10 beste TikTok Analytics Tools zur Verbesserung Ihrer TikTok Strategie

Obwohl TikTok eine großartige Plattform ist, um Produkte zu präsentieren, Inhalte hinter den Kulissen freizugeben und sich an Trends zu beteiligen, bedarf es strategischer Aufwände, um die Markenbekanntheit zu steigern und Ihre Reichweite zu erhöhen.

Allein in den Vereinigten Staaten sind fast 54% der digitalen Population des Landes nutzen TikTok, das rund 122 Millionen Benutzer zählt.

Die meisten Ersteller von Inhalten und Social-Media-Manager kämpfen mit unvollständigen Metriken, verzögerten Aktualisierungen und einer nebulösen Ansicht über die Demografie ihrer Zielgruppe. Wie erledigen Sie also die Feinabstimmung Ihrer Inhaltsstrategie mithilfe detaillierter Publikumsanalysen?

In diesem Blog werden die 10 besten TikTok-Analysetools zur Verbesserung Ihrer TikTok-Strategie vorgestellt. Erfahren Sie mehr über Ihre Follower, erweitern Sie Ihr Publikum und entwickeln Sie wirkungsvolle Kampagnen, um Ihr Geschäft auszubauen.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei TikTok-Analyse-Tools achten sollten, um Ihr Publikum zu verstehen, Trends zu erkennen und Ihr TikTok-Spiel zu stärken:

Leistungsüberprüfung: Suchen Sie nach Analysetools, die die Zuschauerzahlen, Likes und Freigaben Ihrer Videos aufzeigen, um den Erfolg Ihrer Inhalte zu messen

1. Analisa

über Analisa

Analisa ist ein Social Media Analytics Tool, das KI nutzt, um Profile und Hashtags auf TikTok und Instagram zu analysieren. Es hilft Ihnen dabei, den besten Posting-Zeitplan, Inhalte für Posts, Strategien von Mitbewerbern, Publikumsdemografien, Influencer-Kampagnen, benutzergenerierte Inhalte und geografische Trends zu finden.

Mit den Features Profil- und Mitbewerberanalyse erhalten Sie Einblicke in die sozialen Aktivitäten und die Leistung Ihrer Profile oder der Profile und Hashtags Ihrer Mitbewerber.

Analisa beste Features

Demografie und Authentizität: Ermitteln Sie Ihr Einzelziel anhand demografischer Faktoren und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass die Qualität und Authentizität von ihres Inhalts konsistent bleibt

Ermitteln Sie Ihr Einzelziel anhand demografischer Faktoren und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass die Qualität und Authentizität von ihres Inhalts konsistent bleibt KI-Analysen: Nutzen Sie KI, um TikTok-Profile und Hashtags zu analysieren und herauszufinden, was bei Ihrem Publikum ankommt

Nutzen Sie KI, um TikTok-Profile und Hashtags zu analysieren und herauszufinden, was bei Ihrem Publikum ankommt Kampagnen-Berichterstellung: Bewerten Sie den Erfolg Ihrer Kampagne anhand von Daten zu Engagement, Reichweite, Impressionen und Klickraten

Analisa-Einschränkungen

Berichterstellung nimmt einige Zeit in Anspruch

Nicht genügend Integrationen mit anderer Software wie Zapier

Analisa Preise

Basic: Free

Free Premium: $59,35 pro Monat (jährlich abgerechnet)

$59,35 pro Monat (jährlich abgerechnet) Plus : $109,55 pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $109,55 pro Monat (jährliche Abrechnung) Pro: $199,35 pro Monat (jährliche Abrechnung)

Analisa Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

2. Sozialer Champion

über Social Champ

Social Champ ist eines der besten kostenlosen TikTok analytics tools. Es ist ein All-in-One-Tool für die digitale Analyse, das die Verwaltung und Analyse von Social Media-Plattformen vereinfacht.

Social Champ bietet tägliche Posting-, A/B-Test- und Optimierungs-Features, um Ihre Präsenz auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen zu verbessern.

Sie können die Post-Performance mühelos analysieren und mit Diagrammen und Grafiken versehene PDF-Berichte mit weißer Beschriftung erstellen. Vergleichen Sie Ihre wöchentliche/monatliche Leistung und planen Sie Ihre TikTok-Marketingstrategie entsprechend.

