ChatGPT vs. Google AI Mode: Který je lepší pro produktivitu a výzkum?

Někdy máte pocit, jako by váš mozek běžel maraton. Přeskakujete od psaní zprávy k vyhledávání faktů, a to vše při snaze neztratit ze zřetele skutečnou práci.
Právě v tom vám může AI poskytnout úlevu. Ale obrátíte se na ChatGPT, generativní AI společníka, který si pamatuje kontext a pomáhá formovat vaše nápady, nebo na Google AI Mode, asistenta pro vyhledávání informací s aktuálními odpověďmi?
V tomto blogovém příspěvku porovnáme ChatGPT a Google AI Mode, abychom zjistili, jak zapadají do vašeho pracovního postupu, jaký mají vliv na produktivitu a výzkum a jak ClickUp spojuje sílu obou a ještě více pod jednou střechou. 💪
ChatGPT vs. Google AI Mode v kostce
Zde je tabulka porovnávající tyto vyhledávače s umělou inteligencí:
|Schopnosti
|ChatGPT
|Režim Google AI (Gemini v Workspace)
|Primární funkce
|Konverzační AI pro psaní, brainstorming, kódování a otázky a odpovědi
|AI asistent integrovaný do aplikací Google
|Správa úkolů
|Neobsahuje vestavěný správce úkolů, ale umí generovat seznamy úkolů/kontrolní seznamy.
|Umí automaticky generovat úkoly z e-mailů/dokumentů, ale není to plnohodnotný správce úkolů.
|Plánování
|Navrhuje plány, ale nepřipojuje se přímo k kalendářům.
|Integruje se s Google Kalendářem, aby navrhoval časy schůzek, nastavoval připomenutí a automaticky plánoval události.
|Spolupráce
|Sdílené chaty a dokumenty, ale bez možnosti společné úpravy v reálném čase nebo nativních funkcí pro týmovou práci.
|Hluboká spolupráce uvnitř Workspace; editace v reálném čase, navrhované odpovědi, poznámky týmu
|Integrace
|Pluginy a API pro externí nástroje; vyžaduje nastavení
|Nativně propojeno s Gmailem, Kalendářem, Diskem, Meetem a Dokumenty; omezené externí integrace
|Funkce AI
|Silný v kreativní tvorbě (obsah, kód, brainstorming) s více modely AI.
|Kontextová pomoc v rámci Google Workspace (shrnutí, návrhy, poznámky z jednání, inteligentní odpovědi)
|Ceny*
|Bezplatná verze, placená verze začíná na 20 $/měsíc na uživatele
|Bezplatná verze, placená verze od 19,99 $/měsíc na uživatele
Co je ChatGPT?
ChatGPT je pokročilá konverzační umělá inteligence vyvinutá společností OpenAI, která je trénována tak, aby rozuměla a generovala text podobný lidskému pomocí hlubokého učení a dalších technik umělé inteligence.
Umí odpovídat na otázky, pomáhat s návrhem obsahu, brainstormovat nápady, zjednodušovat složité témata a dokonce psát kód nebo překládat mezi jazyky, což z něj dělá univerzálního pomocníka pro produktivitu i kreativitu.
Díky modelům jako GPT-4o a GPT-5 se přizpůsobuje kontextu a tónu a poskytuje odpovědi, které působí překvapivě přirozeně a inteligentně.
Funkce ChatGPT
Podívejme se na tři z jeho nejvýraznějších a nejzajímavějších funkcí.
Funkce č. 1: Multimodální vstup a výstup
ChatGPT umožňuje uživatelům psát, nahrávat obrázky, soubory jako PDF a CSV nebo přímo komunikovat s rozhraním. Interpretuje grafy, extrahuje informace z dokumentů, analyzuje tabulky a vytváří nebo vysvětluje vizuální obsah.
Tato multimodální funkce se osvědčuje zejména v aplikacích, jako je prezentace komplexních zpráv, zjednodušení prezentací s velkým množstvím dat a pomoc při dynamických sezeních analýzy dat.
Funkce č. 2: Paměť, vlastní GPT a personalizované hlasy
ChatGPT se přizpůsobí vašemu stylu práce. Jeho paměť si pamatuje vaše preference, jména a podrobnosti o probíhajících projektech, takže odpovědi odpovídají vašemu kontextu.
Můžete také nastavit vlastní GPT, které fungují jako specializovaní asistenti pro konkrétní úkoly, jako je psaní pokynů nebo podpora kódování. Pokud používáte mobilní aplikaci, hlasový vstup a výstup činí konverzace přirozenějšími a umožňují vám interagovat bez použití rukou.
Funkce č. 3: Procházení webu, uvažování a integrace nástrojů
Používejte ChatGPT pro výzkum tím, že načtete aktuální informace a požádáte o zdroje a reference. Můžete se na něj spolehnout také při úkolech, jako je logické uvažování, shrnování a překlad jazyků.
Kromě toho vám pokročilé funkce, jako je provádění kódu a možnost pracovat s různými nástroji, umožňují zvládat složitější pracovní postupy.
🔍 Věděli jste? Jedna rozsáhlá studie ukázala, že vědci, kteří používali AI, publikovali o 67 % více článků, získali třikrát více citací a stali se vedoucími týmů přibližně o 4 roky dříve než jejich kolegové, kteří AI nástroje nepoužívali.
Ceny ChatGPT
- Bezplatný tarif
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 200 $/měsíc na uživatele
Co je režim Google AI?
Režim Google AI je inteligentní vyhledávač zabudovaný do Google, který je navržen tak, aby snadno zpracovával vrstvené dotazy bohaté na kontext.
Díky pokročilým verzím Gemini rozkládá složité otázky, čerpá z více zdrojů a poskytuje syntetizované, přesné odpovědi přímo v rozhraní vyhledávače, aniž byste museli procházet stránky.
Je k dispozici prostřednictvím Search Labs v různých regionech a podporuje hlasové, obrazové a textové vstupy, díky nimž je vyhledávání plynulejší, inteligentnější a responzivnější.
Funkce Google AI Mode
Zde jsou jeho nejlepší funkce.
Funkce č. 1: Multimodální AI a adaptivní uvažování
Mluvte, pište nebo namiřte kameru a AI Mode vše zpracuje. Ať už se ptáte prostřednictvím textu, hlasu nebo obrázku (nebo nahráváte soubory PDF), rozumí a syntetizuje informace napříč formáty.
Pomocí multimodálních funkcí Google Gemini a strategie „query fan-out“ rozděluje složité dotazy na dílčí otázky, vyhledává je paralelně a sjednocuje výsledky do souhrnu.
💡 Tip pro profesionály: Používejte konkrétní časové rámce, aby odpovědi byly relevantní. Zeptejte se, co se změnilo mezi lety 2019 a 2023, nebo upřesněte vývoj po pandemii. Zabráníte tak tomu, aby model bez rozdílu míchal staré a nové informace.
Funkce č. 2: Plátno a trvalý pracovní prostor
Boční panel „Canvas“ v režimu AI funguje jako živý pracovní prostor, což je ideální pro plánování, vícestupňové úkoly nebo průzkum trhu s využitím AI. Vytvářejte návrhy plánů, nahrávejte dokumenty, dolaďte své nápady pomocí doplňujících otázek a vraťte se později k práci tam, kde jste přestali.
Účinně mění vyhledávání Google z jednorázového vyhledávání na kolaborativní relaci, která se v průběhu času vyvíjí.
Funkce č. 3: Živé vyhledávání a integrace s Chrome
Potřebujete pomoc s interpretací toho, co máte před sebou? Režim AI integruje Google Lens s umělou inteligencí v reálném čase prostřednictvím funkce „Search Live“. Stačí namířit fotoaparát mobilního telefonu na objekt nebo diagram a zeptat se na něj.
Na počítači vám nová funkce Chrome „Zeptejte se Google na tuto stránku“ umožňuje prozkoumat obsah stránky v kontextovém postranním panelu.
Ceny režimu Google AI
- Bezplatný tarif
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc na uživatele
🔍 Věděli jste, že... AI dokáže automatizovat přibližně 57 % úkolů souvisejících s generováním nápadů. Špičkoví výzkumníci toho využívají, aby se mohli soustředit na prověřování a zdokonalování návrhů, což vede k 44% nárůstu objevů, 39% nárůstu patentů a 17% nárůstu nových produktů.
💡 Tip pro profesionály: Pokaždé, když se na něco zeptáte, přidejte větu jako „a vysvětlete, proč je to důležité pro podnikání“ nebo „a jaké jsou reálné dopady“. Tím posunete vyhledávač LLM za hranice povrchních znalostí.
ChatGPT vs. Google AI Mode: Porovnání funkcí
ChatGPT zaujme skutečným multimodálním vstupem/výstupem, paměťovými funkcemi, autonomními agenty a bohatými nástroji pro zvýšení produktivity.
Režim Google AI a přehledy AI vynikají adaptivním uvažováním, hladkou integrací s Chrome/vyhledáváním, pokročilými plánovacími nástroji, jako je Canvas, a hlubokým začleněním do ekosystému.
Porovnejme je podrobně:
Funkce č. 1: Přizpůsobení a flexibilita
Jak Google AI Mode, tak ChatGPT umožňují uživatelům přizpůsobit si zážitky, ale přistupují k tomu odlišně.
ChatGPT
ChatGPT vám dává více prostoru pro personalizaci vyhledávání. Můžete vytvářet vlastní GPT bez programování, ladit modely pomocí svých vlastních dat a integrovat je s nástroji třetích stran, jako jsou Canva, Notion a HubSpot.
Pro vývojáře nabízí ChatGPT API a konektory, které umožňují hlubší automatizaci a řešení přizpůsobená konkrétním odvětvím.
Režim Google AI
Režim Google AI se naopak zaměřuje na přizpůsobení prostřednictvím AI Studio, kde mohou vývojáři vytvářet prototypy s modely Gemini a exportovat svou práci do aplikací. To je sice užitečné pro technické týmy, ale běžní uživatelé nemají stejnou flexibilitu plug-and-play, jakou poskytují vlastní GPT od ChatGPT.
🏆 Vítěz: ChatGPT, protože personalizaci zpřístupňuje jak jednotlivcům, tak firmám.
Funkce č. 2: Agentické nástroje a automatizace
Automatizace je oblast, ve které se tyto dva nástroje nejvíce liší.
ChatGPT
ChatGPT zavedl agenty, kteří mohou samostatně provádět složité úkoly, jako je výzkum, psaní kódu, vytváření prezentací nebo navigace v webových uživatelských rozhraních.
Funkce jako ChatGPT Agent a Deep Research tool jdou nad rámec odpovídání na otázky a umožňují provádět úkoly, čímž šetří čas týmům, které potřebují proaktivní pomoc.
Režim Google AI
Režim Google AI se zaměřuje spíše na podporu výzkumu a organizace než na automatizaci.
Canvas vám pomůže vytvořit strukturované studijní plány, organizovat poznámky nebo shrnovat soubory PDF. Je to silný pomocník při plánování, ale nedosahuje schopností ChatGPT samostatně jednat a automatizovat pracovní postupy.
🏆 Vítěz: ChatGPT, díky svým automatizačním funkcím, které nevyžadují zásah uživatele a jsou přizpůsobené na míru.
💡 Tip pro profesionály: Používejte smyčky promptů: ptejte se, upřesňujte, odporujte a destilujte. Ve čtvrtém nebo pátém kole získáte odpovědi, které se budou blížit spíše syntéze na úrovni odborníků než povrchním výstupům.
Funkce č. 3: Ochrana soukromí a správa paměti
Tyto platformy se zlepšují v oblasti personalizace a zároveň řeší problémy s daty, ale s odlišnými filozofiemi.
ChatGPT
ChatGPT vám umožňuje zapnout nebo vypnout paměť, přidat vlastní pokyny a ovládat způsob ukládání dat. Ačkoli nabízí transparentnost, jeho paměťové funkce se stále vyvíjejí a někdy vyžadují ruční správu.
Režim Google AI
Tento intranetový vyhledávač klade větší důraz na uživatelsky přívětivé soukromí.
Nabízí dočasné chaty, které se po 72 hodinách automaticky smažou, volitelnou osobní kontextovou paměť a přehlednější ovládání aktivit. Tyto funkce zajišťují personalizaci bez obav o dlouhodobé uchovávání dat a poskytují uživatelům jednodušší nastavení soukromí.
🏆 Vítěz: Google AI Mode, který nabízí intuitivnější možnosti paměti s důrazem na ochranu soukromí.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je ovládání bez použití rukou nebo konkrétní pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci s celou řadou případů použití ChatGPT. Na druhé straně AI agenti v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
💡 Tip pro profesionály: Pokud model použije termín, který neznáte, zpochybněte ho. Zeptejte se, odkud pochází, zda je široce přijímaný nebo zda se o něm vede nějaká debata. Zůstanete bdělí a vyhnete se vytváření argumentů na základě nepodložených informací.
ChatGPT vs. Google AI Mode na Redditu
Prozkoumali jsme funkce a porovnali možnosti, ale co si o ChatGPT a Google AI Mode myslí skuteční uživatelé?
Abychom získali nezkreslený pohled, obrátili jsme se na Reddit, kde první uživatelé sdílejí své praktické zkušenosti s oběma nástroji.
Zde je několik názorů uživatelů Redditu na ChatGPT:
Pro mě je ChatGPT vítězem ve všech ohledech. Mnohokrát jsem zkoušel používat jiné LLM, ale ChatGPT vždycky vyjde jako vítěz. Má největší uživatelskou základnu, a to LLM potřebují, aby se mohly dále učit. Mám pocit, že ChatGPT vám nabízí kompletní balíček. Kdykoli se snažím něco vyhledat nebo potřebuji pomoc, ChatGPT mi dá nejlepší odpověď s jasnými vysvětleními a logickým sledem myšlenek. Vyzkoušel jsem Gemini 2. 5 Pro (prozatím nejlepší), ale způsob, jakým mluví a vysvětluje věci, je divný.
Pro mě je ChatGPT vítězem ve všech ohledech. Mnohokrát jsem zkoušel používat jiné LLM, ale ChatGPT vždycky vyjde jako vítěz. Má největší uživatelskou základnu, a to LLM potřebují, aby se mohly dále učit. Mám pocit, že ChatGPT vám nabízí kompletní balíček. Kdykoli se snažím něco vyhledat nebo potřebuji pomoc, ChatGPT mi dá nejlepší odpověď s jasnými vysvětleními a logickým sledem myšlenek. Vyzkoušel jsem Gemini 2. 5 Pro (prozatím nejlepší), ale způsob, jakým mluví a vysvětluje věci, je divný.
A co si uživatelé všimli na režimu Google AI:
Nový režim AI se mnohem více podobá ChatGPT nebo Gemini než tradičním SERP. Nejsou zde stránky seřazené podle SEO, pouze odkazy na zdroje, ze kterých LLM čerpá... Průměrná tradiční míra prokliku (CTR) Google je ~8–9 %, zatímco AI vyhledávače vykazují 3 %–7 %. Uživatelé se zdají být mnohem méně nakloněni klikání na odkazy ve výsledcích AI.
Nový režim AI se mnohem více podobá ChatGPT nebo Gemini než tradičním SERP. Nejsou zde stránky seřazené podle SEO, pouze odkazy na zdroje, ze kterých LLM čerpá... Průměrná tradiční míra prokliku (CTR) Google je ~8–9 %, zatímco AI vyhledávače vykazují 3 %–7 %. Uživatelé se zdají být mnohem méně nakloněni klikání na odkazy ve výsledcích AI.
Někteří odborníci dodávají, že oba nástroje jsou stále ještě na počátku své cesty v oblasti AI a vyhledávání:
AI a vyhledávání je nový a slibný obor… OpenAI je v současné době ekvivalentem AskJeeves. Google je na cestě k IBMifikaci.
AI a vyhledávání je nový a slibný obor… OpenAI je v současné době ekvivalentem AskJeeves. Google je na cestě k IBMifikaci.
💡 Tip pro profesionály: Zkuste zadávat dotazy s ohledem na možné rozpory. Například po získání definice se zeptejte: „Kde by tato definice v praxi selhala?“ Donutí to model přemýšlet nad rámec učebnic.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k ChatGPT a režimu Google AI
ChatGPT je vhodný pro tvorbu multimodálního obsahu, zatímco Google AI Mode je výhodný pro adaptivní uvažování a integraci s prohlížečem Chrome.
Oba nástroje však mají jedno důležité omezení: fungují jako samostatní asistenti. Nepracují přímo s projekty, nesoustřeďují znalosti ani nepřevádějí poznatky do pracovních postupů. To vede k roztříštěnosti práce, kdy uživatelé musí přeskakovat z jednoho nástroje, aplikace nebo webové stránky na druhou, jen aby mohli vykonat svou práci.
ClickUp používá odlišný přístup tím, že AI přímo integruje do vašeho pracovního prostoru. Jedná se o nejkomplexnější pracovní AI na světě.
S ClickUp Brain můžete spojit tvorbu obsahu, podnikové vyhledávání, správu znalostí a automatizaci na jednom místě. Místo přecházení mezi samostatnými nástroji máte k dispozici AI asistenta, který se propojí s vašimi úkoly, dokumenty a projekty, takže se přirozeně začlení do vašeho pracovního postupu.
Uživatelé ClickUp Brain navíc získávají přístup k prémiovým externím modelům AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, přímo ze svého pracovního prostoru, takže odpovědi jsou vždy kontextové a zcela bezpečné.
Zde se podrobněji podíváme na to, čím se tento podnikový vyhledávací software odlišuje.
ClickUp má náskok č. 1: AI a automatizace
ClickUp Brain rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru, což znamená, že obsah, který vytváří, se přímo propojuje s již probíhajícími projekty.
Když ho požádáte o vytvoření briefu pro spuštění kampaně, načte výsledky úkolů, pokyny k tónu z ClickUp Docs a termíny z roadmapy. Návrh se zobrazí v pracovním prostoru, kde tým již spolupracuje, takže informace zůstávají přesné a použitelné.
Vezměme si například marketingového manažera, který pracuje na uvedení produktu na trh. Namísto toho, aby začínal od nuly, propojená AI vygeneruje tiskovou zprávu, která již obsahuje poznámky k produktu, schválený jazyk z znalostní báze a termíny, ke kterým se tým zavázal. Manažer tak místo shromažďování informací věnuje čas zdokonalování textu.
Zůstaňte v tempu i při složitých projektech
ClickUp Brain MAX rozšiřuje tyto schopnosti na plnohodnotného pomocníka na ploše. Sjednocuje data ClickUp, připojené aplikace a výsledky z webu do jediného prostoru AI.
Důraz je kladen na hlubší podporu komplexních projektů, takže se jedná o více než jen nástroj pro psaní na vyžádání.
Hlavním rozdílem je flexibilita: uživatelé mohou přepínat mezi ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude a dalšími podporovanými velkými jazykovými modely bez opuštění aplikace. To znamená, že nejste vázáni na jeden model AI; můžete si vybrat nejlepší engine pro daný úkol.
Představte si projektového manažera, který připravuje posouzení rizik pro vedení.
Brain MAX analyzuje časové osy úkolů, zaznamenává závislosti a odhaluje překážky označené v nedávných aktualizacích. Poté vygeneruje strukturovanou zprávu doplněnou o podpůrné soubory. Tato zpráva odráží aktuální stav projektu, nikoli statický souhrn.
Udržujte projekty v chodu bez zpoždění
Automatizace ClickUp eliminuje opakující se kroky, které často zpomalují práci týmů. Automatizace spouští akce na základě podmínek, jako jsou změny stavu, termíny splnění nebo vlastní pole, a zajišťuje tak postup projektů bez ručního zásahu.
Například když vývoj dokončí funkci a přesune úkol do stavu „Připraveno pro QA“, automatizace jej může přiřadit vedoucímu QA, nastavit termín testování a informovat testera.
