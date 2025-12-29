Představujeme Super Agents™: první agenti umělé inteligence na světě, kteří se chovají jako lidé

Super agenti jsou lidští kolegové s umělou inteligencí, kteří žijí uvnitř ClickUp.
Na rozdíl od samostatných nástrojů umělé inteligence vidí a chápou přesně, jak vaše práce souvisí s úkoly, dokumenty, chaty, schůzkami, plány a propojenými nástroji. Stejně jako vy a váš tým.
Díky úplnému kontextu mohou Super Agents provozovat pracovní postupy nepřetržitě, spolupracovat s kolegy a fungovat v rámci znalostí, oprávnění a bezpečnostních opatření vaší společnosti.
Tento příspěvek vysvětluje, jak fungují, proč je důležitá jejich základní architektura a v čem se zásadně liší od jiných agentů, které jste možná viděli.
Proč tradiční agenti AI dosud nepřinesli očekávané výsledky
Většina iniciativ v oblasti umělé inteligence se zastaví z několika jednoduchých důvodů:
- Žádný skutečný kontext: Chatboty a generické agenti ve skutečnosti neznají vaši práci. Vidí pouze zadání, nikoli vaše projekty, zákazníky nebo rozhodnutí.
- Ne propojené nástroje: Vaše úkoly, dokumenty, lístky, e-maily a analytické údaje jsou uloženy v různých aplikacích. Zajistit, aby umělá inteligence fungovala ve všech z nich, je obtížné.
- Křehké automatizace: Můžete naprogramovat jednorázové pracovní postupy, ale ty přestanou fungovat v okamžiku, kdy se změní váš proces nebo nástroje.
- Žádná spolupráce na lidské úrovni: Nemůžete jim přidělovat práci, @zmínit je v konverzaci ani se spolehnout, že si „pamatují“, co se stalo minulý týden.
Výsledek: spousta experimentů s umělou inteligencí, velmi malý udržitelný dopad.
Co jsou super agenti?
Super agenti v ClickUp jsou AI spolupracovníci, kteří jsou přímo integrováni do vašeho pracovního prostoru ClickUp. Objevují se stejně jako kolegové z týmu, protože jsou modelováni jako skuteční uživatelé.
Můžete:
- Přiřaďte jim úkoly: Svěřte jim opakující se práci, projekty nebo celé pracovní postupy.
- @zmíňte je kdekoli: Přidejte je do dokumentů, úkolů nebo chatů, abyste doplnili kontext, odpověděli na otázky nebo posunuli práci vpřed.
- Pošlete jim přímo zprávu: Požádejte o pomoc, delegujte práci nebo získejte aktualizace, stejně jako byste to udělali u svého kolegy.
- Zařaďte je do plánů a spouštěčů: Nechte je každé ráno generovat zprávy, třídit nové požadavky ihned po jejich přijetí nebo monitorovat pracovní postupy na pozadí.
Místo toho, aby pouze reagovali na pokyny, Super Agents se účastní vašich pracovních postupů společně s lidmi. A dělají to nepřetržitě, proaktivně a s plnou viditelností práce, kterou vykonávají.
Tři základní schopnosti super agentů
Jádro Super Agents tvoří tři pilíře: kontext, ambientní AI a bezpečnost.
1. Kontext: Vždy inteligentní
Super agenti jsou první agenti s skutečnou pamětí a kontextem na úrovni člověka. Oni:
- Připojte se ke všem svým souborům, aplikacím a datům: Super Agents se připojí k vašemu pracovnímu prostoru a propojeným nástrojům a vytvoří jednotnou vrstvu firemní inteligence namísto roztříštěných útržků znalostí.
- Vidí práci tak, jak ji vidí lidé: Úkoly, dokumenty, chaty, schůzky a aktualizace nejsou náhodné texty. Jsou to strukturované, živé kontexty, ve kterých se váš superagent může orientovat a podle nich jednat.
- Ukládejte a využívejte různé druhy paměti, mezi které patří: Nedávná paměť: Co se právě stalo v úkolu, konverzaci nebo pracovním postupu Preference: Jakým způsobem váš tým preferuje provádění práce – tón, formátování, pravidla směrování a další Dlouhodobá a epizodická paměť: Klíčová rozhodnutí, vzorce a historie projektů uložené v Docs, které může každý spolupracovník zkontrolovat a vylepšit
- Nedávná paměť: Co se právě stalo v úkolu, konverzaci nebo pracovním postupu
- Preference: Jak váš tým preferuje provádění práce – tón, formátování, pravidla směrování a další
- Dlouhodobá a epizodická paměť: Klíčová rozhodnutí, vzorce a historie projektů uložené v Docs, které může každý spolupracovník zkontrolovat a vylepšit.
