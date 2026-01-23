Jak používat pluginy ChatGPT: podrobný návod

Stále považujete ChatGPT pouze za chatbota dostupného 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Přicházíte tak o peníze!
Zde je důvod, proč vás váš současný přístup stojí peníze:
- Náklady na přepínání kontextu: Zkopírujete data z externího nástroje do ChatGPT, abyste položili otázku, a pak se vrátíte zpět do nástroje, abyste odpověď aplikovali. Pokaždé, když přepínáte mezi záložkami, ztrácíte soustředění, dynamiku a kognitivní energii.
- Odpojené pracovní postupy: ChatGPT funguje ve vakuu. Neví o tabulce, kterou jste aktualizovali před 10 minutami, ani o pokynech pro značku vašeho klienta. Jelikož není synchronizován s vašimi soubory, specializovanými nástroji nebo chaty, je výstup obecný.
- Máte AI, ale žádnou automatizaci: Jistě, můžete GPT požádat, aby rychle vytvořilo zprávy nebo návrhy. Ale dokáže tuto zprávu automaticky vygenerovat bez vašeho zásahu?
Pluginy ChatGPT povyšují platformu z jednoduchého chatovacího rozhraní na výkonné velitelské centrum. Přejděte dolů a dozvíte se nejnovější informace o pluginech ChatGPT a o tom, jak je můžete používat.
Bonus: Ukážeme vám také, jak používat desktopovou aplikaci ClickUp, která nahradí tuto chaotickou síť pluginů ChatGPT. 🤩
Co jsou pluginy ChatGPT a proč je používat
Pluginy ChatGPT jsou doplňky, které uživatelům umožňují propojit jejich AI chaty s externími službami.
ChatGPT dokáže samostatně přemýšlet, vysvětlovat a navrhovat.
Ale se správnými integracemi může přistupovat k živým datům z externích systémů a pracovat s nimi – například s dokumenty PDF, databázemi, projektovými nástroji nebo živým webem.
🚨 Důležitá poznámka: Ačkoli byla původní funkce „pluginů“ ChatGPT v dubnu 2024 ukončena, stále můžete pracovat přímo ve svých chatech dvěma způsoby:
- Vlastní GPT: Představte si je jako miniaturní verze ChatGPT určené k provádění konkrétních úkolů. Například GPT pro zákaznickou podporu, které odpovídá pouze na dotazy z vaší interní dokumentace.
- Aplikace ChatGPT: Oficiální náhrada za pluginy ChatGPT. Jedná se o integrace aplikací třetích stran, které můžete povolit v rozhraní ChatGPT a rozšířit tak jeho funkčnost. Můžete například generovat obrázky a videa pomocí aplikace Canva, aniž byste museli opustit ChatGPT.
Běžné případy použití
Jak vlastní GPT, tak oficiální aplikace třetích stran výrazně rozšiřují možnosti ChatGPT. Zde je několik běžných oblastí, kde je můžete použít:
1. Výzkum a shromažďování informací
Potřebujete podpořit návrh ověřenými údaji?
Vyberte si vlastní GPT pro výzkum (např. ScholarGPT ). Připojuje se přímo k obrovské knihovně s více než 200 miliony zdrojů a poskytuje přesné statistiky, souhrny zpráv a fakta – vše s formálními citacemi.
Nebo pokud chcete během několika sekund analyzovat rozsáhlé tabulky Google Sheets, vyzkoušejte Data Analyst GPT. Stačí sdílet svůj soubor, sdělit AI, co hledáte, a ona okamžitě vygeneruje souhrnné zprávy a grafy připravené k prezentaci.
2. Pomoc při programování
Tradiční ChatGPT má pro vývojáře omezené možnosti. Často ztrácíte čas tím, že na začátku každé chatovací relace znovu vysvětlujete svůj technický stack nebo styl kódování.
Místo toho použijte vlastní GPT, jako jsou Code Copilot a PythonGPT. Ty již rozumí moderním vývojovým standardům, zastaralým knihovnám, kterým je třeba se vyhnout, a osvědčeným postupům.
Stačí vložit svůj kód a oni vám pomohou s refaktoringem, generováním jednotkových testů a automatizací dokumentace.
✅ Ověření faktů: Přibližně 63 % softwarových vývojářů používá ChatGPT konkrétně pro pracovní úkoly (třetí nejvyšší podíl ze všech dotazovaných profesí).
3. Automatizace pracovních postupů
Pokud ChatGPT intenzivně používáte pro práci, víte, jak je obtížné přepínat mezi různými pracovními prostory (e-maily, kalendáře, chaty, nástroje pro zasílání soukromých zpráv).
Propojením ChatGPT s vašimi oblíbenými aplikacemi můžete přistupovat k práci a spravovat ji přímo z tohoto rozhraní. Prostřednictvím chatu můžete psát návrhy odpovědí na e-maily, v reálném čase vyhledávat volné termíny schůzek a aktualizovat stav úkolů ve svých nástrojích pro správu projektů.
