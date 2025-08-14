11 nejlepších softwarových nástrojů pro správu obsahu v roce 2026

Firmy potřebují kvalitní obsah. Vytvoření úspěšné obsahové strategie však vyžaduje více než jen zveřejňování obsahu. Potřebujete flexibilní systém, který vás zároveň udržuje v zodpovědnosti.
Přesně to vám kalendář obsahu nabízí.
Se správným nástrojem pro správu obsahu bude plánování na příští měsíc nebo čtvrtletí hračkou. Kvalitní software pro správu obsahu vám pomůže zůstat flexibilní, poskytovat poutavý obsah a rychle reagovat na trendy.
V tomto článku se podíváme na nejlepší dostupné softwarové nástroje pro správu obsahu a pomůžeme vám vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
11 nejlepších softwarových nástrojů pro správu obsahu v přehledu
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Vizuální plánování a realizace obsahových kampaní pro týmy všech velikostí
|Zobrazení kalendáře s funkcí drag-and-drop, plánování pomocí AI, asistent obsahu s AI, automatizace pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|CoSchedule
|Publikování na sociálních sítích, kampaně a správa obsahu pro střední a velké týmy
|Sjednocený kalendář, automatizace ReQueue, AI Social Assistant, AI Marketing Assistant, sociální schránka
|Zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5
|Planable
|Rychlé společné revize a schvalování obsahu pro velké týmy a agentury
|Náhledy v reálném čase, vícestupňové schvalování, historie verzí, komentáře
|Zdarma; placené tarify začínají na 39 $/měsíc za pracovní prostor
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5
|Buffer
|Zjednodušení publikování na více kanálech pro malé týmy
|Opětovné využití příspěvků pomocí AI, plánování napříč platformami, obsahové nástěnky, schránka pro interakci, rozšíření pro prohlížeč
|Zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5
|ContentStudio
|Správa obsahu napříč kanály ve velkém měřítku pro střední a velké agentury
|Sjednocený kalendář, publikování na blogu a sociálních sítích, vyhledávání obsahu, asistence AI, analytika, přizpůsobitelné role
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Loomly
|Strukturovaná týmová spolupráce a schvalovací procesy pro velké týmy
|Přístup na základě rolí, náhledy obsahu, fáze schvalování, nápady a šablony příspěvků, analytika
|K dispozici je bezplatný tarif; Ceny na míru
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5
|Sendible
|Velké agentury spravující více značek a schvalování klientů
|Pracovní prostory specifické pro jednotlivé značky, dashboardy s možností přizpůsobení značky, AI asistent, hromadné plánování, nástroje pro monitorování
|Není k dispozici žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5
|StoryChief
|Jednotné multikanálové publikování a spolupráce pro podnikové týmy
|Plánování napříč platformami, SEO + AI, týmové pracovní postupy, audity obsahu
|Zdarma; placené tarify začínají na 59 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Kapost
|Sladění obsahu s cestou zákazníka pro velké podniky
|Mapování cesty, nástroj pro tvorbu pracovních postupů, galerie zdrojů, přehledy výkonnosti
|Ceny na míru
|G2: 4,0/5
|Tabulky Google
|Flexibilní a cenově dostupné kalendáře obsahu pro freelancery a malé týmy
|Spolupráce v reálném čase, vlastní formátování, podpora šablon, doplňky pro časovou osu
|Zdarma
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Trello
|Vizuální plánování a správa úkolů souvisejících s obsahem pro malé týmy nebo samostatné podnikatele
|Kanbanové tabule, rozšíření kalendáře, automatizace Butler, asistence AI, spolupráce na kontrolních seznamech
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5
Jak vybrat ten správný software pro správu obsahu?
Správný software pro správu obsahu funguje jako vaše řídicí centrum pro plánování obsahu, spolupráci v týmu a publikační procesy, což vám umožňuje publikovat příspěvky přímo na více sociálních médiích.
Toto byste měli hledat v ideálním softwaru pro správu obsahu:
- Vizuální zobrazení kalendáře s plánováním pomocí drag-and-drop pro snadné mapování a přeplánování příspěvků na sociálních médiích na první pohled
- Integrovaný prostor pro vytváření příspěvků, jejich náhled a ukládání kreativních materiálů do centralizované knihovny obsahu
- Funkce pro spolupráci v týmu, jako jsou schvalování, přidělování úkolů a komentáře, zajišťují, že všichni budou na stejné vlně
- Integrace s nástroji pro kalendáře sociálních médií, které vám umožní plánovat příspěvky a publikovat obsah na všech vašich účtech
- Reporting a analytika pro sledování výkonu a přizpůsobení vaší strategie na sociálních médiích na základě datových poznatků
- Integrovaná AI asistence, která pomáhá s brainstormingem nápadů na obsah a rychlým vytvářením textů a obrázků pro sociální sítě
👀 Zajímavost: Přistání NASA na Měsíci bylo mistrovskou ukázkou obsahu v kalendáři. V měsících před misí Apollo 11 spolupracovala NASA s televizními stanicemi a novináři na sérii dobře načasovaných vzdělávacích příspěvků a obsahu ze zákulisí.
11 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu kalendáře obsahu pro marketingové týmy
Je čas odložit tabulky. Správa kalendáře obsahu pro sociální sítě bude s těmito nástroji mnohem snazší:
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu, včetně uživatelského rozhraní.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální plánování a realizaci obsahových kampaní)
Vzhledem k zapojení autorů, designérů, platforem a časových harmonogramů se složitost procesů tvorby obsahu stává neúnosnou. Máte toho příliš mnoho na starosti a riskujete, že nestihnete termíny, zveřejníte obsah nízké kvality nebo ztratíte důvěru klientů.
ClickUp řeší tento úkol pomocí dvou klíčových nástrojů vytvořených pro týmy zabývající se obsahem: ClickUp Calendar a ClickUp Calendar View.
Efektivně plánujte a spravujte harmonogramy obsahu
ClickUp Calendar je asistent pro plánování využívající umělou inteligenci, který vám pomůže automaticky rezervovat čas na soustředěnou práci, přeplánovat úkoly a udržet si přehled o svých denních cílech.
Nástroj se integruje s Kalendářem Google, Outlookem a vaším seznamem úkolů a navrhuje vám nejlepší časy pro práci na kampaních, tvorbu obsahu nebo účast na schůzkách.
Na druhou stranu, Calendar View poskytuje týmům pro obsah a sociální sítě vizuální rozhraní s funkcí drag-and-drop, které umožňuje mapovat úkoly podle dne, týdne nebo měsíce. Jediným kliknutím můžete přeplánovat kampaně na sociálních sítích, sledovat vlastníky úkolů a během několika vteřin odhalit překrývající se práci.
Pokud používáte ClickUp pro více klientů, pravděpodobně spravujete více než jeden kalendář. Zde je průvodce, jak to vše efektivně spravovat v kalendářích ClickUp:
Když se termíny pro Instagram Reels a blogové příspěvky překrývají, marketingové týmy používající ClickUp mohou snadno změnit priority přímo v interaktivním kalendáři.
ClickUp také podporuje vlastní pracovní postupy, které vám umožní vytvořit jasný obsahový proces: od návrhu přes kontrolu až po zveřejnění.
Toto řekl o ClickUp Derek Clements, marketingový manažer ve společnosti BankGloucester.
Nejčastěji využívám základní funkce ClickUp, jako jsou prostory/složky/seznamy a zobrazení kalendáře, protože jsou nejvšestrannější. Pokud však potřebujete konkrétní formát nebo vizualizaci, ClickUp nabízí spoustu dalších pokročilých funkcí, jako je sledování času, automatizace úkolů, dashboardy a další.
Díky umělé inteligenci a šablonám zvládnete více práce za kratší dobu
Máte příliš mnoho úkolů? Můžete použít šablony kalendáře pro sociální sítě a automatizovat opakující se úkoly, abyste ušetřili čas. Navíc vám AI Writer for Work od ClickUp pomůže generovat nápady na kampaně a vytvářet texty, popisky a briefy pro sociální sítě přímo v rámci úkolů.
ClickUp Brain také navrhuje aktualizace úkolů na základě zápisů z jednání, automaticky generuje šablony pro opakující se typy obsahu a odpovídá na otázky týkající se vašeho kalendáře nebo materiálů pro kampaně.
Můžete se například zeptat: „Které příspěvky ještě čekají na schválení?“ a získat odpověď v reálném čase.
Chcete své úkoly ještě více automatizovat? AI agenti ClickUp jednají vaším jménem a zajišťují chod vašeho kalendáře obsahu bez manuální práce.
Od generování obrázků pro příspěvky až po aktualizaci stavu úkolů a sdílení souhrnů pokroku v reálném čase – tyto nástroje snižují zátěž rutinní prací, aby se váš tým mohl soustředit na tvorbu obsahu.