Social Champ beste Features

All-in-One-Kalender: Mit dem intuitiven Kalender von Social Champ können Sie Clients in Workspaces gruppieren, mühelos zwischen ihnen wechseln und Filter für eine schnelle Post-Navigation verwenden. Er vereinfacht die Planung, indem er eine einfache Ansicht, Bearbeitung und Neuplanung von TikTok-Posts ermöglicht

Mit dem intuitiven Kalender von Social Champ können Sie Clients in Workspaces gruppieren, mühelos zwischen ihnen wechseln und Filter für eine schnelle Post-Navigation verwenden. Er vereinfacht die Planung, indem er eine einfache Ansicht, Bearbeitung und Neuplanung von TikTok-Posts ermöglicht Sozialer Posteingang: Reagieren Sie sofort auf Kommentare, Anzeigen, Bewertungen und Nachrichten in Ihren TikTok-Konten für eine nahtlose Kommunikation. Speichern Sie automatisierte Antworten an Clients

Social Champ Einschränkungen

Benutzer erhalten möglicherweise keine Benachrichtigungen, wenn die Verbindung zu einem ihrer Konten unterbrochen wird, was zu fehlgeschlagenen geplanten Beiträgen führt

Unzuverlässige Posting-Sequenzen in der mobilen App, was zu Problemen wie verlorenen Posts oder dem Posten falscher Inhalte führt

Preise für Social Champ

Free Version : Verfügbar (3 soziale Konten)

: Verfügbar (3 soziale Konten) Champion: $26 pro Monat (12 soziale Konten)

$26 pro Monat (12 soziale Konten) Business: $89 pro Monat (40 soziale Konten)

$89 pro Monat (40 soziale Konten) Agentur: Benutzerdefinierte Preise (100+ soziale Konten)

Social Champ Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

3. Marke24

über Brand24

Brand24 ist ein TikTok-Analyse-Tool zur Nachverfolgung und Überwachung von Online-Erwähnungen Ihrer Marke, Ihrer Produkte oder Ihrer Schlüsselwörter auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, Blogs, Foren und anderen Online-Quellen.

Mithilfe des Diagramms für das Diskussionsvolumen erhalten Sie einen detaillierten Einblick in Ihre Marke. Verfolgen Sie Schwankungen in der Zahl der Erwähnungen für Ihre Keywords, die Reichweite in sozialen Medien und die nicht-soziale Reichweite. Mit diesen Daten können Sie problematische Probleme angehen, bevor sie eskalieren, und Ihre Social-Media-Kampagnen verbessern.

Brand24 beste Features

Mentions-Feed und Analysen: Sammeln Sie eine Liste der Markenerwähnungen auf allen Social Media-Plattformen und TikTok-Konten. Das Analytics Center, das für eine gründliche Social Media-Analyse entwickelt wurde, zeigt Ihnen den Influencer Score, die Stimmung, Likes, Shares und andere Metriken für jede Erwähnung an

Sammeln Sie eine Liste der Markenerwähnungen auf allen Social Media-Plattformen und TikTok-Konten. Das Analytics Center, das für eine gründliche Social Media-Analyse entwickelt wurde, zeigt Ihnen den Influencer Score, die Stimmung, Likes, Shares und andere Metriken für jede Erwähnung an Sentiment-Analyse: Dieses Feature kategorisiert Erwähnungen Ihres nachverfolgten Keywords auf einen Blick als positiv (grün), negativ (rot) oder neutral

Dieses Feature kategorisiert Erwähnungen Ihres nachverfolgten Keywords auf einen Blick als positiv (grün), negativ (rot) oder neutral Intelligente Benachrichtigungen: Richten Sie Benachrichtigungen ein, um automatische E-Mail- oder In-App-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein voreingestellter Auslöser erfüllt ist

Brand24 Beschränkungen

Es ist nicht möglich, einzelne Beiträge für spezifische Statistiken einzugeben

Dieses Tool verfügt im Gegensatz zu anderen Tools nicht über Features zur Planung oder Veröffentlichung von Beiträgen

Preise von Brand24

Einzelperson: $79 pro Monat (3 Keywords)

$79 pro Monat (3 Keywords) Team: $149 pro Monat (7 Schlüsselwörter)

$149 pro Monat (7 Schlüsselwörter) Pro: $199 pro Monat (12 Schlüsselwörter)

$199 pro Monat (12 Schlüsselwörter) Unternehmen: $399 pro Monat (25 Schlüsselwörter)

Brand24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

4.6/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

4. TikBuddy

über TikBuddy

TikBuddy ist ein TikTok-Analyse- und Social-Media-Management-Tool, mit dem Sie Einblicke in Ihre TikTok-Leistung erhalten.

Außerdem bietet es eine kostenlose Browser-Erweiterung, die nahtlos in TikTok integriert ist und eine mühelose Verwaltung des Kontos ermöglicht.

TikBuddy beste Features

Analyse- und Management-Toolkit: Entdecke heiße Video- und Musik-Ressourcen, verwalte mehrere TikTok-Konten und überwache Datenänderungen für eine bessere marketing-Strategie . Sie können auch gezielt Ersteller finden und kooperierte Videos in Echtzeit nachverfolgen

Entdecke heiße Video- und Musik-Ressourcen, verwalte mehrere TikTok-Konten und überwache Datenänderungen für eine bessere marketing-Strategie . Sie können auch gezielt Ersteller finden und kooperierte Videos in Echtzeit nachverfolgen Nach dem Feedback: Erstellen Sie einen umfassenden Bericht, der Ihre Leistung aufschlüsselt, und erhalten Sie Strategien zur Verbesserung Ihrer Social-Media-Leistung auf der Grundlage der wichtigsten Metriken

TikBuddy-Einschränkungen

Die Website ist etwas träge, und es kann einige Zeit dauern, bis alle TikTok-Daten geladen sind

TikBuddy Preise

Benutzerdefinierte Preise

TikBuddy-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

5. Melody Socials

über Melody Socials

Melody Socials ist eine App, die Ihr TikTok-Erlebnis durch erweiterte Suchfunktionen verbessert.

Sie ermöglicht es Ihnen, mehrere TikTok-Profile effizient zu durchsuchen, den Prozess zu automatisieren und Ergebnisse 100 Mal schneller als bei einer manuellen Suche zu liefern.

Melody Socials beste Features

Standortanalyse: Nutzen Sie Speicherortdaten aus aktuellen Beiträgen und Schlüsselwörtern in Bios für aufschlussreiche Analysen

Nutzen Sie Speicherortdaten aus aktuellen Beiträgen und Schlüsselwörtern in Bios für aufschlussreiche Analysen Filterfunktionen: Verfeinern Sie die Suche anhand der Anzahl der Follower, des jüngsten Engagements und der Schlüsselwörter in der Profilbeschreibung eines beliebigen TikTok-Kontos, um gezielt Profile in Ihrer Nische zu finden

Melody Socials Beschränkungen

Limitierte Features zur Analyse der TikTok-Leistung

Der Preis ist in Anbetracht der begrenzten Features ein wenig hoch

Melody Socials Preise

Marke: $199 pro Monat (jährliche Abrechnung)

$199 pro Monat (jährliche Abrechnung) Agentur: $349 pro Monat (jährliche Abrechnung)

$349 pro Monat (jährliche Abrechnung) Plattform: $699 pro Monat (jährliche Abrechnung)

Melody Socials Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

6. Exolyt

über Exolyt

Exolyt ist eine Plattform für soziale Intelligenz, die bei organischen TikTok-Inhalten hilft. Exolyt hilft mit Social Listening, Publikumsdemografie, den neuesten Trends und der Überwachung von Konten.

Mit seinen KI-gestützten Erkenntnissen ist es, als hätte man einen intelligenten Kumpel, der einem bei der Navigation durch die TikTok-Metriken hilft.

Exolyt beste Features

Share of voice: Messen Sie den Einfluss Ihrer Marke auf TikTok mit diesem Feature, um Änderungen, Wettbewerber und Marketing-Aufwand nachzuverfolgen. Erhalten Sie Einblicke in Benutzer-generierte Inhalte und Hashtag-Analysen

Messen Sie den Einfluss Ihrer Marke auf TikTok mit diesem Feature, um Änderungen, Wettbewerber und Marketing-Aufwand nachzuverfolgen. Erhalten Sie Einblicke in Benutzer-generierte Inhalte und Hashtag-Analysen Dynamische Trends: Antizipieren Sie Marktveränderungen und kulturelle Einflüsse, um Relevanz zu gewährleisten und Ihre Inhaltsstrategie mit Echtzeit-Einblicken zu verbessern. Erforschen Sie täglich branchenspezifische Trends und Publikumsvorlieben und exportieren Sie Trendberichte zur Analyse und zum Freigeben

Exolyt-Einschränkungen

Die Preisgestaltung kann für kleine Geschäfte zu teuer sein

Exolyt-Preise

Essentials: $272 pro Monat

$272 pro Monat Erweitert: $654 pro Monat

Exolyt Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

7. Popsters

über Popsters

Popsters ist ein robustes Tool zur Analyse von Inhalten in sozialen Medien, mit dem Sie die Effektivität von Beiträgen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, einschließlich TikTok, analysieren, vergleichen und messen können.

