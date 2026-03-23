10 šablon ClickUp PromptOps pro pracovní postupy s využitím umělé inteligence

Vytvořili jste někdy výzvu, která fungovala skvěle… a pak jste sledovali, jak přestala fungovat v momentě, kdy ji někdo jiný znovu použil?
Těžké totiž není napsat skvělý prompt. Těžké je zajistit, aby prompt zůstal správný i při změnách kontextu, odlišných verzích a odlišném chování modelů. Prompty začínají jako experimenty, ale týmy potřebují, aby se chovaly jako aktiva: aby byly zkontrolované, opakovaně použitelné a bezpečné pro nasazení v každodenních pracovních postupech.
Využijte šablony PromptOps. Poskytují vám opakovatelnou strukturu pro vytváření, testování, dokumentaci, schvalování a postupné vylepšování výzev.
V tomto blogovém příspěvku vás provedeme 10 šablonami ClickUp PromptOps pro pracovní postupy s umělou inteligencí, které můžete kopírovat, přizpůsobit a znovu použít.
Šablony PromptOps v kostce
Zde je stručný přehled šablon PromptOps, které jsou popsány v této příručce, a části životního cyklu výzvy, kterou vám každá z nich pomáhá standardizovat.
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Klíčové funkce
|Šablona ChatGPT Prompts pro řízení projektů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Standardizace opakujících se projektových pracovních postupů pomocí výzev
|Více než 190 podnětů pro projektové manažery, výstupy projektů, nástroj pro vytváření registru rizik
|Šablona ChatGPT Prompts pro produktový management od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Strukturování produktových výzev s kontextem funkcí
|Kategorizovaná knihovna výzev, propojené úkoly a dokumenty, opakovaně použitelné pracovní postupy
|Šablona ChatGPT Prompts for Engineering od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Správa technických pokynů pro vývojářské pracovní postupy
|Více než 200 výzev, dashboardy pro sledování využití, automatizační pracovní postupy
|Šablona ChatGPT Prompts for HR od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zabezpečení a organizace výzev souvisejících s HR
|Řízení oprávnění, pracovní postupy pro zapracování nových zaměstnanců, generátory pohovorů
|Šablona ChatGPT Prompts for Writing od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Udržování konzistence hlasu značky v obsahu AI
|Pokyny k tónu, společná úprava, seskupování výzev podle formátu
|Šablona ChatGPT Prompts for Finance od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Řízení finančních výzev pomocí schvalování
|Stavy životního cyklu výzev, pracovní postupy pro reporting, výzvy pro finanční analýzu
|Šablona Gemini Prompts od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Standardizace výzev napříč případy použití Gemini
|Centrum výzev pro jednotlivá oddělení, sledování verzí, výzvy specifické pro jednotlivé modely
|Šablona AI Prompt and Guide for Blog Posts od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provozování komplexních pracovních postupů AI na blogu
|Pracovní postup založený na dílčích úkolech, výzvy k úpravám osnovy, podpora SEO
|Šablona standardních operačních postupů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Definování správy výzev a pracovních postupů
|Dokumentace SOP, pravidla verzování, proces revize a vyřazování
|Šablona implementačního manuálu od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zavádění PromptOps napříč týmy
|Sledování přijetí, plánování pilotních projektů, audity využití AI
Co je PromptOps?
PromptOps (zkratka pro Prompt Operations) je praxe, při které se na životní cyklus výzev používaných s velkými jazykovými modely (LLM) aplikuje technická a provozní preciznost. Je to něco jako „DevOps pro výzvy“, které zavádí systematické procesy do způsobu, jakým se výzvy píší, testují, verzují, nasazují a monitorují.
