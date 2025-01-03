Gemini vs. ChatGPT pro programování: Který je lepší?

Zasekli jste se na kódovacích projektech nebo jste zmatení z nových programovacích jazyků? Dny, kdy vývojáři a datoví vědci hledali řešení na GitHubu a jiných vývojářských platformách, jsou pryč.
S rozvojem umělé inteligence (AI) je nahradily nástroje ChatGPT, Gemini od Googlu a další generativní AI nástroje.
📌 82 % vývojářů uvedlo, že v roce 2024 pravidelně používá ChatGPT, následovaný Google Gemini s 22 %.
Který z těchto nástrojů však v přímém srovnání vyniká nad ostatními?
Připojte se k nám a porovnejte Gemini a ChatGPT pro kódování. Prozkoumáme vše od pomoci s kódováním až po funkce pro řešení problémů, abychom vám pomohli najít AI model, který bude perfektně vyhovovat vašim potřebám.
Co je Gemini?
Google Gemini, dříve známý jako Google Bard, je pokročilý generativní chatbot s umělou inteligencí, který je považován za jednu z nejlepších alternativ ChatGPT. Na základě výkonných velkých jazykových modelů (LLM) a schopností zpracování přirozeného jazyka (NLP) vám pomáhá řešit různé kreativní a generativní úkoly, včetně programování.
Tento nástroj AI pro kódování vám pomáhá s laděním, generováním kódu, asistencí při kódování a porozuměním složitým kódovým základům pomocí jednoduchých pokynů v přirozeném jazyce.
Na rozdíl od tradičních nástrojů zaměřených na jeden typ vstupu, Gemini zpracovává text, obrázky, audio, video a kód. Tato univerzálnost vám umožňuje získávat smysluplné informace, automatizovat úkoly a efektivně řešit problémy.
Funkce Gemini
Gemini od Googlu je ideální volbou pro generování kódu v několika jazycích nebo ladění existujících kódů za účelem odhalení anomálií.
Zde jsou některé z jeho nejlepších funkcí, které pomáhají řešit výzvy v oblasti vývoje softwaru.
1. Multimodální funkčnost
Vzhledem k tomu, že Google Gemini zpracovává více typů vstupů, generuje, analyzuje a interpretuje obsah v různých formátech. Google Gemini můžete použít k generování popisů z obrázků, shrnutí klíčových bodů z video obsahu a překladu zvuku do textu pro analýzu.
Pokud například odkazujete na video na YouTube týkající se vašeho problému s kódováním, vložte odkaz na video a získejte jeho automatický souhrn nebo nahrajte obrázek pro podrobné extrahování obsahu.
2. Pokročilá pomoc při programování
Gemini poskytuje přesné odpovědi v oblasti kódování ve více než 20 podporovaných jazycích, včetně Pythonu, JavaScriptu a C++. Ať už potřebujete zkontrolovat kód nebo chcete generovat kód od nuly, Google Gemini to zvládne!
💡 Tip pro profesionály: Rychlé řešení problémů při vývoji softwaru je stresující. Potřebujete pomoc? Zjistěte, jak se stát lepším programátorem, vyčistit svůj kód a usnadnit spolupráci! 🍃
Požádejte o úryvky kódu, odlaďte existující kód a získejte komplexní vysvětlení konkrétních funkcí.
Například po zadání příkazu „Napiš funkci Pythonu pro výpočet Fibonacciho čísel“ Gemini AI (Advanced) okamžitě vygeneruje příslušný skript Pythonu.
3. Integrace s Google Apps
Nejlepší na Google Gemini je hluboká integrace s balíkem Google, jako jsou Docs, Sheets, Gmail a Calendar. To vám umožňuje pracovat v rámci celého ekosystému, aniž byste museli přepínat mezi platformami, abyste získali informace. Můžete přímo extrahovat tabulky a exportovat úryvky kódu generované Google Gemini do Docs nebo Sheets.
Například můžete pomocí postranní lišty „Ask Gemini“ v aplikacích požádat o cokoli, od shrnutí dokumentů a tvorby obsahu až po vyhledání existujícího kódu nebo jiných dat v reálném čase z tabulek.
