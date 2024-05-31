Bezplatné šablony hodnotících kritérií

Objektivní hodnocení, ať už studentů, zaměstnanců nebo projektů, je bez určité standardizace nemožné. Je však těžké vědět, kde začít, a právě zde přichází na řadu správná šablona rubriky.
Šablona rubriky vám umožní hodnotit práci studenta pomocí hodnotící stupnice, která je vhodná pro konkrétní studentský úkol nebo testovou otázku. Se správnou šablonou můžete dokonce rozšířit svá kritéria hodnocení o popisnější jazyk a konkrétní zpětnou vazbu.
Nejlepší bezplatná šablona rubriky pro vás samozřejmě závisí na vašich konkrétních potřebách. Například šablony rubrik pro hodnocení budou mít jiná kritéria než rubrika projektu určená pro hodnocení výkonu.
Žádná jednotlivá rubrika nemůže zahrnovat všechna nezbytná kritéria, aby pokryla všechny tyto nuance. Ale nejlepší prázdná šablona rubriky nabízí flexibilitu a přizpůsobení, aby je zohlednila.
Co je to šablona rubriky?
Šablona rubriky je standardizovaný formulář, který vám pomůže hodnotit a známkovat zaměstnance, projekt nebo studenta. Stanoví standardní kritéria pro vytvoření skóre, které se vztahuje na všechny, které hodnotíte, a zároveň je dostatečně flexibilní, aby zohledňovalo i kvalitativnější hodnocení.
Většina šablon rubrik obsahuje několik základních komponent:
- Přehledová část, která popisuje podrobnosti projektu nebo úkolu, cíle učení a celková očekávání ohledně výkonu.
- Položky pro každé kritérium, podle kterého bude učitel hodnotit žáka, s konkrétními body pro každou část výkonu.
- Další řádky, které umožňují přidat obecnější komentáře ke každé položce.
- Shrnutí celkového výkonu studenta na základě všech relevantních informací v rubrice hodnocení.
- Sekce pro učitele nebo hodnotitele, kde mohou poskytnout zpětnou vazbu a nastínit další kroky ke zlepšení výkonu.
Výsledkem těchto jednotlivých aspektů je komplexní šablona rubriky, kterou hodnotitel může vyplnit pokaždé, když student dokončí úkol, což mu ušetří čas.
Co dělá šablonu rubriky dobrou?
Protože musí být flexibilní, editovatelné šablony rubrik se často výrazně liší jak formátem, tak nastavením. Šablona pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců se samozřejmě liší od šablony zaměřené na kritéria hodnocení jednotlivých studentů nebo skupinových projektů.
Nejlepší šablony rubrik mají několik společných důležitých charakteristik:
- Uživatelská přívětivost: Nejužitečnější šablony usnadňují vytváření rubrik pokaždé, když to děláte.
- Snadné možnosti exportu: Například by mělo být snadné exportovat vaše hodnotící rubriky do Google Docs nebo do vašeho LMS.
- Přizpůsobení: Čím snadněji můžete přizpůsobit prázdnou šablonu rubriky tak, aby odpovídala vaší hodnotící stupnici a dalším kritériím, tím lépe.
- Jednoduchost: Vaším cílem je minimalizovat časově náročné procesy hodnocení, proto je nejlepší použít jednoduchou šablonu (možná dokonce zkrácenou na jednu stránku).
- Integrace do většího systému: Je pravděpodobné, že vaše prázdná šablona rubriky je jen jedním z mnoha online nástrojů, které používáte k hodnocení studentů. Čím více se dá integrovat s ostatními nástroji, jako je například software pro hodnocení výkonu, tím lépe.
10 bezplatných šablon hodnotících kritérií
Pokud chcete vytvořit skutečně komplexní rubriku pro své studenty a hodnocení výkonnosti, mohou vám pomoci tyto prázdné šablony rubrik.
1. Šablona rubriky
Šablona ClickUp Gradebook je jednoduchý způsob, jak sledovat všechny aktivity studentů ve vaší třídě během semestru. Skládá se ze čtyř hlavních zobrazení:
- Začněte zde: Úvod do šablony rubriky, která přesně popisuje, jak můžete hodnotit své studenty.
- Tabulka rubrik: Sekce jsou uspořádány podle měsíců a sloupců, které obsahují jméno studenta, průměrný výsledek testů, průměrný výsledek domácích úkolů, průměrný výsledek dlouhých testů, známku za účast a sekci pro komentáře, do které můžete psát popisy jejich práce.
- Seznam známek: Pro zadání individuálních známek studentů za jednotlivé úkoly
- Úroveň účasti: Hodnocení studentů podle toho, jak se zapojili do výuky a vašich pedagogických aktivit.
Nejlepší na této šabloně rubriky je její vyváženost mezi složitostí a efektivitou. Jakmile definujete úkol a zadáte známky pro své studenty, automaticky se pomocí backendových výpočtů vyplní správné sloupce v záložce přehled. To vám ušetří čas a zároveň zajistí konstruktivní zpětnou vazbu.
