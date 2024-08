10 kostenlose Vorlagen für Neujahrsvorsätze für 2024

Wie oft haben Sie sich schon gesagt: "Neues Jahr, neues Ich", nur um ein paar Wochen (oder Tage) nach dem 1. Januar wieder in alte Muster zurückzufallen? Keine Sorge, das geht nicht nur Ihnen so! Die Forschung zeigt dass die Menschen im Allgemeinen nicht sehr erfolgreich darin sind, ihre Vorsätze einzuhalten.

Ob man sich nun vornimmt, wieder ins Fitnessstudio zu gehen oder auf Junkfood zu verzichten, Neujahrsvorsätze können positive Veränderungen in Ihrem Leben bewirken - vorausgesetzt, Sie halten sich an sie. Das ist natürlich der schwierige Teil.

Vorlagen für Neujahrsvorsätze können Ihnen dabei helfen, sich auf den Erfolg einzustellen und alles zu erreichen, was auf Ihrer Liste steht. Sie enthalten vorgefertigte Abschnitte, in denen Sie Einstellungen vornehmen und nachverfolgen können kurz- und langfristige Ziele , zu erledigen-Listen erstellen , bestimmte Aufgaben nach Prioritäten ordnen und machen Sie sich für jede Lösung verantwortlich.

Hier stellen wir Ihnen 10 erstklassige Vorlagen für Neujahrsvorsätze vor, die Ihnen helfen, Ihre Träume zu verwirklichen. 🧑‍🎄

Was ist eine Vorlage für Neujahrsvorsätze?

Bei Neujahrsvorsätzen geht es darum, positive Veränderungen anzustoßen, persönliche Gewohnheiten zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Untersuchungen haben ergeben geht es dabei in der Regel um die Förderung der geistigen und körperlichen Gesundheit.

Vorlagen für Neujahrsvorsätze können Ihnen dabei helfen, Ihre Versprechen schriftlich festzuhalten, Ihre Fortschritte zu überwachen und auf dem richtigen Weg zu bleiben, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie enthalten vorgefertigte Abschnitte, die Sie an Ihre Ziele anpassen können, um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen.

Diese Vorlagen sorgen für Klarheit und Fokus, halten Sie organisiert und motiviert, helfen bei zeitmanagement und ermöglichen es Ihnen, sich selbst zu reflektieren und Ihre Ziele zu visualisieren.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Vorlagen für Neujahrsvorsätze gibt es in vielen Formen und Varianten. Einige ermöglichen es Ihnen, Ihre Vorsätze aufzuschlüsseln in tägliche Pläne oder wöchentliche Ziele während andere sich auf einen bestimmten Aspekt Ihres Lebens konzentrieren und Ihnen erlauben, private und arbeitsbezogene Ziele und Bestrebungen. Es liegt an Ihnen, eine Vorlage zu wählen, die Ihren Plänen für das kommende Jahr entspricht.

Was macht eine gute Vorlage für Neujahrsvorsätze aus?

Wenn Sie "Vorlagen für Neujahrsvorsätze" googeln, erhalten Sie Hunderte von Ergebnissen, was die Suche nach der richtigen Vorlage zu einer kleinen Herausforderung macht. Wenn Sie eine Vorlage suchen, die Ihnen hilft, Ziele einzustellen und einzuhalten, sollten Sie darauf achten, dass sie die folgenden Elemente enthält:

Abschnitte für die Definition von Zielen: Sie sollte klar gegliederte Bereiche haben, in denen Sie verschiedene Ziele aufschreiben und Wege aufzeigen können, um nachverfolgung im Laufe der Zeit Aktionsplan: Die Vorlage sollte genügend Space bieten, um detailliert zu beschreiben, wie Sie Ihre Ziele erreichen werden. Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben zu erstellen und zu kategorisieren und Fristen festzulegen, um die Verantwortlichkeit zu wahren Features zur Nachverfolgung: Sie sollten Metriken zur Überwachung des Fortschritts konfigurieren können Anpassbarkeit: Achten Sie auf Features, mit denen Sie die Abschnitte personalisieren können, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren Präferenzen übereinstimmen Space für zusätzliche Notizen: Die Vorlage sollte über einen bestimmten Space verfügen, in dem Sie Ihre Gedanken und Gefühle, Affirmationen, Zitate oder Herausforderungen, die Ihnen auf dem Weg zum Erreichen Ihrer Ziele begegnen, notieren können

