10 bezplatných šablon pracovních postupů pro AI

Mnoho týmů dnes spoléhá na nástroje AI. Bez standardizovaných zadání však hlásí velmi nejednotné výstupy, které vyžadují rozsáhlé přepracování.
Zpráva společnosti Deloitte o stavu AI to potvrzuje: 37 % organizací stále využívá AI pouze na povrchní úrovni, s minimálními nebo žádnými změnami procesů.
Tento článek vysvětluje, co šablony pracovních postupů pro AI prompty vlastně jsou a proč představují chybějící článek mezi vaším týmem a spolehlivými výstupy AI. Rovněž vás provede 10 připravenými možnostmi pokrývajícími oblasti obsahu, projektového řízení, inženýrství, HR, financí a dalších.
Co je šablona pracovního postupu pro AI prompty?
Šablona pracovního postupu pro AI prompty je opakovaně použitelný dokument, který kombinuje ověřenou strukturu promptů s příslušnými kroky pracovního postupu. Obsahuje zástupné symboly pro položky jako role, kontext, omezení a formát výstupu – takže nemusíte psát prompty od nuly pokaždé, když potřebujete výstup z AI.
Bez standardizace jsme viděli týmy, kde stejný požadavek – „napiš e-mail s aktualizací projektu“ – vedl k výstupům v rozsahu od 50 do 500 slov, s velmi odlišným tónem a úrovní detailů. Nikdo neví, které podněty skutečně fungují.
Dobrá šablona pracovního postupu pro AI prompty spojuje tři věci dohromady:
- Kostra zadání: Strukturovaný formát s jasně vymezenými místy pro proměnné, jako je cílová skupina, tón a typ výstupu
- Kontext pracovního postupu: Co spouští výzvu, kdo kontroluje výstup a kam se výsledek dále posílá
- Poznámky k iteracím: Co se změnilo a proč, aby se šablona postupem času zlepšovala
Proč šablony AI promptů šetří týmům čas
Všechny týmy dnes na pracovišti využívají AI. Většina z nich však vynechává krok, kdy se dohodnou na tom, jak je používat – společnost McKinsey zjistila, že méně než třetina organizací dodržuje správné postupy při zavádění a škálování generativní AI.
Používání šablon AI promptů nabízí mnoho výhod:
- Konzistentní kvalita výstupů: Když všichni používají stejnou kostru pokynu, nový zaměstnanec vytvoří návrhy stejné kvality jako zkušený člen týmu
- Rychlejší úpravy: Díky přehledným zástupným symbolům můžete během několika vteřin změnit cílovou skupinu, tón nebo výstup, místo abyste museli psát text od začátku
- Znalosti, které přetrvávají: Dobré podněty jsou cenné. Šablony promění tajný recept jedné osoby ve sdílený zdroj, který přežije fluktuaci zaměstnanců
- Méně přeskakování mezi nástroji: Když jsou vaše šablony výzev uloženy ve stejném pracovním prostoru, kde spravujete projekty a úkoly, eliminujete potíže spojené s přeskakováním mezi aplikacemi
📮ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI; 23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilejší úkony.
ClickUp tento problém řeší pomocí známého chatového rozhraní, které připomíná psaní SMS zpráv. Týmy mohou hned začít s jednoduchými dotazy a požadavky a postupně přirozeně objevovat výkonnější funkce automatizace a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která tolik lidí odrazuje.
10 nejlepších šablon pracovních postupů pro AI
Některé z těchto šablon jsou vytvořeny pro ClickUp, jiné pro ChatGPT nebo Copilot a jedna organizuje výzvy pomocí Microsoft Lists. Vyberte si tu, která vyhovuje vašemu prostředí. 👀
1. AI prompt a průvodce pro blogové příspěvky od ClickUp
Tato šablona AI Prompt & Guide for Blog Posts od ClickUp poskytuje týmům zabývajícím se tvorbou obsahu opakovatelný pracovní postup pro vytváření osnov, návrhů a briefů blogových příspěvků.