Super agenti neustále absorbují aktualizace ve vašem pracovním prostoru. Díky tomu zůstávají přesní, důvěryhodní a skutečně užiteční i v průběhu času.
2. Ambientní AI: Neustále v provozu
Většina AI čeká, až položíte otázku. Super agenti dělají pravý opak: pracují na pozadí, abyste to nemuseli dělat vy.
Jedná se o inteligenci, která:
- Fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: Super agenti provádějí práci podle vámi definovaných plánů a sledují spouštěče, jako jsou kladené otázky, vytváření nových úkolů nebo odesílání formulářů.
- Využívají skutečné pracovní dovednosti: Neomezují se pouze na volání API. Mohou vytvářet dokumenty, aktualizovat úkoly, odesílat e-maily, spravovat tikety, shrnovat schůzky a mnoho dalšího pomocí stejných nástrojů, které dnes používá váš tým.
- Chovají se jako členové týmu: Můžete jim poslat soukromou zprávu, pokud potřebujete jednorázovou pomoc, a dokonce je @zmínit v dokumentu, abyste proměnili brainstorming v jasný plán.
- Proaktivní přístup: Super agenti mohou eskalovat problémy, odhalovat poznatky a upozorňovat na rizika ještě předtím, než si jich vůbec všimnete.
Jakákoli práce, kterou byste normálně přidělili člověku a čekali na ni několik dní? Nyní ji můžete přenechat Super Agentovi a sledovat, jak ji provádí na pozadí.
3. Bezpečnost: Vždy v bezpečí
Super agenti jsou prvotřídními uživateli ve vašem pracovním prostoru. Právě to činí jejich bezpečnostní model odlišným.
Zdědí stejná oprávnění na úrovni uživatele jako váš tým, takže můžete:
- Rozhodněte přesně, co každý super agent může a nemůže vidět.
- Ovládejte, kdo může Super agenta vidět, spouštět nebo spravovat.
- S jistotou chraňte údaje o zákaznících, interní dokumenty a citlivé projekty.
Každá akce, kterou Super Agent provede, je zaznamenána v auditních protokolech v reálném čase, takže vždy víte, co se stalo, kdy a proč.
A v případě důležitých rozhodnutí Super Agents informují člověka a žádají o schválení před provedením akcí s velkým dopadem, například vás požádají o kontrolu návrhu e-mailu před odesláním. Vy máte vše pod kontrolou, zatímco oni se starají o náročnou práci.
Jak super agenti skutečně fungují: pracovní postup krok za krokem
Podívejme se, jak vypadá začlenění Super Agenta do vašeho týmu.
1. Popište práci
Díky Super Agent Studio nemusíte navrhovat pracovní postupy, být odborníkem na prompty ani psát kód.
Stačí jednoduše popsat:
- Úkol, který chcete, aby agent provedl
- Pracovní postup, který chcete automatizovat
- Náročná práce, kterou chcete předat
Na základě toho studio nakonfiguruje správné dovednosti, nástroje a ochranná opatření. Pokud si nejste jisti, kde začít, můžete si vybrat z osvědčených šablon a doporučených super agentů, které již byly vyladěny společností ClickUp.
2. Propojte správný kontext
Dále můžete upřesnit, ke kterým zdrojům znalostí mají vaši agenti přístup:
- Seznamy, složky nebo prostory v ClickUp
- Dokumenty a wiki stránky, které jsou důležité pro jejich práci
- Propojené aplikace, jako jsou e-mail, kalendáře nebo nástroje podpory
Protože Super Agents sdílejí stejný uživatelský model jako lidé, získávají implicitní přístup k veřejným znalostem ve vašem pracovním prostoru a explicitní přístup všude tam, kde se rozhodnete sdílet více. Nemusíte tak detailně spravovat stovky samostatných znalostních bází.
3. Rozhodněte, kdy a jak má agent jednat
Každého agenta můžete nasadit na:
- Plány („Každý pracovní den v 8 hodin ráno shrňte práci z předchozího dne a odešlete zprávu“).