Ceny Gemini
- Navždy zdarma
- Integrace Google Workspace: Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
- Plán Google One AI Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Gemini Code Assist: 19 $/měsíc na uživatele (1letý závazek)
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
Pokročilé API Google Gemini je k dispozici v modelu platby podle skutečného využití. Bezplatná verze Gemini 1. 5 nabízí až 1 milion tokenů za hodinu a omezení rychlosti pro požadavky a tokeny.
💡Tip pro profesionály: Hledáte pokročilejší generátor kódu? Společnost Google vyvinula Gemini Code Assist speciálně pro generování a dokončování kódu!
Co je ChatGPT?
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je konverzační chatbot s umělou inteligencí, který změnil způsob, jakým jednotlivci a firmy komunikují s technologiemi. Je navržen pro porozumění přirozenému jazyku a kreativní tvorbu a používá se pro různé účely, od neformálních chatů až po automatizaci důležitých obchodních procesů.
🔍 Věděli jste? ChatGPT se rychle stává jednou z nejpoužívanějších platforem AI s více než 1 milionem uživatelů v podnikové, týmové a vzdělávací sféře.
Díky svým výkonným modelům AI (architektura GPT-4) a kontextovému porozumění se ChatGPT používá také pro psaní kódu.
A to nejlepší? Jeho rozsáhlé jazykové modely (LLM) vám umožňují generovat konverzace podobné lidským na základě uživatelských podnětů, což z něj činí ideální nástroj pro tvorbu obsahu a kódování!
Funkce ChatGPT
Umělá inteligence ChatGPT vyniká svými dokonalými schopnostmi v oblasti přirozeného jazyka a svou všestranností. Je navržena tak, aby se přizpůsobila různým úkolům a umožnila vývojářům, spisovatelům, marketérům a dalším kreativním týmům vytvářet kreativní řešení.
Podívejme se na funkce ChatGPT, díky kterým je tento nástroj ideálním editorem kódu pro vaše úkoly:
1. Inteligentní generování kódu
S ChatGPT můžete pomocí správného příkazu generovat kód téměř okamžitě. Podporuje více programovacích jazyků, jako jsou Python, C++, JavaScript a další. Od základního HTML kódu až po pokročilé potřeby kódování pro vývoj aplikací je tedy ideální volbou pro převod nápadů do spustitelných kódů.
2. Pokročilá podpora ladění
Jednou z vynikajících funkcí ChatGPT je jeho schopnost ladění. Když vám chyba naruší pracovní postup, vložte problematický kód do ChatGPT. Ten identifikuje potenciální problémy a navrhne jejich řešení.
Zde je příklad toho, jak ChatGPT aktualizuje váš kód podle aktuálních pokynů. Poskytněte úryvky kódu, které pokročilý model AI analyzuje, aby poukázal na chyby nebo neefektivnosti ve vašem kódu.
3. Vlastní GPT pro vývoj softwaru
„Custom GPTs“ od OpenAI zvyšují všestrannost ChatGPT tím, že vám umožňují vytvářet přizpůsobené AI asistenty. Můžete upravit engine GPT (Generative pre-trained Transformer) tak, aby navrhoval AI modely speciálně trénované pro vaše jedinečné požadavky.
Můžete například vytvořit model GPT jako technického asistenta pro zaškolení. Tento model může odpovídat na dotazy týkající se API vašeho produktu, vysvětlovat implementaci kódu nebo provádět uživatele složitými nastaveními pomocí dat z vaší dokumentace.
ChatGPT je vynikajícím řešením pro automatizaci opakujících se úkolů v oblasti kódování nebo zákaznické podpory.
Ceny ChatGPT
- Zdarma: 0 $ (GPT-4o mini)
- Plus: 20 $/měsíc (omezený přístup k o1 a o1-mini)
- Pro: 200 $/měsíc (neomezený přístup k GPT-4o a o1)
- Pro tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Gemini vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Gemini a ChatGPT mají výkonné jazykové modely, které vyhovují různým účelům vývojových a softwarových týmů. Vynikají však i v jiných oblastech a nabízejí jedinečné funkce přizpůsobené konkrétním případům použití.
Zde je přehled jejich funkcí, silných stránek a omezení v několika klíčových aspektech.
