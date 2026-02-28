Váš tým je nadšený generativní AI, ale každý používá jiné nástroje bez jakéhokoli dohledu. Bez jasných pravidel vystavujete svou společnost riziku nekontrolovaného šíření AI – neplánovanému rozmnožování nástrojů, modelů a platforem AI bez dohledu, strategie nebo kontroly.
To vede k rizikům v oblasti ochrany osobních údajů, nejednotné kvalitě práce a velkým problémům s dodržováním předpisů, protože zaměstnanci nevědomky vkládají důvěrné informace do veřejných modelů AI.
Výsledné mezery v odpovědnosti je obtížné a časově náročné vyřešit, přičemž 69 % podniků má podezření nebo důkazy o tom, že jejich zaměstnanci používají zakázané nástroje AI.
Tento článek vás provede 10 bezplatnými šablonami pracovních postupů pro zásady používání AI, které promění vaše písemné pokyny v prosaditelné a sledovatelné procesy.
10 bezplatných šablon pracovních postupů pro zásady používání AI v kostce
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona příruček, zásad a postupů pro zaměstnance od ClickUp™
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které vytvářejí svou první příručku zásad AI nebo konsolidují roztříštěné pokyny do jednoho centrálního zdroje informací.
|12 předem připravených sekcí zásad; integrovaná kontrola verzí a historie revizí; sledování potvrzení; vlastní pole pro označení podle oddělení, úrovně rizika nebo data příštího přezkumu.
|Šablona firemních zásad od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které potřebují zaměřené zásady přijatelného používání AI jako samostatný dokument (bez správy kompletní příručky)
|Sekce s přehledem zásad; schvalovací pracovní postup prostřednictvím přiřazení úkolů (právní, personální, vedení); připomenutí data účinnosti a kontroly prostřednictvím vlastních polí; propojené zdroje (školení, často kladené otázky, dokumenty o dodržování předpisů)
|Šablona plánu správy od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Organizace, které zavádějí formální správu AI s definovanými rozhodovacími rolemi a dohledem.
|Mapování struktury řízení (vlastnictví a odpovědnosti); úložiště hodnocení rizik; sledování frekvence schůzek pro kontrolu řízení; protokol rozhodnutí
|Šablona IT bezpečnosti od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|IT a bezpečnostní týmy dokumentují technické kontroly, které podporují správu AI (přístup, ochrana dat, prověřování nástrojů).
|Dokumentace řízení přístupu a oprávnění založená na rolích; matice klasifikace dat vázaná na oprávnění k použití; postupy reakce na incidenty v případě porušení souvisejících s AI; kontrolní seznam pro hodnocení dodavatelů nástrojů AI.
|Šablona procesů a postupů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy proměňují zásady AI v opakovatelné postupy, které mohou zaměstnanci denně dodržovat.
|Podrobný rozpis pracovních postupů; přiřazení rolí pro každý krok; kontrolní body shody prostřednictvím vnořených kontrolních seznamů; vizualizace procesního toku pro rychlé pochopení
|Šablona pro řízení implementace od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zavádějící zásady AI na pracovišti a řídící přípravu, školení, spuštění a přijetí jako projekt
|Fázový harmonogram zavádění s vazbami; komunikace se zainteresovanými stranami a sledování potvrzení; správa školicích úkolů a sledování jejich dokončení; metriky přijetí prostřednictvím vlastních polí.
|Šablona kontrolního seznamu pro interní audit od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro dodržování předpisů, rizika a interní audit provádějí opakované audity používání AI podle zásad.
|Předdefinovaný kontrolní seznam kritérií auditu; shromažďování důkazů prostřednictvím příloh (screenshoty, protokoly, dokumenty); kategorizace podle závažnosti a potřebných opatření; sledování nápravných opatření.
|Šablona kontrolního seznamu interní kontroly od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy proaktivně monitorují kontroly, aby zabránily porušování zásad AI (namísto pouhého auditu po skutečnosti).
|Kontrolní cíle (co každá kontrola zabraňuje/detekuje); zdokumentované testovací postupy; přiřazení odpovědnosti za kontrolu; zaznamenávání výjimek s dokumentovaným obchodním odůvodněním.