Abychom vám to ještě více usnadnili, nabízí ClickUp hotovou šablonu kalendáře obsahu, která byla vytvořena přímo pro marketingové a sociální týmy. Na rozdíl od běžné tabulky kombinuje tato šablona interaktivní kalendář, přizpůsobitelné pracovní postupy a sledování úkolů.
Tato šablona je ideální pro týmy, které chtějí dodržovat termíny, udržovat konzistentní plán publikování a zajistit, aby všichni členové týmu po celý rok pracovali na společných cílech v oblasti obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte příspěvky na sociálních sítích vizuálně pomocí zobrazení kalendáře s funkcí drag-and-drop
- Automaticky plánujte úkoly, schůzky a čas na soustředěnou práci pomocí kalendáře ClickUp
- Vytvářejte a automatizujte strukturované pracovní postupy pro tvorbu obsahu pomocí opakujících se úkolů a automatizací ClickUp.
- Zrychlete tvorbu obsahu, generujte nápady a získejte přehled o obsahu pomocí ClickUp Brain
- Propojte ClickUp s nástroji jako Google Drive, YouTube a dalšími pro hladkou správu obsahu
- Ovládejte, kdo může prohlížet nebo upravovat váš kalendář obsahu, a zajistěte tak bezpečnou spolupráci
- Sledujte pokrok v tvorbě obsahu a pracovní vytížení týmu pomocí vizuálních dashboardů a reportů ClickUp
Omezení ClickUp
- Pro malé týmy, které potřebují pouze základní plánování, to může být složité.
- Náročnost na osvojení si nastavení pokročilých pracovních postupů a automatizace
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
V této recenzi na G2 se uvádí:
Nové aktualizace kalendáře a Ganttových diagramů usnadňují plánování. Aktualizace z března 2025 sloučila úkoly, dokumenty, chaty a schůzky do jediného zobrazení kalendáře a přidala časové blokování založené na umělé inteligenci; Ganttovy diagramy se načítají znatelně rychleji a zachovávají úroveň přiblížení.
2. CoSchedule (nejlepší pro správu publikování na sociálních sítích, kampaní a obsahu v jednom kalendáři)
Sociální strategie často selhávají právě v oblasti konzistence, protože týmům chybí systém, který by jim umožnil organizovat a opakovat to, co funguje.
Nástroje jako CoSchedule řeší tento problém tím, že vám poskytují jednotný kalendář vytvořený pro opakovaný úspěch. Tento kalendář obsahu a sociálních sítí vám umožňuje spravovat příspěvky, blogy, e-mailové kampaně a události na jednom místě.
Tento nástroj nabízí nativní podporu marketingových pracovních postupů s integrovaným publikováním na sociálních sítích, integrací s WordPressem a analýzou výkonnosti kampaní, která je speciálně navržena pro týmy s velkým objemem obsahu.
Díky funkcím, jako je plánování pomocí drag-and-drop, automatizace ReQueue, šablony pro sociální sítě a integrované nástroje AI, můžete zajistit, že váš nejlepší obsah nikdy nepřijde nazmar.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Plánujte a publikujte napříč platformami pomocí jednotného kalendáře sociálních médií
- Využijte nejúspěšnější obsah znovu pomocí automatizace ReQueue
- Vytvářejte příspěvky připravené pro různé platformy okamžitě díky AI Social Assistant a více než 1 600 šablonám.
- Vytvářejte osnovy blogů, obrázky a nápady na obsah kampaní pomocí AI Marketing Assistant
- Sledujte a spravujte interakci na sociálních sítích na jednom místě díky Social Inbox
- Pomocí plánování metodou drag-and-drop spravujte obsah blogů, e-mailů a sociálních sítí v jediném kalendářovém zobrazení
Omezení CoSchedule
- Pokročilé funkce kampaní jsou k dispozici pouze v dražších tarifech
- Omezené možnosti přizpůsobení značky, pokud nepoužíváte balíček Agency nebo Marketing Suite
- Může být nevhodný pro týmy, které nepublikují více typů obsahu
Ceny CoSchedule
- Kalendář zdarma
- Social Calendar: 29 $/měsíc na uživatele
- Agency Calendar: 69 $/měsíc na uživatele
- Content Calendar: Ceny na míru
- Marketing Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o CoSchedule
Tato recenze Capterra zdůraznila:
Jedno místo pro více než 20 účtů na sociálních sítích a 6 blogů. Čas potřebný na publikování a plánování se výrazně zkrátil a analytické reporty jsou skvělé!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší platformy pro spolupráci na obsahu
3. Planable (nejlepší pro rychlé společné revize a schvalování obsahu)
Pro mnoho týmů představuje největší zpoždění při tvorbě obsahu pro sociální sítě schvalovací proces. Čekání na zpětnou vazbu, dohánění klientů kvůli schválení nebo potíže s nejasnými komentáři mohou zmařit i ten nejlépe naplánovaný kalendář pro sociální sítě.
