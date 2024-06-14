Jak se stát promptovým inženýrem

Rok 2022 byl pro umělou inteligenci významným rokem. Do povědomí veřejnosti se dostala díky spuštění ChatGPT od OpenAI. Dnes je AI pravděpodobně nejžhavějším tématem na planetě, o kterém všichni mluví.
Ale přemýšleli jste někdy o tom, kdo jsou skuteční MVP (nejcennější hráči) stojící za inteligentními a konverzačními AI asistenty, jako jsou Claude, ChatGPT a Google Gemini?
Prompt inženýři.
Píší pokyny, které učí jazykové modely jako ChatGPT rozumět lidským vstupům a reagovat na ně. A jsou velmi žádaní.
Uváděný plat pro prompt inženýry se pohybuje od 200 000 do více než 300 000 dolarů ročně, přičemž společnosti jako Anthropic nabízejí 300 000 dolarů za interní pozice prompt inženýra.
To je opravdu velký potenciál růstu.
Jak se tedy dostat do světa prompt engineeringu?
Níže uvádíme podrobný plán, jak se stát prompt inženýrem. Ať už jste nadšenec do AI nebo profesionál s praxí v oblasti datové vědy nebo umělé inteligence, máme pro vás praktické tipy a rady.
A pokud jste student nebo vývojář, který se zajímá o svět AI a neuvěřitelné generativní nástroje AI, které inspirují inženýry k tvorbě, nezapomeňte se podívat na naše bezplatné zdroje níže.
Povinná četba
Kdo je prompt engineer?
Prompt engineer se specializuje na vytváření jasných a efektivních požadavků, tzv. promptů, pro jazykové modely jako ChatGPT nebo Claude. Ačkoli prompty může psát kdokoli, organizace zaměstnávají prompt enginera pro jeho jedinečné schopnosti, které mohou přinést přesnější a podrobnější výsledky.
Představte si například, že vytváříte přihlašovací stránku pomocí Pythonu prostřednictvím velkých jazykových modelů (LLM) jako ChatGPT nebo Perplexity.
Běžný uživatel může zadat jednoduchý příkaz, například „Jak vytvořit přihlašovací stránku pomocí Pythonu“, a získat obecné odpovědi se základními informacemi.
Na druhou stranu, prompt engineer se znalostmi interakcí LLM a specifických promptů může říci něco následujícího: „Poskytněte podrobný návod pro vytvoření zabezpečené přihlašovací stránky v Pythonu pomocí Flask a SQLAlchemy, včetně technik autentizace a hashování hesel. ”
Podrobný pokyn od prompt inženýra samozřejmě přinese přizpůsobené výsledky, které jsou mnohem podrobnější a strukturovanější.
Proč? Protože prompt engineer vedl AI asistenta k tomu, aby se soustředil na konkrétní aspekty úkolu.
Inženýři promptů také vědí, jak využívat kontext a vést konverzace, aby plně využili schopnosti AI.
Navíc si uvědomují:
- Kdy a kde používat konkrétní klíčová slova v pokynech
- Jak navrhnout ideální výzvy pro maximální srozumitelnost
- Kdy poskytnout další kontext nebo omezení
Schopnost promptního inženýra psát jasné pokyny využívá plný potenciál AI pro úkoly, jako je korektura právních dokumentů nebo psaní odpovědí zákaznickému servisu, mimo jiné.
Proto inženýři zabývající se prompty studují chování umělé inteligence a hledají způsoby, jak zlepšit výkon a snížit zaujatost tím, že vylepšují prompty používané k interakci s těmito systémy.
Role promptového inženýra
Úloha promptového inženýra je jednoduchá: vytvářet a vylepšovat prompty, které pomáhají velkým jazykovým modelům provádět úkoly přesně a konzistentně.
Mezi některé z povinností a každodenních úkolů prompt engineeringu patří:
- Vytváření jasných, stručných a konkrétních pokynů, které vedou modely AI k produkci požadovaných výstupů nebo chování
- Využití pokročilých metod, jako je few-shot learning, chain-of-thought prompting a ústavní AI k vylepšení LLM
- Úzce spolupracuje s mezioborovými týmy jako jsou datoví vědci a návrháři UX/UI, aby integroval a implementoval model AI napříč různými platformami.
