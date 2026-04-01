Společnost B2B SaaS měla ve svém funnelu 2 000 MQL, ale uzavřela pouze 47 obchodů. Měla podezření na úniky v polovině funnelu, ale nemohla to dokázat, protože její CRM, marketingová automatizace a poznámky k prodejním hovorům byly rozptýleny ve třech systémech.
Jedná se o běžný problém, s nímž se týmy potýkají. Vede k plýtvání marketingovými výdaji, frustraci prodejního týmu a nesplnění cílů v oblasti tržeb, protože nemáte přehled o výkonu svého funnelu.
Šablony pro analýzu úniků v prodejním trychtýři vám mohou pomoci. Tento článek vás provede některými z nejlepších šablon, které jsou navrženy tak, aby vám pomohly rychle identifikovat body úniku, diagnostikovat příčiny a otestovat řešení v celém vašem prodejním a marketingovém trychtýři.
10 bezplatných šablon pro analýzu úniků v konverzním trychtýři v kostce
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona prodejního trychtýře od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro prodejní týmy a manažery tržeb, kteří potřebují rychle odhalit zastavené obchody a úzká místa v jednotlivých fázích.
|Přizpůsobitelné zobrazení tabulek a seznamů; vlastní pole pro hodnotu obchodu, pravděpodobnost uzavření a počet dní ve fázi; informace o uvíznutých obchodech založené na umělé inteligenci; automatizace pro upozornění na zpoždění ve fázi
|Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře pomocí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které budují nebo přebudovávají svůj funnel s jasnějšími definicemi fází a pravidly předávání.
|Úkoly pro návrh trychtýře krok za krokem; vestavěné výzvy k určení odpovědnosti a předání; propojené dokumenty pro dokumentaci procesů; opakovaně použitelná struktura čtvrtletních auditů
|Šablona analytické zprávy od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí pracovníci v oblasti RevOps, marketingu a prodeje přeměňují data z funnelu na přehledné a pravidelné zprávy pro zainteresované strany.
|Předem strukturované sekce KPI a přehledů; živé vstupy z dashboardů; souhrny a závěry založené na umělé inteligenci; plánovaná frekvence reportování
|Šablona pro výsledky analýzy dat od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které chtějí mít k dispozici prohledávatelný záznam minulých analýz trychtýře, hypotéz a doporučení.
|Strukturované sekce pro hypotézy, metodiku, zjištění a doporučení; vlastní pole pro fázi trychtýře a příčinu; spolupráce prostřednictvím komentářů a zmínek; snadné filtrování podle historie
|Šablona pro audit a zlepšování procesů od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provozní a RevOps týmy provádějí audit procesů v nákupním trychtýři, aby odhalily nefunkční předávání a nekonzistentní provádění.
|Systematický kontrolní seznam pro audit po jednotlivých fázích; části pro analýzu mezer; automatizace následných akcí; ověření po změnách po významných aktualizacích procesů
|Šablona pro analýzu příčin od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Mezifunkční týmy diagnostikují příčiny úniku v nákupním trychtýři předtím, než zvolí řešení.
|Metodika „5 proč“; diagram rybí kosti v nástroji Whiteboards; návrhy příčin založené na umělé inteligenci; snadné sdílení pro mezifunkční spolupráci
|Šablona uživatelského toku od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy PLG a marketingu mapují digitální cesty, aby odhalily překážky v uživatelské zkušenosti a body, kde dochází k odchodu uživatelů.
|Vizuální mapování od přistání na stránce až po konverzi; spolupráce v reálném čase na tabulkách; poznámky k problémovým místům; ověření pomocí překryvů behaviorální analýzy
|Šablona tabule pro experimenty s růstem od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro růst stanovují priority a testují nápady, jak strukturovaným způsobem opravit úniky v konverzním trychtýři.
|Experimentální plátno pro hypotézy, metriky a výsledky; vizuální stanovení priorit na tabulkách; propojené úkoly pro zavedení; uvažování o poměru dopadu a vynaloženého úsilí pro rychlejší rozhodování
|Kontrolní seznam pro audit marketingového trychtýře od HubSpot
|Stáhněte si tuto šablonu
|Marketingové týmy, zejména uživatelé HubSpotu, provádějí audit výkonu inboundového funnelu a identifikují mezery v péči o potenciální zákazníky.
|Kontrola jednotlivých fází na základě kontrolního seznamu; důraz na kvalitní obsah a péči o zákazníky; rámec pro rychlý audit marketingového trychtýře
|Šablona pro analýzu prodejního trychtýře v oblasti dopravy a logistiky od Template.net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Týmy v oblasti dopravy a logistiky, které chtějí jednoduché sledování trychtýře pomocí tabulek bez pokročilých funkcí pracovních postupů.
|Předdefinované vzorce konverze; jednoduché přizpůsobení; struktura vhodná pro export pro analýzu základních fází
Co je analýza úniků v konverzním trychtýři?
Analýza úniků v prodejním trychtýři je proces identifikace míst, kde potenciální zákazníci opouštějí jednotlivé fáze vašeho prodejního nebo marketingového trychtýře, a následné diagnostiky důvodů těchto odchodů. Díky tomu přestanete hádat a začnete činit rozhodnutí založená na datech.
Typický funnel prochází těmito fázemi:
- Povědomí: Potenciální zákazníci poprvé objevují vaši značku
- Zájem: Interagují s vaším obsahem nebo žádají o informace
- Zvážení: Porovnávají vaše řešení s alternativami
- Záměr: Signalizují připravenost k nákupu prostřednictvím žádostí o ukázky nebo cenové nabídky
- Nákup: Přeměňují se na platící zákazníky
„Únik“ v jakékoli fázi životního cyklu zákazníka znamená, že přicházíte o potenciální zákazníky. Analýza úniků v nákupním trychtýři vám pomůže tyto mezery najít a opravit.
Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěnými daty, můžete použít šablonu pro analýzu úniků v konverzním trychtýři, která poskytuje standardizovaný rámec pro mapování jednotlivých fází, sledování bodů odchodu a dokumentaci příčin.
Dobrá šablona promění váš pracovní postup v jasný a opakovatelný proces pro odstranění úniků. To umožňuje srovnání výkonu v čase a napříč kampaněmi.
Jak zjistit, kde dochází k únikům ve vašem funnelu
Nejčastější chybou týmů je, že se rovnou vrhají na míry konverze, aniž by pochopily, co se děje v jednotlivých fázích. Začněte tím, že prozkoumáte každou fázi trychtýře samostatně, než se podíváte na přechody mezi nimi.
Sledujte míry konverze mezi jednotlivými fázemi, průměrnou dobu, kterou potenciální zákazníci stráví v každé fázi, a jakékoli změny v rychlosti, které signalizují potíže. Náhlý pokles míry konverze mezi dvěma fázemi je významným varovným signálem, který poukazuje na jedno z nejčastějších úzkých míst v konverzi, které stojí za prozkoumání.
👀 Hledejte tyto běžné vzorce úniků:
- Úniky v horní části trychtýře: Máte vysokou návštěvnost webu, ale málo vyplněných formulářů. To často naznačuje nesoulad mezi textem reklamy a vaší vstupní stránkou nebo příliš mnoho překážek v procesu registrace
- Úniky uprostřed funnelu: Zájemci po úvodním rozhovoru nebo ukázce ztratí zájem. To naznačuje mezery ve vašich sekvencích péče o potenciální zákazníky nebo že vaše kvalifikační kritéria jsou příliš volná, což umožňuje nekvalifikovaným zájemcům proklouznout.
- Úniky na konci prodejního trychtýře: Posíláte nabídky, ale obchody se před uzavřením zastavují. To obvykle ukazuje na námitky ohledně ceny, tlak ze strany konkurence nebo neschopnost oslovit skutečného rozhodovatele
Abyste tyto problémy mohli efektivně diagnostikovat, musíte konsolidovat data ze záznamů CRM, reportů marketingové automatizace, analytiky webových stránek a poznámek z obchodních hovorů. Právě v tomto ohledu se šablony stávají neocenitelnými, protože vám pomáhají s analýzou dat a usměrňují vaše šetření.
📮ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z různých nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením. Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, zmeškané poznatky a nesoulad.
Díky komplexnímu pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž omezí zbytečnou práci a získají přehled o nejdůležitějších informacích právě v okamžiku, kdy je potřebují.
💫 Skutečné výsledky: Sjednoťte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp a využijte přizpůsobitelné šablony a sledování času k snížení režijních nákladů a zkrácení dodacích lhůt napříč několika lokalitami.
10 nejlepších šablon pro analýzu úniků v konverzním trychtýři
Tento pečlivě sestavený seznam šablon pokrývá celé spektrum práce související s úniky v konverzním trychtýři – od počáteční vizualizace pipeline přes diagnostiku příčin až po testování oprav.
Každá z nich je navržena pro konkrétní fázi analytického procesu, takže si můžete sestavit kompletní sadu nástrojů, díky které se diagnostika úniků stane opakovatelnou a škálovatelnou disciplínou. 🛠️
1. Šablona prodejního procesu od ClickUp
Vaše obchody uvízly na mrtvém bodě, ale vy nevíte, kde je problém. Právě v takových případech vám může pomoci identifikace úzkých míst pomocí umělé inteligence. Bez sledování správných metrik prodejního procesu je identifikace úzkých míst pouhým hádáním a vysoce hodnotné obchody vám mohou uniknout.
Získejte vizuální přehled o celém vašem prodejním trychtýři a okamžitě zjistěte, kde se obchody hromadí a kde se zastavují, díky šabloně prodejního trychtýře od ClickUp. Je navržena pro týmy, které potřebují okamžitý přehled o prodejním trychtýři, aby mohly stanovit priority svých aktivit a udržet obchody v pohybu.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobitelné zobrazení: Sledujte obchody v jednotlivých fázích pomocí svých oblíbených zobrazení ClickUp. Přetáhněte karty v kanbanovém zobrazení ClickUp a získejte přehled na vysoké úrovni, nebo přepněte do seznamového zobrazení pro podrobnější rozpis
- Podrobné informace: Obohaťte své úkoly o klíčová data, jako je hodnota obchodu, pravděpodobnost uzavření a počet dní ve fázi, pomocí vlastních polí ClickUp. To vám pomůže rychle identifikovat, které obchody vyžadují největší pozornost
- Informace založené na AI: S ClickUp Brain odhalte obchody, které uvízly v jedné fázi příliš dlouho. Zeptejte se: „Které obchody jsou ve fázi nabídky déle než 14 dní?“ a získejte okamžitý seznam s navrhovanými následnými kroky na základě historie obchodu a podobných vzorců uzavřených obchodů.
- Automatické sledování: Pomocí automatizací ClickUp automaticky označujte obchody, které překročí průměrnou dobu strávenou v dané fázi, a zajistěte tak, že vám nic neunikne
🚀 Ideální pro: Prodejní týmy a manažery tržeb, kteří potřebují rychle odhalit zastavené obchody a úzká místa v jednotlivých fázích.
2. Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře pomocí ClickUp
Bez strukturovaného přístupu k funnelu riskujete vytvoření nejednoznačných definic fází a nejasných protokolů předávání, které jsou hlavními příčinami úniků v polovině funnelu.
Zajistěte si přehlednost svých procesů pomocí šablony ClickUp „Kroky k vytvoření prodejního trychtýře“ a předejděte únikům ještě předtím, než k nim dojde. Tato šablona je ideální pro týmy, které vytvářejí nebo přebudovávají svůj trychtýř, a zajišťuje, že každá fáze má jasný účel a kvalifikační kritéria.
Proč se vám to bude líbit:
- Struktura krok za krokem: Rozdělte proces vytváření funnelu na konkrétní úkoly a definujte každou fázi s jasnými vstupními a výstupními kritérii
- Integrované pokyny: Zaznamenejte protokoly předávání mezi prodejními a marketingovými týmy přímo v šabloně a eliminujte tak nejasnosti ohledně toho, kdo za co odpovídá
- Související dokumentace: Uchovávejte svou oficiální dokumentaci procesů v ClickUp Docs, přímo propojenou s vašimi úkoly pro správu funnelu
- Proces čtvrtletního auditu: Používejte tuto šablonu každé čtvrtletí k auditu svého funnelu a ověření, zda definice jednotlivých fází stále odpovídají skutečnému chování kupujících
🚀 Ideální pro: Týmy, které budují nebo přebudovávají svůj funnel s jasnějšími definicemi fází a pravidly předávání.
3. Šablona analytické zprávy od ClickUp
Ruční sestavování surových dat do reportů je časově náročné a náchylné k chybám a výsledný produkt často nedokáže zprostředkovat klíčové poznatky potřebné k přijetí opatření.
Šablona analytické zprávy ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla sdělit úspěchy a poznatky konsolidací metrik funnelu do jediné sdílené zprávy.
Proč se vám to bude líbit:
- Předem strukturované sekce: Uspořádejte své KPI, trendy a poznatky do jednotného formátu, který je pro zainteresované strany snadno srozumitelný
- Vstupy v reálném čase: Odstraňte ruční zadávání dat tím, že načtete živá data z vašich ClickUp dashboardů přímo do vašich reportů
- Souhrny založené na AI: Automaticky shrňte klíčová zjištění a během několika sekund vygenerujte závěry pro vedení společnosti pomocí ClickUp Brain
- Plánované reporty: Nastavte si pravidelné reporty, abyste mohli sledovat vzorce úniků v čase a proměnit jednorázové analýzy v cyklus neustálého zlepšování
🚀 Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti RevOps, marketingu a prodeje, kteří převádějí data z funnelu do přehledných a pravidelných reportů pro zainteresované strany.
4. Šablona pro výsledky analýzy dat od ClickUp
Váš tým provede analýzu, najde únik a pak… se zjištění ztratí v nějakém náhodném dokumentu. O šest měsíců později řešíte stejný problém znovu, protože neexistuje žádná institucionální paměť.
Šablona pro výsledky analýzy dat od ClickUp vytváří strukturovanou a prohledávatelnou znalostní bázi vašich minulých analýz trychtýře, čímž zajišťuje, že budou zachyceny a znovu využity cenné poznatky.
Proč se vám to bude líbit:
- Přehledná dokumentace: Každou analýzu důkladně zdokumentujte pomocí vyhrazených sekcí pro hypotézy, metodiku, zjištění a doporučení
- Inteligentní kategorizace: Kategorizujte zjištění podle fáze funnelu, závažnosti a příčiny pomocí vlastních polí ClickUp, což usnadňuje filtrování a přezkoumávání historických vzorců
- Spolupráce v týmu: Zapojte zástupce různých oddělení k posouzení a poskytnutí zpětné vazby přímo v dokumentu s analýzou pomocí komentářů a @zmínek
- Přehled historie: Než zahájíte novou analýzu, rychle si projděte předchozí zjištění a zjistěte, zda se váš tým již někdy potýkal s podobným problémem, čímž ušetříte drahocenný čas
🚀 Ideální pro: Týmy, které chtějí mít k dispozici prohledávatelný záznam minulých analýz funnelu, hypotéz a doporučení.
5. Šablona pro audit a zlepšování procesů od ClickUp
Víte, že váš funnel má úniky, ale máte podezření, že problémem nejsou potenciální zákazníci, ale váš proces. Nekonzistentní kvalifikace, pomalé reakce a chaotické předávání mezi týmy jsou tichými zabijáky tržeb, které je bez systematického přezkumu těžké odhalit.
Šablona pro audit a zlepšování procesů od ClickUp poskytuje strukturovaný kontrolní seznam pro audit vašich stávajících procesů v nákupním trychtýři a pomáhá vám identifikovat, co nefunguje a co funguje.
Proč se vám to bude líbit:
- Systematická kontrola: Nechte se vést strukturou kontrolního seznamu auditem a proveďte komplexní kontrolu procesů v každé fázi funnelu, od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu
- Analýza mezer: Využijte specializované sekce k zaznamenání míst, kde váš proces selhává, a k identifikaci příležitostí ke zlepšení
- Automatizované úkoly: Automaticky spouštějte následné úkoly a přiřazujte je správné osobě, když je položka označena jako „vyžaduje zlepšení“ pomocí automatizací ClickUp.
- Ověření po změně: Proveďte tento audit po každé významné změně v prodejním trychtýři – například po zavedení nového CRM systému nebo restrukturalizaci prodejního týmu – abyste se ujistili, že nový proces funguje podle očekávání.
🚀 Ideální pro: Provozní a RevOps týmy, které provádějí audit procesů v nákupním trychtýři s cílem odhalit nefunkční předávání a nekonzistentní provádění.
6. Šablona pro analýzu příčin od ClickUp
Nestačí jen zjistit, kde dochází k úniku ve vašem funnelu. Bez hlubšího zkoumání riskujete, že zavedete povrchní opravy, které neřeší základní problém, což znamená, že únik se znovu objeví.
Šablona analýzy příčin od ClickUp vás provede strukturovanou analýzou příčin a pomůže vám pochopit skutečné faktory, které stojí za úniky ve vašem funnelu.
Proč se vám to bude líbit:
- Metodika 5 proč: Využijte metodiku 5 proč, která spočívá v opakovaném kladení otázek, abyste se dostali pod povrch problémů a odhalili jejich jádro.
- Vizuální brainstorming: Vytvořte diagram rybí kosti a vizuálně zmapujte všechny potenciální faktory přispívající k úniku pomocí ClickUp Whiteboards
- Návrhy založené na AI: Odhalte potenciální příčiny na základě kontextu úniku a podobných analýz z historie vašeho pracovního prostoru pomocí ClickUp Brain
- Vstupy napříč funkcemi: Šablonu můžete snadno sdílet a pozvat zainteresované strany z oddělení prodeje, marketingu a vývoje produktů, aby přispěly svými pohledy, protože úniky často přesahují hranice jednotlivých týmů
🚀 Ideální pro: Mezifunkční týmy, které diagnostikují příčiny úniku v nákupním trychtýři předtím, než zvolí řešení.
7. Šablona uživatelského toku od ClickUp
Šablona User Flow od ClickUp je ideální pro týmy, které analyzují digitální funnel – jako jsou webové stránky, aplikace nebo zkušební verze produktů – s cílem odhalit skryté překážky.
Pomůže vám to porozumět chování uživatelů a identifikovat příležitosti ke zlepšení celkového uživatelského zážitku. To samozřejmě pomáhá při odstraňování úniků v konverzním trychtýři.
Proč se vám to bude líbit:
- Vizuální mapování: Zmapujte každý krok uživatelské cesty, od počáteční vstupní stránky až po finální konverzní událost, pomocí struktury vývojového diagramu
- Společné mapování toků: Spolupracujte s celým týmem na mapování toků uživatelů v reálném čase pomocí tabulek ClickUp Whiteboards
- Anotace bodů tření: Označte body odchodu, matoucí prvky uživatelského rozhraní a další oblasti tření přímo na diagramu toku pomocí anotací a komentářů
- Ověření dat: Překryjte data z analýzy chování z nástrojů, jako jsou heatmapy a záznamníky relací, na vaši mapu toku, abyste ověřili své předpoklady na základě skutečného chování uživatelů
🚀 Ideální pro: PLG a marketingové týmy, které mapují digitální cesty s cílem najít překážky v uživatelské zkušenosti a body, kde dochází k odchodu uživatelů.
🎥 Chcete proměnit nesourodé brandingové a produktové zážitky v jednotnou, soudržnou a vylepšenou cestu? Toto video vám ukáže, jak na to.
8. Šablona tabule pro experimenty s růstem od ClickUp
Když máte desítky nápadů, jak opravit úniky v konverzním trychtýři, ale nemáte strukturovaný způsob, jak je otestovat, snadno se dostanete do situace, kdy nevíte, jak se rozhodnout. Dobré nápady tak zůstávají nevyužity, protože tým se nedokáže rozhodnout, co vyzkoušet jako první nebo jak měřit úspěch.
Šablona Growth Experiments Whiteboard od ClickUp poskytuje strukturované prostředí pro navrhování, provádění a analýzu experimentů zaměřených na růst, které vám pomohou zacelit úniky ve vašem funnelu.
