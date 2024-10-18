Jak vytvořit kontrolní seznam pro tvorbu obsahu

Kontrolní seznamy nejsou určeny pouze pro projektové manažery nebo vedoucí pracovníky. Jsou to neuvěřitelně užitečné nástroje pro každého, kdo potřebuje zajistit, aby byl úkol nebo projekt dokončen důkladně a důsledně – zejména pokud zvládáte více úkolů najednou nebo pracujete jako marketingový pracovník.
Zamyslete se nad tím: vytvoření blogového příspěvku, videa nebo dokonce příspěvku na sociálních sítích zahrnuje mnoho kroků.
Je třeba sledovat mnoho věcí, od výzkumu a plánování až po úpravy, publikování a propagaci. A pak jsou tu všichni zúčastnění – specialisté na SEO, autoři, ověřovatelé faktů, týmy pro správu obsahu, designéři, redaktoři a další. Je snadné, aby něco uniklo pozornosti.
Nebojte se. V tomto článku si povíme, jak vytvořit perfektní kontrolní seznam pro tvorbu obsahu pro váš tým, a podělíme se o několik taktických tipů, nástrojů a návrhů šablon kontrolních seznamů pro tvorbu hodnotného obsahu.
Jste připraveni vytvořit seznam a odškrtávat ho?
Proč potřebujete kontrolní seznam pro tvorbu obsahu?
Než se pustíme do samotného kontrolního seznamu pro obsahový marketing, pojďme si rychle projít, jak může tento kontrolní seznam prospět vašemu týmu:
- Zefektivněte svůj pracovní postup: Rozložením úsilí v oblasti content marketingu na menší, zvládnutelné úkoly vám kontrolní seznamy pomohou zůstat soustředění a vyhnout se přetížení.
- Zajišťuje konzistentní hlas značky: Kontrolní seznam může pomoci udržet konzistentní tón hlasu ve všech nápadech na obsah a blozích, čímž posílí identitu vaší značky.
- Zaručuje kvalitu: Zajištění provedení všech nezbytných kroků (například kontrola formátování, revize designu a optimalizace obsahu) pomáhá udržovat vysoké standardy kvality.
- Zlepšuje spolupráci: Seznamy pomáhají všem členům týmu zůstat na stejné vlně – každý ví, jaká je jeho role a kdy se zapojí do procesu.
- Snižuje množství oprav: Díky jasnému plánu s konkrétními kritérii pro kontrolu kvality, revize designu a další činnosti vám kontrolní seznamy pomohou udělat vše správně hned napoprvé, čímž minimalizují počet oprav a zpoždění.
- Usnadňuje zapracování nových zaměstnanců: Ať už zapracováváte nového kolegu, freelancera nebo agenturu, kontrolní seznam pro tvorbu obsahu vám pomůže nastínit vaše očekávání ohledně kvality obsahu i provozní procesy.
Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu nebo součástí velkého marketingového týmu, který chce vytvářet poutavý obsah, kontrolní seznam může být skvělým nástrojem pro zefektivnění vašeho pracovního postupu, produkci vysoce kvalitního obsahu a zvýšení organické návštěvnosti.
Kompletní kontrolní seznam pro tvorbu obsahu
Nyní, když jsme si vysvětlili, proč potřebujete kontrolní seznam pro tvorbu obsahu, podívejme se, jak jej vytvořit. Projdeme si všechny kroky tvorby obsahu – od plánování po propagaci – a přidáme další tipy, jak kontrolní seznam přizpůsobit tak, aby vám vyhovoval.
Nejprve si ale přečtěte stručný přehled kontrolního seznamu pro tvorbu obsahu.
1. Definujte formát obsahu, cíle a publikum
- Jasně definujte, pro koho obsah vytváříte.
- Určete, čeho chcete svým obsahem dosáhnout (např. zvýšit návštěvnost webových stránek, generovat potenciální zákazníky, zlepšit povědomí o značce).
- Vyberte nejlepší formát pro svůj obsah (např. blogový příspěvek, video, infografika).
2. Proveďte důkladný výzkum
- Najděte klíčová slova, která vaše cílová skupina hledá
- Pochopte, co dělají vaši konkurenti, a identifikujte příležitosti.
- Vyhledejte malé a střední podniky pro odborné citace
3. Nastíňte strukturu svého obsahu
- Vytvořte podrobný obsahový brief s tématy, cílovou skupinou, klíčovými slovy a požadavky SME.
- Začněte s 10% strukturovaným nástinem a postupně jej rozšiřujte na 30 %, abyste získali podrobnější přehled o behandovaných bodech.
4. Vytvářejte vysoce kvalitní obsah
- Zajistěte, aby váš obsah byl informativní, autoritativní a dobře prozkoumaný.
- Pište obsah, který je relevantní a poskytuje hloubkové informace.
5. Upravujte a korigujte svůj obsah
- Zkontrolujte svůj obsah z hlediska gramatiky, pravopisu a interpunkce.
- Zajistěte, aby váš návrh odpovídal zadání obsahu a tématu práce.
- Přirozeně začleňujte klíčová slova a optimalizujte pro vyhledávače.
6. Dokončete vizuální stránku
- Navrhujte nebo vyhledávejte vysoce kvalitní obrázky, grafiky nebo videa.
- Zajistěte, aby vaše vizuální prvky byly optimalizovány pro různé platformy a byly přizpůsobeny pro mobilní zařízení.
7. Publikujte a propagujte svůj obsah
- Vyberte vhodnou platformu (např. webové stránky, sociální média, e-mail).
- Sdílejte svůj obsah na sociálních médiích, prostřednictvím e-mailového marketingu a dalších kanálů.
8. Analyzujte výkonnost svého obsahu
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, jako je návštěvnost webových stránek, zapojení a konverze.
- Provádějte ankety, abyste získali kvalitativní zpětnou vazbu od čtenářů.
Krok 1: Definujte formát obsahu, cíle a publikum
Tady to všechno začíná – zjistíte, pro koho píšete, jaký kanál plánujete použít a jak nejlépe oslovit cílové publikum. Zatímco nováčci dávají přednost návodům, vedoucí týmy spíše čtou zprávy z oboru nebo rozhovory s odborníky.
Kromě toho může publikum generace Z a zákazníci B2C reagovat na obsah založený na TikToku a memech, zatímco starší mileniálové a společnosti B2B mohou upřednostňovat obsah podložený výzkumem.
Doporučujeme vám začít tím, že si položíte tyto otázky:
- Pro koho je určen? Jasně identifikujte svou cílovou skupinu. To ovlivní tón, styl a sdělení vašeho obsahu.
- Jaký problém řeší? Váš obsah by měl nabídnout hodnotu vašemu publiku. Určete konkrétní problém, který řeší, nebo potřebu, kterou naplňuje.
- Jak bude měřen úspěch tohoto článku? Stanovte jasná měřítka pro hodnocení účinnosti vašeho obsahu. Může se jednat o návštěvnost webových stránek, zapojení, konverze nebo povědomí o značce.
- Jaké nové poznatky bude obsahovat? Zajistěte, aby váš obsah poskytoval něco jedinečného nebo cenného, co vaše publikum dosud nevidělo. Může to být nový pohled, praktický tip nebo kreativní řešení existujícího problému.
💡Tip pro profesionály: Přidejte tyto otázky do svého kontrolního seznamu jako podbody. Váš stratég obsahu (nebo vedoucí obsahu) pak může dostat za úkol odpovědět na tyto otázky a začlenit je do osnovy nebo briefu obsahu. To poskytuje bezpečné rámcové podmínky pro plánování cíleného, poutavého obsahu, který rezonuje s vaším publikem a přináší výsledky.
Krok 2: Proveďte důkladný výzkum
Jakmile definujete své cíle a publikum, je čas přejít do fáze výzkumu.
Zde je přehled klíčových oblastí, které můžete prozkoumat:
1. Výzkum klíčových slov
Toto je váš první krok pro jakýkoli obsah zaměřený na SEO – blogový příspěvek, elektronickou knihu nebo bílou knihu. Některé body, které můžete v této fázi požádat svůj tým, aby zkontroloval, jsou:
- Identifikujte primární a sekundární klíčová slova
- Analyzovaný záměr vyhledávání (transakční, navigační, informační)
- Zahrnuty jsou klíčová slova s dlouhým ocasem pro cílenější provoz.
