkeiten, die es in einer anderen Position effektiver machen würden

Das Mitglied des Teams verfügt über Fähigkeiten, die es in einer anderen Position effektiver machen würden Ersetzen: Die Person passt nicht in Ihr Team und Sie werden sie so schnell wie möglich durch ein neues Mitglied ersetzen

Die Person passt nicht in Ihr Team und Sie werden sie so schnell wie möglich durch ein neues Mitglied ersetzen Beobachten: Sie verfügen nicht über genügend Informationen, um eine Entscheidung zu treffen, oder wollen sehen, wie sich die Person bei einem bestimmten Projekt schlägt, also beobachten Sie sie und ordnen sie dann einer der oben genannten Kategorien zu

Ihr Team wird sich weiterentwickeln, daher sollten Sie diesen Prozess nach den ersten 90 Tagen noch einmal überdenken. Seien Sie offen für Veränderungen, und passen Sie das Team an, wenn sich die Ziele und die Ausrichtung des Unternehmens ändern.

Vorbereitung auf eine Neue Rolle : Eine 7-Schritte-Checkliste

Der schwierigste Teil des Übergangs in eine neue Rolle ist die Abkehr von alten Gewohnheiten in der Vergangenheit. Selbst mit einem neuen Team, neuen Aufgaben und einer neuen Unternehmenskultur kann man leicht in die gleiche Routine zurückfallen, die man früher hatte - und die nicht gut zur neuen Rolle passt. ⚠️

Um dieses Dilemma zu vermeiden, empfiehlt Michael Watkins, jede neue Rolle mit einer Checkliste zu beginnen, die sieben Schritte umfasst. In der Fortsetzung unserer Zusammenfassung "Die ersten 90 Tage" schlüsseln wir diese Checkliste in sieben Schritten auf, damit Sie sie schnell umsetzen können.

1. Machen Sie einen sauberen Schlussstrich

Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um den neuen Übergang zu feiern. Ob das nun bedeutet, am Wochenende Zeit mit Freunden zu verbringen oder ein Festessen mit der Familie zu veranstalten - es ist ein Schlüssel, Ihren Erfolg zu feiern.

Wichtig ist auch, dass Sie sich Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was Sie hinter sich lassen und was vor Ihnen liegt. Überlegen Sie, welche Dinge in Ihrer alten Rolle besser funktioniert haben, und stellen Sie Erwartungen an Ihre neue Rolle.

2. Bewerten Sie Probleme und Ihre Fähigkeit, sie zu lösen

Erstellen Sie eine Liste der wahrscheinlichen Probleme - einschließlich technischer, kultureller und politischer Probleme - in den wichtigsten Geschäftsbereichen. Dazu können die Bereiche Finanzen, Personal, Technik und Marketing gehören. Bewerten Sie jedes potenzielle Problem auf einer Skala von eins bis 10. Entscheiden Sie, welche Probleme Sie lösen können - und wollen - und für welche Sie Unterstützung benötigen.

3. Beurteilen Sie Ihre Stärken

Nehmen Sie sich Zeit, um über Ihre Stärken nachzudenken und darüber, was Sie zu einer effektiven Führungskraft macht. Denken Sie darüber nach, was Sie in Ihrer früheren Rolle gut erledigt haben und in welchen Situationen Sie Ihrer Meinung nach versagt haben könnten. Überlegen Sie, inwieweit diese Fähigkeiten Ihnen in Ihrem neuen Job zugute kommen werden und inwieweit sie Ihren Erfolg in bestimmten Geschäftssituationen behindern könnten.

4. Entwickeln Sie eine Lernhaltung

Ob Sie Teil einer führungsteam bei einem Startup, einer gemeinnützigen Organisation oder einem multinationalen Unternehmen haben Sie eine Erfolgsbilanz vorzuweisen. Mit so vielen Erfolgen auf dem Buckel tappt man leicht in die Falle, zu glauben, man wisse es am besten.