|Šablona zásad auditu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Organizace standardizující způsob provádění auditů AI (rozsah, kadence, kvalifikace, podávání zpráv)
|Definice rozsahu auditu (nástroje, činnosti, týmy); frekvence a spouštěče auditu; kvalifikační/vzdělávací požadavky na auditory; standardizované požadavky na podávání zpráv o výsledcích auditu.
|Šablona zásad používání AI od HubSpot pro startupy
|Stáhnout tuto šablonu
|Startupy a týmy v rané fázi, které potřebují rychlou základní politiku AI bez specializovaných zdrojů pro dodržování předpisů/právních zdrojů.
|Jazyk vhodný pro startupy; pokyny pro přizpůsobení; rychlé nasazení s minimálními úpravami
Co jsou zásady používání AI?
Zásady používání AI jsou formálním dokumentem, který zabraňuje chaosu. Jedná se o jediný zdroj pravdivých informací, který přesně popisuje, jak mohou – a nemohou – zaměstnanci používat nástroje AI ve své práci. Nejedná se pouze o další neformální pokyny, ale o zdokumentovaný, vynutitelný standard, který chrání vaši organizaci.
Účinná politika AI pro společnosti obvykle řeší:
- Schválené nástroje AI: Přehledný seznam platforem, jejichž používání je povoleno.
- Zakázané použití: Výslovně zakázané činnosti, jako je zadávání citlivých údajů o zákaznících do veřejného chatbota.
- Zpracování dat: Pravidla pro typy informací, které lze sdílet se systémy AI.
- Kontrola výstupů: Požadavky na lidský dohled před použitím obsahu generovaného AI
- Odpovědnost: Jasná hierarchie odpovědnosti za prosazování zásad a vyřizování žádostí.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se vyhýbá jejímu používání v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce a řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI, přičemž propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Proč váš tým potřebuje pracovní postupy pro zásady používání AI
Vypracovali jste zásady přijatelného používání AI. Problém je, že nyní leží na sdíleném disku a sbírají digitální prach. Zásady, které nikdo nečte, jsou stejné jako žádné zásady, vytvářejí falešný pocit bezpečí, zatímco rizikové chování pokračuje bez kontroly.
Místo toho, abyste doufali, že si lidé pravidla zapamatují, měli byste dodržování předpisů přímo začlenit do jejich každodenních činností. To je klíč k účinnému prosazování zásad AI.
Šablona pracovního postupu transformuje vaši politiku z pasivního dokumentu na aktivní, automatizovaný proces s jasnými výhodami:
- Konzistence: Každý člen týmu postupuje při žádostech o nástroje AI, schvalování a hlášení incidentů přesně podle stejných kroků.
- Viditelnost: Vedení získává v reálném čase auditovatelnou stopu toho, jak je AI používána, kým a za jakým účelem.
- Adaptabilita: Jak se mění předpisy týkající se AI, můžete pracovní postup aktualizovat jednou a nový proces se okamžitě nasadí pro všechny, aniž by bylo nutné provádět celofiremní přeškolení.
- Odpovědnost: Díky jasnému rozdělení úkolů v oblasti kontrol, řešení výjimek a auditů dodržování předpisů nic neunikne pozornosti.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp centralizuje tvorbu zásad, sledování a spolupráci spolu s pracovními postupy projektů AI, čímž snižuje fragmentaci nástrojů a zlepšuje správu.
Co by měla zahrnovat politika používání AI?
Než si vyberete šablonu, musíte vědět, jak vypadá ta správná. Váš tým může být v pokušení napsat jen pár rychlých pravidel, ale slabá politika vás vystavuje stejnému riziku jako žádná politika. Komplexní politika AI na pracovišti je vaší první obrannou linií proti nekontrolovanému šíření AI a rizikům souvisejícím s dodržováním předpisů.
Pomocí tohoto seznamu se ujistěte, že vaše zásady pokrývají všechny důležité oblasti.
- Rozsah a použitelnost: Jasně uveďte, na které zaměstnance, dodavatele a oddělení se zásady vztahují.
- Seznam schválených nástrojů: Udržujte dynamický seznam schválených platforem AI a proces pro žádání a prověřování nových platforem.