2. Analýza konkurence
Zde identifikujete mezery v obsahu vašich konkurentů na stejné téma. Existují nějaká témata, která nezahrnuli? Můžete nabídnout jedinečný pohled nebo další postřehy?
Díky pochopení silných a slabých stránek vašich konkurentů můžete svůj obsah tak nastavit, aby vynikl a poskytoval vašemu publiku větší hodnotu.
Tento krok můžete zjednodušit a zeptat se svého týmu pro tvorbu obsahu, zda dokončil analýzu konkurence, nebo jej rozdělit na jednotlivé kroky, jako například:
- Analyzovali jste hodnocení blogu konkurence pro relevantní klíčová slova?
- Zjistili jste v jejich obsahu mezery, jako jsou chybějící témata nebo zastaralé pohledy?
- Změřili jste míru zapojení, které jejich obsah vyvolává (např. počet zhlédnutí, lajků, sdílení, komentářů)?
- Vymysleli jste, jak odlišit svůj článek od ostatních, ať už nabídkou jedinečného pohledu, poskytnutím podrobnějších informací nebo použitím jiného formátu?
3. Odborníci na dané téma (SME)
Pokud píšete o technických nebo složitých tématech, zprávách z oboru nebo článcích o myšlenkovém vedení, je nezbytné získávat informace od odborníků na dané téma. Nejedná se o jednokrokový proces.
Pokud pro svůj obsah shromažďujete poznatky od malých a středních podniků, můžete vytvořit samostatný, podrobnější kontrolní seznam. Ten vašim autorům poskytne strukturovaný přístup k procesu a zajistí, že budou dodržovat všechny nezbytné kroky.
Poté můžete přidat odkaz jako poznámku k políčku „Provedli jste rozhovory s malými a středními podniky?“ ve vašem kontrolním seznamu pro tvorbu obsahu. To vašemu týmu připomene, aby se pro konkrétní pokyny podíval do kontrolního seznamu pro vyhledávání malých a středních podniků.
Do svého kontrolního seznamu můžete přidat následující položky:
- Identifikujte potenciální malé a střední podniky
- Vymyslete promyšlené otázky
- Naplánujte si rozhovory
- Proveďte rozhovory
- Zahrňte poznatky malých a středních podniků
- Získejte schválení
- Informujte SME o publikaci
💡Tip pro profesionály: Přidejte do svého kontrolního seznamu poznámku, ve které upřesníte, jaké typy výzkumu jsou pro každý typ obsahu vyžadovány, aby váš tým věděl, na co se má zaměřit.
Krok 3: Nastíňte strukturu svého obsahu
V závislosti na procesu tvorby obsahu může být nutné, aby váš tým před samotným návrhem vytvořil stručný popis obsahu a několik typů osnov.
Tento proces vypadá následovně:
- Specialista na SEO (nebo stratég obsahu) musí vytvořit stručný popis obsahu, ve kterém autorovi sdělí, jaká témata má pokrýt, kdo je cílová skupina, jaká klíčová slova má zahrnout a zda potřebujete citace od malých a středních podniků.
- Autor obsahu poté vypracuje 10% osnovu (ideálně 10 % z celkového počtu slov), která bude zahrnovat téma blogu, úvodní háček a klíčové nadpisy.
- Jakmile bude schválen, mohou rozbalit osnovu na 30 % a poskytnout podrobný přehled každé sekce.
Tento proces pomáhá sladit zájmy všech zúčastněných stran a omezuje zbytečné dohadování během fáze psaní (a editace).
💡Tip pro profesionály: Stejně jako u dílčího kontrolního seznamu pro rozhovory s malými a středními podniky můžete také vytvořit jednotlivé kontrolní seznamy pro obsahový brief a každý typ osnovy.
Krok 4: Vytvářejte vysoce kvalitní obsah
Nyní se dostáváme k hlavní části – tvorbě kvalitního obsahu, který si oblíbí jak lidé, tak vyhledávače. Obecně řečeno, existují tři klíčové faktory, které přispívají k vysoké kvalitě obsahu:
I. Poutavý příběh
- Mluvíte o daném tématu s autoritou?
