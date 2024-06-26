Jak rozšířit marketingový tým?

Jako majitel firmy víte, jak důležitou roli hraje marketing v životním cyklu zákazníka, od budování povědomí o značce a důvěry až po získávání a udržení zákazníků.
Bez účinného marketingového týmu se rozpočty vyčerpávají, obchodní příležitosti a potenciální zákazníci unikají a čas všech se ztrácí na kampaní typu „rozstříkej a modli se“, které přinášejí více frustrace než příjmů.
Co když existuje lepší způsob, jak rozšířit vaše marketingové aktivity, který potěší zákazníky a přinese příliv potenciálních zákazníků?
V tomto průvodci se dozvíte vše o rozšiřování marketingových týmů, využití technologií, osvědčených postupech v komunikaci a výzvách, které je třeba při rozšiřování mít na paměti.
Porozumění významu marketingového týmu v organizaci
Dokážete si představit podnikání bez marketingového týmu? Jak byste zajistili, aby se o vašem produktu dozvěděli zákazníci? Kdo by potenciálním zákazníkům představil vaši nabídku?
Jistě, existují recenze a zpětná vazba od zákazníků, ale na slovo od úst se můžete spolehnout jen do určité míry. A právě zde přichází na řadu marketing – kombinací dat, důvěry a talentu aktivuje růst.
Zde je několik tipů, jak může marketingový tým změnit vaši organizaci k lepšímu:
- Zlepšuje povědomí o značce: Marketing hraje důležitou roli při šíření informací o vaší značce prostřednictvím produktových sdělení a positioning, informování potenciálních zákazníků o problémech, které váš produkt nebo služba řeší, a budování důvěry jako partnera, který jim pomůže.
- Udržuje a zapojuje zákazníky: Marketingové týmy provázejí potenciální zákazníky fází zvažování až po nákup.
- Zvýšení prodeje a ziskovosti: Jako marketingový pracovník úzce spolupracujete s prodejním týmem, abyste generovali potenciální zákazníky a přeměnili je na skutečné zákazníky.
- Provádí marketingový průzkum: Členové marketingového týmu provádějí průzkumy, analyzují tržní trendy a údaje z oboru a hovoří se zákazníky. I když průzkum provádějí třetí strany, marketingové oddělení tyto údaje analyzuje, aby na základě zjištění navrhlo vlastní strategii uvedení na trh a marketingový plán.
- Pomáhá s vývojem produktů: Na základě komplexního porozumění produktu, konkurenčního prostředí a potenciální zákaznické základny poskytují marketingové operace také poznatky týmu pro vývoj produktů.
Kdy rozšířit marketingový tým
Vaše marketingová funkce musí zvládat několik cílů a povinností souvisejících s cíli v oblasti výnosů.
S rozšiřováním vašeho podnikání však přístup „dělat více s méně“ nemusí fungovat. Ve skutečnosti by to mohlo váš marketingový tým zcela vyčerpat a snížit jeho produktivitu.
Na druhou stranu, obrovské investice do budování plnohodnotného marketingového oddělení v raných fázích nemusí být příliš rozumné.
Kdy tedy poznáte, že je čas rozšířit svůj marketingový tým? Zde rozebíráme, co bude marketing potřebovat v každé fázi svého růstu.
Upozornění: Abychom vám usnadnili pochopení toho, jak rozšířit tým, zvolili jsme pro klasifikaci rozsahu investice nebo kapitál. Samozřejmě se nejedná o univerzální přístup. Existuje mnoho dalších způsobů, jak marketingové týmy mohou růst a rozšiřovat se.
Počáteční fáze
Zaměření v počáteční fázi: Nalezení minimálně životaschopného produktu (MVP) a prvních uživatelů.
Co potřebujete: Marketingového generalistu, který dokáže vyvinout brandové sdělení, pomůže s budováním komunity, otestuje váš MVP a shromáždí zpětnou vazbu od uživatelů.
Série A
Zaměření ve fázi série A: Vytvořte produkt vhodný pro daný trh (PMF), naplánujte strategii uvedení na trh, rozšiřte 1–2 kanály a prokažte, že podnikání může přinést předvídatelný růst.
Co potřebujete: V tomto případě rozšiřujete jednočlenný marketingový tým a přidáváte další role, včetně:
- Strateg pro obsah a autor specializující se na storytelling a SEO, který přivádí návštěvníky na webové stránky.