Planable tento problém řeší tím, že nabízí prostor pro spolupráci v reálném čase, kde můžete vytvářet, kontrolovat a schvalovat příspěvky na sociálních sítích přesně tak, jak se budou zobrazovat na finální platformě.
Planable, vytvořený pro správce sociálních médií a agentury, nabízí souběžné zobrazení pro plánování feedu a kalendáře, náhledy obsahu, které odrážejí skutečné příspěvky, a jednoduché schvalovací procesy.
Navíc můžete označovat kolegy, přidávat komentáře přímo k obsahu a pomocí historie verzí sledovat změny.
Nejlepší funkce Planable
- Zobrazte si náhled obsahu přesně tak, jak se bude zobrazovat na sociálních platformách
- Vytvářejte popisky, texty a hashtagy s pomocí AI
- Nastavte vícestupňové schvalovací procesy pro klienty nebo manažery
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, značek a historie verzí
- Plánujte obsah v zobrazení kanálu nebo kalendáře pro lepší plánování
- Využijte sdílené odkazy k získání zpětné vazby od externích zainteresovaných stran bez nutnosti přihlašování
- Vytvářejte a sdílejte reporty, abyste informovali klienty o jejich analytických údajích
Omezení nástroje Planable
- Funkce pro analýzu dat je nutné zakoupit samostatně jako doplněk
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s rozsáhlejšími nástroji pro správu sociálních médií
- U větších týmů, které potřebují plný přístup k pracovnímu prostoru, se náklady mohou rychle nasčítat.
Ceny Planable
- Zdarma
- Základní: 39 $/měsíc za pracovní prostor
- Pro: 59 $/měsíc za pracovní prostor
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 310 recenzí)
Co říkají uživatelé o Planable
V této recenzi G2 se objevily:
Líbí se mi snadná spolupráce, schvalování klienty, aplikace, přehledné uspořádání komentářů pod každým příspěvkem a mnoho dalšího!
📖 Přečtěte si také: Šablony pro obsahovou strategii v marketingu zdarma
4. Buffer (nejlepší pro zjednodušení publikování na více kanálech pro malé týmy a samostatné tvůrce)
Právě jste dokončili úpravu Reelu, napsali popisek, přidali hashtagy a zveřejnili ho na Instagramu. Nyní musíte stejný obsah přeformátovat pro TikTok, přizpůsobit tón pro LinkedIn a zařadit ho do fronty pro X.
Tento žonglérský kousek se odehrává každý den u samostatných tvůrců i malých týmů a je to vyčerpávající.
Buffer je navržen tak, aby tuto zátěž snížil. Poskytuje vám jedno místo, kde můžete psát, plánovat a přizpůsobovat obsah pro více než 10 platforem, takže nikdy nemusíte začínat od nuly.
AI Assistant tohoto nástroje vám pomůže okamžitě přizpůsobit váš obsah pro jiné účely, zatímco nové zobrazení kalendáře nabízí kompletní přehled o vašem týdnu nebo měsíci. Navíc díky rozšíření pro prohlížeč můžete přidávat obsah do svého kalendáře odkudkoli.
Nejlepší funkce Bufferu
- Vytvořte obsah jednou a přizpůsobte jej pro každou platformu pomocí AI-poháněného repurposing
- Plánujte a rozvrhujte příspěvky pomocí přehledného kalendáře nebo zobrazení fronty napříč více než 10 platformami
- Uspořádejte nápady na obsah do vizuálních nástěnek a kdykoli je znovu použijte
- Komunikujte se svými sledujícími na Instagramu a Facebooku z jedné schránky
- Analyzujte nejúspěšnější obsah, nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků a demografické údaje o publiku
Omezení Bufferu
- Pokročilé funkce, jako jsou analytické nástroje a schránka pro interakci, jsou dostupné pouze v placené verzi.
- Chybí pokročilejší nástroje pro správu projektů na sociálních médiích nebo pro interní spolupráci
- Nástroj pro tvorbu příspěvků je méně robustní než některé alternativy Bufferu zaměřené především na design
Ceny služby Buffer
- Zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bufferu
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Bufferu
Tato recenze na Capterra uvádí:
Tato platforma nabízí plynulý a efektivní způsob plánování a publikování obsahu na různých sociálních sítích, včetně Twitteru, Facebooku, LinkedInu a Instagramu.
5. ContentStudio (nejlepší pro správu obsahu napříč více kanály ve velkém měřítku)
Pokud se váš tým stará jak o obsah blogu, tak o příspěvky na sociálních sítích, pravděpodobně dochází k duplicitě práce. To znamená, že musíte samostatně psát popisky, přepínat mezi nástroji pro plánování a sledovat schvalování v e-mailových konverzacích.
ContentStudio tento problém řeší centralizací tvorby, správy a publikování obsahu na jednom místě, ať už plánujete e-mailovou kampaň a sérii blogových příspěvků, nebo přetváříte Reels na příspěvky na LinkedIn.
Díky možnosti ukládat, organizovat a sdílet všechny vaše mediální soubory na jednom místě a jednoduchým schvalovacím postupům, které vám umožní získat rychlou zpětnou vazbu a schválení, tento nástroj výrazně šetří čas a úsilí spojené s každodenní správou sociálních médií.
Pokud vám chybí inspirace, AI Assistant dokáže rychle vygenerovat text, obrázky a popisky pro vaše příspěvky.
Nejlepší funkce ContentStudio
- Vytvářejte kalendáře obsahu pro více platforem pomocí plánování metodou drag-and-drop
- Automatizujte tvorbu a publikování obsahu na sociálních sítích a blogech z jediného ovládacího panelu
- Objevujte trendy v obsahu pomocí vyhledávání podle klíčových slov a RSS kanálů
- Vytvářejte reporty připravené pro klienty s analytikou zapojení a bez označení poskytovatele
- Nastavte vlastní role, schvalovací postupy a interní komentáře pro spolupráci v týmu
Omezení ContentStudio
- Náročnost osvojení pokročilé automatizace a nastavení pro více značek
- Publikování blogových příspěvků vyžaduje nastavení CMS a nemusí podporovat všechny platformy
- Cena se s přibývajícími uživateli a pracovními prostory výrazně zvyšuje
Ceny ContentStudio
- Standard: 29 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 69 $/měsíc na uživatele
- Agency Unlimited: 139 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ContentStudio
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 670 recenzí)
Co říkají uživatelé o ContentStudiu
V této recenzi na G2 se uvádí:
Zvláště mě zaujaly možnosti důkladného plánování příspěvků, analýzy výkonu obsahu a automatizace úkolů, které dříve zabíraly tolik času.
6. Loomly (nejlepší pro strukturovanou týmovou spolupráci a schvalovací procesy)
Váš tým právě dokončil návrh nové kampaně, který musí váš manažer schválit do pátku.
Další krok zahrnuje záplavu zpráv na Slacku, e-mailových konverzací a zmeškaných aktualizací.
Loomly nabízí přehlednější způsob, jak posunout obsah od nápadu až ke schválení. Namísto honění se za zpětnou vazbou dostane každý člen týmu definovanou roli, jako je přispěvatel, recenzent nebo schvalovatel, s automatizovanými kroky, které je třeba dodržet. Díky tomu jsou příspěvky schvalovány včas, s méně překvapeními a bez zmatků na poslední chvíli.
Platforma také usnadňuje každodenní úkol vymýšlení nových nápadů na příspěvky díky svým návrhům příspěvků a hashtagů. Můžete vytvářet, importovat a upravovat vizuály tak, aby vyhovovaly každé sociální síti, a dokonce vytvářet šablony příspěvků pro opakující se typy příspěvků.
Nejlepší funkce Loomly
- Přiřaďte role, jako je přispěvatel, recenzent nebo schvalovatel, abyste jasně stanovili, kdo co dělá
- Před publikováním si prohlédněte náhledy příspěvků v maketách specifických pro danou platformu
- Sledujte průběh pomocí schvalovacích fází, komentářů a protokolů aktivit
- Získejte automatické návrhy příspěvků na základě trendů a propojených účtů na sociálních sítích
- Sledujte výkonnost pomocí integrovaných analytických nástrojů pro každou platformu
Omezení Loomly
- Žádné nástroje AI pro sociální média
- Kreativním týmům se může pracovní postup zdát příliš rigidní
- Omezené integrace nad rámec základních platforem
Ceny Loomly
- Zdarma
- Beyond: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loomly
- G2: 4,6/5 (více než 1 780 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Loomly
Tato recenze na G2 zachytila:
Je to opravdu jednoduché na používání a má kalendářový náhled, takže vidím všechny své příspěvky naplánované na daný týden. Je to velmi spolehlivé a posílá mi připomenutí, pokud jsem zapomněl změnit stav příspěvku z konceptu na naplánovaný.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Loomly pro chytřejší správu sociálních médií
👀 Zajímavost: Ve 30. letech 20. století vznikaly rozhlasové hry speciálně pro zábavu žen v domácnosti, přičemž tyto pořady sponzorovaly a dokonce i produkovaly značky mýdel, jako například Procter & Gamble. Tyto pořady se řídily týdenními programovými kalendáři, což z nich dělalo rané formy sériového obsahu značky.
7. Sendible (nejlepší pro správu více značek a schvalování klientů)
Schvalování ze strany klientů je jedním z nejvýznamnějších faktorů zpomalujících pracovní postupy agentur. Značkám trvá v průměru 10 dní, než schválí jeden jediný obsah, což je čas, který by mohl být lépe využit na tvorbu, plánování nebo optimalizaci kampaní.
Sendible tento problém řeší pomocí pracovních prostorů specifických pro jednotlivé značky, integrovaných schvalovacích procesů a dashboardů s možností přizpůsobení, díky kterým je kontrola obsahu rychlejší a profesionálnější.
Ať už pracujete s jedním klientem nebo s 30, Sendible vám pomůže doručit obsah včas bez zbytečného dohadování.
Platforma také zjednodušuje plánování a rozvrhování příspěvků díky hromadnému importu, vestavěné knihovně obsahu a dokonce i opakovanému plánování evergreenového obsahu. S AI Assist můžete zkrátit čas potřebný na psaní a optimalizaci popisků.
Nejlepší funkce Sendible
- Spravujte značky více klientů ve specializovaných, přizpůsobitelných pracovních prostorech
- Urychlete tvorbu příspěvků díky AI Assist a integrované knihovně obsahu
- Nabídněte klientům značkové řídicí panely s možnostmi white label
- Využijte inteligentní fronty a hromadné plánování k řízení velkého objemu příspěvků
- Spolupracujte prostřednictvím schvalovacích procesů, interních poznámek a přidělování úkolů
- Sledujte zmínky o značce a klíčová slova na sociálních sítích a webu pomocí integrovaných nástrojů pro monitorování.
Omezení Sendible
- Žádný bezplatný tarif, pouze bezplatná zkušební verze
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími nástroji
- Mobilní aplikace je pro plánování nebo spolupráci méně spolehlivá
- Omezené funkce pro tvorbu obsahu s podporou umělé inteligence
Ceny Sendible
- Creator: 29 $/měsíc na uživatele
- Traction: 89 $/měsíc na uživatele
- Scale: 199 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 299 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 750 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají uživatelé o Sendible
V této recenzi G2 se objevily:
Nejsem žádný expert na publikování na sociálních sítích, ale Sendible celý proces zjednodušuje a zbavuje mě stresu. Mohu snadno publikovat na více platformách a velmi jednoduše vidět, co se má zveřejnit a co již bylo odesláno.
📖 Přečtěte si také: Nástroje AI pro generování popisků pro sociální média a videoobsah
8. StoryChief (nejlepší pro sjednocené publikování na více kanálech a spolupráci na obsahu)
Většina týmů zabývajících se obsahem ztrácí hodiny přepínáním mezi externími nástroji. StoryChief tento problém eliminuje centralizací celé vaší práce s obsahem prostřednictvím intuitivního kalendáře obsahu.
Místo neustálého přepínání mezi Google Docs, přihlašováním do CMS a nekonečným schvalováním e-mailů může váš tým společně vytvářet a publikovat obsah z jednoho místa, a to díky integrovanému plánování pro více kanálů.
Díky vestavěné optimalizaci pro vyhledávače (SEO), asistenci umělé inteligence při psaní a označování příspěvků a integraci s CRM systémy a nástroji jako OneDrive výrazně usnadňuje StoryChief život modernímu marketérovi v oblasti sociálních médií.