- Jsou všechny výzkumy čerpány ze spolehlivých zdrojů?
II. Relevance
- Chápete výzvy a problémy svého publika?
- Jdete nad rámec povrchních vysvětlení?
III. Návrh
- Přidali jste do blogu screenshoty a další vizuální prvky spolu s popisky a alternativním textem?
- Přidali jste „designový brief“ pro designérský tým s informacemi o tom, jaké vizuální prvky budete pro daný projekt potřebovat?
Zaměřením se na tyto oblasti můžete vytvářet obsah, který je nejen informativní, ale také poutavý pro vaše publikum.
Krok 5: Upravte a zkontrolujte svůj obsah
Psaní obsahu je pouze prvním krokem. Dalším krokem je jeho důkladná kontrola, abyste se ujistili, že splňuje vaše standardy. Strukturovaný rámec (tj. kontrolní seznam pro úpravy a korektury) vám pomůže standardizovat tento proces kontroly a udržet konzistentní kvalitu.
Zde je několik bodů, které byste měli zahrnout:
I. Soulad s zadáním
- Zahrnuli jste všechna témata uvedená v zadání?
- Souvisí každá část s tématem blogu?
II. Čitelnost
- Použili jste nadpisy, podnadpisy a odrážky pro zlepšení čitelnosti?
- Použili jste jasný a stručný jazyk?
- Pečlivě jste zkontrolovali svůj návrh?
III. Značka
- Udržujete konzistentní tón a styl, který odpovídá vaší značce (a cílové skupině)?
- Sladili jste svůj obsah s hodnotami a posláním vaší značky?
IV. SEO
- Začlenili jste relevantní klíčová slova přirozeně do celého obsahu?
- Optimalizovali jste meta titulek a popis?
V. Odkazy
- Zahrnuli jste všechny interní odkazy uvedené v popisu obsahu?
- Jsou všechny odkazované zdroje mladší než 4 roky?
- Odstranili jste parametry UTM z externích odkazů?
VI. Výzvy k akci (CTA)
- Zahrnuli jste jasnou a poutavou primární výzvu k akci (CTA)?
- Přidali jste nějaké měkké výzvy k akci, které čtenáře nasměrují k dalšímu obsahu, jako jsou šablony nebo bezplatné nástroje?
- Přidali jste do svých odkazů CTA sledovací kód UTM?
Kromě toho můžete také přidat sekci, ve které se autorů zeptáte, zda své návrhy zkontrolovali pomocí nástroje na kontrolu plagiátů nebo detektoru obsahu AI.
💡Tip pro profesionály: Namísto přidělování jednotlivých kontrolních seznamů vašim autorům a editorům přidejte proces vlastní kontroly. Nechte své autory použít kontrolní seznam k posouzení své práce před jejím předáním editorovi. Editor pak může obsah zkontrolovat pomocí stejného kontrolního seznamu a poskytnout cílenou zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení. Tento přístup může urychlit proces kontroly a zvýšit míru spolupráce.
Krok 6: Dokončete vizuální stránku
I když má váš designový tým svůj vlastní kontrolní seznam, je dobré zahrnout klíčové kroky designu do celkového procesu tvorby obsahu, zejména pokud získáváte obrázky z externích zdrojů.
Zde je několik bodů, které byste měli sledovat:
- Návrh zadání: Byl vytvořen jasný návrh zadání, který popisuje požadovaný styl, barvy a celkovou estetiku?
- Vizuální prvky: Byly všechny potřebné vizuální prvky získány nebo vytvořeny (např. obrázky, infografiky, ikony, videa)?
- Zpětná vazba k návrhu: Poskytli jste zpětnou vazbu nebo požádali o revize od týmu návrhářů?
- Termíny: Jsou dodržovány termíny pro návrh?
- Kompatibilita: Jsou soubory s návrhy ve správném formátu, mají vhodné rozměry a jsou kompatibilní s mobilními zařízeními?
Krok 6: Publikujte a propagujte svůj obsah
Jakmile je váš obsah a vizuální prvky hotové, je čas publikovat a propagovat vaše dílo.
