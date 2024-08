25 Ideen für virtuelle Weihnachtsfeiern, die Ihr Team lieben wird

Sind Sie bereit, Ihr externes Team zu einer festlichen Feier zusammenzubringen? Wir haben für Sie eine Liste mit 25 kreativen Ideen für virtuelle Weihnachtsfeiern zusammengestellt, die für Festtagsstimmung sorgen. 🎄

Verwandeln wir Ihre traditionelle teambesprechung in ein unterhaltsames und unvergessliches Erlebnis verwandeln, über das alle noch lange nach den Ferien sprechen werden.

Ohne weitere Umschweife, lassen Sie uns diese virtuelle Veranstaltungspläne in Bewegung, um die schönste Zeit des Jahres zu feiern.

Was ist eine virtuelle Weihnachtsfeier?

Eine virtuelle Weihnachtsfeier ist wie eine typische Weihnachtsfeier im Büro, nur dass sie online stattfindet über meeting-Management-Software wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder WebEx.

Eine virtuelle Weihnachtsfeier ist eine großartige Option für entfernte Mitarbeiter, da jeder von überall aus teilnehmen kann. Außerdem sparen Sie bares Geld und ersparen sich den Aufwand, eine reale Party zu organisieren.

Vergessen Sie nur nicht, eine urlaubsplaner um vor, während und nach den Feierlichkeiten alles zu organisieren, damit alles reibungslos abläuft. 🥳

25 denkwürdige Virtuelle Weihnachtsfeier-Ideen

Unabhängig von der Größe Ihres Teams sind diese Ideen für virtuelle Weihnachtsfeiern zusammen mit den wichtigsten knigge-Regeln für virtuelle Meetings werden Ihre virtuelle Party zum Höhepunkt der Saison machen. Lassen Sie uns loslegen und die diesjährige Party zu einem Hit machen!

1. Virtuelle Tauschbörse für weiße Elefanten

Haben Sie Spaß mit Ihren Mitarbeitern (egal wo sie sind) mit ClickUp's Virtual White Elephant Template, das es einfach macht, dieses klassische Spiel zu genießen

Eine der besten Ideen für eine virtuelle Weihnachtsfeier ist ein alberner Geschenketausch. Legen Sie vor der Veranstaltung das Budget für die Geschenke fest und geben Sie es bekannt. 💰

Die Teilnehmer wählen dann ein Geschenk aus und schicken dem Gastgeber ein Bild (zusammen mit einem Entwurf für die Verpackung). Der Gastgeber kann verwenden ClickUps virtuelle White Elephant-Vorlage um diese Geschenke, die sich hinter den Verpackungsdesigns verbergen, anzuzeigen und sie zur einfachen Zuordnung zu nummerieren. Sie können auch eine Zufallsgenerator-App verwenden, um die Reihenfolge zu bestimmen, in der die Teilnehmer die Geschenke "öffnen".

Während der Party wählen die Teilnehmer ein Geschenk aus, das sie öffnen möchten. Sie können ihr Geschenk behalten oder es einer anderen Person stehlen. Wenn ein Geschenk gestohlen wird, wählt der betroffene Spieler erneut. Um das Spiel interessant zu halten, können Sie die Anzahl der Diebstähle begrenzen.

Der Gastgeber verwendet die Vorlage, um den Besitz der Geschenke und die Anzahl der Diebstähle festzuhalten. Das Spiel endet, nachdem der erste Spieler einen letzten Zug gemacht hat, um sein Geschenk zu behalten oder zu tauschen. Nach der Party kauft und verschickt jeder die eigentlichen Geschenke an den anderen. 🎁

2. Virtuelle Weihnachten Wörterbuch

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Dieses weihnachtliche Pictionary-Spiel ist einfach einzurichten und sorgt dafür, dass alle mitmachen. Sie benötigen eine online-Whiteboard werkzeug, wie ClickUp-Whiteboards , um sie mit Ihrem Team zu teilen.

