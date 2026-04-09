Jak spravovat klienty při rozšiřování vaší agentury

Většina agentur přichází o klienty, protože v oblasti vztahů chybí jasný vlastník, struktura nebo systémy, které by obstály při růstu.
Průzkum McKinsey 2024 B2B Pulse zjistil, že více než polovina B2B kupujících by kvůli nesourodé zkušenosti napříč kanály změnila dodavatele.
Proto se tento průvodce zabývá tím, jak vytvořit přístup ke správě klientů, který je skutečně škálovatelný. Probereme vše, od definování profilu ideálního klienta až po vytvoření komunikačních rytmů, opakovatelných pracovních postupů a metrik retence.
Co znamená správa klientů pro rostoucí agenturu
Správa klientů je systém procesů, komunikačních rytmů a nástrojů, které vaše agentura používá k dodávání práce, udržování důvěry a udržení klientů v průběhu času. To je nejdůležitější, jakmile překročíte hranici prvních několika účtů, kdy zakladatel již nemůže osobně zasahovat do každého výstupu nebo se účastnit každého hovoru.
U pěti klientů fungují vztahy na základě paměti a dobré vůle. Jakmile jich je 15 nebo 20, tento systém rychle selže a vznikne pracovní chaos, který tiše ukrajuje z marží vaší agentury.
Takto vypadá tato mezera v praxi:
- Zakladatel zná preference každého klienta nazpaměť: Potřebujete zdokumentovaný systém, který zpřístupní informace o klientech komukoli v týmu
- Aktualizace se provádějí, když si někdo vzpomene je poslat: Potřebujete automatizovaný rytmus reportování zabudovaný do pracovního postupu
- Jedna osoba řídí realizaci i vztahy: Potřebujete jasné rozdělení odpovědnosti mezi správu účtů a realizaci
🤝 Přátelské připomenutí: Existuje rozdíl mezi správou klientů a řízením projektů. Řízení projektů sleduje úkoly a termíny. Správa klientů se naopak týká celého vztahu: zapojení, frekvence komunikace, sledování výstupů, reportování a obnovení. Můžete dodávat všechny úkoly včas a přesto přijít o klienta, protože nikdo nemá na starosti vztahovou rovinu.
Jak vytvořit škálovatelný proces zapracování klientů
Většina agentur improvizuje při zapojování nových klientů pokaždé jinak. Tato nejednotnost zabírá čas zkušeným členům týmu a noví klienti pak nevědí, co mohou očekávat. Řešením je opakovatelný proces, který umožní jednou uložit informace o klientovi a zpřístupnit je všem, kteří na daném účtu pracují.
Podíváme se také na to, jak vám ClickUp pomůže takový systém vybudovat!
Než s někým podepíšete smlouvu, definujte si profil ideálního klienta
Ideální profil klienta (ICP) je popis typu klienta, kterému vaše agentura nejlépe vyhovuje, a chrání tak vaši kapacitu pro plnění zakázek. Když přijmete nesprávně zvolené klienty, tyto účty vám zabírají mnohem více času a vyčerpávají váš tým.
Zaznamenejte svůj ICP do sdíleného, živého dokumentu, který mohou využívat jak váš prodejní, tak realizační tým:
- Odpovídající odvětví: Zajišťuje, že odborné znalosti vašeho týmu odpovídají trhu klienta, takže doba potřebná k rozběhu zůstává krátká
- Rozsah rozpočtu: Odfiltruje klienty, kteří budou požadovat více práce za stejnou cenu
- Styl komunikace: Určuje, zda klient očekává denní hlášení nebo měsíční souhrny
- Zralost interního týmu: Posuzuje, zda má klient vyhrazenou kontaktní osobu, nebo zda budete koordinovat spolupráci mezi šesti odděleními
🚀 Výhoda ClickUp: Proměňte svůj ICP v živý, kolaborativní pracovní prostor, který je díky ClickUp Docs přímo propojen s realizací.
Takto to funguje v praxi:
- Centralizujte svůj ICP jako firemní wiki: Strukturovejte svůj dokument ICP pomocí stránek a podstránek (vhodnost pro dané odvětví, rozpočtové limity, očekávání ohledně komunikace atd.)
