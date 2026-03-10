Claude vs. Gemini vs. ChatGPT pro práci v roce [rok]

Většina týmů tráví hodiny debatováním o tom, který model AI použít, jen aby zjistila, že jejich volba nezvládne ani polovinu jejich skutečné práce. Nebo hůře, nakonec platí za tři různé předplatné, protože žádný nástroj nezvládne vše.
Tento průvodce vysvětluje, kdy použít Claude, Gemini nebo ChatGPT pro skutečné pracovní úkoly, jako je psaní, kódování a výzkum.
Ukážeme vám také, jak se vyhnout chaosu rozšiřování AI – neplánovanému šíření nástrojů, modelů a platforem AI bez dohledu.
Co jsou Claude, Gemini a ChatGPT?
Jména těchto modelů jste už určitě slyšeli, ale vybrat ten správný pro vaši práci není tak snadné, jak se zdá. Týmy se zaseknou v analýze a snaží se přijít na to, který AI asistent je „nejlepší“, ale nakonec si vyberou ten, který má nejhezčí demo, a zjistí, že pro jejich práci je k ničemu.
To vede ke ztrátě času, frustraci kolegů a dalšímu předplatnému, které jen sbírá digitální prach.
Zde jsou tři hlavní hráči:
- ChatGPT: Tento AI asistent, vyvinutý společností OpenAI, je známý většině lidí. Jedná se o všestranného univerzálního pomocníka, který je známý svou rychlostí a rozsáhlým ekosystémem pluginů.
- Claude: Tento model, vyvinutý společností Anthropic, je postaven s důrazem na bezpečnost a lidské uvažování. Claude má tendenci produkovat nuancovanější a delší odpovědi, které mnoho uživatelů popisuje jako „promyšlenější“ – i když se to liší podle úkolu.
- Gemini: Jedná se o AI od Googlu, navrženou pro rychlost a hlubokou integraci s jeho vyhledávačem a dalšími produkty Google. Je to vaše volba pro informace v reálném čase a multimodální úkoly, které zahrnují obrázky nebo hlas.
Všechny tři jsou postaveny na velkých jazykových modelech (LLM), ale byly trénovány s různými cíli. To znamená, že stejný příkaz vám může dát tři zcela odlišné výsledky.
V našich testech vedla stejná marketingová zadávací fráze k výrazně odlišným výsledkům: ChatGPT upřednostňoval rychlost a rozmanitost, Claude se soustředil na konzistentnost tónu a Gemini čerpal více z faktického kontextu.
Abyste lépe pochopili, co pohání tyto AI asistenty, podívejte se na toto video, které vysvětluje technologii stojící za ChatGPT a jak velké jazykové modely zpracovávají a generují odpovědi:
Porozumění těmto základním vlastnostem vám pomůže vybrat správný nástroj pro každý úkol.
Další na řadě: jak si vedou při práci, kterou skutečně děláte.
Claude vs. Gemini vs. ChatGPT: silné a slabé stránky
Váš tým je unavený z obecných srovnání, která se nedají přenést do reálné práce. Nepotřebujete benchmarkové skóre, potřebujete vědět, zda vám AI ušetří čas, nebo vám přidělá více práce s úklidem. Výběr nesprávného modelu znamená, že budete muset snášet jeho slabiny – například AI, která je příliš pomalá na rychlé otázky, nebo taková, která si s jistotou vymýšlí věci.
Zde je upřímný rozbor toho, v čem každý model vyniká a kde má slabiny.
|Rozměr
|Claude
|ChatGPT
|Gemini
|Nejlepší pro
|Složité uvažování, dlouhé dokumenty, nuancované psaní
|Všestrannost, kódování, ekosystém pluginů
|Informace v reálném čase, rychlost, integrace s Googlem
|Styl psaní
|Přirozené, promyšlené, méně robotické
|Kompetentní, ale může působit stereotypně
|Funkční, někdy stručné
|Kódování
|Silné ladění a vysvětlování
|Vynikající generování a iterace
|Schopný, ale méně konzistentní
|Okno kontextu
|Až 1 milion tokenů (API); 200 000 standardních
|Až 1 milion tokenů (GPT-4. 1 API); 128 000 pro GPT-4o/GPT-5 Pro
|Až 2 miliony tokenů (Gemini 1. 5 Pro); největší dostupné
|Rychlost
|Pomalejší, promyšlenější
|Rychlé
|Nejrychlejší
|Slabé stránky
|Pomalejší odezvy, omezené integrace
|Dokáže sebevědomě halucinovat, je výřečný
|Nekonzistentní kvalita, slabší uvažování
Závěr:
Claude vítězí v hloubce a práci s velkým množstvím dokumentů. ChatGPT nabízí větší šíři a vývojářské nástroje. Gemini vám poskytuje nejlepší rychlost a přístup k živým informacím.