2. Šablona pro hodnocení projektu ClickUp
Pokud chcete vyhodnotit úspěšnost projektu po jeho dokončení, šablona pro hodnocení projektu od ClickUp je skvělým výchozím bodem. Umožní vám vyhodnotit výkonnost projektu ve srovnání s původními cíli projektového řízení, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a dokonce shromáždit zpětnou vazbu od dalších zúčastněných stran ohledně toho, co by se příště dalo udělat lépe.
A to nejlepší: vše je k dispozici v jednoduchém popisu v ClickUp Docs, takže každý čtenář může rychle a snadno přejít k části, která je pro něj nejrelevantnější.
Například někteří zainteresovaní mohou potřebovat přečíst celé hodnocení. Jiní však možná budou chtít vidět pouze celkovou rubriku zdůrazňující kvantitativní část vašeho přehledu. Se šablonou Hodnocení projektu můžete uspokojit obě potřeby, což vám pomůže hodnotit vaše projekty a zároveň se poučit pro budoucnost.
3. Šablona zprávy o hodnocení projektu
Šablona ClickUp Project Assessment Report Template, navržená jako komplexnější hodnotící zpráva, je obzvláště užitečná pro hodnocení studentů nebo zaměstnanců na konci konkrétního milníku, jako je semestr nebo fiskální rok.
Výsledkem je, že tato šablona rubriky je převážně narativní a zaměřuje se spíše na okolnosti a výsledky jednotlivých známek, na rozdíl od šablon s větší analytickou orientací. To však neznamená, že by byla méně cenná, zejména při hodnocení výkonu ve třídě ve srovnání s původními očekáváními.
Na začátku každého hodnocení můžete vytvořit zprávu s podrobným popisem daných úkolů nebo projektů. Šablona vám pak umožní sdílet své myšlenky rychle a přehledně, přičemž popisy mohou být stručné a výstižné. Můžete dokonce uvést podrobnosti, jako například to, jak vaši studenti reagují na váš styl výuky.
4. Šablona rubriky pro hodnocení výkonu
Psaní hodnocení výkonu může být obtížné, zejména pokud nemáte předem stanovenou stupnici nebo kritéria, podle kterých můžete všechny hodnotit. Právě proto je šablona ClickUp Performance Review Template tak cenným doplňkem tohoto seznamu.
Tato šablona rubriky vám pomůže sledovat a hodnotit výkonnost zaměstnanců. Můžete ji však použít i jako rubriku pro hodnocení svých studentů, a to díky jednoduchému rozvržení a přizpůsobitelným kritériím, díky kterým je ideální pro učitele.
Stejně jako většina šablon pro hodnocení výkonu, i tato šablona začíná jediným dokumentem s několika předdefinovanými kategoriemi, jako jsou údaje o zaměstnancích, body k diskusi, zpětná vazba a klíčové priority. Skutečnou předností této šablony je však list pro řízení výkonu s kritérii, jako jsou dovednosti a porozumění práci, který vám i vašim zaměstnancům pomůže ohodnotit jejich výkon.
Výsledkem, zejména pokud použijete stejnou šablonu pro více zaměstnanců nebo studentů, je přehledná analytická rubrika, která se může stát základem jakéhokoli hodnocení výkonu.
5. Šablona zprávy o výkonu
Šablona zprávy o výkonu ClickUp hodnotí projekty podle cílů a očekávání pomocí kvantitativní rubriky a vytváří přehled o výkonu programu nebo úkolu.
Jádrem této šablony je vizuální přehled výkonu projektu nebo programu ve vztahu k definovaným cílům. Díky funkcím, jako jsou značky, komentáře a dokonce i oznámení o souborech, které vám umožňují přidat další kontext pro komplexnější hodnocení, však může jít mnohem dál.
Tato šablona navíc těží z integrace s rozsáhlejšími funkcemi ClickUp. Vaše poznámky můžete přímo vložit do pracovního postupu ClickUp s úkoly, seznamy a kalendáři, které provádějí akce podle hodnoceného výkonu. Výsledkem je perfektní základ pro jakoukoli šablonu plánu zlepšení výkonu, kterou také chcete implementovat.
6. Hodnotící formulář
Zejména v případě standardizovanějších procesů může být užitečné vytvořit šablonu rubriky jako formulář s předem nastavenými kritérii, která stačí vyplnit. Přesně to nabízí šablona hodnotícího formuláře ClickUp, která umožňuje objektivní hodnocení a zároveň minimalizuje úsilí potřebné k vyplnění každého formuláře.
Formuláře v této oblasti se zaměřují na jednoduchost a zahrnují kvantitativní metriky, jako je počet dokončených úkolů, spolu s otevřenými poli pro hodnocení dovedností a úspěchů. V konečném důsledku vám to vše pomůže posoudit všechny vaše zaměstnance (nebo studenty) na základě objektivních kritérií a spravedlivým způsobem, bez subjektivních úsudků nebo předsudků.
Tuto šablonu rubriky můžete použít pro různé účely, například pro individuální úkoly nebo roční hodnocení zaměstnanců. Zejména pokud její obsah propojíte se svými KPI nebo metrikami hodnocení, může se stát užitečným výukovým nástrojem, který šetří čas a zvyšuje efektivitu.
