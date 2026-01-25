Nejlepší nástroje umělé inteligence pro marketingové vedení k rozšíření růstu

Během čtvrtletního hodnocení jste si všimli něčeho podivného. Výkonnost kampaní vypadala na první pohled dobře: návštěvnost stoupla, produkce obsahu se zdvojnásobila a tým měl plné ruce práce. Ale když se objevil graf příjmů, nikdo nedokázal jasně vysvětlit, které kampaně skutečně ovlivnily pipeline, ani proč se vysokoprioritní spuštění nesetkalo s očekávaným úspěchem.
Data existovala, ale byla roztříštěna mezi různé dashboardy, tabulky a nástroje.
Vzhledem k tomu, že týmy rozšiřují obsah, kanály a experimenty, stává se pro marketingové vedoucí výzvou sladění a získávání poznatků.
Proto se v tomto blogovém příspěvku podíváme na nástroje umělé inteligence pro marketingové vedení, které vám pomohou propojit výkon s výsledky, včas odhalit rizika a vést týmy k chytřejším rozhodnutím. 📊
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro marketingové vedení?
Většina vedoucích týmů nepotřebuje více výstupů umělé inteligence. Potřebují jasnější odpovědi na dvě otázky: co pohání pipeline a co je dalším rizikem.
Zde je několik funkcí, které nabízejí nejlepší marketingové nástroje AI:
- Sjednocené pracovní prostředí a centralizace dat: Centralizujte plány kampaní, údaje o výkonu, aktiva a konverzace, abyste eliminovali izolované reporty a roztříštěnost nástrojů.
- Informace založené na umělé inteligenci: Proměňte údaje o výkonu v jasné odpovědi pomocí otázek v přirozeném jazyce.
- Prediktivní analytika a detekce rizik: Předvídejte zpoždění, překročení rozpočtu a nedostatečný výkon včas, abyste mohli zasáhnout dříve, než dojde k poklesu výsledků.
- Sledování cílů: Sladěte marketingovou strategii s realizací pomocí aplikací pro sledování cílů, které propojují cíle digitálního marketingu, KPI a úkoly, aby vedoucí pracovníci mohli sledovat, jak se každodenní práce promítá do výnosů.
- Automatizované reportování a souhrny stavu: Automatizujte aktualizace marketingového vedení, týdenní reporty a souhrny kampaní, abyste snížili čas strávený sledováním aktualizací.
- Personalizace: Škálujte testování, variace zpráv a optimalizaci kanálů bez zvyšování provozních nákladů.
- Podpora rozhodování v reálném čase: Umožněte rychlejší a jistější rozhodování pomocí živých dashboardů a doporučení generovaných umělou inteligencí namísto roztříštěných tabulek.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity: většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo eliminovat.
AI agenti ClickUp usnadňují vytváření automatizovaných pracovních postupů, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce se automatizace úkolů stává dostupnou pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro reporting o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro marketingové vedení v kostce
Zde je malý náhled na to, jak si tyto nástroje umělé inteligence pro marketingové vedení vedou:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|` ClickUp
|Komplexní plánování, realizace a reporting marketingových aktivit Velikost týmu: Malé týmy až velké podniky
|Konvergované AI Workspace, Super Agents, BrainGPT, souhrny kampaní, přehledy dashboardů, automatizace, dokumenty, tabule, formuláře, plánování pracovní zátěže
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|HubSpot Marketing Hub (AI)
|Automatizace inbound marketingu a kampaně propojené s CRMVelikost týmu: Středně velké týmy až velké organizace
|Hodnocení potenciálních zákazníků pomocí AI, návrhy SEO, personalizace Breeze AI, synchronizace CRM, atribuce, chat s AI, optimalizace formulářů
|Bezplatný tarifIndividuální ceny
|Salesforce Marketing Cloud + Einstein
|Rozsáhlé multikanálové cesty a personalizace pro podniky Velikost týmu: Podnik
|Prediktivní skórování, optimalizace času odeslání, výběr obsahu, nástroj pro tvorbu cest, multi-touch atribuce, mobilní zprávy
|Od 25 $/uživatel/měsíc, pokročilé úrovně účtované ročně
|Adobe Marketo Engage
|Správa B2B leadů a automatizace životního cyklu Velikost týmu: Střední a velké podniky
|Hodnocení potenciálních zákazníků pomocí AI, chat GenAI, shrnutí webinářů, automatizace pracovních postupů, multikanálová péče o zákazníky, integrace CRM
|Ceny na míru
|6sense
|Prediktivní záměr, identifikace účtů a prognózy pipelineVelikost týmu: B2B marketingové a prodejní týmy
|Hodnocení záměru kupujícího, AI e-mailoví agenti, data Signalverse, identifikace identity, koordinace pracovních postupů
|Bezplatná úroveňCeny na míru
|Demandbase
|Marketing založený na účtech a sladění prodeje Velikost týmu: Enterprise GTM týmy
|Analýza cesty, orchestrace nové generace, segmentace pomocí umělé inteligence, automatizace Agentbase, reklamy založené na IP adresách
|Ceny na míru
|Dynamic Yield
|Personalizace v reálném čase pro webové stránky s vysokou návštěvností a obchodVelikost týmu: Maloobchod, tržiště, podnikové webové týmy
|Doporučení AdaptML, A/B testování, multivariantní experimenty, prediktivní skórování, koordinace zkušeností
|Ceny na míru
|Braze
|Cross-channel engagement a mobilní marketingVelikost týmu: Týmy pro růst, životní cyklus a retenci
|Rozhodování pomocí AI, nástroj Canvas Journey Builder, SMS, e-mail, push zprávy, WhatsApp, spouštěče bez kopírování, prediktivní atributy
|Ceny na míru
|Amplitude AI
|Analýza produktů a strategie růstu založená na chováníVelikost týmu: Produkt, růst, marketing
|Detekce anomálií pomocí AI, poznatky z přirozeného jazyka, experimentování, přehrávání relací, segmentace podle chování
|Bezplatná úroveň, placené plány od 61 $/měsíc
|Canva Magic Studio
|Tvorba vizuálního obsahu pro kampaně pomocí umělé inteligence Velikost týmu: marketingový, designový a sociální tým
|Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edit, Magic Animate, změna velikosti napříč kanály
|Bezplatná úroveň Pro od 15 $/uživatel/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
🔍 Věděli jste, že... Pojem „virálnost“ existoval dlouho před vznikem sociálních médií. Na počátku 20. století byly studovány modely šíření informací ústním podáním společně s epidemiologií, což formovalo pozdější chápání marketingových odborníků ohledně referenčních smyček a síťových efektů.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro marketingové vedení
Zde jsou naše tipy pro marketingové vedoucí pracovníky, kteří potřebují přehled o výkonu a pipeline:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní marketingové operace, plánování a realizaci)
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp pro marketingové týmy, který spojuje plánování, spolupráci, dokumentaci a realizaci v propojeném pracovním prostoru a eliminuje tak roztříštěnost práce.
Jako první konvergované AI pracovní prostředí na světě získáte AI, která je integrována přímo do dokumentů, chatu, tabulek, automatizace a dalších funkcí. Shrňte diskuse, vytvářejte plány a přejděte od vizuálních prvků k akci bez nutnosti přepínání kontextu.
Podívejme se na některé z jeho klíčových funkcí konvergence AI:
Kontextová umělá inteligence ve vašem pracovním prostoru
ClickUp Brain je integrován do vaší práce a rozumí kontextu vašich úkolů, dokumentů, komentářů a projektových dat. Namísto obecných odpovědí tak poskytuje odpovědi s ohledem na práci, shrnuje aktivity, detekuje překážky a dokonce generuje obsah na základě vašich skutečných pracovních dat.
Můžete je použít pro tyto marketingové účely:
- Automatizované souhrny kampaní: Zadejte příkaz „Shrňte naše nejnovější úkoly kampaně za 4. čtvrtletí, včetně pokroku, klíčových překážek a dalších kroků“ a systém vygeneruje stav úkolů, komentářů a dokumentů.
- Informace o zpětné vazbě napříč kanály: Vložte zpětnou vazbu ke kampani nebo tabulky s výkonností a poté zadejte příkaz „Zvýraznit hlavní trendy v názorech uživatelů a doporučené opravy“. Surová data se tak promění v praktické informace bez nutnosti ruční analýzy.
- Okamžitá podpora obsahu: Použijte ClickUp Brain k vytvoření návrhů e-mailů, popisků na sociálních sítích nebo osnov blogů na základě podnětů, jako je „Vytvořte 5 předmětů e-mailů pro prodej ke Dni matek přizpůsobených minulým mírám otevření“.
Autonomní pomocníci pro vaše pracovní postupy
ClickUp Super Agents jsou AI kolegové, kteří se přizpůsobují změnám ve vašem pracovním prostoru a jednají podle vašich pokynů. Mohou monitorovat prostory, odpovídat na dotazy, vytvářet úkoly a organizovat práci s minimálním dohledem.
Můžete je například použít pro:
- Třídění kampaní: Nastavte agenta pro třídění s výzvou typu „Kdykoli se ve zprávě objeví slovo „spuštění“ nebo „termín“, vytvořte úkol a označte vedoucího kampaně“.
- Answers Agent pro často kladené otázky: Nasadit Answers Agent v chatu pro řešení rutinních otázek, jako je „Jaké jsou pokyny pro komunikaci naší značky?“
- Reporting výkonu: Vytvořte si vlastního agenta, který agreguje týdenní metriky a zveřejňuje souhrny, jako například „Generujte týdenní výkonnost kontaktních bodů v e-mailových, sociálních a placených kanálech. Agenti pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže váš tým má vždy k dispozici aktuální informace.
Tyto agenti se v průběhu času přizpůsobují a stále více se přizpůsobují způsobu práce vašeho týmu.
Více informací naleznete zde:
Jednotná AI plocha pro veškerou vaši práci
Využijte sílu ClickUp Brain a ClickUp Agents mimo ClickUp v dedikované desktopové aplikaci AI, která sjednocuje vyhledávání, modely AI a kontext ze všech vašich připojených aplikací s ClickUp BrainGPT. Konec rozptýlené AI a zobrazení pracovního kontextu, kdykoli ho potřebujete.
Získáte:
- Sjednocené vyhledávání napříč nástroji: Vyhněte se přepínání mezi Figma, Google Drive a ClickUp.
- Hlasové zadávání úkolů: Pomocí funkce ClickUp Talk-to-Text můžete diktovat poznámky z jednání nebo nápady na kampaně. BrainGPT promění vaše myšlenky v konkrétní úkoly, aniž byste je museli zadávat ručně.
- Přehledy napříč aplikacemi: Požádejte o „Shrnutí konkurenčních trendů z nejnovějších webových stránek a odkazových zdrojů“ a BrainGPT vám poskytne průzkum trhu s citacemi odkazujícími na vaše dokumenty týkající se strategie růstového marketingu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Třídění a filtrování marketingových dat: Sledujte podrobnosti, jako je typ kampaně, kanál pro publikum, rozpočet, URL adresy a odkazy na zdroje pomocí vlastních polí ClickUp. Můžete také využít pole AI k automatickému generování souhrnů, překladu úkolů a zobrazování akčních položek.
- Vizualizujte časové osy kampaní: Plánujte redakční harmonogramy a data spuštění pomocí kalendáře ClickUp s integrovaným nástrojem ClickUp AI Notetaker. Synchronizujte jej s kalendářem Google, aby celý váš tým věděl, co a kdy bude spuštěno.
- Nastíňte a spolupracujte na briefingu: Vytvořte sdílené dokumenty ClickUp Docs pro vaši obsahovou strategii, kreativní briefingy, plány kampaní nebo návrhy optimalizace pro vyhledávače. Brain je také integrován do Docs, což urychluje proces tvorby obsahu.
- Mapujte cesty uživatelů a strategii: Pomocí ClickUp Whiteboards nakreslete trychtýře, cesty zákazníků nebo rámce obsahu a poté proměňte nápady ve vizuální podoby pomocí ClickUp Brain.
- Automatizujte opakující se práce: Nastavte automatizace ClickUp, jako je přesunutí úkolu ClickUp do fáze „Kontrola“, když je označen jako „Návrh dokončen“, přiřazení následných úkolů nebo upozornění zúčastněných stran, když je třeba odevzdat kreativní materiály.
- Shromažďujte požadavky centrálně: Pomocí formulářů ClickUp shromažďujte kreativní požadavky, žádosti o partnerství nebo dotazy týkající se sponzorství a automaticky je směrujte do správného kampaně.