- Neustálé zdokonalování a vylepšování pokynů jejich přizpůsobováním tak, aby byla zachována přesnost
- Hodnocení okamžitého výkonu nastavením metrik a benchmarků
- Spolupráce s odborníky v konkrétních oborech (například právo, finance, zdravotnictví) za účelem vytvoření specializovaných pokynů
- Vytváření a správa knihoven opakovaně použitelných šablon promptů pro urychlení vývoje různých aplikací
- Účast na týmových diskusích, revizích kódu a setkáních zaměřených na sdílení znalostí
- Buďte v obraze ohledně nejnovějších trendů v technologiích AI, NLP (programování v přirozeném jazyce) a NLU (porozumění přirozenému jazyku)
Dovednosti potřebné k tomu, abyste se stali prompt inženýrem
Pokud vás zajímá role promptního inženýra, musíte si osvojit následující dovednosti:
Analýza dat
Inženýři promptů musí mít vynikající analytické schopnosti, aby mohli interpretovat data, hodnotit výkon promptů a činit informovaná rozhodnutí.
Aby optimalizovali účinnost promptů, musí analyzovat složité informace, identifikovat vzorce a získávat smysluplné poznatky z dat platformy AI.
Zde je velkou výhodou předchozí znalost technik a nástrojů pro analýzu dat.
Strategické myšlení
Abyste uspěli jako inženýr AI promptů, musíte mít strategické myšlení, abyste mohli sladit vývoj promptů s cíli organizace a potřebami uživatelů.
Strategické myšlení vám umožňuje plánovat a realizovat rychlé technické iniciativy, které zlepšují výkon systému AI a zapojení uživatelů.
Pokud jste již dříve vytvářeli a testovali AI prompty, zejména s významnými modely jako GPT a platformami jako ChatGPT, pomůže vám to rychle rozvinout tyto dovednosti.
Řešení problémů a znalosti umělé inteligence
Abyste překonali výzvy při vývoji promptů a trénování modelů AI, budete potřebovat silné schopnosti řešení problémů a dobré znalosti technologií AI, jako je zpracování přirozeného jazyka (NLP), strojové učení (ML) a hluboké učení (DL).
Koncepty NLP, jako je tokenizace, analýza sentimentu a rozpoznávání pojmenovaných entit, poskytují vhled do fungování modelů jako ChatGPT. Principy a algoritmy strojového učení, včetně neuronových sítí používaných v NLP, vám pomohou pochopit chování modelů AI.
Pokud navíc znáte frameworky pro hluboké učení, jako jsou TensorFlow a PyTorch, budete schopni navrhovat výzvy, které doplňují silné stránky modelu a produkují vysoce kvalitní odpovědi.
Díky schopnosti řešit problémy budete schopni identifikovat problémy, navrhovat řešení a vylepšovat výzvy generované umělou inteligencí, aniž byste se při tom zapotili.
Kreativita
Technická odbornost sama o sobě nestačí k tomu, abyste se stali prompt inženýrem; musíte být také kreativní.
Prompt inženýři zjednodušují složité problémy reálného světa do formátů, které mohou zpracovat velké jazykové modely, a to pomocí dobře zpracovaných promptů. Potřebujete také kreativní schopnosti, abyste mohli analyzovat výstupy modelů, nacházet nové způsoby, jak zlepšit výkon, a snižovat zkreslení v těchto modelech.
Ve specializovaných oborech, jako je právo nebo zdravotnictví, je kreativita důležitá pro přesné přizpůsobení pokynů. Pomáhá také rozložit složité myšlenky pro různorodé publikum pomocí vyprávění příběhů a jednoduchého jazyka.
Jednání s mezifunkčními týmy
Zkušení inženýři často spolupracují s různými týmy, včetně produktových manažerů, odborníků na danou oblast a datových vědců, aby pochopili požadavky a vytvořili efektivní pokyny.
Musíte tedy vyjednávat priority, časové harmonogramy a zdroje s různými zainteresovanými stranami, abyste zajistili hladký průběh vývoje.
Pro promptní inženýry je také zásadní diskutovat s vedením o etických pokynech, aby se minimalizovala rizika, jako jsou předsudky nebo škodlivé výstupy.
