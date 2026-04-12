10 šablon pro měření výkonu promptů v ClickUp

Strávili jste hodiny vytvářením „dokonalého“ promptu. Máte vizi, model a potenciál pro obrovský nárůst produktivity. Ale jedna malá změna může váš výstup úplně zkazit. Bez standardního způsobu hodnocení výsledků nemůžete poznat, zda se vaše AI skutečně zlepšuje, nebo se jen mění.
Podle zprávy Wharton’s Prompting Science Report může pouhé přeformulování zadání změnit výkon až o 60 procentních bodů.
Tento průvodce vás provede nejlepšími šablonami pro benchmarkování výkonu promptů v ClickUp. Jedná se o opakovatelné návody, jak hodnotit výstupy, sledovat každou iteraci a nakonec propojit vaše hodnotící data s prací ve vašem pracovním prostoru. ✨
Šablony pro měření výkonu promptů v kostce
Zde je stručný přehled šablon pro měření výkonu promptů, které jsou popsány v tomto průvodci, a částí hodnotícího workflow, kterou každá z nich podporuje 👇
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Klíčové funkce
|Šablona pro srovnávací analýzu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Porovnání variant promptů a hodnocení výstupů
|Vizuální plátno pro benchmarking, pole pro hodnocení, analýza z více úhlů pohledu
|Šablona plánu experimentu a výsledků od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provádění strukturovaných experimentů s prompty
|Sledování hypotéz, protokolování nastavení testů, dokumentace výsledků
|Šablona pro správu testů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Správa rozsáhlých pracovních postupů hodnocení
|Sledování testovacích případů, stavy provedení, spouštěče automatizace
|Šablona testovacího případu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Dokumentace podrobných selhání promptů
|Protokolování vstupů a výstupů, srovnání očekávaných a skutečných výsledků, sledování úspěšnosti/neúspěšnosti
|Šablona zprávy o výkonu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sdělování výsledků benchmarků zainteresovaným stranám
|Souhrny, vizualizace dat, sekce s doporučeními
|Šablona zprávy o aktivitách od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování pokroku v hodnocení a pracovní zátěže
|Protokoly aktivit, filtrování podle času, přehled o pracovní zátěži
|Šablona vyvážených scorecardů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sladění výkonu promptů s obchodními cíli
|Vícerozměrné hodnocení, vážené metriky, mapování strategií
|Šablona pro hodnocení projektu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Postupné zlepšování procesů benchmarkingu
|Hodnocení procesů, získané poznatky, sledování rizik
|Šablona pro heuristickou kontrolu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provádění kvalitativních hodnocení výstupů AI
|Heuristické kategorie, hodnocení závažnosti, zaznamenávání zpětné vazby od odborníků
|Šablona OKR a cílů společnosti od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Propojení výsledků benchmarkingu se strategickými cíli
|Hierarchie OKR, sledování pokroku, viditelnost napříč týmy
🧠 Zajímavost: Termín „benchmark“ nevznikl v softwarových ani produktových týmech. Původně se v 19. století používal jako referenční bod pro geodety, dlouho předtím, než se stal standardem pro měření všeho od experimentů na webových stránkách až po výkon promptů.
Co je šablona pro měření výkonu?
Šablona pro benchmarkování výkonu promptů je rámec pro hodnocení, porovnávání a bodování výstupů AI promptů. Používá se k měření toho, zda AI prompt skutečně funguje, nebo se s každou aktualizací modelu nenápadně zhoršuje.
Představte si to jako standardizované nastavení experimentu:
- Definuje, co testujete
- Jak měříte úspěch
- Jaké vstupy používáte
- Jak zaznamenáváte výsledky
👀 Věděli jste? Jeden z nejznámějších experimentů ve statistice začal debatou o tom, zda se má nejprve nalít mléko, nebo čaj. Ronald Fisher proměnil tento drobný nesoulad ve formální test s náhodně rozdělenými šálky a stal se tak jedním z klasických příběhů, které stojí za moderním experimentálním designem.