Analysieren Sie jede öffentliche Seite in 11 sozialen Netzwerken - auch ohne Administratorenzugriff - um detaillierte Informationen über soziale Aktivitäten und die Leistung von Inhalten zu erhalten, um ansprechende Inhalte, Posts und anzeigen .

Popsters beste Features

Leistungsüberwachung: Überwachen Sie die Leistung Ihrer Konten in den sozialen Medien, indem Sie die Gesamtdaten und die durchschnittliche Effizienz der Beiträge untersuchen. Bewerten Sie Beiträge, die zu unterschiedlichen Zeiten mit verschiedenen Hashtags veröffentlicht wurden, und prüfen Sie Statistiken zur Aktivität der Seite

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Konten in den sozialen Medien, indem Sie die Gesamtdaten und die durchschnittliche Effizienz der Beiträge untersuchen. Bewerten Sie Beiträge, die zu unterschiedlichen Zeiten mit verschiedenen Hashtags veröffentlicht wurden, und prüfen Sie Statistiken zur Aktivität der Seite Datenexport: Exportieren Sie Daten aus Popsters in verschiedene Dateiformate, darunter XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV oder PPTX, und bearbeiten Sie sie für eine nahtlose Berichterstellung und Analyse

Popsters Beschränkungen

Popsters kann die integrierten Analysen für TikTok limitieren

Für bestimmte Features, insbesondere für die TikTok-Analyse, sind möglicherweise zusätzliche Browser-Erweiterungen erforderlich, was eine zusätzliche Ebene der Abhängigkeit darstellt

Popsters Preise

Gratis Testversion: Verfügbar

Verfügbar Monat: $9,99

$9,99 Quartal: $26.99

$26.99 Spezial: $49.99

$49.99 Firmenpläne: Benutzerdefinierte Preise

Popsters Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

8. Sendbar

über Sendible

Sendible ist eine Plattform für die effiziente Verwaltung sozialer Medien in großem Maßstab. Diese All-in-One-Lösung erleichtert das Wachstum der Zielgruppe, die Gewinnung von Kunden und das Erreichen von Social-Media-Zielen.

Sie können die detaillierten Einblicke in die sozialen Netzwerke von Sendible nutzen, um Ihr Publikum besser zu verstehen, das Engagement zu erhöhen und überzeugende Beiträge zu den besten Zeiten zu erstellen.

Sendible beste Features

Automatisierte Berichte: Optimieren Sie die Berichterstellung für Ihre Clients, indem Sie die wichtigsten Erkenntnisse automatisch versenden. Planen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichterstellungen für Stakeholder und Mitglieder Ihres Teams

Optimieren Sie die Berichterstellung für Ihre Clients, indem Sie die wichtigsten Erkenntnisse automatisch versenden. Planen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Berichterstellungen für Stakeholder und Mitglieder Ihres Teams Berichterstellung über den Website-Verkehr mit Google Analytics: Verfolgen Sie die Auswirkungen der Inhalte sozialer Medien auf die Website-Besuche und finden Sie heraus, welche sozialen Kanäle den meisten Verkehr erzeugen, um Ihre Strategie zu optimieren

Sendible Beschränkungen

Die Bearbeitung geplanter Beiträge kann mit mobilen Apps eine Herausforderung sein

Obwohl die Planung manchmal fehlschlägt, werden Sie benachrichtigt, wenn ein Beitrag nicht gesendet wird

Preise für Sendible

Ersteller: $29 pro Monat (1 Benutzer)

$29 pro Monat (1 Benutzer) Traction: 89 $ pro Monat (4 Benutzer)

89 $ pro Monat (4 Benutzer) Weiße Beschreibung: $180 pro Monat (10 Benutzer)

$180 pro Monat (10 Benutzer) Weiße Beschreibung: $750 pro Monat (100 Benutzer)

Sendible Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (860+ Bewertungen)

4.5/5 (860+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (125+ Bewertungen)

9. YouScan

über YouScan

YouScan ist eine fortschrittliche, KI-gestützte Plattform zum Abhören sozialer Medien, die sich durch Bilderkennung auszeichnet.

