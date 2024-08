Canva vs. Figma: Welche App ist die beste für Designer?

Es ist unmöglich, auch nur eine Unterhaltung über design tools ohne Canva und Figma in Betracht zu ziehen. Von Social-Media-Posts bis zur Fotobearbeitung und jeglichem visuellen digitalen Marketing sind diese beiden Grafikdesign-Tools nicht ohne Grund beliebt.

Sie sind sogar so beliebt, dass es ganze Listen mit Canva-Alternativen und Alternativen zu Figma für den Fall, dass Sie mit einem der beiden Grafikdesign-Tools nicht zufrieden sind.

Um es klarzustellen, die beiden sind nicht das Gleiche. Das eine ist ein Design-Tool, das für einfache Grafiken optimiert ist, während das andere eher ein Prototyping-Tool für die Gestaltung von Websites und anderen komplexen Designs ist. Aber sie haben immer noch genug Gemeinsamkeiten, dass die Frage Canva vs. Figma relevant ist und es sich lohnt, sie zu untersuchen.

Welches Tool gewinnt also im Kampf um fortschrittliche Tools zur Unterstützung Ihres Designprozesses? Wie unterscheiden Sie zwischen Canva und Figma, und welche App sollten Sie letztendlich wählen?

Was ist Canva?

Über Canva Canva ist eine software für visuelle Zusammenarbeit mit der Designer und Nicht-Designer gedruckte und digitale Projekte erstellen können.

Im Gegensatz zu fortschrittlichen Tools zur Fotobearbeitung wie Photoshop müssen professionelle Designer nicht für jedes neue Projekt bei Null anfangen. Stattdessen macht es eine umfangreiche Bibliothek mit integrierten Vorlagen einfach, saubere und überzeugende Designelemente für Social-Media-Plattformen, Websites, Drucksachen und vieles mehr zu erstellen.

Canva besticht außerdem durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, die eine steile Lernkurve verhindert, sowie durch kollaborative Features, die es Ihrem Team ermöglichen, gemeinsam an komplexen Designs zu arbeiten. Weitere Features sind ein Whiteboard-Tool für echtzeit-Zusammenarbeit , grundlegende Funktionen zur Bildbearbeitung und eine kostenlose Version, um seine großartigen Features selbst zu testen.

Canva Features

Über Canva

Canva ist ein hochentwickeltes Tool mit fortschrittlichen Features wie der Bearbeitung von Vektoren, verpackt in einer intuitiven Oberfläche, die den kreativen Prozess auch für Nicht-Designer verbessert. In diesem Vergleich konzentrieren wir uns vor allem auf die Tools für die Zusammenarbeit, die Whiteboarding-Funktionen und die vorgefertigten Vorlagen.

1. Features für die Zusammenarbeit

Die meisten modernen Teams, ob professionelle Designer oder nicht, arbeiten in verteilten Einstellungen. Dies erfordert Tools für die Zusammenarbeit, insbesondere Grafikdesignsoftware, die es ihnen ermöglichen, schnell und effizient zusammenzuarbeiten.

Canva bietet hier professionelle Tools für die Zusammenarbeit. Sie können mehrere Benutzer zur Zusammenarbeit im Drag-and-Drop-Editor einladen, wobei Benutzerrollen wie Editor, Betrachter und Kommentator die Hierarchie im Design aufrechterhalten. Das macht es einfach, gemeinsam fesselnde Grafiken zu erstellen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Qualität unter dem Phänomen "zu viele Köche" leidet.

Das ist aber noch nicht alles. Kombinieren Sie Ihre eigenen Designelemente in vorgefertigten Vorlagen, die das gesamte Team nutzen kann. Speichern Sie Schriftarten, Bilder und Farben in einem Brand Kit, um Ihr Design-Tool zu erweitern. Erstellen Sie zusätzlich zu Ihren unbegrenzten persönlichen Dateien Ordner für Ihr Team.

2. Whiteboarding-Funktionen

Mit Canva beschränkt sich die Zusammenarbeit nicht nur auf die Erstellung von Grafiken für soziale Medien. Sie können die Plattform auch für Ihr Team nutzen, um gemeinsam zu planen, dank eines Whiteboard-Tools, mit dem Sie alles von Website-Mockups bis zu User Journeys für Ihr UX-Design erstellen können.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um Ihre Ideen in den Flow zu bringen. Umfangreiche Zeichentools und ein fortschrittliches Rastersystem halten das Team auf Kurs. Arbeiten Sie Ihre Ideen nach den bestmöglichen Designprinzipien aus und visualisieren Sie sie dann mit KI und importierten Grafiken und Bildern.

3. Professionelle Vorlagen

Schließlich hat sich Canva dank seiner umfangreichen Bibliothek mit vordefinierten Vorlagen einen Namen gemacht. Diese Vorlagen, die von Social-Media-Posts über PowerPoint-Präsentationen und Postkarten bis hin zu mehrseitigen Broschüren reichen, machen Canva zur bevorzugten Design-Software für Marketing-Materialien kleiner Teams, die möglicherweise nicht über umfassende Fachkenntnisse verfügen.

Canva glänzt auch durch die Leichtigkeit, mit der Ihr Team diese Vorlagen in die Lage versetzen kann, personalisierte Materialien zu gestalten. Der kostenlose Zugriff auf Bilder und die Integration von Video-Designs in Verbindung mit Funktionen zur Fotobearbeitung ermöglichen es Ihrem Team, genügend grafische Elemente hinzuzufügen, um das Design zu Ihrem eigenen zu machen.

Fügen Sie die Möglichkeit hinzu, Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen zu erstellen, und es ist leicht zu erkennen, warum dies eines der beliebtesten Grafikdesign-Tools auf dem Markt ist.

Canva Preise

Free-Plan

Canva Pro: 14,99 $/Monat für einen Benutzer

14,99 $/Monat für einen Benutzer Canva für Teams: 29,99 $/Monat für die ersten fünf Benutzer

29,99 $/Monat für die ersten fünf Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Was ist Figma?

Über Figma Canva und Figma gehören zu den beliebtesten Zeichentools auf dem Markt. Figma unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es sich mehr auf das System und die Grundlagen konzentriert, die letztendlich Ihr Grafikdesign bestimmen.

Ja, es ist immer noch eine Software für die visuelle Zusammenarbeit. Aber es wird auch häufig als eines der besten Whiteboard-Software aufgrund ihrer Fähigkeit, Vektorgrafiken und Prototypen in Bereichen zu erstellen, die über einfache Bilder hinausgehen.

Um es klar zu sagen: Es handelt sich immer noch um ein grafisches Design-Tool. Aber es ist ein Design-Tool, das eher für Brainstorming als für die endgültige Lieferung und frühe Zusammenarbeit konzipiert ist. Durch die Integration mit Unsplash können Sie Ihren Entwürfen und Whiteboards Stockbilder hinzufügen, und es stehen weiterhin Tools zur Fotobearbeitung zur Verfügung, um Ihre Prototypen zu verfeinern und sie präsentabel zu machen.

Figma Features

Über Figma

Figma bietet zwei grundlegende Produktlinien an: seine native All-in-One-Designplattform und FigJam, eine integrierte Whiteboard-Lösung. Zusammen bilden sie ein Cloud-basiertes Tool mit UX-orientierten Features, die für Ihr Team von unschätzbarem Wert sein können.

1. Zusammenarbeit in Echtzeit

Canva und Figma sind sich insofern ähnlich, als sie beide für die Zusammenarbeit entwickelt wurden. Bei Figma zeigt sich das in der Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Echtzeit. Die Design-Suite bietet ein Stift-Tool, das die Cursor aller Benutzer in der Software zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt, so dass alle Mitglieder des Teams genau sehen können, woran sie gerade arbeiten.