Vedení lidí
Vzhledem k tomu, že prompt engineering nabývá na významu ve vývoji produktů AI, může být nutné, aby prompt inženýři vedli týmy nebo iniciativy v této oblasti.
Toto vedení zahrnuje poskytování vize, směru a strategického plánování pro rychlé inženýrské úsilí v rámci organizace.
Zkušený inženýr promptů musí prokázat své myšlenkové vedení tím, že bude držet krok s nejnovějšími technikami, sdílet znalosti a podporovat inovace v metodách vývoje promptů.
Kromě technických dovedností jsou pro inspiraci týmů, efektivní řízení pracovních postupů a udržování vysokých standardů pro rychlé výsledky napříč projekty nezbytné také vedoucí schopnosti.
Jak tyto dovednosti rozvíjet
Pokud již výše uvedené dovednosti máte, můžete pokračovat na cestě k tomu, abyste se stali prompt inženýrem. Pokud je nemáte, zde je návod, jak je rozvíjet a zdokonalovat:
- Rozvíjejte silné soft skills: Rozvíjejte své soft skills, abyste mohli efektivně komunikovat, navrhovat a spolupracovat. Naučte se psát jasné, stručné a poutavé pokyny pro systémy AI a zdokonalujte své kreativní myšlení experimentováním se slovy a větami.
- Vybudujte si pevné základy v NLP a ML: Studujte klíčové koncepty zpracování přirozeného jazyka, jako je předzpracování textu, jazykové modely a modely sekvence-sekvence. Prozkoumejte různé jazykové modely (např. GPT, BERT, T5) a jejich architektury a pochopte principy strojového učení s běžnými algoritmy.
- Seznamte se s technikami prompt engineeringu: Studujte metody jako few-shot learning, chain-of-thought prompting a constitutional AI. Pracujte na svém strategickém myšlení pomocí efektivních principů návrhu promptů a strategií rozdělení úkolů. Projděte si také knihovny promptů a šablony pro osvědčené postupy.
Při učení se prompt engineeringu může využití správných nástrojů výrazně zvýšit vaši produktivitu. Jedním z takových nástrojů přizpůsobených pro prompt inženýry je ClickUp Brain, nativní neuronová síť AI v rámci produktivní platformy ClickUp.
Podporuje promptní inženýry tím, že zjednodušuje každodenní úkoly a povinnosti prostřednictvím automatizace a funkcí pro správu znalostí.
ClickUp Brain pro promptní inženýry
Generativní AI asistent ClickUp bez námahy pomáhá při tvorbě obsahu, generování nápadů a správě znalostí.
Díky tomu mají inženýři přístup k více než 100 odvětvově specifickým, výzkumem podloženým pokynům vhodným pro různé role projektových týmů. Stačí spustit nástroj AI a vybrat pokyny pro vytvoření časových os projektů, zpráv a programů schůzek.
Neurální síť ClickUp Brain navíc integruje všechny úkoly, procesy, dokumenty a komunikaci v rámci pracovního toku a slouží jako interaktivní znalostní báze. Můžete ji použít k získávání informací tím, že položíte přímé otázky týkající se cílů úkolů, nejnovějších aktualizací práce, procesů společnosti a postupů hodnocení kvality.
Pro promptní inženýry je ClickUp Brain pracovním asistentem, který automatizuje manuální úkoly, opakující se povinnosti a připomenutí. Tato automatizace umožňuje promptním inženýrům soustředit se na vývoj základních promptů, aniž by je rozptylovaly méně důležité úkoly.
- Experimentujte s nástroji a rámci pro tvorbu promptů: Získejte praktické zkušenosti s používáním nástrojů jako GPT-3 a Claude a vyzkoušejte různé techniky tvorby promptů pro generování a shrnování textu. Analyzujte výstupy modelů, opakujte návrhy promptů a vylepšujte je na základě výsledků.
- Účastněte se akcí zaměřených na prompt engineering: Buďte v obraze a zapojte se do online fór nebo diskusních skupin a účastněte se konferencí nebo workshopů o jazykových modelech.
ClickUp Brain může také sloužit jako hřiště, kde můžete vyzkoušet různé výzvy a porovnat výstupy mezi různými verzemi výzvy. Cvičení dělá mistra a tvorba výzev není výjimkou.
