Jaké jsou skryté náklady špatného načasování následných aktivit prodejních týmů?

Je čtvrtek, 15:00, a do vašeho CRM právě dorazila nová várka potenciálních zákazníků.
Jedna vypadá skvěle: nedávná ukázka, potvrzený rozpočet, zapojení osoby s rozhodovací pravomocí.
Ale někde mezi řízením po sobě jdoucích hovorů a odpovídáním na e-maily typu „jen se ozývám“ se následné kroky odkládají na zítra.
A když se tým konečně vrátí, zájem potenciálního zákazníka je už stejně vlažný jako pizza, která zůstala přes noc venku.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme, jaké jsou skryté náklady špatného načasování následných kroků pro prodejní týmy. A nebojte se, na konci budete přesně vědět, co dělat, abyste to napravili. 💁
Šablona ClickUp Sales Pipeline vám pomůže udržet přehled o všech potenciálních zákaznících a následných aktivitách, čímž sníží skryté náklady spojené se zpožděným kontaktováním. Díky vlastním stavům, jako jsou Follow Up (Následná aktivita), Attention Needed (Vyžaduje pozornost) a Qualified Prospect (Kvalifikovaný potenciální zákazník), můžete okamžitě vidět, které potenciální zákazníky je třeba kontaktovat.
Skryté náklady špatného načasování následných aktivit
Každá minuta, o kterou prodej odložíte, vás stojí zakázky, poškozuje vztahy a vyčerpává zdroje. Zde jsou vedlejší účinky špatného procesu následné péče o zákazníky:
Ztracené příležitosti k výnosům
Pokud budete čekat i jen hodinu na odpověď poté, co kvalifikovaný potenciální zákazník odešle formulář nebo požádá o informace, jeho zájem může ochladnout nebo se může obrátit na rychlejšího konkurenta.
Zvažte toto: pokud generujete 1 000 potenciálních zákazníků měsíčně s průměrnou hodnotou obchodu 5 000 dolarů, špatné načasování následných aktivit může vést ke ztrátě příjmů ve výši 1–2 miliony dolarů ročně.
Tyto příležitostné náklady se ještě zvyšují, když vezmete v úvahu výdaje na generování potenciálních zákazníků a náklady na získávání zákazníků, jako jsou výdaje na marketingové kampaně, veletrhy a digitální reklamu.
Poškozená pověst a důvěra zákazníků
Pomalá reakční doba a špatná správa klientů mohou poškodit vaši značku ještě předtím, než potenciální zákazníci vyzkouší váš produkt. Zainteresované strany se ptají: pokud nedokážete rychle reagovat na jednoduchý dotaz, jak budete řešit implementaci, podporu nebo poskytování služeb?
Navíc nespokojení potenciální zákazníci mají větší tendenci zanechávat negativní zákaznické recenze, což má negativní dopad na vaši reputaci a budoucí snahy o získávání nových zákazníků.
Prodloužení prodejního cyklu
Dlouhé prodlevy v následné komunikaci nutí váš tým znovu navazovat vztahy a znovu oživovat kontakty, které již vychladly. Cyklus, který mohl trvat 30 dní, se tak může snadno protáhnout na 60–90 dní, možná i déle.
Například potenciální zákazník, který po předvedení produktu projevil silný zájem, nedostal po celý týden žádnou odpověď. Nyní znovu zvažuje své možnosti, žádá o nové nabídky nebo zapojuje další osoby s rozhodovací pravomocí.
Nižší míra zapojení potenciálních zákazníků a míra konverze
Potenciální zákazníci, kteří nedostanou okamžitou odpověď, často předpokládají, že jejich dotaz byl ztracen nebo ignorován. Je méně pravděpodobné, že budou reagovat na následující zprávy, což vytváří negativní zpětnou vazbu, kdy špatné načasování snižuje celkovou účinnost kampaně.
V průběhu času se tyto zmeškané příležitosti mohou nabalovat: váš CRM software se zaplní „studenými“ kontakty, vaše pipeline vypadá plnější, než ve skutečnosti je, a obchodní zástupci tráví hodiny honbou za nereagujícími potenciálními zákazníky. To vše jen proto, že první kontakt nenastal ve správný okamžik.
Neefektivní využití prodejních zdrojů
Když obchodní zástupci tráví hodiny péčí o potenciální zákazníky, kteří by se při správném načasování měli rychle rozhodnout, nemohou se věnovat novým příležitostem. To vede ke krizi v alokaci zdrojů, kdy vaši nejlepší prodejci ztrácejí čas snahou o nápravu místo uzavírání obchodů.
Nekvalitní načasování se projevuje v celé vaší CRM. Marketing generuje potenciální zákazníky, které prodejní tým nedokáže proměnit v zákazníky kvůli problémům s načasováním, což vede k napětí mezi odděleními a snižuje celkovou návratnost investic do kampaně.
Kumulativní náklady příležitosti
Zvažte obchod v hodnotě 10 000 dolarů, který byl ztracen kvůli špatnému načasování. To je 10 000 dolarů v okamžitých příjmech, spolu s celoživotní hodnotou tohoto zákazníka, potenciálními dalšími prodeji, doporučeními a případovými studiemi. Pokud by tento zákazník měl tříletou celoživotní hodnotu 50 000 dolarů a doporučil dva další zákazníky, vaše skutečné příležitostné náklady by se blížily 150 000 dolarům.
Špatné načasování může také vést ke konkurenčnímu postavení. Zatímco vy se potýkáte s problémy, konkurence získává podíl na trhu, vytváří lepší komplexní zákaznickou zkušenost a buduje dominantní postavení, které je stále obtížnější ohrozit.
Jak zmírnit skryté náklady špatného načasování následných aktivit
Je zřejmé, že pouhé zvýšení počtu následných kontaktů nestačí. Řešením je odstranění neefektivnosti, která vyčerpává vaše zdroje.
Kde a jak to můžete udělat? Jsme rádi, že se ptáte!
Software pro řízení prodejních projektů ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Spojuje vaše údaje o potenciálních zákaznících, kontaktní body a následné kroky na jednom místě, takže váš tým nemusí bojovat s izolovanými nástroji pro prodejní aktivity.
Zde je návod, jak vytvořit strukturovaný systém následných kontaktů, který konzistentně přeměňuje potenciální zákazníky, spolu s několika bonusovými strategiemi pro správu zákazníků! 📝
Krok č. 1: Automatizujte připomenutí následných kroků
Ruční sledování obchodů zpomaluje uzavírání obchodů. Když vaši SDR manažeři spravují více než 50 potenciálních zákazníků, ale spoléhají se pouze na paměť, mohou jim uniknout důležité příležitosti.
Takto může váš tým zefektivnit proces následné péče:
- Definujte klíčové spouštěče následných kontaktů: Určete, co by mělo být podnětem k následnému kontaktu (např. žádná odpověď po třech dnech nebo dokončená demonstrace).
- Stanovte jasné časové rámce: Stanovte standardní intervaly pro každou fázi následné péče, například okamžitý kontakt, kontakt po třech dnech a kontakt po sedmi dnech.
- Přiřaďte odpovědnost včas: Zajistěte, aby každé následné opatření mělo jasného vlastníka a další krok, aby nedocházelo k překrývání.
ClickUp Automations vám umožňuje spouštět tyto rutinní akce. Můžete nastavit pravidla „pokud toto, pak tamto“ pro:
- Vytvořte nový úkol pro následné kroky
- Přiřaďte jej správnému SDR
- Aktualizujte stavy nebo priority
Například když se stav úkolu změní na „Čeká na následnou kontrolu“, automatizace jej okamžitě přiřadí správnému SDR, nastaví termín splnění tři dny předem a přidá další kontaktní bod.
Aby bylo zajištěno, že každé následné kroky skutečně proběhnou, doplňte tyto automatizační nástroje o připomenutí ClickUp. Vaši SDR a AE mohou nastavit osobní připomenutí pro každý následný krok a dokonce připojit poznámky, propojit související úkoly nebo delegovat připomenutí konkrétním členům týmu.
💡 Tip pro profesionály: Pro opakované následné kroky, jako jsou týdenní kontroly dlouhodobých potenciálních zákazníků nebo měsíční kontroly pipeline, použijte opakované připomenutí ClickUp. Nastavte připomenutí tak, aby se opakovala denně, týdně nebo podle vlastního harmonogramu, a určete, jak dlouho se budou opakovat, nebo do jakého data.
Bonus: Využijte superagenty k zachycení toho, co automatizace nedokáže.
Automatizace je skvělá pro sledování založené na pravidlech. ClickUp Super Agents zasahuje, když záleží na kontextu.
Super agenti jsou vaši kolegové z týmu AI, kteří mají nekonečné znalosti o vaší práci – úkolech, dokumentech, chatech a dalších. Můžete je @zmínit, přiřadit jim úkoly a posílat jim zprávy přímo, aby práce postupovala automaticky.
Místo toho, aby se spoléhali pouze na předem definované spouštěče, super agenti aktivně sledují váš pracovní prostor a označují situace, které vypadají, že vyžadují následné kroky – i když nikdo výslovně nestanovil pravidlo.
Například super agent může:
- Detekujte obchody, které nebyly několik dní otevřeny, navzdory nedávné aktivitě.
- Označte potenciální zákazníky, kteří položili otázku, ale nikdy nedostali odpověď.
- Odhalte nevyužité příležitosti, kde jsou úkoly dokončeny, ale další krok není definován.
Považujte Super Agents za druhé oči, které sledují váš prodejní proces – tiše vyhledávají mezery, pobízejí obchodní zástupce, když tempo klesá, a zajišťují, aby se „budu to sledovat později“ nezměnilo na „ztratili zájem“.
Společně automatizace zvládají předvídatelné úkoly a super agenti se starají o nuance, takže váš systém následných kontaktů zůstává konzistentní a reaguje rychle, i když se objem práce zvyšuje.
Krok č. 2: Upřednostněte potenciální zákazníky podle míry zapojení
Prodejní týmy často tráví čas sledováním potenciálních zákazníků s nízkým zájmem, zatímco potenciální zákazníci s vysokou hodnotou jsou ignorováni.
Zaveďte systém bodového hodnocení chování, který přiděluje body na základě intenzity zapojení. Postupujte podle této tabulky a vytvořte lepší databázi CRM:
|Typ zapojení/chování
|Skóre/priorita
|Akce/postřeh
|Žádosti o demo
|Nejvyšší
|Okamžité následné kroky, přiřazení nejlepším obchodním zástupcům
|Návštěvy stránky s cenami
|Vysoká
|Upřednostněte včasné oslovení zákazníků
|Stahování whitepaperů nebo čtení blogů
|Nižší
|Věnujte se tomu dlouhodobě, snižte naléhavost
|Více interakcí během 24 hodin
|Horký záměr
|Spusťte okamžitý kontakt
|Pomalé, sporadické zapojení v průběhu měsíců
|Počáteční fáze, nízká priorita
|Zařaďte se do dlouhodobého programu rozvoje
Úkoly ClickUp se stanou vaším velitelským centrem pro každou fázi sledovací sekvence. Můžete vytvořit speciální úkol pro každého potenciálního zákazníka a připojit všechny relevantní podrobnosti (e-maily, poznámky z hovorů, dokumenty), aby byl kontext centralizovaný.
Přiřaďte číselné skóre zapojení a fáze obchodu pomocí vlastních polí ClickUp, abyste rychle zjistili, kterým potenciálním zákazníkům je třeba věnovat pozornost jako prvním. Nastavte vlastní stavy ClickUp, jako jsou Hot, Cold, Contacted, Follow-Up Needed nebo Awaiting Response, aby byly další kroky zcela jasné.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain, integrovaný asistent využívající umělou inteligenci, přemění všechna vaše zákaznická data na praktické poznatky a doporučení. Analyzuje data vašeho pracovního prostoru v reálném čase, aby identifikoval vzorce v chování publika.
Například dokáže zjistit, kteří potenciální zákazníci otevřeli e-maily, odpověděli na oslovení nebo nejnověji interagovali s vaším obsahem. Stačí mu to jednoduše zadat!
Podívejte se na toto video a získejte několik profesionálních tipů pro využití umělé inteligence ve vašem softwaru pro sledování prodeje!
Krok č. 3: Sledujte metriky následných aktivit
Nemůžete opravit to, co nevidíte, a v prodeji se i malé neefektivnosti rychle sčítají. Sledování metrik prodejního procesu zajistí, že váš tým bude vědět, kde dochází ke ztrátě času a které akce skutečně vedou ke konverzím.
Sledujte:
- Doba odezvy na potenciálního zákazníka: Sledujte, jak rychle se obchodní zástupci ozvou poté, co se potenciální zákazník dostane do systému.
- Míra odezvy na první kontakt: Změřte, jak často potenciální zákazníci odpovídají po prvním kontaktu.
- Frekvence následných kontaktů: Sledujte, kolik kontaktů každý potenciální zákazník obdrží, než dojde k konverzi nebo odchodu.
- Interval následných kontaktů: Zkontrolujte průměrný časový odstup mezi následnými kontakty, abyste předešli ztrátě nebo zahlcení potenciálních zákazníků.
- Míra konverze v jednotlivých fázích: Zjistěte, kde dochází k úbytku potenciálních zákazníků, například při objevování, předvádění, navrhování nebo vyjednávání, abyste mohli lépe spravovat prodejní pipeline.
- Poměr kontaktních bodů k konverzi: Změřte, kolik interakcí obvykle vede k prodeji, abyste mohli vylepšit svou kadenci.
Jakmile víte, co měřit, ClickUp Dashboards vám usnadní přehled o všech vašich prodejních cílech na jednom místě.
Vytvořte si přehledy, abyste mohli:
- Okamžitě odhalte zpoždění v následných aktivitách: Přidejte karty, abyste získali průměrnou dobu mezi vytvořením potenciálního zákazníka a prvním kontaktem, rozdělenou podle obchodního zástupce, zdroje nebo typu potenciálního zákazníka, a zlepšili tak řízení prodejní výkonnosti.
- Měřte vzorce zapojení: Přidejte grafy, abyste vizualizovali kontaktní body pro každého potenciálního zákazníka a porovnali míru konverze v různých fázích následné komunikace.
- Sledujte svůj prodejní tok: Pomocí prodejního trychtýře a karet pro sledování času měřte, jak dlouho potenciální zákazníci zůstávají v jednotlivých fázích a kde se tvoří úzká místa.
Zde je názor Blainea Labrona, viceprezidenta pro digitální obchod a technologie ve společnosti Pressed Juicery, na používání nástroje pro automatizaci prodeje ClickUp:
ClickUp je nástroj, který nám skutečně pomohl přinést inovace do tohoto odvětví, díky čemuž jsme po pandemii zvýšili podíl digitálního prodeje z 2 % na více než 65 %.
Krok č. 4: Standardizujte pracovní postupy při následné péči
Když každý obchodní zástupce postupuje podle svého vlastního přístupu, nemůžete škálovat to, co funguje, ani opravit to, co nefunguje. Standardizace přináší opakovatelné pozitivní výsledky v celém týmu.
Zde je několik osvědčených postupů, které používají nejúspěšnější prodejní týmy:
- Zaznamenejte si své nejúspěšnější postupy při následné komunikaci a nastíňte, co ideální obchodní zástupci dělají pro každý typ potenciálního zákazníka a fázi obchodu.
- Definujte sdělení, načasování a preferované kanály pro každý kontaktní bod.
- Vytvořte rozhodovací stromy, které pomohou obchodním zástupcům rozhodnout, kdy eskalovat potenciálního zákazníka, kdy pokračovat v péči o něj a kdy ho diskvalifikovat.
- Nastavte kontrolní body pro zajištění kvality a naplánujte pravidelné kontroly, při kterých manažeři posoudí kvalitu následných aktivit a oblasti, které je třeba zlepšit.
Tyto tipy můžete proměnit v praktické příručky pomocí ClickUp Docs. Vytvořte obsah pro podporu prodeje specifický pro jednotlivé role, aby každý člen týmu přesně věděl, co má dělat v každé fázi prodejního procesu.
Pomocí vnořených stránek organizujte sekvence podle typu potenciálního zákazníka nebo fáze prodejního procesu a propojte každý dokument přímo s příslušnými úkoly pro rychlé provedení.
Máte naplánovaný prodejní proces? Skvělé. Nyní se ujistěte, že je dobře proveden pomocí šablony následného e-mailu ClickUp. Umožní vám:
- Vytvořte stavy jako Návrh, Odesláno, Čeká na odpověď nebo Vyžaduje následné kroky, abyste mohli sledovat průběh e-mailové komunikace.
- Označte podrobnosti, jako je typ potenciálního zákazníka, úroveň zapojení nebo datum posledního kontaktu, abyste mohli upřednostnit sledování potenciálních zákazníků na základě údajů v reálném čase.
- Přepínejte mezi vlastními zobrazeními ClickUp, jako je zobrazení seznamu pro organizované sledování nebo zobrazení kalendáře, abyste vizualizovali, kdy je naplánováno každé následné opatření.
💡 Tip pro profesionály: Spojte dokumenty s tabulemi ClickUp Whiteboards, abyste vizualizovali své rozhodovací stromy nebo následné kroky, takže všichni pochopí, jak potenciální zákazníci přecházejí z jedné fáze do druhé.
Příklady z praxe prodejních týmů
Nyní, když víte, jak zmírnit rizika špatných procesů následné péče, je čas tyto strategie uvést do praxe.
Zde jsou dva příklady z praxe, které ilustrují to, co jsme dosud probírali. 🎯
Jak digitální agentura Brafton zkrátila dobu odezvy o ~95 % a urychlila tak prodej
- SpolečnostBrafton, agentura poskytující komplexní služby v oblasti obsahu a digitálního marketingu, která spolupracuje s rychle se rozvíjejícími prodejními cykly s vysokým podílem příchozích zákazníků.
- Výzva Společnost Brafton neměla nedostatek zájmu. Prostřednictvím jejich webových stránek a kampaní přicházely neustále nové poptávky. Problémem bylo to, co se dělo dál. Následné kroky trvaly příliš dlouho. Obchodní zástupci museli ručně třídit, směrovat a odpovídat na nové dotazy. V době, kdy došlo k oslovení, byli potenciální zákazníci již rozptýlení – nebo jednali s jinou agenturou. Dobré rozhovory začínali pozdě a dynamika se vytrácela, ještě než se stačila skutečně rozvinout.
- Řešení Společnost Brafton přepracovala svůj pracovní postup následných kontaktů s ohledem na rychlost. Automatizovala směrování potenciálních zákazníků a následné úkoly, takže nové poptávky byly okamžitě přiřazeny a předány správnému obchodnímu zástupci. Už žádné čekání, až si někdo všimne nového potenciálního zákazníka. Už žádné ruční předávání. Následné kontakty se staly okamžitými, předvídatelnými a konzistentními, aniž by to znamenalo další práci pro tým.
- Dopad: Doba do prvního následného kontaktu se zkrátila o ~95 % Obchodní zástupci ušetřili ~10 hodin týdně, které mohli věnovat skutečným rozhovorům s potenciálními zákazníky Rychlejší kontakt vedl k lepším rozhovorům a menšímu počtu neúspěšných obchodů
- Doba do prvního následného kontaktu se zkrátila o ~95 %
- Obchodní zástupci ušetřili přibližně 10 hodin týdně, čas, který mohli věnovat skutečným rozhovorům s potenciálními zákazníky.
- Rychlejší kontakt vedl k lepším rozhovorům a menšímu počtu neúspěšných obchodů.
Společnost Brafton začala oslovovat potenciální zákazníky v době, kdy byl jejich zájem ještě čerstvý, a proměnila jejich zájem v reálné obchodní rozhovory – dříve, než se zájem potenciálních zákazníků stačil ochladit.
Jak společnost Vagaro vylepšila následné aktivity a změnila svou křivku příjmů
- SpolečnostVagaro, platforma SaaS poskytující služby podnikům založeným na objednávkách, jako jsou salony, lázně a fitness studia.
- VýzvaPříchozí potenciální zákazníci byli často kontaktováni až po několika hodinách nebo dokonce dnech, kdy již ztratili zájem nebo přešli k jinému produktu. Následné kroky závisely do značné míry na manuálních procesech a paměti obchodních zástupců, což vedlo k nejednotnému přístupu a zpoždění uzavření obchodů.
- ŘešeníProdejní tým přepracoval svůj proces tak, aby upřednostňoval rychlost reakce na potenciální zákazníky. Zavedli systémy, které zajistily, že noví potenciální zákazníci byli kontaktováni téměř okamžitě, čímž se odstranily zpoždění způsobené ručním vytvářením úkolů a nejasným rozdělením odpovědnosti. Následné kroky se staly strukturovanými, časově ohraničenými a nemožnými ignorovat.
- Dopad: Doba do prvního kontaktu se zkrátila z ~48 hodin na ~3,5 minuty Konverze potenciálních zákazníků se zvýšila o ~70 % Plnění kvót vzrostlo téměř o 400 %
- Doba do prvního kontaktu se zkrátila z ~48 hodin na ~3,5 minuty
- Konverze potenciálních zákazníků se zvýšila o ~70 %
- Plnění kvót vzrostlo téměř o 400 %
Tím, že oslovil potenciální zákazníky v době, kdy byl jejich zájem ještě vysoký, proměnil Vagaro rychlost následných kontaktů v měřitelný nástroj pro zvýšení tržeb.
„Veďte“ své potenciální zákazníky pomocí ClickUp
Každý nezodpovězený dotaz nebo opožděná odpověď často stačí k tomu, aby došlo ke ztrátě obchodu. Skutečné náklady nespočívají v samotném zpoždění, ale v důvěře a načasování, které se již nikdy zcela neshodnou.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, shromažďuje všechny vaše údaje o potenciálních zákaznících a kontaktních bodech. Automatizace zajišťuje, že úkoly pro následné kroky jsou vytvářeny automaticky. Vlastní pole a stavy vám umožňují hodnotit a kategorizovat potenciální zákazníky na základě jejich zapojení, fáze jednání nebo priority.
Dashboardy vám poskytují přehled o reakčních časech na potenciální zákazníky a rychlosti pipeline v reálném čase. Navíc ClickUp Brain poskytuje doporučení a souhrny s ohledem na kontext.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a jednejte, než příležitost zmizí. ✅
Často kladené otázky (FAQ)
Špatná správa potenciálních zákazníků má přímý vliv na zapojení, míru konverze a růst podnikání. Zpoždění mohou ochladit zájem, umožnit vstup konkurence, snížit účinnost předchozích marketingových aktivit a příjmových operací a vést ke ztrátě obchodů.
ClickUp centralizuje data o potenciálních zákaznících a automatizuje připomenutí, aby vám neunikl žádný potenciální zákazník. Díky automatizaci můžete spustit následné kroky nebo aktualizace úkolů ihned po navázání kontaktu s potenciálním zákazníkem. ClickUp Brain dokáže shrnout minulé interakce nebo navrhnout kontextově relevantní odpovědi a připomenutí zajistí, že obchodní zástupci budou dodržovat priority. Pomocí dashboardů můžete také vizualizovat metriky a KPI.
Ano, rozhodně. I malé zpoždění může mít za následek značné ztráty příjmů a promarněné příležitosti. V průběhu času se tyto drobné chyby nahromadí a vedou k úbytku potenciálních zákazníků a menšímu počtu budoucích doporučení.
Stanovte priority na základě skóre zapojení, fáze obchodu a hodnoty potenciálního zákazníka. Horké, vysoce hodnotné potenciální zákazníky, kteří vykazují nedávnou aktivitu, je třeba kontaktovat okamžitě, zatímco chladnější potenciální zákazníky lze sledovat v rámci pravidelného kontaktu.