1. Publikování
- Vytvořte kontrolní seznamy pro každý úkol ve svém plánu obsahového marketingu, abyste měli jistotu, že máte vše připraveno. Pro blogy: bannerové obrázky, meta tagy, optimalizace pro vyhledávače. Pro e-maily: HTML kód, předmět, výzva k akci. Pro sociální média: platforma, vizuální prvky, popisky, hashtagy.
- Pro blogy: Bannerové obrázky, meta tagy, optimalizace pro vyhledávače
- Pro e-maily: HTML kód, předmět, výzva k akci
- Pro sociální média: platforma, vizuální prvky, popisky, hashtagy
- Publikujte svůj obsah na vybrané platformě.
- Zkontrolujte, zda je publikovaná verze přesná a bez chyb.
- Pro blogy: Bannerové obrázky, meta tagy, optimalizace pro vyhledávače
- Pro e-maily: HTML kód, předmět, výzva k akci
- Pro sociální média: platforma, vizuální prvky, popisky, hashtagy
2. Propagace
Prvním krokem je vytvoření strategie propagace obsahu, následující kroky se však mohou lišit v závislosti na vašem propagačním kanálu.
Pokud například propagujete blog na sociálních médiích, musíte:
- Rozhodněte se, na kterých sociálních médiích je vaše cílová skupina nejaktivnější.
- Vytvářejte příspěvky na sociálních médiích, které shrnují váš obsah a povzbuzují k prokliku.
- Používejte relevantní hashtagy, abyste zvýšili viditelnost.
Rozesílání e-mailů by naopak znamenalo:
- Segmentujte svůj e-mailový seznam podle zájmů nebo aktivity publika.
- Vytvoření předmětu, který upoutá pozornost a podnítí k otevření
- Převod textu e-mailu do HTML kódu
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarových platforem pro obsahový marketing
Krok 7: Analyzujte výkonnost svého obsahu
Nakonec je čas zkontrolovat, zda je vaše strategie obsahového marketingu úspěšná. Znovu si projděte cíle, které jste si pro svůj obsah stanovili, a určete, zda tyto cíle splnil nebo překonal. Abyste získali ucelený obraz, zahrňte jak kvantitativní, tak kvalitativní výsledky.
Kvantitativní metriky
- Sledujte nárůst návštěvnosti webových stránek díky vašemu obsahu.
- Měřte metriky zapojení, jako jsou lajky, sdílení, komentáře a čas strávený na stránce.
- Sledujte konverze (např. registrace, nákupy, stahování).
- Sledujte hodnocení svého obsahu ve vyhledávačích pro relevantní klíčová slova.
Kvalitativní zpětná vazba
- Provádějte průzkumy nebo ankety, abyste získali zpětnou vazbu od svého publika.
- Analyzujte komentáře a zprávy k vašemu obsahu
Doporučujeme každý měsíc nebo čtvrtletí zkontrolovat kvantitativní a kvalitativní výkonnost vašeho obsahu, abyste mohli identifikovat oblasti, které je třeba ve vašich marketingových aktivitách vylepšit. Tímto způsobem můžete analyzovat výsledky svého obsahu a přijímat rozhodnutí založená na datech pro budoucí marketingové strategie.
Správa kontrolního seznamu (a procesu) tvorby obsahu pomocí ClickUp
Podle průzkumu společnosti McKinsey z roku 2023 tráví střední manažeři více než polovinu svého pracovního času administrativními úkoly. Pro vedoucí pracovníky v oblasti obsahu to může zahrnovat také vytváření a správu kontrolních seznamů obsahu.
Řešení?
Použijte platformu pro správu projektů, jako je ClickUp, která vám umožní vytvářet seznamy, ukládat je jako šablony a integrovat je do vašich rozsáhlejších operací souvisejících s tvorbou obsahu.
To znamená, že můžete ClickUp používat jako nástroj pro správu obsahu , který vám pomůže se vším – správou obsahu, tvorbou obsahu a analýzou výkonu obsahu.
Jak řekla Cristina Willson, ředitelka pro obsah ve společnosti Graphite:
Nejenže jsme začali psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
Nejenže jsme začali psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
Společnost Graphite pomocí ClickUp zvýšila svou produkci obsahu až 12krát!