- Zajistěte přístupnost napříč týmy: Díky Docs Hub a globálnímu vyhledávání může kdokoli zobrazit ICP během několika vteřin
- Spolupracujte a vylepšujte v reálném čase: Týmy mohou přidávat komentáře, označovat zúčastněné strany a společně aktualizovat kritéria
- Propojte poznatky o ICP přímo s prací pro klienty: Propojte dokumenty s úkoly, projekty a pracovními postupy v ClickUp, aby váš ICP určoval, koho zapojíte
- Standardizujte pomocí šablon: Jakmile bude váš dokument ICP hotový, můžete jej převést na opakovaně použitelnou šablonu ClickUp.
Stanovte očekávání a hranice hned od prvního dne
Agentury, které tento krok vynechají, se dostávají do spirály rozšiřování rozsahu, která ničí ziskovost. Mějte jasno v následujících bodech:
- Rozsah práce
- Komunikační kanály
- Smlouvy o úrovni služeb (SLA) týkající se doby odezvy
- Limity revizí
- Postupy eskalace
- Frekvence reportingu
Vytvořte jednoduchý kontrolní seznam pro zapracování klientů a dokument s pravidly spolupráce. Uveďte, kdo jsou kontaktní osoby, jak se podává zpětná vazba a jak vypadá schvalovací pracovní postup.
⚡ Archiv šablon: Získejte předem připravený systém pro zapracování nových klientů a standardizujte svůj proces zapracování pomocí šablony ClickUp Customer Onboarding Template.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přednastavený pracovní postup pro onboardování: Sledujte každého klienta od zahájení až po dokončení pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou Nový zákazník, Onboardingový hovor, Onboardingový dotazník, Přiřazení týmu a Dokončeno
- Struktura pro sběr údajů o klientech: Ukládejte klíčové informace o zapojení do služby do vlastních polí ClickUp, jako jsou e-mail, typ zákazníka, služby, balíček služeb a úvodní hovor
- Různé pohledy pro různé fáze onboardingu: Přepínejte mezi pohledy ClickUp, jako jsou Formulář pro přijetí zákazníka, Proces onboardingu, Průvodce pro začátek a Podle balíčku služeb
- Integrovaný systém pro příjem a dotazníky: Zachyťte požadavky a zpětnou vazbu v rané fázi pomocí specializovaných zobrazení dotazníků pro příjem a zapracování
Komunikační strategie, které udržují loajalitu klientů agentury
V agenturním prostředí je vnímání pokroku stejně důležité jako skutečný pokrok.
Protože když mají klienti pocit, že nejsou dostatečně informováni, začnou se rozhlížet jinde.
S růstem firmy je třeba komunikaci systematizovat. Rozptýlené informace – rozptýlené v e-mailech, Slacku, SMS a přihlašovacích údajích do portálů – vyvolávají u klientů pocit, že musí sami nahánět svou agenturu, aby získali odpovědi.
Chytrou volbou pro frekvenci schůzek je hybridní nastavení: asynchronní týdenní aktualizace v kombinaci s měsíčními živými strategickými hovory. Takto to funguje:
|Týdenní kontroly
|Měsíční podrobné analýzy
|Nejvhodnější pro
|Aktivní kampaně s proměnlivými prvky
|Strategické plánování a budování vztahů
|Formát
|Asynchronní písemná aktualizace nebo krátká 15minutová synchronizace
|45–60minutový živý videohovor
|Typický program
|Stav úkolů, překážky, blížící se termíny
|Hodnocení výkonu, úpravy pro příští čtvrtletí, zpětná vazba
|Riziko při samostatném použití
|U zavedených účtů to může působit jako mikromanagement
|Drobné problémy se táhnou týdny, než vyjdou najevo
V čem vám ClickUp pomůže
S rozšiřováním vaší agentury dochází k roztříštění komunikace. ClickUp Chat tento problém řeší tím, že sjednocuje konverzace a práci do jednoho prostoru, takže se mezi aktualizacemi nic neztratí.
Sdílejte asynchronní aktualizace a kdykoli potřebujete, připojte se k hovoru z jednoho rozhraní pomocí ClickUp Chat
Takto se to přirozeně zapadá do vašeho hybridního komunikačního modelu:
- Provádějte rychlé hovory: Pro měsíční podrobné projednání použijte ClickUp SyncUps a přejděte přímo ve svém pracovním prostoru k audio nebo video hovorům
- Proměňte konverzace v akci: Pokud klient během týdenních asynchronních aktualizací v chatu nahlásí překážku, můžete tuto zprávu jedním kliknutím převést na úkol
- Udržujte kontext vázaný na konkrétní práci: Chaty mohou existovat vedle úkolů, seznamů nebo projektů
- @zmínky a spolupráce v reálném čase: Okamžitě zapojte správné zúčastněné strany, ať už jde o váš interní tým nebo kontaktní osobu klienta
Pracovní postupy a systémy pro správu více klientských účtů
Potřebujete správné řízení pracovních postupů, které funguje, ať už zakladatel dohlíží, nebo ne.