Jak se stát promptovým inženýrem
S tolika věcmi, které je třeba se naučit, a tolika dovednostmi, které je třeba osvojit, nemusí být cesta k tomu, jak se stát prompt inženýrem, hned jasná. Zde je jednoduchý plán, kterým se můžete řídit:
1. Zamyslete se nad svými kariérními cíli
Než se pustíte do vývoje promptů, pečlivě zvažte své cíle.
Chcete integrovat prompt engineering do své současné role a podpořit růst firmy? Nebo se chcete naučit prompt engineering, abyste se posunuli vpřed v oblasti AI technologií? Pokud víte, co chcete, pomůže vám to rozvíjet konkrétní dovednosti, které odpovídají vašim kariérním cílům.
Místo obecné cesty „technologie AI“ identifikujte konkrétní mezeru v oblasti prompt engineeringu. Může se jednat o kreativní generování textu, dialogové systémy, generování kódu nebo faktické jazykové úkoly.
Přizpůsobte své učení této specializaci. Pro kreativní tvorbu textů se zaměřte na plynulost a představivost. Pro faktické úkoly upřednostněte přesnost a opření se o data z reálného světa.
2. Získejte správné oprávnění
Abyste se mohli ucházet o pozici prompt engineering, budete potřebovat vzdělání nebo titul v příslušném oboru.
Bakalářský titul v oboru informatiky, datové vědy nebo lingvistiky je pevným základem. Tento obor se však rychle vyvíjí. Zvažte alternativní cesty, jako jsou bootcampy nebo online kurzy specializující se na prompt engineering. Získání správných kvalifikací prokazuje vaši oddanost osvojení nejnovějších technik.
Zdroje: Prozkoumejte online kurzy nabízené platformami jako Coursera, Udacity nebo Fast. ai zaměřené na prompt engineering a konkrétní LLM jako LaMDA nebo Jurassic-1 Jumbo.
3. Naučte se programovací jazyky
Osvojte si široce používané programovací jazyky, zejména Python. Je to lingua franca AI a NLP, s knihovnami jako TensorFlow a PyTorch, které jsou speciálně navrženy pro práci s LLM.
Měli byste se také naučit doplňkové jazyky pro konkrétní úkoly. Pro analýzu a manipulaci s daty zvažte R nebo Julia. Pro webové aplikace využívající výzvy prozkoumejte JavaScriptové frameworky jako React.
Své programátorské dovednosti v konkrétních jazycích můžete zlepšit účastí v programátorských soutěžích, přispíváním do open-source projektů nebo prací na aplikacích založených na AI.
4. Specializujte se na technologie AI, jako jsou NLP a ML
Získat dovednosti v oblasti prompt engineeringu může být obtížné bez důkladného porozumění AI, strojovému učení a zpracování přirozeného jazyka.
Jděte nad rámec obecného porozumění. Osvojte si základní pojmy NLP, jako jsou tokenizace, transformátory a mechanismy pozornosti. Získejte praktické zkušenosti prací na projektech a aplikováním klíčových pojmů a nástrojů v reálných scénářích.
Využijte své základní koncepty k nácviku efektivních a účinných technik prompt engineeringu. Pokud je to možné, zapojte se do praktických projektů, které vám umožní aplikovat základní koncepty.
Zdroje: Využijte kurz Machine Learning Crash Course od Google a tyto tutoriály TensorFlow k rozvoji svých dovedností v oblasti technologií AI.
5. Osvojte si techniky promptingu
Prozkoumejte různé metody podněcování, jako je few-shot learning, cloze deletion a temperature control. Každá z nich ovlivňuje výstup LLM jedinečným způsobem.
Experimentujte s předem vycvičenými modely, které jsou k dispozici na platformách jako Hugging Face Transformers. Zkuste je doladit pro konkrétní úkoly pomocí technik prompt engineering.
Zdroje: Pro lepší pochopení se přihlaste do online kurzů nebo si přečtěte učebnice o NLP, jako je „Speech and Language Processing“ od Jurafskyho a Martina. Zapojte se do online komunit, jako je r/PromptEngineering, nebo fór. Dobré zdroje nabízí také OpenAI.
6. Spojte se s profesionály v oboru
Správné navazování kontaktů s odborníky na AI je klíčové, zejména při hledání zaměstnání. Budujte vztahy s odborníky na AI, účastněte se konferencí a připojte se k online fórům, kde můžete diskutovat o nápadech a výzvách s kolegy.
Dobrým výchozím bodem jsou akce jako North American Conference on Language Learning (NAACL) nebo konference AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence).
Spolupráce v rámci komunity AI a NLP podporuje učení a udržuje vás v obraze o nejnovějším vývoji v oblasti prompt engineeringu.
Pro usnadnění hledání zaměstnání zvažte použití nástrojů pro zvýšení produktivity, jako je šablona ClickUp Job Search Template. Tato praktická šablona vám pomůže udržet pořádek tím, že vám umožní sledovat žádosti o zaměstnání, volná pracovní místa, hodnocení společností, pohovory a další informace – vše na jednom místě.
6. Vytvořte si portfolio, které předvede vaše odborné znalosti
Zaměřte se na vytváření působivých projektů, abyste získali hluboké znalosti technologií AI a silné portfolio, které potenciálním zaměstnavatelům a komunitě AI předvede vaše schopnosti v oblasti prompt engineeringu.
Své kvalifikační předpoklady a odborné znalosti můžete posílit také získáním příslušných certifikátů v oblasti prompt engineeringu.
- Experimentujte s open-source LLM: Platformy jako OpenAI Playground a Hugging Face nabízejí přístup k různým LLM pro experimentování. Procvičujte si vytváření pokynů k dosažení požadovaných výstupů.
- Přispívejte do open-source projektů: Zapojte se do projektů na Githubu, které zkoumají aplikace prompt engineeringu. Získáte tak cenné zkušenosti a předvedete své dovednosti potenciálním zaměstnavatelům.
- Vytvářejte osobní projekty: Vytvářejte projekty, které demonstrují vaše schopnosti v oblasti prompt engineeringu. Může se jednat o vytvoření chatbota pomocí promptů, generování různých kreativních textových formátů nebo shrnutí faktických témat.
Oblast prompt engineeringu se rychle vyvíjí. Sledujte relevantní blogy, výzkumné práce a novinky z oboru, abyste byli vždy o krok napřed. Certifikace v oblasti prompt engineeringu nejsou povinné, ale mohou prokázat váš zájem o tuto oblast a poskytnout vám strukturovanou cestu k učení.
Zaměřením se na tyto konkrétní dovednosti, zdroje a strategie budete na dobré cestě stát se zkušeným prompt inženýrem.
Překonávání překážek při vstupu do oblasti prompt engineeringu
Stejně jako každá jiná oblast, i prompt engineering má své výzvy.
Jelikož se jedná o novou disciplínu, je třeba si osvojit specifické dovednosti (jak jsme zmínili výše).
Zde je stručný přehled dovedností, které potřebujete k tomu, abyste se prosadili v oblasti prompt engineeringu:
- Analytické schopnosti k interpretaci chování modelu AI a úspěchu výstupů
- Silný základ konceptů AI, jako je strojové učení, NLP a hluboké učení
- Kreativní schopnosti řešení problémů pro navrhování a vylepšování výzev
- Schopnost spolupracovat a vyjednávat s mezifunkčními týmy
- Záliba v leadershipu pro vedení a řízení projektů na vysoké úrovni
Je dobré mít dovednosti. Je ale také důležité si uvědomit potenciální překážky, kterým můžete čelit při cestě za kariérou promptového inženýra.
Zde jsou běžné výzvy, se kterými se můžete setkat:
- Prompt engineering je nová a rychle se rozvíjející oblast, takže je náročné držet krok s nejnovějšími technikami a nástroji.
- Přístup k výkonným jazykovým modelům je často omezen a může vyžadovat licenci od velkých technologických společností, což představuje překážku pro jednotlivce a startupy.
- Vzhledem k tomu, že prompt engineering je poměrně nová oblast, není k dispozici dostatek odborníků, kteří by mohli nováčkům poskytovat mentoring.
- Bez konzistentních pravidel a postupů může být spolupráce a sdílení znalostí ovlivněno.
- Používání spravedlivého a bezpečného jazyka v pokynech nebo výstupech vyžaduje porozumění a opatrné zacházení.
- Prozatím není mnoho konkrétních pozic pro prompt inženýry, i když je o ně zájem stále větší.