Bereiten Sie vor der Party eine Liste mit weihnachtlichen Wörtern und Ausdrücken vor, z. B:

Mistelzweig-Kuss

Elf im Regal 🧝

Lebkuchenmann

Wenn es Zeit für das Spiel ist, teilen Sie das Team in kleine Gruppen auf. Schicken Sie einem Gruppenmitglied heimlich ein Wort, das es auf die Pinnwand zeichnen soll (über den privaten Chat Ihrer Video-App), während die anderen raten.

Stellen Sie einen Timer für jede Runde ein, der 30 bis 60 Sekunden dauert. Wenn ein Team richtig rät, erhält es einen Punkt. Wechseln Sie die Illustratoren in jedem Team, um die Interaktivität zu erhöhen. Das Team, das am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.

3. Mad-Libs-Ferien-Sketch

Nutzen Sie ClickUp AI als Teil Ihrer virtuellen Weihnachtsfeier und denken Sie sich lustige Sketche für Ihre Teammitglieder aus

Für eine Party, bei der es viel zu lachen gibt, bietet sich ein Mad Libs-Weihnachtssketch an. Für dieses Weihnachtsspiel benötigen Sie zunächst ein Skript für einen Sketch zum Thema Weihnachten.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie kein Dramatiker sind - Sie können viele Beispiele im Internet finden oder das ClickUp AI , ein KI-Tool für das Veranstaltungsmanagement um Ihnen dabei zu helfen, etwas auf die Beine zu stellen. Das Wichtigste ist, dass Sie im Skript Leerstellen für Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien lassen.

Während der Party tragen alle dazu bei, indem sie Wörter vorschlagen, um die Lücken zu füllen, ohne den Kontext des Sketches zu kennen. Nachdem Sie alle Lücken ausgefüllt haben, weisen Sie den Teammitgliedern Rollen zu, um den Sketch mit den gerade gefundenen Wörtern aufzuführen.

4. Was ist in der Geschenkbox ?

Lassen Sie Ihr entferntes Team seinen inneren Detektiv mit einem virtuellen Spiel für die Weihnachtsfeier spielen, das Rätsel und Spaß kombiniert. 🕵️

Als Gastgeber füllen Sie eine Geschenkbox mit einem "geheimnisvollen Gegenstand" Während der Party können die Teilnehmer nur Ja- oder Nein-Fragen stellen, die ihnen helfen, den Gegenstand zu erraten. Zum Beispiel:

Ist er rund?

Kann man ihn tragen?

Würdest du ihn an einem Weihnachtsbaum finden?

Wer richtig rät, bekommt einen Punkt für sich oder sein Team. Das Spiel kann mit verschiedenen Gegenständen in der Schachtel fortgesetzt werden, und am Ende gewinnt die Person oder das Team mit den meisten Punkten.

5. Weihnachten auf einer einsamen Insel

Dieses Spiel ist ähnlich wie das virtuelle Escape-Room-Spiel, aber noch besser - hier geht es um Kreativität, zusammenarbeit im Team und Geschichtenerzählen.

Teilen Sie die Mitarbeiter in Teams ein und bitten Sie sie, eine begrenzte Anzahl von Gegenständen (etwa fünf bis 10) mitzubringen, um Weihnachten auf einer einsamen Insel zu feiern. Lassen Sie sie ein Whiteboarding-Tool verwenden, um ihre Auswahl mit Bildern zu präsentieren. 🏝️

Nach dem Brainstorming in den Gruppenräumen kommen die Teams wieder zusammen, um zu erzählen, warum sie die einzelnen Gegenstände ausgewählt haben. Dieses Spiel ist interessant und macht Spaß, wenn man sich die Perspektive und die Argumente der einzelnen Teams anhört.

6. Ferien-Quiz

Dies ist eine unterhaltsame Art, das Wissen Ihres Teams über die Feiertage mit Quizfragen zu Weihnachtstraditionen, Geschichte, Filmen, Musik und vielem mehr zu testen.

Als Gastgeber bereiten Sie die Fragen im Voraus vor und lesen sie während der Veranstaltung vor. Wenn jemand glaubt, die Antwort zu kennen, hebt er im Chat die Hand. Wenn sie falsch liegen, bekommt das nächste Team, das die Hand hebt, eine Chance. So einfach ist das. ✅

7. Weihnachtskostümwettbewerb

Peppen Sie Ihre virtuelle Weihnachtsfeier mit einer lustigen Kostümstimmung auf. Lassen Sie Ihr Team in festlichen Outfits - von Weihnachtsmannmützen und -anzügen bis hin zu Elfenkostümen und einzigartigen DIY-Weihnachtskreationen - zeigen, was in ihm steckt.🧣

Bringen Sie einen Wettbewerb ins Spiel, indem Sie alle Teilnehmer über die Abstimmungsfunktion Ihres Videoanrufs für Kategorien wie "Kreativstes", "Lustigstes" oder "Bestes DIY-Outfit" abstimmen lassen. Vergessen Sie nicht, eine virtuelle "Fotokabine" einzubauen, indem Sie ein Teamfoto aufnehmen, um die Urlaubserinnerung zu bewahren.

8. Urlaubs-Schnitzeljagd

Schnitzeljagden sind eine der interaktivsten (und einfachsten!) Ideen für eine virtuelle Weihnachtsfeier. Stellen Sie einfach eine Liste mit 5 bis 10 Weihnachtsartikeln zusammen, die jeder bei sich zu Hause finden muss. Einige Ideen sind:

Eine Weihnachtskarte

Ein lustiges Familienfoto

Ein Symbol für eine Errungenschaft

Lieblingsurlaubsfilm oder -buch

Das Bestefirmengeschenk jemals erhalten

Zeigen Sie allen die Liste, wenn die Party beginnt, stellen Sie einen Timer ein und beobachten Sie, wie das Gedränge beginnt. Wenn alle zurückkommen, sollen sie ihre Gegenstände und die Geschichte dazu erzählen. Sie können hinterher einen Gewinner ausrufen - derjenige, der die meisten Gegenstände einpackt, bevor die Zeit abgelaufen ist, gewinnt. ⏰

9. Erraten Sie das Weihnachtslied mit Emojis

Klassische Weihnachtslieder kann jeder mitsummen, aber erkennt man sie auch als Emojis? Bei dieser Idee für eine virtuelle Weihnachtsfeier geht es darum, beliebte Weihnachtslieder in Emojis zu verwandeln. ⛄🎩❄️ könnte zum Beispiel Frosty the Snowman sein.

Zeigen Sie allen diese Emoji-Kombinationen in einer Diashow, oder senden Sie sie im Chat. Wer das Lied richtig errät, bekommt einen Punkt, und die Person oder das Team mit den meisten Punkten am Ende des Spiels gewinnt.

10. Virtuell Schneemann Bauwettbewerb

Skizzieren Sie Ihre Ideen ganz einfach auf ClickUp Whiteboards

Auch ohne echten Schnee können Sie Spaß beim Bau digitaler Schneemänner haben - wählen Sie ein Online-Whiteboard als Leinwand. 🎨

Nehmt euch während der Party Zeit, damit jeder seinen Schneemann zeichnen und präsentieren kann. Wenn alle fertig sind, kannst du eine Umfrage machen, um zu sehen, wessen Schneemann-Design der Publikumsliebling ist.

11 DIY Weihnachtsbasteln

Das Entwerfen von Weihnachtsbasteleien ist eine weitere festliche Möglichkeit, bei der alle ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Suchen Sie sich ein oder zwei einfache Bastelarbeiten aus und schicken Sie Ihrem Team DIY-Dekorationspakete mit allen erforderlichen Gegenständen. ⚒️

Planen Sie Zeit für die Herstellung dieser Bastelarbeiten ein, wobei Sie (oder ein anderes Teammitglied) das Team anleiten oder die Schritte in einem YouTube-Tutorial befolgen. Am Ende der Sitzung können Sie ein Foto von den Entwürfen aller Teilnehmer machen und sie in den sozialen Medien veröffentlichen oder sogar das Team über seinen Lieblingsentwurf abstimmen lassen.

12. Virtuelle Talentshow

Entdecken Sie die verborgenen Fähigkeiten und Talente Ihres Teams mit einer Weihnachts-Talentshow! Dies ist eine fesselnde virtuelle Teambuilding-Maßnahme aktivität, um eine andere Seite Ihrer Kollegen zu sehen und ihre Vielfalt zu schätzen.

Um die Talentshow ins Rollen zu bringen, bitten Sie Ihre Teammitglieder, eine kurze Darbietung oder Demonstration ihres Talents vorzubereiten. Talente können alles Mögliche sein wie:

Singen

Jonglieren

Ein Instrument spielen

Ein originelles Gedicht vortragen

Zaubertricks oder Stand-up-Comedy vorführen

Nachdem jeder seinen Auftritt hatte, könnt ihr für lustige Titel wie "Kreativster Act" oder "Größtes Überraschungstalent" abstimmen 🏆

13 Weihnachtsfilm Nachtparty

Feiern Sie mit Ihrem Team in entspannter Atmosphäre eine virtuelle Weihnachtsfeier. Wählen Sie einen Weihnachtsfilm aus, der allen Spaß macht, oder lassen Sie im Vorfeld eine Umfrage starten, um sich für einen Film zu entscheiden. 🎥

Vor der Party können Sie allen ein Paket mit Weihnachtsplätzchen, Kakao, Popcorn oder anderen Snacks schicken oder die Kosten für die Snacks übernehmen. Nutzen Sie während des Films den Chat Ihrer Video-App, um sich über Lacher, Kommentare oder "Das gibt's doch nicht"-Momente auszutauschen, damit es lustig und spannend bleibt.

14. Virtueller Ferientanzkurs

Bringen Sie Ihr Team in Festtagsstimmung, indem Sie Weihnachtslieder mit einfachen Tanzschritten kombinieren. 🕺

Sie können einen Tanzlehrer engagieren oder ein Teammitglied, das gerne tanzt, eine einfache Übung vorführen lassen. Die Tanzroutine sollte Spaß machen und leicht nachzuvollziehen sein, damit alle Teammitglieder mitmachen und sich amüsieren können.

15. Ferien-Wortsuchspiel

Geben Sie dem klassischen Wortsuchspiel auf Ihrer virtuellen Party einen festlichen Anstrich. Suchen Sie online nach weihnachtlichen Wortsuchrätseln mit Wörtern wie "Mistelzweig", "Rentier", "Weihnachtsmann" und "Schneeflocke"

Kopieren Sie diese Rätsel und fügen Sie sie auf Google Slides oder ClickUp Whiteboards ein, eine Folie (oder Whiteboardfläche) pro Teilnehmer oder Team. Geben Sie während der Party allen Zeit, so viele Wörter wie möglich zu finden. Die Person oder das Team, das die meisten Wörter findet, gewinnt. 🎉

16. Wörter in einem Wort-Wettbewerb

Bei dieser Idee für eine virtuelle Weihnachtsfeier geht es darum, viele kleine Wörter aus einem größeren Wort mit festlichem Thema zu finden. Zum Beispiel finden die Spieler aus "Weihnachten" Wörter wie "Christus", "Charme", "Stern" und so weiter.

Wenn Sie bereit sind zu spielen, erstellen Sie eine Liste mit Wörtern, die mit Weihnachten zu tun haben. Geben Sie eine davon an Ihr Team weiter und geben Sie ihnen drei bis fünf Minuten Zeit, um so viele kleinere Wörter wie möglich zu finden.

Sie können die Aufgabe anspruchsvoll gestalten, indem Sie mindestens drei oder vier Wörter zulassen. Jeder kann seine Wörter aufschreiben, und wenn die Zeit um ist, teilt jeder seine Liste. Der Teilnehmer mit den meisten Wörtern gewinnt. 📝

17. Errate das "vergrößerte" Objekt

Hast du dir schon einmal etwas aus der Nähe angesehen und kaum erkannt, was es ist? Die Chancen stehen gut, dass du das noch nie versucht hast, und genau das ist die Wendung in diesem Spiel.

Zur Vorbereitung auf dieses Spiel suchen Sie Fotos von Weihnachtsartikeln und anderen zufälligen Objekten. Zoome mit der Foto-App deines Computers auf einen bestimmten Teil des Bildes. 🔎

Zeigen Sie während der Veranstaltung jedes vergrößerte Foto auf dem Bildschirm, damit die Teilnehmer erraten können, worum es sich handelt. Wenn sie es nicht erraten, zoomen Sie weiter heraus, bis sie es erraten.

18. Weihnachts-Kreuzworträtsel

Hier ist ein weiteres klassisches Wortspiel, um das Gehirn Ihres Teams auf Trab zu bringen. Finden Sie ein weihnachtliches Kreuzworträtsel und präsentieren Sie es auf separaten Folien in Google Slides, so dass jeder Teilnehmer oder jedes Team seine Folie bearbeiten kann.

Die Teilnehmer können alleine oder in Teams an diesem Rätsel arbeiten. Bei Teams teilen Sie die Teilnehmer in einen separaten Raum ein. Wenn die Zeit abgelaufen ist, treffen Sie sich wieder, um die Antworten zu überprüfen und zu sehen, wer die meisten richtigen Antworten gefunden hat.

19. Die Ungezogenenliste des Weihnachtsmanns

Finden Sie heraus, wer in dieser (oder in der vergangenen) Weihnachtszeit "unartig" war, mit dieser Weihnachtsversion von "Never Have I Ever" Als Gastgeber sagst du Sätze, die mit "Du stehst auf der Ungezogenenliste des Weihnachtsmanns, wenn ..." beginnen

... du noch nie ein Pfefferkuchenhaus gebaut hast

... Sie ein Weihnachtsgeschenk weiterverschenkt haben

... du ein Geschenk vor dem Weihnachtsmorgen geöffnet hast

Die Spieler legen einen Finger für jede Aktivität ab, die sie durchgeführt haben. Um das Spiel interessanter zu machen, können Sie ihnen erlauben, die Geschichten zu erzählen, die hinter jedem Finger stecken, den sie auflegen. Setzen Sie das Spiel so lange fort, bis Sie die Liste abgearbeitet haben oder nur noch eine Person die Finger oben hat - sie ist der Gewinner. 👆

20. Extremes " Zuckerstangen "-Spiel

Diese virtuelle Weihnachtsversion von Extreme Spoons wird garantiert der Hit auf Ihrer Weihnachtsfeier im Büro sein - ersetzen Sie die Löffel durch Zuckerstangen. 🥄

Jeder Spieler braucht eine Zuckerstange und ein Kartenspiel. Um zu beginnen, mischt jeder seine Karten und wählt vier aus. Nun ziehen sie eine weitere Karte vom verbleibenden Stapel und werfen sie auf einen "Müll"-Stapel oder ersetzen sie durch eine der Handkarten.

Das Ziel ist es, so schnell wie möglich vier gleiche Karten zu sammeln. Sobald du das geschafft hast, zeigst du deine Zuckerstange in die Kamera, damit die anderen das Gleiche tun können. Wer als Letzter seine Zuckerstange zeigt, bekommt ein "C" von "CANDY" Wenn du "CANDY" buchst, bist du raus. Spielt weiter, bis nur noch ein Spieler übrig ist.

21. Das Worträtsel des Weihnachtsmanns

Hier ist eine weitere lustige Idee für eine virtuelle Weihnachtsfeier: Alle versuchen, aus verschlüsselten Buchstaben Wörter zu bilden, die mit Weihnachten zu tun haben. Mit Themen wie weihnachtlichen Lebensmitteln, Filmen und Liedern können Sie das Ganze noch anspruchsvoller gestalten. 🎶

Erstellen Sie als Gastgeber ein Dia-Deck, bei dem Weihnachtswörter durcheinander gebracht werden. Zum Beispiel wird aus "Weihnachtsmann" "tanas ualsc" und aus "Mistel" wird "emitlost" Die Teilnehmer können die Antworten sagen oder sie in den Chatbereich tippen. Der Teilnehmer oder das Team, das die meisten richtigen Wörter findet, ist der Gewinner.

22. Weihnachtsliedersingen Karaoke

Wie wäre es mit einer Karaoke-Session, die Ihre virtuelle Feier noch aufregender macht?

Erstellen Sie eine Karaoke-Wiedergabeliste mit beliebten Weihnachtsliedern und den Lieblingsliedern der Teammitglieder. Finden Sie diese Lieder auf YouTube, komplett mit Liedtexten auf dem Bildschirm, damit alle mitsingen können. 🎤

Um den Spaß noch zu steigern, können Sie eine Imitationsrunde einführen. Bringen Sie alle dazu, wie berühmte Sänger oder Prominente zu singen - das wird garantiert ein Lachanfall.