Nejlepší funkce StoryChief
- Centralizujte celý svůj kalendář obsahu napříč blogy, sociálními sítěmi, newslettery a dalšími kanály
- Automaticky publikujte na více než 1000 kanálech, včetně CMS, sociálních médií a Google My Business
- Spolupracujte s interními i externími týmy pomocí schvalovacích procesů a zadávacích listů
- Optimalizujte obsah před publikováním pomocí integrovaných pokynů pro SEO a nástrojů umělé inteligence
- Sledujte výkon napříč platformami pomocí sjednocených analytických nástrojů a auditů obsahu
Omezení StoryChief
- Počáteční nastavení a zaškolení se mohou menším týmům jevit jako složité
- Levnější tarify pro sociální sítě mají omezené funkce
- Vlastní pracovní postupy a šablony pro psaní obsahu mají omezenou flexibilitu pro specifické případy použití
- Vysoké ceny nemusí vyhovovat samostatným marketérům nebo malým startupům
Ceny StoryChief
- Zdarma
- Malé podniky: 59 $/měsíc na uživatele
- Agentura: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
- AI Content Agent je k dispozici jako doplněk za 60 $ měsíčně
Hodnocení a recenze StoryChief
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají uživatelé o StoryChief
V této recenzi na Capterra se uvádí:
Díky vizuální povaze tohoto nástroje může klient nyní „vidět“, čeho se snažíme dosáhnout s daným textem. Pomohlo nám to také uvažovat o našem obsahu komplexně, nejen o zveřejnění článku, ale také o tom, jak ho plánujeme distribuovat.
👀 Zajímavost: V roce 1900 vydali bratři Michelinové bezplatného průvodce pro řidiče, který obsahoval mapy, tipy na hotely a doporučení restaurací. Jaká byla logika? Pokud by lidé více jezdili, potřebovali by více pneumatik. Geniální obsahový marketing dlouho předtím, než dostal své jméno.
9. Kapost od Upland (nejlepší pro sladění obsahu s cestou zákazníka)
Pouze 13 % vedoucích pracovníků v marketingu uvádí obsahovou strategii jako svou největší výzvu, ale za tímto nízkým číslem se skrývá mnohem větší problém. Skutečný problém spočívá v realizaci.
Kapost pomáhá B2B marketérům sjednotit jejich obsahové operace napříč týmy a platformami pomocí přístupu zaměřeného na strategii. Pomáhá plánovat iniciativy napříč několika účty na sociálních médiích prostřednictvím plánovače sociálních médií a přiřazuje obsah k jednotlivým fázím zákaznické cesty.
Můžete také sledovat pracovní postupy při tvorbě a schvalování a měřit výkonnost na jednom místě, přičemž zajistíte dodržování směrnic značky.
S Kapostem můžete vytvářet galerie schváleného obsahu, publikovat na více platformách a propojit se s nástroji jako Salesforce, HubSpot a Marketo pro lepší mezifunkční přehled.
Nejlepší funkce Kapost od Upland
- Pomocí Canvasu přiřazujte obsah přímo k fázím nákupního procesu, osobnostním profilům a cílům kampaně
- Centralizujte veškerý obsah do jednoho prohledávatelného úložiště s kontrolou verzí a filtry
- Spolupracujte na marketingových iniciativách pomocí nástroje pro tvorbu pracovních postupů a kalendářových zobrazení v aplikaci Studio
- Posilte prodejní týmy pomocí materiálů na vyžádání přizpůsobených konkrétním osobnostním profilům prostřednictvím modulu Galerie
- Sledujte výkonnost obsahu a návratnost investic pomocí přehledových dashboardů napříč odděleními
Omezení nástroje Kapost od společnosti Upland
- Náročná křivka učení a dlouhá doba zavádění pro mezifunkční týmy
- Vysoká cena nemusí vyhovovat startupům nebo malým týmům
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale a méně intuitivně než novější platformy
Ceny Kapost od Upland
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kapost od Upland
- G2: 4,0/5,0 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek ověřených recenzí
Co říkají uživatelé o Kapost od Upland
V této recenzi na G2 se uvádí:
Snadné nastavení konkrétních pracovních postupů pro každou fázi tvorby obsahu, včetně možnosti hladkého přiřazení zúčastněných stran k revizi. Navíc umožňuje vytvořit skvělý redakční kalendář.
10. Tabulky Google (nejlepší pro flexibilní a cenově dostupné kalendáře obsahu)
Plánování obsahu nemusí vždy vyžadovat složité nástroje nebo náročnou výuku. Pro týmy, které si cení jednoduchosti, spolupráce a úplné kontroly nad formátováním, zůstává Google Sheets jedním z nejvíce podceňovaných nástrojů pro plánování obsahu na trhu.
Tento oblíbený nástroj pro práci s dokumenty lze využít i jako software pro správu obsahu a je překvapivě výkonný při vytváření redakčních kalendářů, které se přizpůsobí vašim potřebám, zejména v kombinaci s zobrazením časové osy nebo šablonami.
A pokud již v Tabulkách sledujete úkoly, metriky nebo rozpočty, váš kalendář může být přímo po boku všeho ostatního.