Co dělá dobrou šablonu pro benchmarkování výkonu promptů
Dobrá šablona pro výzvy musí dobře plnit konkrétní úkoly, jinak po prvním sprintu skončí v šuplíku:
- Standardizovaná hodnotící kritéria: Definujte parametry, jako je přesnost, relevance, tón a míra halucinací, ještě předtím, než někdo začne testovat. Bez předdefinovaných hodnotících šablon hodnotí každý recenzent jinak a výsledky nelze porovnávat
- Sledování verzí: Každé spuštění benchmarku musí být vázáno na konkrétní verzi promptu, model a sadu parametrů, abyste mohli sledovat, co se změnilo a proč
- Číselné i kvalitativní hodnocení: Fakticky správná odpověď může stále znít roboticky. Nejlepší šablony kombinují číselná hodnocení se strukturovanými písemnými poznámkami, které jsou uvedeny vedle sebe
- Struktura připravená k porovnání: Měli byste mít možnost umístit dvě verze promptů vedle sebe a okamžitě vidět rozdíly
- Praktický výstup: Benchmark končící hodnotou „skóre: 7/10“ je neúplný. Hodnotitelé musí zaznamenat, proč bylo skóre právě takové a co je třeba dále změnit
- Propojení s prací: Výsledky benchmarků v izolovaném prostředí rychle ztrácejí kontext. Šablona funguje nejlépe, když je propojena s úkoly a pracovními postupy, kde k vývoji promptů skutečně dochází
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí, která jsou roztříštěna v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
10 šablon pro měření výkonu promptů pro váš tým
Každá z níže uvedených šablon se zaměřuje na jiný aspekt benchmarkingu výkonu promptů – od detailních testovacích případů až po strategické reportování. Některé jsou vytvořeny přímo pro benchmarking, jiné jsou přizpůsobitelné frameworky, které inženýrské týmy vybízejí k jejich přizpůsobení pro hodnotící pracovní postupy.
Pojďme se na to podívat:
1. Šablona pro srovnávací analýzu od ClickUp™
Hodnocení výkonu promptů se obvykle mění v subjektivní chaos bez pevné základny pro srovnání. Pokud si pouze procházíte výstupy, nikdy se nedozvíte, která úprava logiky odstranila halucinaci nebo vylepšila odpověď.
Šablona Benchmark Analysis Template od ClickUp™ funguje jako vizuální hodnotící laboratoř na tabuli ClickUp Whiteboard. Umožňuje vám zakreslit varianty promptů, hodnotící rubriky a výsledky modelů na jediném nekonečném plátně, abyste mohli odhalit vzorce v logice modelu, které by standardní zobrazení seznamu skrylo.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vlastní hodnotící pole: Přiřaďte každou dimenzi hodnocení (faktickou přesnost, délku odpovědi a frekvenci halucinací) k vyhrazenému vlastnímu poli v ClickUp
- Více zobrazení: Přepínejte mezi tabulkovým zobrazením ClickUp pro porovnání surových dat, nástěnkovým zobrazením ClickUp pro sledování podle stavu (Čeká na kontrolu → Vyhodnoceno → Vyžaduje iteraci) a více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními ClickUp
- Sledování historie: Každé spuštění benchmarku je úkolem s úplnou historií, takže můžete procházet minulá hodnocení, aniž byste museli prohledávat tabulky pojmenované podle verzí
✅ Ideální pro: Výzkumníky v oblasti AI a inženýry zabývající se vývojem promptů, kteří koordinují důkladné A/B testování napříč různými variantami modelů, produkční logikou a případy použití citlivých dat.
2. Šablona plánu experimentu a výsledků od ClickUp
Jak můžete provést benchmark promptu, aniž byste zamlžili podmínky, které stojí za jeho výkonem? Šablona Experiment Plan and Results od ClickUp poskytuje tomuto cvičení metodickou preciznost. V této šabloně začíná každý pokus s promptem stanovenou hypotézou, nastavením testu a záznamem toho, co se mezi jednotlivými běhy změnilo.