Darüber hinaus bietet Figma ein intuitives Feature zur Verzweigung von Bereichen, das es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, an ihren eigenen Ideen im Zusammenhang mit einem größeren Konzept zu arbeiten, ohne dass eine steile Lernkurve erforderlich ist. Es ist ein einfaches Tool zur Erkundung verschiedener Gedankenströme, das es den Benutzern ermöglicht, mehrere Ideen zusammenzuführen, wenn sie bereit sind. Diese Flexibilität ist von unschätzbarem Wert, wenn man an komplexeren Designs und Prototypen arbeitet.

Schließlich bietet Figma weitere Tools für die Zusammenarbeit, die in diesem Space einzigartig sind. Zum Beispiel integriert diese Grafikdesign-Plattform Audiokommentare und Unterhaltungen, so dass sich Ihr Team leicht auf die gleiche Seite stellen kann.

2. Whiteboarding-Funktionen

Canva und Figma bieten Whiteboards an, aber Figma hat seine Whiteboarding-Lösung in einen anderen Bereich verlagert, um ihr die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient. Dank weiterer vorgefertigter Vorlagen ist es einfach, dieses Feature für alles zu nutzen, von Flussdiagrammen bis hin zu Tagesordnungen für Team Meetings, Roadmaps, Zeitleisten und mehr.

Figma integriert auch KI in seine Whiteboards, so dass Ihr Team mit einfachen Aufforderungen problemlos neue Leinwände für jeden möglichen Zweck erstellen kann. Innerhalb von Sekunden kann eine Textaufforderung zu einem Gantt-Diagramm, einer visuellen Zeitleiste, einer Analyse der Branche, in der Sie tätig sind, und vielem mehr führen.

Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Figma erstrecken sich auch auf die Whiteboarding-Lösungen. Ohne großen Lernaufwand kann Ihr Team an Whiteboards arbeiten, audio- und textbasierte Live-Chats nutzen, um seine Meinung zu äußern, und auf Ideen und Optionen mit einfachen Emojis reagieren. Der Spotlight-Modus führt die Mitglieder des Teams in die Bereiche, die sie am meisten diskutieren möchten, und sorgt so für maximale Produktivität.

Schließlich bietet Figma Vorlagen für Whiteboards und Vorlagen in einer Bibliothek mit mehr als 300 Dateien - die unbegrenzten Eingabeaufforderungen des KI-Tools nicht mitgerechnet. Diese Vorlagen können sowohl für Whiteboards als auch für Prototypen verwendet werden, so dass Sie bei einem neuen Projekt oder Konzept seltener von vorne anfangen müssen.

Figma-Preise

Free-Plan

Figma Professional: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Figma Organization: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Figma Enterprise: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer free-Plan: FigJam Starter: Kostenloser Plan

Kostenloser Plan FigJam Professional: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer FigJam Organization: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer FigJam Enterprise: $5/Monat pro Benutzer

Figma vs. Canva: Features im Vergleich

Canva und Figma haben viele gemeinsame Features. Wenn Sie die beiden Programme miteinander vergleichen, ist es jedoch hilfreich zu wissen, worin sich diese gemeinsamen Features voneinander unterscheiden. Wenn Sie Canva und Figma vergleichen möchten, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Feature #1: Zusammenarbeit

Sowohl Canva als auch Figma bieten starke Funktionen für die Zusammenarbeit. Der Gewinner zwischen den beiden hängt davon ab, wonach Sie suchen:

Figma gewinnt, wenn Sie ein Team von professionellen Designern haben, das an Webdesign oder anderen komplexen Prototypen arbeitet, dank seines Fokusmodus sowie seiner Audio- und Live-Chat-Unterhaltungen

Canva gewinnt, wenn Sie möchten, dass Ihr Team markengerechte Designs für einfachere Projekte verwendet, dank der anpassbaren Vorlagen und der verfügbaren Einschränkungen für Schriftarten, Farben und Bildbearbeitung

Über Canva

Feature #2: Whiteboarding

Die Unterhaltung zwischen Canva und Figma ist zum Teil wegen ihrer ähnlichen Features interessant. Das gilt besonders, wenn man ihre Whiteboarding-Funktionen betrachtet.

