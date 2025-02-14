Gemini vs. ChatGPT pro psaní: Který je lepší?

Je jasné pondělní ráno. Na stole máte kávu a v hlavě se vám rodí skvělý nápad. Jste připraveni jej proměnit v poutavý blogový příspěvek, zajímavou kampaň nebo dokonce další virální trend.
Ale je tu překážka. Potřebujete nástroj pro blogování nebo asistenta pro psaní, který dokáže posílit a urychlit vaši kreativitu.
Seznamte se s Gemini a ChatGPT, dvěma špičkovými AI nástroji pro tvorbu obsahu. Ať už vytváříte perfektní e-mail, brainstormujete pro sociální média nebo pracujete na strategickém návrhu, správný AI nástroj může znamenat velký rozdíl.
Který z nich ale nejlépe vyhovuje vašim potřebám? Porovnáváme Google Gemini a ChatGPT pro psaní a tvorbu dokonalého obsahu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte nejlepší AI nástroj pro psaní?Google Gemini a ChatGPT jsou nejlepšími kandidáty:
- Google Gemini nabízí vyhledávání na webu v reálném čase, multimodální vstup a hladkou integraci s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Gmail a Docs. Je ideální pro ověřování faktů a zpracování složitých vstupů, jako jsou obrázky a zvuk.
- ChatGPT se zaměřuje na kreativní generování obsahu, automatizaci a přizpůsobené GPT pro personalizované úkoly. Skvělý pro psaní blogů, shrnování dokumentů a generování nápadů na obsah.
Chcete něco ještě lepšího? Vyzkoušejte ClickUp. ClickUp Brain AI, Docs a automatizace úkolů kombinují vše, co potřebujete, do jedné platformy. Pište, organizujte a zvyšujte svou produktivitu bez námahy – vše v ClickUp.
Co je Google Gemini?
Gemini (dříve známý jako Bard) byl spuštěn na začátku roku 2023 a je odpovědí společnosti Google na ChatGPT od OpenAI.
Gemini, postavený na LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), je konverzační asistent poháněný AI určený pro generování textu, vyhledávání na webu v reálném čase a multimodální zpracování.
To znamená, že je od začátku do konce trénován na různých typech dat. Díky tomu Gemini dokáže zpracovávat a uvažovat napříč různými formami vstupů, jako jsou text, obrázky, audio a video.
Gemini například dokáže interpretovat ručně psané poznámky, grafy a diagramy a řešit tak složité problémy. Jeho architektura mu umožňuje zpracovávat text, obrázky, zvuk a video snímky jako prokládané sekvence, což ho činí mnohem univerzálnějším.
🧠 Zajímavost: Před Gemini připravily průlomové AI technologie společnosti Google, jako AlphaGo a DeepMind, půdu pro inovace v oblasti konverzační AI.
Funkce Gemini
Gemini je jedinečné tím, jakým způsobem získává a zpracovává informace. Namísto toho, aby se spoléhalo výhradně na předem naučená statická data, komunikuje v reálném čase pomocí konverzační inteligence.
Podívejme se na jeho hlavní funkce:
1. Funkce č. 1: Rozšíření Gemini
Google neustále přidává do Gemini nové funkce, přičemž nejnovější z nich jsou Gemini Extensions. Tento nástroj umožňuje Gemini načítat data z Gmailu, Google Docs, Google Maps a Google Drive, stejně jako z dalších nástrojů v Google Workspace.
Řekněme, že plánujete pracovní cestu do Grand Canyonu. Místo přeskakování mezi několika aplikacemi a záložkami to za vás vyřídí Gemini.
Z Gmailu vybere termíny, které vyhovují všem, vyhledá možnosti letů v reálném čase, zarezervuje hotel, pošle pokyny přes Google Maps a dokonce navrhne videa na YouTube s tipy na aktivity.
Je to dokonalý nástroj pro zjednodušení vašeho plánování.
2. Funkce č. 2: Asistent s Gemini
Další zajímavou funkcí je asistent v Gemini. Ten kombinuje personalizovanou pomoc s generativní AI. Můžete s ním komunikovat pomocí textu, hlasu nebo dokonce obrázků. Asistent vás nejen poslouchá, ale také vám rozumí a poskytuje užitečné odpovědi.
Řekněme, že chcete zveřejnit svou absolventskou fotografii, ale nemůžete najít ten správný popisek.
S asistentem v Gemini můžete překrýt obrázek a požádat ho, aby vygeneroval popisek. Analyzuje obrázek a vytvoří pro vás personalizovaný příspěvek. Jedná se o jedinečný, první nástroj svého druhu, který značky dosud nenabízely.
💡 Tip pro profesionály: Využijte multimodální funkce Google Gemini ke skenování ručně psaných poznámek nebo diagramů a získejte rychlý přehled – ideální pro brainstormingové schůzky v rámci projektů.
3. Funkce č. 3: Tlačítko „Google it“ (G)
Další užitečnou funkcí je tlačítko „Google it“. Po obdržení odpovědi od Gemini můžete kliknout na ikonu „G“ a zkontrolovat, zda je odpověď podložena podobným obsahem na webu. To pomáhá rychle ověřit správnost odpovědi.
Pokud chcete více kontextu k určitému bodu, klikněte na zvýrazněné fráze v chatu. Konverzaci můžete také sdílet vytvořením veřejného odkazu. Tímto způsobem může někdo jiný položit Gemini doplňující otázky a vy můžete v konverzaci pokračovat.
Ceny Gemini
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
Co je ChatGPT?
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI a uvedený na trh v listopadu 2022, je chatbot s umělou inteligencí navržený k generování textu podobného lidskému.
Ať už se jedná o vytváření odpovědí na otázky, sestavování obsahu v šablonách ( kalendáře obsahu, marketing, vývoj softwaru, cokoli si vyberete), překlady jazyků nebo dokonce kódování, ChatGPT snadno zvládá různé úkoly.
Základní funkce, jako je generování textu a jednoduchá tvorba obsahu, jsou k dispozici pro uživatele bezplatné verze ChatGPT.
Upgradem na placenou verzi však získáte přístup k pokročilým nástrojům, včetně přístupu k internetu a neomezenému vytváření obrázků. Díky těmto vylepšením je ChatGPT vynikající volbou pro generování textového obsahu a interakci s ním.
Nejnovější verze, jako například GPT-4, posunuly laťku ještě výš a zvládají složité úkoly efektivněji než předchozí verze. Díky tomuto vývoji zůstává ChatGPT cenným nástrojem pro vytváření poutavého a vysoce kvalitního obsahu.
Přečtěte si také: Obsah generovaný umělou inteligencí vs. lidmi: výhody a nevýhody
Funkce ChatGPT
ChatGPT čerpá z obrovského množství dat a pokročilých jazykových modelů AI, aby vytvářel přirozené a lidské odpovědi. Je ideální pro různé scénáře v oblasti podnikání, vzdělávání a zábavy.
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není ChatGPT vnímavý – funguje na základě předpovídání textových sekvencí na základě svého tréninku.
Zde jsou některé z jeho nejužitečnějších funkcí:
1. Funkce č. 1: Příklady výzev
Pokud jste někdy zírali na prázdnou obrazovku a nevěděli, kde začít, mohou vám pomoci příklady podnětů ChatGPT. Tato funkce slouží jako úvod do konverzace a od začátku vám dává jasný směr.
Můžete si vybrat vzorový podnět pro psaní pomocí AI a generovat smysluplné a poutavé odpovědi.
Najít správný podnět k psaní je ještě snazší díky šablonám, které vám pomohou vytvořit perfektní podnět během několika sekund.
Vezměte si například šablonu ClickUp ChatGPT Writing Prompt Template. Využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby poskytla přehled o vašem stylu psaní a preferovaných tématech.
2. Funkce č. 2: Automatizace úkolů
ChatGPT funguje jako virtuální asistent schopný automatizovat úkoly a zvýšit produktivitu. Umí psát e-maily, shrnovat dlouhé dokumenty nebo generovat nápady na obsah.
ChatGPT můžete použít k automatizaci tvorby obsahu, čímž ušetříte čas a zároveň zachováte kvalitu. Díky své přizpůsobivosti se dokáže učit z interakcí a poskytovat personalizované odpovědi, které se časem zlepšují.
Možnost vytvářet vlastní GPT jde ještě o krok dál a umožňuje specializované asistenty pro konkrétní úkoly, jako jsou marketingové kampaně, obsahový marketing nebo řízení projektů.
3. Funkce č. 3: Hledání slov
Najít perfektní slovo může zlepšit vaše psaní, ale není to vždy snadné. ChatGPT tuto mezeru překlenuje tím, že analyzuje kontext vašich vět a navrhuje přesné a relevantní alternativy.
Na rozdíl od tradičního tezauru ChatGPT nejenže uvádí synonyma, ale také identifikuje slova, která zvyšují srozumitelnost a efektivně vyjadřují vaše myšlenky.
Tato funkce se osvědčuje zejména při úkolech, jako je copywriting, protože pomáhá autorům najít slova, která mají ten správný tón a význam. ChatGPT zajistí, že vaše slova zanechají ten správný dojem, ať už píšete zprávu, upravujete román nebo píšete e-mail.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 30 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 200 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Gemini vs ChatGPT: Porovnání funkcí
Již jsme se podívali na jedinečné funkce ChatGPT a Google Gemini, které vám usnadní život.
Ale pojďme se zabývat tou velkou otázkou: Je jeden z nich lepší? Zde je stručný přehled.
|Funkce
|Google Gemini
|ChatGPT
|Generativní schopnosti
|Informativní a podrobné odpovědi
|Kreativní a poutavý obsah
|Trénovací modely
|Vyhledávání na webu v reálném čase s aktuálními odpověďmi
|Předem vycvičené statické údaje; mohou být zastaralé
|Integrace
|Hluboká integrace s ekosystémem Google (Gmail, Docs atd.)
|Vlastní GPT a podpora multimediálního vstupu
|Multimodální schopnosti
|Zpracovává text, obrázky, audio a video společně
|Primárně textový, s volitelnými vizuálními pluginy
|Funkce asistenta
|Personalizovaná pomoc pomocí hlasu, textu nebo obrázků
|Automatizuje úkoly, jako je psaní e-mailů a generování nápadů.
|Hledání slov
|Návrhy s ohledem na kontext pro větší srozumitelnost
|Pomáhá najít přesná slova na základě kontextu
|Ověření faktů
|Integrované tlačítko „Google it“ pro ověření přesnosti
|Spoléhá se na uživatele pro externí ověřování faktů
|Příklady výzev
|Poskytuje chytré podněty pro rychlejší psaní
|Nabízí předem připravené výzvy a přizpůsobitelné šablony.
|Automatizace úkolů
|Optimalizuje vícestupňové úkoly v rámci ekosystému Google.
|Automatizuje opakující se úkoly, jako je shrnování dokumentů.
|Ceny
|Business: 24 $/měsíc; Enterprise: 36 $/měsíc
|Zdarma až 200 $/měsíc; individuální ceny pro podniky
Podívejme se podrobně na některé klíčové srovnání:
Funkce č. 1: Generativní schopnosti
ChatGPT a Google Gemini vynikají ve vytváření textu, ale jak si vedou ve srovnání?
Například pokud bychom oběma AI nástrojům zadali úkol, jako „Napište esej o dopadu klimatických změn na zemědělství“, můžeme vidět určité rozdíly.
Gemini poskytuje důkladnou a komplexní odpověď se zaměřením na přímé dopady klimatických změn na zemědělství. Zdůrazňuje, jak rostoucí teploty, měnící se srážkové vzorce a výskyt škůdců ohrožují globální potravinovou bezpečnost.
Odpověď se také dotýká socioekonomických dopadů na drobné zemědělce a venkovské komunity.
Tento přístup dodává tématu hloubku a odráží schopnost Gemini generovat podrobný a informativní obsah.
Naopak ChatGPT vytváří jasné, strukturované eseje, které zůstávají věrné tématu a zároveň nabízejí kreativní formulace a poutavé příklady. Jeho generátory osnov jsou obzvláště užitečné pro hladké uspořádání složitých myšlenek.
Vítěz: Pokud jde o použití AI pro copywriting, je to remíza – oba nástroje vynikají v poskytování vysoce kvalitního a smysluplného obsahu.
👀 Věděli jste? Adaptivní učení ChatGPT zlepšuje odpovědi v průběhu času analýzou vašeho stylu zadávání a preferencí – jako byste měli virtuálního partnera pro psaní.
Funkce č. 2: Tréninkové modely
Jedním z hlavních rozdílů mezi ChatGPT a Google Gemini je typ velkých jazykových modelů (LLM), které používají. Gemini běží na architektuře PaLM 2, zatímco ChatGPT využívá architekturu Transformer.
Co to pro vás jako uživatele znamená? Jednoduše řečeno, odpovědi ChatGPT jsou založeny na starších trénovacích datech, což může vést k tomu, že informace budou časem zastaralé.
Naopak Gemini čerpá data z webu v reálném čase. Díky tomu jsou odpovědi Gemini relevantnější a aktuálnější, což je obrovská výhoda, pokud potřebujete nejnovější informace pro vytváření dokumentace nebo provádění výzkumu.
Vítěz: Funkce Gemini pro vyhledávání na webu v reálném čase mu pomáhají poskytovat nejaktuálnější odpovědi.
Funkce č. 3: Integrace
Pokud jde o integraci, Gemini nabízí větší pohodlí pro ty, kteří již jsou hluboce zapojeni do ekosystému Google. S rozšířeními Gemini můžete načítat data přímo z aplikací a nástrojů Google, jako jsou Gmail, Google Docs a Google Maps.
Díky tomu je to vynikající volba pro uživatele, kteří tyto nástroje používají denně.
ChatGPT však nabízí něco jiného: přizpůsobené GPT. Můžete si vytvořit personalizované verze ChatGPT, které budou vyhovovat vašim konkrétním potřebám. Navíc podporuje obrazové a hlasové vstupy, což zvyšuje jeho univerzálnost.
Který nástroj tedy v této kategorii zvítězí?
Vítěz: ChatGPT má výhodu v tom, že nabízí přizpůsobené verze šité na míru vašim potřebám. Rozšíření Google Gemini jsou však velkou pomocí pro lidi, kteří často používají sadu nástrojů Google.
Gemini vs. ChatGPT na Redditu
Uživatelé Redditu mají silné názory v debatě ChatGPT vs. Google Gemini. Například při procházení vlákna „ChatGPT 4 nebo Gemini Advanced? Co si vyberete? “ se objevují zajímavé argumenty pro a proti oběma nástrojům.
Někteří uživatelé tvrdí, že Gemini Advanced je lepší volbou pro kreativitu a psaní. Podle slov jednoho uživatele
Myslím si, že tento [Gemini Advanced] je nejlepší pro psaní a kreativitu. Myslím si, že je mnohem lepší než GPT4, co se týče kvality psaní. Vyzkoušel jsem ho na fiktivních příbězích a je mnohem kreativnější, méně se spoléhá na klišé a má silnější smysl pro vyprávění.
Myslím si, že tento [Gemini Advanced] je nejlepší pro psaní a kreativitu. Myslím si, že je mnohem lepší než GPT4, co se týče kvality psaní. Vyzkoušel jsem ho na fiktivních příbězích a je mnohem kreativnější, méně se spoléhá na klišé a má silnější smysl pro vyprávění.
Ne všichni však s tímto hodnocením souhlasí. Někteří uživatelé Redditu se domnívají, že ChatGPT nabízí přesnější a kvalitnější odpovědi. Gemini podle nich někdy postrádá přesnost.
V zajímavém srovnání uživatel @frostybaby13 sdílel své zkušenosti s oběma nástroji. ChatGPT Plus používá od května 2023 pro kreativní psaní a hraní rolí, ale zjistil, že je překvapivě užitečný i pro mnoho praktických úkolů.
GPT+ používám od května 2023, výhradně pro kreativní psaní a hraní rolí. Pomohl mi ale také naučit se editovat videa, když jsem předtím nikdy nepoužíval žádný editační software, napsat dopisy správci mého bytu ohledně problémů, dostat se do BIOSu a změnit bezpečnostní nastavení, které jsem potřeboval pro upgrade na Win 11, a co je nejdůležitější, pomohl mi pochopit moji chronicky nemocnou kočku, u které se náhle objevily příznaky, kvůli kterým bylo nutné okamžitě navštívit veterináře a ne „počkat pár dní“, protože možné problémy s močením se mohou zhoršit, pokud nejsou rychle léčeny.
GPT+ používám od května 2023, výhradně pro kreativní psaní a hraní rolí. Pomohl mi ale také naučit se editovat videa, když jsem předtím nikdy nepoužíval žádný editační software, napsat dopisy správci mého bytu ohledně problémů, dostat se do BIOSu a změnit bezpečnostní nastavení, které jsem potřeboval pro upgrade na Win 11, a co je nejdůležitější, pomohl mi pochopit moji chronicky nemocnou kočku, u které se náhle objevily příznaky, kvůli kterým bylo nutné okamžitě navštívit veterináře a ne „počkat pár dní“, protože možné problémy s močením se mohou zhoršit, pokud nejsou rychle léčeny.
Upozorňují však, že zejména kreativní schopnosti Gemini „jsou ÚŽASNÉ“. [sic] Na základě svých zkušeností se domnívají, že každý nástroj má své silné stránky.
Kdybych se věnoval pouze kreativnímu psaní, okamžitě bych přešel na Gemini, ale za několik měsíců jsem si zvykl na GPT jako na nový „Google“ a prostě mu sdělím všechny své problémy a čekám, až mi řekne, co mám dělat. Gemini zatím „nedůvěřuji“, protože vím, že dělá základní logické chyby.
Kdybych se věnoval pouze kreativnímu psaní, okamžitě bych přešel na Gemini, ale za několik měsíců jsem si zvykl na GPT jako na nový „Google“ a prostě mu sdělím všechny své problémy a čekám, až mi řekne, co mám dělat. Gemini zatím „nedůvěřuji“, protože vím, že dělá základní logické chyby.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Gemini a ChatGPT
Pokud zkoušíte AI nástroje jako Google Gemini a ChatGPT, pravděpodobně jste si všimli jejich omezení. Oba nabízejí kreativní a generativní schopnosti, ale často jim chybí faktická přesnost a spolehlivý výzkum. A co je nejdůležitější, nejsou součástí vašich pracovních postupů, takže jejich použití pro psaní a dokumentaci znamená ruční zadávání pracovních dat.
Technologie AI se rychle vyvíjí, ale u nástrojů, jako jsou tyto, je stále co zlepšovat.
Naštěstí existuje alternativa, která kombinuje efektivitu, přesnost a všestrannost: ClickUp. Tento nástroj zjednodušuje pracovní postupy a zároveň se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních výsledků přizpůsobených vašim potřebám.
Zde je několik důvodů, proč se aplikace Everything App for Work vyznačuje jako nástroj pro psaní:
ClickUp má náskok #1: ClickUp Brain
Představte si, že zkrátíte čas potřebný pro pracovní postupy na polovinu a zároveň se budete moci soustředit na kreativní a smysluplnou práci. Přesně to umí ClickUp Brain.
Tento asistent poháněný umělou inteligencí se přizpůsobí jakékoli roli a nabízí stovky nástrojů podložených výzkumem pro různé funkce, od marketingu po zákaznickou podporu.
S ClickUp Brain můžete využívat funkce, jako jsou pokročilé možnosti shrnování. Dlouhé vlákna komentářů k úkolům? Shrnuje je do rychlých souhrnů, abyste mohli během několika sekund pochopit klíčové body.
Akční body po schůzce jsou také jasně stanoveny, aniž byste museli procházet rozsáhlé poznámky.
Pro spisovatele je ClickUp Brain jako mít osobního editora. Zajišťuje, že váš obsah je jasný, stručný a poutavý.
Díky předem strukturovaným záhlavím, tabulkám a rozvržením, které zefektivňují proces tvorby obsahu, dokonce eliminuje potřebu samostatných AI nástrojů pro psaní. To z něj činí jeden z nejlepších generátorů AI obsahu zaměřených na kvalitu a relevanci.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Docs
ClickUp Docs jde nad rámec jednoduchého vytváření dokumentů a hladce se integruje do pracovních postupů vašeho týmu. Funkce jako vnořené stránky, záložky a přizpůsobitelné možnosti stylů posouvají vaši dokumentaci na novou úroveň.
Spolupráce je snadná díky úpravám v reálném čase, označování komentářů a přiřazování úkolů – stejně jako na sociálních médiích. Ať už vytváříte plány nebo znalostní báze, ClickUp Docs zajistí, že všichni budou v souladu a produktivní.
Je ideální pro týmy, které potřebují psát pokyny pro značku, aby zachovaly konzistentní tón, formát a přesnost ve všech materiálech.
ClickUp má výhodu č. 3: Šablony ClickUp
ClickUp je výkonný nástroj, který usnadňuje zpracování úkolů, projektů a pracovních postupů. Jeho široká škála funkcí však může někdy působit až příliš složitě.
Proto ClickUp nabízí knihovnu s více než 1 000 připravených šablon projektů – od šablon pro sociální média po šablony pro HR a nábor – pro jakýkoli typ týmu nebo projektu.
Jednou z nejcennějších šablon pro tvůrce obsahu je šablona ClickUp Content Writing Template.
Psaní obsahu je často časově náročný a složitý proces s mnoha proměnnými. Proto je pro udržení přehledu a dodržování termínů nezbytné mít k dispozici správné nástroje.
Tato šablona je speciálně navržena tak, aby zjednodušila celý proces psaní a pomohla vám soustředit se na to, na čem záleží.
Tato šablona vám usnadní práci tím, že vám umožní:
- Plánujte a stanovujte priority úkolů, aby váš pracovní postup zůstal efektivní a podle plánu.
- Uspořádejte a uložte všechny podrobnosti projektu v centrálním pracovním prostoru pro spolupráci, aby všichni měli stejné informace.
- Optimalizujte komunikaci v týmu a zajistěte hladký průběh společného psaní, zejména u větších projektů.
- Překonejte tvůrčí blok tím, že budete během celého procesu psaní poskytovat jasné pokyny.
- Zajistěte přesnost a konzistenci tím, že veškerý obsah bude mít standardizovaný formát.
Ať už jste content marketer nebo copywriter, šablona ClickUp Content Writing Template vám pomůže udržet přehled o všech aspektech vašeho projektu – vše na jednom místě!
Ale to není vše!
Platforma také nabízí šablonu ClickUp Writing Guidelines Template, která vám pomůže zavést jednotné standardy v rámci celého týmu.
Bez ohledu na to, jaký typ psaní provádíte, šablony ClickUp vám pomohou efektivně vytvářet vysoce kvalitní práci.
Vyberte si ClickUp a optimalizujte své pracovní postupy
Při rozhodování mezi ChatGPT a Google Gemini závisí nejlepší volba na vašich konkrétních potřebách. Každý nástroj má své silné stránky a přepínání mezi nimi vám umožňuje využívat oba pro přesnost na úrovni vět.
Bez ohledu na to, kterou AI si vyberete, vždy dodržujte jedno základní pravidlo pro jakékoli psaní s pomocí AI – ověřujte fakta, ověřujte fakta, ověřujte fakta. (Toto pravidlo nelze dostatečně zdůraznit.)
Pro ty, kteří chtějí vylepšit své zkušenosti s psaním pomocí AI o další funkce, nabízí ClickUp Brain komplexní řešení. Optimalizuje pracovní postupy, automatizuje opakující se úkoly a umožňuje vám soustředit se na vytváření obsahu, který je opravdu radost číst.
S ClickUp nemusíte používat různé nástroje pro správu projektů, návrh aplikací nebo tvorbu obsahu. Vše funguje hladce, což umožňuje snadnou spolupráci a bezproblémovou navigaci.
Pište jako o život – zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!