- Performance marketer pro růst a dohled nad digitálními marketingovými kampaněmi
- Vizuální designér – grafický designér nebo designér UX UI, který vytváří značkové obrázky a další vizuální prvky.
Série B
Zaměření ve fázi série B: Rozšiřte svou zákaznickou základnu, zaměřte se na růstový marketing a rozšiřujte provoz, zatímco přidáváte vlastníky týmů, aby rostly a rozšiřovaly jednotlivé kanály.
Co potřebujete: Najměte CMO a/nebo marketingového ředitele , který bude dohlížet na marketingové oddělení.
Kromě členů vašeho marketingového týmu série A budou další role zahrnovat:
- Data analytik pro měření dopadu kampaní, identifikaci nejvýkonnějších kanálů a příležitostí k růstu a přijímání rozhodnutí na základě dat pomocí automatizačních nástrojů
- Technický expert na systémy automatizace budov a pracovní postupy
- Vedoucí oddělení generování poptávky pro implementaci strategií na podporu růstu a výnosů
- Produktový marketingový manažer , který rozumí hodnotové nabídce produktu a sdělení vývojáře pro zákazníky, potenciální zákazníky a interní publikum
Série C
Zaměření ve fázi série C: Marketing vytváří povědomí o značce a dohlíží na budování značky, souvisí s růstem tržeb, urychluje produkci obsahu, zaměřuje se na zapojení zákazníků a expanduje na nové trhy.
Co potřebujete: Kromě všech výše uvedených rolí vytvoříte tým produktového marketingu a přidáte komunikačního stratéga nebo specialistu na public relations, který pro tým vypracuje strategii marketingové komunikace.
Nejlepší strategie a tipy pro rozšíření marketingového týmu
Pro dobře fungující marketingové oddělení se specializovanými odborníky, kteří optimalizují výkon, potřebujete zavést následující strategie:
1. Stanovte, sledujte a dosahujte cílů růstu
Všechny činnosti marketingového týmu mají účel spojený s cíli organizace.
Jako marketér je považujete za svůj severní hvězdu – pomáhají vám stanovit priority v práci a udržují vás v zodpovědnosti.
Sada nástrojů pro stanovení cílů od ClickUp vám pomůže dosáhnout vašich cílů tím, že vám umožní stanovit realistické cíle, sledovat pokrok a vizualizovat cestu k úspěchu.
Pomocí ClickUp Goals můžete vytvořit plán růstu, který sjednotí týmy, udrží jednotlivce soustředěné a umožní stanovení cílů a benchmarking pro celý tým.
Můžete sledovat pokrok svých marketingových cílů a cílů růstu nastavením cílů a přidáním polí pro dokončení úkolů, číselných hodnot a pravda/nepravda. ClickUp automaticky aktualizuje váš pokrok, pokud jsou vaše cíle spojeny s úkoly.
Například náš interní tým každé pondělí hodnotí týdenní cíle a v pátek stanovuje cíle na následující týden. Tímto způsobem se jako tým neustále zlepšujete a každý je zodpovědný za společný pokrok.
2. Vše dokumentujte
Komplexní dokumentace je klíčovým referenčním bodem pro uchovávání záznamů o všem, od dosavadního pokroku, milníků, podrobností o produktech a rozhodnutích až po podrobné plány projektů a dokonce i pravidelné seznamy úkolů.
Pokud váš tým spolupracuje s jinými odděleními, dokumentace vám pomůže vyhnout se nedorozuměním a nesprávným interpretacím. Všichni mají přístup ke stejným specifikacím produktů a projektů.
S ClickUp Docs můžete všechny své znalosti o produktech a práci uspořádat na jednom místě, díky čemuž budou informace okamžitě dostupné a snadno dohledatelné. S těmito znalostmi budou vaše marketingové týmy pracovat mnohem rychleji a s větší jistotou.
Mezi nejoblíbenější a nejčastěji používané funkce Doc pro marketingové týmy patří:
Marketing Space Wikis
Jsou ideálním místem pro zahrnutí informací o vašich marketingových iniciativách pro externí týmy, které s vámi spolupracují.
Úložiště dokumentů
Použijte je k zaznamenání dokumentace, včetně šablon SOP, briefů pro e-mailové kampaně, optimalizace pro vyhledávače, placené reklamy a dalších marketingových iniciativ.
