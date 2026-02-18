15 šablon e-mailů pro následnou komunikaci s potenciálními zákazníky pro zaneprázdněné týmy

Podle studie společnosti Brevet vyžaduje 80 % prodejů pět následných kontaktů, aby došlo k uzavření obchodu, ale 44 % obchodních zástupců to vzdá již po prvním kontaktu.
Rozdíl mezi obchodními zástupci, kteří plní kvóty, a těmi, kteří je neplní, často spočívá v jedné věci: konzistentním systému následných kontaktů, který se nespoléhá na paměť nebo roztříštěné nástroje.
Tento průvodce vás provede osvědčenými předměty e-mailů, opakovatelným rámcem e-mailů a bezplatnými šablonami, které můžete použít ještě dnes. Ukážeme vám také, jak centralizovat váš pracovní postup při sledování, aby vám nic neuniklo.
Šablony e-mailů pro následnou komunikaci s potenciálními zákazníky v kostce
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona e-mailu pro následnou komunikaci ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Obchodní zástupci, kteří potřebují hotové e-maily pro následnou komunikaci (po schůzce, po předvedení, kontrolní e-maily) bez nutnosti psát je od začátku.
|Přizpůsobitelné sekce pro úvod, hodnotovou nabídku, výzvu k akci a rozloučení; snadné úpravy tónu/délky; ClickUp Brain může generovat personalizované varianty s využitím kontextu potenciálního zákazníka.
|Šablona pro prodejní hovory ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které chtějí, aby poznámky z hovorů byly přímo propojeny s následnými úkoly a výsledky
|Centralizuje účastníky, témata diskusí a akční položky; propojuje poznámky z hovorů s následnými úkoly; pokyny pro odkazování na konkrétní body hovoru v následných krocích.
|Šablona ClickUp Sales CRM
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující potenciální zákazníky, fáze obchodů a plány následných kontaktů v jednom systému
|Vlastní pole pro datum posledního/příštího kontaktu a fázi obchodu; zobrazení potenciálních zákazníků, kteří potřebují následnou komunikaci ještě dnes; přístup k e-mailovým šablonám z kontaktních záznamů jedním kliknutím.
|Automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které chtějí automatizované načasování následných kontaktů s prostorem pro lidskou personalizaci
|Předem připravené automatizace spouštěné podle stavu/dat; automatické vytváření následných úkolů; návrh obsahu následných úkolů na základě historie úkolů/poznámek.
|Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Prodejní a marketingové týmy vytvářející multi-touch sledovací sekvence nebo drip kampaně
|Vytvořte sérii 3 až 5 e-mailů s cíli pro každý kontaktní bod; sledujte výkonnost pomocí dashboardů; centrální úložiště pro kopie, materiály a zprávy.
|Šablona marketingového e-mailu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Péče v rané fázi, opětovné zapojení a následné kontakty zaměřené na hodnotu
|Struktura zaměřená na hodnotu s jemným CTA; udržuje marketingové materiály organizované v Docs; podporuje budování důvěry a nenápadné zasílání zpráv.
|Šablona e-mailu pro představení společnosti ClickUp Business
|Získejte šablonu zdarma
|Přesvědčivé e-maily pro první kontakt, které připraví půdu pro budoucí následné e-maily
|Obsahuje informace o tom, kdo jste, proč se ozýváte, co z toho budou mít a jasný další krok; variace ClickUp Brain pro profily kupujících; sledování interakcí z pohledů ClickUp CRM.
|Šablona prodejního procesu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které potřebují přehled o obchodech, které se zadrhávají nebo u nichž chybí následné kroky
|Přizpůsobitelné fáze; Dashboardy pro zobrazení opožděných následných kontaktů; Automatizace pro přesun obchodů po dokončení následných kontaktů.
|Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Standardizace osvědčených postupů pro následné kontakty a zaškolování nových obchodních zástupců
|Sekce pro pravidla načasování, rámce pro zasílání zpráv a řešení námitek; odkazy na šablony e-mailů/automatizace, aby byl manuál vždy aktuální; obchodní zástupci jej mohou prohledávat pomocí ClickUp Brain.
|Šablona zápisu z obchodní schůzky ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Zachycení kontextu schůzky pro konkrétnější a relevantnější následné e-maily
|Sleduje účastníky, body programu, body k diskusi a úkoly s vlastníky/termíny splnění; lze vyplnit pomocí výstupů AI Notetaker; propojuje zápisy s následnými úkoly a záznamy o obchodech.
|30 šablon e-mailů pro následnou komunikaci od HubSpot
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které chtějí velký soubor připravených skriptů pro následné e-maily
|Zahrnuje situace po schůzce, bez odezvy, po hlasové zprávě a další; snadno přizpůsobitelné; lze importovat do ClickUp Docs pro centralizaci šablon.
|75 osvědčených šablon prodejních e-mailů od HubSpot
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují šablony pro e-maily týkající se vyhledávání potenciálních zákazníků, následných kontaktů, uzavření obchodu a ukončení spolupráce.
|Zahrnuje scénáře prvního kontaktu, následné komunikace a ukončení spolupráce; přizpůsobitelné; doporučujeme uložit do ClickUp Docs pro zachování konzistence hlasu značky.
|Vzorová šablona e-mailové zprávy od Template.net
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které preferují šablony e-mailů ve stylu poznámek ve Wordu
|Ke stažení a úpravám v Microsoft Word, Google Docs nebo Apple Pages; navrženo pro jasné a stručné e-mailové zprávy.
|Bezplatná šablona Excel CRM od Vertex42
|Stáhnout tuto šablonu
|Samostatní podnikatelé nebo velmi malé týmy sledující potenciální zákazníky v tabulce
|Tabulky CRM pro třídění/filtrování údajů o zákaznících; sledování poznámek pomocí komentářů v buňkách/sloupce Poznámky; jednoduchá alternativa, když není k dispozici kompletní CRM.
|Šablona prodejního argumentu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vytváření konzistentních hodnotových sdělení, která posilují následné e-maily
|Definuje prvky prezentace (problém, řešení, odlišení, důkazy); propojuje prezentační dokument se šablonami e-mailů; ClickUp Brain může generovat verze prezentace pro různé typy osobností.
Co je to e-mail pro sledování prodejů?
Následný e-mail v rámci prodeje je zpráva, kterou zasíláte potenciálnímu zákazníkovi poté, co jste již navázali kontakt prostřednictvím telefonátu, schůzky nebo předvedení produktu. Jeho cílem je udržet konverzaci v chodu a posunout uzavření obchodu blíže k cíli.
Ačkoli každý prodejce posílá e-maily s následnými informacemi, výzkumy ukazují, že pouze 27 % prodejních e-mailů je otevřeno a méně než 8 % obdrží odpověď – často proto, že postrádají personalizaci, dorazí ve špatnou dobu nebo skryjí žádost.
Skutečným problémem pro prodejní týmy je „rozptýlení kontextu “ – kdy jsou důležité informace roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji a 80 % času věnovaného analýzám zabere vyhledávání a příprava dat namísto prodeje.
Informace o vašich potenciálních zákaznících jsou v CRM, vaše e-mailové koncepty jsou v Gmailu, vaše poznámky z jednání jsou v samostatném dokumentu a vaše upomínky na následné kroky jsou v aplikaci pro úkoly. Tato roztříštěnost je receptem na katastrofu, protože způsobuje zmeškané následné kroky a nekonzistentní komunikaci, díky čemuž vám obchodní příležitosti proklouznou mezi prsty.
Odstraňte tyto překážky pomocí centralizovaného pracovního prostoru, kde jsou shromážděny vaše šablony e-mailů pro následné kontaktování zákazníků, údaje o potenciálních zákaznících a úkoly pro následné kontaktování.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken ve Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent s umělou inteligencí zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což je přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Příklady předmětů e-mailů pro následnou komunikaci v rámci prodeje
Předmět je bránou k vašemu e-mailu. Pokud selže, vaše zpráva se nikdy nedostane mezi 361,6 miliard denních e-mailů a vaše úsilí přijde vniveč. Nejlepší předměty jsou krátké, osobní a zajímavé.
Omezte je na méně než 50 znaků, použijte jméno nebo název společnosti potenciálního zákazníka a vyhněte se spamovým slovům jako „ZDARMA“ nebo „JEDNEJTE NYNÍ“. Zde je několik osvědčených příkladů pro různé scénáře:
- Po obchodním hovoru: „Rychlá otázka ohledně [konkrétního probraného tématu]”
- Po nedostání odpovědi: „Ztratil jsem vás, [jméno]?“
- Po odeslání nabídky/cenové nabídky: „Co si myslíte o nabídce?“
- Po ukázce: „[Vaše společnost] + [společnost potenciálního zákazníka]: další kroky“
- Po konferenci nebo akci: „Rádi jsme vás potkali na [název akce]“
- Opětovné oslovení studeného potenciálního zákazníka: „Stále máte zájem o [řešení problému X]?“
- Po zanechání hlasové zprávy: „[Jméno], právě jsem vám zanechal hlasovou zprávu.“
- Přístup zaměřený na hodnotu: „Nápad pro [konkrétní výzva, kterou zmínili]”
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, jaká slova použít? Požádejte o pomoc ClickUp Brain. AI Writer vám pomůže formulovat vaše myšlenky a převést je do strukturovaných e-mailových formátů.
Jak napsat e-mail s následnou nabídkou
Obchodní zástupci tráví v průměru 21 % svého pracovního dne psaním e-mailů – a velkou část tohoto času ztrácejí přepisováním stejných následných e-mailů od začátku. Jednoduchá, opakovatelná struktura vám pomůže rychle psát efektivní e-maily.
Tento pětidílný rámec můžete použít pro jakoukoli prodejní situaci:
- Personalizovaný úvod: Začněte odkazem na konkrétní detail z vaší poslední interakce. Zmínka o něčem z vašeho hovoru, schůzky nebo předchozího e-mailu dokazuje, že věnujete pozornost a neposíláte jen hromadnou zprávu.
- Připomenutí hodnoty: Stručně zopakujte hlavní problém, který řešíte, nebo hlavní výhodu, kterou nabízíte. Nepředpokládejte, že si potenciální zákazník pamatuje vše o vašem řešení.
- Nové poznatky nebo zdroje: Přidejte do konverzace něco užitečného. Může to být případová studie, relevantní článek nebo odpověď na jejich otázku, která jim dá důvod k interakci.
- Jasná výzva k akci (CTA): Požádejte o jednu konkrétní věc. Požádejte je, aby si domluvili schůzku, odpověděli s připomínkami nebo potvrdili další kroky, ale vyhněte se žádání o více věcí najednou.
- Profesionální podpis: Buďte struční a profesionální. Pokud to dává smysl, přidejte odkaz na svůj kalendář, aby bylo plánování schůzek snazší.
Co se týče načasování, nejlépe je provést následnou komunikaci do 24–48 hodin po schůzce. Pokud provádíte studené oslovení, rozložte své kontaktní body do tří až pěti dnů. Nyní, když máte strukturu, zde je 15 šablon, které můžete přizpůsobit. ✨
📚 Přečtěte si také: Jaké jsou skryté náklady špatného načasování následných kontaktů pro prodejní týmy
15 nejlepších šablon e-mailů pro následnou komunikaci s potenciálními zákazníky
Mít knihovnu šablon je dobrý začátek, ale pokud jsou jen uloženy v náhodné složce, moc vám nepomohou. Potřebujete systém.
Následující seznam obsahuje jak připravené e-mailové skripty, tak šablony pracovních postupů, které vašemu týmu pomohou spravovat, automatizovat a sledovat celý proces následné komunikace v požadovaném rozsahu.
1. Šablona e-mailu pro následnou komunikaci ClickUp
Neustálé přepisování stejného obecného e-mailu je opravdu nepříjemné. Ztrácíte tím hodiny času a vede to k nekonzistentní komunikaci v rámci týmu.
Přestaňte začínat od nuly a přeneste své šablony tam, kde pracujete. Získejte předem připravenou strukturu v ClickUp Docs s šablonou ClickUp Follow Up Email Template.
Obsahuje přizpůsobitelné sekce pro úvod, hodnotovou nabídku, výzvu k akci a závěr, takže můžete zajistit, že každý e-mail bude v souladu s vaší značkou. Protože je součástí ClickUp, mají obchodní zástupci přístup k němu přímo vedle svých úkolů týkajících se potenciálních zákazníků a informací o obchodech – už žádné přepínání mezi záložkami.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte scénáře pro situace po schůzce, po předvedení produktu nebo obecné kontroly.
- Získejte hotový personalizovaný úvod, připomenutí hodnoty, odkaz na zdroje a jedinou jasnou výzvu k akci.
- Rychle přizpůsobte tón a délku tak, aby vyhovovaly různým odvětvím nebo velikosti obchodů.
- Pomocí ClickUp Brain můžete okamžitě generovat personalizované varianty tím, že čerpáte kontext z úkolů potenciálního zákazníka nebo předchozích poznámek.
2. Šablona pro prodejní hovory ClickUp
Právě jste absolvovali skvělý obchodní hovor, ale než se posadíte k psaní následného e-mailu, zapomenete klíčové detaily. Výsledkem je obecný e-mail, který nedokáže navázat na momentum, které jste vytvořili.
S šablonou ClickUp Sales Calls Template můžete své poznámky z hovorů přímo propojit s následnými kroky.
Zaznamenávejte účastníky, témata diskusí a úkoly na jednom místě. Po hovoru spusťte následnou akci pomocí předem připravené šablony e-mailu, aby se neztratil kontext konverzace.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Snadno zmíňte konkrétní body z vaší konverzace, abyste ukázali, že jste poslouchali.
- Propojte své poznámky z hovorů přímo s následnými úkoly, aby vám neunikla žádná akce.
- Získejte návod, jak odkazovat na konkrétní témata hovoru, například „Jak jsme již diskutovali, největší výzvou vašeho týmu je…“.
💡 Tip pro profesionály: Můžete dokonce použít ClickUp AI Notetaker k automatickému zaznamenávání souhrnů hovorů, které se přímo promítnou do personalizace vašich e-mailů.
3. Šablona ClickUp Sales CRM
Když se snažíte zvládnout samostatný CRM systém, e-mailového klienta a seznam úkolů, je snadné přehlédnout termíny pro následné e-maily. Tento kontextový chaos vede k tomu, že obchody vychladnou jednoduše proto, že nikdo neví, kterým potenciálním zákazníkům je třeba věnovat pozornost.
Spravujte potenciální zákazníky, obchody a plány následných kontaktů bez samostatného, nesouvislého nástroje CRM pomocí šablony ClickUp Sales CRM. Díky možnosti sledovat všechny potenciální zákazníky a stav jejich následných kontaktů v jediném zobrazení eliminuje rozptýlení nástrojů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte důležité údaje o následné komunikaci, jako je datum posledního kontaktu, datum dalšího kontaktu a fáze obchodu, pomocí vlastních polí.
- Vytvořte si přehled, který vám okamžitě ukáže, kteří potenciální zákazníci „potřebují následnou komunikaci ještě dnes“.
- Přístup k e-mailovým šablonám jedním kliknutím z libovolného záznamu kontaktu pro rychlé a kontextově bohaté oslovení
4. Automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp
Spoléhání se na paměť nebo ruční připomínky v kalendáři vede k lidským chybám.
Spouštějte e-maily s následnými informacemi automaticky na základě změn stavu úkolů, termínů splatnosti nebo jiných podmínek pomocí šablony Email Automation with ClickUp Template a jejích předem připravených automatizací ClickUp.
Nechte systém postarat se o načasování, abyste se mohli soustředit na personalizaci. Můžete například nastavit automatizaci tak, aby tři dny po změně fáze obchodu na „Nabídka odeslána“ vytvořila následnou úlohu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kombinujte automatizaci s lidskou kontrolou nastavením automatizace pro automatické vytváření e-mailů, které můžete zkontrolovat a odeslat ručně, čímž zachováte autentičnost.
- Nechte ClickUp Brain navrhnout personalizovaný obsah následné komunikace na základě historie úkolů a poznámek potenciálního zákazníka.
- Zajistěte, aby každý automatický e-mail působil osobně a relevantně.
5. Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp
Strukturovejte drip kampaně i jednorázové e-maily pomocí šablony ClickUp Email Marketing Campaign Template.
Pokud nejsou prodejní a marketingové týmy sladěné, mohou nakonec zasílat protichůdné zprávy stejným potenciálním zákazníkům. To vede k matoucímu zážitku a plýtvání úsilím všech zúčastněných.
Abyste tomu předešli, naplánujte si své multi-touch sledovací sekvence na stejném místě jako ostatní marketingové aktivity. Když oba týmy vidí stejný časový plán kampaně a data o zapojení potenciálních zákazníků, vaše sdělení zůstávají konzistentní.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Snadno sestavte sérii tří až pěti e-mailů s jasnými cíli pro každý kontaktní bod.
- Sledujte míru otevření a prokliku v panelech ClickUp Dashboards a zjistěte, co funguje.
- Ukládejte všechny své e-mailové materiály, kopie a zprávy na jednom centrálním místě, abyste k nim měli snadný přístup.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte prodejní procesy a výsledky centrálně na jednom místě pomocí přizpůsobitelných a sdílených dashboardů ClickUp.
6. Šablona marketingového e-mailu ClickUp
Příliš brzké zaslání agresivního následného e-mailu v prodejním cyklu může odradit potenciální zákazníky, kteří ještě nejsou připraveni k nákupu. Potřebujete způsob, jak zůstat v povědomí, aniž byste byli vlezlí, a kombinovat prodejní a marketingové zprávy pro jemnější přístup.
Pěstujte si potenciální zákazníky pomocí e-mailů zaměřených na hodnotu a užitečného obsahu namísto přímých prodejních nabídek pomocí šablony marketingového e-mailu ClickUp. Je ideální pro sdílení obsahu, případových studií nebo pozvánek na akce s potenciálními zákazníky v rané fázi nebo pro kampaně zaměřené na opětovné zapojení.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Struktura zaměřená na hodnotu vás povzbuzuje k tomu, abyste nejprve nabídli užitečný zdroj nebo postřeh a poté jemnou výzvu k akci.
- Ukládá všechny vaše marketingové materiály, jako jsou případové studie a whitepapery, do ClickUp Docs, odkud je můžete snadno vkládat do svých e-mailů.
- Pomáhá vám budovat důvěru a prezentovat se jako užitečný odborník, nikoli pouze jako prodejce.
7. Šablona e-mailu pro představení společnosti ClickUp
Pokud je váš první e-mail potenciálnímu zákazníkovi slabý, všechny vaše budoucí následné e-maily budou připomínat těžký boj. Špatný první dojem může zabít obchod ještě předtím, než vůbec začne.
Silný a relevantní úvodní e-mail usnadňuje každé další sledování, protože jste již vysvětlili, proč se ozýváte.
Šablona e-mailu pro představení společnosti ClickUp vám poskytuje jasný formát pro první kontakt. Udělejte silný první dojem strukturovaným úvodem, který připraví půdu pro budoucí následné e-maily.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomůže vám popsat, kdo jste, proč se ozýváte, co z toho budou mít a jaký je jasný další krok.
- Využívá ClickUp Brain k rychlému generování personalizovaných variant úvodu pro různé typy kupujících.
- Umožňuje vám sledovat reakce na vaše úvodní e-maily přímo ve vašem CRM zobrazení v ClickUp.
8. Šablona prodejního procesu ClickUp
Bez jasného přehledu o svých obchodech nemáte tušení, které z nich se zadrhly nebo vyžadují následné kroky. Tento nedostatek přehledu znamená, že obchody propadnou jednoduše proto, že na ně bylo zapomenuto.
Zabraňte ochlazení obchodů pomocí vizuální správy pipeline. S šablonou ClickUp Sales Pipeline můžete sledovat fázi každého obchodu a stav následných kontaktů v zobrazení Kanban nebo Seznam. Obchodní zástupci mohou okamžitě vidět, kterým potenciálním zákazníkům je třeba věnovat pozornost, takže nic neunikne.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přizpůsobte si fáze jako „Kontaktováno“, „Naplánováno sledování“ a „Odeslána nabídka“ tak, aby odpovídaly vašemu prodejnímu procesu.
- Použijte panely ClickUp k automatickému vyhledání obchodů s opožděnými následnými kroky, abyste mohli rychle jednat.
- Nastavte automatizaci ClickUp, aby se obchody automaticky přesouvaly mezi fázemi, jakmile je následná komunikace dokončena.
9. Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
Když se k týmu připojí noví obchodní zástupci, často neznají osvědčené postupy týmu pro následné kontaktování. To vede k nejednotnému oslovování zákazníků a delší době potřebné k dosažení plné výkonnosti.
Zaznamenejte postupy vašeho týmu pro následné kontakty, aby všichni byli na stejné vlně. Zachyťte osvědčené postupy, e-mailové skripty a pokyny pro načasování v šabloně Doc pomocí šablony ClickUp Sales Strategy Guide Template. Tím, že budete postupy uchovávat ve stejném pracovním prostoru jako vaše obchody, pomůžete novým obchodním zástupcům rychleji se zaučit.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje sekce věnované pravidlům načasování, rámcům pro zasílání zpráv a řešení námitek.
- Propojte svůj strategický průvodce přímo se svými aktuálními šablonami e-mailů a automatizacemi, aby byl vždy aktuální.
- Nechte obchodní zástupce používat ClickUp Brain k kladení otázek ohledně playbooku a získávání odpovědí v reálném čase, aniž by museli rušit manažera.
10. Šablona zápisu z obchodní schůzky ClickUp
Po schůzce se často stává, že se úkoly a klíčová rozhodnutí ztratí v roztříštěných poznámkách nebo se na ně úplně zapomene. To vás nutí posílat následné e-maily, které postrádají konkrétní kontext, a důležité další kroky se nikdy nedokončí.
Zaznamenávejte rozhodnutí, úkoly a osoby odpovědné za následné kroky pomocí šablony ClickUp Sales Meeting Minutes Template. Tyto zápisy se přímo promítají do personalizace vašich e-mailů pro následné kroky, což vám umožňuje psát například: „Jak jsme diskutovali, zmínil jste obavy ohledně X...“
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte podrobnosti, jako jsou účastníci, body programu, body k diskusi a úkoly s vlastníky a termíny splnění.
- Pomocí ClickUp AI Notetaker můžete automaticky generovat shrnutí schůzek a extrahovat akční položky, které lze vložit do této šablony.
- Propojte zápisy z jednání přímo s následnými úkoly a záznamy o obchodech, aby byl veškerý kontext na jednom místě.
11. 30 šablon e-mailů pro následnou komunikaci od HubSpot
Hledání externích šablon může být dobrým výchozím bodem, ale často vede k hromadění nesouvislých souborů. 30 šablon e-mailů pro následnou komunikaci od HubSpot nabízí 30 skriptů pro různé scénáře na jednom místě.
Proč se vám tyto šablony budou líbit:
- Řešení situací jako po schůzce, bez odezvy a po hlasové zprávě
- Přizpůsobte obsah tak, aby vyhovoval vašim konkrétním požadavkům.
- Importujte je do ClickUp Docs a vytvořte centralizovaný, jednotný zdroj informací pro svůj tým.
12. 75 osvědčených šablon prodejních e-mailů od HubSpot
75 osvědčených šablon prodejních e-mailů od HubSpot pokrývá širší prodejní scénáře než jen následné e-maily, včetně vyhledávání potenciálních zákazníků a uzavírání obchodů.
Proč se vám tyto šablony budou líbit:
- Šablony e-mailů pro první kontakt vám pomohou zahájit smysluplné konverzace a navázat kontakty.
- Následné e-maily udržují konverzaci v chodu a provázejí potenciální zákazníky prodejním procesem.
- E-maily o ukončení spolupráce odpojují neaktivní potenciální zákazníky a zároveň zachovávají příležitosti pro budoucnost.
💡 Tip pro profesionály: Zkopírujte tyto šablony do ClickUp Docs, kde je můžete přizpůsobit stylu vaší značky a uspořádat pomocí značek a složek, aby byly snadno vyhledatelné a přístupné přímo vedle vašeho CRM a úkolů.
13. Šablona e-mailové zprávy od Template.net ve formátu Word
Některé týmy jsou zvyklé pracovat v Microsoft Word a mohou hledat šablony ke stažení. Šablona vzorového e-mailového memoranda od Template.net je šablona kompatibilní s Wordem, kterou můžete použít.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pište jasné a stručné e-maily klientům a partnerům
- Stáhněte si je a upravte v Microsoft Word, Google Docs nebo Apple Pages.
💡 Tip pro profesionály: Pokud si více obchodních zástupců stáhne a upraví své vlastní lokální kopie, vaše sdělení se stanou nekonzistentními. Lepším přístupem je importovat tyto šablony do ClickUp Docs, kde mohou všichni spolupracovat v reálném čase a mít přístup k nejaktuálnějším verzím.
14. Bezplatná šablona Excel CRM od Vertex42
Pro velmi malé týmy nebo samostatné podnikatele může být sledování potenciálních zákazníků v tabulce jednoduchým řešením. Bezplatná šablona Excel CRM od Vertex42 je bezplatná možnost, kterou můžete využít.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí tabulek databáze CRM můžete třídit, filtrovat a zobrazovat důležité informace o zákaznících.
- Zaznamenávejte si poznámky o komunikaci s potenciálními zákazníky pomocí komentářů v buňkách nebo sloupce Poznámky.
💡 Tip pro profesionály: Excel postrádá automatizaci, spolupráci v reálném čase a integraci s vašimi e-mailovými nástroji. Jak váš tým roste, budete trávit více času aktualizací tabulky než prodejem. Získejte známé rozhraní podobné tabulce s integrovanou automatizací a spoluprací pomocí šablony ClickUp Sales CRM jako snadné cesty k upgradu.
15. Šablona prodejního argumentu ClickUp
Pokud mají následné e-maily vašeho týmu nekonzistentní sdělení, může se ztratit základní hodnota vašeho produktu. K tomu dochází, když vaše prodejní argumenty nejsou zdokumentovány a snadno dostupné.
Zajistěte konzistentní sdělení hodnoty v každém následném e-mailu tím, že vytvoříte a vylepšíte svůj základní prodejní argument v centrálním dokumentu pomocí šablony ClickUp Sales Pitch Template. Obchodní zástupci, kteří si tento argument osvojí, mohou klíčové hodnotové nabídky začlenit do každého následného e-mailu, aniž by to znělo jako naučený text.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definujte klíčové prvky prezentace, jako jsou problém, řešení, odlišení a důkazy.
- Propojte svůj prezentační dokument přímo se šablonami e-mailů, aby byly zprávy konzistentní.
- Použijte ClickUp Brain k vytvoření různých verzí vaší prezentace pro různé typy kupujících.
Chyby v e-mailech pro následnou komunikaci s potenciálními zákazníky, kterým je třeba se vyhnout
I s těmi nejlepšími šablonami je snadné udělat chyby, které sníží míru odezvy. Zasílání následných e-mailů, které jsou ignorovány nebo, hůře, vedou k odhlášení odběru, může poškodit vztahy s potenciálními zákazníky. Zde jsou nejčastější úskalí, kterým je třeba se vyhnout:
- Obecné úvody: Začátek typu „Jen se ozývám“ nebo „Následná komunikace“ signalizuje, že jste e-mail nepersonalizovali, a usnadňuje jeho ignorování.
- Žádná jasná výzva k akci: Nejasné žádosti jako „Dejte mi vědět, co si o tom myslíte“ potenciálnímu zákazníkovi nedávají jasný další krok a nedokážou ho přimět k akci.
- Příliš mnoho následných e-mailů příliš rychle: Bombardování schránky potenciálního zákazníka působí zoufale a je rychlým způsobem, jak se dostat na seznam odhlášených odběratelů.
- Ignorování předchozího kontextu: Pokud neodkazujete na to, o čem jste hovořili při posledním rozhovoru, stanete se zapomenutelnými.
- Stěny textu: Dlouhé, husté e-maily se v rušném dni nečtou. Udržujte svou zprávu přehlednou pomocí krátkých odstavců a odrážek.
- Nesprávné načasování: Odeslání e-mailu v pátek ve 23:00 téměř zaručuje, že do pondělního rána zapadne mezi ostatní e-maily.
- Žádná přidaná hodnota: Každé následné e-mailové sdělení by mělo nabídnout něco užitečného. Pokud pouze o něco žádáte, nedáváte jim důvod k odpovědi.
Konvergované pracovní prostředí vám pomůže těmto chybám předejít. Šablony zajišťují strukturu, ClickUp Automations se postará o načasování a centralizované poznámky v ClickUp zabrání ztrátě kontextu.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
S pokračujícím vývojem umělé inteligence budou vítězit týmy, které ji využijí k personalizaci ve velkém měřítku – ne k rozesílání generických zpráv, ale k tomu, aby každá následná komunikace působila záměrně.
Chcete-li zjistit, jak umělá inteligence může transformovat celý váš prodejní proces nad rámec pouhých následných kontaktů, podívejte se na tento praktický návod, který demonstruje klíčové strategie pro využití umělé inteligence v celém vašem prodejním workflow.
Proměňte své šablony pro následné e-maily v uzavřené obchody
Účinné následné e-maily jsou kombinací struktury, načasování a personalizace. Největší překážkou pro následnou strategii je roztříštěnost – když jsou informace o potenciálních zákaznících, koncepty e-mailů a připomenutí úkolů roztříštěny mezi různé nástroje, nevyhnutelně dochází k opomenutí některých věcí.
Prodejní týmy, které centralizují své šablony, data a pracovní postupy na jednom místě, uzavírají více obchodů, protože se nic neztrácí. Každý kontakt navazuje na ten předchozí a vytváří tak plynulý zážitek pro potenciálního zákazníka.
Jste připraveni centralizovat své následné e-maily v oblasti prodeje? Začněte zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky
Šablony e-mailových textů jsou skutečná slova, která odesíláte, jako předměty a texty e-mailů. Šablony pracovních postupů jsou systémy, které vytváříte, abyste organizovali, kdy, jak a komu tyto e-maily odesíláte, včetně automatizačních spouštěčů a sledování.
Většina odborníků na prodej doporučuje pět až sedm kontaktních bodů, než se posunete dál. Správný počet však závisí na vašem odvětví, velikosti obchodu a jakýchkoli signálech zájmu, které od potenciálního zákazníka zaznamenáte.
Ano, můžete. Automatizace se postará o načasování a spouštěče, zatímco nástroje AI, jako je ClickUp Brain, mohou na základě údajů o vašich potenciálních zákaznících vytvořit personalizovaný obsah, který si před odesláním můžete zkontrolovat.