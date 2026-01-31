10 nejlepších nástrojů umělé inteligence, které fungují offline v roce [rok]

Soukromí je základním lidským právem. A toto soukromí se promítá také do všech aspektů dnešní umělé inteligence. Podle zprávy společnosti Cisco se 64 % lidí obává, že by při používání nástrojů umělé inteligence mohlo dojít k neúmyslnému sdílení citlivých informací.
To je jeden z důvodů, proč offline nástroje umělé inteligence získávají na popularitě. Když model běží lokálně, můžete psát, programovat, shrnovat a tvořit – bez nutnosti nahrávat vše do cloudu nebo se zaseknout, když vypadne Wi-Fi.
V tomto seznamu se zaměříme na nejlepší nástroje umělé inteligence, které fungují offline, mezi nimiž je i super aplikace, která vám pomůže uspořádat výstupy těchto nástrojů do jednoho soudržného a super bezpečného systému.
Co jsou offline nástroje AI?
Offline AI nástroje jsou softwarové aplikace, které spouštějí velké jazykové modely (LLM) na vašem lokálním zařízení, aniž by po stažení modelu bylo nutné připojení k internetu. Data modelu jsou uložena přímo ve vašem počítači, takže veškeré zpracování nebo inferenční operace probíhají na vašem vlastním CPU nebo GPU.
Toto zpracování přímo v zařízení má několik klíčových výhod:
- Úplné zabezpečení dat: Vaše citlivé informace nikdy neopustí váš počítač.
- Žádné opakující se poplatky: Jakmile máte nástroj a model, neplatíte žádné poplatky za předplatné.
- Funguje kdekoli: Můžete jej používat v letadle, v odlehlé chatě nebo během výpadku internetu.
- Plná kontrola: Vyberete si, které modely použijete a jak je nakonfigurujete.
Nejlepší offline nástroje AI v přehledu
Zde je stručný přehled nejlepších offline nástrojů umělé inteligence, které jsou dnes k dispozici.
|Název nástroje
|Hlavní vlastnosti
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Offline režim pro úkoly a připomenutí, ClickUp Brain MAX, který zahrnuje funkci Talk-to-Text, vyhledávání v připojených aplikacích, správu dokumentů a znalostí, automatizaci, integraci a API.
|Týmy, které potřebují offline zachycení plus online provádění, správu a kontext AI v jednom pracovním prostoru
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|GPT4All
|Místní chat s otevřenými modely, LocalDocs pro soukromé otázky a odpovědi týkající se dokumentů, vyhledávání a stahování modelů v aplikaci, místní API server kompatibilní s OpenAI
|Uživatelé zaměření na soukromí, kteří chtějí jednoduchého offline chatbota pro stolní počítače s lokálními dokumenty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 40 $/uživatel/měsíc
|LM Studio
|Objevování a stahování modelů, uživatelské rozhraní chatu plus lokální RAG, server kompatibilní s OpenAI nebo REST API, předvolby a ladění výkonu
|Vývojáři a pokročilí uživatelé, kteří chtějí propracované offline modelové pracovní prostředí
|Zdarma
|Ollama
|Jeden model příkazů, lokální REST API se streamováním, soubory modelů pro opakovaně použitelné konfigurace a vkládání pro potrubí RAG
|Vývojáři, kteří chtějí lokální runtime s prioritou CLI a silnou vrstvou API
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc
|Leden ai
|Offline uživatelské rozhraní ve stylu ChatGPT, asistenti a podpora MCP, rozšíření pro další funkce a volitelní poskytovatelé kompatibilní s OpenAI
|Netechnicky zaměření uživatelé, kteří chtějí přehledného offline asistenta s možností přizpůsobení
|Bezplatný a otevřený zdrojový kód
|Llamafile
|Balíček s jedním spustitelným modelem, přenositelná distribuce napříč operačními systémy, režim lokálního serveru s webovým uživatelským rozhraním a API, minimální závislost na běhovém prostředí
|Uživatelé, kteří chtějí přenosný soubor AI bez nutnosti instalace, který mohou spustit kdekoli.
|Bezplatný a otevřený zdrojový kód
|SoukromýGPT
|Samostatné hostování, načítání a indexování dokumentů, offline RAG Q&A, filtrování kontextu podle dokumentů, modulární LLM a vektorový úložiště stack
|Týmy, které potřebují offline otázky a odpovědi týkající se interních souborů s kontrolovatelným RAG pipeline
|Bezplatný a otevřený zdrojový kód
|Whisper.cpp
|Lokální převod řeči na text, kvantizované modely pro nižší spotřebu zdrojů, podpora VAD, volitelné zpracování FFmpeg pro více formátů
|Uživatelé, kteří potřebují plně offline přepis, který mohou vložit do aplikací
|Bezplatný a otevřený zdrojový kód
|Webové uživatelské rozhraní pro generování textu
|Prohlížečové uživatelské rozhraní pro lokální modely, šablony výzev Jinja2, ovládací prvky generování, větvení chatu a úpravy zpráv
|Uživatelé, kteří chtějí maximální přizpůsobení v lokálním webovém rozhraní
|Bezplatný a otevřený zdrojový kód
|llama.cpp
|Vysoce výkonný inferenční engine, široká podpora kvantizace, lokální server s koncovými body ve stylu OpenAI, vkládání a podpora přeřazování
|Vývojáři vytvářející vlastní offline aplikace nebo backendy s umělou inteligencí
|Bezplatný a otevřený zdrojový kód
Co hledat v nejlepších nástrojích umělé inteligence, které fungují offline
Hodnocení offline nástrojů AI může být technicky náročné a matoucí, což může vést k výběru nástroje, který možná ani nebude fungovat na vašem počítači. Nejdůležitější věcí, kterou je třeba zvážit, je to, čeho chcete dosáhnout. Vývojář, který vytváří aplikaci založenou na AI, má zcela jiné potřeby než někdo, kdo chce pouze soukromého offline chatbota AI pro pomoc při psaní.
Zde jsou klíčová kritéria pro hodnocení:
- Snadnost nastavení: Vyžaduje to technické znalosti a práci s příkazovým řádkem, nebo se jedná o jednoduchou instalaci jedním kliknutím?
- Výběr modelu: Můžete si snadno vybrat z široké škály modelů, nebo jste omezeni pouze na několik málo modelů?
- Záruky ochrany soukromí: Zpracovává nástroj všechna data lokálně, nebo obsahuje skryté cloudové komponenty?
- Hardwarové požadavky: Bude na vašem současném počítači fungovat dobře, nebo potřebujete upgrade?
- Integrační možnosti: Lze jej propojit s vašimi dalšími nástroji, nebo se jedná o zcela samostatnou aplikaci?
- Vhodnost použití: Je určen pro obecný chat, kladení otázek ohledně vašich dokumentů, přepisování zvuku nebo generování kódu?
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence, které fungují offline
Zde je přehled nejlepších offline nástrojů umělé inteligence 👇
1. ClickUp (nejlepší pro uchovávání úkolů, dokumentů a kontextu AI na jednom místě při práci offline i online)
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, je postaven na blocích „offline AI“, které se nezastaví pouze u generování odpovědi. Je to proto, že stále potřebujete místo, kde se tento výstup stane rozhodnutím, úkolem a dalším krokem, který nezmizí v souborech a chatech.
Na rozdíl od mnoha offline nastavení, která vyžadují zdlouhavou instalaci a propojování nástrojů, ClickUp vám nabízí kompletní výkonnou vrstvu na jednom místě, kde umělá inteligence pracuje v kontextu stejného pracovního prostoru.
Pro začátek máte k dispozici režim ClickUp Offline, který se automaticky zapne a udržuje práci v chodu, když jste offline. To znamená, že všechny vaše úkoly, připomenutí a poznámky zůstávají přístupné i offline, s možností přidat další, pokud je to potřeba. Jakmile se znovu připojíte, nové úkoly a připomenutí se automaticky synchronizují zpět do vašeho pracovního prostoru (rozlučte se se ztrátou kontextu 👋).
Pak je tu ClickUp Brain MAX , desktopový AI pomocník, který klade důraz na soukromí a dokáže ukládat a prohledávat celý váš pracovní prostor, připojené aplikace a dokonce i web.
Díky funkci Talk-to-Text může Brain MAX převádět váš hlas na text bez použití rukou. To zahrnuje psaní e-mailů, dokumentů nebo rychlé zaznamenávání aktualizací, když jste na cestách.
Brain MAX vám také nabízí univerzální AI, vytvořenou pro chatování s nejnovějšími modely AI pro kódování, psaní, komplexní uvažování a další. To znamená, že můžete klást otázky nejlepším modelům AI na jednom místě, včetně ClickUp Brain a dalších možností, jako jsou OpenAI, Claude a Gemini, bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
ClickUp Security navíc přidává bezpečnostní opatření, která offline nástroje často opomíjejí. Jedná se například o šifrování, podrobná oprávnění a správcovské ovládací prvky, jako jsou SSO, provisioning a auditní protokoly, které jsou navrženy pro týmy vyžadující bezpečnost na podnikové úrovni.
ClickUp AI Knowledge Management výrazně pomáhá při přechodu z offline do online režimu. Poskytuje vašemu týmu centrum pro ukládání různých zdrojů v Docs a wiki a poté pomocí ClickUp Brain načítá okamžité odpovědi z celého vašeho pracovního prostoru, takže v okamžiku obnovení práce je k dispozici správný kontext.
🎬 Agenti v akci: Využijte Super Agents k proměně synchronizované práce v další kroky!
ClickUp Super Agents jsou týmoví kolegové pohánění umělou inteligencí, které můžete vytvořit a přizpůsobit tak, aby prováděli vícestupňové pracovní postupy ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Můžete nakonfigurovat konkrétní spouštěče, pokyny a přístup k nástrojům, abyste zajistili, že budou fungovat v rámci vámi stanovených hranic.
Například po synchronizaci offline úkolů může superagent prohledat nové položky, shrnout změny, vyvodit kroky, které je třeba podniknout, připravit návrh aktualizace a předat jej správnému vlastníkovi k posouzení.
A protože Super Agents jsou spravovatelní, můžete pomocí oprávnění kontrolovat, k čemu mají přístup, a auditovat jejich činnost. 🔐
Nejlepší funkce ClickUp
- Najděte cokoli ve svých nástrojích: Třídit a prohledávat celý svůj pracovní prostor a připojené aplikace z jednoho místa pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Vytvořte si skutečnou znalostní databázi: Vytvářejte wiki stránky a dokumentaci pomocí ClickUp Docs s využitím vnořených stránek, šablon, asistence AI a dalších funkcí.
- Udržujte svůj stack propojený: Synchronizujte práci s nástroji jako Slack a GitHub, aniž byste museli opustit ClickUp, díky integraci ClickUp.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy: Použijte API ClickUp s osobními tokeny nebo OAuth 2. 0 k napájení přizpůsobených automatizací a integrací.
- Automatizujte svůj stack: Spouštějte akce, jako je přiřazování vlastníků, aktualizace stavů nebo zahájení předávání úkolů na základě změn úkolů pomocí automatizací ClickUp.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k široké škále funkcí mohou někteří uživatelé čelit určitým obtížím při osvojování si nových dovedností.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Agilní tabule, integrace a přizpůsobení. Také se mi líbí, že mohu být offline a přesto pracovat na úkolech. Navíc mohu posílat e-maily na libovolný seznam a automaticky vytvářet úkoly. Textový editor je skvělý, funguje jak v režimu MD, tak s klávesovými zkratkami, a umožňuje vám zobrazit náhled obsahu přímo v textu.
Agilní tabule, integrace a přizpůsobení. Také se mi líbí, že mohu být offline a přesto pracovat na úkolech. Navíc mohu posílat e-maily na libovolný seznam a automaticky vytvářet úkoly. Textový editor je skvělý, funguje jak v režimu MD, tak s klávesovými zkratkami, a umožňuje vám zobrazit náhled obsahu přímo v textu.
2. GPT4All (nejlepší pro soukromý offline chat s umělou inteligencí s lokálními LLM)
GPT4All, součást Nomic.ai, je desktopová aplikace, která vám umožňuje spouštět open-source velké jazykové modely přímo na vašem počítači, takže můžete chatovat s AI asistentem, aniž byste byli závislí na přístupu k internetu nebo volání cloudových API. Je určena pro lidi, kteří chtějí „lokální“ nastavení, kde příkazy, odpovědi a soubory zůstávají v zařízení.
Jeho nejlepší funkcí je LocalDocs, která využívá formu generování rozšířeného vyhledávání, aby vám umožnila soukromě chatovat s vašimi vlastními dokumenty. Můžete aplikaci nasměrovat na složku s PDF nebo textovými soubory a ona vytvoří lokální znalostní bázi, na kterou můžete klást otázky.
GPT4All také obsahuje kurátorskou knihovnu populárních modelů, jako jsou Llama a Mistral, které si můžete stáhnout přímo prostřednictvím aplikace.
Nejlepší funkce GPT4All
- Spusťte místní API server (kompatibilní s OpenAI), abyste mohli používat modely GPT4All v jiných aplikacích a automatizacích.
- Vyhledávejte, porovnávejte a stahujte modely GGUF přímo z aplikace, s možností třídění podle oblíbenosti, počtu stažení a data nahrání.
- Upravte délku kontextu, maximální délku výstupu, top-p, top-k, penalizaci opakování, vlákna CPU a dokonce i odlehčení vrstvy GPU (plus podporu Metal na Apple Silicon).
Omezení GPT4All
- Výkon je do značné míry závislý na hardwaru vašeho počítače.
- Indexování velkých sbírek dokumentů může být pomalé.
Ceny GPT4All
- Bezplatná aplikace pro stolní počítače
- Podnikání: 40 $ za uživatele za měsíc (Nomic AI)
- Podnik: Ceny na míru (Nomic AI)
Hodnocení a recenze GPT4All
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o GPT4All?
Uživatel Redditu říká:
Toto je nejlepší, co jsem s RAG vyzkoušel, předčí všechno ostatní, dokonce i LM Studio, co se týče jednoduchosti. Líbí se mi, jak se mapuje do složky a sleduje a zpracovává změny za vás. Ještě není zcela vyvinutý, stejně jako ostatní, ale v krátkodobém horizontu to bude můj výchozí nástroj.
Toto je nejlepší, co jsem s RAG vyzkoušel, předčí všechno ostatní, dokonce i LM Studio, co se týče jednoduchosti. Líbí se mi, jak se mapuje do složky a sleduje a zpracovává změny za vás. Ještě není zcela vyvinutý, stejně jako ostatní, ale v krátkodobém horizontu to bude můj výchozí nástroj.
3. LM Studio (nejlepší pro propracované offline modelové pracovní prostředí s vyladěným výkonem)
prostřednictvím LM Studio
LM Studio je lokální desktopová aplikace s umělou inteligencí, která slouží k vyhledávání, testování a spouštění open-source modelů v uživatelském rozhraní, aniž by bylo nutné používat terminál. Je zaměřena na experimentování, jako je výběr modelu, jeho lokální spuštění a iterace příkazů a nastavení s užší zpětnou vazbou než u většiny nastavení založených na CLI.
Podporuje také chatování s dokumenty zcela offline (lokální RAG), kde k konverzaci připojujete soubory a odkazujete na ně během odpovědí. To je ideální pro offline výzkum, studijní poznámky nebo interní pracovní postupy s dokumenty, kde není možné soubory nahrávat.
LM Studio vám také poskytuje podrobné ovládání fungování AI, s možnostmi nastavení teploty, délky kontextu a využití GPU.
Nejlepší vlastnosti LM Studio
- Použijte režim kompatibility OpenAI nebo vlastní REST API LM Studio, v závislosti na tom, co vaše aplikace vyžaduje.
- LM Studio poskytuje možnosti JavaScript a Python SDK pro vytváření lokálních pracovních postupů nad vašimi modely.
- Uložte systémovou výzvu + parametry jako předvolbu a poté ji znovu použijte v chatech (předvolby lze také importovat ze souboru/URL a publikovat je ke sdílení prostřednictvím LM Studio Hub).
Omezení LM Studio
- LM Studio může způsobit zamrznutí počítače při spuštění DeepSeek R1 32B.
- Někteří uživatelé označují aplikaci jako riziko pro bezpečnost dat a soukromí kvůli neauditovanému uzavřenému zdrojovému kódu.
Ceny LM Studio
- Zdarma pro domácí a pracovní použití
Hodnocení a recenze LM Studio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LM Studio?
Uživatel Redditu říká:
Je to skvělé. Prostě to funguje, je velmi snadné se do toho pustit a začít. Má nejhezčí uživatelské rozhraní ze všech konkurentů.
Je to skvělé. Prostě to funguje, je velmi snadné se do toho pustit. Má nejhezčí uživatelské rozhraní ze všech konkurentů.
4. Ollama (nejlepší pro provozování lokálních LLM s jednoduchým CLI + lokálním serverem)
Ollama je lokální modelový runner, který se chová spíše jako LLM runtime než jako samostatná chatovací aplikace. Je to terminálový program, navržený tak, aby stahoval a spouštěl otevřené modely pomocí rychlých příkazů (například ollama run llama3) a poté je zpřístupňoval prostřednictvím lokální služby, na kterou se mohou napojit další rozhraní.
Síla Ollamy spočívá v jejím REST API. Jakmile Ollama běží na pozadí, může s ní jakákoli aplikace komunikovat prostřednictvím jednoduchých HTTP požadavků. To pomáhá zabudovat funkce umělé inteligence do vašeho vlastního softwaru.
Ollama také nabízí knihovnu populárních modelů, které lze stáhnout jedním příkazem, a můžete vytvářet vlastní konfigurace modelů, které jsou podobné souborům Dockerfiles pro AI.
Nejlepší vlastnosti Ollamy
- Vytvářejte opakovaně použitelné recepty modelů s možností verzování (výběr základního modelu, šablony výzev, systémové zprávy, parametry, adaptéry) pomocí souboru Modelfile.
- Spouštějte modely prostřednictvím koncových bodů, jako je chat/generování, s volitelným streamováním pro výstup tokenů v reálném čase v aplikacích a skriptech.
- Generujte vnoření pro sémantické vyhledávání a načítání pomocí funkce vnoření Ollama a doporučených modelů vnoření.
Omezení Ollamy
- Nemá zabudované grafické rozhraní, takže uživatelé bez technických znalostí budou potřebovat samostatný frontendový nástroj.
- Desktopová aplikace Ollama pro macOS může přestat reagovat v režimu offline, i když jsou modely již staženy, zatímco CLI pokračuje v práci.
Ceny Ollama
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Maximálně: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ollama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Ollamě?
Recenzent Producthunt říká:
Snadné nasazení a správa. Ollama usnadňuje provozování lokálních LLM. Spojte ji s OpenWebUI a získejte ten nejlepší zážitek.
Snadné nasazení a správa. Ollama usnadňuje provozování lokálních LLM. Spojte ji s OpenWebUI a získejte ten nejlepší zážitek.
🧠 Zajímavost: Převod řeči na text začínal jako „pouze číslice“. Systém AUDREY (1952) společnosti Bell Labs rozpoznával číslice 0–9 a podle jedné zprávy fungoval nejlépe, když mluvil jeho vynálezce.
5. Jan. ai (nejlepší pro offline asistenta ve stylu ChatGPT, který klade důraz na soukromí)
Jan. ai je open-source desktopový asistent, který přináší chatovací zážitek podobný ChatGPT do systémů macOS, Windows a Linux, přičemž výchozím nastavením je lokální použití. Spouští se na zařízení, kdykoli to potřebujete, zatímco historie konverzací a údaje o použití jsou uloženy lokálně a neopouštějí váš počítač.
Podporuje lokální spouštění open-source modelů a také umožňuje volitelné připojení ke vzdáleným poskytovatelům, jako jsou API kompatibilní s OpenAI, což jej činí flexibilním, když je prioritou offline použití, ale někdy je potřeba přístup k cloudu.
Jan. ai nejlepší vlastnosti
- Vytvořte asistenty s vlastními pokyny a nastaveními a poté mezi nimi přepínejte na kartě Asistenti, místo abyste pokaždé přepisovali pokyny.
- Propojte Jan s nástroji MCP a zdroji dat pomocí otevřeného standardu vytvořeného pro pracovní postupy využívající nástroje.
- Nainstalujte rozšíření a přidejte nové funkce, jako je vyhledávání na webu nebo interpret kódu. Tento modulární přístup vám umožní začít jednoduše a postupně přidávat další funkce.
Omezení AI v lednu
- Jan může povolit načtení souboru modelu, který ještě nebyl zcela stažen, což může vést k matoucímu nebo nekonzistentnímu chování, dokud není soubor kompletní.
- Zapnutí API může narušit vláknové chaty a základní koncové body, jako jsou „get loaded model“ nebo „swap model“, nemusí fungovat hladce.
Ceny za leden
- Otevřený zdrojový kód
Hodnocení a recenze za leden
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Jan. ai?
Uživatel Redditu říká:
Jan. ai je moje oblíbená místní aplikace pro LLM. Je skvělá.
Jan. ai je moje oblíbená místní aplikace pro LLM. Je skvělá.
6. Llamafile (nejlepší pro zabalení LLM do přenositelného spustitelného souboru)
Llamafile je projekt vedený Mozillou, který sdružuje kompletní open-source LLM do jednoho spustitelného souboru. Namísto instalace runtime, správy závislostí nebo propojování samostatného uživatelského rozhraní stačí stáhnout jeden soubor a spustit jej jako aplikaci.
Základní myšlenkou je distribuce. Soubor „llamafile“ obsahuje váhy modelu a kompilovaný runtime, který je navržen tak, aby fungoval na více operačních systémech s minimálními požadavky na nastavení. To je obzvláště užitečné, když je třeba sdílet offline nástroj s kolegy, studenty nebo zákazníky, kteří se nebudou zabývat řešením problémů s instalací.
Nejlepší funkce Llamafile
- Llamafile kombinuje llama.cpp s Cosmopolitan Libc, aby podporoval širokou binární přenositelnost a snížil tak práci spojenou s balíčkováním specifickým pro danou platformu.
- Režim serveru poskytuje webové grafické uživatelské rozhraní a koncový bod kompatibilní s OpenAI API, který je užitečný pro vývoj lokálních aplikací a nahrazování cloudových volání během testování.
- Balíčky llamafiles jsou navrženy tak, aby fungovaly na běžných počítačích x86_64 a ARM64, což usnadňuje distribuci v rámci smíšených flotil.
Omezení Llamafile
- Výběr modelu je omezen na to, co bylo zabaleno jako Llamafile.
- Velikost souborů je velmi velká, protože je v nich vložen celý model.
Ceny Llamafile
- Bezplatný a otevřený zdrojový kód
Hodnocení a recenze Llamafile
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: První webová stránka je stále přístupná. CERN ji doslova hostuje na adrese info.cern.ch a nazývá ji „domovem první webové stránky“.
7. PrivateGPT (nejlepší pro offline otázky a odpovědi týkající se vašich souborů s vlastním hostovaným RAG stackem)
PrivateGPT je projekt připravený k produkci, který si můžete hostovat sami a který je určen pro pracovní postupy typu „chatujte se svými dokumenty“. Načítá místní soubory, indexuje je a odpovídá na otázky tím, že vyhledává relevantní kontext z vašeho vlastního obsahu, místo aby se spoléhal na paměť cloudového chatbota. Projekt je navržen tak, aby běžel zcela offline, s tvrzením, že data zůstávají ve vašem prováděcím prostředí.
Od běžných offline chatovacích aplikací se liší modulární architekturou. Jinými slovy, můžete kombinovat LLM, poskytovatele vkládání a vektorové úložiště podle svého hardwaru a omezení soukromí a poté vše spustit za lokální API + UI.
Nejlepší funkce PrivateGPT
- Načtěte soubory PDF, DOCX, PPT/PPTX/PPTM, CSV, EPUB, Markdown, JSON, MBOX, IPYNB, obrázky (JPG/PNG/JPEG) a dokonce i MP3/MP4 pomocí integrovaného načítacího potrubí.
- Profilování vrstev pomocí PGPT_PROFILES (například local,cuda) umožňuje sloučit více souborů nastavení a přepínat mezi nasazeními bez nutnosti přepisovat základní konfiguraci.
- Filtrujte odpovědi na konkrétní podmnožinu načtených dokumentů pomocí context_filter při volání kontextových dokončovacích koncových bodů.
Omezení PrivateGPT
- Má vyšší hardwarové požadavky kvůli současnému spuštění více komponent.
- Načítání více dokumentů z jednoho souboru (například jeden soubor PDF generující jeden dokument na stránku) může při správě velkých nahrávek zvýšit objem a složitost indexování.
Ceny PrivateGPT
- Otevřený zdrojový kód
Hodnocení a recenze PrivateGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Whisper. cpp (nejlepší pro plně offline převod řeči na text, který můžete vložit do aplikací)
Whisper. cpp je vysoce výkonná implementace modelu automatického rozpoznávání řeči Whisper od OpenAI v jazyce C/C++, která je navržena tak, aby běžela lokálně bez náročných závislostí na běhovém prostředí. Je oblíbená pro offline transkripční pipeline, kde potřebujete malý, přenosný binární soubor nebo knihovnu ve stylu C, kterou můžete dodávat ve svém vlastním produktu.
Je také flexibilní napříč různými prostředími, s oficiální podporou pro stolní počítače, mobilní zařízení, WebAssembly, Docker a dokonce i hardware třídy Raspberry Pi, což z něj činí vhodnou volbu pro offline nástroje, které je třeba spouštět na více než jednom místě.
Písmeno „cpp“ v názvu označuje zaměření na výkon. Tato implementace je výrazně rychlejší a využívá méně paměti než alternativy založené na jazyce Python, což umožňuje přepis v reálném čase na moderních počítačích bez nutnosti výkonného grafického procesoru.
Whisper. cpp nejlepší vlastnosti
- Spusťte detekci hlasové aktivity (VAD) jako součást projektu, aby se segmentovala řeč a snížil se počet hlučných a prázdných audio přepisů v pracovních postupech typu streamování.
- Kvantizujte modely Whisper, abyste snížili požadavky na disk a paměť, s několika možnostmi kvantizace navrženými pro rychlejší lokální inferenci.
- Sestavte s volitelnou podporou FFmpeg v systému Linux, abyste mohli zpracovávat více vstupních formátů než pouze základní WAV.
Omezení Whisper.cpp
- Whisper. CLI cpp ve výchozím nastavení očekává 16bitové vstupy WAV, což při práci s MP3, MP4, M4A nebo jinými běžnými formáty přidává další krok konverze.
- Nepodporuje nativní označování mluvčích (diarizace), což ztěžuje správné přiřazování citátů v nahrávkách s více mluvčími.
Ceny Whisper. cpp
- Otevřený zdrojový kód
Whisper. Hodnocení a recenze cpp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Text Generation Web UI (nejvhodnější pro uživatele, kteří chtějí prohlížečový kokpit pro lokální LLM)
Text Generation Web UI (často nazývané „oobabooga“) je webové rozhraní založené na Gradio pro spouštění lokálních modelů s velkým důrazem na kontrolu a experimentování. Chová se spíše jako plnohodnotný pracovní stůl: více modelových backendů, více interakčních režimů a spousta ovládacích prvků pro generování chování.
Využívá také pracovní postupy „writer/dev“, které mnoho offline nástrojů opomíjí, s funkcemi jako automatizace formátu výzev, generování ve stylu poznámkového bloku a větvení konverzace. Pro offline nastavení, která stále vyžadují webové uživatelské rozhraní, je to jedno z nejvíce konfigurovatelných frontendů v této kategorii.
Nejlepší funkce webového rozhraní pro generování textu
- Automatické formátování výzev pomocí šablon Jinja2, což snižuje chyby ve formátu výzev napříč různými rodinami modelů.
- Upravte desítky nastavení a doladěte výstup AI podle svých konkrétních potřeb, ať už jde o kreativní psaní, programování nebo hraní rolí.
- Úprava zpráv s navigací mezi verzemi a větvením konverzace, zachování více směrů stejného chatu bez nutnosti začínat znovu
Omezení webového rozhraní pro generování textu
- Instalátor na jedno kliknutí vyžaduje ~10 GB místa na disku a stahuje PyTorch, což způsobuje, že instalace je náročná na stroje s omezeným úložným prostorem.
- Koncový bod kompatibilní s OpenAI používá sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 s 768dimenzionálními vnořeními, což může narušit předpoklady v potrubích postavených na výchozích hodnotách OpenAI s 1536 dimenzemi.
Ceny webového rozhraní pro generování textu
- Otevřený zdrojový kód
Hodnocení a recenze webového rozhraní pro generování textu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Llama. cpp (nejlepší pro vysoce výkonnou lokální inferenci LLM na CPU a GPU)
Llama. cpp je inferenční engine a sada nástrojů v jazyce C/C++ pro lokální spouštění LLM s minimálními závislostmi a vysokým výkonem na široké škále hardwaru. Nejedná se ani tak o „chatovací aplikaci“, jako spíše o lokální runtime, kolem kterého můžete budovat pracovní postupy, ať už se jedná o CLI, lokální HTTP server nebo vestavěnou knihovnu ve vašem vlastním produktu.
Ačkoli Llama.cpp není samotnou aplikací pro koncové uživatele, je to engine, který pohání mnoho nástrojů v tomto seznamu, včetně GPT4All a LM Studio. Zavedl formát modelu GGUF, který se stal standardem pro provozování velkých modelů na spotřebitelském hardwaru díky efektivnímu zmenšení jejich velikosti.
Nabízí také vazby pro populární programovací jazyky jako Python a Rust a jeho serverový režim může poskytovat API kompatibilní s OpenAI.
Nejlepší vlastnosti Llama.cpp
- Spusťte lokální server kompatibilní s OpenAI API s integrovaným webovým uživatelským rozhraním a koncovým bodem /v1/chat/completions pomocí llama-server.
- Spusťte model vkládání (a dokonce i model přeřazování) ze stejného serveru pro offline potrubí RAG pomocí /embedding a /reranking.
- Kvantizujte modely na 1,5 až 8 bitů, abyste snížili využití paměti a zrychlili lokální inferenci, a poté zrychlete běh pomocí CUDA/Metal a Vulkan/SYCL backendů, jsou-li k dispozici.
Omezení Llama.cpp
- Llama. cpp není dodáván jako propracovaný desktopový asistent, což znamená, že offline použití často vyžaduje příkazy CLI nebo hostování llama-serveru a mnoho uživatelů se při každodenním chatování spoléhá na uživatelská rozhraní třetích stran.
- Kompatibilita Llama.cpp s OpenAI není vždy 1:1 se všemi funkcemi klienta OpenAI a uživatelé hlásí nesoulady kolem strukturovaných výstupních parametrů, jako je response_format v /v1/chat/completions.
Ceny Llama. cpp
- Otevřený zdrojový kód
Co říkají skuteční uživatelé o Llama. cpp?
Recenzent Sourceforge říká:
Skvělé. Demokratizace umělé inteligence pro všechny. A funguje to skvěle!
Skvělé. Demokratizace umělé inteligence pro všechny. A funguje to skvěle!
Proměňte offline výstupy AI v reálnou práci s ClickUp
Výběr správného offline nástroje AI spočívá v tom, aby nástroj odpovídal dané úloze.
Pokud jste tady, pravděpodobně se zaměřujete na tři věci: soukromí, nezávislost na internetu a svobodu od dalšího předplatného.
Nástroje v tomto seznamu splňují tyto požadavky různými způsoby. To znamená, že některé jsou lepší pro psaní a programování, jiné pro vyhledávání, poznámky nebo kreativní práci.
Pro týmy však větší výzvou není pouze lokální provozování AI. Je to přeměna výstupů AI na skutečné pracovní postupy.
Díky integraci umělé inteligence ClickUp do vašich úkolů, dokumentů a znalostí můžete snadno zjistit další kroky na stejném místě, kde se práce odehrává (vše s podnikovou úrovní zabezpečení).
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a podívejte se, jak to vypadá, když se umělá inteligence a realizace konečně spojí. ✨
Často kladené otázky týkající se offline nástrojů umělé inteligence
Ano, po počátečním stažení souborů modelu lze mnoho nástrojů AI spouštět výhradně na vašem zařízení bez nutnosti připojení k internetu. Díky tomu jsou ideální pro práci s citlivými údaji nebo pro práci v místech se špatným připojením.
Lokální LLM zpracovávají všechna data na vašem osobním zařízení, takže vaše informace nikdy neopustí váš počítač, zatímco cloudová AI odesílá vaše příkazy ke zpracování na vzdálené servery. Lokální nástroje jsou po nastavení obecně zdarma, zatímco cloudová AI často vyžaduje předplatné, ale může nabídnout výkonnější modely.
Menší modely s 1–3 miliardami parametrů lze spustit na většině moderních notebooků s 8 GB RAM. Větší a výkonnější modely s 7 miliardami nebo více parametry fungují nejlépe s 16 GB nebo více RAM a vyhrazeným grafickým procesorem, přičemž počítače Apple Silicon Mac a grafické procesory NVIDIA poskytují výrazné zvýšení výkonu.