Skryté náklady spojené s nesprávným výběrem jsou obrovské. Když požádáte vývojáře, aby použil AI, která neumí programovat, nebo spisovatele, aby použil AI s robotickým tónem, nezískáte jen špatný výsledek. Podkopete jejich důvěru v AI jako užitečný nástroj, což ztíží přijetí jakékoli iniciativy v oblasti AI v budoucnu.
👀 Věděli jste, že: Studie ukazují, že správný nástroj AI může zkrátit čas psaní až o 65 %.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní. Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Nejlepší model umělé inteligence pro běžné pracovní úkoly
Je čas přejít od obecných silných stránek ke konkrétním každodenním pracovním úkolům a vyhlásit vítěze v každé z nich.
Psaní a tvorba obsahu
Váš marketingový tým potřebuje texty, které zní lidsky, ne roboticky. Váš komunikační tým potřebuje napsat interní oznámení, které má správný tón. Použití nesprávné AI v tomto případě znamená hodiny přepisování a výsledkem je často nevýrazný, obecný obsah, který mine svůj cíl.
Pro úkoly jako psaní a tvorba obsahu je vítězem Claude.
Mnoho týmů zabývajících se tvorbou obsahu uvádí, že styl psaní Clauda působí přirozeněji a méně šablonovitě. V uživatelských testech vyniká zejména v udržování konzistentního hlasu značky v delších dokumentech.
- Role ChatGPT: Stále je to výkonný nástroj. Použijte jej k brainstormingu a vytváření osnov nebo k sestavení hrubého návrhu během několika sekund, když je důležitější rychlost než dokonalost.
- Role Gemini: Je nejvhodnější pro obsah, který musí zahrnovat aktuální události, jako je týdenní souhrn zpráv pro váš tým. Jeho styl psaní však může být strohý a postrádá kreativní nápaditost ostatních dvou modelů.
U jakéhokoli důležitého psaní, jako je například návrh pro klienta nebo e-mail pro vedení, začněte s návrhem od Clauda a nechte ho vylepšit člověkem. Je to téměř vždy rychlejší než žádat jiný model, aby se opakovaně revidoval.
💡 Tip pro profesionály: Týmy, které používají ClickUp, mohou jednoduše spustit ClickUp Brain, AI integrovanou do ClickUp, a generovat texty ve stylu a tónu, který si přejí.
Kódování a vývoj
Váš tým inženýrů je v slepé uličce. Buď používají AI, která rychle generuje kód, ale nedokáže vysvětlit svou vlastní logiku, nebo takovou, která je skvělá ve vysvětlování konceptů, ale pomalá v generování šablon. Toto tření zpomaluje vývojové cykly a vede k frustraci.
Vítěz je zde nerozhodný: Claude pro porozumění a ladění, ChatGPT pro rychlé generování kódu.
- Výhoda Claude: Je lepší v uvažování pomocí složité logiky a vysvětlování, proč je část kódu nefunkční. Dejte mu velkou kodovou základnu a jeho obrovské kontextové okno mu umožní pochopit širší souvislosti, což z něj dělá výkonného partnera při ladění.
- Výhoda ChatGPT: Je navržen pro rychlost a iterace. Pro generování standardních funkcí, psaní jednotkových testů nebo získávání šablonového kódu na stránce je neuvěřitelně rychlý a konzistentní. Modely, na kterých je ChatGPT založen, pohánějí také GitHub Copilot, což vývojářům, kteří jsou obeznámeni s jedním nástrojem, usnadňuje učení se druhému.
Gemini je schopná, ale méně spolehlivá třetí možnost, užitečná pro rychlé vyhledávání nebo skriptování pro služby Google. Realita pro většinu technických týmů je taková, že ideální je mít přístup jak k Claude, tak k ChatGPT.
💡 Tip pro profesionály: Codegen AI Agent v ClickUp je váš autonomní AI asistent, který vám pomáhá psát a ladit kód, otevírat PR, aktualizovat technickou dokumentaci, navrhovat poznámky k vydání a protokoly změn a mnoho dalšího. To vše bez opuštění ClickUp!
Vývojáři mohou @zmínit agenta Codegen v úkolu nebo chatu a položit mu otázky. Agent prohledá jak kódovou základnu, tak vaši dokumentaci ClickUp, aby poskytl ověřenou odpověď.
Více informací o Codegenu najdete v našem videu.
Výzkum a analýza dat
Pokud jde o výzkum a analýzu dat, váš tým potřebuje syntetizovat informace, ale dostává protichůdné výsledky. Jeden člověk používá AI, která halucinuje zastaralé fakty, zatímco jiný se snaží analyzovat novou zprávu pomocí nástroje, který nedokáže zpracovat celý dokument.
