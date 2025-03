10 Vorlagen für die Projektsteuerung zur Verwaltung von Aufgaben

Machen wir uns nichts vor. Projekt-Governance ist kompliziert.

Der Umgang mit wichtigen Projektentscheidungen erfordert Arbeit. Man muss jede Entscheidung dokumentieren, einschließlich der Gründe, der Auswirkungen und der beteiligten Akteure.

Projekte ändern ihre Strategie mit den Markttrends oder wenn unerwartete Hindernisse auftauchen. Die Nachverfolgung dieser Veränderungen und ihre Abstimmung mit den ursprünglichen Entscheidungen kann kompliziert werden.

Eine Governance-Vorlage von einem professionellen

projektmanagement tool

wird Ihrem Projekt zum Erfolg verhelfen. In diesem Blog erfahren Sie, was eine Governance-Vorlage ist, was sie idealerweise bieten sollte und wie Sie die besten Vorlagen finden, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Was ist eine Governance-Vorlage?

Eine Governance-Vorlage ist ein strukturierter Rahmen, der einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden für den Fortschritt darstellt, um den optimalen Weg für den Betrieb eines Projekts zu bestimmen. In einer Vorlage für die Projekt-Governance wird auch der Ansatz für die Entscheidungsfindung beschrieben.

Sie enthält in der Regel vordefinierte Abschnitte, Rollen, Zuständigkeiten, Entscheidungsverfahren und Kontrollpunkte, die bei der Nachverfolgung von Projekten helfen, die auf die Ziele Ihrer Organisation ausgerichtet sind. Sie sind anpassbar und ermöglichen es Ihnen, spezifische Felder und Kategorien hinzuzufügen, die auf die Bedürfnisse Ihres Projekts zugeschnitten sind.

Governance-Vorlagen helfen dabei, Rollen und Verantwortlichkeiten, Entscheidungsfindungsrahmen, Berichterstellung und Kommunikationspläne zu skizzieren,

standardarbeitsanweisungen

(SOPs) und Strategien für das Risikomanagement.

Dies bietet Ihrem Geschäft einen bequemen und zugänglichen

wissensdatenbank

und sorgt für Transparenz, die Einhaltung von Vorschriften und eine effiziente Entscheidungsfindung.

Was macht eine gute Governance-Vorlage aus?

Mehrere Studien

zeigen, dass Vorlagen für die Projekt-Governance einen erheblichen Einfluss auf die Ausgaben Ihrer Teams haben. Schauen wir uns die Features an, nach denen Sie in einer Vorlage suchen sollten

guten Governance-Vorlage

:

Klare Rollen: Die Vorlage sollte Ziele, Rollen und Verantwortlichkeiten klar formulieren

Die Vorlage sollte Ziele, Rollen und Verantwortlichkeiten klar formulieren Anpassungsfähigkeit: Die Vorlage sollte so flexibel sein, dass sie sich an Änderungen in Projekten anpassen lässt

Die Vorlage sollte so flexibel sein, dass sie sich an Änderungen in Projekten anpassen lässt Stromlinienförmige Kommunikation: Wählen Sie eine Vorlage, die effiziente Kommunikationskanäle für eine maximale Zusammenarbeit bietet

Wählen Sie eine Vorlage, die effiziente Kommunikationskanäle für eine maximale Zusammenarbeit bietet Robustes Risikomanagement: Es sollte mit einem vielseitigen Risikomanagement-System ausgestattet sein

Es sollte mit einem vielseitigen Risikomanagement-System ausgestattet sein Sinnvolle KPIs: Die Vorlage für die Projektsteuerung sollte Leistungsindikatoren (KPIs) mit aussagekräftigen Metriken zur Überwachung der Erfolgsebenen und -quoten einführen

Die Vorlage für die Projektsteuerung sollte Leistungsindikatoren (KPIs) mit aussagekräftigen Metriken zur Überwachung der Erfolgsebenen und -quoten einführen Zugänglichkeit für das Team: Die Vorlage sollte für alle Mitglieder Ihres Teams und andere Beteiligte in einer relevanten Kapazität zugänglich sein

Die Vorlage sollte für alle Mitglieder Ihres Teams und andere Beteiligte in einer relevanten Kapazität zugänglich sein Umfassende Vorlagen: Die Vorlage sollte Nischen- oder Post-Projekt-Felder wie Leistungsmetriken, Meeting-Zeitpläne, Konfliktlösungsprozesse und Änderungsmanagementverfahren enthalten

Die Vorlage sollte Nischen- oder Post-Projekt-Felder wie Leistungsmetriken, Meeting-Zeitpläne, Konfliktlösungsprozesse und Änderungsmanagementverfahren enthalten Inklusive Zusammenarbeit: Sie sollte die Zusammenarbeit und das Engagement fördern, indem sie alle Beteiligten in die Feedbackschleife einbezieht

10 Vorlagen für die Unternehmensführung im Jahr 2024

Anhand der soeben besprochenen Kriterien haben wir die 10 besten Governance-Vorlagen für Sie zusammengestellt. Lassen Sie uns diese im Detail betrachten.