23. Weihnachten "dies" oder "das "

Dies ist eine teambildende Aktivität mit fragen zum Eisbrecher um Kontakte zu knüpfen, Geschichten auszutauschen und etwas über die Urlaubstraditionen der anderen zu erfahren. 🧑‍🎄

Bereiten Sie eine Folienpräsentation mit lustigen Urlaubsthemen vor, wie z. B:

Echter Baum oder künstlicher Baum?

Eierlikör oder heiße Schokolade?

Den Grinch treffen oder der Grinch sein?

Hässliche Weihnachtspullis oder Pyjamas?

Dekoration bis zum 5. Januar aufbewahren oder bis zum Neujahrstag abbauen?

Lassen Sie nach jeder Frage alle Teilnehmer ihre Präferenz wählen (über eine Umfrage) und ihre Wahl begründen. Dies löst oft lustige Debatten aus und fördert die Teambildung.

24. Virtueller Live-Auftritt

Eine virtuelle Live-Performance ist wie ein privates Konzert oder eine Show für Ihr Team in dessen Wohnzimmer. 🛋️

Um dies einzurichten, engagieren Sie einen professionellen Künstler, z. B. einen Sänger, Zauberer oder Comedian. Wählen Sie jemanden, der das Publikum mitreißen und eine unterhaltsame Vorstellung bieten kann. Das ist die perfekte Aktivität, bei der sich Ihr Team zurücklehnen, entspannen und unterhalten lassen kann.

25. Online-Weihnachtsverleihung

Eine Online-Weihnachtspreisverleihung ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Weihnachtsveranstaltung mit einem Höhepunkt abzuschließen. Wenn Sie mehrere Wettbewerbsspiele veranstaltet haben, ist dies der perfekte Zeitpunkt, um die Gewinner und ihre Preise bekannt zu geben.🏅

Einige Ideen für Preise sind produktivitätsgeschenke , digitale Geschenkkarten, Kinokarten, Happy-Hour-Boxen oder sogar einen zusätzlichen freien Tag. Sie können auch eine besondere "Dankeschön"-Auszeichnung für alle einbauen, die zum Erfolg der Party beigetragen haben.

Virtuelle Weihnachtsfeier - FAQs

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu virtuellen Weihnachtsfeiern im Büro.

Wie veranstaltet man eine virtuelle Weihnachtsfeier?

Legen Sie ein Datum für die Veranstaltung fest, wählen Sie eine Videokonferenzplattform wie Zoom, planen Sie ansprechende Aktivitäten und versenden Sie digitale Einladungen mit einer Tagesordnung. Zu den besten Aktivitäten gehören ein virtuelles Weihnachtsmanngeheimnis oder ein Geschenketausch, die "Böse Liste" des Weihnachtsmanns und "Dies oder Das".

Wie macht eine virtuelle Weihnachtsfeier Spaß?

Bitten Sie Ihr Team, sich weihnachtlich zu kleiden, beginnen Sie die Feier mit lustigen Spielen und Kennenlernspielen und lassen Sie während der Aktivitäten oder Pausen Hintergrundmusik laufen. Halten Sie die Veranstaltung inklusiv, indem Sie alle zur Teilnahme ermutigen.

Wie lange sollte eine virtuelle Weihnachtsfeier dauern?

Sie sollte etwa 1 bis 2 Stunden dauern. Das ist lang genug, um sich mit verschiedenen Aktivitäten zu beschäftigen, ohne dass der Bildschirm ermüdet.

Erstellen Sie eine lustige und unvergessliche Weihnachtsfeier mit ClickUp

Die Planung der perfekten Party während der Weihnachtszeit kann stressig sein. Aber mit diesen Ideen für virtuelle Weihnachtsfeiern und ClickUp muss das nicht sein! 🎄

Die All-in-One-Projektmanagement-Plattform von ClickUp ist vollgepackt mit Funktionen, mit denen Sie Ihre Pläne im Griff behalten: