Jak vytvořit integrovanou marketingovou strategii za 2 týdny

Vraťme se v čase do léta 2023. Do doby, kdy nikdo a žádné místo nebylo v bezpečí před vlivem filmu „Barbie“*. Když každá druhá reklama, krabice cereálií, příspěvek na sociálních médiích a obchodní dům byly růžové, blond a nepopiratelně Barbie. 💁🏼♀️
Ačkoli byla známá dlouho předtím, než marketingový tým „Barbie“ dostal k dispozici rozpočet hodný vysněného domu, film stále slouží jako mistrovská lekce moderních marketingových strategií.
Důraz na detail, trvalý zájem médií a všudypřítomná měsíční propagační kampaň filmu „Barbie“ se promítly do ohromného úspěchu v pokladnách kin. Toto mistrovské dílo integrovaného marketingu ukázalo skutečný vliv konzistentního sdělení šířeného prostřednictvím různých kanálů širokému spektru diváků.
A až dočtete tento blog, budete mít k dispozici nástroje, abyste mohli udělat totéž.
Naštěstí nepotřebujete marketingový rozpočet „Barbie“ ve výši 150 milionů dolarů ani roky příprav, abyste mohli těžit z výhod úspěšné integrované marketingové strategie. Stačí vám pouhé dva týdny. 🏆
V tomto průvodci se budeme zabývat vším, co potřebujete vědět o integrovaném marketingu, a rozdělíme základní informace do praktického dvoutýdenního harmonogramu. Postupujte krok za krokem a týden po týdnu a uvidíte, jak vaše strategie ožívá.
Co je to integrovaná marketingová strategie?
Integrovaný marketing – nebo integrovaná marketingová komunikace (IMC) – představuje holistický marketingový přístup a označuje jakoukoli kampaň, která zahrnuje marketingové kanály nebo média s cílem sdělit jeden příběh nebo oslovit konkrétní cílovou skupinu.
Vaše integrovaná marketingová strategie je tedy vaším plánem pro vytvoření a sladění těchto sdělení napříč všemi kanály.
Integrované kampaně zahrnují všechny oblasti marketingu – od značky, generování poptávky, zákazníků a životního cyklu, e-mailů až po produktový marketing. Vytvářejí vizi, která ideálně vypráví příběh vaší značky konzistentním a srozumitelným způsobem s určitou mírou personalizace, aby odpovídala konkrétnímu kanálu a fázi životního cyklu zákazníka.
Ať už se snažíte vyvolat zájem o produkt, získat nové odběratele newsletteru nebo významné obchodní kontakty, týmy se opakovaně spoléhají na integrované marketingové strategie, aby diverzifikovaly zkušenosti publika s jejich značkou a zároveň při každé interakci vyprávěly (a posilovaly) konzistentní příběh.
Tanya Littlefield, vedoucí marketingu pro frakční růst, zjistila, že k získání registrace B2B nebo poptávky o prodej je zapotřebí v průměru šest až osm kontaktních bodů. Proto „provozování kampaně na jednom kanálu nebo zaměření se výhradně na kampaně v horní nebo dolní části trychtýře nestačí“, říká.
Aby marketingové týmy zůstaly v popředí zájmu a držely krok s neustále se měnícími způsoby, jakými zákazníci identifikují a nakupují řešení online, musí vytvářet programy, které stimulují poptávku a zároveň vyprávějí jejich příběh – ještě předtím, než je spotřebitel připraven k nákupu.
„Nic to nezvládne lépe než koordinované multikanálové kampaně, které jsou základem integrovaných strategií,“ vysvětluje Littlefield.
Integrované marketingové strategie jsou často vázány na jednu kampaň. I když využíváte více kanálů najednou, vaše integrované marketingové prostředky by měly být uvolňovány současně, aby vašemu publiku předávaly soudržné sdělení, bez ohledu na to, jak nebo kde je najdete.
Zrekapitulujme si to. Chcete-li provést úspěšnou integrovanou marketingovou kampaň, stačí:
- Upřednostňujte konzistentnost (konzistentně)
- Prezentujte jednotnou tvář napříč několika marketingovými kanály
- Měřte svůj úspěch průběžně
Docela jednoduché, že? No, tak trochu. Výzva spočívá v udržení pozornosti na detailech a efektivní mezifunkční spolupráci.
Zapojení různých vlastníků kanálů znamená, že budete muset sladit svou integrovanou marketingovou kampaň napříč několika odděleními a týmy, včetně (ale nejen) sociálních sítí, obsahu, prodeje, designu a webu, abyste zajistili hladký průběh.
Integrovaná marketingová komunikace zohledňuje všechny klíčové hráče a jejich zavedené procesy, což poskytuje dostatek času na identifikaci celkových cílů kampaně, sdělení, KPI, zapojených marketingových kanálů, výstupů, časového plánu projektu, zdrojů a dalších aspektů.
Přemýšlejte o tom takto: úspěch příspěvku na sociálních médiích a blogu se neměří stejnými metrikami, ale úspěšné integrované marketingové kampaně se těmito rozdíly zabývají již v rané fázi.
Úsilí potřebné k realizaci účinné integrované marketingové kampaně může na papíře vypadat skličující, ale výsledek stojí za námahu a přínosy jsou téměř nekonečné.
Jaké jsou výhody integrovaného marketingu?
Integrovaný marketing je především velmi účinný pro zvýšení potenciálních zákazníků a posílení image vaší značky. Zaměření se na různorodé kanály s konzistentním příběhem dává potenciálním zákazníkům více příležitostí k interakci s vaším produktem.
A díky pevné strategii, která řídí vaše marketingové aktivity, budou tyto interakce určitě pozitivní, rozpoznatelné a nezapomenutelné. Jinými slovy, marketingová trojice. 🙌🏼
Konzistentní příběh a zkušenosti v rámci vašich marketingových aktivit zvyšují povědomí zákazníků o vaší značce. Stejně jako reklamní znělka, která se vám opakovaně přehrává v hlavě, chcete, aby vaše integrovaná marketingová kampaň zakotvila vaši společnost v myslích spotřebitelů – ale v dobrém smyslu. Omlouváme se autorům znělek.
Bez koordinovaných kampaní a mezifunkční spolupráce by marketingový tým měl štěstí, kdyby dokázal zaujmout zákazníky pouze v jedné fázi nákupního procesu. S robustním a podrobným plánem však může jedna kampaň podpořit celý životní cyklus.
Jaké další výhody můžete očekávat od efektivní integrované marketingové strategie?
- Odstranění bariér mezi týmy: Spojení různých vlastníků kanálů v rámci jedné kampaně je spolehlivým způsobem, jak přimět nové členy týmu k dialogu. Díky možnosti sledovat společný cíl mohou členové napříč odděleními posílit pracovní vztahy, zlepšit mezifunkční spolupráci a dosáhnout většího dopadu prostřednictvím projektů, které přesahují jejich obvyklý rozsah.
- Budujte důvěru u své cílové skupiny: Jednotný příběh a image značky napříč vašimi marketingovými kanály ukazuje publiku, co může od vaší firmy očekávat – bez ohledu na to, kde se v prodejním trychtýři nachází. Kdykoli přejdou přes reklamu, přečtou si blog, odešlou prodejní formulář nebo se zaregistrují k odběru vašeho produktu prostřednictvím samoobslužného systému, jsou uvítáni stejným sdělením, které je zpočátku přilákalo.
- Lepší metriky a přehled o datech: Žádné dva marketingové kanály nebudou sdílet stejné KPI, i když některé budou sdílet stejný cíl. Integrovaný marketing poskytuje více kontaktních bodů pro shromažďování hlubších poznatků o chování a preferencích zákazníků v závislosti na tom, kde se dostanou k vaší kampani, jak s ní interagují a zda to vede ke konverzi.
- Optimalizované rozdělení rozpočtu: Integrované marketingové strategie vyžadují, aby týmy nejprve identifikovaly nejúčinnější kanály pro své kampaně, což vede k lepší celkové návratnosti investic a nákladové efektivitě hned od začátku. Kromě plánování mohou marketingové týmy také získat větší návratnost investic sdílením a opětovným využitím kampaní mezi kanály s minimálním dodatečným úsilím. Například určitý obrázek kampaně se může objevit ve všech sociálních médiích, na webové stránce a v e-mailu.
- Maximální dopad: Ať už se zaměřujete na nový segment nebo hledáte nové potenciální zákazníky ve své ideální cílové skupině, koordinované integrované marketingové aktivity zesílí vaše sdělení tím, že osloví širší okruh spotřebitelů a zvýší dopad vaší kampaně.
Pokud je integrovaný marketing proveden správně, je neuvěřitelně účinný a tento seznam pouze naznačuje některé z jeho výhod. To vyvolává otázku – jak spustit vlastní účinnou integrovanou marketingovou strategii?
Ukážeme vám to. 🙂
Jak vytvořit integrovaný marketingový stroj za 2 týdny
Čím více týmů se na vaší kampani podílí, tím náročnější může být její rozjezd. Fáze plánování je sice pro každou úspěšnou integrovanou marketingovou strategii klíčová, ale zároveň je to fáze, ve které kampaň nejčastěji ztrácí na síle nebo dokonce úplně vyhoří.
První integrované kampaně mohou být nepříjemné, protože každá funkce bude muset vzdát některé ze svých standardních plánovacích procesů, aby se přizpůsobila větší skupině. Jakmile týmy uvidí úspěch několika kampaní, bude to přirozenější, stejně jako spolupráce.
Abyste se vyhnuli tomu, že váš další velký marketingový nápad skončí v nekonečné hromadě „nevyřízených“ úkolů, doporučujeme vytvořit a dodržovat přísný časový plán. Náš návrh? Dva týdny.
I když se to může zdát jako rychlý obrat, správný akční plán udrží tým na správné cestě – bez vyčerpání nebo zkracování kroků. Zejména s pomocí výkonného softwaru pro řízení projektů, který za vás zvládne náročnou práci.
Nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, jsou nezbytným prvním krokem každé produktivní marketingové strategie nebo kampaně. Díky integrovaným funkcím, které usnadňují spolupráci týmu, brainstorming, realizaci vašich nápadů a dokumentaci pokroku, eliminuje zbytečnou práci, která zatěžuje jakýkoli proces, a pomáhá vám soustředit se na práci, která je nejdůležitější.
S vaším oblíbeným nástrojem pro řízení projektů jste připraveni se pustit do práce.
Podrobnosti jednotlivých integrovaných marketingových kampaní se budou lišit v závislosti na vašem produktu, cíli a cílovém publiku, ale základ bude často následovat stejnou strukturu.
1. týden: Shromážděte informace pro výzkum a vývoj kampaně
Ačkoli dva týdny mohou uběhnout velmi rychle, je důležité hned na začátku stanovit kdo, co, kde, kdy, proč a jak. Většina prvního týdne bude věnována stanovení základů – zejména upevnění proč je to nutné a jak to pomůže dosáhnout vašich cílů.
Podobně jako vaši oblíbení televizní kuchaři, kteří si před začátkem vaření předem nakrájí suroviny na prkénku, se první týden vaší integrované marketingové strategie zaměřuje především na výzkum a přípravu. Pojďme se do toho pustit.
Krok 1: Stanovte si cíl kampaně podle metody SMART
První den je věnován zjištění, čeho chcete touto kampaní dosáhnout.
Vždy budeme chválit cíle, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Tzv. SMART cíle. Mít na paměti cíl je přirozeným prvním krokem při vytváření jakékoli strategie a integrované marketingové kampaně nejsou výjimkou.
Možná jste uvedli na trh novou funkci produktu nebo zcela změnili image společnosti – tyto iniciativy jsou odrazovým můstkem, který vás přiblíží k vašemu cíli a ospravedlní, proč se kampaň vyplatí.
To vám také pomůže správně uvažovat, pokud jde o metriky a marketingové KPI. Znalost toho, jak budete měřit úspěch cíle kampaně, je pro vaši integrovanou marketingovou kampaň zásadní a bude rozhodujícím faktorem pro její úspěch.
Krok 2: Identifikujte profil svého cílového zákazníka a klíčové marketingové kanály
Nyní, když jste stanovili důvody své strategie a problém, který má řešit, je čas určit, pro koho je určena.
V této fázi jste možná ještě v prvním dni nebo právě začínáte druhý den vytváření své strategie.
Identifikujte typ zákazníka, na kterého se budete během kampaně zaměřovat, aby vám to pomohlo při rozhodování v budoucnu. Znalost trhu, na který se zaměřujete, obecné chování vaší cílové skupiny a pochopení toho, co je pro ni důležité, vám pomůže vytvořit poutavější a přizpůsobený obsah.
V této fázi také začnete určovat správné kanály, které budete ve své kampani využívat. S jasně definovaným publikem před sebou můžete izolovat marketingové kanály, které nejčastěji navštěvují, abyste se s nimi setkávali vždy tam, kde se právě nacházejí.
Dobrou zprávou v této fázi vaší strategie je, že velká část tohoto výzkumu je pravděpodobně již hotová. Nikdo nerozumí cílům vaší společnosti lépe než samotná společnost a nikdo nezná vašeho ideálního zákazníka lépe než vy.
V krocích jedna a dva jednoduše shromažďujete a organizujete výzkumy a informace, které již máte k dispozici, aby byly další kroky ve vašem integrovaném marketingovém procesu ještě snazší.
Krok 3: Zapojte správné lidi
Vítejte u třetího kroku! Tento krok by měl odpovídat třetímu dni, pokud držíte krok s naším plánovaným harmonogramem.
Když víte, čeho chcete dosáhnout a koho chcete svou kampaní oslovit, zeptejte se sami sebe: S jakými interními týmy se musíte spojit, abyste toho dosáhli?
Upřímně řečeno, je do toho zapojeno pravděpodobně více lidí, než si myslíte. Nejen manažeři kanálů, ale také designérské týmy, manažeři placeného marketingu, copywriteři, PR, prodejní týmy a další.
A i když vy již rozumíte smyslu této kampaně, oni možná stále tápou. Proto jsou šablony pro plánování marketingových kampaní tak důležité, aby bylo možné sledovat všechny zúčastněné strany a partnery.
Tyto šablony jsou ideální pro nastavení nové kampaně. Jakmile tedy určíte všechny, kteří se mají zapojit, můžete lépe stanovit priority a co nejrychleji je svolat do jedné místnosti (nebo na jednu telekonferenci).
Tím se tým sjednotí na aktuální kapacitě každého člena, zjistí se, zda je třeba zapojit další osoby, a hned na začátku se identifikují případné významné překážky.
Dalším důležitým detailem, který v této fázi budete muset vyřešit, je kdo bude mít konečné slovo ohledně všech kampaní. Mnoho slibných integrovaných marketingových strategií selže jednoduše proto, že se na nich podílí příliš mnoho lidí.
Je nezbytné mít někoho, kdo bude koordinovat vedoucí jednotlivých marketingových funkcí. Jedním ze způsobů, jak zapojit všechny zúčastněné, dodržet termíny a řešit vzniklé problémy, je zavést jednotný proces schůzek a výstupů pro všechny funkce.
Odstraňte si starosti s nekonečnými schvalovacími procesy tím, že pověříte jednu osobu pravomocí učinit konečné rozhodnutí.
Krok 4: Brainstorming příběhu kampaně a akčního plánu
S vaším vysněným týmem jste připraveni na brainstorming a sestavení celkového příběhu kampaně a herního plánu. Ať už se scházíte u konferenčního stolu, při videohovoru nebo zcela online pomocí softwaru pro digitální tabule, nejlepší týmová spolupráce a brainstormingové sezení probíhají v reálném čase.
V této fázi neexistují žádné špatné nápady. Jde jen o to, dostat výchozí bod na papír. Odtud – a s kolektivní inteligencí vašeho rozmanitého a mezifunkčního týmu – upevníte:
- Všechny výstupy potřebné pro kampaň
- Celkový příběh kampaně a konzistentní sdělení
- Kde a kdy budou kampaně spuštěny
- Klíčové termíny a hrubý časový plán na následující týden
To se nemusí podařit během jedné 30minutové schůzky. Dejte týmu čas, aby promyslel první nápady, shromáždil potřebné informace a v případě potřeby se znovu sešel. Pokud jste tento dvoutýdenní harmonogram zahájili v pondělí, doporučujeme naplánovat tuto schůzku nejpozději na čtvrtek nebo pátek (čtvrtý a pátý den).
2. týden: Uvedení strategie do pohybu
V prvním týdnu jste si vše připravili. Ve druhém týdnu se tým plně věnuje své práci a uvádí váš plán kampaně do života. Nebo, abychom zůstali u příkladu kuchaře, konečně začnete vařit.
Krok 1: Vytvořte ucelené materiály kampaně
Největší překážkou při vytváření kampaní je často fáze zpětné vazby a schvalování, proto je důležité co nejrychleji předložit „V1“ vašim kampaní manažerům. Po nezbytných úpravách může tento krok trvat od začátku druhého týdne (šestý den) až do devátého nebo dokonce desátého dne.
To se netýká pouze designérského týmu. Vytvoření veškerého písemného obsahu, včetně popisků na sociálních sítích, citátů, hashtagů, zvukových ukázek, webových textů a blogů, může trvat stejně dlouho (ne-li déle). Tomuto kroku byste měli věnovat co nejvíce času, protože se týká všeho, co vaši zákazníci skutečně uvidí z vaší kampaně.
Krok 2: Určete, jak budete měřit úspěch
Vzpomínáte si na cíl kampaně SMART, který jste si stanovili v prvním týdnu? Je čas se k němu vrátit a zamyslet se nad ním z pohledu jednotlivých marketingových kanálů. Určete klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) související s vaší širší integrovanou marketingovou kampaní a poté zvažte, jak každý kanál měří svůj vlastní úspěch.
Tyto metriky mohou zahrnovat:
- Potenciální zákazníci získaní z konkrétních kanálů
- Zobrazení konkrétního příspěvku nebo návštěvy určitého blogu
- Odběratelé newsletteru nebo YouTube
- Počet nových účtů vytvořených na vašem webu
A ještě mnohem více.
Pro integrované kampaně je nesmírně důležité mít nejen jasné vlastníky, ale také jasné KPI a cíle. Každá funkce se obvykle zaměřuje pouze na několik metrik, ale integrované kampaně vyžadují také zaměření na 1–3 nejdůležitější KPI napříč týmy.
I když váš tým možná ještě pracuje na přípravě a návrhu výsledků kampaně, časový plán se neustále mění. To znamená, že můžete pokračovat v dokončování svých návrhů, zatímco v pozadí pracujete na druhém kroku.
A protože jste během prvního týdne provedli důkladnou přípravu, kdy jste prozkoumali svou cílovou skupinu a setkali se s majiteli kanálů, nemělo by vám to zabrat více než jeden nebo dva dny. Doporučujeme zahájit tento krok sedmý nebo osmý den, abyste dodrželi svůj dvoutýdenní harmonogram.
Krok 3: Spusťte, vyhodnoťte a podle potřeby opakujte
Dostali jste se do posledního dne svého dvoutýdenního sprintu integrované marketingové kampaně! To znamená, že máte hotovo, že? Rozhodně ne. Ale už jste blízko!
V poslední den vašeho akčního plánu strategie budete připraveni ji rozvinout a spustit. Váš obsah může být již zveřejněn, nebo bude zveřejněn během několika dní. Ať tak či onak, nejtěžší práce je za vámi.
Všechny schůzky týkající se návrhu, schvalování, zpětné vazby a překážky byly vyřešeny a vyřešeny. Všechny výstupy jsou dokončeny a veškerý obsah, který ještě nebyl zveřejněn, je připraven k odeslání.
Po úspěšném spuštění marketingové kampaně je čas sledovat její úspěch a vyhodnocovat její výkonnost v následujících dnech, týdnech a měsících. Při určování toho, co pro tuto kampaň znamená „úspěch“, se řiďte metrikami a KPI, které jste již stanovili.
Abyste se mohli soustředit na učení a růst z každé kampaně, uspořádejte po spuštění retrospektivní schůzku s integrovaným marketingovým týmem a prodiskutujte klíčové poznatky, včetně:
- Co se povedlo
- Co mohlo být lepší
- Hlavní poznatky z této zkušenosti
- Jak můžete vylepšit budoucí strategie kampaní
S vědomostmi, které jste získali při plánování strategie, a časovým plánem pro dohled nad jejím úspěchem, pak je čas na oslavu. 🎉
Mějte přehled o své integrované marketingové strategii v ClickUp
Při sledování úspěchu svých probíhajících integrovaných marketingových kampaní získáte znalosti a poznatky, které vám umožní kampaň v průběhu času s jistotou upravovat a přizpůsobovat vašim konkrétním potřebám.
Do té doby nechte tento akční plán položit základy pro vaši příští kampaň. Postupujte krok za krokem a sledujte, jak vaše integrovaná marketingová strategie nabývá tvaru během několika týdnů! A abyste tento rámec posunuli ještě dál, plánujte a spravujte jej pomocí dynamického softwaru pro řízení projektů, jako je ClickUp.
ClickUp je jediný nástroj pro zvýšení produktivity, který dokáže sjednotit marketingové týmy, okamžitě zachytit nápady a sledovat pokrok z jedné platformy. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a sledujte, jak vaše kampaně ožívají.