1. ClickUp Vorlage für den Governance Plan

Project Management Playbook Template by ClickUp hilft Ihnen bei der Ressourcenoptimierung

Ein solider Governance Plan ist entscheidend, um die optimale Nutzung von IT-Ressourcen zu gewährleisten. Mit

ClickUp's Vorlage für den Governance Plan

haben Sie einen leistungsstarken Verbündeten, der einen strukturierten Rahmen für die Entscheidungsfindung, die Definition der Rollen und die Erwartungen der Interessengruppen bietet.

Diese Vorlage verfügt über Features wie benutzerdefinierte Status, Felder, Ansichten und Projektmanagement-Tools, die Ihre Möglichkeiten zur Nachverfolgung und zum effektiven Management von Governance verbessern.

Die Implementierung dieser Vorlage für den Governance Plan erfolgt in fünf Schritten:

Beginnen Sie mit der Bewertung der aktuellen Governance-Praktiken mithilfe des Doc Features von ClickUp Als Nächstes identifizieren Sie die Stakeholder und weisen ihnen über ClickUp Aufgaben zu Legen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten mühelos mit benutzerdefinierten Feldern fest Definieren Sie klare ziele und Vorgaben um greifbare Ergebnisse zu erzielen Verwenden Sie schließlich wiederholende Aufgaben in ClickUp, um Ihren Governance-Plan zu überwachen und zu verfeinern

Mit der ClickUp Vorlage für einen Governance Plan schaffen Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins und der effektiven Entscheidungsfindung in Ihrer Organisation.

Nutzen Sie die kollaborativen Features von ClickUp, um Ihr Team dabei zu unterstützen, organisiert zu bleiben, den Fortschritt zu verfolgen und zum Erfolg des Governance Plans beizutragen wert für Ihr Business durch eine gut definierte IT-Governance.

purple

2. ClickUp Vorlage für die Agenda eines Governance Meetings

Die ClickUp Vorlage für die Meeting-Agenda ist Ihr Verbündeter bei Meetings und sorgt für zielgerichtete und effiziente Versammlungen, indem sie Themen, Objekte und Ziele umreißt

Effiziente Governance Meetings sind entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens und

ClickUp's Vorlage für die Agenda von Governance Meetings

unterstützt Sie bei der Optimierung von Produktivität und Zusammenarbeit.

Themen planen, Zeit einteilen, Verantwortlichkeiten zuweisen und nachverfolgen elemente der Aktion nahtlos. Benutzerdefinierte Status, Felder und vielseitige Ansichten sorgen für ein strukturiertes Meeting-Management.

Maximieren Sie die Vorteile der Vorlage mit einem fünfstufigen Prozess:

Legen Sie klare Ziele für das Meeting mit dem ClickUp Goals Feature fest, identifizieren Sie Themen mit der Kalender Ansicht und geben Sie die Agenda per E-Mail Integration frei Führen Sie das Meeting effizient durch und nutzen Sie Tools wie Whiteboards oder Docs für detaillierte Notizen. Folgen Sie diesen Schritten für gut organisierte Governance Meetings, die eine effektive Entscheidungsfindung fördern Fügen Sie die Vorlage zu Ihrem Workspace hinzu, legen Sie den Space fest und laden Sie die Mitglieder zur nahtlosen Zusammenarbeit ein Gehen Sie Ihre Projekte aus verschiedenen Perspektiven an, indem Sie die Ansichten Agenda, Elemente, Notizen und Zeitleiste nutzen. Die Vorlage bietet einen umfassenden Ansatz Benutzerdefinierte Vorlagen für Meetings, die auf Ihre individuellen organisatorischen Anforderungen zugeschnitten sind, gewährleisten Effizienz und Anpassung an Ihre Bedürfnisse

violett

3. ClickUp Vorlage für Entscheidungsfindung

Nutzen Sie einen konsistenten und einheitlichen Prozess zur Entscheidungsfindung mit der ClickUp Decision Making Framework Document Template

Beginnen Sie eine umfassende Studie mit

ClickUp's Entscheidungsfindungsrahmen

Dokumentenvorlage, die Ihnen hilft, komplexe Entscheidungen systematisch zu treffen. Die Vorlage gewährleistet eine sorgfältige Analyse möglicher Entscheidungen innerhalb eines klaren Rahmens.