Ansicht der verfolgten Zeit über Aufgaben und Speicherorte hinweg für einen vereinfachten Einblick in den Fortschritt des gesamten Teams

10 Vorlagen für Neujahrsvorsätze, um positive Veränderungen in Ihr Leben zu bringen

Wir haben uns durch Dutzende von Vorlagen für Neujahrsvorsätze gewühlt und die 10 besten ausgewählt, die sich durch ihre Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik auszeichnen. Probieren Sie sie aus und finden Sie die Vorlage, die Ihnen hilft, Ihre Ziele zu formulieren und zu erreichen! 😍

1. ClickUp Vorlage für Neujahrsvorsätze

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Neujahrsvorsätze, um Ziele einzustellen, zu organisieren und Fortschritte zu visualisieren

Möchten Sie Ihre Neujahrsvorsätze an einem Ort aufbewahren, im Voraus planen und die Nachverfolgung des Fortschritts zu einem Kinderspiel machen? Die ClickUp Vorlage für Neujahrsvorsätze bietet genau das, was Sie brauchen!

Mit dieser Vorlage können Sie einen persönlichen Plan für Ihre Vorsätze erstellen, Meilensteine über die Jahre hinweg nachverfolgen, Ihren Fortschritt visualisieren und motiviert bleiben. 💪

Die Vorlage verfügt über zwei Ansichten. Die erste ist eine Listenansicht , wo Sie für jede Auflösung eine Aufgabe erstellen. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder wie Status, Start- und Fälligkeitsdatum, Auflösungsart und Fortschritt des Ziels, um Details zu Ihren Vorsätzen zu liefern und die Nachverfolgung zu erleichtern. Das benutzerdefinierte Feld Jahr macht die Planung zum Kinderspiel - Sie können Vorsätze für Jahre im Voraus erstellen, wenn Sie gerne langfristig denken.

Die zweite Ansicht (Jahr) ist eine Kanban Board richtet sich an alle Zukunftsdenker. Es stellt Aufgaben (Vorsätze) aus der vorherigen Ansicht als Karten dar und sortiert sie nach dem Jahr, zu dem sie gehören. Wer nicht langfristig planen und sich nur auf das laufende Jahr konzentrieren möchte, kann die Karten der Aufgaben nach einem anderen Kriterium (z.B. Priorität oder Fälligkeitsdatum) sortieren.

2. ClickUp Jahresrückblick Vorlage

Mit der ClickUp Jahresrückblick-Vorlage können Sie einen Rückblick auf das vergangene Jahr erstellen und Ihre Erfolge feiern

Vorausschauendes Denken ist eine gute Möglichkeit, Ihre organisatorischen Fähigkeiten zu verbessern und Ihre Ziele im Auge zu behalten. Unterschätzen Sie aber nicht die Macht des Rückblicks - er hilft Ihnen zu verstehen, wie sehr Sie sich verbessert haben, und kann eine hervorragende Grundlage für die Erstellung zukünftiger Pläne sein. Die ClickUp Jahresrückblick Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Fortschritte zu reflektieren, Ihre Produktivität zu analysieren und diese Infos als Ansporn zu nutzen, um neue Ziele einzustellen und sie mit voller Kraft zu erreichen. 🚗

Diese Vorlage basiert auf ClickUp Dokumente ist das einzigartige Feature der Plattform, mit dem Sie Dokumente erstellen, bearbeiten, freigeben, verwalten und speichern können. Sie bietet Anpassungsmöglichkeiten und unterstützt die Zusammenarbeit.

Die Vorlage für den Jahresrückblick bietet 12 Abschnitte - einen für jeden Monat des Jahres. Auf der Hauptseite ist auch Platz für Ihre persönlichen Infos (wie Name, Beruf und Alter) und Ihre wichtigsten Ziele.

Wenn Sie auf einen bestimmten Monat klicken, werden die folgenden Unterabschnitte angezeigt (sie sind für jeden Monat gleich):

Gewinne : Eine Liste, in der Sie die Höhepunkte des Monats zusammenfassen

: Eine Liste, in der Sie die Höhepunkte des Monats zusammenfassen Schnappschüsse : Eine Sammlung von Fotos mit kurzen Untertiteln

: Eine Sammlung von Fotos mit kurzen Untertiteln Zukunftspläne: Eine Liste für Ihre Elemente auf der Bucket List

Sie können zusätzliche Seiten hinzufügen, wenn Sie eine Zusammenfassung des gesamten Jahres erstellen oder zukünftige Ziele und Pläne skizzieren möchten.

3. ClickUp Jährliche Ziele Vorlage

Halten Sie sich selbst auf dem Laufenden mit der ClickUp Vorlage für Jahresziele

Sie möchten Ihre persönlichen und geschäftlichen Ziele umreißen, sie aber zur leichteren Verwaltung und Nachverfolgung getrennt halten? Die ClickUp Jahresziele Vorlage bietet genau das!

Sie ist in zwei Abschnitte unterteilt - der eine konzentriert sich auf persönliche Pläne und Ziele, der andere auf das Geschäft. Beide Abschnitte konzentrieren sich auf SMART (spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene) Ziele. Sie haben Platz, um Ziele, Metriken zur Nachverfolgung des Fortschritts und realistische Fristen aufzunehmen.

Die beiden Abschnitte sehen fast identisch aus - Sie skizzieren persönliche oder geschäftliche Informationen und besprechen die SMART-Ziele und die Schritte, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Der Abschnitt "Business Yearly Goals" bietet zusätzlichen Raum für das Risikomanagement. Hier werden Sie potenzielle Probleme und Hindernisse erörtern, die auf dem Weg dorthin auftreten und Sie daran hindern könnten, Ihre Ziele zu erreichen.

Da ClickUp die Zusammenarbeit unterstützt, können Sie mit Ihren Mitgliedern im Team an Ihren Business-Jahreszielen arbeiten, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen (und das im wahrsten Sinne des Wortes!)

Sie können der Vorlage auch neue ClickUp Dokumente hinzufügen, Seiten benutzerdefiniert gestalten und eine einzigartige Umgebung schaffen, in der Sie gerne arbeiten werden.

4. ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

Setzen, organisieren und visualisieren Sie Ihre Ziele mit der ClickUp Kalender To-Do Liste Vorlage

Die Verwaltung eines Terminkalenders voller Meetings kann Ihnen Kopfzerbrechen bereiten, wenn Sie nicht ganz bei der Sache sind. Da wir alle wissen, dass das Versäumen von Meetings unprofessionell wirkt, verwenden Sie die ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage um Ihren Zeitplan bis ins kleinste Detail zu planen und zu organisieren.

Diese Vorlage bietet vier Ansichten:

Meeting-Anfrage Zeitpläne Nach Rolle Nach Kategorie

Die Ansicht Meeting-Anfrage ist eine ClickUp Formular -Dieses Formular verwenden Ihre Mitarbeiter oder externen Stakeholder, um Meetings mit Ihnen zu planen. Das Formular enthält Fragen zu Name, Rolle, Kategorie, Tagesordnung, Start- und Fälligkeitsdatum und Priorität des Antragstellers.

Die im Formular angegebenen Infos werden automatisch in die Ansicht "Termine" übertragen, eine Liste mit einer Übersicht aller geplanten Meetings. Jede Aufgabe wird nach dem Namen des Anfragenden benannt, und es werden benutzerdefinierte Felder für Kategorie, Rolle, Priorität und andere Details zum Formular hinzugefügt.