1. Konverzační schopnosti
Při používání AI ve vývoji softwaru je často nutné položit několik otázek a získat vysvětlení, než začnete s procesem vývoje kódu. Schopnost chatbota vést smysluplnou konverzaci je klíčová pro kvalitní plánování.
💡 Tip pro profesionály: Usnadněte a zrychlete plánování vývoje softwaru pomocí nejlepších bezplatných šablon plánů vývoje softwaru!
Google Gemini
Google Gemini se zaměřuje na poskytování stručných a strukturovaných odpovědí na dotazy uživatelů. Jeho integrace s Google Search zajišťuje aktuální odpovědi a jeho multimodální schopnosti mu umožňují interpretovat a reagovat na vstupy, jako jsou obrázky, text a zvuk, a přinášet tak ucelený pohled.
Ačkoli je jeho konverzační styl přesný a efektivní, je více orientován na úkoly a méně dynamický v rozsáhlých dialozích nebo kreativním vyprávění příběhů.
ChatGPT
ChatGPT je naopak známý svou schopností udržovat plynulé konverzace bohaté na kontext. Díky svému lidskému tónu a přizpůsobivosti je ideální pro brainstorming, hluboké diskuse a generování kreativních výstupů.
I v případě kódování může ChatGPT poskytnout mnohem podrobnější a detailnější informace než často stručné odpovědi Gemini.
🏆 Vítěz: ChatGPT pro hloubku konverzace, která nabízí přesnější výsledky a lepší pochopení logiky za těmito výsledky.
2. Multimodální funkce
Multimodální funkce vám umožňují klást otázky pomocí různých formátů vstupu, jako je text, audio, video a přílohy souborů. To rozšiřuje vaše možnosti práce s chatbotem v různých případech použití.
Google Gemini
Multimodalita Gemini vyniká svou schopností plynule zpracovávat text, obrázky, videa a zvuk. Můžete požádat Gemini, aby shrnulo video, analyzovalo obrázek nebo navrhlo vylepšení dokumentu. Výsledek? Nemusíte neustále převádět vstupy do textu a opakovaně je kopírovat a vkládat. Ušetříte čas, protože můžete pracovat přímo s originálními soubory.
ChatGPT
Zatímco ChatGPT vyniká především v textových interakcích, OpenAI představilo funkci pro zpracování úryvků kódu a dalších specifických vstupů.
Nyní dokonce vytváří obrázky nebo zvuk podle pokynů, ale postrádá stejnou hloubku multimodálních schopností jako Gemini, jako je přímá analýza videí nebo obrázků.
🏆 Vítěz: Google Gemini pro skutečnou multimodální integraci, která vylepšuje celý proces kódování.
3. Programování a technická podpora
Jedním z klíčových faktorů při výběru AI nástrojů pro vývojáře je jejich schopnost analyzovat, dešifrovat a dokončovat základní programovací úkoly.
Gemini
Gemini nabízí podporu při programování s funkcemi pro ladění, generování úryvků kódu a vysvětlování logiky kódu. Jeho programovací znalosti jsou však ve srovnání s ChatGPT základní a pro komplexní programovací potřeby vyžadují zdokonalení.
ChatGPT
ChatGPT je velmi zdatný v programování, podporuje více programovacích jazyků a nabízí podrobné vysvětlení technických dotazů.
Ať už jste začátečník, který se učí Python, nebo expert, který ladí složitý kód, ChatGPT poskytuje podrobné, logické odpovědi, které mohou výrazně zkrátit dobu vývoje.
🏆 Vítěz: ChatGPT pro vynikající kódování a technickou podporu, která šetří čas a zpracovává každý dotaz s podrobnými řešeními.
4. Funkce integrace a produktivity
ChatGPT a Gemini podporují hladkou integraci s dalšími nástroji pro analýzu dat a kódování.
Gemini
Gemini se perfektně integruje do ekosystému Google, což z něj činí ideální nástroj pro zvýšení produktivity vývojářů a úkolů, jako je shrnování e-mailů, vylepšování struktury dokumentů nebo optimalizace kalendářů. Má však několik omezení pro vývoj a integraci související s kódováním.