Ob bei der Auswahl von Produktfeatures oder

das Management komplizierter Projekte

erleichtert diese Vorlage eine systematische Bewertung, klärt Prioritäten und fördert die Ausrichtung des Teams auf den gemeinsamen Erfolg.

ClickUp's

Rahmen zur Entscheidungsfindung

Die Dokumentvorlage bringt zahlreiche Vorteile für Ihre Entscheidungsprozesse mit sich:

Etablieren Sie ein konsistentes und einheitliches Verfahren; beziehen Sie alle Beteiligten ein, reduzieren Sie Voreingenommenheit durch objektive Bewertungen und vereinfachen Sie die Dokumentation für künftige Referenzen Nutzen Sie die Schlüsselelemente der Vorlage, darunter benutzerdefinierte Status, Felder, Ansichten und Features für das Projektmanagement, um eine nahtlose Entscheidungsfindung zu ermöglichen Integrieren Sie die Vorlage mit anpassbaren Ansichten wie Liste, Gantt, Workload, Kalender und mehr. Die Vorlage verbessert die kollaborative Entscheidungsfindung durch Bildschirmaufnahmen, Kommentarreaktionen, kollaborative Bearbeitung, Automatisierung und KI-Tools

violett

4. ClickUp Management Action Plan Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Management-Aktionspläne wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung und Nachverfolgung des Fortschritts von Aktionsplänen auf Managementebene zu unterstützen.

Wenn Sie ein Tool suchen, um die Management-Aktionspläne Ihrer Organisation zu verbessern,

ClickUp's Vorlage für Management-Aktionspläne

ist Ihre erste Anlaufstelle.

Mit dieser Vorlage können Sie klare Ziele einstellen, notwendige Ressourcen und Aufgaben identifizieren, Prioritäten setzen, um eine maximale Wirkung zu erzielen, und den Fortschritt effizient nachverfolgen - alles innerhalb einer intuitiven Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion.

Nutzen Sie die Vorlage, um eine klare und präzise Kommunikation zu gewährleisten, die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Zielen zu verbessern und eine effiziente Ressourcennutzung und Zeitverwaltung sicherzustellen. Mit Features wie benutzerdefinierten Status, Feldern, Ansichten und robusten Projektmanagement-Tools, einschließlich Bildschirmaufzeichnung und KI-Integration, können Sie Probleme im Projektmanagement umfassend lösen.

Auch die Einstellung ist ein Kinderspiel. Folgen Sie einfach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ziele mit einem gemeinschaftlichen und strukturierten Ansatz zu ermitteln. Skizzieren, dokumentieren und verfeinern Sie die Ziele des Projekts und stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten die Ziele von Anfang an kennen und verstehen Erstellen Sie eine Zeitleiste in der Kartenansicht des Gantt-Diagramms, um den Fortschritt des Projekts visuell darzustellen und kritische Pfade, Projektzeitpläne, Abhängigkeiten von Aufgaben und Meilensteine zu identifizieren Aufgaben zuweisen und die Verteilung der Zuständigkeiten optimieren, um sicherzustellen, dass jedes Team oder jede Abteilung seine/ihre Rolle, Aufgaben und Fristen kennt Die zentralisierte Ansicht des Dashboards gibt einen Überblick über den Fortschritt des Projekts, den Status der Aufgaben und die wichtigsten Metriken. Verfolgen Sie den Gesamtzustand des Projekts, identifizieren Sie Engpässe und treffen Sie fundierte Entscheidungen, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten Nutzen Sie die Tabellenansicht von ClickUp, um verschiedene Projektaspekte zu bewerten, z. B. die Fertigstellungsrate von Aufgaben, die Ressourcenzuweisung und die Fristen. Sie ermöglicht einen tieferen Einblick in die Projektdaten, um die Effektivität des Governance-Plans zu bewerten und notwendige Anpassungen zur Verbesserung vorzunehmen

Diese Vorlage fügt sich in Ihren Workflow ein und fördert die Teamarbeit, die Kommunikation und die Umsetzung von Strategien für den Erfolg Ihres Unternehmens.

violett

5. ClickUp Projekt Management Ansatz Vorlage

ClickUp's Vorlage für den Projektmanagement-Ansatz wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Schritte eines Projektes an einem Ort zu planen, zu organisieren und zu verfolgen.

ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Ansatz bietet Ihnen eine umfassende Lösung zur Rationalisierung der Planung und Durchführung von Projekten, unabhängig von deren Größe oder Komplexität.

Mit dieser Vorlage können Sie eine Projekt-Roadmap mit detaillierten Zeitleisten, einer effizienten Zuweisung von Aufgaben und Ressourcen sowie einer nahtlosen Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und Stakeholdern während des gesamten Projektlebenszyklus erstellen.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt einführen oder eine App von Grund auf neu entwickeln, diese Vorlage bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen.

Schaffen Sie eine solide Struktur für die Planung, Durchführung und Verwaltung von Projekten. Dies fördert die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten, erhöht die Erfolgschancen, indem Projekte organisiert und auf Kurs gehalten werden, und verringert den Zeit- und Arbeitsaufwand für Projektmanagement-Aufgaben.

Für das Projektmanagement stehen Ihnen spezielle Features wie benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten zur Verfügung. Erweiterte Tools wie Tagging, geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter und

beschreibungen der Priorität

tragen wesentlich zu seiner Wirksamkeit bei.

Folgen Sie diesen Schritten, um die ClickUp Vorlage für den Projektmanagement-Ansatz zu verwenden:

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Ihre Projekte genau zu definieren und zu beschreiben. Mit diesem kollaborativen Feature können Sie Projektziele, -umfang und -anforderungen in einem strukturierten Dokument skizzieren Unterteilen Sie größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Aufgaben, um organisiert und konzentriert zu bleiben. So behalten Sie den Überblick und sichern den Fortschritt auch bei komplexen Projekten Nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder, um Teammitgliedern bestimmte Rollen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Dies sorgt für Klarheit darüber, wer wofür verantwortlich ist, und strafft Workflows und Verantwortlichkeit Legen Sie Meilensteine und Fristen für jede Aufgabe innerhalb des Projekts fest, um einen klaren Fahrplan für den Fortschritt zu erstellen. So bleibt jeder auf dem Laufenden zeitleisten für das Projekt und hilft bei der Nachverfolgung des Erreichten Nutzen Sie die Dashboards und Automatisierungstools von ClickUp, um den Fortschritt von Projekten effektiv zu überwachen. Dashboards bieten einen Überblick über den Status des Projekts, während die Automatisierung sich wiederholende Aufgaben rationalisiert und so für Effizienz und Genauigkeit im Projektmanagement sorgt

violett

6. ClickUp Rollen und Berechtigungen Vorlage

Die ClickUp Vorlage für Rollen und Berechtigungen Matrix hilft Ihnen, eine Befehlskette zu erstellen und Aufgaben mit wenigen Klicks den richtigen Personen zuzuweisen

ClickUp's Rollen und Berechtigungs Matrix Vorlage

vereinfacht die Verwaltung von Teams. Sie bietet einen strukturierten Ansatz zur Visualisierung und Verwaltung von Beziehungen zwischen Rollen, Teams und Berechtigungen.

Sie erhalten einen Überblick über die Zugriffsrechte der einzelnen Teammitglieder in den verschiedenen Projektbereichen und können so sicherstellen, dass die Rollen und Berechtigungen abteilungsübergreifend abgestimmt sind. Diese visuelle Momentaufnahme ermöglicht es Ihnen, effizient zu navigieren und zu verstehen, wer für bestimmte Aufgaben verantwortlich ist, so dass sich Ihr Team auf die entscheidenden Aspekte seiner Verantwortlichkeiten konzentrieren kann.

Verwenden Sie die Vorlage für die Rollen- und Berechtigungsmatrix, um eine effiziente Teamarbeit zu erreichen, die Kommunikation zu optimieren, die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und den Zeitaufwand für administrative Aufgaben zu minimieren.

Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Verwendung der Vorlage für die Rollen- und Berechtigungsmatrix:

Definieren Sie Rollen und Berechtigungen, um sicherzustellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten für ein erfolgreiches Projekt kennt. Dieser Schritt legt den Grundstein für ein klares Verständnis darüber, wer was tut und wer Zugang zu bestimmten Projektkomponenten hat Erstellen Sie die Matrix mit Tools wie Excel. Sie bietet eine systematische Methode für die Zuweisung und Handhabung von Rollen und gewährleistet ein gut organisiertes Dokument, das für das Projektteam leicht zugänglich ist Weisen Sie Rollen zu und verknüpfen Sie sie mit Meilensteinen. Durch diese Integration werden die Verantwortlichkeiten geklärt und direkt in die Zeitleiste Ihres Projekts integriert, was eine klare Verantwortlichkeit und Nachverfolgung des Fortschritts fördert Regelmäßige Überwachung und Überprüfung, um rasche Anpassungen zu ermöglichen und die Matrix mit allen Änderungen oder sich entwickelnden Anforderungen innerhalb des Projekts abzustimmen und ihre kontinuierliche Effektivität zu gewährleisten

Diese Vorlage ist eine wertvolle Ressource für IT-Administratoren, da sie Klarheit bei der Definition von Benutzerrollen und der Zuweisung von Zugriffsrechten für einen optimierten Organisationsablauf schafft.

violett

7. ClickUp Schritt für Schritt: Ein Projekt verwalten Vorlage

Der Start eines neuen Projekts kann entmutigend sein, da während des gesamten Zyklus zahlreiche Komponenten zu verwalten sind.

ClickUp's Schritt-für-Schritt Vorlage für die Zeitleiste von Projekten

dient als umfassender Leitfaden, der die Feinheiten des gesamten Zyklus eines Projekts beleuchtet.

Die Überwachung aller Facetten Ihres Projekts erfordert einen strategischen Ansatz, bei dem verschiedene Tools, Methoden und Ressourcen zum Einsatz kommen, um den Erfolg des Projekts zu gewährleisten.

Der Schritt-für-Schritt

Vorlage für die Zeitleiste eines Projekts

stattet Sie und Ihr Team mit den notwendigen Informationen und Strukturen aus, um Ihr Projekt vom Beginn bis zum Abschluss effektiv zu steuern. Sie entmystifiziert auch die Komplexität des Projektmanagements und befähigt Ihr Team mit einem Schritt-für-Schritt-Rahmen, ClickUp tools für eine nahtlose Steuerung zu verwenden.

Verstehen Sie die Feinheiten des Projektmanagements,

rationalisieren Sie Ihre Prozesse

und maximieren Sie den Erfolg Ihres Projekts, indem Sie diese unschätzbare ClickUp-Governance-Vorlage nutzen.

violett

8. ClickUp Prozess- und Verfahrensvorlage

ClickUp's Vorlage für Prozesse und Verfahren wurde entwickelt, um Sie bei der Dokumentation, Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Prozesse und Verfahren zu unterstützen.

Einrichtung von

wohldefinierte Prozesse

und Verfahren sind für den Erfolg eines jeden Teams oder Geschäfts von grundlegender Bedeutung.

ClickUp's Vorlage für Prozesse und Prozeduren

vereinfacht diese wichtige Aufgabe durch die Bereitstellung einer zentralen Plattform für die Dokumentation und Verwaltung verschiedener Prozesse, von der Aufnahme von Benutzern bis zur Produkteinführung.

Diese Vorlage bietet eine umfassende Lösung für die Einstellung, Nachverfolgung und das nahtlose Abschließen von Prozessen, wodurch die Standardisierung verbessert und die Arbeitsabläufe rationalisiert werden.

ClickUp bietet verschiedene Features wie benutzerdefinierte Status, Felder, Ansichten und robuste Tools für das Projektmanagement, darunter

zeiterfassung

, Tags, Warnungen vor Abhängigkeiten, E-Mails, etc.

Es ist das ultimative Tool zur Wahrung der Konsistenz von Aufgaben, zur Gewährleistung von Klarheit und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Mit der Vorlage für Prozesse und Verfahren von ClickUp:

Machen Sie Aufgaben konsistent, legen Sie klare Erwartungen und Verantwortlichkeiten für jeden Schritt fest, rationalisieren Sie Abläufe, um Fehler zu reduzieren, und verbessern Sie die Genauigkeit und Effizienz bei der Leistungsmessung Integrieren Sie die wesentlichen Elemente der ClickUp Vorlage, wie benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts, benutzerdefinierte Felder zur Speicherung wichtiger Informationen und benutzerdefinierte Ansichten für eine einfache Zugänglichkeit und Organisation Führen Sie Ihr Team durch die Identifizierung von Prozessen, die Zuweisung von Teams zur Dokumentation von Abläufen, die Erstellung detaillierter Dokumente und die regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung dieser Dokumente Halten Sie Ihre Teams auf der gleichen Seite und stellen Sie sicher, dass die Dokumentation und Verwaltung von Prozessen standardisiert und effizient ist

violett

9. Projektsteuerung PowerPoint von SlideTeam

über

Slideteam

Die PowerPoint-Vorlage für die Schlüsselrollen der Projekt-Governance bietet einen visuellen Rahmen für das Verständnis und die Kommunikation der wesentlichen Rollen in der Projekt-Governance.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Bewältigung verschiedener Aufgaben im Projekt. Sie zeigt auf, welche Funktionen, Interessengruppen und kritischen Prozesse für den Erfolg des Projekts wichtig sind.

Die Vorlage hebt wichtige Rollen wie den Projektsponsor, den Lenkungsausschuss, das Projektmanagerbüro und den Projektmanager hervor. Sie enthält einen klaren Fahrplan für eine bessere Steuerung von Projekten.

Die Vorlage für eine Projekt-Governance-Präsentation hilft Ihnen in mehrfacher Hinsicht:

Verwenden Sie zwei Folien mit alternativen Hintergrundfarben gleichzeitig. So können Sie den visuellen Stil wählen, der zu Ihrer Präsentation passt Nutzen Sie die erste Folie mit ihrem dreistufigen Prozessdiagramm mit Leisten in Chevron-Form. Diese Folie enthält auch kreative menschliche Illustrationen, die einzelne Rollen darstellen Erstellen Sie mit der zweiten Folie eine Zeitleiste mit Meilensteinkreisen und entsprechenden Illustrationen, um die wichtigsten Phasen des Projekts nahtlos zu vermitteln

Ob in der strategischen Planung oder in der Unternehmensführung, diese PowerPoint-Vorlage hilft Ihnen, die Details der Projektführung sicher auszudrücken und zu verstehen. Sie ist mit PowerPoint, Google Slides und Keynote kompatibel.

violett

10. Projekt Governance Schlüssel Rollen PowerPoint Vorlage von SlideModel

über

DiaModell

Bringen Sie Ihr Pitch auf die nächste Stufe und steigern Sie den Wiedererkennungswert Ihrer Marke mit diesem fertiggestellten Projekt Governance-Rahmen PowerPoint-Vorlagen-Bündel.

Dieses sorgfältig vorbereitete Set ist ein leistungsstarkes Tool, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums mit ansprechenden Inhalten und auffälligen Grafiken zu gewinnen.

Mit elf sorgfältig kuratierten Folien bietet diese Vorlage eine vielseitige Plattform für Ihre bevorstehenden Präsentationen und stellt eine kostengünstige und leicht anpassbare Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen dar.

Verwenden Sie dieses tool für

Gestalten und vermitteln Sie mühelos Informationen und informieren Sie Ihr Publikum über verschiedene Themen Sie können Farbschemata, Schriftarten und andere Designelemente flexibel anpassen, um sie Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten Sofortiges Herunterladen in verschiedenen Formaten, einschließlich PNG und JPG

violett

Steuern Sie Ihre Projekte in die richtige Richtung mit Governance-Vorlagen

Mit diesen 10 Top-Vorlagen, die alle Ihre Anforderungen an das Projektmanagement abdecken, werden Ihre Projekte erfolgreich sein. Sie wurden von Experten zusammengestellt, um auch die kleinsten Nuancen Ihres Projekts zu verwalten.

ClickUp bietet Ihnen zahlreiche Vorlagen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen. Mit ClickUp können Sie auf einen einheitlichen und freigegebenen Workspace zugreifen, der die Zusammenarbeit fördert und zu einem effizienten und effektiven Workflow beiträgt.

Wählen Sie aus den vielen vorgefertigten Vorlagen von ClickUp, um jeden Prozess in Gang zu setzen

Die

Vorlage Bibliothek

wird ständig erweitert und an die aktuellen Anforderungen angepasst. Außerdem bietet der ClickApp Marketplace Integrationen, die Ihre Vorlagen perfekt ergänzen!

Es ist an der Zeit, dass Sie mit einer Vorlage Ihrer Wahl vorankommen und Ihre Probleme mit dem Projektmanagement überwinden. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Projekt

melden Sie sich bei ClickUp an

noch heute kostenlos an!

ClickUp jetzt kostenlos testen

violett