In der Tat sind die beiden Tools in diesem Bereich kaum voneinander zu unterscheiden. Die Whiteboards unterscheiden sich geringfügig, wie z. B. die Fähigkeit von Figma, CSS zu unterstützen, indem es CSS-Variablen aus Ihren Prototypen importiert und exportiert. Das macht Figma zwar zu einem besseren web-Design-Tool ist es nicht genug, um sich als umfassendere Whiteboarding-Suite zu profilieren.

Feature #3: Vorlagenbibliothek

Canva und Figma bieten Vorlagenbibliotheken, aber Canva muss bei diesem Feature zum Sieger erklärt werden. Es bietet Tausende von vorgefertigten Vorlagen für jede Art von Werbematerial und jede Branche. Aber es bietet auch die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen, was die Erstellung markeninterner Grafiken für Ihre Marketingkanäle erleichtert.

Natürlich bekommt Figma auch für dieses Feature keine schlechten Noten. Aber es ist schwierig, mit einer Software zu konkurrieren, die sich vor allem durch die Nummer der Designs für Nicht-Designer einen Namen gemacht hat.

Canva vs. Figma auf Reddit

So viel zum Vergleich der Features. Gehen wir zu Reddit um zu sehen, was echte Benutzer in der Diskussion Canva vs. Figma zu sagen haben.

Der Konsens ist, dass Canva mehr benutzerfreundliche Features hat, während Figma für fortgeschrittene Profis mit mehr fortgeschrittenen Features :

"Das ist der Unterschied zwischen Grafikdesign und Interfacedesign. Das eine soll statisch sein und hat seine Wurzeln im Druck. Das andere soll interaktiv sein und hat seine Wurzeln in der Software. Figma ist ein Tool, das sich viel besser für das UI-Design eignet."

Andere Benutzer stimmen dem zu und bezeichnen Figma als eine praktikablere Alternative zu Photoshop und professionellem Grafikdesign, die auch die Integration von Web-Design ermöglicht. Canva wurde unterdessen für seine Features gelobt, die das das Entwerfen einer Grafik einfach und schnell machen :

"Ich bin seit fast 20 Jahren professioneller Designer, und mir gefällt, wie Canva einige Dinge vereinfacht hat, die, ehrlich gesagt, einer Vereinfachung bedurften. Es ist auch ein gut durchdachtes Programm, wie es mit Marken-Assets umgeht, das mühelose Einfügen von Schriftarten, Medientypen usw. unterstützt. Es leiht sich sogar viele der gleichen Schlüsselkombinationen und Prinzipien wie muskulösere Apps. Es ist großartig für die Verwaltung und Weitergabe von Blöcken an Mitarbeiter für soziale Medien, einfache Ausdrucke usw."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Canva und Figma

Kommunikation über und zwischen Design-Projekten mit den Design-, Projektmanagement- und aufgabenorientierten Tools von ClickUp

Letztendlich kann jedes der beiden Tools besser funktionieren, je nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben. Aber nur zwischen Canva und Figma zu wählen, ist auch eine falsche Dichotomie. Wir wären nachlässig, wenn wir nicht eine dritte Option erwähnen würden, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Treffen Sie ClickUp.

Es ist mehr als nur ein Grafikdesign-Tool. Es ist vielmehr ein Tool, mit dem Sie Ihr gesamtes Design-Team organisieren können, einschließlich fortschrittlicher Projektmanagement-Features und sogar KI-Tools für Designer um die Arbeit zu vereinfachen und sie strategischer zu gestalten.

Mit anderen Worten: ClickUp geht weiter, als es Figma oder Canva könnten. Flexible Features und Zusammenarbeit in Echtzeit können im täglichen Stress von Design- und Kreativteams von unschätzbarem Wert sein. Und mit einer umfassenden Whiteboarding-Lösung können Sie immer noch Brainstorming betreiben und auf derselben Seite bleiben, während Sie Ihre Teams losschicken, um großartige Arbeit zu erledigen.