Wenn Sie in eine neue Position wechseln, ist es wichtig, eine lernende Haltung einzunehmen. Dinge, die in anderen Rollen funktioniert haben, sind in Ihrer neuen Position möglicherweise nicht so erfolgreich. Denken Sie an Ihre persönliche Entwicklung und die Entwicklung Ihrer Führungsqualitäten, wenn Sie Ihre neue Rolle antreten. Besuchen Sie Kurse, seien Sie offen dafür, von Kollegen zu lernen, und überlegen Sie sich neue Ansätze für alte Probleme.

5. Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk

Sowohl für neue als auch für alte Führungskräfte ist es von unschätzbarem Wert, auf ein solides Netzwerk zurückgreifen zu können. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihres Netzwerks und prüfen Sie, welche Personen Ihnen helfen können, den Übergang reibungsloser zu gestalten. Stützen Sie sich auf alte Mentoren, und suchen Sie nach Lücken, in denen Sie vielleicht jemanden brauchen, der Ihnen hilft. Knüpfen Sie Verbindungen und bauen Sie Beziehungen zu diesen Personen auf, damit Sie die Unterstützung erhalten, die Sie für ein beschleunigtes Wachstum benötigen.

6. Seien Sie achtsam gegenüber Unzufriedenheit

Unabhängig davon, ob Sie in ein neues Unternehmen wechseln oder intern befördert werden, kann es sein, dass einige Personen über die Veränderung nicht so glücklich sind wie Sie. Sie könnten versuchen, Sie am Erfolg zu hindern oder Ihren Zugang zu notwendigen Ressourcen zu limitieren.

Ob es sich um neue Teammitglieder, einen neuen Vorgesetzten oder alte Kollegen handelt, achten Sie auf diese Schwachstellen. Konzentrieren Sie sich auf das Management dieser Beziehungen, stellen Sie klare Erwartungen auf und erstellen Sie einen Kommunikationsplan, um Probleme zu lösen.

7. Bitten Sie um Hilfe, wenn Sie sie brauchen

Der erste Tag in einer neuen Umgebung ist immer gleichermaßen beängstigend und aufregend. Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten - sei es von Ihrem neuen Chef oder einer direkten Berichterstellung in Ihrem Team. Bitten Sie um Hilfe und Ressourcen, wenn Sie sie brauchen, vor allem in den ersten 90 Tagen, wenn Sie sich einleben.

Populäre " Die ersten 90 Tage " Zitate

Michael Watkins' Buch ist voller Weisheiten für Führungskräfte. Er weiß nicht nur, wovon er spricht, sondern er sagt es auch auf eine Weise, die inspirierend und fesselnd ist.

Hier sind einige unserer Favoriten aus "Die ersten 90 Tage"

"Um erfolgreich zu sein, müssen Sie die Energie vieler anderer in Ihrem Unternehmen mobilisieren. Wenn Sie die richtigen Dinge zu erledigen haben, können Ihre Vision, Ihr Fachwissen und Ihre Tatkraft Sie vorantreiben und als Kristallisationskeim dienen

"Der Eintritt in ein neues Unternehmen ist wie eine Organtransplantation - und Sie sind das neue Organ. Wenn Sie sich nicht sorgfältig an die neue Situation anpassen, kann es passieren, dass Sie vom Immunsystem des Unternehmens angegriffen und abgestoßen werden

"Die wichtigsten Entscheidungen, die Sie in den ersten 90 Tagen treffen, betreffen wahrscheinlich die Menschen

"Bei der Mission geht es darum, was erreicht werden soll, bei der Vision darum, warum die Mitarbeiter motiviert sein sollten, Höchstleistungen zu erbringen, und bei der Strategie darum, wie Ressourcen zugewiesen und Entscheidungen getroffen werden sollten, um die Mission zu erfüllen

Anwendung "Die ersten 90 Tage " Learnings mit ClickUp

Mit einer Projektmanagement-Software wie ClickUp können Sie die Schlüssel-Erkenntnisse aus dieser Zusammenfassung "Die ersten 90 Tage" schneller und einfacher als je zuvor umsetzen. Hier sind einige der besten Features von ClickUp, die Ihnen den Übergang in eine neue Führungsrolle erleichtern. 🤩