- Spouštěče („Když je vytvořena chyba s vysokou prioritou, roztřiďte ji a informujte příslušný tým.“)
- Pracovní postupy na vyžádání („Když tě @zmíním v úkolu, uprav popis a přidej jasný akční plán“).
Od té chvíle agent funguje jako hodinky, spolupracuje s vaším týmem na úkolech, v Docs a Chat a eskaluje kdykoli je potřeba zásah člověka.
Co mohou super agenti dělat ve vašem týmu
Protože jsou Super Agents postaveni na vašich skutečných pracovních postupech, přizpůsobí se téměř každému týmu.
Zde je několik příkladů:
Pro vedoucí provozu a projektů
- Automatizujte hlášení stavu: Každé ráno váš Super Agent shromažďuje aktualizace z klíčových projektů, upozorňuje na rizika a zasílá zainteresovaným stranám přehledné shrnutí.
- Prosazujte postupy: Když přijde nový požadavek, označí, nasměruje a strukturová práci na základě vašeho procesu.
- Udržujte projekty na správné cestě: Sleduje termíny, závislosti a překážky a poté upozorní vlastníky, než dojde k prodlení.
Pro týmy zabývající se uváděním produktů na trh a podporou
- Třídění příchozích požadavků: Automaticky klasifikujte, upřednostňujte a směrujte lístky, e-maily od zákazníků nebo odeslané formuláře.
- Návrhy personalizovaných odpovědí: Využijte svou znalostní bázi a minulé konverzace k navrhování odpovědí, které váš tým může rychle zkontrolovat a odeslat.
- Synchronizujte CRM a pracovní prostory: zaznamenávejte klíčové aktualizace, poznámky a následné kroky tam, kde vaše týmy skutečně pracují.
Pro produkty a inženýrství
- Shrňte zpětnou vazbu do akcí: Shromážděte zpětnou vazbu z úkolů, dokumentů a chatů do jasných témat a prioritních seznamů úkolů.
- Sledujte vydání: Sledujte signály o chybách, komentáře zákazníků a údaje o přijetí a poté upozorněte na to, co vyžaduje pozornost.
- Zvládání opakující se údržby: Od úpravy backlogů po aktualizaci poznámek k vydání, agenti mohou převzít opakující se práci.
Pro vedoucí pracovníky
- Získejte živý přehled o dění ve firmě: Zeptejte se Super Agenta na nejnovější informace o klíčových iniciativách a získejte odpovědi založené na vašich skutečných úkolech, dokumentech a diskusích.
- Odhalte vzorce, které by vám jinak unikly: Zjistěte, jaké typy práce zpomalují týmy, které projekty se neustále odkládají a kde může AI ulehčit lidem práci.
V každém případě je cíl stejný: lidé se soustředí na úsudek, kreativitu a vztahy. Super agenti se postarají o všechno ostatní.
Super spravedlivá fakturační politika
Když optimalizujeme, ušetříte peníze.
Když naše týmy ušetří na nákladech na AI, přeneseme tyto úspory na vás. Pokud dojde k náhlému zvýšení nákladů na AI v důsledku nových modelů nebo jiných změn, dotujeme tyto náklady, abyste nezaznamenali žádné náhlé zvýšení spotřeby kreditu.
Nová éra lidí se Super Agents
S ClickUp Super Agents můžete:
- Trávte méně času aktualizacemi stavu, směrováním a opakujícími se úkoly.
- Dejte každému členovi týmu vlastního AI spolupracovníka, který skutečně rozumí jeho práci.
- Vytvořte systém, ve kterém práce pokračuje, i když nikdo nesleduje tabuli.
Vy si vyberete, na co se zaměříte. Vaši Super agenti se postarají o zbytek.
Začněte s vaším prvním super agentem
K zahájení práce nepotřebujete tým datových vědců, šestiměsíční implementaci ani hromadu skriptů.
Super agenty může vytvořit doslova kdokoli pomocí našeho bezplatného nástroje, který vás provede každým krokem, abyste mohli skutečně maximalizovat svou produktivitu.
Jste připraveni vyzkoušet, jaké to je pracovat s kolegy s umělou inteligencí?
Zjistěte více o super agentech ClickUp a vytvořte si ještě dnes svého prvního agenta.