Bei den Ansichten Nach Rolle und Nach Kategorie handelt es sich um Kalenderansichten, in denen geplante Meetings entsprechend der Rolle des Anforderers oder der Kategorie des Meetings farblich gekennzeichnet sind. In beiden Ansichten werden Meetings nach Monat angezeigt, aber Sie können dies in nach Tag, vier Tage oder Woche ändern.

Sie können die Vorlage auch für persönliche Zeitpläne verwenden. Geben Sie Ihre Zahnarzttermine, Ihr Training im Fitnessstudio, Zeit mit Freunden, Yogakurse und andere Aktivitäten ein, um Ihre Produktivität zu erhalten und Ihre Tage zu organisieren. 🏋️

5. ClickUp Jährliche Ziele Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Jahresziele, um jährliche Ziele einzustellen, sie in einfach zu verwaltende Aufgaben aufzuteilen und ihren Fortschritt zu messen

Wenn Sie Ihre jährlichen Ziele in einfach zu verwaltende Teile aufteilen, können Sie sich besser konzentrieren, Prioritäten setzen und den Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen. Die ClickUp Vorlage für Jahresziele ermöglicht es Ihnen, wichtige Ziele in monatliche Aufgaben zu unterteilen, was die Überforderung reduziert und ein Gefühl der Erfüllung vermittelt.

Diese ClickUp Dokument-Vorlage unterteilt ein Jahr in Quartale und dann in Monate, so dass Sie ein "Thema" für Ihre Ziele erstellen können. Im ersten Quartal können Sie sich beispielsweise auf das Thema Fitness konzentrieren und Ziele für die Verbesserung Ihrer körperlichen Gesundheit festlegen (z. B. gesünder essen, ins Fitnessstudio gehen oder 30 Minuten pro Tag laufen). Im zweiten Quartal können Sie mit Ihren Fitnessgewohnheiten weitermachen, sich aber auf die Einstellung von Wachstumszielen konzentrieren - zum Beispiel können Sie lernen, wie man Brot backt, oder anfangen, Spanisch zu lernen.

Die Vorlage ist anpassbar, so dass Sie Spalten farblich codieren, Ziele aktualisieren, Bilder hinzufügen, neue Seiten erstellen, Ihr Dokument für ein Familienmitglied, einen Freund oder einen Kollegen freigeben und den Fortschritt regelmäßig überprüfen können.

Verwenden Sie den letzten Abschnitt der Vorlage (Notizen), um Ihre Höhen und Tiefen aufzuschreiben, Meilensteine der persönlichen Entwicklung (auch aus dem Vorjahr) zu verfolgen und zu skizzieren, wie Sie sich im Laufe der Zeit verbessert oder neue Gewohnheiten angenommen haben.

6. ClickUp Aktivitätsliste Vorlage

Organisieren und planen Sie alle Ihre Aktivitäten an einem Ort mit der ClickUp Vorlage für die Aktivitätenliste

Große Vorsätze für das neue Jahr müssen oft in kleinere Teile zerlegt werden - so können Sie Veränderungen Schritt für Schritt vornehmen, Stress reduzieren und Fortschritte überwachen. Die ClickUp Aktivitätsliste Vorlage erlaubt Ihnen die Erstellung von zu erledigen-Listen für Ihre Neujahrsvorsätze, maximieren Sie Ihre Produktivität und halten Sie sich selbst auf dem richtigen Weg.

Dies ist eine Aufgabenvorlage, d. h. sie erscheint in einer anderen Vorlage als separate Aufgabe. Auf den ersten Blick ist sie nicht mehr als eine Liste, die Sie zu erledigen haben. Aber wenn Sie sie richtig nutzen, kann sie Ihren Aufwand zur Erreichung Ihrer jährlichen oder monatlichen Ziele deutlich erhöhen.

Nehmen wir an, Ihr Ziel ist es, ein neues Auto zu kaufen. Aber das ist normalerweise nicht so einfach, wie in ein Autohaus zu gehen, ein schönes Fahrzeug auszusuchen und einen Vertrag zu unterschreiben.