- Zakázané činnosti: Definujte jasné hranice, například zákaz zadávání osobních údajů (PII) nebo důvěrných údajů o klientech do veřejných nástrojů AI.
- Klasifikace dat: Poskytněte zaměstnancům jednoduchý rámec, pomocí kterého mohou na základě citlivosti informací určit, které informace lze bezpečně používat v systémech AI.
- Požadavky na lidský dohled: Určete, kdy musí být výstupy generované AI před použitím zkontrolovány a ověřeny člověkem.
- Hlášení incidentů: Vytvořte jednoduchý proces, pomocí kterého mohou zaměstnanci nahlásit porušení zásad nebo potenciální bezpečnostní problémy související s AI.
- Školení a potvrzení: Zaznamenejte, jak budou zaměstnanci školeni ohledně zásad a jak potvrdí, že si je přečetli a porozuměli jim.
- Četnost přezkoumávání: Definujte, jak často bude politika přezkoumávána a aktualizována, aby držela krok s novými technologiemi a předpisy.
📮ClickUp Insight: Zatímco 34 % uživatelů pracuje s naprostou důvěrou v systémy AI, o něco větší skupina (38 %) zastává přístup „důvěřuj, ale prověřuj“.
Samostatný nástroj, který není obeznámen s vaším pracovním kontextem, často s sebou nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí.
Proto jsme vytvořili ClickUp Brain, AI, která propojuje vaše projektové řízení, správu znalostí a spolupráci napříč vaším pracovním prostorem a integrovanými nástroji třetích stran. Získejte kontextové odpovědi bez nutnosti přepínání a zažijte 2–3násobné zvýšení efektivity práce, stejně jako naši klienti ve společnosti Seequent.
10 bezplatných šablon pracovních postupů pro zásady používání AI
Zahájení správy AI od nuly vyžaduje značné množství času a úsilí. Nezbývá vám než přemýšlet, co zahrnout, jak to strukturovat a jak zajistit, aby bylo možné to prosadit. To vede ke zpožděním, která prodlužují vystavení vaší společnosti riziku.
Tyto šablony pracovních postupů pro zásady používání AI poskytují strukturu, kterou potřebujete k rychlému vytvoření komplexního rámce správy. Namísto toho, abyste začínali od nuly, přizpůsobte tyto šablony konkrétním potřebám vaší organizace, ať už jste start-up nebo velká společnost.
1. Šablona příruček, zásad a postupů pro zaměstnance od ClickUp™
Šablona příruček, zásad a postupů pro zaměstnance od ClickUp je komplexní rámec pro dokumentaci všech firemních zásad, včetně nových pokynů pro používání AI, na jednom centralizovaném a snadno přístupném místě.
Je ideální pro organizace, které vytvářejí své první formální zásady pro AI nebo konsolidují roztříštěné pokyny do jediné autoritativní příručky.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Předem připravené části zásad: Začněte s 12 připravenými klauzulemi zásad, které pokrývají klasifikaci dat, seznamy schválených nástrojů a hlášení incidentů – přizpůsobte jazyk tak, aby odpovídal vašemu odvětví.
- Kontrola verzí: Automaticky sledujte každou aktualizaci vašich zásad AI pomocí integrované historie revizí, abyste vždy měli jasný přehled o tom, co se změnilo a kdy.
- Sledování potvrzení: Přestaňte honit podpisy a sledujte přímo v systému, kteří zaměstnanci zásady zkontrolovali a přijali.
- Vlastní pole ClickUp: Uspořádejte si své zásady tak, že je označíte podle oddělení, úrovně rizika nebo data příštího přezkumu, abyste je mohli snadno filtrovat a vytvářet z nich zprávy.
📚 Přečtěte si také: Vytvořte robustní znalostní bázi pro zásady používání AI
2. Šablona firemních zásad od ClickUp
Pomocí šablony firemních zásad od ClickUp vytvořte cílený, individuální dokument zásad používání AI s jasnou strukturou a integrovanými schvalovacími pracovními postupy.
Je ideální pro týmy, které potřebují speciální zásady přijatelného používání AI, aniž by musely řešit složitost správy kompletního zaměstnaneckého manuálu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Část s přehledem zásad: Definujte účel, rozsah a použitelnost zásad hned na začátku, aby čtenáři okamžitě pochopili, čeho se týkají.
- Schvalovací pracovní postup: Eliminujte výměnu e-mailů díky integrovaným úkolům ClickUp Tasks, které automaticky předávají zásady právnímu oddělení, oddělení lidských zdrojů a vedení k podpisu.
- Sledování data účinnosti: Pomocí vlastních polí ClickUp zaznamenávejte, kdy politika vstoupila v platnost, a nastavte automatická připomenutí, kdy je třeba ji znovu zkontrolovat.
- Propojené zdroje: Udržujte vše propojené připojením školicích materiálů, často kladených otázek nebo externích dokumentů o dodržování předpisů přímo k zásadám.
3. Šablona plánu správy od ClickUp
Šablona plánu správy ClickUp je šablona strategického plánování, která vám pomůže vytvořit kompletní organizační rámec potřebný k vytvoření, prosazování a aktualizaci vašich zásad AI v průběhu času.
Je to ideální řešení pro organizace, které zavádějí formální správu AI s definovanými rolemi, odpovědnostmi a rozhodovacími procesy.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Mapování struktury řízení: Vizuálně definujte, kdo je zodpovědný za rozhodnutí týkající se zásad AI, od výkonných sponzorů až po vedoucí pracovníky na úrovni oddělení.
- Sekce hodnocení rizik: Vytvořte centrální úložiště, kde budete dokumentovat potenciální rizika AI a strategie jejich zmírnění, které budete používat k jejich řešení.
- Sledování frekvence schůzek: Naplánujte a spravujte opakující se kontroly řídícího výboru, abyste zajistili konzistentní dohled.
- Protokol rozhodnutí: Uchovávejte auditovatelný záznam klíčových rozhodnutí v oblasti správy, včetně odůvodnění a výsledků, pro budoucí použití.
💡 Tip pro profesionály: Umožněte uživatelům samostatně využívat služby a porozumět zásadám v ClickUp. Sjednoťte všechny své zásady do jednoho centra pomocí ClickUpDocs a označte ty nejdůležitější jako Wiki. Funkce Enterprise Search v ClickUp zajišťuje, že uživatelé mohou rychle získat odpovědi a souhrny AI podle potřeby.
Níže uvedené video vám ukáže, jak používat AI jako interní vyhledávací nástroj.
4. Šablona IT bezpečnosti od ClickUp
Zabývejte se technickou stránkou správy AI dokumentováním kontrol přístupu, opatření na ochranu dat a bezpečnostních protokolů dodavatelů. Šablona IT Security Template od ClickUp je určena pro IT a bezpečnostní týmy, které upřednostňují technické aspekty používání AI, jako jsou omezení zadávání dat a prověřování nástrojů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Dokumentace řízení přístupu: Přesně definujte, kdo může používat které nástroje AI a na jaké úrovni oprávnění, aby bylo možné vynutit přístup založený na rolích.
- Matice klasifikace dat: Přiřaďte úrovně citlivosti dat ke konkrétním oprávněním pro používání AI a poskytněte zaměstnancům jasné pokyny ohledně toho, co je bezpečné sdílet.
- Postupy reakce na incidenty: Proaktivně dokumentujte postupy krok za krokem pro řešení bezpečnostních narušení souvisejících s AI, než k nim dojde.
- Kontrolní seznam pro hodnocení dodavatelů: Standardizujte způsob, jakým hodnotíte nové dodavatele nástrojů AI podle bezpečnostních požadavků vaší společnosti.
5. Šablona procesů a postupů od ClickUp
Proměňte své obecné zásady v konkrétní, opakovatelné postupy, které mohou zaměstnanci dodržovat bez jakýchkoli dohadů. Šablona procesů a postupů ClickUp je ideální pro týmy, které potřebují zaměstnancům přesně ukázat, jak žádat o AI nástroje, používat je a podávat o nich zprávy v rámci své každodenní práce.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Podrobný rozpis úkolů: Definujte každou fázi pracovního postupu používání nástroje AI, od počáteční žádosti až po konečnou kontrolu výstupu.
- Přiřazení rolí: Vyjasněte, kdo je zodpovědný za každý krok v postupu, abyste eliminovali nejasnosti a zajistili odpovědnost.
- Seznamy ClickUp: Vložte kontrolní body dodržování předpisů přímo do svých postupů pomocí vnořených seznamů, které musí být vyplněny v každé fázi.
- Vizualizace procesního toku: Zmapujte své postupy vizuálně pomocí diagramů, aby byly pro všechny na první pohled srozumitelné.
6. Šablona pro správu implementace od ClickUp
Považujte zavedení zásad AI za formální projekt s jasnými milníky, úkoly a termíny, abyste zajistili, že během zavádění nic neunikne vaší pozornosti. Šablona pro správu implementace ClickUp je určena pro týmy, které zavádějí nové zásady AI na pracovišti a potřebují spravovat všechny pohyblivé části, od návrhu po školení a přijetí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Časový plán zavedení: Naplánujte si zavedení zásad po fázích, přičemž závislosti a termíny budou jasně viditelné v Ganttově diagramu ClickUp.
- Sledování komunikace se zainteresovanými stranami: Zaznamenávejte veškerou komunikaci s různými odděleními a sledujte stav jejich potvrzení na jednom místě.
- Správa školicích úkolů: Přiřazujte a sledujte absolvování školení o zásadách AI pro všechny relevantní zaměstnance.
- Metriky přijetí: Použijte vlastní pole ClickUp ke sledování povědomí o zásadách a míry dodržování v celé organizaci po spuštění.
💡 Tip pro profesionály: Ambient Answers, předem připravený agent Autopilot dostupný v chatových kanálech, poskytuje podrobné, přesné a kontextově citlivé odpovědi na otázky vašeho týmu.
7. Šablona kontrolního seznamu pro interní audit od ClickUp
Provádějte pravidelné kontroly používání AI ve vaší společnosti podle stanovených zásad pomocí šablony kontrolního seznamu pro interní audit od Clickup. Je určena pro týmy zabývající se dodržováním předpisů, riziky a interním auditem, které potřebují pravidelně provádět audity zásad AI.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kontrolní seznam kritérií auditu: Ušetřete čas díky předem definovaným položkám, které je třeba ověřit při každém auditu zásad AI, a zajistěte tak konzistentnost všech kontrol.
- Shromažďování důkazů: Připojte podpůrnou dokumentaci, snímky obrazovky nebo protokoly přímo ke každé položce auditu a vytvořte tak úplný a obhajitelný záznam.
- Kategorizace nálezů: Označte problémy podle závažnosti (např. vysoká, střední, nízká) a požadovaných opatření, aby bylo možné stanovit priority nápravných opatření.
- Sledování nápravných opatření: Přiřaďte nápravná opatření k jakýmkoli zjištěním auditu a sledujte jejich stav, dokud nebudou zcela vyřešena.
8. Šablona kontrolního seznamu interních kontrol od ClickUp
Přejděte od reaktivního auditu k proaktivnímu monitorování kontrol tím, že pravidelně ověřujete, zda vaše bezpečnostní opatření AI fungují podle plánu. Šablona kontrolního seznamu interních kontrol ClickUp pomáhá týmům předcházet porušením zásad AI, než k nim dojde, namísto jejich následného odhalování.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kontrolní cíle: Jasně definujte, co má každá vnitřní kontrola zabránit nebo odhalit (např. „Zabránit zadávání osobních údajů do veřejných nástrojů AI“).
- Testovací postupy: Zdokumentujte přesné kroky potřebné k ověření, že každá kontrola funguje správně.
- Řízení přiřazení odpovědnosti: Vyjasněte odpovědnost přiřazením každé bezpečnostní opatření konkrétní osobě nebo týmu v různých odděleních.
- Zaznamenávání výjimek: Vytvořte formální proces pro sledování případů, kdy byly obcházeny kontroly, a zdokumentujte obchodní zdůvodnění.
9. Šablona zásad auditu od ClickUp
Vytvořte metaúroveň svého programu správy formalizováním toho, jak, kdy a kým budou prováděny audity vašich zásad AI. Šablona zásad auditu od ClickUp je určena pro organizace, které jsou připraveny standardizovat svůj přístup k kontrolám dodržování předpisů pomocí zdokumentovaných standardů a harmonogramů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definice rozsahu auditu: Určete, které aktivity, nástroje a týmy AI spadají do rozsahu vašich auditních kontrol.
- Frekvence auditů: Stanovte jasný rytmus kontrol – ať už čtvrtletní, roční nebo vyvolaný konkrétními událostmi, jako je zavedení nového nástroje.
- Kvalifikace auditorů: Definujte kritéria a školení požadovaná pro osoby oprávněné provádět audity zásad AI.
- Požadavky na podávání zpráv: Standardizujte formát, jakým jsou výsledky auditů dokumentovány a sdělovány vedení a dalším zainteresovaným stranám.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc s úpravou stávajících zásad AI na vašem pracovišti? Generativní AI ClickUp Brain vám může pomoci. Stačí zadat pokyn a ona upraví text podle vašich potřeb.
10. Šablona zásad používání AI od HubSpot pro startupy
Získejte rychle použitelnou politiku AI, aniž byste ji museli vytvářet od nuly, díky šabloně politiky používání AI od HubSpot for Startups, která je připravená k okamžitému použití a určená pro menší týmy a startupy. Je to vynikající volba pro začínající společnosti, které potřebují zavést správu, ale nemají k dispozici specializované právní nebo compliance pracovníky.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jazyk vhodný pro startupy: Zásady jsou napsány s ohledem na týmy, které nemají specializované znalosti v oblasti dodržování předpisů.
- Základní části zásad: Pokrývají základní aspekty, včetně přijatelného použití, omezení dat a požadavků na zveřejňování.
- Pokyny pro přizpůsobení: Šablona obsahuje užitečné poznámky o tom, jak přizpůsobit různé části konkrétním odvětvím nebo obchodním modelům.
- Rychlé nasazení: Jsou navrženy pro rychlou implementaci, což vám umožní zavést základní zásady s minimálními úpravami.
Zde je stručný přehled všech způsobů, jakými vám AI v ClickUp pomáhá být v práci produktivnější:
Vytvořte efektivní procesy správy AI pomocí ClickUp
Správa AI vyžaduje více než jen statický dokument – potřebuje pracovní postupy, které začleňují zásady do každodenních operací, jasné vlastnictví a pravidelné kontroly. Týmy, které zavádějí AI bez strukturovaných zásad, čelí nekontrolovatelnému rozšiřování AI, rizikům souvisejícím s dodržováním předpisů a nekonzistentním postupům.
Šablony pracovních postupů pro AI poskytují základ pro řízení používání AI, aniž byste museli vše budovat od nuly. S rozšiřováním možností AI a zpřísňováním předpisů se organizace s dokumentovanými a vymahatelnými zásadami přizpůsobí rychleji než ty, které se snaží dohnat zpoždění.
Začněte zdarma s ClickUp a vytvořte si ještě dnes svůj pracovní postup pro zásady používání AI.
Často kladené otázky
Zásady používání AI definují každodenní pravidla pro zaměstnance, zatímco zásady správy AI představují rámec na vysoké úrovni pro to, jak vaše organizace řídí rizika a strategii AI. Používání si představte jako „co“ a správu jako „jak a proč“.
Šablony pracovních postupů promění vaše zásady v interaktivní proces. Integrují kontrolní body dodržování předpisů a schvalování přímo do každodenních úkolů, vytvářejí automatický auditní záznam a zajišťují dodržování pravidel bez nutnosti spoléhat se na paměť.
Firemní zásady používání AI by se měly vztahovat na všechny zaměstnance, dodavatele a externí dodavatele, kteří mají přístup k firemním systémům nebo datům. V zásadě je třeba zahrnout každého, kdo by mohl v rámci své práce pro organizaci používat nástroje AI.
Většina organizací reviduje své zásady používání AI čtvrtletně nebo vždy, když dojde k významné změně, jako je zavedení nového nástroje AI, významná aktualizace předpisů nebo bezpečnostní incident. Vaše zásady by měly zahrnovat definovanou frekvenci revizí, aby se zabránilo jejich zastarávání.