Zde je návod, jak můžete využít možnosti správy obsahu aplikace ClickUp:
Vytvořte si kontrolní seznam pro tvorbu obsahu
Nejprve můžete pomocí kontrolního seznamu podrobně popsat jednotlivé kroky procesu tvorby obsahu. K tomu použijte funkci šablon kontrolních seznamů ClickUp. Můžete snadno vytvářet a opakovaně používat procesy tvorby obsahu v rámci celého týmu.
Šablony kontrolních seznamů ClickUp
Zde je několik vynikajících funkcí:
- Opakovaně použitelné šablony: Uložte si svůj kontrolní seznam pro tvorbu obsahu jako šablonu a použijte jej znovu v různých projektech.
- Vnoření a přetahování: Uspořádejte položky kontrolního seznamu jejich vnořením nebo úpravou pořadí pomocí jednoduché funkce přetahování.
- Přiřazujte úkoly a sledujte pokrok: Přiřazujte položky kontrolního seznamu konkrétním členům týmu a zajistěte tak odpovědnost v každém kroku.
- Příklady použití v praxi: Použijte šablony kontrolních seznamů pro procesy, jako jsou úkoly před a po zveřejnění blogu, tvorba vstupní stránky nebo vydávání nových funkcí, a zajistěte tak efektivní sledování každého kroku.
Seznamy úkolů ClickUp
Poté můžete pomocí kontrolních seznamů úkolů ClickUp vytvořit jednoduché seznamy úkolů v rámci daného úkolu.
Jak vám to pomůže:
- Kdykoli začnete nový projekt týkající se obsahu, vytvořte nový kontrolní seznam ze své šablony kontrolního seznamu.
- Přizpůsobte kontrolní seznam tak, aby odpovídal konkrétnímu formátu a cílům vašeho aktuálního projektu.
- Přiřaďte jednotlivé položky kontrolního seznamu odpovědným členům týmu (např. specialistovi na SEO, autorovi obsahu, obsahu ops).
To nejen šetří čas, ale také zajišťuje, že si všichni ujasní své role a odpovědnosti, což vede k efektivnímu a účinnému procesu tvorby obsahu.
Automatizace ClickUp
Pomocí automatizací ClickUp můžete automaticky přiřazovat úkoly různým členům týmu na základě stavu úkolu.
Pokud například autor přesune blog do fáze „editace“, můžete jej automaticky přiřadit vedoucímu redakce, který jej poté může přiřadit jednomu z redaktorů.
Přečtěte si také: Vytvoření plánu obsahového marketingu [příklady a kroky]
Vytvořte si databázi obsahu
Nyní, když máte hotový pracovní postup pro tvorbu obsahu, je dalším krokem nastavení systému pro samotnou tvorbu a publikování obsahu. K tomu můžete využít připravenou šablonu ClickUp Content Production Scaling Template.
Šablona pro škálování tvorby obsahu ClickUp
Tato předem připravená šablona je založena na vlastním procesu tvorby obsahu ClickUp, takže víte, že je škálovatelná. Zatímco výchozí šablona se zaměřuje na blogy, můžete ji snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala i jiným formátům obsahu, jako jsou videa nebo webové stránky.
Jak používat šablonu:
- Backlog obsahu: Vytvořte backlog, kde budete ukládat všechny své nápady na témata.
- Vlastní stavy: Používejte stavy jako Návrh, Úprava, Návrh, Publikování a Propagace ke sledování pokroku.
- Podrobné úkoly: Přizpůsobte podrobnosti úkolů tak, aby zahrnovaly autora, editora a relevantní odkazy (kontrolní seznam, osnova, návrh atd.).
- Měsíční přehledy: Využijte výchozí měsíční přehledy ClickUp (minulý měsíc, tento měsíc, příští měsíc) k vizualizaci harmonogramu dodávek obsahu.
- Komentáře: Informujte svůj tým o stavu blogu a využijte komentáře k diskusi v rámci úkolů.
Tato šablona je skvělou volbou pro správu všech provozních aspektů procesu tvorby obsahu a zefektivnění pracovních postupů, takže můžete škálovat proces produkce obsahu.
Vytvářejte, upravujte a lokalizujte svůj obsah
Ať už jde o dokumentaci vašeho výzkumu, vytváření obsahových přehledů a osnov nebo návrh samotného obsahu – to vše můžete provést pomocí ClickUp Docs, integrovaného řešení pro zpracování dokumentů.