👀 Příklad zadání: „Jste seniorní stratég obsahu. Napište návrh blogového příspěvku o délce 1 200 slov na téma [TÉMA] určený pro [CÍLOVOU SKUPINU]. Použijte konverzační tón. Zahrňte nadpis H1, pět sekcí H2 a závěrečnou výzvu k akci [AKCE]. Upřednostněte praktické rady před teorií.“
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Předvyplněná pole pro téma, publikum, tón, klíčová slova pro SEO a výzvu k akci eliminují nutnost hádat, jaké pokyny zadat.
- Šablony jsou propojeny s úkoly v ClickUp, takže každý příspěvek je sledován během všech fází – od návrhu přes kontrolu až po zveřejnění.
- Zahrnuje základní principy tvorby výzev, jako je přiřazení rolí a omezení výstupů, takže první návrhy jsou použitelné, nikoli obecné
🚀 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahovým marketingem s pravidelným publikačním plánem.
2. Podněty ChatGPT pro řízení projektů
Šablona ChatGPT Prompts for Project Management od ClickUp vám nabízí předem připravené podněty ChatGPT pro psaní projektových zadání, shrnutí aktualizací stavu, vytváření registrů rizik a rozdělení epických úkolů na dílčí úkoly. Každý podnět obsahuje prázdná pole pro název projektu, časový plán, velikost týmu a výstupy.
👀 Příklad zadání: „Vžijte se do role projektového manažera. Shrňte následující aktualizaci projektu do tří bodů pro vedoucí pracovníky. Zdůrazněte: (1) pokrok ve vztahu k milníkům, (2) hlavní riziko, (3) prioritu na příští týden. Aktualizace projektu: [VLOŽTE AKTUALIZACI]. “
Strukturované šablony vás nutí poskytnout AI potřebný kontext, což znamená, že první výstup je použitelný, namísto vágně obecného. A pokud chcete krok kopírování a vkládání úplně přeskočit, ClickUp Brain dokáže generovat souhrny a rozpis úkolů přímo ze stávajících údajů o úkolech.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pokrývají celý životní cyklus projektového řízení: zadání, aktualizace, seznamy rizik a rozčlenění epik.
- Prázdná místa pro podrobnosti specifické pro daný projekt znamenají méně kol úprav výzev
- Výzvy jsou strukturovány tak, aby poskytovaly výstupy připravené pro vedení, nikoli nesouvislé odstavce
- Přirozeně se kombinuje s ClickUp Brain, pokud chcete automaticky načítat data o úkolech
🚀 Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí týmů, kteří používají ChatGPT společně se svým nástrojem pro řízení projektů
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain se můžete úplně vyhnout prázdným polím.
Každá šablona v tomto seznamu obsahuje [PRÁZDNÁ MÍSTA], která vyplňujete ručně: název projektu, cílová skupina, časový plán a výstupy. Funguje to, ale je to pomalé a shromažďování kontextu si zajišťujete sami.
ClickUp Brain již zná názvy vašich úkolů, přidělené osoby, termíny, popisy a data z připojených aplikací. Místo vkládání kontextu do výzvy jej Brain načte přímo z vašeho pracovního prostoru. Výzva k aktualizaci stavu, která v ChatGPT zabere pět minut kopírování a vkládání, trvá v ClickUp jen několik sekund, protože kontext je již k dispozici.
3. Podněty ChatGPT pro produktový management
Šablona ChatGPT Prompts for Product Management od ClickUp pokrývá dokumenty s požadavky na produkt (PRD), návrhy uživatelských příběhů, témata zpětné vazby od zákazníků a poznámky k vydání. Podněty jsou uspořádány podle fáze životního cyklu produktu, takže nemusíte procházet plochý seznam, abyste našli ten správný.
Každý prompt má zabudovaný kontext role a formát uživatelského příběhu „Jako… chci… aby…“ je již standardem pro AI prompty pro produktové manažery. Jeho zabudování do šablony znamená, že výstup přichází ve struktuře, kterou váš tým již používá, a není nutné jej přeformátovávat.