ChatGPT
ChatGPT se integruje s několika nástroji a API třetích stran, což z něj činí vynikající volbu pro širší použití. Jeho začlenění do konkrétní aplikace nebo platformy však stále představuje určité výzvy.
🏆 Vítěz: Remíza. Google Gemini pro integraci s aplikacemi Google; ChatGPT pro širší přizpůsobivost nástroje.
Gemini vs. ChatGPT: Který je nejlepší?
Ačkoli ChatGPT má oproti Gemini mírnou výhodu, pokud jde o možnosti kódování, oba nástroje nabízejí vynikající funkce ve svých oblastech.
Pokud si tedy musíte vybrat:
- Vyberte si Google Gemini, pokud potřebujete multimodální funkce, hladkou integraci s Google Workspace nebo stručné odpovědi na dotazy. Je ideální pro profesionály, kteří intenzivně pracují s aplikacemi Google nebo potřebují pomoc s textovými, obrazovými a video formáty.
- Vyberte si ChatGPT, pokud upřednostňujete hloubku konverzace, odborné znalosti v oblasti kódování nebo tvorbu kreativního obsahu. Je to ideální volba pro vývojáře, tvůrce obsahu a kohokoli, kdo potřebuje flexibilního, inteligentního asistenta pro různé úkoly.
➡️Číst více: ClickUp vs. ChatGPT
Gemini vs. ChatGPT na Redditu
Mnoho vývojářů a technologických nadšenců diskutovalo o ChatGPT v s. Google Gemini pro účely kódování a zjistilo, že oba mají své klady a zápory.
Gemini používám pro psaní a ChatGPT mi přijde příliš... veselý? Snaží se až příliš být roztomilý/sympatický/poutavý? Gemini působí jako rozhovor se skutečnou osobou, která je upřímná, a jeho klidné chování se mi líbí mnohem víc než ChatGPT.
Gemini používám pro psaní a ChatGPT mi přijde příliš... veselý? Snaží se až příliš být roztomilý/sympatický/poutavý? Gemini působí jako rozhovor se skutečnou osobou, která je upřímná, a jeho klidné chování se mi líbí mnohem víc než ChatGPT.
Jsem softwarový inženýr. Upřímně řečeno, jsem šokován, že někdo tvrdí, že Gemini Advanced je pro kódování lepší volbou než GPT-4. Oba nástroje jsem intenzivně používal a podle mého názoru je ChatGPT mnohem lepší. Gemini nedokáže pochopit jednoduché problémy, včetně chybějící syntaxe, které by ve skutečnosti měly být nejjednoduššími problémy k vyřešení. Chybějící syntaxe ani nevyžaduje, aby model pochopil logiku, jen aby se ujistil, že syntaxe je správná, a to by mělo být nejjednodušší opravit. Prozatím se vracím k GPT pro kódování, dokud nebude oznámeno jinak.
Jsem softwarový inženýr. Upřímně řečeno, jsem šokován, že někdo tvrdí, že Gemini Advanced je pro kódování lepší volbou než GPT-4. Oba nástroje jsem intenzivně používal a podle mého názoru je ChatGPT mnohem lepší. Gemini nedokáže pochopit jednoduché problémy, včetně chybějící syntaxe, které by ve skutečnosti měly být nejjednoduššími problémy k vyřešení. Chybějící syntaxe ani nevyžaduje, aby model pochopil logiku, jen aby se ujistil, že syntaxe je správná, a to by mělo být nejjednodušší opravit. Prozatím se vracím k GPT pro kódování, dokud nebude oznámeno jinak.
Jak shrnul tento uživatel, Gemini od Googlu je ideální pro generování obsahu, zatímco ChatGPT umí psát lepší kód a je ideální pro řešení problémů.
GPT-4 je v programování lepší než pokročilý Gemini – testováno na jazyku PythonDnes jsem měl poměrně snadný problém s kódem v jazyce Python – a napadlo mě, že bych mohl použít pokročilý Gemini, aby mi pomohl. Bylo to dlouhé tahání se a nakonec Gemini nevěděl, jak vyřešit problém, který měl můj kód. Vložil jsem kód do GPT 4 a ten mi okamžitě vysvětlil, v čem je problém.