A nejlepší na tom je, že ClickUp Docs obsahuje vnořené stránky – na rozdíl od běžných editorů dokumentů – takže můžete snadno konsolidovat všechny své různé dokumenty. Patří sem vaše briefy, osnovy, výzkumy, nahrávky rozhovorů s odborníky, návrhy a další.
Kromě toho ClickUp Docs nabízí řadu možností spolupráce, jako jsou komentáře, živé úpravy a tagy, takže můžete získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Další vynikající funkcí je ClickUp Brain, asistent pro psaní, který funguje jako váš AI obsahový marketér – pomáhá vám rychleji vytvářet a lokalizovat vaše blogy. Může opravovat gramatické a pravopisné chyby, měnit tón vašeho blogu tak, aby odpovídal hlasu vaší značky, a dokonce váš blog přetvořit do příspěvků na sociálních médiích pro distribuci.
Může také vytvářet návrhy e-mailů pro vaše klienty, aby se urychlil proces kontroly a schvalování.
ClickUp Brain rychle odpoví na všechny vaše otázky týkající se pokroku vašeho obsahu, od vyhledání konkrétních kontrolních seznamů až po přístup k distribučním plánům nebo výzkumu. Všechny důležité informace máte na dosah ruky, což vám šetří čas a námahu.
💡Tip pro profesionály: Vložte kontrolní seznam úkolů pro tvorbu obsahu blogu do ClickUp Docs. Tímto způsobem budou mít autoři snadný přístup ke kontrolnímu seznamu a budou moci sledovat svůj pokrok, což zajistí, že žádný krok nebude opomenut.
Spravujte svůj plán publikování a distribuce
Jakmile máte obsah připravený, dalším krokem je jeho publikování.
Ale není to tak jednoduché. Nepublikujete pouze svůj blog, ale také řadu kratších obsahových příspěvků, které slouží k jeho distribuci a propagaci. Může se jednat o e-maily, příspěvky na sociálních médiích, účast v komunitních fórech a další.
Zde vám může pomoci kalendář obsahu. Poskytuje vizuální přehled vašeho publikačního plánu, díky čemuž zůstanete organizovaní a vyhnete se zmeškání termínů.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Pro správu vašeho publikačního a propagačního plánu doporučujeme použít šablonu kalendáře obsahu ClickUp.
Takto funguje tato šablona:
- Začněte přidáním témat obsahu spolu s informací, v jaké fázi procesu tvorby obsahu se nacházejí – psaní, editace atd. To je důležité, protože stavy jsou označeny barevně, což vám umožní získat přehled o stavu blogu v kalendáři.
- Přidejte, do které obsahové kategorie každé téma spadá. Tím zajistíte, že váš obsah bude v souladu s vaší celkovou obsahovou strategií a vyhnete se odbočkám k irelevantním tématům.
- Poté přidejte datum publikace svého blogového příspěvku a přepněte do zobrazení kalendáře, abyste si mohli vizualizovat své nadcházející termíny. Získáte tak jasný přehled o svém harmonogramu obsahu.
Nyní se můžete soustředit na blížící se termíny a podle toho plánovat projekty, odhalovat kolize v harmonogramu a sledovat stav vaší obsahové pipeline. Super pohodlné, že?
Zefektivněte své operace s obsahem pomocí ClickUp
Kontrolní seznam pro tvorbu obsahu je nezbytným nástrojem pro každý tým zabývající se obsahem nebo digitálním marketingem. Je to váš plán pro chaotickou tvorbu obsahu – provází váš tým každou fází procesu tvorby obsahu a zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
Skutečná síla aplikace ClickUp spočívá v její schopnosti centralizovat celý proces tvorby obsahu.
Na stejné platformě můžete hostovat své kontrolní seznamy, úkoly projektového řízení a návrhy obsahu. Váš tým nemusí přepínat mezi více nástroji.
Převedení všech operací souvisejících s tvorbou obsahu do aplikace ClickUp má mnoho dalších výhod, ale to si můžete ověřit sami. Zaregistrujte se do aplikace ClickUp zdarma a můžete hned začít.