Pokud QA odhalí překážku, stejná automatizace může úkol znovu otevřít, označit vývojáře a upozornit produktového manažera. Pracovní postup pokračuje plynule, což snižuje pravděpodobnost zmeškaných předání nebo zastavených úkolů v rámci softwaru pro správu znalostí.
ClickUp má navrch #2: Vyhledávání v podniku
ClickUp Enterprise Search přináší sjednocenou vyhledávací funkci založenou na umělé inteligenci pro celý váš ekosystém, včetně Drive, Notion, Slack, Gmail a interních dokumentů a úkolů.
Zde je několik konkrétních funkcí tohoto vyhledávání v znalostní bázi:
- Propojené vyhledávání: Získejte informace nad rámec názvů souborů a získejte kompletní odpovědi, praktické položky a podrobné souhrny.
- Hloubkové vyhledávání: Prozkoumejte těžko nalezitelný obsah v ClickUp – úkoly, dokumenty, chaty – i ty, které jsou skryté nebo několik let staré.
- Kontextové otázky a odpovědi a shrnutí: Projděte si celý kontext, abyste mohli shrnout schůzky, získat poznatky z úkolů a komentářů a okamžitě je zveřejnit.
- Webové vyhledávání rozšiřuje dotazy na internet, takže výsledky výzkumu a informace o konkurenci se zobrazují ve stejném zobrazení jako vaše interní znalosti.
ClickUp má navrch #3: Správa znalostí
ClickUp AI Knowledge Management umožňuje týmům vytvářet wiki, budovat znalostní báze a propojovat je přímo s úkoly. To znamená, že výstupy založené na umělé inteligenci čerpají z firemních schválených zdrojů namísto nesouvislých informací.
Například tým zákaznické podpory, který vede příručku v Docs, ji může propojit s podpůrnými tikety. Když ClickUp Brain vygeneruje odpověď pro klienta, automaticky odkazuje na příručku. Odpovědi zůstávají v souladu se standardy společnosti a aktualizace příručky zlepšují budoucí výstupy.
Propojení externích nástrojů se stejným pracovním postupem
Integrace ClickUp udržují externí platformy propojené a usnadňují přenos historických znalostí do pracovního prostoru.
Díky připraveným importérům mohou týmy bezpečně importovat tabulky a dokumenty z jiných nástrojů. Vše se přenáší ve stejném formátu, takže během přechodu nedochází ke ztrátě cenných znalostí.
Předpokládejme, že tým spravuje požadavky na produkty v Google Sheets a ukládá zásady v Confluence. Pomocí importérů ClickUp mohou oba přesunout do ClickUp a ponechat je propojené s aktivními úkoly.
Díky tomu mohou funkce automatizace nebo AI při svém spuštění čerpat ze stejných znalostí, které byly dříve roztříštěny v různých nástrojích. V kombinaci s integracemi jako Slack nebo Figma tak máte jistotu, že nové i starší znalosti budou uloženy na jednom propojeném místě.
⚙️ Bonus: Aby týmy mohly rychle začít, nabízí ClickUp šablony znalostní báze, které poskytují hotové struktury pro běžné případy použití.
Odstraňte izolované vyhledávání pomocí ClickUp
ChatGPT vyniká jasnými, dobře strukturovanými odpověďmi, zatímco Google AI Mode přináší revoluci do vyhledávání pomocí shrnutí, ale zatím se mu nedaří zcela zaujmout uživatele.
Oba jsou užitečné, ale stále působí spíše jako „doplňkové nástroje“ než jako součást vaší každodenní práce.
ClickUp je naopak aplikace, která zastane vše, co potřebujete pro práci, a spojuje úkoly, dokumenty, cíle a spolupráci na jednom místě.
A díky ClickUp Brain a Brain Max je AI přímo integrována do tohoto pracovního postupu, prohledává vaše nástroje, odpovídá v kontextu a automatizuje bez izolovaných systémů.
Zaregistrujte se na ClickUp a zjistěte, jaké to je, když je AI skutečně součástí vašeho pracovního prostoru.