🎥 Podívejte se na toto video a zjistěte, jak přepínání mezi ChatGPT a pracovními nástroji snižuje produktivitu vašeho týmu. 👇🏼
4. Správa obsahu
Pomocí pluginů OpenAI můžete do ChatGPT načíst obsahové přehledy uložené ve vašem Google Drive. Poté dejte AI pokyn, aby tyto soubory analyzovala a vygenerovala návrhy, texty pro sociální sítě nebo obrázky, které odpovídají vašim požadavkům.
Podobně můžete použít oficiální aplikace třetích stran pro tvorbu obsahu, jako je Canva, abyste se dostali od hrubého návrhu k hotovému designu, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
📚 Další informace: Jak vytvořit AI agenta: Kompletní průvodce
✅ Ověření faktů: Podle průzkumu provedeného společností Exploding Topics tvoří úkoly související s psaním 40 % veškerého využití ChatGPT. Ve skutečnosti se většina dotazů týkajících se psaní zaměřuje spíše na úpravy nebo editaci existujícího textu než na vytváření zcela nového obsahu od nuly.
Výhody instalace pluginů ChatGPT
Technologie AI jsou tak výkonné, jak dokážete je využít.
Pro uživatele ChatGPT to znamená nainstalovat správné pluginy, aby mohli kombinovat chatovou asistenci s akcemi založenými na umělé inteligenci.
To nabízí několik výhod:
- Už žádné přepínání mezi záložkami: Pluginy eliminují nutnost hledat data v desítkách záložek webového prohlížeče. Ať už potřebujete vytáhnout citace z CSV souboru, porovnat ceny na webových stránkách konkurence nebo vytvořit grafiku – vše můžete udělat z rozhraní chatu.
- Přímé spuštění pro vyšší produktivitu: Tradiční ChatGPT může pouze navrhovat. Pluginy vám naopak umožňují psát e-maily, aktualizovat řádky ve vašich projektových trackerech a přidávat události do kalendáře, aniž byste museli opustit konverzaci.
- Méně halucinací AI: Když velkým jazykovým modelům, jako je ChatGPT, poskytnete přístup k vašim interním nástrojům a živým datům, jejich výstupy budou přesnější, kontextovější a smysluplnější. Tím se eliminují halucinace AI a potřeba neustálého prompt engineeringu.
- Specializované znalosti na vyžádání: Vlastní GPT jsou předem nakonfigurovány se specifickými pokyny a nástroji potřebnými pro specializované úkoly. Získáte lepší výsledky rychleji, protože nemusíte AI pokaždé, když zahájíte nový chat, učit základy vašeho úkolu.
- Soudržný, inteligentní pracovní prostor: ChatGPT se vyvíjí v opravdového chytrého asistenta, který spravuje vaše soubory, aktualizuje váš kalendář, přesouvá úkoly prostřednictvím vašich nástrojů pro projektové řízení a dokonce publikuje obsah v reálném čase.
📮 ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI; 23 % prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilé úkony.
ClickUp řeší tento problém pomocí známého chatovacího rozhraní, které připomíná psaní textových zpráv.
Týmy mohou začít hned s jednoduchými otázkami a požadavky a postupně objevovat výkonnější automatizační funkce a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která mnoho lidí odrazuje.
Jak krok za krokem nastavit pluginy ChatGPT
Ačkoli pluginy ChatGPT již nejsou k dispozici, můžete stále využívat podobné funkce pomocí vlastních GPT a oficiálních aplikací třetích stran v rámci ChatGPT.
Zde je návod, jak s oběma začít:
1. Používání vlastních GPT
Vlastní GPT je specializovaná verze ChatGPT určená pro konkrétní úkol nebo případ použití. Vytvářejí je jednotliví uživatelé, týmy nebo společnosti bez použití kódu.
Zatímco vlastní GPT si mohou vytvořit pouze platící uživatelé, veřejně dostupné GPT může používat kdokoli.
📌 Příklady oblíbených vlastních GPT:
- DesignerGPT : Generuje a hostuje skutečné webové stránky na základě jediného zadání. Zahrnuje HTML/CSS, vysoce kvalitní obrázky a živý odkaz na responzivní stránku.
- Logo Creator : Specializovaný nástroj, který navrhuje profesionální loga na základě identity vaší značky, barevné palety a dalších specifických požadavků.
- Konsensus : Výkonný výzkumný nástroj, který propojuje váš chat s databází více než 200 milionů recenzovaných akademických článků.
- Video GPT od VEED : Převádí textové podněty na videa připravená pro sociální média. Tento GPT se stará o psaní scénářů, archivní záběry, doprovodnou hudbu a titulky pro kompletní tvorbu videa.
- Hot Mods : Nahrajte libovolnou fotografii a aplikujte na ni sofistikované umělecké transformace a „divoké“ vizuální úpravy.