Die visuellen Einblicke von YouScan identifizieren präzise Logos, Objekte, Szenen, Aktivitäten und demografische Informationen in Bildern. Diese detaillierte Bildanalyse ermöglicht Ihnen den Zugang zu wertvollen Erkenntnissen über Verbraucher, die Sichtbarkeit von Marken und die Analyse von Wettbewerbern.

YouScan beste Features

Insights Copilot: Nutzen Sie den Social Media Listening Assistant powered by ChatGPT, um qualitative Erkenntnisse aus Millionen von Online-Unterhaltungen zu gewinnen. Erhalten Sie sofortige Antworten, fassen Sie lange Unterhaltungen zusammen, und verbessern Sie Ihr Social Listening

Nutzen Sie den Social Media Listening Assistant powered by ChatGPT, um qualitative Erkenntnisse aus Millionen von Online-Unterhaltungen zu gewinnen. Erhalten Sie sofortige Antworten, fassen Sie lange Unterhaltungen zusammen, und verbessern Sie Ihr Social Listening Einblicke in die Zielgruppe: Erhalten Sie Einblicke in die Demografie und die Zinsen Ihrer Zielgruppe, um eine strategischen Marketing-Ansatz . Identifizieren Sie Influencer, mit denen Sie für Influencer-Marketing-Kampagnen zusammenarbeiten

YouScan Beschränkungen

Das Arbeiten mit Verknüpfungen in Berichterstellungen kann umständlich sein

Das Sammeln von Verlaufsdaten mit vielen Erwähnungen ist zeitaufwändig

YouScan Preise

Starter 3: $299 pro Monat (jährliche Abrechnung)

$299 pro Monat (jährliche Abrechnung) Unbegrenzte Pläne: Benutzerdefinierte Preise

YouScan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

4.8/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (60+ Bewertungen)

10. TrendTok

über TrendTok

TrendTok ist ein kostenloses TikTok analytics tool, das Ihnen hilft, Trends und Sounds vorherzusagen, bevor sie viral gehen.

TrendTok nutzt KI, um virale Trends in der Nähe zu finden und Ihnen personalisierte Vorschläge zu machen, die Ihren Vorlieben entsprechen. Mit Zugang zu detaillierten Analysen über neue, aufkommende und abnehmende Trends können Sie Ihre das Wachstum Ihres Kontos durch die Erstellung viraler Videos.

TrendTok beste Features

Tailor-made Trendspotting: Entdecken, analysieren und prognostizieren Sie Trends und Sounds, die auf Ihre Nische, Ihren Speicherort oder Ihre bevorzugten Ersteller zugeschnitten sind

Entdecken, analysieren und prognostizieren Sie Trends und Sounds, die auf Ihre Nische, Ihren Speicherort oder Ihre bevorzugten Ersteller zugeschnitten sind Detaillierte Analysen: Erhalten Sie umfassende Einblicke in aufkommende, wachsende und abnehmende Trends

TrendTok Beschränkungen

Limitierte Informationen über bestimmte Features

Derzeit nur für IOS verfügbar

TrendTok Preise

Free

Basic Plan: $99 pro Monat

$99 pro Monat Pro Plan: $199 pro Monat

$199 pro Monat Accelerate Plan: $349 pro Monat

TrendTok Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Während TikTok analytics tools die Metriken und Trends der sozialen Medien analysieren, projektmanagement-Lösungen wie ClickUp bietet eine umfassende Reihe von KI-gestützten Features zur Verbesserung Ihrer sozialen Medien und marketing-Projektmanagement .

Verwalten von Social Media Metriken mit ClickUp Dashboards

ClickUp

ClickUp ist Ihr Tool der ersten Wahl für projektmanagement für soziale Medien . Es ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement, die Ihr Leben in der ständig wachsenden Welt der sozialen Medien und des Marketings vereinfacht.

Organisieren Sie nahtlos, arbeiten Sie zusammen und optimieren Sie Ihre Kampagnen. Aber ClickUp ist nicht nur für die Verwaltung von Social Media Tools gedacht. Mit dieser vielseitigen App können Sie noch viel mehr erledigen - von der Planung Ihres Tages bis zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams - ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Schauen wir uns einige der besten Features von ClickUp an, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Social-Media-Kampagnen erfolgreich zu machen.