👀 Příklad zadání: „Jste produktový manažer. Napište pět uživatelských příběhů ve formátu ‚Jako [typ uživatele] chci [akci], aby [výsledek]‘ pro funkci, která [POPIS FUNKCE]. Seřaďte je podle odhadovaného dopadu na uživatele.“
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Podněty odpovídají reálným fázím produktu: objevování, definování, vývoj a uvedení na trh
- Výstup uživatelských příběhů odpovídá standardnímu formátu v oboru a je ihned připraven k použití
- Zahrnuje pokyny pro syntézu témat zpětné vazby od zákazníků, nejen pro psaní dokumentů
- Kontext role v každém zadání zabraňuje AI poskytovat obecné, povrchní odpovědi
🀏 Ideální pro: Produktové manažery a týmy produktového provozu, které spravují backlogy a roadmapy.
🚀 Tyto AI prompty pomáhají projektovým manažerům lépe uvažovat, pracovat rychleji a vyhnout se tomu, aby museli pokaždé začínat od nuly.
4. Podněty ChatGPT pro inženýrství
Šablona ChatGPT Prompts for Engineering od ClickUp zahrnuje kontrolní seznamy pro revizi kódu, technickou dokumentaci, šablony hlášení chyb a záznamy o rozhodnutích týkajících se architektury. Každý podnět obsahuje prázdná místa pro jazyk, framework a technickou úroveň publika, takže výstup odpovídá vašemu aktuálnímu stacku.
Omezení na očíslované výstupy v pokynech, jako je ten níže, vynucuje přehlednou a praktickou zpětnou vazbu namísto dlouhého textu. To je rozdíl mezi výstupem AI, který skutečně použijete, a výstupem AI, který jen zběžně prolistujete a zavřete.
👀 Příklad zadání: „Zkontrolujte následující úryvek kódu pro [JAZYK]. Identifikujte: (1) potenciální chyby, (2) problémy s výkonem, (3) možnosti zlepšení čitelnosti. Každý nález vysvětlete jednou větou. Kód: [VLOŽTE KÓD]. “
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Podněty pokrývají celý inženýrský pracovní postup: kontrolu kódu, dokumentaci, hlášení chyb a ADR
- Díky předvolbám pro jazyky a frameworky zůstávají výstupy relevantní pro vaši platformu
- Díky omezením s číslovanými výstupy lze zpětnou vazbu od AI snadno prohlížet a reagovat na ni
- Nastavení na úrovni publika vám umožní generovat dokumenty pro inženýry nebo netechnické zainteresované strany
🚀 Ideální pro: Softwarové inženýry, technické manažery a týmy DevOps.
💡 Tip pro profesionály: Zadávejte pokyny odkudkoli (dokonce i hlasem) pomocí ClickUp Brain MAX .
Šablony výzev jsou užitečné pouze tehdy, pokud k nim máte přístup, když vás napadne inspirace, a ne jen tehdy, když máte náhodou otevřenou správnou kartu v prohlížeči.
Brain MAX je desktopový AI pomocník, který sídlí v systémové liště a spouští se jediným klávesovým zkratkou. Použijte jej ke spouštění výzev, prohledávání ClickUp a připojených aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub a SharePoint, a získejte odpovědi bez přepínání oken.
A pokud vám psaní podrobných pokynů připadá jako otrava, funkce Talk to Text od Brain MAX vám umožní diktovat pokyny přirozeně. Stačí mluvit tak, jako byste úkol vysvětlovali kolegovi, a AI se postará o zbytek.
5. Podněty ChatGPT pro HR
Tato šablona ChatGPT Prompts for HR od ClickUp zpracovává klíčové procesy v oblasti lidských zdrojů, jako jsou popisy pracovních pozic, databáze otázek pro pohovory, kontrolní seznamy pro zapracování nových zaměstnanců a souhrny průzkumů mezi zaměstnanci. Obsahuje bezpečnostní opatření, jako je „Používejte genderově neutrální jazyk“ a „Vyhněte se požadavkům, které nejsou pro danou pozici nezbytně nutné“.