PromptOps obvykle zahrnuje:
- Verzování výzev a sledování změn
- Testování a hodnocení na základě vzorových vstupů
- Porovnání variant výzev
- Nasazení a vrácení zpět
- Sledování výstupů ve výrobě
- Správa, schvalování a dokumentace k dodržování předpisů
✨ Bonus: Zde je ukázka pracovního postupu PromptOps 👇
- Vytvoření: Inženýr pro výzvy navrhne novou výzvu nebo aktualizuje stávající ve vývojovém prostředí
- Verze a kontrola: Výzva se ukládá do systému správy verzí, je zkontrolována členy týmu a zdokumentována pro účely sledovatelnosti
- Testování a hodnocení: Automatizované kontroly posuzují kvalitu, konzistenci, bezpečnost a náklady odpovědí před jejich zveřejněním
- Vydání: Nasazovací pracovní postup přesune schválený prompt do testovacího nebo produkčního prostředí
- Monitorování: Týmy sledují kvalitu výstupů, spolehlivost a využití, aby včas odhalily případné problémy
- Vylepšení: Poznatky z hodnocení, zpětná vazba od uživatelů a výkon v produkčním prostředí jsou vodítkem pro další kolo vylepšení
🧠 Zajímavost: Alan Turing načrtával základní myšlenku strojové inteligence ještě dříve, než měla AI vůbec své jméno. V roce 1950 navrhl „imitaci hry“ a pozdější komentář k tomuto článku uvádí, že se domníval, že kolem roku 2000 budou stroje schopny oklamat lidské rozhodčí přibližně v 30 % případů po pěti minutách dotazování.
10 šablon ClickUp PromptOps pro pracovní postupy s využitím umělé inteligence
Správa výzev v samostatném sešitu nebo specializovaném nástroji nutí váš tým neustále přepínat mezi záložkami. Tato překážka narušuje soustředění a zaručuje, že lidé nakonec přestanou knihovnu výzev úplně používat.
S ClickUpem mějte své výzvy přesně tam, kde pracujete. Spouštějte výzvy přímo ze svého pracovního prostoru a přeměňujte přirozený jazyk na aktivní pracovní postup, aniž byste museli platformu opustit. Váš tým hladce přijme AI, protože šablony jsou přímo začleněny do jeho každodenních úkolů a pracovních postupů s využitím AI.
Pojďme se tedy podívat na nejlepší šablony, které vám pomohou standardizovat pracovní postupy s využitím umělé inteligence. 👇
1. Šablona ChatGPT Prompts pro řízení projektů od ClickUp
Projektoví manažeři by neměli být nuceni každý týden znovu vymýšlet stejné aktualizace, briefy nebo shrnutí schůzek. Pokud se však užitečné pokyny nacházejí v náhodných poznámkách nebo v záložkách něčího prohlížeče, tým nakonec práci znovu vytváří, místo aby ji standardizoval.
Šablona ChatGPT Prompts for Project Management od ClickUp poskytuje projektovým týmům sdílenou knihovnu výzev v rámci ClickUp Docs. To znamená, že vaše nejužitečnější výzvy pro opakující se projektovou práci zůstanou zdokumentované, znovu použitelné a snadno přístupné v rámci pracovního toku, místo aby se ztratily mezi záložkami a nástroji.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Standardizujte opakující se práci projektového manažera: Využijte více než 190 předem připravených výzev pro běžné výstupy, jako jsou projektové briefy, aktualizace pro zainteresované strany a retrospektivy
- Udržujte výzvy v kontextu: Ukládejte svou knihovnu výzev do ClickUp Docs společně s ostatními znalostmi o projektu, aby týmy věděly, kde je najít a znovu použít
- Nástroj pro tvorbu registru rizik: Popište rozsah projektu a získejte formátovanou tabulku rizik s hodnocením pravděpodobnosti a dopadu
✅ Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí PMO, kteří vytvářejí opakovatelné pracovní postupy s podporou AI.
Chcete vidět, jak šablony zefektivňují pracovní postupy při plánování projektů v ClickUp?
📚 Přečtěte si také: Nejlepší výzvy ChatGPT pro řízení projektů
2. Šablona ChatGPT Prompts pro produktový management od ClickUp
Výzvy v produktovém managementu fungují nejlépe, když odrážejí celkový obraz, včetně uživatelských person, obchodních cílů a technických omezení. Bez tohoto kontextu může i výkonná výzva generovat výstup, který se jeví jako příliš obecný na to, aby byl užitečný.
Šablona ChatGPT Prompts for Product Management od ClickUp pomáhá týmům organizovat výzvy na jednom místě, což usnadňuje jejich opětovné použití, vylepšení a aplikaci na skutečnou práci na produktech.