Přístup k vlastnímu GPT a jeho použití:
- Přihlášení: Přihlaste se ke svému účtu ChatGPT.
- Prozkoumejte ekosystém: V postranním panelu vyhledejte sekci „GPTs“ a klikněte na „Prozkoumat GPTs “.
Zde můžete:
- Vyhledávání: Do vyhledávacího pole zadejte konkrétní úkol. Například zadáním „Humanize content“ (Humanizovat obsah) se zobrazí seznam GPT, které byly speciálně vycvičeny k vylepšování a zdokonalování textů vytvořených umělou inteligencí.
- Nebo procházejte: Projděte si seznam přizpůsobených GPT, které jsou k dispozici pro použití v jednotlivých kategoriích – Psaní, Produktivita, Výzkum a analýza, Vzdělávání, Životní styl, DALL-E a Programování.
- Vyhodnoťte: Kliknutím na GPT zobrazíte jeho popis, vývojáře, funkce a hodnocení uživatelů. To vám pomůže vybrat pluginy s rozvahou.
- Spuštění: Můžete buď vybrat „Conversation Starter“ (zahájení konverzace) a použít předem napsaný podnět, nebo kliknout na „Start Chat“ (zahájit chat) a zadat vlastní podnět.
2. Používání oficiálních aplikací třetích stran
Jak správně používat pluginy ChatGPT? Prostřednictvím aplikací v ChatGPT.
Tyto pluginy nahradily starší systém pluginů a nabízejí stabilnější a výkonnější prostředí.
Chcete-li povolit pluginy nebo aplikace v ChatGPT (jak je dnes nazýváme), postupujte podle následujících kroků:
- Přístup k ChatGPT App Store : Přihlaste se ke svému účtu a klikněte na tlačítko „Aplikace“ v postranním panelu. Jedná se o oficiální tržiště pro všechny integrace ChatGPT.
- Propojte své nástroje: Projděte si sbírky nebo vyhledejte konkrétní nástroj. Jakmile najdete aplikaci, kterou potřebujete, klikněte na „Propojit“ a začněte s integrací. Zkontrolujte oprávnění a klikněte na „Povolit“, abyste synchronizaci autorizovali.
- Spusťte integraci: Vaše aplikace bude připravena během několika sekund. Klikněte na „Start Chat“ (Spustit chat) a můžete začít.
- Pro rychlejší přístup použijte zmínky: Vyvolejte jakoukoli připojenou aplikaci v aktivní konverzaci zadáním znaku „@“ následovaného názvem aplikace. Například: „@Canva, vytvoř příspěvek na sociální síti pro naši výprodejovou akci Black Friday“
- Bonus: Můžete také kliknout na ikonu „+“ vedle příkazového řádku a rychle vybrat aplikaci z připojeného seznamu, aniž byste opustili aktuální interakci s ChatGPT.
Zde je stručný přehled rozdílů mezi vlastními GPT a oficiálními aplikacemi třetích stran v ChatGPT: ⬇️
|Aspekt
|Vlastní GPT
|Oficiální aplikace třetích stran
|Jsou to
|Předkonfigurované verze ChatGPT vytvořené pro konkrétní úkol nebo roli
|Přímá integrace mezi ChatGPT a externími nástroji nebo službami
|Hlavní účel
|Specializované uvažování, pracovní postupy nebo odborné znalosti v rámci ChatGPT
|Provádění skutečných akcí v externích aplikacích z ChatGPT
|Kdo je vytváří
|Jednotlivci, týmy nebo společnosti (není vyžadován žádný kód)
|Oficiální partneři schválení a spravovaní poskytovatelem nástroje
|Nastavení
|Okamžité použití, pokud je veřejně dostupné; k vytvoření je vyžadován ChatGPT Plus nebo vyšší verze.
|Jednorázové připojení aplikace se schválením oprávnění
|Přístup k živým datům
|Omezeno na nástroje výslovně přidané tvůrcem
|Nativní přístup k datům v reálném čase z připojené aplikace
|Schopnost jednat
|Většinou se jedná o poradenské nebo logicky řízené akce.
|Můžete vytvářet, upravovat, aktualizovat nebo načítat data přímo v externích nástrojích.
|Zachování kontextu
|Silné v rámci definovaného úkolu nebo sady pokynů
|Silný napříč daty vašeho propojeného pracovního prostoru
|Úroveň přizpůsobení
|Vysoká kontrola nad pokyny, tónem a chováním
|Omezeno na to, co podporuje integrace aplikace
|Nejlepší pro
|Opakující se úkoly založené na rolích, jako je výzkum, kódování nebo psaní
|Provádění pracovních postupů, jako je navrhování, plánování, aktualizace nebo publikování
|Příklady
|Výzkumné GPT, asistenti pro kódování, GPT pro psaní specifické pro danou značku
|Canva, datové nástroje, aplikace pro zvýšení produktivity, nástroje pro design a video
|Ideální uživatel
|Pokročilí uživatelé, kteří chtějí přizpůsobené chování AI
|Týmy, které chtějí, aby ChatGPT pracoval, a ne jen navrhoval
🧠 Zajímavost: V průlomové studii GPT-4. 5 oficiálně prošel Turingovým testem, což je úspěch, který je od roku 1950 považován za „Svatý grál“ umělé inteligence. V slepých testech účastníci v 73 % případů nedokázali rozlišit GPT-4 od skutečné osoby.
📚 Další informace: Nejlepší software pro řízení projektů v Austrálii
Nejlepší pluginy ChatGPT, které stojí za vyzkoušení
Pokud již máte na mysli konkrétní nástroj, který chcete připojit k ChatGPT (například správce úkolů AI ), skvělé.
Pokud jste ale v této oblasti nováčkem a nevíte, kde začít, nezoufejte.
Vybrali jsme pět oblíbených pluginů v ChatGPT, které vám usnadní každodenní práci a ušetří vám spoustu času.
1. Figma
Většina tvůrců používá ChatGPT k vytváření hrubých návrhů nebo rozvíjení kreativních konceptů. Konverzační rozhraní AI usnadňuje navrhování oprav nebo vylepšení.
Když však integrujete aplikaci Figma, ChatGPT využije designový engine Figma k realizaci vašich nápadů. Během několika sekund generuje obrázky, diagramy, prezentační snímky, mapy stránek, příspěvky na sociálních médiích, ilustrace atd.
Poté můžete soubor přesunout do aplikace Figma a provést finální úpravy s dokonalou přesností na pixel.
2. Agentforce Sales
Ruční prohledávání CRM systémů je časově náročné. Zejména když je váš obchodní zástupce na telefonu a potřebuje data během několika sekund.
Integrace ChatGPT + Salesforce tento problém řeší. Váš tým může „chatovat“ s CRM, aby získal seznamy nekontaktovaných potenciálních zákazníků nebo shrnul historii konkrétního účtu před důležitou schůzkou.
Je také ideální pro uzavírání smyček: stačí přímo v chatu napsat „Aktualizovat tuto příležitost na Uzavřeno-Vyhráno“.
3. Převod hlasu na text
Vlastní GPT Voice-to-Text je nakonfigurován tak, aby přijímal audio vstup (hlasové nahrávky nebo živou řeč), převáděl jej na text a poté tento text zpracovával, shrnoval, analyzoval nebo na něj reagoval v rámci stejného chatového prostředí.
Nejlepší na tom je, že přeměňuje řeč na použitelný text s výstupy, které berou v úvahu kontext.
Jinými slovy, po 15minutové schůzce hlasový GPT převede stejnou nahrávku na krátké shrnutí schůzky a poskytne seznam přijatých rozhodnutí. Můžete jej dokonce požádat, aby vygeneroval akční položky s vlastníky úkolů a navrhl následný e-mail.
4. HubSpot
Stále proklikáváte záložky HubSpotu, abyste zjistili stav potenciálního zákazníka? To je starý způsob práce.
Místo toho stačí požádat ChatGPT, aby vyhledal nedávné interakce s klienty, shrnul žádosti o podporu nebo určil, které marketingové kampaně přinášejí nejvyšší výnosy.
Můžete také aktualizovat fáze obchodů v HubSpot, generovat zprávy na základě analýzy dat v reálném čase nebo přímo pomocí rozhraní ChatGPT vytvářet personalizované e-maily.
5. Replit
Pro vývojáře webových stránek a aplikací je ChatGPT skvělým partnerem pro brainstorming. Integrace Replit z něj však dělá spoluvývojáře.
Díky integraci Replit x ChatGPT můžete nyní vytvářet celé webové stránky, software a aplikace přímo v ChatGPT. Jedná se o vynikající řešení pro rychlé prototypování.
Popište svůj nápad (např. „Vytvořte dashboard pro sledování týdenních cílů mého týmu“) a Replit Agent se pustí do přípravy projektu, napíše kód a nastaví živý dashboard za vás.
Svou aplikaci můžete testovat, vylepšovat a nasazovat přímo prostřednictvím pluginu.
👀 Věděli jste, že? Ve 40. letech 20. století vytvořil průkopník jménem W. Grey Walter želvy. Jednalo se o první elektronické autonomní roboty na světě . Jejich chování bylo tak biologické, že „hladověly“ po elektřině a když jim docházela energie, hledaly svou nabíjecí klec.
Jak efektivně používat pluginy ChatGPT
Zde je několik jednoduchých praktických tipů, jak efektivně používat vlastní GPT a aplikace ChatGPT:
- Před výběrem vlastních GPT je důkladně prověřte: Než začnete používat veřejné GPT, věnujte chvíli času tomu, abyste zkontrolovali, kdo je vyvinul, k čemu jsou určeny a jaké vstupy očekávají. Mnoho GPT selhává ne proto, že jsou špatné, ale proto, že jsou používány pro nesprávné účely.
- Vyberte si GPT vytvořené pro jeden úkol: Vyhněte se univerzálním GPT, které tvrdí, že umí všechno. GPT určené výhradně pro ladění Pythonu nebo analýzu klíčových slov SEO bude vždy výkonnější než univerzální řešení.
- Přepněte GPT místo nadměrného zadávání příkazů: Pokud zjistíte, že opakovaně přepisujete stejný příkaz, zkuste jiný GPT. Veřejné GPT jsou předem nakonfigurované. Bojovat s jejich chováním vás jen zpomalí.
- Zapněte paměť a odkazování na chat: Při připojování externího nástroje k ChatGPT nezapomeňte povolit odkazování na uložené paměti a chaty. Tímto způsobem si ChatGPT vybaví dřívější vstupy (soubory, omezení, rozhodnutí), aniž by vás žádal o jejich opakování.
- Kombinujte funkce: Použijte jeden plugin ke shromažďování nebo analýze informací a druhý k strukturování nebo psaní. Tento postup je rychlejší než nutit jeden plugin, aby překračoval své možnosti.
- Vyzkoušejte prompt-perfect GPT : Máte skvělý nápad, ale nevíte, jak ho správně formulovat? Požádejte Prompt Perfect GPT, aby ho nejprve vylepšil, aby AI snadno pochopila, co potřebujete.
- Vyzkoušejte konverzační úvodníky: Ukazují ideální způsob, jakým tvůrce zamýšlel, abyste používali vlastní GPT. Pokud nemáte na mysli žádný podnět, stačí na ně kliknout, abyste zahájili chat a získali vysoce kvalitní výstup.
- Uklidněte svůj postranní panel: Odstraňte GPT a aplikace, které nepoužíváte, a ponechte si pouze ty, které vám přinášejí trvalou hodnotu. Menší, záměrně vybraná sada nástrojů zvyšuje přehlednost.
👀 Věděli jste? V kontrolované studii porovnávající humor byly vtipy generované ChatGPT 3. 5 hodnoceny jako zábavnější než vtipy vytvořené lidskými účastníky v rámci několika komediálních úkolů – a ChatGPT překonal většinu lidí v tom, jak zábavné byly jeho odpovědi vnímány.
Omezení pluginů ChatGPT
Pluginy OG ChatGPT byly k dispozici pouze pro předplatitele Plus. Naštěstí může kdokoli používat vlastní GPT a aplikace třetích stran. (Hurá!)
Ale ani ty nejsou dokonalé. Mezi jejich omezení patří 👇
1. Zhoršená rozptýlenost nástrojů pro týmy a složité úkoly
Pluginy ChatGPT do jisté míry konsolidují práci, ale nesnižují počet nástrojů, které spravujete.
Stále platíte za své původní účty a spravujete je. Čím více GPT máte připnutých na postranní liště, tím více času strávíte snahou vše propojit (tzv. work sprawl ).
Největší překážkou však je, že ChatGPT může spouštět pouze jednu hlavní akci aplikace najednou.
📌 Příklad: Nemůžete požádat @Canva, aby vytvořila design a přesunula jej na Google Drive najednou. Místo toho musíte ručně zkopírovat a vložit text a obrázek designu do ChatGPT. Poté zavolejte @GoogleDrive, aby vytvořil dokument a uložil tento soubor.
Většina těchto aplikací navíc nabízí pouze odlehčenou verzi skutečného softwaru.
Stav potenciálního zákazníka můžete tedy v HubSpot zkontrolovat prostřednictvím ChatGPT. Pokud však potřebujete vytvořit komplexní automatizaci pracovních postupů, budete muset ChatGPT opustit a přihlásit se na plnohodnotný web HubSpot.
2. Obavy o integritu dat a ochranu soukromí
Když připojíte aplikaci jako HubSpot nebo Canva, udělíte ChatGPT přístup k datům této aplikace. Ačkoli OpenAI má zavedena bezpečnostní opatření, nemusí poskytovat podrobné bezpečnostní kontroly, které vyžadují předpisy o bezpečnosti dat v různých odvětvích.
A protože vlastní GPT jsou trénovány na různých datových sadách, vždy existuje možnost, že vaše interní firemní informace budou použity jako trénovací data.
3. Kvalita se u jednotlivých GPT značně liší
Veřejné vlastní GPT jsou vytvářeny různými lidmi s různou úrovní odborných znalostí. Dvě GPT s podobnými popisy mohou produkovat velmi odlišné výsledky. Neexistuje žádná záruka hloubky, přesnosti nebo přísnosti, pokud je sami nevyzkoušíte.
4. Každý vlastní GPT je samostatným silem
Vlastní GPT si navzájem nesdílejí znalosti. Pokud strávíte hodinu výukou „Marketing Strategist GPT“ o své značce, tento kontext se ztratí, když přepnete na „Logo Creator GPT“.
Vzhledem k tomu, že jsou tyto agenti izolovaní, budete často opakovat kontext nebo znovu nahrávat stejné soubory.
5. App Store možná ještě nemá váš nástroj
Obchod s aplikacemi ChatGPT je stále v rané fázi (jedná se o beta verzi). Zatímco velcí hráči jako Salesforce jsou již přítomni, menší nástroje a specializovaný software zatím oficiální aplikace neuvedly.
6. Stále platí omezení použití
I v rámci placeného tarifu Plus nebo Team není přístup k nejpokročilejším modelům neomezený. Pokud používáte několik hodin vlastní GPT náročný na zdroje, narazíte na limit zpráv.
Jakmile k tomu dojde, AI se downgraduje na mini model, který není dostatečně chytrý na to, aby spouštěl složité nástroje nebo následoval pokyny, které vaše specializované GPT vyžaduje.
🧠 Zajímavost: Kanadská platforma umělé inteligence BlueDot oficiálně zaznamenala vypuknutí COVID-19 ještě před Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 31. prosince 2019 identifikovala umělá inteligence skupinu případů „neobvyklé pneumonie“ ve Wu-chanu na základě analýzy údajů o letenkách a zprávách v médiích a předpověděla šíření viru do Tokia a Bangkoku několik dní před vydáním oficiálních varování.
ClickUp jako alternativa k několika pluginům AI
Pokud každý den používáte pro svou práci pět různých aplikací, přidání jejich příslušných pluginů ChatGPT chaos nevyřeší.
Proč? Protože žádné dva pluginy ChatGPT se navzájem nesynchronizují.
Vaše práce stále nefunguje. Vaše automatizace je omezená. A stále ručně přesouváte informace mezi nástroji. Jak to vše vyřešit, aniž byste ztratili jednoduchost a funkčnost?
Vstupte do ClickUp – prvního konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí na světě.
Kombinuje správu znalostí AI, komunikaci, provádění úkolů a správu projektů na jednom místě. Podívejme se, jak vestavěná kontextová AI ClickUp nahrazuje oblíbené pluginy ChatGPT a sjednocuje práci ⭐
Integrované nástroje AI – ClickUp Brain, Brain MAX, AI Cards, AI Notetaker
ClickUp Brain, nativní AI platformy, tvoří jádro inteligence celého vašeho pracovního prostoru. Pohání několik AI nástrojů v ClickUp, takže můžete dělat téměř vše pomocí jedné kontextové AI.
Tento AI asistent rozumí vašim úkolům, dokumentům, konverzacím, vlastníkům, termínům a prioritám v reálném čase. Proto nepotřebujete samostatné GPT pro psaní, shrnování nebo analýzu. Stejná AI funguje všude.
S ClickUp Brain můžete:
- Položte otázky jako „Co je tento týden blokováno?“ nebo „Které úkoly závisí na tomto spuštění?“
- Vytvářejte souhrny z dokumentů, komentářů nebo celých projektů
- Přepište obsah s použitím skutečné značky, projektu a kontextu publika.
- Proměňte diskuse v akční položky bez nutnosti opakovaného zadávání pokynů nebo vysvětlování.
Enterprise Search: Jedna odpověď pro veškerou vaši práci
Jedním z hlavních důvodů, proč týmy spoléhají na pluginy ChatGPT, je vyhledávání informací. ClickUp tuto potřebu nahrazuje funkcí Enterprise Search.
Položte otázky v přirozeném jazyce a nástroj prohledá externí aplikace, prostředky ClickUp (úkoly, dokumenty, tabule, panely, chat, prostory, složky, seznamy a přílohy) a integrační objekty třetích stran (dokumenty, tabulky, prezentace, soubory PDF), aby našel relevantní informace.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje AI pro maximalizaci vaší efektivity
Talk to Text pro zaznamenávání nápadů bez přerušení toku myšlenek
Funkce Talk to Text od ClickUp, poháněná samostatnou desktopovou aplikací BrainGPT, jde nad rámec psaných příkazů. Vyslovte své nápady, poznámky z jednání nebo aktualizace úkolů a okamžitě je převedete na strukturovaný text, úkoly nebo dokumenty. BrainGPT pak může tyto vstupy vylepšit, shrnout nebo proměnit v další kroky, které lze realizovat.
🎥: Pro rychlý přehled o tom, jak ChatGPT funguje a proč je ClickUp Brain vylepšením, se podívejte na toto video.
Přístup k více externím modelům
ClickUp Brain podporuje více základních modelů AI v rámci jednoho pracovního prostoru. Brain funguje jako koordinační vrstva, která směruje požadavky do různých modelů a zároveň prosazuje oprávnění, bezpečnostní nastavení a kontroly správy AI ClickUp.
Přístup k AI je abstrahován prostřednictvím Brain, což znamená, že uživatelé interagují s AI z úkolů, dokumentů, komentářů a dalších povrchů ClickUp, aniž by opustili platformu nebo spravovali samostatná předplatná AI. V závislosti na funkci a povrchu může Brain automaticky vybrat model nebo umožnit uživatelům vybrat si jeden, přičemž kontroluje, jaký obsah pracovního prostoru, pokud existuje, je předán do výzvy.
Díky tomuto řešení mohou týmy těžit z různých předností modelů, aniž by docházelo k fragmentaci pracovních postupů nebo přímému vystavení dat pracovního prostoru externím nástrojům AI, přičemž využití AI zůstává centralizované, kontrolovatelné a v souladu s datovými hranicemi ClickUp.
📌 Příklad: ChatGPT pro každodenní provádění úkolů. Claude pro dlouhodobé analýzy a syntézy. Gemini pro úkoly s velkým množstvím informací a vzájemnými odkazy.
Automatické shrnutí schůzek a akční body s AI Notetaker
S ClickUp AI Notetaker se vaše body k diskusi neztratí uprostřed schůzky. Konverzace je zaznamenávána v reálném čase a proměňuje mluvené aktualizace, rozhodnutí a další kroky ve strukturované poznámky uvnitř ClickUp.
Dalším krokem je ClickUp Brain. Čte schůzku v kontextu, rozumí tomu, co bylo rozhodnuto, co je třeba udělat a kdo je do toho zapojen. Akční položky nezůstávají skryté v odstavcích. Objevují se jako skutečná práce.
Od tohoto okamžiku začíná okamžitá realizace. Úkoly jsou vytvořeny, jejich vlastníci jsou jasně určeni, existují termíny a každý úkol je propojen s přesným okamžikem, kdy byl projednán. Pokud se někdo zeptá, proč bylo přijato určité rozhodnutí, stopa již existuje.
Schůzky se tak stávají vstupní branou k realizaci, přičemž Brain tiše přenáší kontext dál, takže týmy to nemusí dělat.
AI karty pro souhrny
ClickUp pomocí AI karet přeměňuje statická data z dashboardu na interaktivní přehledy. Umístěte například AI kartu s výkonným shrnutím, která automaticky poskytuje přehledné informace přizpůsobené pro vedoucí pracovníky.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp nabízí více než 1000 nativních integrací pro robustní podporu napříč platformami. Stačí vybrat nástroje, které chcete pro práci používat, zapnout je a připojit je k vašemu pracovnímu prostoru ClickUp.
Není třeba najímat vývojáře ani měnit starý kód ve vašem starém systému.
Automatizace úkolů a projektů: Nahraďte více pracovních postupů pluginů
V nejlepším případě poskytují integrace ChatGPT službu typu „jednou a hotovo“. Řeknete AI, aby vytvořila úkol, a ona to udělá. Řeknete jí, aby přesunula úkol, a ona to splní.
Tato automatizace je neohrabaná, neúplná a stále manuální.
Úkoly ClickUp jsou ze své podstaty dynamické a nabízejí obrovský prostor pro automatizaci bez nutnosti programování.
Začněte rozdělením projektů na úkoly – přidejte popisy, termíny, přiřazené osoby, kontrolní seznamy QA, vlastní stavy, podúkoly atd. Ještě lepší je požádat Brain, aby je vytvořil a přiřadil za vás. Představte si automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence na dosah ruky.
Abyste měli vše pod kontrolou, vizualizujte tyto úkoly pomocí zobrazení ClickUp, jako jsou seznamy, kanbanové tabule, kalendáře, Ganttovy diagramy a další.
Poté je spárujte s automatizacemi ClickUp, abyste mohli spouštět akce na základě skutečných změn, jako jsou aktualizace stavu, dokončení termínů nebo změny přiřazených osob.
Například když copywriter přesune úkol do stavu „Dokončeno“, aktualizujte stav na „Čeká na schválení“, informujte editora a nastavte nový termín pro kontrolu.
Můžete zřetězit neomezený počet kroků a automatizovat tak celé pracovní postupy:
- Když se stav úkolu změní na „V kontrole“, přidejte vlastní pole „Poznámky kontrolora“, přidejte kontrolora a informujte ho e-mailem a přesuňte úkol do seznamu kontrol.
- Pokud je vlastní pole „Rozpočet schválen“ nastaveno na hodnotu True/Yes, vytvořte úkol fakturace, aktualizujte pole Rollup projektu a odešlete do týmového chatu.
📚 Další informace: Jak vytvořit agentický pracovní postup s využitím umělé inteligence
🚀 Výhoda ClickUp: Zatímco automatizace bez kódu reagují na spouštěče, ClickUp Super Agents proaktivně monitorují váš pracovní prostor a podnikají akce na základě kontextu, logiky a záměru.
Představte si je jako neustále aktivní AI týmové kolegy, kteří:
- Sledujte úkoly, seznamy a prostory na pozadí
- Interpretujte podmínky, jako je priorita, pracovní zátěž, dovednosti nebo termíny.
- Provádějte víceúrovňové akce, aniž byste je museli pokaždé explicitně spouštět.
📌 Příklad fungování Super Agent: Prohledává nové úkoly přidané do seznamu „Blogy k přidělení“, vyhodnocuje požadavky každého úkolu, kontroluje dostupnost a odborné znalosti autorů a automaticky přiděluje práci – bez nutnosti pravidel nebo ručního třídění.
Chcete-li se naučit, jak vytvořit AI agenta, podívejte se na toto video:
Spolupráce v reálném čase – dokumenty, chat a panely na jednom místě
Pluginy ChatGPT bezpochyby urychlují práci. Pokud však pracujete v týmu, víte, že je prakticky nemožné spolupracovat v reálném čase v rámci chatového rozhraní.
Nelze společně upravovat soubory. Neexistuje prostor pro skupinovou komunikaci. I když jsou zprávy generovány z dat v reálném čase, jsou statické.
ClickUp nahrazuje vše sdílenou komunikací, spoluprací a integrovanou podporou analytiky. Zde je návod, jak na to:
- ClickUp Docs pro živou společnou úpravu: Není třeba přeskakovat mezi dokumenty Google nebo Word. Vytvořte dokument ClickUp Doc, pozvěte více uživatelů, aby jej současně upravovali, označujte členy týmu v komentářích a využijte Brain pro tvorbu nebo úpravu obsahu pomocí umělé inteligence. Navíc můžete v dokumentu ClickUp Doc zvýraznit libovolný text a okamžitě jej převést na sledovatelný úkol ClickUp Task.
- ClickUp Chat pro okamžitou synchronizaci týmu: Každý seznam úkolů ClickUp má vlastní chatovací sekci, kde mohou členové týmu brainstormovat nápady, sdílet zpětnou vazbu, zanechávat návrhy a vkládat odkazy na soubory v rámci ClickUp Chat.
- ClickUp Dashboards pro sdílenou viditelnost: Použijte předem připravené ClickUp Dashboards nebo je přizpůsobte podle svých potřeb v oblasti reportingu. Mohou načítat data přímo z vašich úkolů, vlastních polí, sledování času a automatizace.
Nahraďte pluginy ChatGPT všestrannou funkcí ClickUp
Pluginy ChatGPT již nejsou k dispozici. Jejich alternativy (vlastní GPT a integrace aplikací třetích stran) sice plní svůj účel, ale nezjednodušují vám pracovní život.
Stále trávíte velkou část svého času ručním přesouváním dat mezi nástroji, správou více aplikací a přeskakováním mezi záložkami.
Přechodem do vysoce propojeného ekosystému, jako je ClickUp, můžete snadno spojit AI, úkoly, svůj tým a externí nástroje do jednoho prostoru. A to bez dalších nákladů nebo složitosti nastavení.
Jste připraveni vidět je v akci? Zaregistrujte se do ClickUp a uvidíte, o kolik klidnější bude váš pracovní den, když budete mít vše na jednom místě.
Často kladené otázky (FAQ)
Když byly pluginy ChatGPT k dispozici, sloužil pluginový obchod jako centrální tržiště pro jejich prohlížení a instalaci. Postupem času se vyvinul v ChatGPT App Store, kde dnes najdete pluginy třetích stran a integrace aplikací.
Záleží na tom, který plugin chcete používat. Uživatelé ChatGPT Plus mají plný přístup k App Store i k vlastním GPT. Uživatelé bezplatné verze mohou sice komunikovat s některými vlastními GPT a aplikacemi, ale podléhají přísným omezením používání a po dosažení denního limitu zpráv ztratí přístup.
Ne. Nelze používat více pluginů ChatGPT najednou. Můžete přepínat mezi různými vlastními GPT nebo aplikacemi, ale nelze používat dva nebo více pluginů současně.
S pluginy zacházejte jako s jakýmkoli jiným softwarem třetích stran. Instalujte pouze aplikace od ověřených, známých vývojářů a vyhněte se sdílení citlivých hesel, platebních informací nebo firemních tajemství v chatu. Pro maximální bezpečnost používejte podnikové plány, které vylučují data z trénovacích modelů, a před udělením přístupu aplikace k vašim externím účtům vždy zkontrolujte vyskakovací okno „Oprávnění“.
Nejlepší pluginy pro zvýšení produktivity jsou ty, které vám pomohou vykonávat úkoly dvakrát nebo vícekrát rychleji, aniž by příliš zatěžovaly vaše stávající technologické vybavení. Příklad: Konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp kombinuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou ClickUp Docs pro psaní a úpravy, ClickUp Brain pro kontextovou AI, ClickUp Enterprise AI Search pro rychlé vyhledávání informací/souborů a ClickUp AI Notetaker, který přepisuje schůzky a generuje klíčové akční položky.