Jakmile se objeví výsledky, šablona přemění roztříštěné pozorování na řetězec důkazů. Varianty promptů, kritéria benchmarkingu a poznámky k výsledkům zůstávají propojeny se stejným pracovním postupem, což vašemu týmu poskytuje jasnější přehled o výkonu.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Standardizujte předkládání benchmarků: Použijte ClickUp Forms ke shromáždění všech variant promptů, testovacích cílů, hodnotících kritérií a scénářů hraničních případů v jednom jednotném vstupním toku před zahájením hodnocení
- Proměňte každý běh promptu v odpovědnou práci: Použijte úkoly ClickUp k přiřazení vlastníků, nastavení fází kontroly, sledování závislostí a udržení každého cyklu benchmarkingu v pohybu prostřednictvím viditelné cesty provedení
- Zachovejte logiku každého výsledku: Zaznamenejte hypotézu, testovací podmínky a konečné pozorování do jednoho záznamu experimentu
✅ Ideální pro: Vedoucí obsahových týmů nebo týmů podpory, kteří budují spolehlivější knihovnu promptů pro produkční použití.
👀 Věděli jste? Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že do konce tohoto roku bude 40 % podnikových aplikací běžet na AI agentech, náš tým v ClickUp již převedl celý náš systém obsahu na Super Agents.
Tito autonomní spolupracovníci se starají o kompletní proces od návrhu přes distribuci až po publikaci, takže se můžeme plně soustředit na strategii na vysoké úrovni.
Podívejte se níže, jak fungují v našem pracovním prostoru:
3. Šablona pro správu testů od ClickUp
Škálování knihovny promptů obvykle selhává, protože nikdo neví, které testy jsou skutečně dokončeny. Pokud ručně sledujete stavy „prošel“ nebo „neprošel“ v náhodném dokumentu, pravděpodobně ztrácíte dny zbytečným testováním a komunikačními smyčkami.
Šablona pro správu testů od ClickUp poskytuje vrstvu pro koordinaci vašich testovacích sad na vysoké úrovni. Proměňuje roztříštěné páry promptů a vstupů v řízený proces, kde má každý testovací případ jasného vlastníka a aktuální stav, což udržuje váš plán nasazení na správné cestě.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledujte stav provádění: Použijte vlastní stavy ClickUp, jako je „Vyžaduje opakovaný test“ nebo „Splněno“, abyste na první pohled sledovali průběh vaší sady benchmarků
- Synchronizujte iterační cykly: Nastavte automatizace ClickUp tak, aby označovaly konkrétní testovací případy pro nové spuštění vždy, když dojde ke změně základní logiky promptu
- Decentralizujte hodnotící práci: Přiřaďte testovací dávky různým členům týmu, abyste odstranili úzká místa a snížili zaujatost lidských hodnotitelů
✅ Ideální pro: vedoucí QA a manažery operací s prompty, kteří koordinují rozsáhlé sady testů napříč různými verzemi modelů a technickými pracovními toky.
💡 Tip pro pokročilé: Potřebujete rychlé odpovědi? Využijte ClickUp Brain. Umí načíst poznámky k testům, neúspěšné případy, změny v zadáních a kontext opakovaného spuštění z vašeho pracovního prostoru a propojených aplikací. Tak můžete zjistit, co se stalo, než spustíte další hodnocení.
4. Šablona testovacích případů od ClickUp
Atomické chyby ve vaší logice promptů je téměř nemožné opravit, pokud jsou skryté v obecné aktualizaci stavu. Potřebujete přesně vidět, kde model halucinoval nebo ignoroval konkrétní omezení, aniž byste museli prohledávat hodiny ručně zapsané historie chatu.