Proč se vám to bude líbit:
- Plán experimentu: Zaznamenejte hypotézu experimentu, návrh testu, metriky úspěchu a výsledky – vše v jednom přehledném zobrazení
- Vizuální stanovení priorit: Brainstormujte a stanovujte priority nápadů na experimenty se svým týmem pomocí rámců, jako je poměr dopadu a úsilí, v ClickUp Whiteboards
- Využitelné výsledky: Okamžitě vytvářejte úkoly k zavedení úspěšných variant jako trvalých změn procesů propojením vaší experimentální tabule s ClickUp Tasks
- Přístup zaměřený na návratnost investic: Seřaďte experimenty podle jejich potenciálního dopadu a snadnosti implementace, abyste se mohli soustředit na neustálé zlepšování tam, kde to bude mít největší význam
🚀 Ideální pro: Týmy zaměřené na růst, které prioritizují a testují nápady na opravu úniků v konverzním trychtýři strukturovaným způsobem.
9. Kontrolní seznam pro audit marketingového trychtýře od HubSpot
Kontrolní seznam pro audit marketingového trychtýře od HubSpot nabízí rámec pro rychlý audit určený marketingovým týmům, které se zaměřují na výkonnost inboundového trychtýře. Je nejvhodnější pro týmy, které již pracují v ekosystému HubSpot.
Proč se vám to bude líbit:
- Formát kontrolního seznamu: Šablona obsahuje kontrolní seznam pro systematické prověření každé fáze marketingového trychtýře
- Zaměření na obsah: Zaměřuje se především na hodnocení magnetů na potenciální zákazníky, sekvencí pro péči o potenciální zákazníky a celkové výkonnosti obsahu
Omezení: Tento kontrolní seznam je zaměřen především na marketing a podrobněji se nezabývá fázemi předání do prodeje ani fázemi na konci nákupního trychtýře, což může představovat slepé místo.
🚀 Ideální pro: Marketingové týmy, zejména uživatele HubSpotu, kteří provádějí audit výkonu inboundového funnelu a hledají mezery v péči o potenciální zákazníky.
10. Šablona pro analýzu prodejního trychtýře v oblasti dopravy a logistiky od Template.net
Šablona pro analýzu prodejního trychtýře v oblasti dopravy a logistiky od Template.net je jednoduchá šablona ve stylu tabulkového procesoru určená pro ty, kteří řídí podnik v oblasti dopravy nebo logistiky. Pomůže vám analyzovat váš prodejní trychtýř v každé fázi, od generování potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu.
Je to dobrá volba pro týmy, které chtějí základní sledování bez pokročilých funkcí pracovního postupu.
Proč se vám to bude líbit:
- Předdefinované vzorce: Šablona automaticky vypočítá míry konverze mezi jednotlivými fázemi, takže si nemusíte vzorce vytvářet sami
- Snadné přizpůsobení: Základní struktura se snadno přizpůsobí různým konfiguracím funnelu a lze ji exportovat do různých formátů
Omezení: Jedná se o statickou šablonu, která vyžaduje ruční zadávání dat. Není propojena s živými zdroji dat, takže může rychle zastarat a nenabízí funkce pro spolupráci, jaké poskytuje integrovaná platforma.
🚀 Ideální pro: Týmy v oblasti dopravy a logistiky, které chtějí jednoduché sledování funnelu pomocí tabulek bez pokročilých funkcí pro řízení pracovních postupů.
Jak vybrat správnou šablonu pro analýzu úniků v konverzním trychtýři
Výběr správné šablony není otázkou preference – jde o to, aby šablona přesně odpovídala úkolu, který se snažíte splnit. Pokud se v tom zmýlíte, skončíte s neúplnými poznatky, nesouvislými daty a opravami, které nevydrží.
Zde je praktický způsob výběru na základě fáze analýzy, struktury týmu a zaměření na fázi funnelu. Nezapomeňte, že většina týmů dosahuje nejlepších výsledků kombinací více šablon.