Sie müssen sich über verschiedene Modelle informieren, Geld sparen, Ihre Familie konsultieren, Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht ziehen usw. Mit dieser Vorlage können Sie all diese Aktivitäten in Form einer Zu erledigen-Liste skizzieren. Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben, legen Sie aufgaben-Abhängigkeiten und hinterlassen Sie Notizen, während Sie die Informationen zusammenstellen.

Wenn Sie ein Element nach dem anderen auf Ihrer Liste abhaken, haben Sie die Gewissheit, dass Sie Ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen sind, und die Moral, die Sie zum Weitermachen antreibt, steigt. Fangen Sie also jetzt an, Ihre Liste mit den Aufgaben für das neue Jahr abzuhaken! ✔️

7. ClickUp Urlaub Liste Vorlage

ClickUp Urlaub Checkliste Vorlage

Die Vorbereitung eines Urlaubs macht Spaß und ist aufregend, aber sie erfordert auch eine detaillierte Planung und Organisation, wenn Sie das Beste daraus machen wollen. Die ClickUp Urlaubsliste Vorlage kann Ihnen den Stress beim Packen nehmen, Ihre Vorbereitungen rationalisieren, Aufgaben an Familienmitglieder delegieren und sicherstellen, dass Sie zu 100 % auf die Reise vorbereitet sind! ⛷️

Die Vorlage bietet drei Ansichten, die Ihnen beim Packen für Ihren Urlaub helfen und keine wichtigen Elemente zurücklassen.

Die erste Ansicht ist Posten - eine Liste, die alles enthält, was Sie im Urlaub brauchen, von Sonnencreme über Dokumente bis hin zu Medikamenten. Erstellen Sie für jedes Element eine neue Aufgabe und geben Sie mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder Details an. Standardmäßig stehen Ihnen Felder wie Status, Urlaubsreisen und Menge zur Verfügung, aber Sie können auch neue Felder wie Personen oder Datum hinzufügen.

Die Ansicht Elementstatus ist ein Kanban Board, das die Aufgaben aus der vorherigen Ansicht als Karten anzeigt, sortiert nach Status (Zu verpacken, Zu kaufen, Verpacken und Gepackt). Sie veranschaulicht die Elemente, die Sie bereits verpackt haben, und stellt sicher, dass Sie nicht vergessen, andere wichtige Dinge zu kaufen.

Die Ansicht Zu kaufen ist im Wesentlichen eine Einkaufsliste - sie enthält alle Elemente, die Sie für Ihren Urlaub benötigen, sortiert nach ihrer Priorität. Sobald Sie ein Element gekauft haben, können Sie seinen Status ändern, damit es aus der Liste verschwindet.

8. ClickUp Bucket List Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Bucket List, um Ihre wichtigsten Aufgaben zu organisieren

Möchten Sie eine Liste mit neuen Dingen erstellen, die Sie ausprobieren, besuchen oder erledigen möchten, aber noch nicht den richtigen Weg gefunden haben, dies zu erledigen? Das muss nicht sein - die ClickUp Bucket List Vorlage ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Träume zu skizzieren und die Schritte zu ihrer Verwirklichung zu visualisieren. ✨

Diese Vorlage für Ordner ist in drei Abschnitte unterteilt, in denen Sie die Elemente Ihrer Liste ordnen können:

Zu probierende Lebensmittel Zu erforschende Orte Aktivitäten

Jeder Abschnitt verfügt über zwei Ansichten. Die erste Ansicht ist eine Liste, in der Sie Aufgaben (Elemente der Bucket List) erstellen und Details mit benutzerdefinierten Feldern von ClickUp wie Status, Fälligkeitsdatum, Zufriedenheit, Ziel und beteiligte Personen angeben.

Die zweite Ansicht (Spaßbewertung) ist ein Kanban Board mit Aufgabenkarten, die auf der Grundlage ihrer Zufriedenheitsbewertung aus der vorherigen Ansicht angeordnet sind.