Šablona testovacích případů od ClickUp funguje jako detailní dokumentační vrstva pro vaši sadu testů. Rozkládá každou kombinaci promptu a vstupu na atomický úkol, což umožňuje přímé srovnání mezi vašimi očekávanými výsledky a skutečným výstupem modelu.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Standardizujte auditní stopy: Zaznamenávejte vstupní proměnné, očekávané výsledky a poznámky o rozdílech do strukturovaných polí, abyste při revizích eliminovali subjektivní interpretaci
- Okamžité třídění výsledků: Označte každý testovací případ binárními indikátory „prošel/neprošel“, abyste oddělili okamžité logické chyby od drobných problémů s formátováním
- Vytvářejte sledovatelné vazby: Propojte jednotlivé testovací případy s nadřazenými úkoly pomocí vztahů mezi úkoly v ClickUp, abyste přesně viděli, jak selhání v okrajových případech ovlivňují vaše souhrnné výsledky benchmarků
✅ Ideální pro: analytiky QA a vedoucí inženýry pro prompty, kteří řídí regresní testování pro kritické aplikace AI nebo citlivé pracovní postupy zaměřené na zákazníky.
🔮 Našli jste chybu, kterou stojí za to opravit? Využijte agent ClickUp pro reprodukci chyb. Pomůže vám převést neúspěšný testovací případ na jasné kroky pro reprodukci, aby ho vývojáři mohli rychleji odladit. To je obzvláště užitečné, když se určitý prompt pokazí pouze při specifických vstupech nebo podmínkách.
5. Šablona zprávy o výkonu od ClickUp™
Zainteresované strany málokdy mají trpělivost prohrabávat se surovými protokoly testů nebo technickými hodnotícími listy. Po skončení kola benchmarkingu vám obvykle zbývá ruční práce spočívající v převedení těchto čísel do popisu, který odůvodní vaše další nasazení.
Šablona zprávy o výkonu od ClickUp™ slouží jako definitivní komunikační most pro vaše operace s AI. Uspořádá vaše zjištění do souhrnného dokumentu na vysoké úrovni, který zdůrazňuje vylepšení modelu a rizika regrese.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Souhrnné části: Předem strukturované oblasti pro klíčová zjištění, nejlepší a nejhorší výsledky a doporučené další kroky
- Vizualizace dat v reálném čase: Načtěte data z benchmarkových úkolů v reálném čase do dashboardů ClickUp – přehledné vizuální znázornění dat vašeho pracovního prostoru, které se aktualizuje po dokončení hodnocení
- Zjednodušte kontrolu dat: Použijte grafy a indikátory stavu, aby byly složité trendy benchmarkingu srozumitelné i pro netechnické týmy
✅ Ideální pro: manažery programů AI a technické produktové vlastníky, kteří prezentují spolehlivost modelů a připravenost verzí výkonnému vedení.
6. Šablona zprávy o aktivitách od ClickUp™
Rutinní benchmarking má smysl pouze tehdy, pokud jej váš tým skutečně dodržuje. Když se hromadí testovací úkoly, je snadné vynechat kroky dokumentace, které udržují váš audit trail.
Šablona Activity Report od ClickUp™ funguje jako operační srdce vašeho testovacího cyklu. Sleduje, která hodnocení již byla doručena a která jsou stále ve frontě. Tato přehlednost pomáhá udržet celý proces řízení v souladu s harmonogramem.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávání aktivit: Automatické zachycování aktualizací úkolů, změn stavu a komentářů v ClickUp spojených s benchmarkovými pracovními postupy
- Filtrování podle časového období: Prohlížejte si aktivitu podle týdne, sprintu nebo kola benchmarku a sledujte trendy v propustnosti
- Přehled o pracovní zátěži: Zjistěte, kteří hodnotitelé jsou přetížení a kteří mají volnou kapacitu, pomocí zobrazení pracovní zátěže v ClickUp
✅ Ideální pro: vedoucí týmů AI a provozní manažery, kteří potřebují zajistit, aby pracovní postupy benchmarkingu nebyly ignorovány nebo zpožděny.
💡 Tip pro pokročilé: Naplánujte si 15minutovou týdenní „standupovou schůzku k přezkoumání aktivit“, abyste zkontrolovali zprávu o aktivitách a označili hodnocení, která uvízla ve stejném stavu déle než 3 dny. Použijte ClickUp AI Notetaker k automatickému zaznamenání akčních položek a překážek projednávaných během standupu.
7. Šablona vyvážených scorecardů od ClickUp
Prompt, který dosahuje 98% přesnosti, může být stále příliš nákladný nebo pomalý na to, aby se dal skutečně používat. Potřebujete způsob, jak zjistit, zda vaše technická vylepšení splňují technické benchmarky a zároveň podporují vaše širší obchodní cíle.
Šablona Balanced Scorecard od ClickUp využívá tabuli k zmapování těchto souvislostí. Jedná se o prostor pro spolupráci, kde lze propojit technická data se strategickými kategoriemi, jako je finanční dopad, spokojenost zákazníků a interní růst.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vícerozměrné hodnocení: Čtyři strategické perspektivy s metrikami na úrovni promptů zahrnutými v každé z nich
- Mapování souladu: Vizuálně propojte jednotlivé výsledky benchmarků s cíli na úrovni týmu nebo produktu
- Vážená pole: Definujte vážená skóre pro jednotlivé dimenze pomocí vlastních polí ClickUp, aby souhrnný výkon odrážel strategické priority
✅ Ideální pro: Produktové manažery a vedoucí týmů AI/ML, kteří potřebují sladit výkon v oblasti vývoje promptů s obecnými obchodními cíli a alokací zdrojů.
8. Šablona pro hodnocení projektu od ClickUp
Vynechání zpětné analýzy ve vašem benchmarkingovém cyklu znamená promarněnou příležitost k odstranění úzkých míst ve vašem testování. Než zahájíte další kolo nasazení, musíte vědět, zda byly vaše testovací případy skutečně reprezentativní nebo zda byly vaše hodnotící kritéria příliš vágní.
Šablona Project Assessment Template od ClickUp vám pomůže vyhodnotit samotné hodnocení. Posune vás za hranice pouhých skóre promptů a umožní vám prozkoumat celkový stav vašeho testovacího procesu, takže každý cyklus povede ke skutečným vylepšením logiky.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Kontrola stavu procesu: Pomocí barevně označených stavových polí můžete na první pohled ohodnotit rozsah testování, časový plán a efektivitu využití zdrojů
- Zaznamenejte získané poznatky: Zaznamenejte, co fungovalo a co selhalo, do strukturované části dokumentu, abyste mohli vylepšit další kolo hodnocení
- Identifikujte budoucí rizika: Zaznamenávejte konkrétní překážky, jako jsou výpadky API nebo mezery v datech, abyste zabránili jejich zpoždění vašeho příštího sprintu s prompty
✅ Ideální pro: manažery AI operací a vedoucí QA, kteří potřebují zdokonalit své testovací metodiky a prokázat návratnost investic do benchmarkingu.
9. Šablona pro heuristickou kontrolu od ClickUp
Číselná skóre vypovídají při hodnocení výstupů AI jen částečně. Prompt může projít testem faktické přesnosti, ale pro uživatele může přesto působit roboticky, matoucím dojmem nebo mírně v rozporu s image značky.
Šablona Heuristic Review od ClickUp vnáší do vašeho pracovního postupu PromptOps odbornou lidskou intuici. Využívá společnou tabuli k porovnání výsledků s klíčovými principy, jako je srozumitelnost a prevence chyb. Váš tým může pomocí digitálních lepících poznámek přiřadit konkrétní zpětnou vazbu k různým heuristickým kategoriím, aby byl audit přehledný.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Standardizujte kvalitativní kontroly: Vyhodnocujte výstupy podle vlastních zásad, abyste zajistili konzistentní styl komunikace značky a užitečnost ve všech generovaných obsazích
- Upřednostněte opravy logiky: Roztřiďte problémy podle závažnosti, abyste oddělili kritická bezpečnostní rizika od drobných kosmetických chyb
- Shromažďujte poznatky odborníků: Zaznamenávejte poznámky recenzentů na lepících lístcích na Whiteboardu, aby bylo snadné kvalitativní data prohlížet a reagovat na ně
✅ Ideální pro: autory UX a týmy PromptOps provádějící odborné manuální audity s cílem zajistit, aby obsah generovaný AI splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti.