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen ClickUp-Ziele macht es einfach, langfristige Ziele einzustellen und nachzuverfolgen und Fehlentwicklungen auf dem Weg dorthin zu vermeiden. Legen Sie klare Zeitleisten fest und fügen Sie messbare Einzelziele für jedes Team, jede Abteilung oder das Unternehmen als Ganzes hinzu. Automatisieren Sie die Nachverfolgung des Fortschritts, und erstellen Sie Ordner, um die Ziele für verschiedene Mitglieder des Teams und der Abteilungen einfach zu sehen.

Schnelle Ansicht, Hinzufügen, Zuweisen oder Kommentieren von Abhängigkeiten direkt in einer ClickUp Aufgabe

Verwenden ClickUp's Aufgabe zuweisungs- und Status-Features helfen Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres Teams, bei der Nachverfolgung der Zuständigkeiten aller Mitarbeiter und bei der Vermeidung von Fehlbesetzungen in Ihrem neuen Team. Weisen Sie jeder Aufgabe Prioritäten zu, damit jeder weiß, welche Arbeit am wichtigsten ist. Fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, damit die Mitglieder Ihres Teams sehen können, welche Arbeiten den Fortschritt bei anderen Aufgaben verhindern.

Mit den anpassungsfähigen Spaces von ClickUp ist es einfach, umfassende und organisierte Speicherorte zu erstellen, die für Ihr Team, Ihre Abteilung oder Ihre Projekte anpassbar sind

Organisiert bleiben mit ClickUp Spaces besonders dann, wenn Sie in Ihrer Position verschiedene Abteilungen beaufsichtigen müssen. Passen Sie jeden Space mit Listen und Ordnern an, um Dinge wie SOPs, Firmendokumente und Projektressourcen an einem Ort aufzubewahren. Lösen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen aus, um eine effektive Kommunikation zu gewährleisten, wenn große Änderungen vorgenommen oder Projekte abgeschlossen werden.

ClickUp bietet außerdem mehr als 1.000 Vorlagen - darunter mehrere vorlagen für 30-, 60- und 90-Tage-Pläne um alles - von der Einstellung von Zielen bis zum Onboarding von Mitarbeitern - so einfach wie nie zuvor zu machen. Die 30-60-90-Tage Plan Vorlage von ClickUp bietet einen umsetzbaren Plan für die ersten drei Monate in Ihrer neuen Rolle. Verwenden Sie ihn, um Ziele zu umreißen, Aufgaben zu identifizieren, Fristen festzulegen und Fortschritte zu verfolgen.

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um zukünftige Check-ins mit neuen Mitarbeitern zu planen

Hier finden Sie auch Dutzende von SOP-Vorlagen um eine Kultur der Organisation zu schaffen. Verwenden Sie diese, um neue Mitglieder in Ihr Team aufzunehmen oder bessere Prozesse für das bestehende Team zu entwickeln.

Machen Sie Ihre ersten 90 Tage erfolgreich mit ClickUp

Mit diesen Strategien und Tipps aus "Die ersten 90 Tage" haben Sie alles, was Sie für einen reibungslosen Übergang in Ihre neue Rolle brauchen. Von der Bildung besserer Teams über die Abstimmung von Strategien bis hin zur Sicherung früher Erfolge bietet dieses Buch einen Fahrplan für den Erfolg von Führungskräften.

Bringen Sie Ihr Führungsspiel auf die nächste Stufe und melden Sie sich noch heute für ClickUp an . Mit dieser Projektmanagement-Software ist es ganz einfach, neue Mitarbeiter einzustellen, messbare Ziele zu setzen und den Fortschritt bei jedem Schritt zu verfolgen. Außerdem ist sie anpassbar, sodass Sie ein System erstellen können, das anpassungsfähig ist und zu den Bedürfnissen Ihrer neuen Organisation passt. 🙌