Wenn Sie auf die Ordnerebene gehen (indem Sie auf Eimer Liste auf der linken Seite des Bildschirms drücken), erhalten Sie eine Übersicht über alle eingegebenen Elemente der Eimer Liste, sortiert nach ihrem Status. Wechseln Sie die Ansichten, um Elemente nach Bewertung, Kontinent oder Personen zu filtern, und starten Sie Ihr Ziel zur Selbstverbesserung oder für bessere Reisen.

9. Excel Neujahrsvorsätze Vorlage von Chandoo

Verwenden Sie die Excel-Vorlage für Neujahrsvorsätze von Chandoo, um Ihre Ziele zu skizzieren und sie nach und nach zu streichen

Wenn Sie Wert auf Einfachheit legen und keine ausgefeilte Vorlage für Ihre Neujahrsvorsätze benötigen, können Sie mit der Excel-Vorlage für Neujahrsvorsätze von Chandoo eine ganze Seite oder ein Arbeitsblatt damit erledigen.

Diese Vorlage für Neujahrsvorsätze in Excel ist im Grunde eine Liste mit 101 Einträgen, die Sie in 1001 Tagen erledigen sollten. Natürlich müssen Sie nicht die Einträge verwenden, die in der Vorlage enthalten sind - löschen Sie den Text und erstellen Sie Ihre eigenen Aufgaben, die Sie in Zukunft erreichen möchten.

Alles ist anpassbar, d. h. Sie können den Titel sowie das Start- und Enddatum ändern. Im vorformatierten To-Go-Feld sehen Sie, wie viele Tage noch bis zum Enddatum verbleiben, so dass Sie Ihre Zeit entsprechend einteilen können.

Sobald Sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, markieren Sie das Kontrollkästchen neben der Aufgabe. Die Aufgabe wird hervorgehoben, und die Leiste mit den Fortschritten über der Tabelle bewegt sich entsprechend.

10. Canva Neujahrsvorsatz Liste Vorlage

Die Canva Vorlage für die Liste der Vorsätze für das neue Jahr bietet die perfekte Grundlage für die Einstellung von Zielen für das kommende Jahr

Ja, du kannst deine Neujahrsvorsätze auf ein Stück Papier schreiben, aber wo bleibt der Spaß dabei? Mit der Canva-Vorlage für die Liste der Neujahrsvorsätze können Sie Ihrer Liste das schöne Design geben, das sie verdient!

Die Vorlage bietet eine Seite, auf der du deine Vorsätze skizzieren kannst. Sie ist in einem weiß-goldenen Design gehalten und bietet viel Platz für deine Pläne und Ziele.

Das Schöne an dieser Vorlage ist ihre Anpassbarkeit - jedes einzelne Element kann nach Ihren Wünschen verändert werden! Wählen Sie Ihre bevorzugten Farben, fügen Sie Dateien hinzu, erstellen Sie neue Seiten, zeichnen Sie und schreiben Sie Ihre eigene Geschichte über Ihre Neujahrsvorsätze. ✍️

Unser Vorschlag? Nutzen Sie die erste Seite, um Ihre Vorsätze zusammenzufassen, und erstellen Sie neue Seiten, um die einzelnen Vorsätze ausführlicher zu erläutern. Lassen Sie etwas Platz, um Ihre Gedanken aufzuschreiben und die Fortschritte nachzuverfolgen.

Vorlagen für Neujahrsvorsätze: Visualisieren und Verwirklichen Sie Ihre Träume

Die von uns vorgestellten Vorlagen bieten alles, was Sie brauchen, um Ihre Neujahrsvorsätze aufzuschreiben, zu visualisieren und zu organisieren. Ihre Features helfen Ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Sie zu motivieren, alles auf Ihrer Liste zu erreichen.🎄

Die vorgestellten ClickUp Vorlagen sind nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, die die Plattform bietet beeindruckenden Bibliothek mit über 1.000 Optionen für verschiedene Zwecke. Anmeldung für ClickUp und entdecken Sie die Auswahl an Vorlagen sowie Dutzende von Features für Projekte und aufgabenmanagement , team Zusammenarbeit , Brainstorming und Organisation.