GPT-4 je v programování lepší než pokročilý Gemini – testováno na jazyku PythonDnes jsem měl poměrně snadný problém s kódem v jazyce Python – a napadlo mě, že bych mohl použít pokročilý Gemini, aby mi pomohl. Bylo to dlouhé tahání se a nakonec Gemini nevěděl, jak vyřešit problém, který měl můj kód. Vložil jsem kód do GPT 4 a ten mi okamžitě vysvětlil, v čem je problém.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Gemini vs. ChatGPT
Gemini a ChatGPT mohou být skvělé pro základní programování, ale vyžadují lidský zásah, aby bylo možné přizpůsobit výstupy konkrétním projektům. To znamená, že musíte kód upravit tam, kde je to potřeba, a před jeho spuštěním jej zkontrolovat nebo otestovat.
Právě v tomto ohledu nabízí platforma pro produktivitu a spolupráci založená na umělé inteligenci, jako je ClickUp, solidní alternativu. Nechápete, jak může být nástroj pro správu projektů relevantní v kontextu umělé inteligence pro programování? Vysvětlíme vám to!
Ve skutečnosti správa kódovacích projektů vyžaduje více než jen generování kódu. Musíte znát správné parametry, volání funkcí a kódovací rámce, abyste mohli generovaný kód správně nasadit do svého systému, aniž by došlo k narušení kritických funkcí.
ClickUp je komplexní řešení, které překlenuje propast mezi programováním a řízením projektů. Pomáhá vám zefektivnit komunikaci, stanovovat priority úkolů a dohlížet na všechny aspekty vašeho vývojového procesu.
ClickUp má náskok č. 1: Pokročilá AI pro kontextové generování kódu, dokončování a ladění
Využijte výkonnou neuronovou síť AI ClickUp, ClickUp Brain, k zvýšení produktivity všech týmů ve vaší organizaci, včetně vývojářů.
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci můžete automatizovat úkoly, generovat rychlé souhrny nebo vytvářet šablony a dokumentaci pro vaše programovací projekty, čímž ušetříte čas a duševní energii.
Pomáhá vám s návrhy na opravu chyb, generováním kódu a plánováním kódu, což jej činí ideálním pro různé projekty a případy použití. Rychle generujte šablonový kód, získejte návrhy na refaktoring a opravy kódu v reálném čase a analyzujte minulé kódovací projekty a příklady, abyste získali přístup k přizpůsobeným návrhům na vylepšení.
AI dokáže interpretovat jednoduché anglické popisy kódovacích úkolů, což uživatelům umožňuje popsat, co potřebují, běžným jazykem. Tato funkce usnadňuje členům týmu, kteří nemusí být důkladně obeznámeni se syntaxí kódování, efektivně komunikovat své požadavky.
Ať už pracujete samostatně nebo jako součást vývojového týmu, ClickUp hladce spravuje celý váš pracovní postup – od psaní kódu po testování a nasazování projektů.
ClickUp má výhodu č. 2: Bohatě formátované dokumenty pro zachování konzistence v postupech kódování
ClickUp Docs vám pomůže udržet konzistentnost v postupech kódování díky vylepšené spolupráci, standardizaci a správě dokumentace. Funkce jako inline komentáře, živé úpravy a @zmínky umožňují efektivní komunikaci mezi členy týmu, zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně a mohou přispívat k udržování standardů kódování.
Správa verzí pomáhá omezit chyby a zabraňuje ztrátě důležitých informací. Týmy mohou také vytvořit logickou strukturu svých dokumentů pomocí složek a vnořených podstránek, což pomáhá efektivně organizovat dokumentaci kódování.
V Docs můžete použít možnosti formátování bohatého textu, jako je přidávání nadpisů, odrážek a číslovaných seznamů, barevných bannerů atd., aby byla vaše vývojářská dokumentace čitelnější a působivější.
Snadné sdílení kódu díky formátování bloků kódu
Nastavte si preferovaný programovací jazyk a vytvářejte sdílené úryvky kódu ve svých dokumentech ClickUp Docs.
