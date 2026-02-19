10 nejlepších alternativ Stepfun AI pro [rok]

Stejně jako většina samostatných nástrojů AI má i Stepfun AI své silné stránky. Týmy, které jej používají, však často přecházejí mezi záložkami, aby mohli dokončit svou práci.
Musíte zkopírovat a vložit kontext ze svého projektového plánu do AI a poté výsledky přenést zpět do svého seznamu úkolů. Výsledek? Každým přepnutím ztrácíte drahocenný čas a soustředění.
Výzkum ClickUp zjistil, že 42 % narušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Pokud jste zde, pravděpodobně jste si také uvědomili, že nástroje, které zůstávají izolované od vaší práce, pouze zvyšují režijní náklady.
Pokud tedy váš tým hledá nástroje AI, které vám pomohou pracovat rychleji, tento průvodce vás seznámí s 10 praktickými alternativami Stepfun AI, od open-source modelů pro vývojáře až po Converged AI Workspace – konsolidovanou platformu s integrovanou AI jako inteligentní vrstvou, která rozumí vaší práci. (Spoiler alert: Je to ClickUp )
Nejlepší alternativy Stepfun AI v přehledu
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy, které chtějí AI začlenit do každodenního řízení práce
|ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, více než 15 zobrazení
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|DeepSeek
|Vývojáři, kteří potřebují open-source modely uvažování
|DeepSeek-R1, open-source váhy, kódovací schopnosti
|Ceny založené na API
|Qwen
|Vícejazyčné týmy, které potřebují čínskou/anglickou AI
|Qwen2. 5 modelů, multimodální podpora, dlouhý kontext
|Open-source; k dispozici cloudové API
|Zhipu AI
|Čínské podniky, které potřebují AI v souladu s předpisy
|Série GLM-4, podnikové API, doručování dokumentů
|Ceny pro podniky
|Minimax
|Kreativní týmy zaměřené na AI hlas a generování obsahu
|Hailuo 2. 3 video engine, Speech 2. 8, konverzační AI
|Ceny založené na API
|Moonshot
|Týmy, které potřebují dlouhý kontext pro analýzu dokumentů
|Asistent Kimi, kontextová okna s milionem tokenů, zpracování dokumentů
|Bezplatné a placené úrovně
|Baichuan
|Čínské podniky potřebující lokalizované LLM
|Modely Baichuan, nasazení v podniku, adaptivní halucinace
|Ceny pro podniky
|ModelBest
|Výzkumníci zkoumající efektivní malé modely
|Rodina MiniCPM, nasazení na okraji sítě, open source
|Open-source
|Infinigence AI
|Týmy vyžadující optimalizovanou inferenci
|Optimalizace inferencí, model Omni, engine FlashDecoding++
|Ceny na míru
|Notion AI
|Týmy, které již používají Notion
|Otázky a odpovědi týkající se pracovního prostoru, pomoci při psaní, automatického vyplňování
|Doplněk nebo součástí placených tarifů
Proč zvolit alternativy Stepfun AI
Ačkoli Stepfun nabízí působivé funkce pro generování videí a konkurenceschopné ceny na svém domácím trhu, možná budete hledat alternativu. K tomu často dochází, když praktické překážky vedou k rozptýlení práce. To nutí váš tým spravovat roztříštěné nástroje, které spolu nekomunikují, místo aby dokončoval svou skutečnou práci.
Samostatné modely AI vyžadují k implementaci technické znalosti, což z jednoduché potřeby asistence AI dělá plnohodnotný vývojový projekt. Pokud vaše týmy nemají specializované vývojáře, představuje to významnou překážku. Neměli byste muset budovat mosty jen proto, abyste mohli používat své nástroje; potřebujete AI, která vám pomůže pracovat rychleji, aniž by zkomplikovala vaši sadu nástrojů.
Správná alternativa závisí na vašem technickém vybavení:
- Pokud jste vývojář, který umí pracovat s API a chcete vytvářet vlastní aplikace, ideální by pro vás mohl být open-source model jako DeepSeek nebo Qwen.
- Pokud jste tým, který chce pouze pracovat rychleji, konvergované pracovní prostředí s integrovanou AI vám ušetří starosti s integrací a umožní vám soustředit se na práci.
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na AI. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Nejlepší alternativy Stepfun AI, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Analyzovali jsme nejlepší konkurenty na základě toho, jak řeší reálné překážky, od efektivity infrastruktury po výzkum v dlouhodobém kontextu, abychom vám pomohli najít nástroj, který vyhovuje vašim konkrétním technickým požadavkům.
Zde jsou naše nejlepší doporučení:
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí AI začlenit do každodenní práce bez technického nastavení)
Alternativy Stepfun AI jsou obecně surové modely, které vyžadují, abyste kolem nich vytvořili rozhraní. ClickUp to mění tím, že z AI dělá nativního člena týmu v rámci nástrojů, které již používáte. Jedná se o konvergované AI pracovní prostředí, které sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty a týmový chat pod jednou střechou. Nativní AI vrstva ClickUp je nad tímto kontextem a skutečně rozumí vaší práci.
Kontextově citlivá AI, která žije tam, kde pracujete
Potřebujete AI pro práci ve stejné záložce, kde připravujete dokument nebo aktualizujete stav úkolu?
ClickUp Brain vám to umožní, protože je nejkomplexnějším a nejkontextovějším AI asistentem na světě. Protože vychází z vašich skutečných projektových dat, může shrnout úkoly za celý měsíc nebo navrhnout projektový brief na základě konkrétní historie vašeho týmu, aniž by bylo nutné kopírovat a vkládat kontext.
Z ClickUp můžete dokonce přistupovat k předním AI enginům (jako ChatGPT, Claude, Gemini a další). Tímto způsobem získáte ty nejlepší možné odpovědi nebo návrhy pro vaše potřeby, aniž byste se museli přihlašovat k odběru samostatných služeb.
Tím se eliminuje rozptýlení AI, kdy musíte pro různé typy úkolů používat více nástrojů AI.
💡 Tip pro profesionály: Chcete nástroj AI, který sjednotí kontext nejen uvnitř ClickUp, ale také z vašich dalších pracovních aplikací, jako jsou Google Drive, HubSpot, Figma atd.? Vyzkoušejte Brain MAX. Tato super aplikace AI pro stolní počítače vám umožní prohledávat pracovní prostor ClickUp a další připojené aplikace z jednoho místa. Můžete také použít vestavěnou funkci Talk to Text k diktování úkolů, poznámek a dokumentů – čtyřikrát rychleji než při psaní!
Agenti, kteří vlastní pracovní postupy od začátku do konce
Místo najímání vývojáře, který by integroval AI do vašeho pracovního postupu, ClickUp využívá Super Agents, aby vám usnadnil práci. Jedná se o AI týmové kolegy, které můžete přiřadit k úkolům nebo spustit pomocí automatizací bez kódu, aby třídili práci, sledovali překážky a generovali zprávy.
Zvládají komplexní práci od začátku do konce, aniž byste je museli řídit. A pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže vy nemusíte. Díky tomu je ClickUp jedinou alternativou Stepfun AI, která transformuje AI z kreativního experimentu na automatizovaný motor pro vaši každodenní práci.
🎥 Více informací o tom, jak fungují, se dozvíte v tomto krátkém vysvětlujícím videu:
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Automations : Vytvářejte vlastní automatizační pravidla bez psaní jediného řádku kódu pomocí nástroje ClickUp AI Automation Builder.
- ClickUp Docs : Vytvářejte a spolupracujte na projektových plánech, poznámkách z jednání a wiki přímo ve svém pracovním prostoru, což vám umožní vkládat živé úkoly a používat AI k úpravám obsahu v reálném čase.
- ClickUp Tasks : Organizujte práci pomocí vlastních stavů, vnořených podúkolů a závislostí úkolů, aby každý projekt probíhal podle plánu a členové týmu přesně věděli, co mají dělat dál.
- Zobrazení ClickUp : Vizualizujte svou práci více než 15 různými způsoby, včetně zobrazení ClickUp List, ClickUp Board, ClickUp Calendar a ClickUp Gantt, které umožňují každému oddělení vidět stejná data prostřednictvím jejich preferovaného zobrazení.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- AI, která rozumí kontextu vaší práce: Na rozdíl od samostatných modelů má ClickUp Brain přístup k vašemu pracovnímu prostoru, takže vám může poskytnout přesné odpovědi týkající se vašich konkrétních projektů a úkolů v ClickUp.
- Eliminuje rozptýlení nástrojů: Kombinací projektového řízení, dokumentů, ClickUp Chat a AI na jednom místě eliminujete rozptýlení nástrojů – neustálé přepínání mezi aplikacemi, které narušuje soustředění a vytváří informační silosy.
- Vysoce přizpůsobitelné bez technických znalostí: ClickUp můžete přizpůsobit přesným potřebám svého týmu pomocí vlastních polí ClickUp, automatizací a šablon ClickUp, aniž byste potřebovali vývojáře.
Nevýhody:
- Pro nové uživatele může být samotný počet funkcí ohromující, proto je nejlepší začít s šablonou a odtud pokračovat v objevování.
- Mobilní aplikace je výkonná, ale nemá k dispozici všechny funkce, které nabízí desktopová verze.
- Nastavení vysoce komplexních, vícestupňových automatizací může nějakou dobu trvat, než se dostane do správné podoby.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zpětná vazba od uživatele G2:
Líbí se mi, jak ClickUp kombinuje správu úkolů, dokumenty a týmovou spolupráci na jedné platformě. Je velmi flexibilní a umožňuje mi přizpůsobit pracovní postupy, stavy a zobrazení podle toho, jak můj tým skutečně pracuje. Díky tomu, že mám vše na jednom místě, nemusím tolik přepínat mezi nástroji a projekty jsou lépe organizované.
Líbí se mi, jak ClickUp kombinuje správu úkolů, dokumenty a týmovou spolupráci na jedné platformě. Je velmi flexibilní a umožňuje mi přizpůsobit pracovní postupy, stavy a zobrazení podle toho, jak můj tým skutečně pracuje. Díky tomu, že mám vše na jednom místě, nemusím tolik přepínat mezi nástroji a projekty jsou lépe organizované.
👀 Věděli jste, že... Průměrná společnost používá k práci 101 aplikací! To je hlavní příčina rozrůstání počtu nástrojů.
2. DeepSeek (nejlepší pro vývojáře, kteří potřebují open-source modely uvažování za nižší cenu)
Pokud jste vývojář, vaše frustrace z AI modelů je jiná. Pravděpodobně jste unaveni drahými, omezujícími API, které vám neposkytují potřebnou kontrolu. DeepSeek tento problém řeší přímo.
Zatímco Stepfun se zaměřuje na generování filmových videí, DeepSeek se zaměřuje na vysoce výkonné technické uvažování a generování kódu. Díky veřejnému zveřejnění váhových koeficientů modelu můžete obejít omezující cloudová API a spouštět inteligenci na vlastní infrastruktuře.
To vám dává svobodu prozkoumat model, upravit jej podle svých potřeb a vyhnout se nepředvídatelným nákladům na API. Tyto schopnosti z něj také dělají ideálního konkurenta Hugging Face.
Nejlepší funkce DeepSeek
- Model uvažování DeepSeek-R1: Tento model je speciálně navržen pro komplexní uvažování a vyniká v matematických úlohách, generování kódu a logické analýze.
- Open-source váhy: DeepSeek zveřejňuje váhy svých modelů, které si můžete stáhnout a spustit na svém vlastním hardwaru, abyste měli plnou kontrolu a dosáhli nákladové efektivity.
- Silné kódovací schopnosti: Modely dosahují dobrých výsledků v kódovacích benchmarcích, díky čemuž jsou užitečné pro dokončování kódu, ladění a generování šablon.
Výhody a nevýhody DeepSeek
Výhody:
- Nákladová efektivita: Lokální provádění inferencí eliminuje poplatky za API za každý dotaz, což představuje obrovskou úsporu pro aplikace s velkým objemem dat.
- Ochrana osobních údajů: Air-gapping modelu zajišťuje, že váš proprietární kód nikdy neopustí vaše interní prostředí.
- Vysoká technická přesnost: Konzistentně odpovídá nejmodernějším modelům v benchmarkových testech kódování a logického uvažování.
Nevýhody:
- Vyžaduje značné technické znalosti pro nasazení a správu, což jej činí nevhodným pro netechnické týmy.
- Dokumentace a podpora nejsou tak propracované jako u zavedených západních poskytovatelů.
- Pro spuštění modelů lokálně je nutné výkonné GPU.
Ceny DeepSeek
Ceny založené na API:
- 1 milion vstupních tokenů (cache hit): 0,028 $
- 1 milion vstupních tokenů (cache miss): 0,28 $
- 1 milion výstupních tokenů: 0,42 $
Hodnocení a recenze DeepSeek
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- Trustpilot: 2,3/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DeepSeek?
Uživatel Trustpilot poskytl smíšené hodnocení:
Pro průměrného uživatele, který potřebuje pomoc s psaním dopisů nebo obecné rady, například ohledně míst, která stojí za to navštívit během dovolené, je to opravdu dobré. Je také dobré na řešení matematických problémů. Pro programátory nebo citlivé politické problémy to asi není tak dobré, ale pro běžné použití je to zdarma a docela praktické. Moc se mi to líbí a často to používám.
Pro průměrného uživatele, který potřebuje pomoc s psaním dopisů nebo obecné rady, například ohledně míst, která stojí za to navštívit během dovolené, je to opravdu dobré. Je také dobré na řešení matematických problémů. Pro programátory nebo citlivé politické problémy to asi není tak dobré, ale pro běžné použití je to zdarma a docela praktické. Moc se mi to líbí a často to používám.
3. Qwen (nejlepší pro vícejazyčné týmy, které potřebují silný výkon AI v čínštině a angličtině)
Fragmentované nástroje AI často zklamou, pokud váš tým působí jak na západních, tak na čínských trzích. Vedou k nejednotné kvalitě, zdvojování úsilí a neefektivnímu workflow. To je běžný problém globálních týmů, které potřebují skutečně dvojjazyčnou AI, nikoli takovou, která nabízí pouze průměrný překlad.
Qwen, rodina velkých jazykových modelů Alibaba Cloud, je schopnou open-source alternativou pro takové týmy. Na rozdíl od Stepfunu, který se zaměřuje na video, vyniká Qwen v porozumění textu, generování kódu a multimodálních úkolech, které kombinují zpracování textu a obrazu.
S Qwenem můžete analyzovat obchodní dokument napsaný v čínštině a klást doplňující otázky v angličtině, aniž byste ztratili kontext. Otevřené váhy také znamenají, že jej můžete nasadit na vlastní infrastrukturu a získat tak maximální kontrolu.
Nejlepší funkce Qwen
- Nativní multimodální agent (Qwen3-VL): Jděte nad rámec jednoduchého rozpoznávání obrázků a fungujte jako vizuální agent, který dokáže ovládat PC nebo mobilní grafická uživatelská rozhraní a samostatně plnit úkoly.
- Model Qwen3-Coder-Next: Vyvažuje pomalé, pečlivé uvažování s rychlým provedením a konkuruje špičkovým modelům v úkolů softwarového inženýrství s více kroky.
- Dlouhá kontextová okna: Získejte nativní kontextové okno o velikosti 256 000 tokenů (rozšiřitelné na 1 milion), které umožňuje načíst celé učebnice nebo několikahodinová videa a vyhledávat konkrétní podrobnosti.
Výhody a nevýhody Qwen
Výhody:
- Silný multijazykový výkon: Je optimalizován pro čínštinu i angličtinu a poskytuje konzistentní kvalitu ve všech jazycích.
- Flexibilita open source: Modely můžete nasadit lokálně, abyste měli lepší kontrolu a vyhnuli se závislosti na API.
- Podpora významného poskytovatele cloudových služeb: Zapojení společnosti Alibaba Cloud zajišťuje pokračující vývoj a možnosti podnikové podpory.
Nevýhody:
- Používání spravované API mimo Čínu může u některých týmů způsobit zpoždění nebo problémy s dodržováním předpisů týkajících se dat.
- Některá dokumentace může být primárně v čínštině, což vyžaduje překlad.
- Podpora na podnikové úrovni je pro čínský trh lépe zavedená.
Ceny Qwen
- Qwen-Max: 6 $
- Qwen-Plus: 1,2 $
- Qwen-Flash: 0,4 $
- Qwen-Coder: 1,5 $
Poznámka: Tyto ceny jsou vypočítány na 1 milion zpracovaných tokenů*.
Hodnocení a recenze Qwen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- Trustpilot: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Qwen?
Uživatel Capterra zveřejnil svou zkušenost:
Alibaba Cloud je skvělá cloudová platforma, která se přizpůsobí různým prostředím: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS atd. Je to perfektní produkt pro začátečníky v oblasti cloud computingu, který má skvělý a efektivní tým podpory a dokumentaci (hlavně v anglickém jazyce).
Alibaba Cloud je skvělá cloudová platforma, která se přizpůsobí různým prostředím: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS atd. Je to perfektní produkt pro začátečníky v oblasti cloud computingu, který má skvělý a efektivní tým podpory a dokumentaci (hlavně v anglickém jazyce).
👀 Věděli jste? Současná generativní AI a další technologie mají potenciál automatizovat pracovní činnosti, které dnes zabírají 60 % až 70 % času zaměstnanců.
4. Zhipu AI (nejlepší pro čínské podniky, které potřebují AI připravenou k produkci a splňující místní předpisy)
Na rozdíl od kreativního zaměření Stepfun se Zhipu soustředí na podnikové aplikace: konverzační AI, správu znalostí a automatizaci podnikových procesů, vše optimalizované pro nuance čínského jazyka.
Pokud vaše společnost působí v Číně, čelíte spleti předpisů o dodržování předpisů, zákonů o umístění dat a omezené místní podpoře. Používání modelu hostovaného mimo zemi může být neuskutečnitelné, což vašemu týmu znemožní využívat nástroje AI, které potřebuje k udržení konkurenceschopnosti.
Zhipu AI je navržen přesně pro tento scénář. Vznikl na Tsinghua University a pohání ChatGLM, jeden z nejpopulárnějších konverzačních systémů AI v Číně. Poskytuje AI připravenou k produkci, která je v souladu s čínským programem AI, spolu s místní podpůrnou infrastrukturou, kterou podniky vyžadují.
Nejlepší funkce Zhipu AI
- Řada modelů GLM-4: Nejnovější modely společnosti Zhipu nabízejí vysoký výkon při úkolech v čínském jazyce, uvažování a generování kódu.
- Enterprise API se smlouvami SLA: Poskytuje přístup k API na podnikové úrovni s garancí dostupnosti a specializovanou podporou pro regulovaná odvětví.
- Kompletní doručení dokumentů: Nativní schopnost převést surové příkazy nebo data do formátovaných souborů .docx, .pdf a .xlsx, což z něj činí funkční nástroj pro generování souborů.
Výhody a nevýhody Zhipu AI
Výhody:
- Připraveno k použití na čínském trhu: Dodává se s certifikáty o lokálním uložení dat a shodě s předpisy, které jsou nezbytné pro čínské podniky.
- Silná konverzační AI: ChatGLM byl vylepšen na základě rozsáhlé zpětné vazby od uživatelů, což vedlo k přirozenému a efektivnímu dialogu.
- Podpora a přizpůsobení pro podniky: Nabízí služby jemného doladění a specializované možnosti nasazení, které open-source modely postrádají.
Nevýhody:
- Zaměřuje se především na čínský trh, což ho činí méně přístupným pro mezinárodní týmy.
- Ceny pro podniky vyžadují kontakt s prodejním týmem, což je méně transparentní než samoobslužné API.
- Méně vhodné pro týmy pracující převážně v angličtině nebo jiných jazycích
Ceny Zhipu AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zhipu AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- TrustPilot: Nedostatek recenzí
5. Minimax (nejlepší pro kreativní týmy zaměřené na obsah a hlas generovaný umělou inteligencí)
Minimax je hlavním kreativním konkurentem Stepfun, který přesouvá důraz z pouhého textového uvažování na špičkovou multimediální produkci. Jejich technologie pohání populární aplikaci Talkie, která uživatelům umožňuje komunikovat s AI postavami a demonstruje jejich schopnost udržet si osobnost a kontext během dlouhých konverzací.
Zaměřuje se na svět agentů – prostor, kde AI píše skripty a generuje přirozeně znějící zvuk a fyzikálně založené video, které k nim pasuje.
Nejlepší funkce Minimaxu
- Hailuo 2. 3 video engine: Využívá specializovanou fyzikální simulaci k zpracování realistického osvětlení, dynamiky tekutin a složitých mikroexpresí, čímž zlepšuje generované klipy.
- MiniMax Speech 2. 8: Jeho generování textu na řeč produkuje vysoce kvalitní, přirozeně znějící řeč v několika stylech, která je ideální pro dabing a zvukový obsah.
- Konverzační AI s konzistentností charakteru: Modely jsou navrženy tak, aby si zachovaly konzistentní osobnost, což umožňuje použití v aplikacích, jako jsou AI společníci nebo interaktivní postavy v příbězích.
Výhody a nevýhody Minimaxu
Výhody:
- Silné hlasové a zvukové schopnosti: Kvalita převodu textu na řeč je vhodná pro obsah na produkční úrovni.
- Konverzace založená na charakteru: Schopnost udržovat konzistentní osobnost umožňuje jedinečné aplikace, které generické chatboty nezvládnou.
- Ověření spotřebitelské aplikace: Úspěch jejich aplikace Talkie dokazuje, že jejich technologie funguje v reálném světě.
Nevýhody:
- Díky svému úzkému zaměření je méně vhodný pro analytické nebo kódovací úkoly.
- Dokumentace API a zdroje pro vývojáře nemusí být tak komplexní jako u větších poskytovatelů.
- Hlavním trhem je Čína, takže mezinárodní podpora může být omezená.
Ceny Minimax
- Starter: 10 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Max: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Minimax
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- TrustPilot: Nedostatek recenzí
6. Moonshot (nejlepší pro týmy, které potřebují extrémně dlouhý kontext pro analýzu dokumentů)
Velké jazykové modely mají často omezené kontextové okno, což znamená, že si mohou zapamatovat pouze několik stránek textu najednou. To vás nutí rozdělit dokument na části, zadávat je do AI jeden po druhém a poté odpovědi spojit dohromady. Není třeba vám říkat, jak frustrující a náchylný k chybám tento proces může být. A pravděpodobně souhlasíte, že to popírá smysl používání AI.
Moonshot AI, další čínská AI, způsobila rozruch tím, že nabízí dlouhá kontextová okna, která zvládnou miliony tokenů, což odpovídá tisícům stránek. S jejich chatovým asistentem Kimi můžete nahrát celou knihu a klást podrobné otázky, které vyžadují pochopení celého textu od začátku do konce.
Nejlepší funkce Moonshot
- Extrémně dlouhá kontextová okna: Zpracovávejte dokumenty s miliony tokenů, což umožňuje analýzu celých knih nebo rozsáhlých kódových základen v jediném dotazu.
- Chatovací asistent Kimi: Propracované rozhraní optimalizované pro analýzu dokumentů a výzkum, kde můžete nahrávat soubory a komunikovat s nimi formou konverzace.
- Funkce zpracování dokumentů: Integrovaná podpora různých formátů souborů s funkcemi navrženými pro profesionální práci s informacemi.
Výhody a nevýhody Moonshot
Výhody:
- Bezkonkurenční délka kontextu: Eliminuje potřebu rozdělování nebo shrnování dlouhých dokumentů, což často vede ke ztrátě informací.
- Design zaměřený na výzkum: Je obzvláště vhodný pro znalostní pracovníky, výzkumníky a analytiky.
- Praktický pracovní postup s dokumenty: Funkce jsou vytvořeny na základě reálných potřeb analýzy dokumentů.
Nevýhody:
- Díky svému specializovanému zaměření není ideální pro kreativní tvorbu nebo programování.
- Je k dispozici především na čínském trhu, takže mezinárodní přístup může být omezený.
- Zpracování extrémně dlouhých dokumentů může být pomalejší než standardní dotazy.
Ceny Moonshot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moonshot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- Trustpilot: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Moonshot?
Uživatel G2 ohodnotil Moonshot:
Největší výhodou tohoto softwaru je jeho snadno použitelné rozhraní.
Největší výhodou tohoto softwaru je jeho snadno použitelné rozhraní.
7. Baichuan (nejlepší pro čínské podniky, které potřebují lokalizované nasazení LLM)
Potřebujete model, který rozumí místní obchodní terminologii, splňuje zákony o uchovávání dat a zahrnuje podporu na podnikové úrovni? Baichuan Intelligence, významný čínský vyhledávač, vám může pomoci!
Společnost se zaměřuje na vytváření LLM optimalizovaných pro praktické použití v čínských podnicích, jako je zákaznický servis, správa znalostí a interní vyhledávání.
Na rozdíl od kreativních nástrojů Stepfun nabízí možnosti nasazení a funkce pro zajištění souladu s předpisy určené pro společnosti působící v Číně, což z něj činí spolehlivou volbu pro podniky, které potřebují lokalizované řešení AI s podporou.
Nejlepší funkce Baichuan
- Baichuan-M3 medical reasoning: Specializovaný vertikální model, který překonává lidské lékaře v klinickém vyšetřování a přesnosti diagnostiky
- Hybridní cloudové nasazení (InfiniCore): Umožňuje podnikům nasadit modely na lokálních serverech a v soukromých cloudech
- Adaptivní potlačení halucinací: Nabízí nativní architekturu s nízkou mírou halucinací, která interně ověřuje fakta, aniž by se spoléhala na externí záplaty.
Výhody a nevýhody Baichuan
Výhody:
- Infrastruktura připravená pro podnikové použití: Poskytuje možnosti nasazení a podpůrné struktury navržené pro potřeby čínských podniků.
- Vynikající optimalizace pro čínský jazyk: Dosahuje lepších výsledků při úkolech specifických pro danou doménu než obecné vícejazyčné modely.
- Praktické zaměření na podnikání: Funkce jsou orientovány na řešení reálných podnikových problémů.
Nevýhody:
- Omezená relevance pro týmy pracující převážně mimo Čínu
- Méně podpory komunity ve srovnání s mezinárodně známějšími alternativami
- Ceny pro podniky vyžadují přímý kontakt s prodejním týmem.
Ceny Baichuan
- Ceny založené na API v CNY
Hodnocení a recenze Baichuan
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- TrustPilot: Nedostatek recenzí
8. ModelBest (nejlepší pro výzkumníky, kteří zkoumají efektivní malé jazykové modely)
👀 Věděli jste? Průzkum ClickUp o vyspělosti AI ukazuje, že přístup k AI v práci je stále omezený – 36 % lidí k ní nemá vůbec přístup a pouze 14 % uvádí, že většina zaměstnanců s ní může skutečně experimentovat.
Pokud vám obrovská velikost a cena nejmodernějších modelů znemožňují experimentování s AI, nejste sami. Ať už vytváříte nativní chatbot nebo nasazujete AI na okrajové zařízení, jako je mobilní telefon, ModelBest nabízí řešení v podobě své rodiny modelů MiniCPM.
Tato organizace zaměřená na výzkum se soustředí na vylepšování menších jazykových modelů. Jsou dostatečně efektivní, aby fungovaly na hardwaru pro běžné spotřebitele, což otevírá nové možnosti pro týmy bez velkých rozpočtů.
ModelBest dokazuje, že k provedení úkolu není vždy nutné mít největší model, což z něj činí skvělou open-source alternativu pro výzkumníky a vývojáře, kteří se zajímají o efektivní AI.
ModelBest nejlepší funkce
- Rodina modelů MiniCPM: Série efektivních malých jazykových modelů, které vyžadují mnohem méně zdrojů než jejich větší protějšky.
- Zaměření na open source: Modely, trénovací kód a výzkum jsou veřejně dostupné, což podporuje spolupráci komunity.
- Možnost nasazení na okraji sítě: Modely jsou dostatečně malé, aby mohly běžet na mobilních zařízeních nebo jiném hardwaru nasazeném na okraji sítě, což umožňuje offline AI a aplikace s nízkou latencí.
ModelNejlepší klady a zápory
Výhody:
- Efektivita zdrojů: Můžete spouštět výkonné modely AI na skromném hardwaru bez nákladné infrastruktury.
- Transparentnost výzkumu: Open-source přístup umožňuje důkladnou kontrolu a akademické studium modelů.
- Možnosti nasazení na okraji sítě: Ideální pro aplikace, které musí běžet lokálně bez připojení k cloudu.
Nevýhody:
- Menší modely mají omezení a nejsou vhodné pro nejsložitější úlohy vyžadující uvažování.
- Jedná se o organizaci zaměřenou na výzkum s menší podporou podniků než komerční poskytovatelé.
- Dokumentace je určena technicky zaměřenému publiku.
ModelNejlepší ceny
- Ceny na míru
ModelBest hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- TrustPilot: Nedostatek recenzí
9. Infinigence AI (nejlepší pro týmy, které vyžadují optimalizovanou AI inferenci a nasazení na okraji sítě)
Infinigence AI se zaměřuje na infrastrukturní vrstvu AI stacku a řeší, jak provozovat vysoce výkonné modely za zlomek jejich obvyklých nákladů. Jejich optimalizační techniky mohou dramaticky snížit náklady na cloud computing a zlepšit latenci, čímž se stávají reálnými aplikace AI v reálném čase.
Je to vhodná volba pro technické týmy, které se potýkají s provozní stránkou nasazení AI.
Nejlepší funkce Infinigence AI
- Heterogenní infrastruktura MxN: Specializovaný výpočetní model, který umožňuje spouštět jednu AI úlohu současně na různých typech čipů
- Model Infini-Megrez-Omni: Model s 3B parametry na zařízení, který dosahuje špičkové přesnosti v rozpoznávání obrazu a zvuku.
- Engine FlashDecoding++: Poskytuje až trojnásobné zrychlení dekódování LLM, což umožňuje odezvu v reálném čase v konverzačních aplikacích.
Výhody a nevýhody Infinigence AI
Výhody:
- Snížení nákladů: Optimalizovaná inference může vést k významným úsporám na účtech za cloud u aplikací s velkým objemem dat.
- Zlepšení latence: Rychlejší odezvy umožňují použití v reálném čase, které by jinak nebylo možné.
- Flexibilita nasazení: Optimalizace Edge umožňuje AI běžet v prostředích bez spolehlivého připojení k internetu.
Nevýhody:
- Nejedná se o kompletní řešení; musíte si přinést vlastní model AI a mít technické znalosti k jeho implementaci.
- Výsledky optimalizace se mohou lišit v závislosti na modelu a použití.
- Je to méně relevantní pro týmy, jejichž primární potřebou jsou lepší AI schopnosti, nikoli lepší efektivita nasazení.
Ceny Infinigence AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Infinigence AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- TrustPilot: Nedostatek recenzí
10. Notion AI (nejlepší pro týmy, které již používají Notion a chtějí integrovanou asistenci AI)
Notion AI integruje AI asistenci přímo do pracovního prostoru, který již používáte pro své dokumenty, poznámky z jednání a plány projektů. Není třeba se učit nové nástroje ani nastavovat integrace. AI je přímo v rozhraní a je připravena vám pomoci psát, shrnovat a vyhledávat informace na vašich stránkách Notion.
To znamená, že se vyhnete integrační práci, kterou vyžadují samostatné modely. Jaká je nevýhoda? Jste vázáni na ekosystém Notion. A pokud vaše práce zahrnuje více platforem, kontext Notion AI je omezen na to, co je v Notion (na rozdíl od alternativy jako ClickUp, kde Brain MAX sdružuje kontext více aplikací na jednom místě!).
Nejlepší funkce Notion AI
- Otázky a odpovědi ve vašem pracovním prostoru: Ptejte se a získejte odpovědi přímo ze svých stránek a databází Notion.
- Pomoc při psaní: Vytvářejte, upravujte a shrňujte obsah přímo na stránce Notion, aniž byste museli přepínat do jiného nástroje.
- Vlastnosti automatického vyplňování: Automaticky vyplňujte pole databáze na základě obsahu stránky, což pomáhá snížit ruční zadávání dat.
Výhody a nevýhody Notion AI
Výhody:
- Není nutná žádná integrace: AI funguje ihned po instalaci, pokud již jste uživatelem Notion.
- Odpovědi s ohledem na kontext: Odpovědi jsou relevantní, protože vycházejí z vašich skutečných dokumentů.
- Plynulý pracovní postup: Asistence AI je k dispozici přímo tam, kde již pracujete.
Nevýhody:
- Je omezen na ekosystém Notion a nemůže přistupovat k informacím z jiných nástrojů.
- Funkce AI se zaměřují na psaní a vyhledávání znalostí, nikoli na složité uvažování nebo generování.
Ceny Notion
- Bezplatný tarif: Omezená zkušební verze AI
- Plus: 12 $/měsíc na osobu + omezená zkušební verze AI
- Podnikání: 24 $/měsíc na osobu
- Podnik: Ceny na míru
Notion AI hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2500 recenzí)
- TrustPilot: 2,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Uživatel Capterra se podělil o své zkušenosti:
Jeho přizpůsobitelný pracovní prostor udržuje vše organizované a funkce Q&A AI mi pomáhá rychle najít informace, což mi šetří čas během hektických dnů.
Jeho přizpůsobitelný pracovní prostor udržuje vše organizované a funkce Q&A AI mi pomáhá rychle najít informace, což mi šetří čas během hektických dnů.
Vyberte si správnou AI pro svůj aktuální pracovní postup
Při výběru alternativy k Stepfun AI nejde o to najít „nejlepší“ model v žebříčku. Jde o to vybrat ten správný nástroj pro práci, kterou váš tým potřebuje vykonat. Možnosti lze rozdělit do několika jasných kategorií.
- Pro vývojáře: Pokud máte technický tým a chcete vytvářet vlastní AI aplikace, open-source modely jako DeepSeek, Qwen a ModelBest nabízejí neuvěřitelnou flexibilitu a kontrolu nad náklady.
- Pro čínské podniky: Pokud působíte v Číně, poskytovatelé jako Zhipu AI a Baichuan nabízejí lokalizovaná řešení v souladu s předpisy a podnikovou podporou, kterou potřebujete.
- Pro specializované úkoly: Pokud máte specifické potřeby, jako je generování hlasového obsahu nebo analýza rozsáhlých dokumentů, jsou pro tyto konkrétní případy použití určeny specializované nástroje, jako jsou Minimax a Moonshot.
Pokud se však váš tým nechce stát odborníky na AI, máme pro vás jiné řešení. Problém samostatných modelů AI spočívá v tom, že vytvářejí více práce – musíte spravovat další nástroj, zadávat mu kontext a ručně přesouvat informace sem a tam. Tento problém řeší konvergované pracovní prostředí AI s nativní AI.
AI zabudovaná do vašich každodenních nástrojů, která již rozumí vašim projektům, dokumentům a pracovním postupům, vám pomáhá pracovat rychleji bez zbytečných nákladů. Namísto vytváření další práce začne za vás zpracovávat úkoly.
Začněte zdarma s ClickUp a zjistěte, jak vám integrovaná kontextová AI může urychlit práci.
Často kladené otázky (FAQ)
Stepfun AI je čínská společnost zabývající se umělou inteligencí, která se specializuje na generování videí a velké jazykové modely. Týmy často hledají alternativy kvůli omezenému přístupu mimo Čínu, potřebě různých funkcí AI, jako je textové uvažování, nebo požadavkům na umístění dat.
Poskytovatelé modelů AI nabízejí základní modely prostřednictvím API, které vývojáři používají k vytváření vlastních aplikací. Pracovní platformy založené na AI, jako je ClickUp, integrují AI přímo do nástrojů pro zvýšení produktivity a poskytují vám pomoc v rámci vašeho pracovního postupu bez jakékoli technické integrace.
Záleží na tom. Open-source modely jako Qwen a DeepSeek lze stáhnout a spustit na vlastní infrastruktuře kdekoli. Cloudová API od čínských poskytovatelů však mohou mít pro mezinárodní týmy problémy s latencí, dodržováním předpisů nebo přístupem, proto byste měli zkontrolovat jejich zásady týkající se umístění dat a podpory pro vaši oblast.
Pro netechnické týmy je ClickUp nejvhodnější volbou, protože ClickUp poskytuje asistenci AI přímo ve vašem pracovním prostoru. Není potřeba integrace API ani prompt engineering, takže získáte kontextově orientovanou AI, která rozumí vaší práci, aniž byste museli sami něco vytvářet.