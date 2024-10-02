Jak vypracovat strategii prodeje a marketingu (+ příklady)

Vytvoření účinné prodejní a marketingové strategie může připomínat žonglování s konkurenčními prioritami – e-mailovými kampaněmi, placenými reklamami, budováním značky a generováním potenciálních zákazníků. To může být pro marketingové a prodejní týmy velmi náročné a zpomalit růst podniku.
V tomto článku vám ukážeme, jak vypracovat strategii prodeje a marketingu, která se těmito problémy zabývá přímo. Dozvíte se praktické tipy a strategie, jak zlepšit spolupráci, zefektivnit úsilí a podpořit růst tržeb.
Ať už teprve začínáte nebo chcete vylepšit svou stávající strategii, poskytneme vám praktické informace a relevantní příklady, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
Nejprve začneme se základy. 👇
Co je to prodejní a marketingová strategie?
Prodejní strategie je plán prodeje produktů nebo služeb společnosti. Zaměřuje se na budování vztahů s potenciálními zákazníky a provázení jich procesem nákupu.
Efektivní řízení prodejních projektů zajišťuje hladké provádění klíčových taktických kroků, jako jsou telefonáty s novými nabídkami, účast na předvádění produktů a identifikace problémových oblastí zákazníků.
Pečlivým načasováním uzavření prodeje mohou vaše prodejní týmy zabránit ztrátě potenciálních zákazníků v důsledku předčasného nátlaku, čímž se každý krok procesu stane efektivnějším a bude více v souladu s celkovými cíli.
Marketingová strategie spočívá ve vytváření hodnoty a budování povědomí o značce. Pomáhá společnosti komunikovat se svým publikem, budovat zájem a podporovat zapojení do jejích produktů nebo služeb.
Mezi běžné oblasti marketingových aktivit patří obsahový marketing, marketing na sociálních médiích a reklama* s cílem přilákat potenciální zákazníky.
Společně tvoří komplexní přístup k podpoře růstu.
Jinými slovy, úspěšná marketingová a prodejní strategie vyžaduje, aby obě oddělení fungovala jako dobře promazaný stroj. Funkční spolupráci mezi odděleními můžete dosáhnout integrací efektivní prodejní strategie a taktiky s marketingovými aktivitami, což pomáhá odstranit bariéry, zlepšit komunikaci a zefektivnit celý proces.
Význam prodejní a marketingové strategie pro růst podnikání
Prodejní a marketingová strategie je nezbytná, protože poskytuje strukturovaný způsob, jak oslovit vaši cílovou skupinu, zviditelnit vaši značku a v konečném důsledku zvýšit prodej.
Proč je to důležité:
- Sladění cílů týmu: Zajišťuje, že týmy prodeje a marketingu spolupracují na společných cílech, jako je zvýšení tržeb a efektivní zvýšení podílu na trhu.
- Zefektivňuje zákaznickou cestu: Vytváří plynulý přechod od generování potenciálních zákazníků k jejich konverzi, což usnadňuje přeměnu potenciálních zákazníků na platící zákazníky.
- Odstraňuje bariéry: Dobrá marketingová a prodejní strategie podporuje spolupráci mezi týmy, umožňuje prodejnímu oddělení poskytovat zpětnou vazbu a marketingovému oddělení upravovat strategie na základě informací v reálném čase.
- Zvýšení tržeb: Díky sladění prodejních a marketingových aktivit mohou podniky efektivněji zacílit své strategie, což vede ke zlepšení konverzních poměrů a vyšší návratnosti investic.
- Zlepšuje získávání a udržení zákazníků: Marketing přitahuje nové zákazníky, zatímco prodej buduje silné vztahy, což vede k vyšší loajalitě zákazníků a dlouhodobému růstu.
- Poskytuje konkurenční výhodu: Zajišťuje konzistentní a poutavé sdělení, které pomáhá vaší firmě vyniknout a oslovit správné publikum.
🤝⏰ Připomenutí: Bez dobře definované strategie riskují podniky plýtvání zdroji na nesourodé aktivity, které efektivně nezaujmou potenciální zákazníky ani nevedou k prodeji.
Klíčové složky úspěšné prodejní a marketingové strategie
Vytváření úspěšných marketingových a prodejních strategií nespočívá v házení nápadů na zeď a doufání, že se něco uchytí (i když to všichni občas děláme); jde o položení pevných základů s jasnými cíli a dobře definovaným plánem.
Zde jsou klíčové komponenty, které vám k tomu pomohou.
Údaje o cílové skupině
Než začnete s marketingem nebo prodejem, musíte přesně vědět, na koho se obracíte. Definování cílového trhu nebo publika je klíčové pro to, aby vaše sdělení oslovilo ty správné lidi. Zde přichází na řadu vytvoření zákaznických person.
Persona zákazníka představuje vašeho ideálního zákazníka a zahrnuje podrobnosti, jako jsou demografické údaje, chování, cíle, slabá místa a motivace.
Kromě osobností je užitečná také segmentace zákazníků . Umožňuje vám rozdělit větší publikum na menší, konkrétnější skupiny na základě charakteristik, jako je geografická poloha, nákupní zvyky nebo odvětví.
Zadáním údajů o cílové skupině do svého prodejního trychtýře můžete přizpůsobit svůj přístup každé osobě a zvýšit tak efektivitu svých prodejních a marketingových aktivit.
Zároveň vám šablony marketingových plánů pomohou definovat vaše cíle a hladce je integrovat do konkrétních úkolů, čímž zajistíte soudržnější strategii napříč všemi týmy.
💡 Tip pro profesionály: Dobře definovaný profil ideálního zákazníka (ICP) musí obsahovat podrobnosti o vaší cílové skupině: kde tráví čas, jak utrácejí peníze, jaká je jejich oblíbená aplikace pro sociální sítě nebo které influencery sledují. Hloubková analýza těchto údajů vám umožní oslovit vaši cílovou skupinu tam, kde se nachází, místo toho, abyste ji museli hledat.
Průzkum trhu
Nemůžete efektivně prodávat ani uvádět na trh nic, pokud nerozumíte prostředí, ve kterém působíte.
Průzkum trhu je proces shromažďování informací o vašem odvětví, konkurentů a především o vaší cílové skupině. Pomáhá vám identifikovat tržní trendy, porozumět potřebám vašich zákazníků a odhalit mezery, kde by váš produkt nebo služba mohly nabídnout něco jedinečného.
🌟 Příklad: Pokud zjistíte rostoucí poptávku po ekologických obalech ve vašem odvětví, můžete svůj produkt odpovídajícím způsobem positionovat a obsadit tuto mezeru na trhu.
Začlenění těchto poznatků do vašich marketingových aktivit, od e-mailových kampaní po placené reklamy, zajistí, že vaše strategie bude v souladu s požadavky trhu a poskytne vám konkurenční výhodu.
Jasné cíle
Nestačí jen říci, že chcete „zvýšit prodej“ nebo „zvýšit povědomí o značce“. Potřebujete konkrétní, měřitelné cíle, které budou řídit vaše marketingové i prodejní aktivity.
Je proto důležité mít jistotu ohledně svých marketingových OKR a klíčových metrik. Stejně důležité je také jejich řádné sledování.
V tomto ohledu může být ClickUp Goals neuvěřitelně užitečný.
Umožní vám to stanovit cíle SMART – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené* –, které budou v souladu s vaší celkovou strategií. Každý větší cíl můžete rozdělit na menší úkoly, stanovit termíny a přiřadit úkoly členům marketingového nebo prodejního týmu.
🌟 Příklad: Můžete si stanovit cíl získat do konce čtvrtletí 500 nových kvalifikovaných potenciálních zákazníků. S ClickUp můžete tento cíl rozdělit na konkrétní kroky pro vaše prodejní a marketingové týmy, jako je spuštění cílené e-mailové kampaně nebo zlepšení konverzního poměru vaší webové stránky.
Pravidelné přezkoumávání a stanovování prodejních cílů na základě tržních trendů vám pomůže zůstat agilní a reagovat na změny na trhu.
Jedinečná hodnotová nabídka
Na konkurenčním trhu potřebuje vaše firma přesvědčivý důvod, proč by si zákazníci měli vybrat právě vás a ne konkurenci. Tímto důvodem je vaše jedinečná hodnotová nabídka (UVP).
Vaše UVP je jasné prohlášení, které vysvětluje, v čem je váš produkt nebo služba jedinečná a jak lépe než kdokoli jiný řeší problémy vašich zákazníků.
Vaše UVP by měla zdůrazňovat výhody vašeho produktu a řešit konkrétní problémy vaší cílové skupiny. Efektivní řízení marketingových kampaní zajišťuje, že vaše UVP je konzistentně komunikována napříč všemi kanály, což z ní činí ústřední bod vašich kampaní.
🌟 Příklad: Pokud váš produkt šetří zákazníkům čas automatizací manuálních úkolů, udělejte z toho ústřední bod vaší UVP. Vaším cílem je vytvořit jasné a stručné prohlášení, které potenciální zákazníky přiměje říct: „To je přesně to, co potřebuji!“
Integrovaný prodej a marketing
Jednou z největších překážek pro každou společnost je situace, kdy členové marketingového a prodejního týmu pracují izolovaně, s minimální komunikací a koordinací mezi sebou. Právě v takových případech je integrovaný prodej a marketing klíčový.
Když jsou prodejní a marketingové týmy sladěné, mohou sdílet poznatky, koordinovat strategie a vytvářet ucelený přístup k oslovování potenciálních zákazníků.
Díky této koordinaci marketingový tým přesně ví, jaký „typ potenciálních zákazníků“ prodejní tým očekává. Tito potenciální zákazníci se nazývají marketingově kvalifikovaní potenciální zákazníci. Prodejní tým je zároveň připraven tyto potenciální zákazníky získat, protože dobře rozumí sdělení a problémům zákazníků.
Integrovaná marketingová strategie podporuje lepší spolupráci, zabraňuje duplicitě a zákazníkům přináší jednotný zážitek ze značky. ClickUp opět usnadňuje hladkou spolupráci mezi týmy.
ClickUp Sales nabízí funkce, jako jsou sdílené seznamy úkolů, časové osy a řídicí panely, které poskytují přehled o marketingových kampaních i prodejních procesech.
Můžete například vytvořit formuláře s vaší značkou, které shromažďují důležité informace a automaticky převádějí odpovědi na akční položky, čímž zajistíte, že vám neunikne žádný potenciální zákazník.
Funkce výpočtů sloupců vám navíc umožňuje rychle vypočítat číselná pole, což vám pomůže sečíst hodnoty smluv, určit celkové náklady na uzavření nebo vypočítat prognózy příjmů.
Implementace prodejních a marketingových strategií
Vytvoření a implementace úspěšné marketingové a prodejní strategie vyžaduje promyšlené plánování, správné nástroje a schopnost přizpůsobit se měnícímu se chování zákazníků.
Pojďme si to rozebrat krok za krokem a prozkoumat, jak může použití nástrojů jako ClickUp zefektivnit vaše úsilí:
Krok 1: Plánování strategie
Základem každého úspěšného prodejního a marketingového úsilí je solidní prodejní a marketingový plán, který je často popsán ve strategickém průvodci.
Začněte tím, že si položíte otázku:
- Kdo jsou vaši cíloví zákazníci?
- Čeho chcete dosáhnout v příštím čtvrtletí nebo roce?
- Jak bude vypadat úspěch pro vaše prodejní a marketingové týmy?
Místo obecných cílů se zaměřte na konkrétní, měřitelné výsledky, jako je „dosáhnout 15% nárůstu generování potenciálních zákazníků ve 4. čtvrtletí“ nebo „snížit odchod zákazníků o 10 % během příštích šesti měsíců. “ Tyto typy cílů poskytují směr a zaměření, díky čemuž všichni zůstávají na správné cestě.
Krok 2: Výběr vhodného marketingového a prodejního kanálu
Výběr správných marketingových a prodejních kanálů je zásadní pro efektivní oslovení vaší cílové skupiny.
🌟 Příklad: Pokud cílíte na mladší demografickou skupinu, ideální jsou platformy jako Instagram nebo TikTok, zatímco LinkedIn a e-mailový marketing fungují lépe pro B2B publikum.
Stejně důležité je pochopit, jakým způsobem vaše cílová skupina nejraději komunikuje – zda více reaguje na video obsah, blogové příspěvky nebo zdroje ke stažení, jako jsou whitepapery. Díky těmto informacím budete mít jistotu, že nejenže používáte správnou platformu, ale také nejvhodnější formát obsahu.
S ClickUp CRM můžete analyzovat vzorce chování, preference a zvyky zákazníků, což vám pomůže určit nejúčinnější marketingové kanály pro oslovení konkrétních cílových skupin.
Tento nástroj pro správu vztahů se zákazníky pomáhá eliminovat izolované systémy tím, že integruje vaše e-maily přímo do platformy. To vám umožňuje urychlit komunikaci tím, že spravujete obchody, zasíláte klientům aktualizace projektů a přijímáte nové zákazníky z jediného e-mailového centra.
Krok 3: Vytvořte a distribuujte personalizovaný obsah
Po výběru kanálů je dalším úkolem vytvořit a distribuovat obsah, který osloví vaše potenciální zákazníky. Klíčem k tomu je personalizace obsahu.
Obecný obsah samozřejmě nestačí. Vaše publikum očekává materiály, které přímo odpovídají jeho potřebám, výzvám a přáním.
ClickUp Brain vám to usnadní tím, že vám pomůže vyvinout přizpůsobené sdělení na základě vašeho průzkumu trhu. Automatizuje aktualizace projektů a generuje akční položky, čímž zajišťuje, že vaše strategie zůstanou na správné cestě.
Navíc můžete automatizovat souhrny, zprávy o postupu a aktualizace stavu všech svých úkolů, čímž ušetříte čas pro strategičtější činnosti.
Po vytvoření můžete pomocí zobrazení kalendáře ClickUp naplánovat a distribuovat obsah plynule napříč kanály.
Díky tomu bude váš obsah nejen poutavý, ale také strategicky načasovaný tak, aby měl maximální dopad, a vaše sdělení tak oslovilo správné publikum ve správný čas.
Krok 4: Sledování výkonnostních metrik
Úspěšná marketingová a prodejní strategie přesahuje rámec implementace – vyžaduje průběžné sledování výkonnostních metrik, aby bylo možné pochopit, co funguje a co je třeba zlepšit.
Metriky, jako je návštěvnost webových stránek, generování potenciálních zákazníků, míra otevření e-mailů, a míra konverze nabízejí cenné informace o účinnosti vaší strategie.
Dashboard ClickUp poskytuje informace v reálném čase propojením úkolů s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh, čímž zajišťuje soulad vašeho týmu.
Krok 5: Kontinuální zpětná vazba
Pro udržení účinné a relevantní marketingové a prodejní strategie je nezbytná neustálá zpětná vazba. Pravidelné kontroly, při nichž oba týmy prověřují údaje o výkonu a zpětnou vazbu od zákazníků, pomohou rychle identifikovat, co funguje a co je třeba zlepšit.
Díky funkci ClickUp Comments můžete udržovat plynulou a efektivní zpětnou vazbu a všechny připomínky a komentáře členů týmu mít centralizované na jednom místě.
Kromě toho ClickUp Docs umožňuje vašim prodejním a marketingovým týmům vytvářet a spolupracovat na dokumentech s připomínkami, sledovat revize a udržovat nápady v pořádku.
V Docs můžete také navrhovat marketingové plány, sdílet prodejní strategie nebo finalizovat prodejní prezentace. Organizujte nápady pomocí vnořených stránek a propojujte relevantní úkoly pro dynamičtější spolupráci.
Krok 6: Vylepšení a optimalizace
Poznatky získané z neustálé zpětné vazby se stanou základem procesu zdokonalování. Ať už se jedná o úpravy marketingových kampaní, vylepšení prodejních argumentů nebo aktualizaci cílů, díky neustálé optimalizaci budete vždy o krok napřed.
ClickUp Automations hraje v tomto procesu klíčovou roli, protože zpracovává opakující se úkoly, jako je přiřazování potenciálních zákazníků, zveřejňování aktualizací a změna stavu úkolů.
Co dalšího můžete s ClickUp dělat?
Na základě výkonných funkcí ClickUp se podívejme, jak mohou ClickUp Tasks a ClickUp Templates dále vylepšit vaše prodejní a marketingové strategie:
- Úrovně priority: Přiřaďte úrovně priority od nízké po urgentní, abyste se mohli soustředit na kritické úkoly.
- Vlastní stavy: Sledujte průběh úkolů pomocí vlastních stavů, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu, od „K provedení“ po „Dokončeno“.
- Závislosti úkolů: Propojte související a závislé úkoly, abyste viděli, jak se navzájem ovlivňují, a předešli tak vzniku úzkých míst.
- Více seznamů: Organizujte úkoly v několika seznamech a zachovejte jejich stav a podrobnosti pro snadný přístup.
Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp vám pomůže stanovit dosažitelné cíle, uspořádat úkoly do proveditelných kroků a sledovat pokrok pomocí integrovaných metrik a analytických nástrojů.
Kromě toho, že vám poskytuje veškerou přehlednost a kontrolu, kterou potřebujete, na jednom místě, nabízí také:
- Jasný plán: Definuje vaše cíle a vede vaše strategie.
- Efektivní alokace: Efektivní správa času a zdrojů
- Sledování kampaní: Měří úspěšnost a podle potřeby upravuje strategie.
Šablona prodejního plánu ClickUp
Šablona prodejního plánu ClickUp vám pomůže sledovat cíle, vylepšovat strategie a optimalizovat výkonnost, abyste udrželi dynamiku prodeje.
S touto šablonou můžete:
- Stanovte si SMART cíle s jasnými úkoly
- Sledujte prodejní cíle a stanovte jasnou strukturu, kterou budou všichni dodržovat.
- Sledujte pokrok každého prodejce
- Porozumění vaší zákaznické základně a potřebám
⚡️Archiv šablon: Podívejte se na tyto další šablony prodejních plánů a šablony marketingových plánů, abyste vylepšili své obchodní strategie.
Příklady prodejních a marketingových strategií
Úspěšné společnosti často integrují inovativní prodejní a marketingové strategie, aby podpořily růst a udržely si náskok před konkurencí.
Níže uvádíme několik příkladů z praxe, jak společnosti jako UPS, Apple a Starbucks implementovaly strategie, které sladily prodejní a marketingové aktivity a dosáhly tak pozoruhodných výsledků.
1. Příklady prodejních strategií
📈 Prodej založený na hodnotě: UPS
Společnost UPS, jedna z největších přepravních a logistických společností, vyniká v oblasti prodeje založeného na hodnotách.
Místo toho, aby se soustředili pouze na produkty, kladou důraz na výhody, které zákazníci získají.
Společnost UPS nabízí více než jen přepravu – díky široké škále možností poskytuje pohodlí, flexibilitu a klid. Tato přidaná hodnota ji odlišuje od konkurence a činí ji lídrem ve svém oboru.
⚡Prodej založený na síle: Apple
Strategie prodeje společnosti Apple založená na síle zdůrazňuje její „Apple Geniuses“. Tito odborníci znají každý detail o produktech a službách Apple, díky čemuž je zákaznická zkušenost bezproblémová.
Marketingová strategie společnosti Apple zjednodušuje prodejní proces a buduje důvěru tím, že poskytuje komplexní zdroj pro řešení problémů a navrhování produktů. To pomáhá dosahovat konzistentního růstu prodeje.
2. Příklady marketingových strategií
📢 Retargetingové kampaně: Amazon
Amazon je mistrem v retargetingových kampaních, které uživatelům účinně připomínají produkty, které si prohlíželi, ale dosud nekoupili.
Po prohlížení položek na webu Amazon zobrazí reklamy na stejné produkty na sociálních médiích, webových stránkách a dokonce i v e-mailech.
Díky retargetingu si Amazon udržuje zájem potenciálních zákazníků a zvyšuje šance na konverzi. Tato personalizovaná marketingová strategie vychází z myšlenky udržet produkt v povědomí zákazníků a nenápadně je pobízet k dokončení nákupu s pocitem naléhavosti.
🤝 Věrnostní program: Starbucks
Věrnostní program Starbucks zaznamenal od svého spuštění v roce 2008 obrovský úspěch. Motivací k nákupům body, které lze vyměnit za zboží zdarma, si Starbucks zajišťuje, že se zákazníci budou vracet.
Čím více utratí, tím více vydělají, což vytváří situaci výhodnou pro všechny, která posiluje loajalitu ke značce a udržení zákazníků.
🛍️ Marketingové aktivity: Finastra
Společnost Finastra využila funkce ClickUp Marketing k zefektivnění svých aktivit v oblasti uvedení produktu na trh (GTM). Centralizací všech marketingových aktivit na jedné platformě Finastra zlepšila spolupráci mezi globálními týmy, což umožnilo komunikaci v reálném čase a rychlejší rozhodování.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům a automatizovaným procesům ClickUp mohl tým efektivně sledovat průběh kampaně a zajistit, že všechny strategie GTM byly provedeny včas.
Díky možnosti sledovat časové plány projektů, stanovovat cíle a generovat zprávy v rámci ClickUp, společnost Finastra výrazně zlepšila koordinaci a efektivitu svých aktivit GTM, což vedlo k lepším výsledkům a rychlejšímu vstupu na trh.
Výsledkem bylo, že společnost Finastra zaznamenala 30% nárůst efektivity spolupráce a 40% růst celkové efektivity GTM. Díky lepší koordinaci kontaktních bodů byli schopni vyvinout inovativní zákaznické cesty, což dále posílilo jejich celkové marketingové úsilí a urychlilo jejich vstup na trh.
Uvedení vaší strategie do praxe s ClickUp
Vytvoření solidní prodejní a marketingové strategie není jen o odškrtávání položek ze seznamu – jde o propojení poznatků o trhu, jasných cílů a jedinečných hodnotových nabídek, které vedou k reálným výsledkům.
Pamatujte, že klíčem k úspěchu je integrace vašich prodejních a marketingových aktivit, sladění cílů vašeho týmu a zachování flexibility tváří v tvář změnám na trhu.
Díky funkcím jako ClickUp Docs pro spolupráci, ClickUp Brain pro tvorbu obsahu a ClickUp Goals pro stanovení cílů se ClickUp vyznačuje jako komplexní řešení pro vytváření a implementaci vašich prodejních a marketingových strategií.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma a začněte ještě dnes!