Pokyny pro ochranu před zaujatostí pomáhají překonat běžné výzvy spojené s AI tím, že zabraňují AI v automatickém používání diskriminačních jazykových vzorců – což se bez těchto pokynů děje častěji, než byste si mysleli.
👀 Příklad zadání: „Napište popis pracovní pozice pro [NÁZEV POZICE] ve společnosti [VELIKOST SPOLEČNOSTI] z odvětví [ODVĚTVÍ]. Uveďte: shrnutí role, pět klíčových povinností, požadované kvalifikace a preferované kvalifikace. Používejte v celém textu genderově neutrální jazyk.“
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pokrývají celý cyklus People Ops: nábor, zapracování, zapojení a odchod
- Ochranné mechanismy proti zaujatosti jsou do výzev zabudovány ve výchozím nastavení
- Podněty pro otázky v pohovorech jsou strukturovány podle kompetencí, nikoli pouze podle role
- Výzvy k shrnutí průzkumu vám pomohou rychle syntetizovat zpětnou vazbu zaměstnanců do témat
🚀 Ideální pro: manažery lidských zdrojů, náboráře a týmy People Ops.
6. Podněty ChatGPT pro finance
Šablona ChatGPT Prompts for Finance od ClickUp zpracovává vysvětlení odchylek v rozpočtu, souhrnné zprávy pro vedení, pravidla pro kategorizaci výdajů a matice pro srovnání dodavatelů. Každá z nich obsahuje pole pro zadání vykazovaného období, měny a pozice příjemce.
Pokyny pro výstup odstavec po odstavci v podnětech, jako je ten níže, odrážejí formát finančního řízení projektu, který týmy již předkládají vedení. Místo přepracovávání bloku textu generovaného AI do prezentovatelné podoby získáte strukturovaný text, který můžete vložit přímo do prezentace.
👀 Příklad zadání: „Shrňte následující čtvrtletní rozpočtová data do tří odstavců. Odstavec 1: celkový výkon vs. plán. Odstavec 2: tři hlavní faktory odchylek. Odstavec 3: doporučená opatření. Data: [VLOŽTE DATA]. “
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Výzvy jsou strukturovány pro vedoucí pracovníky, nikoli jako surové výpisy dat
- Prázdná pole pro vykazované období, měnu a délku zaměstnání zajišťují, že výstupy jsou připraveny k prezentaci
- Výzvy pro srovnání dodavatelů generují matice s přímým srovnáním, nikoli textové popisy
- Výzvy k vysvětlení odchylek vám pomohou popsat „proč“ za čísly
🀗 Ideální pro: Finanční analytiky, kontrolory a týmy FP&A.
💟 Bonus: Proměňte svůj nejlepší prompt v neustále dostupného superagenta!
Jakmile najdete výzvu, která funguje, například týdenní souhrn stavu nebo kontrolní seznam pro třídění chyb, přestaňte ji spouštět ručně. Místo toho kolem ní vytvořte ClickUp Super Agent.
Super agenti jsou spolupracovníci pohánění umělou inteligencí, kteří jsou součástí ClickUp a mají k dispozici celý kontext pracovního prostoru. Mohou nepřetržitě spouštět vícestupňové pracovní postupy, které se spouštějí změnami stavu úkolů, podle plánů nebo jednoduchým @zmíněním.
Máte pod kontrolou, ke kterým nástrojům a zdrojům dat mají přístup, kdo je může spustit a v jakých mezích fungují. Je to rozdíl mezi výzvou, na kterou si musíte vzpomenout, a autonomním procesem, který nikdy nezapomene.