Tip pro profesionály: Jedním ze způsobů, jak mohou jednotlivci, startupy a malé podniky překonat překážky v oblasti licencí a vývoje AI, je prozkoumat nástroje a zdroje AI vhodné pro začátečníky, které nevyžadují významné investice ani odborné znalosti.
Výhody a nevýhody práce promptového inženýra
Prompt engineering je skutečně vzrušující kariérní volba, ale jako všechno ostatní má své klady i zápory.
Výhody
Mezi hlavní výhody kariéry v oblasti prompt engineeringu patří:
Perspektivy kariéry
Poptávka po promptních inženýrech neustále roste, protože podniky se stále více spoléhají na software, aby zlepšily své provozní procesy a uživatelské zkušenosti.
Očekává se, že globální trh s prompt engineeringem poroste v letech 2024 až 2030 ročním tempem 32,8 %, což dokazuje potřebu kvalifikovaných prompt inženýrů v nadcházejících letech.
Očekávané platy
Podle výzkumu provedeného společností Velents AI patří promptní inženýři ve Spojených státech mezi nejlépe vydělávající profesionály v odvětví AI, s průměrným ročním příjmem kolem 300 000 dolarů.
Tyto údaje ukazují, že prompt engineering může být velmi lukrativní kariérní cestou.
Potenciální pracovní příležitosti
A to nejlepší?
Prompt inženýři mohou najít práci v jakémkoli odvětví nebo oblasti napříč organizacemi, mezi které patří například:
- Technologické společnosti jako Google, OpenAI, Anthropic a Microsoft
- Výzkumné laboratoře a akademické instituce zabývající se umělou inteligencí
- Poradenské firmy zaměřené na řešení AI a NLP
- Finanční instituce a fintechové společnosti
- Organizace v oblasti zdravotnictví a přírodních věd
- Právní firmy a technologické společnosti poskytující služby právnímu odvětví
- Tvůrci webových stránek a platformy bez kódování
Nevýhody
Být promptním inženýrem může být naplňující kariérní cestou, ale má to i své nevýhody. Zde je několik tipů, jak je překonat:
Omezený přístup k jazykovým modelům
Mnoho pokročilých jazykových modelů je pro inženýry bez licence nepřístupných.
Řešení? Používejte open-source jazykové modely a promptingové frameworky, spolupracujte s výzkumnými institucemi nebo se připojte k firmám, které k nim mají přístup.
A nezapomeňte, že je třeba prosazovat otevřenější a přístupnější technologie umělé inteligence.
Etické úvahy
Nespravedlivé a nebezpečné výstupy modelů jsou při prompt engineeringu skutečným problémem.
Abyste tuto výzvu překonali, měli byste se seznámit s etickými principy AI, spolupracovat s etiky a odborníky v dané oblasti a osvojit si techniky podporující odpovědný rozvoj AI.
Populárním příkladem etické AI je Claude od společnosti Anthropic, který využívá dynamický přístup ke zmírnění předsudků.
Problémy se škálovatelností a výkonem
Efektivní a přesná správa velkých a složitých jazykových modelů může být obtížná. Nezapomeňte však, že klíčem k úspěchu v prompt engineeringu je neustálé učení.
Pokračujte v zkoumání metod, jako je ladění nebo řetězení promptů, abyste optimalizovali jejich výkon.
Nejistý trh práce
Na trhu práce je v současné době nedostatek specializovaných pozic v oblasti prompt engineeringu.
O to větší důvod mít odborné znalosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka, strojového učení nebo softwarového inženýrství. Kromě toho vám všestranné dovednosti, jako je prompt engineering, zajistí vysokou poptávku.
Osvojte si techniku Master Prompt Engineering s ClickUp
Jedním ze způsobů, jak plně využít potenciál revoluce v oblasti AI, je zvládnutí umění promptů. A kdykoli budete připraveni stát se promptovým inženýrem, ClickUp vám určitě pomůže.
Díky nativní generativní AI a přizpůsobitelným šablonám je ClickUp ideální platformou pro procvičení vašich dovedností v oblasti prompt engineeringu. A to není vše.
I když se stanete hvězdným promptovým inženýrem, ClickUp vám bude i nadále poskytovat podporu díky svým nástrojům pro správu úkolů a projektů a více než 1000 integracím.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte navrhovat podněty, které změní tvář dnešních modelů AI!