Výběr podle fáze analýzy:
|Fáze analýzy
|Doporučené šablony
|Objevování a mapování
|Šablona prodejního procesu, šablona uživatelského toku
|Diagnostika
|Šablona pro analýzu příčin, šablona pro výsledky analýzy dat
|Testování a opravy
|Šablona tabule pro experimenty s růstem, šablona pro audit procesů
|Reporting
|Šablona analytické zprávy
Může se vám také hodit výběr podle typu vašeho týmu.
Pro organizace zaměřené na prodej může být velmi účinná kombinace šablony prodejního trychtýře a šablony pro analýzu příčin. Týmy zaměřené na marketing nebo růst založený na produktech (PLG) zjistí, že nejlepší výsledky přináší kombinace šablony uživatelského toku a šablony pro experimenty s růstem.
Hybridním týmům by prospělo kombinování více šablon v jediném pracovním prostoru, který propojuje údaje o prodeji, analýzu produktů a marketingovou výkonnost.
Některým týmům může také pomoci výběr podle zaměření na jednotlivé fáze funnelu.
- Úniky v horní části trychtýře: Použijte šablonu uživatelského toku spolu s šablonami zaměřenými na marketing k diagnostice problémů, jako je špatné zacílení, slabé sdělení nebo odchodů na vstupních stránkách
- Úniky v prostřední části funnelu: Použijte šablonu auditu procesů a šablonu výsledků analýzy dat k identifikaci překážek v procesech péče o potenciální zákazníky, onboardingu nebo kvalifikace.
- Úniky v dolní části funnelu: Zkombinujte šablonu prodejního funnelu se šablonou analýzy příčin a zaměřte se na neefektivitu ve fázi uzavření obchodu, námitky ohledně cen nebo mezery v realizaci prodeje
Opravte svůj funnel pomocí konvergovaného AI pracovního prostoru ClickUp
Většina týmů neuspěje proto, že si vybrala nesprávnou šablonu. Neuspějí proto, že jejich šablony jsou uloženy v různých nástrojích. Správa analýz napříč nesouvislými tabulkami, dokumenty a aplikacemi pro řízení projektů vede pouze k nadměrnému množství nástrojů a nutí týmy neustále přepínat mezi různými kontexty
Tato roztříštěnost kontextu brzdí dynamiku. Ztrácejí se poznatky, narušují se předávky a nikdo nemá celkový přehled.
ClickUp není jen další nástroj pro analýzu funnelu – je to konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, kde je celý proces analýzy funnelu soustředěn na jednom místě.
- Vytvářejte a propojujte všechny šablony – od uživatelských toků po prodejní pipeline – v jediném pracovním prostoru
- Propojte úkoly, data, dashboardy a dokumenty, aby každý poznatek vedl k konkrétním krokům
- Využijte umělou inteligenci k odhalení vzorců, shrnutí zjištění a urychlení rozhodování
- Zajistěte, aby týmy prodeje, marketingu a produktového vývoje pracovaly v souladu na základě stejných informací v reálném čase
Často kladené otázky
Šablona prodejního trychtýře vám pomůže vizualizovat a spravovat obchody v jednotlivých fázích, zatímco šablona pro analýzu úniků v trychtýři je speciálně navržena k diagnostice toho, kde a proč potenciální zákazníci odpadávají. První z nich považujte za operativní sledování a druhou za diagnostické vyšetřování.
Většině týmů vyhovují čtvrtletní hloubkové analýzy doplněné o méně náročné měsíční kontroly klíčových metrik konverze. Pokud jste nedávno změnili strukturu konverzního trychtýře, uvedli na trh nový produkt nebo zaznamenali náhlý pokles konverzí, měli byste okamžitě provést analýzu.
Úniky v rané fázi, ke kterým dochází mezi fázemi povědomí a zájmu, obvykle naznačují problémy s komunikací nebo cílením. Úniky v pozdní fázi, ke kterým dochází od zvažování až po nákup, obvykle poukazují na problémy s řešením námitek, cenami nebo konkurenčním postavením.
Ne tak úplně. Různé fáze analýzy vyžadují různé struktury. Většina týmů používá dvě nebo tři šablony najednou – jednu pro mapování trychtýře, jednu pro analýzu příčin a další pro sledování experimentů a vykazování výsledků.