Více informací o Super Agents najdete zde 👇
7. Podněty ChatGPT pro psaní
Šablona ChatGPT Prompts for Writing od ClickUp jde nad rámec základní tvorby obsahu a pokrývá e-maily, texty pro sociální sítě, interní poznámky a texty návrhů. Obsahuje vzor „napodobení stylu“, do kterého vložíte ukázku stylu vaší značky a požádáte AI, aby se mu přizpůsobila.
Napodobování stylu je nejméně využívaným trikem pro budování povědomí o značce pomocí AI. Místo toho, abyste svůj hlas popisovali abstraktními výrazy jako „profesionální, ale přátelský“, ukážete AI, jak vypadá. Výsledek je již od prvního návrhu blíže k duchu značky.
👀 Příklad zadání: „Napište [FORMÁT: e-mail / příspěvek na LinkedIn / interní sdělení] o [TÉMATU] pro [CÍLOVOU SKUPINU]. Tón: [TÓN]. Délka: [POČET SLOV]. Přizpůsobte styl psaní tomuto vzoru: [VLOŽTE VZOR]. “
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pokrývají všechny běžné pracovní formáty: e-maily, příspěvky na sociálních sítích, poznámky a návrhy
- Podněty napodobující styl vám zajistí výstup v souladu se značkou bez zdlouhavých popisů tónu
- Prázdná místa pro formát, cílové publikum a počet slov zajišťují, že výstupy jsou stručné a cílené
- Vhodné pro jakýkoli tým, který píše, nejen pro marketing
🚀 Ideální pro: marketingové týmy, odborníky na komunikaci a kohokoli, kdo v práci píše.
8. Gemini Prompts od ClickUp
Šablona Gemini Prompts od ClickUp je připravený dokument ClickUp Doc obsahující 600 předem napsaných podnětů pro Google Gemini, uspořádaných podle obchodních funkcí.
Ať už potřebujete pomoc s marketingovými texty, analýzou dat, plánováním projektů nebo komunikací se zákazníky, najdete zde podnět, který můžete použít, místo abyste ho psali od nuly.
A protože jsou uloženy v ClickUp Doc, může váš tým společně upravovat, přidávat poznámky a rozvíjet podněty, které nejlépe vyhovují vašim pracovním postupům.
👀 Příklad zadání: „Analyzujte následující data zpětné vazby od zákazníků a identifikujte pět nejčastějších témat. U každého tématu uveďte shrnutí v jedné větě a ohodnoťte jeho sentiment jako pozitivní, neutrální nebo negativní. Data: [VLOŽTE ZPĚTNOU VAZBU]. “
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- 600 podnětů napříč různými obchodními funkcemi, takže nikdy nezačínáte s prázdnou stránkou
- Šablony jsou dodávány ve formátu ClickUp Doc, což usnadňuje jejich sdílení, úpravy a přizpůsobení pro váš tým.
- Pokyny vhodné pro začátečníky, které jsou připraveny k okamžitému použití; nejsou nutné žádné zkušenosti s tvorbou pokynů
- Přirozeně se kombinuje s ClickUp Brain, který vám v jednom pracovním prostoru poskytuje přístup k několika modelům AI (včetně Gemini).
🚀 Ideální pro: Týmy používající Google Gemini, které chtějí rozsáhlou a přehlednou knihovnu podnětů, kterou mohou postupem času přizpůsobovat.
9. Automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp
Tato šablona pro automatizaci e-mailů s ClickUp kombinuje pracovní postupy s AI prompty s automatizacemi ClickUp. Automatizace jsou založeny na spouštěčích, podmínkách a akcích a tato šablona vám ukáže, jak propojit automatizaci e-mailů s vaším stávajícím pracovním postupem. ✨
Když se stav úkolu změní na Dokončeno, automatizace spustí ClickUp Brain s použitím názvu úkolu, přidělené osoby a popisu jako kontextu a návrh e-mailu se uloží do propojeného dokumentu ClickUp Doc k revizi.
Nikdo nemusí pamatovat na to, aby napsal aktualizační e-mail, protože se napíše sám, jakmile se změní stav.