Šablonu můžete propojit s příslušnými úkoly ClickUp a podpůrnými dokumenty pro konkrétní funkci, epiku nebo iniciativu. Tímto způsobem má váš tým při používání AI pro opakující se produktové úkoly k dispozici jediné místo, odkud může pracovat, a má snadný přístup k relevantnímu kontextu projektu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte výzvy: Uchovávejte více než 130 výzev pro správu produktů v jednom dokumentu ClickUp Doc, místo aby byly roztříštěné v poznámkách, chatech a záložkách
- Rychlejší vyhledávání výzev: Seskupte výzvy podle případů použití produktu, aby váš tým mohl rychle přejít k výzvám pro návrh, plánování, výzkum a dokumentaci
- Standardizujte pracovní postupy s využitím umělé inteligence: Proměňte jednorázové zadávání pokynů v opakovatelný systém, který může váš tým v průběhu času znovu a znovu využívat, vylepšovat a zdokonalovat
✅ Ideální pro: Produktové manažery a specialisty na produktové operace, kteří vytvářejí opakovaně použitelné AI pracovní postupy pro PRD, výzkum, plánování vydání a dokumentaci funkcí.
🚀 Výhoda ClickUp: Stalo se vám někdy, že „dokonalý“ produktový prompt začal po několika sprintech najednou produkovat generické výstupy? To je drift promptů – a přesně to má PromptOps za úkol kontrolovat.
Přidejte do své knihovny výzev ClickUp Super Agent, aby každé spuštění načítalo nejnovější kontext (PRD, propojené úkoly, rozhodnutí, omezení), kontrolovalo mezery a rychle vytvářelo konzistentní návrh.
Agent můžete také průběžně aktualizovat podle toho, jak se váš pracovní postup vyvíjí. To znamená, že můžete ovládat jeho pokyny, měnit to, co monitoruje, nebo přidávat nové spouštěče. Díky tomu zůstane váš pracovní postup s výzvami přesný, opakovatelný a připravený na změny. No, to je ale konvergence! 🤝
3. Šablona ChatGPT Prompts for Engineering od ClickUp
Dobře formulovaná technická výzva může ušetřit čas při ladění, urychlit tvorbu dokumentace a pomoci vývojářům rychleji zvládnout opakující se technické úkoly.
Šablona ChatGPT Prompts for Engineering od ClickUp poskytuje týmům úložiště výzev uspořádané podle všech případů použití v inženýrství, které obsahuje více než 200 výzev. Namísto toho, aby si týmy pamatovaly, co fungovalo, získáte sdílený systém pro shromažďování, opětovné použití a vylepšování výzev pro kódování, hlášení chyb a další pracovní postupy.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zachyťte osvědčené pokyny: Ukládejte si cenné pokyny pro kódování, ladění a technické dokumentace, než zmizí v chatech nebo osobních dokumentech
- Testujte a vizualizujte využití: Pomocí ClickUp Dashboards sledujte, jak se výzvy používají v rámci inženýrských pracovních postupů, a zjistěte, které přístupy stojí za to standardizovat
- Automatizujte opakující se práci: Pomocí ClickUp Automations propojte úkoly řízené výzvami s opakujícími se inženýrskými pracovními postupy a omezte ruční předávání úkolů
✅ Ideální pro: Inženýrské týmy a seniorní vývojáře, kteří vytvářejí opakovatelné AI pracovní postupy pro ladění, generování kódu a sdílení technických znalostí.
✨ Bonus: Když některý z vašich technických podnětů přinese skutečné řešení, předávejte jej přímo do ClickUp Codegen. Zmiňte @codegen (nebo přiřaďte Codegen k úkolu) a ten může na základě kontextu vygenerovat kód, odpovědět na otázky a dokonce vytvořit PR.
📮 ClickUp Insight: 62 % respondentů uvádí, že jsou pravidelně zapojováni do řešení incidentů nebo eskalací. Pokud nejsou definovány eskalační cesty, urgentní problémy obvykle dopadají na stejnou hrstku lidí. Časem se z nich stává neoficiální záchranná síť pro vše, co se pokazí.
Strukturovaná pravidla eskalace tuto zátěž rozloží. Automatizace ClickUp mohou směrovat incidenty na základě změn priority nebo stavu, zatímco super agenti se starají o rutinní následné kroky nebo úkoly s nízkou závažností.
4. Šablona ChatGPT Prompts for HR od ClickUp
Pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů zahrnují vysoce citlivé informace týkající se osob, které by nikdy neměly být vkládány do osobních účtů AI.
Uchovejte tato důvěrná data v bezpečí v šabloně ChatGPT Prompts for HR od ClickUp.
Dále můžete využít oprávnění ClickUp k omezení přístupu k prohlížení a úpravám, čímž zajistíte bezpečnost citlivých výzev v rámci pracovního prostoru. Tímto způsobem může váš tým HR plně využívat možnosti operací s umělou inteligencí, aniž by došlo k ohrožení soukromí zaměstnanců.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte výzvy podle pracovních postupů: Pomocí zobrazení ClickUp strukturovejte výzvy v oblasti lidských zdrojů podle kategorií, jako je zapracování nových zaměstnanců, aktualizace zaměstnanecké příručky, kariérní rozvoj a pracovní postupy související s chováním
- Sada otázek pro pohovor: Zadejte typ role a kompetence a získejte cílené otázky zaměřené na chování
- Nástroj pro tvorbu kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců: Zadejte oddělení a datum nástupu a získejte týdenní plán zapracování nového zaměstnance
✅ Ideální pro: manažery lidských zdrojů, specialisty na personální operace a interní týmy pro talent management, které se zabývají opakovatelnými a citlivými pracovními postupy podporovanými umělou inteligencí.
🧠 Zajímavost: To, že AI šokuje lidi nečekaným tahem, není nic nového. DeepMind uvádí, že legendární tah č. 37 v hře AlphaGo měl jen 1 šanci z 10 000, že by ho zahrál člověk, a stal se jedním z nejikoničtějších momentů v historii AI.
5. Šablona ChatGPT Prompts for Writing od ClickUp
Obecné AI výzvy pro tvorbu obsahu produkují generické, robotické texty, které zcela postrádají jedinečný hlas vaší značky.
Uložte si pokyny pro styl vaší značky společně s podporovanými výzvami do šablony ChatGPT Prompts for Writing od ClickUp. A to nejlepší? Můžete je společně vylepšovat v reálném čase. To znamená, že všichni vaši autoři a redaktoři mohou současně aktualizovat popisy tónu a příkladové věty. Úpravy se zobrazují v reálném čase, takže váš tým vždy pracuje s nejaktuálnější verzí výzvy.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Generátor osnovy blogu: Zadejte cílové klíčové slovo a publikum a získejte osnovu s konkrétními návrhy úhlů pohledu pomocí ClickUp Brain
- Uspořádejte podněty podle formátu: Seskupte podněty k psaní pro blogy, biografie, knihy, argumentační texty a další do jednoho prohledávatelného dokumentu
- Vylepšujte výzvy společně: Použijte ClickUp Docs k společné aktualizaci pokynů k tónu, příkladů a formulace výzev v reálném čase
✅ Ideální pro: vedoucí obsahu, týmy zabývající se značkou a redakční manažery, kteří vytvářejí pracovní postupy s využitím umělé inteligence pro tvorbu obsahu v souladu se značkou.
💡 Tip pro profesionály: Použijte panel příkazů ClickUp AI Command Bar k získání přesného kontextu, který autor potřebuje – vaše nejnovější wiki s hlasem značky, schválený dokument „writing prompt“ a propojené úkoly kampaně. V ClickUp jej spusťte pomocí Cmd + K / Ctrl + K. V desktopové aplikaci můžete také použít Cmd + J / Ctrl + J k vyhledávání a dotazování AI z jakéhokoli místa na vašem počítači.
6. Šablona ChatGPT Prompts for Finance od ClickUp
Pokud váš tým využívá AI pro rozpočtové poznámky, komentáře k odchylkám nebo reporting, spočívá výzva v identifikaci zkontrolovaných výzev, aktuálních verzí a bezpečných možností opětovného použití.
Šablona ChatGPT Prompts for Finance od ClickUp vám pomůže spravovat knihovnu výzev v rámci dokumentového rámce. Můžete seskupit finanční výzvy podle případů použití, postupně je vylepšovat a vytvořit lépe kontrolovaný systém pro opakovatelnou práci s AI.
Spojte je s vlastními stavy ClickUp a přesouvejte výzvy mezi fázemi, jako jsou Návrh, Ve schvalování, Schváleno nebo Vyřazeno.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Generátor čtvrtletních zpráv: Zadejte klíčové metriky a získejte souhrn připravený pro vedení, který jasně označuje předpoklady
- Vysvětlení analýzy odchylek: Přidejte položky a skutečné hodnoty a získejte vysvětlení odchylek od rozpočtu v přirozeném jazyce
- Podpora finančních pracovních postupů: S ClickUp pro finanční týmy můžete propojit svou knihovnu výzev s cykly reportingu, schvalovacími procesy a dashboardy používanými v rámci rozpočtování a finančních operací
✅ Ideální pro: manažery FP&A, účetní týmy a vedoucí finančních operací, kteří vytvářejí řízené AI pracovní postupy pro reporting a analýzu.
🎥 Umělá inteligence dnes mění celý směr účetnictví pro finanční týmy. Od prediktivní analýzy po audity – je všude a usnadňuje pracovní postupy při zachování přesnosti.
7. Šablona Gemini Prompts od ClickUp
Různé modely AI reagují odlišně na úplně stejný příkaz, což znamená, že skvělý příkaz pro ChatGPT může v Gemini od Googlu zcela selhat.
Právě proto máte k dispozici šablonu Gemini Prompts od ClickUp. Jedná se o kategorizované centrum výzev uspořádané do klikatelných podstránek (Strategie a plánování, Marketing a prodej, HR, Právo, Technologie a další). To týmům pomáhá procházet, znovu používat a vylepšovat výzvy podle funkce. Pro týmy je nejlepší standardizovat způsob používání Gemini napříč odděleními, aniž by se sdílení výzev stalo vedlejším projektem.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Analyzátor tabulek: Nahrajte snímek obrazovky nebo soubor a získejte srozumitelné shrnutí trendů a výjimečných hodnot
- Udržujte výzvy aktuální: Aktualizujte formulace, příklady a vodítka v jednom dokumentu a poté sledujte změny v průběhu času pomocí historie verzí.
- Procházejte podle oddělení: Výzvy se nacházejí na specializovaných podstránkách, jako jsou Finance, Provoz a Zákaznický servis, takže „najít správnou výzvu“ je otázkou jediného kliknutí
✅ Ideální pro: Vedoucí provozu nebo týmy podpory, které zavádějí pokyny pro používání Gemini napříč různými funkcemi.
8. Šablona AI výzvy a průvodce pro blogové příspěvky od ClickUp
Týmy zabývající se tvorbou obsahu často čelí potížím při integraci fází výzkumu, psaní a editace blogového příspěvku do jediného uceleného AI workflow.
Celý tento proces můžete standardizovat pomocí šablony AI Prompt and Guide for Blog Posts od ClickUp. Když autor začne psát nový příspěvek, použití šablony automaticky vygeneruje potřebné dílčí úkoly ClickUp pro vytvoření osnovy, sepsání návrhu a úpravy.
Podúkoly přidávají do vaší hierarchie další úroveň organizace a rozdělují rozsáhlejší obsah na zvládnutelné kroky s přesnými pokyny propojenými s každým krokem.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Generátor tematických klastrů: Zadejte klíčové slovo a získejte mapu klastrů s návrhy článků na dané téma
- Návrh sekce: Přidejte záhlaví osnovy a cílový počet slov, abyste obdrželi návrh odpovídající vašim pokynům ohledně stylu.
- Návrhy interních odkazů: Popište svou stávající knihovnu obsahu a získejte vysoce kontextové doporučení pro odkazy
✅ Ideální pro: Vedoucí obsahu a správce blogů, kteří chtějí opakovatelný pracovní postup s podporou AI pro psaní, úpravy a kontrolu SEO blogových příspěvků.
💡 Tip pro profesionály: Používejte ClickUp Brain v rámci každé dílčí úlohy blogu (osnova → návrh → úprava), aby každý krok zůstal konzistentní. Brain dokáže vytvářet návrhy a vylepšovat texty na základě kontextu ve vašem pracovním prostoru, takže nemusíte pokyny pokaždé znovu vkládat.
Pokud se během psaní změní úhel pohledu, stačí požádat Brain, aby aktualizoval pouze danou část (úvod, jednu nadpisovou úroveň H2, často kladené otázky), místo aby se celý příspěvek psal znovu. A co víc, až budete hotovi, požádejte Brain, aby článek přiřadil vydavateli.
Jeden pracovní postup pro vše!
9. Šablona standardních operačních postupů od ClickUp
Někdo upraví výzvu, přeskočí hodnocení, stejně ji vydá – a o dva týdny později nikdo nedokáže vysvětlit, proč klesla kvalita nebo která verze byla nasazena.
Šablona Standard Operating Procedures od ClickUp je příručka založená na dokumentu pro týmy, které používají výzvy jako produkční prostředky. Zde si zajistíte svůj pracovní postup výzev – navrhujete pravidla, kontrolní body, kroky hodnocení, kontroly zavádění a monitorování – a poté jej udržujete aktuální v souladu s vývojem systému.
Vytvořte ji jako vnořenou wiki SOP: jedna stránka na jeden pracovní postup (nový pokyn, úprava pokynu, vrácení pokynu) plus podstránky pro standardy, jako je tón, bezpečnost, formátování a očekávání testů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kritéria hodnocení: Uveďte, na základě čeho je výzva schválena s ohledem na kvalitu výstupu a konzistenci formátu
- Pravidla verzování: Stanovte jasná pravidla pro to, kdy vytvořit novou verzi a kdy upravit stávající výzvu na místě
- Proces vyřazování: Popište přesné kroky k označení a odstranění zastaralých výzev, které již nepřinášejí dobré výsledky
✅ Ideální pro: inženýry zabývající se výzvami a týmy využívající AI, které standardizují změny, revize a hodnocení výzev.
🧠 Zajímavost: ELIZA, první slavný chatbot, byla tak přesvědčivá, že dokonce i její tvůrce, Joseph Weizenbaum, byl znepokojen tím, jak rychle do ní lidé promítali své chápání. Tato reakce se proslavila jako ELIZA efekt.
10. Šablona implementačního manuálu od ClickUp
Zavádění nové strategie AI v celé organizaci často selhává, protože vedení nemá přehled o skutečné míře přijetí. Sledujte úspěch své knihovny výzev a zavádění implementačního manuálu pomocí šablony Implementation Playbook Template od ClickUp.
Ve skutečnosti můžete také spárovat ClickUp Dashboards, abyste získali vizuální přehled o datech ve vašem pracovním prostoru. To skvěle funguje při sledování počtu přidaných výzev, týdenních míry využití a oddělení, která se aktivně účastní. Tím zajistíte, že vaše strategie PromptOps skutečně přináší obchodní hodnotu, místo aby zůstávala nevyužitá.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Audit využití AI: Zjistěte, kdo v současné době používá které nástroje AI a kde se jejich výzvy momentálně nacházejí
- Pilotní plán: Vyberte jedno oddělení, které vytvoří počáteční knihovnu a definuje jasné metriky úspěchu
- Sledování přijetí: Měřte počet přidaných výzev a průměrné hodnocení kvality výstupů, abyste se ujistili, že systém skutečně funguje
✅ Ideální pro: manažery programů AI, kteří zavádějí PromptOps a sledují jeho přijetí napříč odděleními.
Vytvořte opakovatelný systém PromptOps s ClickUp
Největší překážkou zavádění AI je vždy provozní chaos. Pokyny se nacházejí v náhodných dokumentech, schvalování probíhá v chatu, kontext je roztříštěný a nikdo si není jistý, kterou verzi lze bezpečně znovu použít.
Šablony PromptOps řeší problém struktury. A ClickUp vám pomáhá tuto strukturu udržovat.
Když se vaše knihovna výzev, postupy řízení a práce, kterou podporují, nacházejí v jediném sjednoceném pracovním prostoru, je snazší výzvy udržovat, důvěřovat jim a škálovat je napříč týmy. A týmy, které to nyní zavedou do praxe, si svou výhodu ještě znásobí, jak se modely budou dále zlepšovat.
Jste připraveni? Začněte zdarma s ClickUp. ✅
Často kladené otázky
Šablona výzvy je opakovaně použitelná struktura typu „vyplňte mezery“, navržená pro konkrétní úkol, zatímco prompt engineering je širší dovednost vytváření efektivních výzev od nuly. Představte si prompt engineering jako technické řemeslo a šablony výzev jako hotový produkt, který může snadno používat kdokoli v týmu.
Ukládejte šablony výzev na sdíleném místě s možností vyhledávání, které celý váš tým již používá pro každodenní práci, místo toho, abyste je rozptýlili po osobních poznámkách. Označte každou šablonu metadaty pro oddělení a případ použití, aby kolegové mohli filtrovat a najít správné pokyny během několika sekund.
Základní struktura šablony výzvy je společná pro všechny modely, ale konečné výstupy se budou lišit, protože každý model interpretuje pokyny odlišně. Otestujte každou šablonu na všech modelech, které používáte, a poznamenejte si, která z nich funguje nejlépe pro daný konkrétní úkol.