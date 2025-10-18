Bezplatné šablony uživatelského toku Miro pro zefektivnění návrhu UX

Produktový tým jednou strávil týdny debatováním o tom, proč jejich nový proces registrace nefunguje.
Formuláře vypadaly jednoduše, text byl srozumitelný a tlačítka byla přesně tam, kde si uživatelé přáli.
Když však zmapovali kroky, které zákazník skutečně podnikl, zjistili problém: uživatelé odcházeli v polovině cesty, protože byla přeplněná zbytečnými kliknutími. 🫤
Od vstupních bodů po rozhodovací momenty – šablony uživatelského toku Miro vše vizuálně znázorňují, což usnadňuje odhalování překážek a navrhování intuitivních zážitků.
Podívejme se na některé z nejlepších šablon, které můžete začít používat ihned.
A jako třešničku na dortu se podíváme také na několik vynikajících šablon ClickUp, které zvyšují efektivitu procesů a spolupráci v týmu. 🤩
Nejlepší šablony uživatelských toků v přehledu
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon uživatelských toků Miro a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona uživatelského toku Miro
|Stáhnout tuto šablonu
|Předem připravené tvary, nekonečné plátno, spolupráce v reálném čase, režim prezentace
|UX designéři, projektoví manažeři, vývojáři mapující cesty uživatelů
|Tabule Miro
|Šablona diagramu uživatelského rozhraní Miro
|Stáhněte si tuto šablonu
|Prvky uživatelského rozhraní, mapování navigace, seskupené sekce, podrobný návod
|UX/UI designéři, projektoví manažeři, vývojáři vytvářející rozhraní
|Tabule Miro
|Šablona toku obrazovky Miro
|Stáhněte si tuto šablonu
|Sekvencování wireframů, navigační cesty, zpětná vazba v reálném čase
|UX designéři, projektoví manažeři, vývojáři ověřující toky
|Tabule Miro
|Šablona zákaznické cesty Miro
|Stáhněte si tuto šablonu
|Mapování kontaktních bodů, problémové body, plavecké dráhy, praktické vizuály
|Marketingové, produktové a CX týmy
|Tabule Miro
|Šablona diagramů toku Miro
|Stáhněte si tuto šablonu
|Standardní tvary, závislosti, přizpůsobitelné toky
|Analytici, projektoví manažeři, vývojáři mapující pracovní postupy
|Tabule Miro
|Šablona uživatelského toku ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mapování na více obrazovkách, štítky/barvy, propojení úkolů, spolupráce v reálném čase
|Projektoví manažeři, návrháři UX, marketingové týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona diagramu procesního toku ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Plavecké dráhy, paralelní úkoly, kontrolní body, mapování komunikace
|HR, provoz, mezifunkční týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona diagramu datového toku ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|DFD notace, odhalování redundance, propojení obchodu a technologií
|Systémoví analytici, vývojáři, obchodní týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona koncepční mapy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Centrální koncept, označené konektory, barevné kódování
|Pedagogové, produktové týmy, výzkumníci
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp pro mapování cesty zákazníka
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rozdělení fází, sledování emocí, odpovědnost týmu
|Marketing, CX, produktové týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp Swimlane Process Map
|Získejte bezplatnou šablonu
|Plavecké dráhy, mapování předávání, sledování neefektivity
|Provoz, projektový management, zaškolování, mezioborové pracovní postupy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp UML Activity
|Získejte bezplatnou šablonu
|Notace UML, paralelní toky, rozpis případů použití
|Softwaroví architekti, týmy inženýrů
|ClickUp Whiteboard
|Šablona ClickUp UX Roadmap
|Získejte bezplatnou šablonu
|Sladění výzkumu, sledování fází, více zobrazení
|UX designéři, produktové týmy, vedení
|ClickUp Whiteboard, Seznam
|Šablona ClickUp pro testování použitelnosti
|Získejte bezplatnou šablonu
|Plánování relací, pole pro zpětnou vazbu, více zobrazení
|Týmy UX/UI, produktoví designéři, analytici
|ClickUp Whiteboard, Seznam
Co jsou šablony uživatelských toků Miro?
Šablona uživatelského toku Miro je vizuální rámec, který mapuje, znázorňuje a dokumentuje posloupnost kroků, které uživatel provádí, aby splnil konkrétní úkol nebo dosáhl cíle v rámci digitálního produktu nebo služby.
Pomáhá týmům UX a produktovým týmům ilustrovat cesty uživatelů, rozhodovací body a interakce, což usnadňuje společný návrh, kontrolu a optimalizaci uživatelských zkušeností.
🧠 Zajímavost: Termín „uživatelská zkušenost“ poprvé použil Donald Norman v roce 1993, když pracoval ve společnosti Apple, a znamenal významný posun v zaměření designu od estetiky k funkčnosti zaměřené na uživatele.
Co dělá šablonu uživatelského toku Miro dobrou?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hledání dobrých příkladů uživatelských toků Miro:
- Jasná vizualizace každého kroku uživatele, rozhodovacího bodu a výsledku
- Snadné přizpůsobení pro různé případy použití a cíle produktu
- Logická organizace od vstupu po výstup, s jasně označeným začátkem a koncem.
- Použití standardizovaných symbolů vývojového diagramu (ovály pro začátek/konec, obdélníky pro akce, kosočtverce pro rozhodnutí, šipky pro směr toku)
- Funkce pro spolupráci pro vzájemnou zpětnou vazbu, komentáře a asynchronní vstupy týmu
- Zaměřte se na cíle uživatelů a podnikání, udržujte toky orientované na cíle a zaměřené na uživatele.
🔍 Věděli jste? V 80. letech 20. století grafické uživatelské rozhraní (GUI) revolučním způsobem změnilo design tím, že přesunulo důraz ze statické estetiky na interaktivní zážitky. Tím byl položen základ moderního designu UX.
5 šablon uživatelského toku Miro
Zde je několik šablon Miro, které můžete použít:
1. Šablona uživatelského toku Miro
Šablona uživatelského toku Miro pomáhá týmům mapovat cesty uživatelů krok za krokem, od vstupních bodů po rozhodnutí a výsledky. Díky integrovaným tvarům, konektorům a nástrojům pro spolupráci zjednodušuje interakci uživatelů s produktem a identifikuje oblasti, které je třeba vylepšit.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Navrhujte strukturované příklady uživatelských toků pomocí předem připravených tvarů a spojovacích prvků.
- Zmapujte složité, víceúrovňové cesty na nekonečném plátně.
- Zefektivněte spolupráci pomocí komentářů v reálném čase, zmínek a společné editace.
- Propojte toky s produktovými specifikacemi, syntézou výzkumu nebo poznámkami z jednání pro kontext.
- Prezentujte cesty uživatelů zainteresovaným stranám hladce pomocí režimu „Prezentace“ v diagramu toku uživatelů.
📌 Ideální pro: UX designéry vytvářející onboardingové toky, produktové manažery vylepšující navigační cesty a vývojáře, kteří potřebují jasný vizuální plán pro interakce uživatelů.
📖 Přečtěte si také: Metody výzkumu UX pro zlepšení uživatelské zkušenosti
2. Šablona diagramu uživatelského rozhraní Miro
Šablona Miro UI Flowchart Template pomáhá týmům zmapovat strukturu a navigaci digitálních produktů. Vizualizuje obrazovky, akce a rozhodovací body, což usnadňuje návrh uživatelsky přívětivých rozhraní a odhalení mezer v navigaci ještě před zahájením vývoje.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Navrhujte intuitivní toky produktů pomocí předem připravených prvků uživatelského rozhraní a konektorů.
- Vizualizujte navigační cesty mezi obrazovkami, abyste včas odhalili problémy s použitelností.
- Organizujte složité toky pomocí seskupených sekcí pro správce, přihlášené uživatele nebo zobrazení zákazníků.
- Prezentujte toky zainteresovaným stranám v přehledném, podrobném návodu.
📌 Ideální pro: UX/UI designéry vytvářející UX strategie pro budování rozhraní aplikací, produktové manažery testující logiku navigace a vývojáře převádějící toky do funkčních návrhů.
🧠 Zajímavost: V roce 1955 vydal průmyslový inženýr Henry Dreyfuss knihu Designing for People (Design pro lidi), ve které zdůraznil význam designu zaměřeného na člověka při vývoji produktů.
3. Šablona toku obrazovky Miro
Šablona Miro Screen Flow pomáhá týmům zmapovat, jak se uživatelé pohybují v aplikaci nebo na webových stránkách, obrazovka po obrazovce.
Tato šablona wireframu rozvrhuje wireframy v pořadí a propojuje je s navigačními cestami na tabuli Miro. Usnadňuje ověření logiky designu, identifikaci slepých uliček a vylepšení uživatelské cesty před vývojem.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Propojte obrazovky šipkami, abyste jasně znázornili akce a přechody uživatelů.
- Zmapujte podrobné toky pro registraci, přihlášení, vyhledávání a správu profilů.
- Spolupracujte v reálném čase s designéry, produktovými manažery a vývojáři a získejte rychlou zpětnou vazbu.
📌 Ideální pro: UX designéry testující logiku rozvržení, produktové manažery kontrolující navigační toky a vývojáře zajišťující, aby přechody mezi obrazovkami odpovídaly požadavkům.
📮 ClickUp Insight: 24 % pracovníků tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v tom, aby se věnovali smysluplnější práci, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina pracovníků se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných AI agentů, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, AI agent ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
4. Šablona zákaznické cesty Miro
Šablona Miro Customer Journey Template pomáhá zaznamenat každý kontakt zákazníka s produktem nebo službou. Můžete zmapovat různé fáze, cíle a problematické body, abyste snadno identifikovali příležitosti ke zlepšení a sladili mezifunkční týmy s potřebami zákazníků.
Týmy marketingu, prodeje, produktového vývoje a podpory mohou pracovat na stejné mapě uživatelské zkušenosti.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zmapujte interakce se zákazníky v různých fázích a kanálech od začátku do konce.
- Zachyťte cíle, slabá místa a emoce uživatelů pomocí vizuálních prvků a lepících poznámek.
- Organizujte aktivity v cestách do strukturovaných plaveckých drah pro přesnější analýzu.
- Prezentujte cesty v přehledném vizuálním znázornění, které umožňuje využít data o zákaznících.
📌 Ideální pro: marketingové týmy vylepšující kampaně, produktové manažery přizpůsobující funkce potřebám zákazníků a specialisty na zákaznickou zkušenost zlepšující celkovou zkušenost.
🔍 Věděli jste? Dotazník uživatelské zkušenosti (UEQ), vyvinutý v roce 2008, je široce používaným nástrojem pro hodnocení kvality uživatelské zkušenosti s digitálními produkty.
5. Šablona diagramů toku Miro
Šablona Miro Flow Diagrams zjednodušuje složité procesy tím, že vizuálně mapuje každý krok. Nezáleží na tom, zda dokumentujete systém, pracovní postup nebo rozhodovací proces. Software pro tvorbu vývojových diagramů poskytuje jasnou strukturu, která snižuje nejednoznačnost.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte procesní toky pomocí standardizovaných tvarů, jako jsou rozhodnutí, akce a spojky.
- Vizualizujte závislosti a sekvence, abyste včas odhalili úzká místa.
- Přizpůsobte toky pomocí textu, barev a štítků pro větší přehlednost a sladění.
📌 Ideální pro: Obchodní analytiky zefektivňující provoz, projektové manažery mapující pracovní postupy a vývojáře objasňující logiku systému.
🔍 Věděli jste? V roce 1947 přijala Americká společnost strojních inženýrů standardní symboly pro diagramy procesních toků (odvozené z práce Gilbretha), které položily základ pro moderní konvence procesních toků a diagramů UX.
Omezení používání Miro pro navrhování uživatelských toků
Miro má několik omezení, která mohou ovlivnit efektivitu pracovních postupů a zkušenosti týmu. Podívejme se na některé, kterým se musíte vyhnout:
- Pomalý výkon na velkých nebo složitých tabulkách, zejména s obsahem bohatým na funkce, může bránit spolupráci a iteracím v reálném čase.
- Přetížení funkcemi může být pro členy týmu bez technických znalostí příliš náročné, což ztěžuje zaškolení a základní používání.
- Omezení tvarů (například 6 000 symbolů na tabuli) omezují rozsah rozsáhlých uživatelských toků nebo vývojových diagramů.
- Zvláštnosti navigace a výběru (výběr tažením vs. přesouvání objektů) mohou způsobit časté nechtěné úpravy a frustrovat uživatele.
- Nestrukturovaná organizace tabule vede k nepřehledným pracovním prostorům, protože organizování tabulek do složek nebo podprojektů je zdlouhavé.
- Postrádá pokročilé funkce grafického designu, takže není vhodný pro jemné vizuální nebo vysoce věrné designové práce.
Alternativní šablony uživatelských toků
ClickUp je komplexní aplikace pro práci , která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci na jedné platformě – a to vše díky automatizaci a vyhledávání pomocí umělé inteligence nové generace.
Zde je několik vynikajících šablon, které nabízí software pro sledování uživatelů:
1. Šablona uživatelského toku ClickUp
Šablona uživatelského toku ClickUp usnadňuje vizualizaci toho, jak se uživatelé pohybují ve vašem produktu, na vašem webu nebo ve vaší službě. Od vstupních bodů po rozhodnutí a akce vám tato šablona pomůže dokumentovat a optimalizovat cestu uživatele. A protože je vytvořena v ClickUp Whiteboards, můžete toky přímo propojit s úkoly, zpětnou vazbou a realizací projektu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zmapujte více obrazovek a rozhodnutí uživatelů, abyste odhalili problematická místa ve vašem pracovním postupu při návrhu webových stránek.
- Přizpůsobte toky pomocí štítků, textu a barev pro rychlé rozpoznání a sladění.
- Sdílejte profesionální a propracované uživatelské toky se zainteresovanými stranami, abyste se před zahájením vývoje shodli na rozhodnutích týkajících se designu.
📌 Ideální pro: Produktové manažery navrhující onboardingové zážitky, UX designéry ověřující uživatelské cesty a marketingové týmy mapující konverzní trychtýře.
🚀 Výhoda ClickUp: Tabule ClickUp vám umožňují načrtnout cesty uživatelů, zmapovat rozhodovací body a vizuálně propojit každý krok v reálném čase s vaším týmem. Navíc díky generování obrázků pomocí umělé inteligence můžete okamžitě oživit abstraktní koncepty nebo obrazovky, aniž byste potřebovali externí vizuální nástroje. 👇🏼
2. Šablona diagramu procesního toku ClickUp
Šablona ClickUp Process Flow Chart Template vám pomůže rozložit složité pracovní postupy na jasné, podrobné vizuální prvky. Můžete mapovat náborové procesy, schvalovací procesy a předávání mezi týmy. Namísto pouhého zobrazení akcí a výsledků organizuje úkoly podle rolí. Tímto způsobem uvidíte odpovědnosti napříč náborovými manažery, náboráři, potenciálními uchazeči nebo jakýmkoli jiným týmem.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Organizujte procesy pomocí plaveckých drah, abyste jasně rozdělili odpovědnosti mezi různé role nebo týmy.
- Sledujte paralelní úkoly a překrývání mezi zúčastněnými stranami, nejen postupné kroky.
- Přidejte cesty zamítnutí, schválení nebo kontrolní body, abyste vizualizovali, co se stane, když věci nejdou podle plánu.
- Zaznamenejte jak rozhodovací, tak komunikační body v jediném toku.
📌 Ideální pro: HR týmy standardizující fáze náboru, vedoucí provozu zajišťující dodržování procesů a mezifunkční týmy.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain je projektový manažer využívající umělou inteligenci, který vám pomůže zefektivnit pracovní postupy při navrhování uživatelského rozhraní.
Například při mapování uživatelských toků se můžete zeptat:
- Vytvořte uživatelský tok pro proces platby na základě našeho nejnovějšího výzkumu UX.
- Navrhněte vylepšení toku této vstupní stránky, abyste snížili počet odchodů.
- Vytvořte seznam úkolů pro implementaci nového onboardingového toku.
Nástroj AI analyzuje stávající úkoly, dokumenty a pracovní postupy a během několika sekund poskytne praktická doporučení.
3. Šablona diagramu datového toku ClickUp
Šablona diagramu datového toku ClickUp vám pomůže zmapovat, jak se informace pohybují v systému. Zaměřuje se na vstupy, ukládání a výstupy dat, což z ní činí nepostradatelný nástroj pro systémové architekty, vývojáře a analytiky. Získáte strukturovaný způsob vizualizace toho, jak jsou informace vytvářeny, transformovány a sdíleny, a to pomocí symbolů procesů, datových úložišť a externích entit.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Standardizujte notaci DFD (entity, procesy, datová úložiště, toky), aby byly diagramy srozumitelné pro všechny.
- Odhalte nadbytečnosti, neefektivnosti nebo chybějící propojení před implementací systému.
- Zaznamenávejte pohyb dat způsobem, který propojuje obchodní a technické týmy.
📌 Ideální pro: Systémové analytiky dokumentující architekturu dat, vývojáře navrhující integrace a obchodní týmy objasňující, jak se informace pohybují mezi aplikacemi.
4. Šablona koncepční mapy ClickUp
Šablona ClickUp Concept Map vám pomůže zachytit, uspořádat a propojit nápady.
Jako šablona vývojového diagramu vám umožňuje začít s centrálním konceptem, rozvětvit se do podkonceptů a propojit je s nápady a výsledky. Díky tomu je obzvláště účinná pro brainstorming, mapování znalostí a zkoumání abstraktních nebo složitých témat.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Začněte s ústředním konceptem a rozvětvujte se do podkonceptů, nápadů a výsledků pro nelineární myšlení.
- Vizualizujte vztahy pomocí označených spojů (např. „vede k“, „je pro“, „může být“) a zachyťte tak jejich význam.
- Proměňte abstraktní brainstormingové sezení v jasné vizuální mapy, které inspirují k akci.
- Přizpůsobte uzly a konektory pomocí barev a štítků pro větší přehlednost a kontext.
📌 Ideální pro: pedagogy vysvětlující pojmy, produktové týmy brainstormující funkce, výzkumníky mapující oblasti znalostí a stratégy propojující nápady s výsledky.
🚀 Výhoda ClickUp: Mind mapy ClickUp promění vaše nápady v dynamické vizuální pracovní postupy.
Rychle mapujte cesty uživatelů, brainstormujte alternativní toky nebo propojujte designové prvky v jediném interaktivním prostoru. Každý uzel lze převést na proveditelné úkoly, propojit s dokumenty nebo přiřadit členům týmu, což zajišťuje plynulou spolupráci.
5. Šablona ClickUp pro mapování cesty zákazníka
Šablona ClickUp Customer Journey Map vám pomůže vidět váš produkt nebo službu očima zákazníka. Rozdělte celou cestu do fází: povědomí, zvažování a konverze. Můžete také sledovat, co zákazníci dělají, jak se cítí a co prožívají v každém kroku.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vizualizujte cestu zákazníka do jasných fází s koordinovanými akcemi, kontaktními body a zážitky.
- Zachyťte emoce zákazníků, abyste odhalili problematické body a momenty radosti.
- Přiřaďte odpovědnost, aby za každou fázi cesty odpovídal odpovědný vedoucí týmu.
📌 Ideální pro: marketingové týmy zlepšující kampaně, vedoucí pracovníky v oblasti zákaznické zkušenosti zvyšující spokojenost zákazníků a produktové týmy přizpůsobující funkce skutečným potřebám uživatelů.
6. Šablona ClickUp Swimlane Process Map
Šablona ClickUp Swimlane Process Map vnáší jasnost do složitých, mezifunkčních procesů. Rozděluje odpovědnosti do „pruhů“ pro každou roli, oddělení nebo zúčastněnou stranu. Díky tomu je snadné zjistit, kdo za co odpovídá, jak se úkoly přesouvají mezi týmy a kde mohou nastat překážky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte procesy do jednotlivých částí, abyste ukázali, který tým nebo role je zodpovědná za každý krok.
- Zmapujte předávání úkolů, abyste odhalili zpoždění, překrývání nebo rizika nesprávné komunikace.
- Identifikujte neefektivnosti sledováním toku práce mezi týmy nebo odděleními.
📌 Ideální pro: Provozní týmy, projektové manažery, procesy zapracování nových zaměstnanců, meziresortní iniciativy a jakýkoli pracovní postup, který vyžaduje více předávek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Miro
7. Šablona aktivit ClickUp UML
Šablona ClickUp UML Activity Template vám pomůže zmapovat podrobné pracovní postupy a kontrolovat logiku toku v softwaru nebo obchodních procesech. Na rozdíl od jednodušších vývojových diagramů vám tato šablona umožňuje zachytit podmíněné cesty, smyčky, souběžné akce a přechody, jak jsou definovány v jednotném modelovacím jazyce (UML).
Navíc, protože je tento diagram integrován do ClickUp Whiteboards, můžete jej vložit do svého celkového plánu projektu a propojit s úkoly, aby všichni měli stejné informace.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zobrazte komplexní chování uživatelů: rozvětvení, spojení, rozhodovací větve, paralelní toky a toky objektů.
- Používejte formální strukturu, která je známá jak technickým týmům (vývojářům, architektům), tak i zainteresovaným stranám bez technických znalostí.
- Rozložte případy použití nebo funkce na podrobné kroky činnosti, abyste odhalili skrytou logiku nebo okrajové případy.
📌 Ideální pro: Softwarové architekty dokumentující pracovní postupy v konkrétních případech a technické týmy modelující chování před vývojem.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX posouvá řízení projektů pomocí umělé inteligence na novou úroveň a pomáhá návrhářům UX proměnit statické toky v praktické a optimalizované pracovní postupy. Můžete jít nad rámec jednoduchého vytváření úkolů: analyzuje vaše návrhy, navrhuje vylepšení a dokonce předpovídá úzká místa, než k nim dojde.
Spolehněte se na něj v následujících případech:
- Technologie převodu řeči na text: Převádějte nahlas vyslovené nápady na úkoly, komentáře nebo poznámky, ať jste kdekoli.
- Správa rozšiřování AI: Spojte více LLM do jednoho nástroje
- Optimalizace pracovních postupů: Získejte podrobnou analýzu svých toků a přehled o možnostech zlepšení, alternativních cestách nebo potenciálních úzkých místech.
8. Šablona plánu UX ClickUp
Šablona ClickUp UX Roadmap vám pomůže plánovat, vizualizovat a sledovat proces návrhu UX v čase. Ať už vytváříte něco nového nebo vylepšujete stávající produkt, tato šablona vám pomůže ujasnit si vaše dlouhodobé cíle v oblasti UX.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Provádějte uživatelský průzkum, abyste sladili nápady a obchodní cíle, takže se práce zaměří na to, na čem záleží.
- Sledujte pokrok pomocí fází jako Otevřeno, Dokončeno a dalších, abyste mohli monitorovat všechny úkoly UX.
- Plánujte a vytvářejte nápady pomocí několika zobrazení, včetně zobrazení tabule pro brainstorming a průvodce pro začátečníky pro zaškolení nových zaměstnanců.
📌 Ideální pro: UX designéry, produktové týmy, vedení a zainteresované strany z různých oddělení, které potřebují společný referenční rámec pro nadcházející práci v oblasti UX.
9. Šablona pro testování použitelnosti ClickUp
Šablona ClickUp pro testování použitelnosti vám poskytuje prostor pro plánování, organizaci a provádění testů použitelnosti. Takto můžete vidět, jak skuteční uživatelé interagují s vaším produktem a kde mají potíže, abyste mohli provést informovaná vylepšení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Naplánujte si podrobně uživatelské testovací relace pomocí polí pro cíle, úkoly, výsledky, účastníky a poznámky.
- Kategorizujte příklady testování použitelnosti a zpětnou vazbu pomocí vlastních polí, aby zainteresované strany získaly přehled o tom, co je důležité.
- Přepínejte mezi několika zobrazeními ClickUp, jako jsou tabule, seznam, Ganttův diagram, kalendář, pracovní vytížení a další, aby odpovídaly způsobu, jakým vy a váš tým nejlépe přemýšlíte a pracujete.
📌 Ideální pro: týmy UX/UI, produktové designéry a obchodní analytiky, kteří chtějí získat jasné a praktické informace o použitelnosti přímo z interakcí uživatelů.
Zde je názor Bazzy Gilberta, produktového manažera společnosti AccuWeather, na ClickUp:
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Vytvořením rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, jsou vzdálené týmy schopny pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabulek je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
Navrhněte svůj tok pomocí ClickUp
Uživatelské toky rozhodují o tom, jak jednotlivci interagují s vaším produktem. Nástroje jako šablony uživatelských toků Miro jsou skvělé pro načrtnutí cest a včasné odhalení problémových míst.
Ale s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, můžete tyto toky proměnit ve skutečné projekty.
Použijte je k rozdělení nápadů na úkoly, přiřazení úkolů kolegům, sledování pokroku pomocí dashboardů a dokonce i ke spolupráci v reálném čase. Zde se setkává mapování s řízením a skvělé plány UX se mění ve skvělé uživatelské zážitky.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