Agentury se tomuto procesu často brání, protože jim připadá byrokratický. Správné systémy však uvolňují tvůrčí energii tím, že odstraňují únavu z rozhodování při rutinní práci. 🛠️
Stanovte priority úkolů pomocí jednoduchého rámce založeného na naléhavosti a hodnotě
Když se vám všechny úkoly jeví jako prioritní, žádná z nich prioritou není. Dvouosý rámec pomáhá account manažerům každý den přijímat rychlejší rozhodnutí. Urgentnost měří tlak termínů a hodnota měří dopad na klienta nebo dopad na tržby.
- Vysoká naléhavost + vysoká hodnota: Udělejte to hned, pověřte tím své nejlepší lidi
- Vysoká naléhavost + nízká hodnota: Delegujte nebo seskupujte s podobnými rychlými úkoly
- Nízká naléhavost + vysoká hodnota: Naplánujte si to a vyhraďte si na to čas
- Nízká naléhavost + nízká hodnota: Snižte prioritu nebo úplně vyřaďte
🚀 Výhoda ClickUp: Oživte svůj rámec naléhavosti a hodnoty ve svém pracovním postupu pomocí priorit úkolů v ClickUp. Přiřaďte úkolům značky jako Naléhavé, Vysoká, Normální a Nízká, aby bylo okamžitě zřejmé, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu. Můžete dokonce požádat AI, aby úkoly seřadila podle priority!
Vytvořte opakovatelné procesy pro každý typ klienta
Základní myšlenkou je vytvořit základní proces pro každý typ služby (měsíční paušál, jednorázová kampaň, průběžné SEO), který můžete klonovat a přizpůsobit pro každého klienta. Zde je přehled toho, co je vhodné vytvořit jako šablonu:
- Seznamy úkolů: Standardizují výstupy a kroky pro každou nabízenou službu
- Struktura složek: Udržuje všechny klientské účty uspořádané stejným způsobem, takže se do nich může zapojit kdokoli
- Fáze schvalování: Zajišťuje, že k podpisu klienta dochází pokaždé ve stejných kontrolních bodech
- Šablony zpráv pro klienty : Zajistí konzistentní týdenní nebo měsíční aktualizace napříč všemi účty
⚡ Archiv šablon: Zabraňte odchodu klientů sledováním termínů obnovení smluv a interakcí s klienty pomocí šablony ClickUp Client Success.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Integrované příručky: Zaznamenejte osvědčené postupy a standardní operační postupy ve specializovaných zobrazeních
- Komplexní sledování životního cyklu klienta: Spravujte každého klienta od nástupu až po udržení pomocí stavů jako Nástup, Péče, K obnovení, Obnoveno a Odchod
- Centralizovaná data o klientech: Zaznamenávejte a organizujte klíčové informace o klientech pomocí vlastních polí, abyste mohli segmentovat účty, sledovat výkonnost a personalizovat interakci
- Různé pohledy: Přístup k pohledům, jako jsou Příručka pro úspěch klienta, Průvodce pro začátečníky, Formulář pro zpětnou vazbu, Obnovení a Zapojení
Jak používat ClickUp ke správě klientů při růstu vaší agentury
Většina agentur kombinuje CRM, nástroj pro řízení projektů, nástroj pro správu dokumentů, chatovací aplikaci a dashboard pro reportování, a pak se diví, proč nic nefunguje dohromady.
Zbavte se této záplavy nástrojů a využijte ClickUp Small Business Suite.
Propojí vaše úkoly, dokumenty, chat, dashboardy a pracovní postupy na jednom místě a promění váš proces zapracování nových zaměstnanců ve strukturovaný, opakovatelný systém namísto jednorázové činnosti. Informace o klientech se zadávají pouze jednou a zůstávají přístupné pro celý tým, takže se při předávání nic neztratí.
A protože konsoliduje více než 20 nástrojů, které byste jinak museli skládat dohromady, poskytuje agenturám technologický stack na podnikové úrovni za zlomek ceny, bez zátěže spojené se správou více systémů.
Takto vám to pomůže:
Formuláře ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců
Většina zapracování klientů ztroskotá ještě předtím, než vůbec začne – klienti posílají neúplné zadání, požadavky se objevují v e-mailech a váš tým tráví hodiny objasňováním základních věcí.
ClickUp Forms tento problém řeší tím, že z onboardingu vytváří standardizovaný systém sběru dat, který se přímo napojuje na váš pracovní postup.
Proměňte chaotický příjem klientů ve strukturovaná, opakovaně použitelná data pomocí formulářů ClickUp
Například se přihlásí nový klient v oblasti SEO. Místo úvodního hovoru plného základních otázek mu zašlete formulář ClickUp, který zachytí:
- Obchodní cíle, cílová klíčová slova, konkurence
- Přístupové údaje
- Rozpočet + rozsah služeb
Po odeslání se automaticky vytvoří úkol ClickUp se všemi předvyplněnými údaji. Navíc vlastní pole ClickUp ve formulářích mapují odpovědi přímo do strukturovaných dat úkolu. Klienti mohou také předem připojit materiály značky, briefy nebo pověření.
🔍 Věděli jste, že? Průměrný zákazník dá společnosti pouze 2,2 šance, než odejde, a ani „uspokojivý“ zážitek není zárukou. Ve skutečnosti se 27 % zákazníků nevrátí, i když měli pocit, že vše bylo v pořádku.
ClickUp Brain pro optimalizaci práce
S růstem firmy se problémem stává roztříštěný kontext. ClickUp Brain tento problém řeší tím, že funguje jako vrstva umělé inteligence napříč úkoly, dokumenty, chatem a historií, takže váš tým může klást otázky, místo aby hledal odpovědi.
Můžete:
- Najděte odpovědi v úkolech, dokumentech a dokonce i starých konverzacích
- Získejte aktualizace bez otevírání úkolů tím, že jim položíte otázky
- Automaticky generujte týdenní aktualizace pro klienty na základě skutečných pracovních dat
- Proměňte chaty, poznámky nebo briefy okamžitě ve strukturované úkoly
- Požádejte jej, aby přiděloval práci na základě pracovní zátěže a odborných znalostí
📮 ClickUp Insight: 24 % lidí uvádí, že chtějí agenty s umělou inteligencí hlavně proto, aby automatizovali nudné úkoly.
Očekává se zde úleva od práce s nízkou přidanou hodnotou, a to je spravedlivé. Pokud agent potřebuje neustálé nastavování, dohled nebo pobízení, přestává to být užitečné a začíná to působit jako další práce.
V ClickUp pracují Super agenti nepřetržitě na pozadí, aktualizují úkoly, připravují dokumenty a posouvají práci vpřed pomocí stejných nástrojů, které váš tým již používá.
Můžete jim poslat soukromou zprávu, pokud potřebujete jednorázovou pomoc, a dokonce je @zmínit v dokumentu, abyste proměnili brainstorming v jasný plán!
ClickUp Brain MAX pro sjednocení znalostí o klientech
Používáte ChatGPT pro psaní, Perplexity pro výzkum, Claude pro poznámky… a kontext se všude ztrácí. ClickUp Brain MAX tento problém řeší tím, že vám poskytuje centrální pracovní prostor s umělou inteligencí, který propojuje všechny vaše nástroje, data a modely na jednom místě.
Nabízí:
- Jednotné vyhledávání napříč aplikacemi: Přístup k ClickUp, propojeným nástrojům a webu na jednom místě
- Různé modely AI: Vyberte si pro každý úkol ten nejlepší model AI, včetně Claude, GPT a Gemini
- Hluboké povědomí o kontextu: Rozumí úkolům, dokumentům, chatům a historii jako celku
- Převod řeči na text: Diktujte úkoly, poznámky nebo aktualizace okamžitě pomocí funkce ClickUp Talk-to-Text
🚀 Výhoda ClickUp: Získejte zpět čas ztracený opakovanými manuálními kroky pomocí automatizace pracovních postupů prostřednictvím ClickUp Automations. Automatizace mají tři přizpůsobitelné komponenty: spouštěče (události, které automatizaci spouštějí), podmínky (volitelná kritéria, která musí být splněna) a akce (co se stane dál).
Nechte pracovní postupy běžet samy, jak roste počet klientů, díky automatizacím ClickUp
Příklad pracovního postupu:
Po odeslání formuláře pro zapojení klienta:
- Klient je informován
- Úkol je vytvořen
- Přiřazeno manažerovi pro zapracování nových zaměstnanců
- Stav nastaven na „Kickoff“
- Spuštěn interní kontrolní seznam
Co na to říká skutečný uživatel:
Funguje to skvěle s agilní metodikou a také perfektně pro správu klientů. Pro efektivní správu každodenních úkolů a TO_DO. Lze vytvářet různé prostory pro práci na různých scénářích, jako jsou problémy/vylepšení, vývoj atd. Jeho dashboard je tak atraktivní a šetří čas, že umožňuje efektivní analýzu a značnou úsporu času.
Dashboardy ClickUp pro přehled o klientech v reálném čase
Klienti chtějí přehled a dashboardy ClickUp vám poskytují reporty v reálném čase. Místo ručního vytváření reportů stačí vašemu týmu otevřít dashboard, který již zobrazuje průběh kampaně, vytížení týmu a klíčové metriky.
Získáte přístup k:
- Karta milníků: Sledujte klíčové výstupy a termíny napříč účty
- Karta pro sledování času: Zaznamenávejte hodiny strávené na jednotlivých klientech nebo projektech
- Výpočtová karta: Souhrnná data (např. celkový počet fakturovatelných hodin, náklady na kampaň)
Proměňte reporting v živý systém namísto měsíčního shonu díky ClickUp Dashboards
Navíc je ClickUp Brain integrován do vašich dashboardů, což znamená, že získáte přístup k AI kartám, jako jsou:
- Karta aktualizace projektu AI: Shrnuje aktuální stav, překážky a další kroky
- Karta s shrnutím AI: Přehled na vysoké úrovni, ideální pro reporting klientům
- AI Brain Card (vlastní dotazy): Zadejte otázky jako „Na jaká rizika bych měl u tohoto klienta upozornit?“ a získejte okamžité odpovědi
Vytvořte si dashboard pro klienty:
Metriky udržení klientů, které dokazují, že váš systém funguje
Průzkum PwC z roku 2025 týkající se zákaznické zkušenosti zjistil, že 83 % vedoucích pracovníků potřebuje lepší nástroje k měření faktorů, které ovlivňují nákupy. Proto jsou strukturované metriky retence nezbytné.
Zde je několik tipů, které stojí za pozornost:
- Míra retence klientů : Procento klientů, kteří zůstávají po dané období. Pokud klesá s přibývajícími účty, ve vaší vrstvě vztahů jsou mezery
- Průměrná doba setrvání klienta: Jak dlouho klienti zůstávají. Rostoucí číslo znamená, že vaše systémy pro zapracování nových klientů a komunikaci fungují
- Ziskovost projektu na klienta: Tržby minus náklady na realizaci. Pokud je retence vysoká, ale ziskovost klesá, dochází k únikům v rámci řízení rozsahu projektu
- Trendy v délce dodání: Zpomaluje se vám práce s přibývajícími klienty? Pokud ano, vaše pracovní postupy nejsou skutečně škálovatelné
- Skóre spokojenosti klientů: Jednoduchý průzkum spokojenosti zákazníků nebo čtvrtletní zjišťování nálady
🔍 Věděli jste, že... V počátcích agentury často pracovaly na základě ústních dohod namísto formálních smluv. Důvěra (a reputace) byla nade vše.
Udržte si své klienty s ClickUp
Rozvoj agentury spočívá v zvládání větší složitosti, aniž by se vše zpomalilo. Více účtů znamená více proměnných, více zainteresovaných stran a větší šanci, že se něco pokazí.
S ClickUpem vytvoříte propojený pracovní prostor, kde zapracování klientů začíná strukturovanými daty prostřednictvím formulářů a strategie i realizace zůstávají v souladu díky dokumentům a ClickUp Brain. Automatizace navíc tiše zvládají opakující se koordinaci a priority úkolů zajišťují, že váš tým vždy ví, co je nejdůležitější.
Komunikace zůstává propojená díky ClickUp Chat a SyncUps. Až přijde čas na reporting, Dashboardy a AI Cards promění surová data v přehledné informace v reálném čase, o které vaši klienti nemusí ani žádat.