Díky funkci Code Block Formatting od ClickUp je sdílení úryvků kódu v rámci vašich úkolů nebo dokumentů hračkou. Ať už spolupracujete s členy týmu nebo kontrolujete kód během sprintu, ClickUp zajistí, že váš kód bude přehledně formátován se správným zvýrazněním syntaxe.
Díky tomu je snazší číst, ladit a vylepšovat váš kód přímo v rámci platformy, což šetří čas a předchází chybám při spolupráci mezi týmy.
ClickUp má výhodu č. 3: All-in-one pracovní centrum pro softwarové týmy
Pokud hledáte více než jen generování a dokončování kódu, speciálně navržená platforma ClickUp for Software Teams vám umožní spravovat celý vývojový cyklus v rámci jednoho pracovního centra.
Nejde jen o napsání několika řádků kódu – jde o vytvoření organizovaného a produktivního pracovního prostoru, kde mohou týmy hladce spolupracovat, sledovat pokrok a snadno dodržovat termíny.
Použijte jej k:
- Intuitivní plánování projektů: Rozdělte složité projekty na zvládnutelné úkoly ClickUp s plánováním sprintů, prioritizací backlogu a agilními pracovními postupy.
- Spolupracujte bez překážek: Sdílejte nápady v reálném čase pomocí vláknových komentářů, pracovních postupů pro revizi kódu a integrací, jako jsou GitHub a GitLab.
- Sledujte pokrok vizuálně: Sledujte časové osy, závislosti a milníky pomocí dashboardů ClickUp a vlastních zobrazení ClickUp, jako jsou Kanban tabule a Ganttovy diagramy.
- Vše na jednom místě: Uchovávejte svůj kód, dokumentaci a aktualizace na jednom místě díky integraci ClickUp pro nástroje jako Bitbucket, Jenkins a další.
Chcete ještě vylepšit svůj proces kódování? Podívejte se na šablonu ClickUp Software Development Template, která vám pomůže strukturovat vaše vývojové projekty.
Tato plně přizpůsobitelná šablona je ideální pro týmy zabývající se designem, vývojem produktů, inženýrstvím a kontrolou kvality, které ji mohou využít ke správě svých aktivit v oblasti vývoje produktů. Od vytváření a udržování plánu vývoje produktu až po sledování oprav chyb a nových verzí – s tímto řešením můžete dělat vše!
ClickUp’s One-Up #4: Agilní řízení projektů pro vývojářské týmy, které pracují rychle
Všestrannost ClickUp přesahuje rámec jednoduchého sledování úkolů. Díky přizpůsobitelným funkcím, hluboké integraci a pokročilým nástrojům vám ClickUp pro agilní týmy umožňuje strukturovat vaše kódovací projekty podle potřeby.
Pomocí agilních kanbanových tabulek můžete prioritizovat své resty, stanovit sprintové cíle pomocí burndown grafů a propojit úkoly přímo s GitHubem nebo GitLabem. Sledujte časové osy pomocí Ganttových grafů, zefektivněte revize kódu pomocí přiřazených komentářů a udržujte svůj tým v souladu v každém kroku.
Ať už se jedná o složité cykly revize kódu, plánování sprintů nebo ladění, ClickUp vám poskytne nástroje, které vám pomohou zvládnout vše.
Zapomeňte na Gemini a ChatGPT. S ClickUpem dodáte čistější kód, a to rychleji
ChatGPT a Gemini od Googlu patří mezi nejvýkonnější generativní nástroje AI, ale vyhovují různým potřebám uživatelů.
Ať už chcete generovat obrázky, řešit problémy nebo potřebujete pomoc s programováním, kvalita zadání určuje výsledky těchto nástrojů.
Pro kódování jsou rozhodující hloubka, přesnost, organizace a spolupráce v reálném čase – a právě v tom vyniká ClickUp.
ClickUp není jen správce úkolů, ale komplexní platforma vytvořená pro vývojáře a agilní týmy. S AI asistentem ClickUp můžete okamžitě skenovat projektové dokumenty, kontrolovat přesnost kódu a generovat akční položky z diskusí. Sledujte průběh sprintů pomocí burndown grafů, vizualizujte pracovní postupy pomocí Ganttových grafů a integrujte GitHub nebo GitLab, aby vše zůstalo propojené.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – slibujeme, že nebudete litovat!