To vede ke špatným datům, ztrátě času při ověřování faktů a rozhodnutím založeným na chybných informacích.
Správný nástroj závisí na vašem zdrojovém materiálu. Gemini zvítězí v oblasti výzkumu aktuálních událostí, zatímco Claude je šampiónem v analýze existujících dokumentů.
- Silná stránka Gemini: Díky přímé integraci s vyhledávačem Google má přístup k webu v reálném čase. Pokud potřebujete vědět, co se stalo tento týden, nebo shromáždit nejnovější trendy v oboru, Gemini poskytuje aktuální odpovědi s menším počtem halucinací.
- Silná stránka Claude: Pokud již máte zdrojový materiál, jako jsou přepisy rozhovorů se zákazníky nebo čtvrtletní finanční zpráva, obrovské kontextové okno Claude je revoluční. Můžete nahrát dokument o délce celé knihy a klást podrobné otázky, abyste získali spolehlivou syntézu a analýzu.
ChatGPT se nachází uprostřed, nabízí slušnou rovnováhu, ale vyžaduje větší dohled.
Pracovní postup pro pokročilé uživatele: Použijte Gemini k shromáždění aktuálních článků a zdrojů a poté tyto dokumenty předejte Claudovi, který z nich vytvoří podrobné a nuancované shrnutí.
Rychlé otázky a každodenní úkoly
Někdy prostě potřebujete rychlou odpověď. Nepíšete román ani neopravujete kosmickou loď, ale přepisujete neohrabanou větu v e-mailu nebo žádáte o jednoduché vysvětlení pojmu, který jste právě zaslechli na schůzce.
Používání pomalé, promyšlené AI pro tyto úkoly je jako používat kladivo na rozlousknutí ořechu – je to přehnané a zpomaluje vás to. Pro každodenní pomoc je nejdůležitější nízká latence a dostupnost.
Pro tyto ad hoc požadavky je ChatGPT vítězem díky své bezkonkurenční rychlosti a univerzálnosti.
Díky rychlé odezvě a spolehlivé konverzační paměti je dokonalým pomocníkem pro stovky situací, kdy během pracovního dne potřebujete rychle pomoc.
Gemini je stejně rychlý a je lepší volbou, pokud se vaše otázka týká aktuálních událostí nebo něčeho v rámci ekosystému Google. Odpovědi Clauda bývají podrobnější, což může působit pomaleji, když potřebujete rychlou odpověď. Pro rychlé otázky jsou stručnější výchozí odpovědi ChatGPT často svižnější.
Hledáte AI nástroje, které vám pomohou zvýšit produktivitu? V tomto videu představujeme 7 z nich:
Jak vybrat správnou AI pro váš tým
Individuální preference jsou snadné, ale škálování AI pro tým je obtížné. Pokud necháte každého vybrat si vlastní nástroj, brzy se ocitnete v noční můře rozrůstání AI. Budete mít roztříštěné pracovní postupy, nekonzistentní výstupy a desítky různých předplatných AI na firemní kartě bez jakéhokoli dohledu. Tento chaos plýtvá penězi a znemožňuje spolupráci.
Výběr „nejlepšího“ AI není tak důležitý jako vytvoření strategie, kterou bude váš tým skutečně dodržovat. Než se rozhodnete, potřebujete rámec pro rozhodování.
- Proveďte audit svých nejčastějších úkolů: Neoptimalizujte pro zajímavé, ale vzácné případy použití. Zaměřte se na to, co váš tým dělá každý den: psaní marketingových textů, ladění kódu nebo shrnování prodejních hovorů.
- Zvažte integrační potřeby: Pracuje váš tým v Google Workspace? Gemini má výhodu domácího prostředí. Jsou vaši zaměstnanci častými uživateli vývojářských nástrojů? Ekosystém ChatGPT je těžké překonat.
- Vyhodnoťte kontextové požadavky: Pracujete pravidelně s dlouhými dokumenty, výzkumnými pracemi nebo rozsáhlými kódovými základnami? Vynikající kontextové okno Clauda je klíčovou funkcí, nikoli jen příjemným doplňkem.
- Zamyslete se nad správou AI: Kdo má přístup k jakým nástrojům? Jaká data společnosti lze bezpečně sdílet s externí AI? Jak budete sledovat využití a náklady?
Skryté náklady spojené s tím, že všichni mohou používat všechny tři nástroje, se rychle sčítají. Náklady na více předplatných pro profesionály se sčítají a přecházení mezi aplikacemi pro různé úkoly snižuje produktivitu.