Zusammenarbeit in Design Teams

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um Schriftarten zu benutzerdefinieren, Beziehungen zu Aufgaben hinzuzufügen oder Aufgaben direkt im Dokument zu verknüpfen - vor, während und nach Design Meetings

Schnelle Nachverfolgung der Produktivität Ihres Grafikdesigns dank ClickUp für Design-Teams . In Projekten können Sie eine Karte erstellen zeitleisten für Projekte und einzelne Aufgaben zuweisen. Die integrierte Ansicht "Chatten" hilft allen, in Verbindung zu bleiben.

Und das ist nur der Anfang. Mit ClickUp Docs und Whiteboards (mehr dazu weiter unten) können Sie sicherstellen, dass Ihr gesamtes Team mit denselben Informationen arbeitet, während es sich mit dem Design eines bestimmten Projekts beschäftigt. Natürliche und automatisierte Workflows machen es einfach, Prototypen durch den Prozess zu bewegen und Feedback zu erhalten.

Mit der Figma-Integration von ClickUp können Sie auch die reinen Design-Features einer App wie Figma nutzen. Dies verbindet Produktivität mit Kreativität und bringt Ihr Team zu großartigen Designs.

Whiteboarding-Funktionen

Generieren Sie mit ClickUp Whiteboards mehr Ideen für Ihre Projekte

In einem ClickUp Whiteboard kann jedes Teammitglied Notizen hinzufügen und in Echtzeit mit eigenen Gedanken beitragen. Das Einbetten von Flussdiagrammen ist so einfach wie das Hinzufügen von Bildern oder Links. Und als ob das noch nicht genug wäre, können Teams dank der Möglichkeit, Objekte miteinander zu verknüpfen, räumliche visuelle Konzepte erstellen, die letztlich zu besseren Projekten führen.

Und natürlich ist die Whiteboarding-Lösung von ClickUp direkt mit seinen Projekten verknüpft. Das bedeutet, dass die Zuweisung von Aufgaben und der Übergang vom Brainstorming zur Ausführung ein Kinderspiel ist und Ihr gesamtes Design-Team dabei hilft, seine Effizienz zu steigern.

Umfangreiche Design-Vorlagen

In unserem Vorlagen-Center finden Sie alle ersten Schritte, die Ihr Team braucht

Unterschätzen Sie auch nicht die Leistungsfähigkeit von ClickUp in seinem vorlagen für Grafikdesign . Das Tool bietet einen großen Bereich an Vorlagen, die speziell dafür entwickelt wurden, die Arbeit Ihres kreativen Teams zu verbessern.

Dabei handelt es sich nicht um dieselben Vorlagen, die Sie in Canva finden können. Stattdessen, wie das Beispiel der ClickUp Kreativ- & Design-Vorlage dies sind Vorlagen für Aufgaben und Projekte, die Ihren kreativen Workflow verbessern sollen. Nutzen Sie sie, um Design Portfolios zu erstellen, die richtige Reihenfolge und das richtige Timing für einzelne Aufgaben festzulegen und vieles mehr.

Die Entscheidung zwischen Canva und Figma kann schwierig sein - vor allem, wenn es ein Tool gibt, das für Ihr kreatives Team vielleicht noch besser geeignet ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem effektiveren projektmanagement für Design sollte ClickUp ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste stehen.

Nutzen Sie ClickUp für effektives Whiteboarding und die Zusammenarbeit bei der Gestaltung. Und genau wie Canva und Figma helfen Ihnen Vorlagen dabei, nicht jedes Mal bei Null anfangen zu müssen. Vor allem aber ist ClickUp von unschätzbarem Wert, wenn Sie mit mehreren Projekten, Partnern und Terminen jonglieren müssen, denn es hilft Ihnen beim Aufgaben- und Projektmanagement. Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp Konto um loszulegen!