7. Šablona hodnotící zprávy
Šablona hodnotícího reportu ClickUp funguje tak dobře díky svým možnostem kategorizace. Nejedná se pouze o prázdnou šablonu rubriky bez kontextu; nabízí učitelům a vedoucím pracovníkům snadný způsob, jak hodnotit členy svého týmu nebo studenty.
Stávající části této šablony rubriky zahrnují:
- Souhrn hodnocení, který obsahuje jméno hodnocené osoby, její pozici, oddělení a období hodnocení. U studentů lze snadno změnit jméno studenta, třídu a semestr.
- Možnost rychlého výběru typu hodnocení, jako je povýšení, roční hodnocení nebo pozastavení.
- Skutečné hodnocení výkonu, včetně rubriky pro hodnocení, která zahrnuje jak jednotlivé sekce, tak celkové hodnocení nebo známku.
- Dodatečný prostor pro vedoucí pracovníky nebo učitele, kde mohou uvést komentáře k novým dovednostem a dalšímu, co se nevejde do rubriky.
Protože tato šablona rubriky funguje tak dobře pro pravidelné hodnocení, je také skvělou volbou pro propojení s vaším softwarem KPI. Můžete sledovat jednotlivé výkony zpětně ve vašem programu nebo projektové rubrice a získat tak jasný přehled.
8. Šablona pro hodnocení ústní prezentace ve formátu PDF od BrightHubEducation
Zejména pro učitele, kteří chtějí hodnotit své studenty na základě prezentace, může být velmi užitečná šablona PDF Oral Presentation Rubric od BrightHubEducation. Jedná se o jednoduchou jednostránkovou šablonu, která umožňuje učiteli hodnotit každého studenta podle obsahu, očního kontaktu, hlasitosti a srozumitelnosti, plynulosti a vizuální podpory.
Tato šablona hodnotící rubriky je samozřejmě přizpůsobitelná nad rámec přednastavených kategorií, což učitelům umožňuje upravit kategorie a hodnotící stupnici podle svých představ. Ale i v přednastavené podobě je to jedna z nejkomplexnějších rubrik, které můžete najít speciálně pro online ústní prezentace.
9. Word Analytic Rubric od University of Nebraska
Analytická rubrika je typ šablony rubriky, která studentům pomáhá kvantifikovat jejich práci a v konečném důsledku zlepšit jejich učení v tomto procesu. Word Analytic Rubric od University of Nebraska je skvělým místem, kde může každý učitel tento proces zahájit, protože mu umožňuje rychle vytvořit rubriku úkolů nebo projektů, kterou mohou studenti použít k hodnocení své práce.
Jedná se o prázdnou šablonu rubriky zaměřenou na individuální přizpůsobení. Učitelé mohou také využít výukovou aktivitu, při které si studenti vytvoří vlastní prázdnou šablonu rubriky, což umožňuje poutavější a komplexnější výuku.
10. Rubrika pro slovní debatu od EducationWorld
Debaty jsou důležitou součástí moderního života, od politických debat ovlivňujících prezidentské volby až po soudní debaty, které pomáhají přesvědčit publikum a porotu o spravedlnosti. Šablona Word Debate Rubric od EducationWorld může pomoci studentům práv nebo politologie vytvořit vlastní šablonu rubriky, aby se dozvěděli více o kritériích, která pomáhají účastníkům debaty vyhrát spor.
Na rozdíl od většiny prázdných šablon rubrik se nejedná nutně o výukový nástroj. Je to spíše nástroj pro samostudium pro studenty a všechny, kteří se zajímají o nuance rétoriky. Pro tento účel se však může stát nezbytným nástrojem, který pomáhá pochopit, jak některé z nejvznešenějších profesí na světě formulují své argumenty.
Vylepšete své šablony pro hodnocení a hodnocení
Pokud hledáte správnou šablonu pro hodnocení, která vám pomůže optimalizovat vaši práci a hodnocení, jste na správném místě. Rozsáhlá knihovna šablon ClickUp je skvělým místem, kde začít, ať už hledáte jednoduchou prázdnou šablonu pro hodnocení nebo komplexnější možnosti s různými kritérii.
Šablony pomohou vašim studentům pochopit, jak organizujete svou zpětnou vazbu. Ať už poskytujete kvalitativní zpětnou vazbu ohledně dovedností, jako je komunikace, nebo spíše kvantitativní hodnocení, studenti vždy budou vědět, na čem jsou a v čem se mohou zlepšit.
A co víc: šablony jsou integrovány do ClickUp for Education, komplexního softwaru pro správu projektů, který jde daleko za hranice jednoduché rubriky pro hodnocení. Proměňte hodnocení výkonnosti v úkoly a pracovní postupy a zefektivněte a zkvalitněte proces učení.
ClickUp je ideálním startem nejen pro vaši prázdnou šablonu rubriky, ale také pro vytvoření komplexního systému hodnocení výkonu, který splní a překoná vaše očekávání (i očekávání vašich studentů). V průběhu tohoto procesu budete konzistentnější ve svých snahách o hodnocení výkonu a podnikání dalších relevantních kroků.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet!