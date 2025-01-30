10 nejlepších alternativ Amplitude pro analýzu produktů v roce 2025

Analýza založená na událostech je nejlepším způsobem, jak vizualizovat cestu zákazníka od A do Z. Amplitude je oblíbenou volbou pro analýzu založenou na událostech, ale k pochopení chování zákazníků nepotřebujete analytiku Amplitude. Potřebujete jen správný nástroj pro sběr dat a sledování událostí. ⚒️
Abychom vám pomohli, rozebíráme, co hledat v solidní alternativě k Amplitude, a sdílíme náš seznam nejlepších alternativ k Amplitude. Navíc najdete bonusového konkurenta, který výrazně zefektivní vaše pracovní postupy.
Co byste měli hledat v alternativách k Amplitude?
Amplitude si vede velmi dobře v zaznamenávání metrik retence zákazníků a údajů o uživatelské zkušenosti, ale není to jediné řešení, které vám pomůže zvýšit konverzní poměr. Pokud hledáte alternativu k Amplitude, hledejte funkce s přidanou hodnotou, jako jsou:
- Analýza v reálném čase: Spolehlivý analytický nástroj poskytuje informace v reálném čase, takže vaši produktoví manažeři mohou činit rozhodnutí založená na datech v kratším čase ⏱️.
- Metriky chování uživatelů a udržení uživatelů: Chování uživatelů je v produktovém designu vše. Hledejte nástroje, jako jsou heatmapy a vizualizace cesty uživatelů, abyste lépe porozuměli uživatelské zkušenosti.
- Segmentace a trychtýře: Nechcete vidět všechna data o svém publiku najednou, proto si vyberte alternativu k Amplitude s robustními segmentačními schopnostmi. Ještě lepší je hledat možnost s konverzními trychtýři, které přesně určují, kde uživatelé opouštějí stránku.
- Integrace e-commerce a mobilních aplikací: E-commerce a mobilní aplikace vyžadují zvláštní pozornost, takže se nespokojte s málem – pořiďte si analytický software, který vyhovuje vašemu obchodnímu modelu.
- Škálovatelnost: Možná jste dnes malá firma, ale v budoucnu vás čeká růst. Pořiďte si platformu s řadou vylepšených funkcí, které můžete přidávat podle toho, jak roste vaše uživatelská základna ?
10 nejlepších alternativ Amplitude, které můžete použít
Datově podložené poznatky jsou vaším nejlepším přítelem, ať už jste startup nebo velká společnost. Pokud hledáte řešení pro analýzu založenou na událostech, zde jsou naše oblíbené alternativy k Amplitude. ?️
1. Google Analytics
Google Analytics je ideální volbou pro všechny, kteří s analýzou cesty zákazníka teprve začínají, nebo kteří prostě potřebují cenově dostupné analytické řešení. Tento analytický nástroj je nejen zdarma, ale nabízí také překvapivě robustní sadu funkcí pro pokročilé uživatele. Pokud s analýzou webových stránek teprve začínáte, doporučujeme nejprve vyzkoušet řešení od Google.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Google má vestavěné automatizace pro prediktivní modelování a praktické poznatky.
- Vytvářejte přehledy o akvizicích, zapojení zákazníků, monetizaci a dalších aspektech.
- Podrobně analyzujte výdaje na reklamu pomocí atribucí ?
- Integrujte Google Analytics s Google Search Console pro komplexní analýzu chování uživatelů.
Omezení Google Analytics
- Google Analytics je na bezplatný nástroj pro začátečníky překvapivě složitý.
- Několik uživatelů by si přálo integraci s Salesforce, HubSpot a dalšími populárními nástroji.
Ceny Google Analytics
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 700 recenzí)
2. FullStory
FullStory je platforma pro analýzu digitálních zkušeností. Funguje ve třech částech: sběr dat, analýza produktů a přehledy o relacích. Tyto tři kroky vám společně poskytnou ucelený přehled o aktuálních digitálních zkušenostech a o tom, jak je ještě vylepšit. ?
Nejlepší funkce FullStory
- Pomocí heatmap a přehrávání relací můžete sledovat uživatelská data v reálném čase.
- Vytvářejte vlastní mapy uživatelské cesty
- Určete, na koho se zaměřujete, pomocí inteligentní segmentace
- Integrace s Google Tag Manager, Adobe Analytics a dalšími platformami
Omezení FullStory
- Někteří lidé říkají, že UX je zpočátku matoucí.
- Jiní tvrdí, že výsledky rozboru relací nejsou uživatelsky přívětivé.
Ceny FullStory
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FullStory
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (65 recenzí)
3. Adobe Analytics
Jste fanouškem Adobe? Pokud vaše firma již používá platformu Adobe, má smysl vyzkoušet Adobe Analytics. Tato alternativa k Amplitude zahrnuje podrobné mapování cesty zákazníka a prediktivní inteligenci pro sledování velkých cílů vašeho týmu. ?
Nejlepší funkce Adobe Analytics
- Sledujte výkonnost na svém webu, v e-mailech, na sociálních médiích a dalších platformách.
- Zlepšete přesnost atribuce napříč placenými, vlastními a získanými kanály.
- Integrace s Adobe Target pro A/B testování
- Vytvářejte vizualizace dat v reálném čase
Omezení Adobe Analytics
- Několik uživatelů hlásí problémy s tím, že Adobe kombinuje nesouvisející datové body, což snižuje celkovou přesnost.
- Jiní tvrdí, že funkce přizpůsobeného sledování potřebuje vylepšit.
Ceny Adobe Analytics
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adobe Analytics
- G2: 4,1/5 (990+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (220 recenzí)
4. Kissmetrics
Slyšeli jste někdy frázi „Keep it simple, stupid“ (KISS)? Právě to nabízí Kissmetrics. Vědí, že analytické platformy mohou být složité, a proto zjednodušují sledování zákazníků. ?️
Kissmetrics nejenže generuje nádherné zprávy o chování, ale specializuje se také na analytiku pro e-commerce, B2B, fintech a další.
Nejlepší funkce Kissmetrics
- Zobrazte si nejdůležitější metriky na panelu Key Metrics.
- Sledujte zapojení napříč weby a produkty
- Sledujte úbytky a body tření napříč několika trychtýři.
- Měřte využití funkcí, aktivní uživatele, zobrazení stránek a další důležité údaje.
Omezení Kissmetrics
- Platforma je drahá.
- Někteří uživatelé tvrdí, že integrace CRM nefungují příliš dobře.
Ceny Kissmetrics
- Silver: 199 $/měsíc pro 3 uživatele
- Gold: 499 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kissmetrics
- G2: 4,1/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (18 recenzí)
5. Glassbox
Tato alternativa k Amplitude vám poskytne jasný přehled o chování zákazníků. Použijte Glassbox k vytváření digitálních produktů, rychlému řešení technických problémů a reagování na zpětnou vazbu zákazníků. Zachycuje 100 % vašich digitálních událostí pomocí patentovaného bezznačkového sběru dat, což vám pomáhá vyvážit soukromí (a soulad s předpisy) s praktickými poznatky. ?
Nejlepší funkce Glassboxu
- Sledujte výkon nativních mobilních aplikací
- Sledujte chování zákazníků prostřednictvím přehrávání relací
- Pomocí analýzy potíží a chyb odstraňte body tření.
- Využijte digitální evidenci Glassbox k uchovávání údajů o dodržování předpisů na jednom místě.
Omezení Glassboxu
- Někteří uživatelé tvrdí, že data Glassboxu nejsou příliš přesná.
- Ostatní uživatelé hlásí pomalé reakce zákaznické podpory.
Ceny Glassbox
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Glassbox
- G2: 4,9/5 (570+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
6. CleverTap
Životní hodnota zákazníka (CLV) obvykle závisí na tom, jak dobře zákazníky zapojíte – a právě zde přichází na řadu CleverTap. Tento nástroj se dostal na seznam alternativ k Amplitude, protože vám pomáhá navrhovat přizpůsobené zážitky a sledovat je za účelem optimalizace. ✨
Nejlepší funkce CleverTap
- Použijte Clever. AI k segmentaci publika, personalizaci doporučení a vytváření kampaní založených na datech.
- Sledujte interakce prostřednictvím push notifikací, e-mailů, aplikací, SMS, hovorů a dalších kanálů.
- CleverTap nabízí individuální personalizaci na základě demografických údajů o publiku a dalších datových atributů.
- Provádějte průběžné A/B testy textů, výzev k akci, kreativních prvků a dalších prvků, abyste našli nejlepší možné kombinace.
Omezení CleverTap
- Někteří uživatelé hlásí méně než vynikající zkušenosti s zákaznickou podporou.
- Jiní tvrdí, že platforma nenabízí dostatek funkcí za dané peníze.
Ceny CleverTap
- Essentials: 75 $/měsíc pro až 5 000 aktivních uživatelů měsíčně (MAU)
- Pokročilé: Kontaktujte nás ohledně cen
- Špičková technologie: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CleverTap
- G2: 4,6/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
7. Mixpanel
Máte velký, ambiciózní nápad? Využijte data Mixpanel k ověření své hypotézy na základě skutečné analýzy uživatelů a přijímejte rozhodnutí založená na datech. Podívejte se, jak uživatelé interagují s vašimi digitálními produkty, pomocí jednoduchých, ale robustních reportů o událostech, uživatelích a vlastnostech.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Integrujte svou platformu zákaznických dat (CDP) s Mixpanelem pro lepší přehled o datech.
- Mixpanel podporuje spolupráci sdílením vlastnictví datových reportů v rámci celého týmu.
- Potřebujete rychle sdílet data? Vytvořte GIF nebo video pro rychlé sdílení ⚡
- Mixpanel se integruje s mnoha nástroji, včetně Google Cloud, Figma a Zapier.
Omezení Mixpanelu
- Někteří uživatelé hlásí časté chyby.
- Jiní tvrdí, že nedostatek dokumentace ztěžuje orientaci v platformě.
Ceny Mixpanel
- Starter: zdarma
- Růst: 20 $/měsíc
- Enterprise: 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
8. Smartlook
Kvantitativní metriky jsou nezbytné, ale při rozhodování vám pomohou i kvalitativní poznatky – proto tolik produktových týmů používá Smartlook. Tato alternativa k Amplitude analyzuje cesty uživatelů, sleduje výkon napříč více platformami a vizualizuje zapojení uživatelů pomocí heatmap. ?️
Nejlepší funkce Smartlook
- Integrujte Smartlook se Salesforce, Slack, Zendesk a dalšími
- Sledujte záznamy zhavarovaných relací a zjistěte, co se pokazilo.
- Máte mobilní aplikaci? Použijte Smartlook k zobrazení chování uživatelů v aplikaci.
- Sledujte v reálném čase drobné události, jako jsou kliknutí na tlačítka, návštěvy stránek a další.
Omezení Smartlooku
- Pro plán Pro je to trochu drahé.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma je obtížně ovladatelná.
Ceny Smartlook
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 55 $/měsíc
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartlook
- G2: 4,6/5 (více než 860 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
9. Heap
Heap se prezentuje jako hyperpřesná analytická platforma, která pomáhá firmám eliminovat slepá místa a rychle řešit problémy s uživatelskou zkušeností. Nabízí kvalitativní přehrávání relací a kombinuje je s kvantitativními daty, aby vám poskytla podrobnější obraz o tom, co se děje. ?
Nejlepší funkce Heap
- Udržujte svá data čistá a v souladu s předpisy díky správě dat Heap.
- Je snadné odeslat data z Heap do vašeho datového skladu (pokud nějaký máte).
- Vytvářejte šablony a analýzy typu plug-and-play na základě chování uživatelů.
- Zobrazte všechny cesty uživatelů na jednom dashboardu
Omezení Heap
- Několik uživatelů uvádí, že chybí pomoc při zapracování a dokumentace.
- Ostatní říkají, že Heap občas vykazuje chyby.
Ceny Heap
- Zdarma
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premier: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1 070 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
10. Contentsquare
Contentsquare se dostalo na náš seznam alternativ k Amplitude, protože sleduje chování uživatelů až na úroveň jednotlivých kliknutí. Specializuje se na analýzu maloobchodních médií, takže je ideální pro e-commerce značky. Pokud potřebujete další pomoc, Contentsquare nabízí také praktický program Client Success Program, který vás provede implementací poznatků z platformy. ?
Nejlepší funkce Contentsquare
- Porovnejte výkonnost s konkurencí
- Vizualizujte data pomocí teplotních map založených na zónách
- Získejte praktické tipy ze svých dat díky Contentsquare AI.
- Podívejte se, jak se vaše formuláře převádějí pomocí analýzy formulářů.
Omezení Contentsquare
- Někteří uživatelé by si přáli, aby nástroj měl lepší dashboardy.
- Jiní říkají, že platforma občas selhává.
Ceny Contentsquare
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Contentsquare
- G2: 4,7/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 110 recenzí)
Další alternativy analytických nástrojů
Výše uvedené alternativy Amplitude vás dostanou tam, kam potřebujete, ale je tu jeden malý problém: stále izolují vaši práci a analytiku. ClickUp mění způsob, jakým spravujete projekty, lidi a data, tím, že přináší veškerou vaši práci – a tím myslíme veškerou – na jednu platformu. ?
ClickUp
ClickUp je nejoblíbenější nástroj pro správu projektů, který kombinuje vaše úkoly, dokumenty, data a výkonnostní KPI v jednom elegantním dashboardu. Týmy produktového managementu se spoléhají na ClickUp, aby se sjednotily na společné vizi prostřednictvím vytváření roadmap, sběru zpětné vazby od uživatelů a vizualizace celého produktového cyklu.
Potřebujete sledovat hodnocení spokojenosti svých zákazníků? ClickUp CRM je bezkódová databáze zákazníků, která umožňuje sledovat informace o zákaznících spolu s specifikacemi vašich produktů, metrikami a dalšími údaji.
Víme ale, že nekonečné listy dat nejsou žádná zábava. ?
Použijte šablony ClickUp, abyste oživili své zprávy a ušetřili čas při formátování. Šablona analytické zprávy ClickUp je nezbytná pro rychlé vytváření vlastních zpráv o produktech pro váš tým (nebo vašeho šéfa).
Pokud se snažíte pochopit, co tyto analýzy znamenají, stáhněte si šablonu ClickUp Data Analysis Report Template a rychle sdělte své zjištění týmu. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstormujte s týmem uživatelské cesty a nové funkce v ClickUp Whiteboards.
- Integrujte ClickUp se Slackem, HubSpotem, Google Drive a dalšími aplikacemi.
- Použijte ClickUp AI (jediný asistent s umělou inteligencí přizpůsobený vaší roli) k sumarizaci úkolů a zpráv, psaní e-mailů a dalších použití.
- Získejte přehled o svých výkonnostních metrikách díky 100% přizpůsobenému panelu ClickUp Dashboard.
- Potřebujete zůstat v kontaktu se svým týmem? Pošlete jim zprávu v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže seznámení se s platformou může chvíli trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 130+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Zlepšete zkušenosti zaměstnanců a zákazníků s ClickUp
Amplitude není vhodná pro každého, ale analytické nástroje v tomto průvodci pomohou marketingovým týmům porozumět analytice založené na událostech v kratším čase. Ačkoli je typická platforma pro analýzu produktů poměrně robustní, může stále vyžadovat přepínání mezi různými platformami, abyste mohli vykonávat svou práci.
Kde je v tom zábava? ?
Rozlučte se s přepínáním mezi platformami a přejděte na jednodušší způsob práce s ClickUp. Do vašeho digitálního pracovního prostoru typu „vše v jednom“ přinášíme metriky výkonu, pokročilé analytické nástroje, šablony, umělou inteligenci a mnoho dalšího.
Uvidíte rozdíl pro svůj tým: Vytvořte si nyní zdarma pracovní prostor ClickUp.