Omezení ClickUp
- Na pokročilé funkce je třeba si chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
…Úkoly AI inside jsou velmi užitečné, pomáhají s přehledy, přeřazováním, vyhledáváním úkolů a obecně šetří čas při drobných úkonech. Automatizace jsou také velmi účinné a mohou pomoci snížit množství opakujících se úkolů při přiřazování priorit atd. Můžete je nahradit AI agenty, což jsou v podstatě automatizace na steroidech lol…Líbí se mi, že mám k dispozici jak seznam, tak tabuli (na rozdíl od Asany, která má pouze seznam, a Trella, které má pouze tabuli).
Chatovací kanály připomínají Slack, což je skvělé, protože nemusím platit za další software + možnost vytvářet dokumenty v rámci úkolu je velmi užitečná, není třeba přecházet na disk, vytvářet dokument Google Doc a poté jej propojit s úkolem. Pomáhá vám to udržet si zdravý rozum...
…Úkoly AI inside jsou velmi užitečné, pomáhají s přehledy, přerozdělováním, vyhledáváním úkolů a obecně šetří čas při drobných úkonech. Automatizace jsou také velmi účinné a mohou pomoci snížit množství opakujících se úkolů při přiřazování priorit atd. Můžete je nahradit AI agenty, což jsou v podstatě automatizace na steroidech lol…Líbí se mi, že mám k dispozici jak seznam, tak tabuli (na rozdíl od Asany, která má pouze seznam, a Trella, které má pouze tabuli).
Chatovací kanály připomínají Slack, což je skvělé, protože nemusím platit za další software + možnost vytvářet dokumenty v rámci úkolu je velmi užitečná, není třeba přecházet na disk, vytvářet dokument Google Doc a poté jej propojit s úkolem. Pomáhá vám to zachovat si zdravý rozum…
🚀 Výhoda ClickUp: Proměňte roztříštěná marketingová data v rozhodnutí pomocí dashboardů ClickUp. Získáte AI karty, které vám poskytnou přehled o výkonu kampaní, rychlosti obsahu a kapacitě týmu v reálném čase a připravené pro vedení.
Místo ručního stahování aktualizací z úkolů, dokumentů a komentářů AI Cards automaticky shrnují pokrok, označují rizika a zobrazují poznatky z celého vašeho pracovního prostoru.
Například marketingový specialista zaměřený na růst může přidat kartu AI s výzvou „Shrňte stav všech kampaní na generování poptávky ve třetím čtvrtletí a zdůrazněte překážky“, aby okamžitě viděl, co je v pořádku, co se zpožďuje a proč. Vedoucí obsahu se mohou zeptat „Které příspěvky na blogu uvízly v recenzi a na jak dlouho?“, zatímco marketingoví specialisté zaměřeni na výkon mohou sledovat tempo výdajů, připravenost k zahájení nebo závislosti na aktivech.
2. HubSpot Marketing Hub (AI) (nejlepší pro automatizaci inbound marketingu a integraci CRM)
HubSpot Marketing Hub využívá AI k podpoře každodenních marketingových úkolů, jako je získávání potenciálních zákazníků, personalizace a sledování výkonu. Jeho funkce AI jsou zabudovány přímo do platformy, takže týmy mohou k řízení kampaní využívat data CRM. Toto nastavení pomáhá marketérům efektivněji spravovat e-maily, vstupní stránky a webové stránky, zejména s rostoucím objemem kampaní.
Pro marketingové týmy, které již pracují v HubSpot, je AI přirozeným rozšířením stávajících pracovních postupů. Nástroje Breeze AI této platformy pomáhají automatizovat běžné marketingové úkoly. Navádějí návštěvníky webových stránek k relevantnímu obsahu, přizpůsobují formuláře na základě chování návštěvníků a podporují obsahové plány návrhy na vylepšení SEO.
Nejlepší funkce HubSpot Marketing Hub (AI)
- Zjistěte, které kanály a zprávy přispívají ke konverzím, pomocí multi-touch atribuce a poznatků o zákaznické cestě.
- Upravujte obsah webových stránek, e-maily, popisy produktů a výzvy k akci na základě signálů zapojení.
- Upřednostňujte nejvhodnější potenciální zákazníky pomocí AI-poháněného hodnocení potenciálních zákazníků, které segmentuje potenciální zákazníky na základě jejich chování.
- Podporujte konverzace pomocí AI Marketing Agent (dříve chatbot), který v reálném čase kvalifikuje návštěvníky s vysokým zájmem, nasměruje je k zdrojům a synchronizuje data přímo s vaším CRM.
Omezení HubSpot Marketing Hub (AI)
- Na základě e-mailových marketingových kampaní nelze sledovat prodeje ani uzavřené obchody, což je velká nevýhoda.
- Uživatelé si stěžují na omezené možnosti přizpůsobení ( šablony plánů růstu e-mailů) a problémy s výkonem při správě kampaní.
Ceny HubSpot Marketing Hub (AI)
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HubSpot Marketing Hub (AI)
- G2: 4,5/5 (více než 14 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Marketing Hub (AI)?
Podle uživatele Capterra:
Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní, takže i noví členové týmu se mohou rychle zorientovat. Za obzvláště užitečnou považuji hladkou integraci mezi CRM a marketingovými funkcemi, protože zajišťuje konzistentnost dat a automatizuje procesy. Šetří mi to spoustu času, protože už nemusím přeskakovat mezi různými nástroji. Miluji e-mailový nástroj, který je velmi snadný a intuitivní. Pomocí drag and drop můžete velmi rychle vytvářet a odesílat skvělé newslettery... V některých případech jsou kontaktní formuláře a šablony/moduly pro zasílání e-mailů omezené, co se týče počtu rozbalovacích nabídek a různých zápatí s souhlasem.
Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní, takže i noví členové týmu se mohou rychle zorientovat. Za obzvláště užitečnou považuji hladkou integraci mezi CRM a marketingovými funkcemi, protože zajišťuje konzistentnost dat a automatizuje procesy. Šetří to spoustu času, protože už nemusím přeskakovat mezi různými nástroji. Miluji e-mailový nástroj, který je velmi snadný a intuitivní. Pomocí drag and drop můžete velmi rychle vytvářet a odesílat skvělé newslettery... V některých případech jsou kontaktní formuláře a šablony/moduly pro zasílání e-mailů omezené, co se týče počtu rozevíracích nabídek a různých zápatí s souhlasem.
🧠 Zajímavost: V 15. a 16. století používali benátští tiskaři a obchodníci některé z nejranějších forem segmentace publika. Tiskaři přizpůsobovali obsah novinových listů, používali žánrové štítky na titulních stránkách a vytvářeli zprávy, které oslovovaly konkrétní skupiny čtenářů.
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (nejlepší pro komplexní, rozsáhlé multikanálové cesty a personalizaci)
Salesforce Marketing Cloud využívá Einstein AI k podpoře datově řízeného marketingu v e-mailových, mobilních a webových kanálech. Tento marketingový nástroj AI pracuje na platformě Salesforce Data Cloud, která týmům umožňuje analyzovat chování zákazníků, předvídat jejich zapojení a upravovat kampaně v reálném čase.
Tato platforma je běžnou volbou pro podniky, které spravují velké objemy interakcí se zákazníky a komplexní cesty. Einstein pomáhá automatizovat rozhodnutí, jako je například kdy odeslat zprávy, jak hodnotit zapojení a které cílové skupiny upřednostnit, čímž usnadňuje práci marketingovým manažerům.
Podporuje také obsah generovaný umělou inteligencí, jako jsou předměty e-mailů, návrhy e-mailů a segmenty publika. V oblasti analytiky získávají marketingové týmy přehled o multi-touch atribuci a výkonu cesty, včetně doporučení, kde provést optimalizaci.
Nejlepší funkce Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- Předpovídejte míru otevření, kliknutí a odhlášení pomocí Einstein Engagement Scoring a vylepšete segmenty publika pro lepší návratnost investic.
- Maximalizujte počet otevření pomocí funkce Einstein Send Time Optimization, která analyzuje chování příjemců, aby naplánovala e-maily a push notifikace na dobu nejvyšší aktivity.
- Doručujte přizpůsobené zprávy pomocí Einstein Content Selection, který vybírá nejrelevantnější obsahové bloky na základě historických dat.
- Zabraňte únavě pomocí nástroje Einstein Engagement Frequency, který doporučuje optimální frekvenci kontaktů pro udržení zájmu.
Omezení Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- Abyste mohli platformu využívat na maximum (například pomocí dotazů SQL), musíte mít příslušné technické znalosti, jako je porozumění AMPScriptu.
- Rozhraní ztrácí kontext a uživatelé se při opětovném načtení stránky potýkají s kolapsem struktury složek.
Ceny Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- Salesforce Starter: 25 USD/měsíc na uživatele
- Marketing Cloud Growth: 1 500 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Marketing Cloud Advanced: 3 250 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Salesforce Personalization: 8 000 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Marketing Intelligence: 10 000 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Správa věrnostních programů: 20 000 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Account Engagement+: 1 250 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Engagement+: 2 000 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Intelligence+: 11 000 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
- Personalizace+: 15 000 USD/měsíc pro celou organizaci (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- G2: 4/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Marketing Cloud + Einstein?
Podle recenze G2:
Salesforce Marketing Cloud Engagement se vyznačuje robustním a vysoce přizpůsobivým nástrojem Journey Builder, který nabízí mnohem pokročilejší funkce než platformy jako Pardot (MCAE), HubSpot a Marketo. Tento nástroj umožňuje marketérům vizuálně mapovat a automatizovat složité multikanálové zákaznické cesty, zahrnující rozhodování v reálném čase a personalizované zážitky. Klíčovou předností je integrovaná podpora mobilních komunikačních kanálů, jako jsou WhatsApp, SMS přes MobileConnect a push notifikace – funkce, které jsou často k dispozici pouze jako doplňky nebo jsou na jiných platformách omezené... V kombinaci s podnikovou škálovatelností, pokročilými funkcemi správy dat a personalizací založenou na umělé inteligenci prostřednictvím Einstein se SFMC vyznačuje jako skutečně komplexní a progresivní platforma pro automatizaci marketingu.
Salesforce Marketing Cloud Engagement se vyznačuje robustním a vysoce přizpůsobivým nástrojem Journey Builder, který nabízí mnohem pokročilejší funkce než platformy jako Pardot (MCAE), HubSpot a Marketo. Tento nástroj umožňuje marketérům vizuálně mapovat a automatizovat složité multikanálové cesty zákazníků, včetně rozhodování v reálném čase a personalizovaných zážitků. Klíčovou předností je integrovaná podpora mobilních komunikačních kanálů, jako jsou WhatsApp, SMS přes MobileConnect a push notifikace – funkce, které jsou často k dispozici pouze jako doplňky nebo jsou na jiných platformách omezené... V kombinaci s podnikovou škálovatelností, pokročilými funkcemi správy dat a personalizací založenou na umělé inteligenci prostřednictvím Einstein se SFMC vyznačuje jako skutečně komplexní a progresivní platforma pro automatizaci marketingu.
🧠 Zajímavost: Psychologie barev má hluboké kořeny ve starověkých civilizacích. V Egyptě měly pigmenty jako zlato, modrá a zelená silný symbolický význam – symbolizovaly božství, znovuzrození, plodnost a autoritu. Moderní psychologie barev značek je jednoduše pokračováním těchto dlouholetých tradic a využívá barvy k ovlivňování vnímání a chování.
4. Adobe Marketo Engage (nejlepší pro správu B2B leadů a automatizaci marketingu)
Adobe Marketo Engage často používají týmy B2B, které potřebují spravovat dlouhé a složité cesty kupujících napříč více kanály. Jeho funkce umělé inteligence jsou navrženy tak, aby podporovaly personalizaci ve velkém měřítku, ať už prostřednictvím e-mailu, webu, reklam nebo mobilních zařízení.
V každodenní praxi pomáhá AI společnosti Marketo pro řízení provádění například s přípravou e-mailů v souladu se značkou, úpravou předmětů e-mailů a personalizací obsahu na základě chování. Automatizace se stará o hodnocení potenciálních zákazníků, kroky v rámci jejich cesty a rozhodnutí o načasování, zatímco marketingová analytika poskytuje přehled o dopadu na pipeline a výkonu kampaní.
Nejlepší funkce Adobe Marketo Engage
- Nasazení Adobe Dynamic Chat s GenAI pro promptové playbooky, odpovědi založené na znalostech a směrování v reálném čase za účelem konverze návštěvníků
- Vytvářejte kapitoly, shrnutí a klíčové poznatky ze zaznamenaných interaktivních webinářů pomocí GenAI, čímž zvýšíte využitelnost a přístupnost obsahu.
- Implementujte AI Marketing Agent pro průběžné hodnocení potenciálních zákazníků, staging životního cyklu a přehledy připravené k prodeji na základě údajů o zapojení.
Omezení Adobe Marketo Engage
- Jednoduché úkoly, jako je čištění dat, vyžadují podporu na úrovni administrátora nebo jsou skryty za několika kroky.
- Chybí pokročilé nativní analytické funkce, což vede k manuální práci pro získání hlubších poznatků.
Ceny Adobe Marketo Engage
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adobe Marketo Engage
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Adobe Marketo Engage?
Přímo z recenze G2:
Jedná se o revoluční nástroj, který se hladce integruje s produkty Adobe, jako je Target, a umožňuje efektivní cílení na potenciální zákazníky, kteří se pravděpodobně stanou našimi potenciálními zákazníky. Líbí se mi integrace CRM pro sledování prodejů. Je univerzální, umožňuje vytvářet kampaně a využívat vícekanálovou distribuci, která osloví širší publikum. Nejlepší je, pokud jde o péči o potenciální zákazníky a segmentaci... Přizpůsobení není pro slabé povahy, vyžaduje čas a zájem.
Jedná se o revoluční nástroj, který se hladce integruje s produkty Adobe, jako je Target, a umožňuje efektivní cílení na potenciální zákazníky, kteří se pravděpodobně stanou našimi potenciálními zákazníky. Oceňuji integraci CRM pro sledování prodejů. Je univerzální, umožňuje vytvářet kampaně a využívat vícekanálovou distribuci, díky čemuž osloví širší publikum. Nejlepší je, pokud jde o péči o potenciální zákazníky a segmentaci... Přizpůsobení není pro slabé povahy, vyžaduje čas a zájem.
🔍 Věděli jste, že... Teorie kognitivní zátěže ukazuje, že když jsou marketéři přetížení příliš mnoha současnými rozhodnutími – texty, kreativou, kanály, rozpočtem – volí automaticky „bezpečné“ možnosti. To vysvětluje, proč struktura, briefy, rámce a automatizace ve skutečnosti zvyšují kreativitu.
5. 6sense (nejlepší pro identifikaci B2B účtů a prediktivní údaje o záměrech)
6sense je navržen tak, aby pomáhal týmům B2B prodeje pochopit záměr kupujícího již v rané fázi nákupního procesu. Klíčovou roli zde hraje 6AI, který analyzuje data o záměru, firmografii, technografii a behaviorální signály v rámci 6sense Signalverse, aby předpověděl fáze nákupu ještě předtím, než se potenciální zákazníci identifikují.
Tyto informace se přímo promítají do prioritizace účtů, což moderním marketingovým a prodejním týmům pomáhá soustředit se na účty, které vykazují skutečný záměr nákupu.
Nástroje pro vedení, jako jsou prediktivní modelování a segmentace nákupních fází, hodnotí účty a mapují nákupní výbory. Navíc Identity Graph propojuje anonymní aktivitu na webových stránkách se známými účty v CRM systémech, jako je Salesforce.
Nejlepší funkce 6sense
- Automatizujte oslovování zákazníků prostřednictvím reklam, e-mailů a webových stránek pomocí e-mailových agentů využívajících umělou inteligenci, inteligentních pracovních postupů a multikanálové koordinace.
- Zjistěte informace o účtech na trhu, rizicích v prodejním procesu a načasování interakcí pomocí reportovacích dashboardů.
- Spusťte e-mailové agenty řízené umělou inteligencí prostřednictvím Conversational Email, které generují kontextově citlivé odpovědi a vícevláknové nabídky, aby urychlily rychlost pipeline.
Omezení 6sense
- Uživatelé si stěžují na nedostatek intuitivního rozhraní a časté výskyt chyb.
- Nastavení integrací, zejména Salesforce, je časově náročné.
Ceny 6sense
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 6sense
- G2: 4,3/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 6sense?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
Deanonymizace webu a nástroje pro budování publika jsou skutečně revoluční. Díky integrovaným pracovním postupům a nástrojům pro koordinaci můžete tato data snadno využít. Skvělé je, že se můžete zaměřit nejen na jednoduché akce, ale také vytvořit komplexní tok dynamických změn. Hodí se pro různé úrovně dovedností. Jakmile vytvoříte engine, který dělá to, co potřebujete, můžete se spolehnout, že 6sense se postará o zbytek. Během používání 6sense byla zákaznická podpora jak ze strany ticketového systému, tak ze strany našeho CSM neocenitelná. Rychle reagují, vysvětlují nám nové funkce a poskytují nám informace.
Deanonymizace webu a nástroje pro budování publika jsou skutečně revoluční. Díky integrovaným pracovním postupům a nástrojům pro koordinaci můžete tato data snadno využít. Skvělé je, že se můžete zaměřit nejen na jednoduché akce, ale také vytvořit komplexní tok dynamických změn. Hodí se pro různé úrovně dovedností. Jakmile vytvoříte engine, který dělá to, co potřebujete, můžete se spolehnout, že 6sense se postará o zbytek. Během používání 6sense byla zákaznická podpora jak ze strany ticketového systému, tak ze strany našeho CSM neocenitelná. Rychle reagují, vysvětlují nám nové funkce a poskytují nám informace.
⚡ Archiv šablon: Šablona strategického marketingového plánu ClickUp je připravená složka, která vám pomůže přejít od obecného strategického uvažování k operativní realizaci.
Šablona marketingové kampaně vám nabízí:
- Vlastní stavy ClickUp, jako Plánováno, Otevřeno, Zrušeno, Probíhá a Dokončeno, vám pomohou sledovat každou část vaší strategie.
- Vlastní pole ClickUp, jako jsou Kanál, Typ OKR a Čtvrtletí, slouží k zachycení strategického kontextu každého úkolu. Díky tomu můžete snadno rozdělit svůj plán podle kanálu (např. e-mail, sociální sítě, placená reklama), oblasti zaměření nebo časového čtvrtletí.
- Zobrazení ClickUp, jako je uvítací stránka (pro zapojení všech do plánu) a zobrazení OKR (pro sledování pokroku v klíčových výsledcích)
6. Demandbase (nejlepší pro komplexní marketing založený na účtech a sladění prodeje)
Demandbase je nástroj pro správu kampaní vytvořený pro týmy zabývající se uváděním produktů na trh, které potřebují jasnější signály o tom, které účty stojí za to oslovit. Jeho AI analyzuje data o záměrech a aktivitách účtů v reálném čase, aby odhalila připravenost k nákupu, sladila prodej a marketing a nasměrovala oslovování zákazníků.
JourneyIQ přizpůsobuje reklamu a zapojení zákazníků podle toho, jak se účty pohybují v jednotlivých fázích nákupu. Navíc Demandbase GPT umožňuje týmům klást otázky v přirozeném jazyce a generovat tak segmenty nebo doporučení pro kampaně. Na straně realizace Buying Group Setup Agents a Filter Agents automatizují mapování osobností a prioritizaci účtů.
Nejlepší funkce Demandbase
- Spouštějte akce v reklamách, na webových stránkách a v pracovních postupech CRM pomocí Next Gen Orchestration .
- Sledujte průběh cesty, rychlost pipeline a dopad na tržby pomocí Pipeline Influence a dashboardů založených na umělé inteligenci.
- Poskytujte rozhodujícím osobám reklamu založenou na IP adresách bez použití souborů cookie prostřednictvím Demandbase One a optimalizujte zaujatost a kreativitu pomocí umělé inteligence.
- Provádějte komplexní pracovní postupy pomocí propojených agentů umělé inteligence Agentbase, od identifikace potenciálních zákazníků po multikanálové kampaně a upozornění na prodej.
Omezení Demandbase
- Modul pro přiřazování potenciálních zákazníků k účtům není intuitivní, což ztěžuje zajištění vysoké kvality dat.
- Často dochází k problémům se synchronizací, které způsobují zpoždění v aktualizaci zákaznických dat, což má dopad na rozhodování v reálném čase.
Ceny Demandbase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Demandbase
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Demandbase?
Uživatel G2 říká:
Rozhraní Demandbase One mi připadá velmi intuitivní. K jeho používání není třeba absolvovat rozsáhlé školení, takže je přístupné a uživatelsky přívětivé i pro jednotlivce, kteří nemusí věnovat mnoho času učení se této platformě. Oceňuji také jeho schopnosti v oblasti reklamy, konkrétně při cílení na konkrétní účty v zobrazovaných reklamách, což by bez tohoto nástroje nebylo možné... Počáteční nastavení Demandbase One je poměrně komplikované a vyžaduje specializovaný tým, který spravuje všechny nezbytné technické integrace. Tato složitost může být pro ty, kteří nemají technické znalosti, náročná. Navíc může integrační proces trpět, pokud jej interní tým nezvládne dobře, jak tomu bylo v mém případě.
Rozhraní Demandbase One mi připadá velmi intuitivní. K jeho používání není třeba absolvovat rozsáhlé školení, takže je přístupné a uživatelsky přívětivé i pro jednotlivce, kteří nemusí věnovat značné množství času učení se této platformě. Oceňuji také jeho schopnosti v oblasti reklamy, konkrétně při cílení na konkrétní účty v zobrazovaných reklamách, což by bez tohoto nástroje nebylo možné... Počáteční nastavení Demandbase One je poměrně komplikované a vyžaduje specializovaný tým, který se postará o všechny nezbytné technické integrace. Tato složitost může být pro ty, kteří nemají technické znalosti, náročná. Navíc může integrační proces trpět, pokud jej interní tým nezvládne dobře, jak tomu bylo v mém případě.
🔍 Věděli jste, že... Termín „značka“ pochází ze staroseverského slova brandr, což znamená „pálit“, protože chovatelé dobytka doslova vypálili symboly do skotu, aby je mohli identifikovat.
7. Dynamic Yield (nejlepší pro personalizaci a optimalizaci webových stránek v reálném čase pomocí umělé inteligence)
Společnost Dynamic Yield, nyní součást Mastercard, se zaměřuje na personalizaci v reálném čase napříč digitálními reklamními kontaktními body. Její Experience OS využívá nativní AI, včetně AdaptML, k rozhodování o tom, jaký obsah, produkty nebo nabídky se mají jednotlivým uživatelům zobrazovat na základě jejich chování a kontextu.
Platforma je běžně používána týmy, které potřebují konzistentní personalizaci na webu, v mobilních zařízeních, aplikacích, e-mailech a reklamách, zejména v prostředí s vysokým provozem nebo s intenzivním obchodním provozem.
AdaptML se opírá o prediktivní modely a samoučící se NLP. Takto podporuje funkce, jako jsou doporučení produktů, zkušenosti s opuštěnými košíky a cesty typu „pokračujte tam, kde jste přestali“. Doporučovací engine kombinuje hluboké učení a učení s posilováním, aby zvládl velké produktové katalogy a přizpůsobil zkušenosti v reálném čase.
Nejlepší funkce Dynamic Yield
- Předpovídejte a zobrazujte nejvhodnější položky pomocí samoučících se modelů NextML , které pomocí analýzy chování a logiky „pokračujte tam, kde jste přestali“ přesměrují pozornost uživatelů na relevantní produkty.
- Provádějte A/B testování a multivariantní experimenty s automatickou optimalizací a využijte AI k výběru nejúspěšnějších variant na základě živých výkonnostních dat.
- Vytvářejte adaptivní uživatelské profily jako strategii vedení pomocí prediktivních algoritmů pro hodnocení potenciálních zákazníků, kombinujících firmografické a technografické údaje a interakce v reálném čase pro cílení 1:1 v podnikovém měřítku.
Omezení dynamického výnosu
- K přizpůsobení a řízení pracovního postupu musíte mít technické znalosti.
- Propojení s nástroji třetích stran je časově náročné, protože budete muset integrovat každou stránku zvlášť.
Ceny Dynamic Yield
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dynamic Yield
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Dynamic Yield?
Citace uživatele:
Dynamic Yield je špičková personalizační platforma, která výrazně rozšířila naše personalizační úsilí napříč několika značkami. Její robustní segmentační a cílovací nástroje nám umožňují realizovat působivé, datově podložené kampaně na webu, v mobilních zařízeních a e-mailech, čímž vytváříme plynulý omnichannelový zážitek. Dynamic Yield se mi líbí a vřele jej doporučuji. Není na něm nic, co by se mi nelíbilo, ale drobná omezení, která lze překonat, jsou: Omezené vestavěné analytické funkce (kde jsou vyžadovány komplexní podrobnosti) – pracujeme na přenosu surových dat do našich interních analytických nástrojů, abychom tento pohled získali.
Dynamic Yield je špičková personalizační platforma, která výrazně rozšířila naše personalizační úsilí napříč několika značkami. Její robustní segmentační a cílovací nástroje nám umožňují realizovat působivé, datově podložené kampaně na webu, v mobilních zařízeních a e-mailech, čímž vytváříme plynulý omnichannelový zážitek. Dynamic Yield se mi líbí a vřele jej doporučuji. Není na něm nic, co by se mi nelíbilo, ale drobná omezení, která lze překonat, jsou: Omezené vestavěné analytické funkce (kde jsou vyžadovány komplexní podrobnosti) – pracujeme na přenosu surových dat do našich interních analytických nástrojů, abychom tento pohled získali.
🧠 Zajímavost: V 19. století zavedl francouzský deník La Presse první model masové monetizace obsahu tím, že snížil ceny předplatného a k financování provozu začal využívat reklamy. Jednalo se o ranou mistrovskou lekci v oblasti strategie růstu, snižování CAC a diverzifikace příjmů.
8. Braze (nejlepší pro cross-channelovou interakci se zákazníky a mobilní marketing)
Pokud chcete realizovat personalizované zákaznické cesty, Braze je dobrá volba. BrazeAI je jádrem platformy a pomáhá týmům s rozhodováním v reálném čase na základě dat v e-mailech, SMS, push zprávách, WhatsApp a zprávách v aplikacích. Kombinuje vlastní data s prediktivní a generativní umělou inteligencí, aby podporoval kampaně, které se přizpůsobují chování uživatelů.
Canvas a Canvas Context umožňují flexibilní koordinaci cest s dočasnými proměnnými pro hlubší personalizaci. Navíc Zero-copy Canvas Triggers aktivují data přímo z cloudových skladů.
Nejlepší funkce Braze
- Zdokonalte své publikum pomocí vypočítaných atributů pomocí nástroje Segment Builder .
- Aktivujte BrazeAI Decisioning Studio a proveďte optimální výběr kanálu, obsahu a načasování pro každého uživatele, čímž automaticky optimalizujete KPI, jako je zapojení a retence.
- Spusťte personalizaci bez kopírování z datových skladů pomocí Canvas Triggers, která umožňuje okamžité toky po nákupu nebo dynamické segmenty.
- Vypočítávejte atributy, jako je průměrná hodnota objednávky a frekvence nákupů, za běhu, abyste mohli provádět chytřejší segmentaci a přizpůsobovat sdělení v rámci kampaní.
Omezení Braze
- Kampaně nelze vytvářet v testovacím prostředí a publikovat je přímo.
- Chybí funkce analýzy a reportingu zaměřené na zákazníky.
Ceny Braze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Braze
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,74/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Braze?
Uživatel Capterra řekl:
Ve srovnání s podobnými produkty a společnostmi Braze výrazně převyšuje ostatní. Braze má robustnější sadu funkcí a schopností a je neustále vylepšován a aktualizován. Kromě toho, že vám poskytuje výkonný obchodní nástroj, organizace vám také nabízí mnoho informací o tom, jak jej efektivně využívat. Díky pomoci jejich zaměstnanců zodpovědných za zaškolení nových zaměstnanců jsme se mohli rychle zapracovat a jejich zákaznický servis je vynikající.
Ve srovnání s podobnými produkty a společnostmi Braze výrazně převyšuje ostatní. Braze má robustnější sadu funkcí a schopností a je neustále vylepšován a aktualizován. Kromě toho, že vám poskytuje výkonný obchodní nástroj, organizace vám také nabízí mnoho informací o tom, jak jej efektivně využívat. Díky pomoci jejich zaměstnanců zodpovědných za zaškolení nových zaměstnanců jsme se mohli rychle zorientovat a jejich zákaznický servis je vynikající.
🧠 Zajímavost: Beatlemánie, která v roce 1963 explodovala ve Velké Británii a v roce 1964 dosáhla svého globálního vrcholu, je sociology často studována jako raný příklad rychlého a nakažlivého šíření kultury. Byla poháněna masmédii, fanouškovskými sítěmi a emocionální nákazou.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit škálovatelné marketingové strategie pro technologické společnosti
9. Amplitude AI (nejlepší pro analýzu produktů a digitální růst řízený umělou inteligencí)
Amplitude používají týmy zabývající se produkty, marketingem a růstem, které chtějí pochopit, proč se uživatelé chovají tak, jak se chovají. Pomocí Product Analytics, Web Analytics a Session Replay, které spolu vzájemně spolupracují, přeměňuje behaviorální data na jasné poznatky.
Umělá inteligence je vrstvená, aby pomáhala týmům odhalovat vzorce, diagnostikovat problémy a rychleji iterovat, zejména při sledování změn v aktivaci, retenci nebo konverzi.
Funkce jako AI agenti nepřetržitě monitorují data, aby upozornily na anomálie a navrhly další kroky. Můžete zadávat dotazy v přirozeném jazyce, například „Proč minulý týden poklesly konverze?“, a získat přímé odpovědi. Funkce a webové experimenty podporují testování A/B a multivariantní testování bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Amplitude AI
- Umožněte chování založené na zapojení a zpětné vazbě uvnitř produktu pomocí průvodců a průzkumů .
- Sledujte metriky 24/7 a zachycujte výkyvy nebo poklesy pomocí detekce anomálií založené na umělé inteligenci, včetně analýzy příčin pro diagnostiku problémů.
- Vytvářejte cílené webové experimenty a průvodce v aplikacích na základě segmentů chování a optimalizujte cesty pomocí přehrávání relací a heatmap.
Omezení Amplitude AI
- Uživatelé uvádějí, že mají potíže s přiřazováním analytických údajů založených na účtech oproti analytickým údajům založeným na uživatelích.
- Chybí prvky hodnocení úspěchu zákazníků a zdraví, které jsou k dispozici v alternativách Amplitude.
Ceny Amplitude AI
- Starter: Zdarma
- Plus: 61 $/měsíc
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amplitude AI
- G2: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Amplitude AI?
Recenze G2 uvádí:
Na Amplitude Analytics se mi nejvíce líbí dokonalá kombinace snadného použití, rychlosti a flexibility. Platforma se velmi snadno implementuje a hladce se integruje do našeho stávajícího datového stacku, což umožnilo její hladké přijetí napříč týmy... Jednou z výzev Amplitude Analytics je omezení vytváření vizualizací pouze na jeden rok najednou. Pro týmy, které chtějí analyzovat víceleté trendy nebo historické výsledky na první pohled, to může být omezující. Prodloužení časového rozsahu vizualizací by platformu ještě více posílilo pro dlouhodobé analýzy.
Na Amplitude Analytics se mi nejvíce líbí dokonalá kombinace snadného použití, rychlosti a flexibility. Platforma se velmi snadno implementuje a hladce se integruje do našeho stávajícího datového stacku, což umožnilo její hladké přijetí napříč týmy... Jednou z výzev Amplitude Analytics je omezení vytváření vizualizací pouze na jeden rok najednou. Pro týmy, které chtějí analyzovat víceleté trendy nebo historické výsledky na první pohled, to může být omezující. Prodloužení časového rozsahu vizualizací by platformu ještě více posílilo pro dlouhodobou analýzu.
⚡ Archiv šablon: Šablona ClickUp Marketing Team Operations Template pomáhá marketingovým týmům organizovat práci, zlepšovat viditelnost a zefektivňovat operace v oblasti obsahu, kampaní, spolupráce a reportingu.
Můžete:
- Sledujte stav každé iniciativy (ať už se jedná o revizi návrhu marketingového obsahu nebo milník realizace kampaně) pomocí 17 předdefinovaných vlastních stavů.
- Přidejte k úkolům smysluplné atributy, jako je priorita, typ kampaně, segmenty publika, odkazy na výstupy a další pomocí vlastních polí.
- Zkraťte dobu nastavení a poskytněte každému členovi týmu jasný přehled o práci díky šesti přizpůsobeným zobrazením, včetně Marketing Wiki, Organizačního schématu a Týmových dokumentů.
10. Canva Magic Studio (nejlepší pro tvorbu a design vizuálního obsahu vylepšeného umělou inteligencí)
Canva Magic Studio přináší AI přímo do pracovního postupu Canva. Tato sada kombinuje generování textu, obrázků a videí, takže můžete vytvářet příspěvky na sociálních sítích, prezentace a vizuály kampaní na základě jednoduchých pokynů.
Nástroje jako Magic Media a Magic Design se starají o počáteční fázi tvorby, zatímco Magic Edit, Magic Grab a Magic Expand podporují detailní úpravy bez nutnosti pokročilých designérských dovedností. Magic Switch přizpůsobuje designy pro různé kanály a Magic Write pomáhá vylepšovat texty spolu s vizuálními prvky.
Nejlepší funkce Canva Magic Studio
- Pomocí nástrojů Magic Media a Dream Lab přeměňte podněty na vlastní obrázky, grafiky nebo ilustrace.
- Použijte pohybové efekty, přechody a video highlighty pomocí Magic Animate a Beat Sync a proměňte statický obsah v poutavé prezentace a sociální reely.
- Pomocí nástroje Magic Switch přizpůsobte jednotlivé návrhy různým formátům (Instagram, LinkedIn, e-mail) a zachovejte kvalitu při automatickém přizpůsobování rozvržení a textu.
Omezení Canva Magic Studio
- Chybí možnosti prolínání pro každou vrstvu, které jsou k dispozici v alternativách.
- Uživatelé si stěžují, že generování obrázků pomocí umělé inteligence není na požadované úrovni a navzdory placeným tarifům s sebou nese další náklady.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva Magic Studio
- G2: 4,7/5 (více než 6 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva Magic Studio?
Jeden uživatel se podělil o svou zkušenost:
Canva je neuvěřitelně univerzální a v posledních několika letech jsem ji hojně využíval... Canva přidala tolik funkcí, že se stává příliš složitou. Uživatelská přívětivost tím značně utrpěla, a proto jsem se rozhodl, že po vypršení aktuálního předplatného již nebudu obnovovat. Funkce umělé inteligence nejsou přesně takové, jaké očekávám, obrázky jsou někdy opravdu podivné. Některé funkce umělé inteligence jsou spojeny s dodatečnými náklady, což není zrovna to, co očekávám, když mám placené předplatné.
Canva je neuvěřitelně univerzální a v posledních několika letech jsem ji hojně využíval... Canva přidala tolik funkcí, že se stává příliš složitou. Uživatelská přívětivost tím značně utrpěla, a proto jsem se rozhodl, že po vypršení aktuálního předplatného již nebudu obnovovat. Funkce umělé inteligence nejsou přesně takové, jaké očekávám, obrázky jsou někdy opravdu podivné. Některé funkce umělé inteligence jsou spojeny s dodatečnými náklady, což není zrovna to, co očekávám, když mám placené předplatné.
🔍 Věděli jste? Ve 20. letech 20. století vyvinul psycholog Daniel Starch jeden z prvních modelů účinnosti reklamy, v němž zdůraznil, že reklamy musí být viditelné, čitelné, věrohodné a zapamatovatelné. Jeho práce je základem moderního měření kreativity.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Canva AI pro designéry
ClickUp Knows It AI-L
AI vám pomůže psát rychleji, testovat chytřeji, personalizovat hlouběji a předvídat výsledky dříve. V marketingu by však měla také vědět, kdy jednat, co ignorovat a jak udržet týmy v souladu. Právě v tomto bodě mnoho systémů selhává – poznatky jsou uloženy v jednom nástroji a kampaně v jiném.
Jako konvergované AI pracovní prostředí spojuje ClickUp plánování, spolupráci, dokumentaci, realizaci a AI do jednoho systému. ClickUp Brain shrnuje výkonnost kampaní, přeměňuje diskuse na akční položky a generuje plány bez ztráty kontextu.
Navíc mohou super agenti ClickUp sledovat pracovní postupy, označovat rizika a automatizovat rutinní rozhodnutí. A díky ClickUp BrainGPT získávají týmy rychlejší a komplexnější asistenci umělé inteligence v rámci práce, dokumentů, dashboardů a úkolů. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