📮ClickUp Insight: Zatímco 34 % uživatelů pracuje s AI systémy s naprostou důvěrou, o něco větší skupina (38 %) zastává přístup „důvěřuj, ale prověřuj“. Samostatný nástroj, který není obeznámen s vaším pracovním kontextem, s sebou často nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí.
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain, AI, která propojuje správu projektů, znalostí a spolupráci napříč vaším pracovním prostorem a integrovanými nástroji třetích stran. Získejte kontextové odpovědi bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi a zažijte 2–3násobné zvýšení efektivity práce, stejně jako naši klienti ve společnosti Seequent.
10. Šablona OKR a cílů společnosti od ClickUp
Zlepšení přesnosti promptů ze 72 % na 88 % je obrovským technickým úspěchem. Toto číslo však má váhu pouze tehdy, pokud vedení chápe, jak tato zlepšení přímo ovlivňují váš čtvrtletní růst.
Šablona firemních OKR a cílů od ClickUp překlenuje propast mezi technickým benchmarkingem a strategií na vysoké úrovni. Umožňuje vám vnořit konkrétní výkonnostní cíle pod vaše hlavní produktové cíle. Díky tomu se tým soustředí na technické výsledky, které posouvají podnikání vpřed.
✨ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Hierarchie cílů a klíčových výsledků: Vnořte cíle benchmarkingu na úrovni promptů pod cíle týmu nebo produktu pro jasné sladění
- Sledování pokroku: Vizuální ukazatele pokroku, které se aktualizují s tím, jak se skóre benchmarků zlepšuje v průběhu jednotlivých hodnotících cyklů
- Mezifunkční přehled: Plánujte firemní OKR a sdílejte benchmarkingové cíle s týmy produktového vývoje, technického vývoje a vedením, aby všichni viděli, jak kvalita promptů souvisí s prioritami roadmapy
✅ Ideální pro: týmy zabývající se AI/ML, které formalizují benchmarking jako opakující se cíl s měřitelnými výsledky.
Často kladené otázky
Mezi základní metriky patří přesnost, relevance, soudržnost a latence. Měli byste také sledovat míru halucinací, dodržování tónu a míru dokončení úkolů. Správná kombinace nakonec závisí na vašem konkrétním použití. Například výstupy určené zákazníkům upřednostňují tón a bezpečnost, zatímco interní výzvy se více zaměřují na přesnost a rychlost.
Chcete-li šablonu přizpůsobit, začněte přidáním polí pro název modelu, verzi a nastavení parametrů, jako jsou teplota a limity tokenů. Měli byste také zahrnout sekci pro srovnání očekávaného a skutečného výstupu, abyste mohli měřit výkon. Nakonec přidejte ke každému běhu sledování verzí. Tím zajistíte, že každý benchmark bude vázán na konkrétní iteraci promptu, což umožní přesné dlouhodobé hodnocení.
Kvantitativní benchmarking využívá číselná skóre (např. procentuální přesnost, dobu odezvy) pro objektivní srovnání. Naproti tomu kvalitativní benchmarking využívá odborné hodnocení podle principů, jako je srozumitelnost, užitečnost a hlas značky – nejúčinnější programy pro testování promptů využívají obojí.
Strukturované benchmarkingové testování zachytí regrese promptů dříve, než se dostanou k vašim uživatelům. Vytváří nepřetržitou smyčku zpětné vazby mezi hodnocením a iterací, což vám umožňuje v průběhu času vylepšovat výkon. Tento proces vytváří pevnou základnu důkazů pro vaše rozhodnutí v oblasti prompt engineeringu.