ClickUp beste Features

Marketing-Projektmanagement: Nutzen Sie ClickUp's Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten für einen flexiblen Workspace zum Brainstorming, Planen und Ausführen von Marketingprogrammen und -strategien für alle Ihre TikTok-Kampagnen und -Programme. Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Marketing Teams um Ziele abzustimmen, Zeitleisten für Kampagnen zu skizzieren, Ressourcen zu verwalten und Sichtbarkeit in Ihrer Marketing-Roadmap zu erlangen

Organisieren Sie alle Mitglieder Ihres Marketing-Teams durch kollaborative Workflows und das Freigeben von Dokumenten

/AI-powered* marketing tool : Verfolgen Sie Ihre Kampagnen und die Erstellung von Inhalten schnell mit ClickUp Gehirn . Es generiert Ideen, Inhalte, Blogs, Bildunterschriften und E-Mails mit einem Hauch von Kreativität und Fachwissen. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht Projektmanagement intuitiv und zugänglich, rationalisiert Ihren kreativen Workflow, verbessert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität.

Mit ClickUp AI Kampagnenideen generieren und dabei das Einzelziel und die Kampagnenziele im Auge behalten

Content Management: Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit ClickUp's Vorlagen für den Kalender für Inhalte die eine mühelose Planung, Sichtbarkeit für das Team und die Messung von Zielen ermöglichen. Organisieren, formatieren, aktualisieren und veröffentlichen Sie Ihre Inhalte mit Unterstützung von benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Verwaltung von Inhalten, um benutzerdefinierte Kalender für mehrere Kanäle anzuzeigen

Zusammenarbeit mit dem Team: Beschleunigen Sie Ihre Arbeit, indem Sie Teammitgliedern Aufgaben zuweisen ClickUp Aufgaben . Profitieren Sie von mehreren Mitarbeitern und Kommentar-Threads für jede Aufgabe, um ein effizientes Abschließen zu gewährleisten. Nutzen Sie anpassbare Status-Updates wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen", um den Workflow effizient zu verwalten

Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie Kampagnen und informieren Sie sich über den Fortschritt der einzelnen Aufgaben. Projekt nachverfolgen fortschritte mit dem ClickUp Projekt Tracker Vorlage . Es hilft Ihnen und Ihrem Team, auf dem richtigen Weg zu bleiben und mögliche Hindernisse zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden

Erstellen Sie Wiederholungen durch Auswahl von Daten in einem Kalender oder durch einfache Eingabe eines Tages, Datums oder einer Uhrzeit über ClickUp's Wiederholende Aufgaben

Digitales Marketing: Starten Sie Multi-Channel-Kampagnen und globale Ereignisse mit der benutzerfreundlichen ClickUp-Plattform mit KI, einem leistungsstarken Tool für digitales Marketing . Tools wie ClickUp Dokumente und ClickUp Whiteboards stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder von der Ideenfindung bis zur Produkteinführung aufeinander abgestimmt sind. Mit Click Views und ClickUp Dashboards visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Teams, um sich auf das Erreichen Ihrer Markenziele zu konzentrieren.

ClickUp Limits

Für Anfänger kann die Lernkurve etwas steil sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: $5 pro Mitglied in jedem bezahlten Plan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Sie sollten Analysetools verwenden, um zu beurteilen, wie gut Ihre TikTok-Inhalte erledigt werden. Diese Tools geben Aufschluss darüber, wer Ihre Videos anschaut, wie engagiert sie sind und wie Ihre Inhalte abschneiden.

Die 10 besten TikTok-Analyse-Tools, die in diesem Blog vorgestellt werden, öffnen Ihnen die Tür zu einer Welt der datengesteuerten Entscheidungen und liefern wichtige Erkenntnisse zur Optimierung Ihrer TikTok-Strategie.

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform und ein leistungsstarkes Tool für das Social Media Management. Sein Array an Features, einschließlich anpassbarem Workspace, nahtloser Zusammenarbeit und effizienter Nachverfolgung von Projekten, macht es zu einem All-in-One-Tool, das Ihre TikTok-Präsenz aufwertet.

Nutzen Sie ClickUp kostenlos und bauen Sie ein erfolgreiches TikTok Geschäft auf.