Ideálním řešením není vybrat jeden model a smířit se s jeho nedostatky. Ideálním řešením je využít sílu všech modelů bez chaosu.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Jak ClickUp Brain kombinuje Claude, Gemini a ChatGPT
Výběr jednoho modelu AI znamená smířit se s jeho slabými stránkami. Chcete psaní Clauda, rychlost ChatGPT a data Gemini v reálném čase, ale získání všech tří znamená žonglování s více záložkami, platby za nadbytečná předplatná a neustálé kopírování a vkládání kontextu z jednoho chatovacího okna do druhého. Tato rozmanitost AI je obrovským zabijákem produktivity.
Nemusíte si vybírat jen jeden. S ClickUp Brain máte přístup k několika modelům AI z jednoho pracovního prostoru. Využijte Claudeovo uvažování pro obecné úkoly, všestrannost ChatGPT pro kreativní práci a rychlost Gemini pro rychlé odpovědi – zatímco ClickUp Brain sám poskytuje kontextové odpovědi na základě vašich skutečných dat z pracovního prostoru.
Takto ClickUp Brain zjednodušuje přístup k více modelům:
- Přístup k více LLM: Získejte to nejlepší ze všech světů, aniž byste opustili ClickUp. Využijte výkonné uvažování Clauda pro hloubkovou analýzu, všestrannost ChatGPT pro kreativní úkoly a rychlost Gemini pro rychlé odpovědi, to vše z jednoho místa.
- AI s porozuměním kontextu: Protože ClickUp Brain žije tam, kde žije vaše práce, již má kontext. Rozumí vašim projektům, úkolům a dokumentům, takže už nikdy nebudete muset ztrácet čas s výzvami typu „Pro připomenutí, jsem projektový manažer pracující na...“.
- Sjednocené vyhledávání: Přestaňte hledat informace. Zadejte otázku a ClickUp Connected Search okamžitě prohledá vše – úkoly, komentáře, ClickUp Docs a dokonce i připojené aplikace – aby našel odpověď.
- AI, která jedná: ClickUp Brain je více než jen chatbot. Stačí @zmínit Brain v komentáři k úkolu nebo v ClickUp Chat a on provede akce, jako je vytvoření podúkolů, aktualizace stavu projektu nebo návrh následných e-mailů. Promění AI z pasivního asistenta na aktivního člena týmu.
S ClickUp Brain se můžete vyhnout přepínání kontextu, které vyžadují samostatné AI nástroje.
💡 Tip pro profesionály: Co kdyby místo jednoho nebo dvou modelů AI jste mohli mít tým autonomních AI kolegů? To je to, co získáte s Super Agents v ClickUp!
Představte si Super Agents jako neustále aktivní členy týmu v ClickUp – můžete je @zmínit, přidělovat jim práci a posílat jim zprávy stejně jako lidem.
Tyto agenti s nekonečnou pamětí, kteří se chovají jako lidé, jsou navrženi tak, aby se přizpůsobili vašim pracovním postupům a nástrojům. Pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pamatují si kontext a jednají napříč úkoly a časovými osami, aby posunuli projekty vpřed. Týmy je používají k úspoře dvou dnů každý týden automatizací rutinních úkolů při zachování lidského dohledu.
Chcete si vyzkoušet vytvoření svého prvního superagenta? Je to velmi snadné a toto video vám ukáže, jak na to:
Přestaňte žonglovat s AI nástroji; získejte vše v ClickUp
Debata Claude vs. Gemini vs. ChatGPT ztrácí na významu, když máte přístup ke všem těmto nástrojům prostřednictvím jednoho pracovního prostoru ClickUp.
S ClickUp můžete použít správnou AI pro jakýkoli úkol, místo abyste byli omezeni na řešení s jedním modelem. Navíc AI v ClickUp již zná práci, oprávnění a cíle vašeho týmu – na rozdíl od generických asistentů.
Jste připraveni skoncovat s žonglováním s AI nástroji? Začněte zdarma s ClickUp a využijte více AI modelů v jediném pracovním prostoru.
Často kladené otázky
Claude vyniká v úkolech vyžadujících hluboké uvažování a nuance, jako je analýza dlouhých dokumentů nebo tvorba obsahu v konkrétním stylu značky.
Pro vybroušenou, profesionální prózu, která vyžaduje méně úprav, je obecně lepší Claude, zatímco ChatGPT je rychlejší pro brainstorming a vytváření prvních návrhů.
Ano, konvergovaná platforma jako ClickUp poskytuje přístup k více LLM, což týmům umožňuje využít silné stránky různých modelů pro různé úkoly v rámci jediného pracovního postupu.
Placené úrovně nabízejí významné výhody pro intenzivní uživatele, ale konvergované pracovní prostředí s integrovaným přístupem k více modelům je pro týmy často efektivnějším a efektivnějším řešením.