👀 Příklad zadání: „Na základě názvu úkolu, jména příjemce, data dokončení a popisu níže sepište návrh profesionálního e-mailu s aktualizací pro klienta. Potvrďte dokončení, shrňte, co bylo dodáno, a uveďte další milník. Tón: vřelý, ale profesionální.“
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- E-maily se samy navrhují v okamžiku, kdy je úkol označen jako dokončený
- Automaticky načítá skutečná data úkolu (název, přidělená osoba, popis) do výzvy
- Návrhy se před odesláním ukládají do propojeného dokumentu Doc ke kontrole, takže nic neodejde bez kontroly
- Eliminuje nejčastěji opomíjený krok v komunikaci s klienty: samotné psaní aktualizace
🚀 Ideální pro: Týmy v přímém kontaktu s klienty a account manažery, kteří zasílají opakující se e-maily s aktualizacemi
10. Galerie výzev Copilot od společnosti Microsoft
Galerie Copilot Prompts od společnosti Microsoft je procházená knihovna připravených podnětů pro Microsoft 365 Copilot, uspořádaná podle pracovních postupů: Catch Up, Create, Analyze, Code, Execute, Schedule a další. Místo toho, abyste zírali na prázdné okno chatu, vyberete podnět založený na úkolu a Copilot jej spustí na vašich e-mailech, schůzkách, dokumentech a projektech.
Tyto podněty automaticky načtou kontext z vašich dat v Microsoft 365. Podnět „dohánět schůzky“ shrnuje rozhodnutí a úkoly z vašeho aktuálního kalendáře. Podnět „získat e-maily čekající na odpověď“ prohledá vaši skutečnou doručenou poštu. Podněty shromažďují kontext za vás.
👀 Příklad zadání: „Pomoz mi dohnat, co jsem zmeškal na posledních schůzkách, včetně klíčových rozhodnutí, úkolů a dalších kroků.“
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Výzvy jsou uspořádány podle pracovních postupů (dohánění, tvorba, analýza, kódování atd.), takže rychle najdete, co potřebujete
- Každý podnět čerpá živý kontext z vašich dat v Microsoft 365: e-mailů, schůzek, dokumentů a projektů
- Pokrývají širokou škálu úkolů od týdenních shrnutí a třídění e-mailů až po překlad kódu a analýzu konkurence
- Není třeba žádné úpravy zadání, protože galerie se postará o strukturu – stačí kliknout a můžete začít
🚀 Ideální pro: Organizace, které již používají SharePoint nebo Microsoft 365.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů využívá konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generovat obsah, analyzovat data a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární napříč různými rolemi a odvětvími.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí zadáním v prostém textu a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zažijte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Osvědčené postupy pro pracovní postupy s AI prompty
Šablony už máte. Nyní vám ukážeme, jak zajistit, aby je váš tým skutečně používal. 👀
- Verzujte své výzvy: Přiřaďte každé šabloně číslo verze a seznam změn. V ClickUp Docs se každá úprava automaticky sleduje prostřednictvím historie verzí, takže můžete provést vrácení zpět, pokud nová verze nefunguje podle očekávání
- Určete vlastníka pokynu: Každou šablonu by měl někdo spravovat. Bez vlastníka pokyny zastarají. Přidejte jeden řádek: „Vlastník: [Jméno]. Poslední kontrola: [Datum]“
- Testujte napříč modely AI: Prompt, který vyniká v GPT-4o, může v Claude nebo Gemini selhat. Testujte napříč modely, které váš tým používá, a poznamenejte si, které kombinace fungují nejlépe
- Nejprve navrhněte pracovní postup: Nejprve navrhněte automatizaci pracovního postupu: Rozhodněte se, co spustí výzvu, kdo výstup zkontroluje a kam se bude dále posílat. Automatizujte kroky spuštění a směrování pomocí ClickUp Automations, aby lidé prováděli pouze kontrolu
- Připravte se na špatný výstup: Každá šablona by měla uživateli sdělit, co dělat, když AI nesplní očekávání – záložní výzvu, lidského recenzenta nebo krok regenerace
- Ukládejte výzvy tam, kde se pracuje: Knihovna výzev v samostatné aplikaci vede k roztříštěnosti nástrojů, což způsobuje zdvojování práce a nulovou přehlednost o stopě AI ve vaší organizaci. Výzvu najdete v jednom nástroji, spustíte ji v jiném a výstup vložíte do třetího. Pro maximální efektivitu udržujte výzvy propojené s vaší prací.
💡 Tip pro profesionály: Odstraňte nutnost přepínání mezi oknem chatu a projektovou tabulkou – ukládejte podněty do ClickUp Docs, propojte je s úkoly v ClickUp a spouštějte je pomocí ClickUp Brain, to vše v jednom pracovním prostoru.
Přestaňte zadávat pokyny. Začněte vytvářet pracovní postupy.
Šablony výzev jsou skvělým výchozím bodem, ale stále se jedná o manuální proces. Skutečná změna nastane, až budou vaše výzvy obsahovat zabudovaný kontext, budou spouštěny na základě spouštěčů namísto paměti a budou se řetězit, aniž byste museli dohlížet na každý krok.
Právě v tomto ohledu vítězí konvergovaný pracovní prostor pro AI od ClickUp.
ClickUp Brain automaticky načítá kontext vaší práce, takže výzvy jsou chytřejší již od prvního výstupu. Brain MAX vám umožňuje spouštět je odkudkoli na ploše, pomocí klávesnice nebo hlasu. A když najdete výzvu, která stojí za to opakovat, Super Agents ji promění v neustále aktivního spolupracovníka, který provádí celé pracovní postupy, zatímco vy se soustředíte na práci, která skutečně vyžaduje lidský zásah.
Týmy, které překonávají výzvy spojené se zaváděním AI, nejsou ty, které mají nejsofistikovanější modely. Jsou to ty, které standardizovaly způsob, jakým s AI komunikují – a začlenily jej do prostředí, kde se práce vykonává.
Často kladené otázky týkající se šablon pracovních postupů pro AI
Jaký je rozdíl mezi šablonou AI promptu a knihovnou promptů?
Šablona výzvy vám pomáhá psát výzvy pro AI tím, že poskytuje jednotnou strukturu, kterou lze opakovaně používat a která obsahuje zástupné symboly, které vyplníte pro konkrétní úkol. Knihovna výzev je sbírka mnoha šablon, uspořádaných a roztříděných tak, aby týmy mohly najít tu správnou pro jakýkoli případ použití – je to jako kartotéka oproti jednotlivému dokumentu v ní.
Mohu tyto šablony pracovních postupů pro AI prompty používat s jinými nástroji než ChatGPT?
Ano. Většina šablon pro zadávání pokynů je nezávislá na konkrétním nástroji a funguje s ChatGPT, Copilotem, Gemini, Claudem nebo ClickUp Brain. Využijte automatizaci zadávání dat k eliminaci ručního kopírování a vkládání při odkazování na pracovní data – ClickUp Brain běží přímo ve vašem pracovním prostoru s plným přístupem k vašim úkolům, dokumentům a kontextu projektu.
Jak mohu sdílet pracovní postupy s AI prompty napříč několika odděleními?
Vytvořte škálovatelný proces přenosu znalostí tím, že šablony uložíte na sdílené, centralizované místo, ke kterému má přístup každé oddělení – například do ClickUp Doc nebo do šablony knihovny výzev v Microsoft Lists. Označte každou šablonu podle oddělení a případu použití, aby si lidé mohli filtrovat to, co je pro ně relevantní.
Liší se výkon šablon AI promptů v závislosti na modelu AI?
Pro většinu obchodních úkolů jsou efektivní techniky zadávání pokynů pro AI důležitější než výběr modelu, ale některé modely zvládají určité formáty výstupů, jako jsou tabulky, kód nebo dlouhé texty, lépe než jiné. Otestujte své šablony na různých modelech a výsledky zaznamenejte přímo do šablony.