Šablona marketingového akčního plánu
Šablona marketingového akčního plánu ClickUp zajišťuje, že všichni jasně chápou, co je třeba udělat pro realizaci marketingových aktivit, jak systematicky sledovat výsledky a jak vizualizovat vaši marketingovou strategii napříč kanály.
Při rozšiřování marketingu je třeba vytvořit marketingové plány, které tým může realizovat bez vašeho neustálého vedení.
Tato šablona poskytuje podrobné informace o každém úkolu a projektu, umožňuje marketingovým vedoucím sledovat pokrok v porovnání s rozpočty a časovými plány a standardizuje procesy, čímž posune vaše marketingové aktivity na vyšší úroveň.
Číst dále: Jak rozšířit svou marketingovou agenturu
3. Organizujte svůj tým v rámci škálovatelné hierarchie
Řekněme, že před rokem měl váš marketingový tým dva členy. Po financování série B má nyní více než 15 členů, z nichž každý má jedinečné potřeby a pracovní postupy.
S rozšiřováním se samozřejmě zvyšuje i rozsah práce, proto je důležité udržovat pořádek, aby marketingové aktivity byly v souladu s celopodnikovými obchodními cíli.
Hierarchie ClickUp usnadňuje organizaci vašeho týmu a poskytuje vám flexibilitu pro rozšíření činnosti, ať už jste jednočlenný tým nebo tým s více než 15 členy.
Proč byste měli používat hierarchii ClickUp?
- Pro začátek poskytuje přehled o tom, kdo v týmu co dělá.
- K dispozici máte prostory, seznamy a složky, ve kterých můžete organizovat různé iniciativy a upravovat je podle měnících se potřeb.
- Získejte kompletní přehled s daty, přidělenými úkoly a vlastními poli.
Nechcete rozšiřovat tým za cenu ztráty kontroly. V hierarchickém zobrazení vidíte vše v podrobném přehledu shora dolů. S tímto zobrazením můžete své iniciativy rozšířit na další úroveň.
Číst dále: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
4. Zobrazte si veškerou svou marketingovou práci na jednom místě
Možná si myslíte, že všechny martech nástroje vám pomohou zefektivnit vaše marketingové úsilí, ale pravdou je, že když zvýšíte počet zaměstnanců v marketingu, více nástrojů bude znamenat jen větší chaos.
Většina marketingových týmů čelí stejným výzvám: izolované kanály, otázky týkající se návratnosti investic a krátkodobé kampaně, abychom jmenovali alespoň některé.
Potřebujete jediný zdroj informací, abyste měli přehled o všem, na čem se pracovalo v minulosti, pracuje se v současnosti a bude se pracovat v budoucnosti.
Inovativní řešení, jako je ClickUp pro marketingové týmy, vám pomohou vybudovat marketingový flywheel na steroidech.
Pokud stejně jako náš tým ClickUp věříte, že skvělý marketing není jen o tom něco dělat, ale o tom, aby každá snaha měla smysl, zde je několik funkcí ClickUp, které vám pomohou zůstat organizovaní, jednat rychle a dosáhnout výsledků.
Vytvářejte kampaně bleskovou rychlostí s ClickUp Brain
Jedním z běžných případů použití ClickUp Brain pro marketingové týmy je vytváření briefů marketingových kampaní, poznámek k vydání produktů a briefů obsahu pomocí několika kliknutí.
Zadejte několik pokynů pomocí marketingových nástrojů AI a ClickUp Brain vyplní briefy a osnovy. Dokonce během několika sekund vytvoří projektové zprávy, které můžete dále doladit.
Chcete více nápadů, jak začít s ClickUp Brain?
- Využijte jej jako svého projektového manažera AI k automatizaci souhrnů projektů, stand-upů a aktualizací pokroku.
- Jako správce znalostí v oblasti umělé inteligence vám ClickUp Brain poskytuje okamžité a přesné odpovědi na základě kontextu.
- Jako autor využívající umělou inteligenci můžete pomocí ClickUp Brain generovat šablony úkolů a případové studie pro stávající zákazníky, vytvářet tabulky bohaté na data a přepisy z poznámek ze schůzek.
Spolupracujte napříč pracovními toky pomocí ClickUp Docs a Whiteboards
Udržujte všechny členy svého týmu na stejné vlně a v synchronizaci od fáze vzniku nápadu až po uvedení produktu na trh. K tomu využijte funkce spolupracujícího pracovního prostoru ClickUp, jako jsou:
Ať už píšete šablonu SOP pro marketingový proces nebo dokument s pokyny pro kampaň, ClickUp Docs vám pomůže uložit všechny podrobnosti na jednom místě.
Členové týmu mohou dokument upravovat v reálném čase, označovat spolupracovníky v komentářích, přiřazovat úkoly a vkládat multimediální prvky, jako jsou tabulky, videa, soubory PDF atd.
Použijte ClickUp Whiteboards jako společný pracovní prostor, kde můžete mapovat nápady, cesty uživatelů v jednotlivých fázích trychtýře a klíčové milníky a sledovat, jak vše do sebe zapadá.
Tip pro profesionály💡: Do tabule ClickUp Whiteboards můžete vložit živé dokumenty ClickUp Docs, abyste měli přístup k důležitým projektovým dokumentům a mohli přidávat kontext, aniž byste museli tabuli opustit.
Proměňte týmovou práci v data pomocí dashboardů ClickUp
Dashboardy ClickUp vám umožňují sledovat a analyzovat pokrok směrem k vašim marketingovým cílům na první pohled. Díky tomu jsou všichni informováni, aniž by museli pracovat s několika nástroji pro reporting.
Nejlepší na tom je, že můžete přímo do dashboardů a hlouběji do metrik výkonnosti vkládat reporty z jiných platforem, jako jsou například Google Sheets.
„V ClickUp jsou moje tři nejoblíbenější funkce pro každodenní správu sociálních médií dashboardy, zobrazení kalendáře a automatizace.
Dashboardy nám poskytují přizpůsobitelný přehled klíčových metrik, výkonu kampaní a aktivit týmu, což nám pomáhá přijímat rozhodnutí na základě dat na první pohled.
Zobrazení kalendáře nám umožňuje vizualizovat náš obsahový plán, efektivně plánovat kampaně a udržovat konzistentní rytmus publikování.
Automatizace zefektivňuje opakující se úkoly, jako je přidělování úkolů členům týmu nebo aktualizace statusů, čímž nám uvolňuje čas na kreativní strategii a zapojení.
Tyto funkce nejen zvyšují efektivitu mého sociálního týmu, ale také mi umožňují být kreativní a snadno a hladce sledovat vše, co se týká sociálních sítí. “
Tip pro profesionály💡: Zatímco členové týmu a projektoví manažeři používají panely ClickUp k sledování denního pokroku a metrik, zainteresované strany využívají tuto funkci reportování panelů k získání přehledu o pokroku projektu nebo kampaně na vysoké úrovni.
5. Outsourcing časově náročných a opakovatelných nebo specializovaných úkolů
Outsourcing marketingových činností je ideálním řešením, pokud váš tým nemá kapacitu na to, aby se ujal dalších úkolů potřebných k dosažení důležitých cílů.
Například, pokud máte kalendář obsahu, zvažte outsourcing tvorby obsahu na freelancery. Přiznejme si to – rozšiřování tvorby obsahu je časově náročné a zásadní pro úspěch vašeho týmu.
Ať už se jedná o psaní více blogů, vytváření více elektronických knih nebo dodávání více návrhů, můžete spolupracovat s freelancery nebo odborníky na smluvním základě a zároveň udržet marketingový rozpočet pod kontrolou.
Tip pro profesionály💡: Použijte šablonu SOP pro tvorbu obsahu od ClickUp k sdílení podrobností, pokynů a komplexních instrukcí týkajících se postupů psaní ve vaší společnosti. Tato šablona obsahuje tři důležité části, které zajišťují konzistentnost výstupního obsahu: účel, rozsah a postupy.
Pokud máte freelancery, kteří vám účtují hodinovou sazbu, automatizovaný systém sledování času přesně zaznamenává odpracované hodiny bez nutnosti ručního zadávání dat.
Funkce sledování času ClickUp vám umožňuje:
- Přidat popis časového záznamu
- Označte položky, které jsou fakturovatelné
- Přidání štítků k záznamu času
- Sledujte čas, který není spojený s konkrétním úkolem
Další informace: Jak rozvíjet agenturu digitálního marketingu
6. Zjednodušte zaškolování a školení nových zaměstnanců
V případě neustále rostoucího týmu je třeba zefektivnit zaškolování a školení nových zaměstnanců, aby mohli rychle začít podávat špičkové výkony.
To poslední, co chcete, je, aby ztráceli čas hledáním zdrojů. Vytvořte wiki se zdroji pomocí ClickUp Docs s odkazy a videonávody, které budou přístupné všem zaměstnancům.
Poslechněte si to od Kathryn Recchia, manažerky pro školení a rozvoj společnosti ClickUp:
„Organizace a škálovatelnost!
Pokud se každý měsíc k týmu přidává více než 100 lidí, je nezbytné zůstat organizovaní a opakovat stejné akce plynule , nebo dokonce bez klikání (ahoj, automatizace)!
ClickUp nám to umožňuje tím, že přidává klíčové informace na jedno místo , které si každý může třídit, filtrovat a přeskupovat podle toho, co v danou chvíli potřebujeme vidět nebo vědět. ”
Ve společnosti ClickUp jsme vytvořili automatizované procesy, které umožňují zaškolit nové členy týmu a sdílet s nimi přesně ta videa, která potřebují, a to během několika sekund.
Zvažte uložení všech školicích materiálů, včetně textů, videí a dokumentů, do centralizovaného úložiště ClickUp, abyste k nim měli snadný přístup.
7. Posilte komunikaci pomocí nástrojů pro spolupráci
To je ještě důležitější, pokud pracujete s marketingovým týmem na dálku nebo asynchronně, kde každý pracuje v jiném časovém pásmu. Například funkce Assign Comments (Přiřadit komentáře) v ClickUp zajišťuje, že nic důležitého neunikne.
Vytvářejte úkoly, přiřazujte je ostatním nebo sobě, řešte komentáře nebo je přiřazujte ostatním a spravujte všechny své komentáře na jednom místě. To usnadňuje plynulé diskuse a udržuje všechny informované bez ohledu na místo nebo časové pásmo.
8. Optimalizujte přidělování zdrojů
Vzhledem k množství každodenních povinností má marketingový tým stresující práci. To platí zejména při rozšiřování činností a současném standardizování postupů a vytváření strategií růstu, které budou vodítkem pro příští čtvrtletí nebo rok.
Klíčem k zvládnutí vysokého pracovního zatížení je optimální přidělování zdrojů a řízení pracovního zatížení. Nejde jen o rozdělení stejného počtu úkolů mezi všechny členy týmu, ale také o znalost pracovního stylu a dovedností každého jednotlivce a zajištění, aby nikdo nebyl přetížen.
Ruční výpočet pracovní zátěže každého zaměstnance nebo sledování úkolů v tabulkách není škálovatelné. Vyhledejte funkce pro správu pracovní zátěže týmu, které vám s tím pomohou.
Funkce Workload View v ClickUp vám umožňuje nastavit denní, týdenní a měsíční pracovní kapacitu pro každého marketéra ve vašem týmu. Můžete nastavit kapacity pro úkoly nebo hodiny, a pokud používáte agilní marketingové metodiky, pak i pro Scrum story points.
Když přidělujete práci, požádejte své zaměstnance o jejich názor v soukromí, abyste pochopili, jak se k tomu staví. Rozhodování o tom, zda mohou převzít více nebo méně úkolů, je snazší, když víte, co mají na starosti.
Tip pro profesionály💡: Dalším způsobem, jak sledovat pracovní vytížení vašeho týmu, je ClickUp Team View —ukazuje vám, na čem každý člen týmu pracuje, abyste mohli identifikovat, kdo je přetížený prací, a podle toho přeřadit úkoly.
„Neznám žádnou jinou agenturu, která by sdílela Ganttovy diagramy tak jako my. Díky tomu je okamžitě zřejmé, pokud něco nebylo dodáno, ale to je dobře, protože se tím zvyšuje transparentnost, což klienti oceňují.“
„Neznám žádnou jinou agenturu, která by sdílela Ganttovy diagramy tak jako my. Díky tomu je okamžitě zřejmé, pokud něco nebylo dodáno, ale to je dobře, protože to zvyšuje transparentnost, což klienti oceňují.“
9. Zlepšete svou provozní efektivitu pomocí automatizace
Každý skvělý tým ví, že pro dynamičtější fungování a reagování na požadavky růstu je nutná automatizace a zvýšení efektivity.
Zde jsou některé z nejlepších funkcí ClickUp Automation, které maximalizují produktivitu marketingového týmu:
Přejít na seznam
Vytvořte automatizaci pro marketingový tým, aby přesouval nové marketingové požadavky v sekci Příchozí požadavky do příslušné složky týmu, když dojde ke změně vlastního pole úkolu.
Použijte šablonu
Vytvořte automatizace, které při provedení určitých akcí použijí šablonu.
Když se změní stav vašeho úkolu, automatizace použije šablonu specifickou pro aktuální stav pokroku vaší kampaně.
Přidat komentář
Další možností je vytvořit automatizaci, která bude informovat konkrétní týmy nebo členy týmu o důležitých milnících.
Například když váš autor odešle příspěvek do blogu, automatizace může k úkolu přidat komentář s uvedením editora, který návrh zkontroluje.
Hlavní výzvy při rozšiřování marketingových týmů a jak je překonat
1. Datové silo narušující pracovní postupy
Marketingové týmy používají různé nástroje k provádění různých úkolů. Bez platformy, která by centralizovala všechny informace, je obtížné plynule přecházet z jednoho nástroje do druhého, což vede k chybám při přenosu dat a ručnímu zadávání dat do různých systémů.
Řešení : Potřebujete integrovaný systém pro správu projektů, jako je ClickUp, který se integruje s vašimi marketingovými technologiemi, včetně HubSpot CRM, Figma, Vimeo a dalších.
Integrace ClickUp se připojuje k více než 1 000 nástrojům a umožňuje vám vytvářet vlastní integrace, což vám pomáhá zajistit přesnost a včasnost dat během jejich přenosu.
2. Přetížení komunikací
Komunikace je základem každého úspěšného týmu, ale marketingový tým přijímá informace z různých zdrojů, včetně e-mailů, sociálních médií, Slacku a dalších kanálů.
Je snadné ztratit přehled o důležitých informacích, což vede k přetížení. Neustálé přepínání mezi nástroji a platformami může zaměstnance zmást, způsobit ztrátu času a bránit produktivitě, což z něj činí nejčastější problém v komunikaci na pracovišti.
Řešení: Potřebujete spolehlivý komunikační kanál uvnitř týmů i mezi jednotlivými odděleními.
Chat View od ClickUp je komunikační nástroj v rámci aplikace pro komunikaci na pracovišti. Umožňuje týmům sdílet dokumenty, aktualizace a zdroje pod jednou střechou.
Tip pro profesionály 💡: Vytvořte si v ClickUp chatovací okno v rámci projektu určeného pro konkrétní tým. Pomocí funkce @mention označujte členy týmu a vkládejte tabulky, videa a soubory PDF, abyste k nim měli snadný přístup.
3. Rovnováha mezi procesem, dohledem a autonomií
Nejtěžší částí růstu a rozšiřování je to, že procesy, které fungují pro tým o 5 členech, by byly pro větší týmy neefektivní.
- Například víte, na čem každý v menším týmu pracuje.
- Spolupráce je snadná
Jak ale dosáhnout rovnováhy mezi procesy, dohledem a autonomií, když počet členů týmu přesáhne 5–7?
Pomůže vám to vytvořit rámce a šablony, které mohou růst a rozšiřovat se spolu s vaším týmem.
Řešení: Vysoce výkonné týmy mají šablony pro efektivní rozšiřování. Ať už má váš tým dva nebo dvacet členů, šablona marketingového akčního plánu ClickUp obsahuje strategie pro propagaci nebo prodej produktů a služeb.
V této šabloně vhodné pro začátečníky může kdokoli snadno zadat data, včetně strategií růstového marketingu, cílové skupiny, marketingových výdajů atd., a podle potřeby je znovu použít. Každý, kdo ji používá, ví, co se od něj očekává, a má k dispozici relevantní podrobnosti o produktech pro budoucí marketingové iniciativy.
Rozšiřte své marketingové aktivity s ClickUp
Rozšíření marketingového týmu není jen o zvýšení počtu zaměstnanců – vyžaduje to přidání správných lidí, nástrojů a procesů, které vašemu týmu pomohou zvýšit návratnost investic. Hlavním účelem rozšíření marketingového týmu je vybavit vás zdroji, které vám pomohou dosáhnout cílů organizace.
Pokud chcete, aby váš marketingový tým rostl a podával výkony v odpovídajícím měřítku, potřebujete nástroj, který ho bude podporovat na každém kroku.
Od propojení a spolupráce s vaším týmem po sledování cílů a správu počtu zaměstnanců, nastavení procesů pro zaškolení a školení nových zaměstnanců a automatizaci pro provozní efektivitu – ClickUp vám umožní vše.
Chcete-li začít, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.