Nejlepší funkce Google Tabulek
- Umožněte spolupráci v reálném čase s neomezeným počtem členů týmu
- Podpora vlastního formátování pro barevně odlišené kalendáře s firemním logem
- Aktivujte doplňky, jako je zobrazení časové osy, pro vizuální plánování
- Propojte s Google Kalendářem a Diskem pro centralizované plánování
- Nabízejte bezplatné šablony pro plánování médií ke stažení pro rychlé nastavení
Omezení Tabulek Google
- Ruční formátování je nutné pro barevné označování, tagování a filtrování typů obsahu
- Je náročné spravovat obsah napříč více značkami nebo regiony v jediném přehledu
- Pevné omezení počtu řádků/buněk může mít vliv na velmi rozsáhlé nebo víceleté redakční kalendáře
Ceny Google Sheets
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: 4,6/5 (více než 43 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Google Sheets
V této recenzi na G2 se uvádí:
Snadné použití a spolupráce v reálném čase se všemi mými zaměstnanci. Nejčastěji používáme Google Tabulky, které jsou jako Excel, ale zdarma.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Google Sheets
11. Trello (nejlepší pro vizuální plánování a správu úkolů souvisejících s obsahem)
Pro mnoho týmů zabývajících se obsahem je to právě struktura, která proměňuje nápady ve výsledek. Ne každý tým však potřebuje k organizaci této struktury výkonný nástroj.
Trello nabízí vysoce vizuální přístup s funkcí drag-and-drop ke správě kalendáře obsahu pomocí tabulek, seznamů a karet.
Pro každý úkol související s obsahem můžete vytvořit kartu, přiřadit termíny, štítky, odpovědné osoby a kontrolní seznamy a přesouvat je mezi vlastními fázemi, jako jsou „Nápady“, „Návrh“, „Design“ a „Zveřejněno“. Doplněk Kalendář poskytuje komplexní přehled všech naplánovaných úkolů.
Automatizace Trello Butler také pomáhá eliminovat opakující se úkony, jako je přesouvání karet po uplynutí termínu nebo upozorňování kolegů na změny stavu. Plány vyšší úrovně vám navíc poskytují pomoc umělé inteligence při generování a korektuře textů a při brainstormingu nápadů na obsah.
Nejlepší funkce Trella
- Vizualizujte obsahové procesy pomocí Kanbanových tabulek s funkcí drag-and-drop
- Synchronizujte termíny s doplňkem Calendar Power-Up pro přehlednou časovou osu
- Automatizujte pracovní postupy pomocí Butleru pro zpracování rutinních úkolů
- Spolupracujte prostřednictvím komentářů, zmínek, příloh souborů a kontrolních seznamů
- Propojte je s Google Drive, Slackem a stovkami dalších nástrojů
Omezení Trella
- Chybí integrované analytické funkce nebo sledování výkonu kampaní
- Bezplatná verze omezuje automatizaci a doplňky
- Není ideální pro složité pracovní postupy schvalování obsahu nebo publikování na více kanálech
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello
V této recenzi G2 se objevily:
Obzvláště se mi líbí uživatelská přívětivost Trella – jeho funkce drag-and-drop je intuitivní a díky ní je správa úkolů jednoduchá a přehledná.
📖 Přečtěte si také: Průvodce budováním osobní značky na LinkedIn
Další užitečné nástroje
Zde jsou další tři nástroje pro správu obsahu, které nabízejí výkonné funkce pro plánování, publikování a spolupráci:
- Notion: Pomáhá vám vytvářet přizpůsobitelné kalendáře obsahu, organizovat pokyny pro značku a spolupracovat v jednom pracovním prostoru
- Airtable: Kombinuje známé prostředí tabulek s výkonem databáze pro týmy, které chtějí přizpůsobit každé pole a přepínat mezi zobrazením mřížky, kalendáře a galerie
- Monday.com: Umožňuje marketingovým týmům vytvářet strukturované pracovní postupy s kalendáři obsahu, schvalovacími fázemi, automatizacemi a přehledovými tabulemi
ClickUp a Clock ve vaší obsahové strategii
V obsahovém marketingu je důležitější důslednost než občasné geniální nápady. Bez jasného plánu i ty nejkreativnější nápady vyprchají.
Software pro správu obsahu vám nejen ukáže, co je naplánováno. Vnáší strukturu do vašeho tvůrčího procesu, sjednocuje váš tým a díky němu se termíny jeví mnohem méně stresující.
Zatímco mnoho nástrojů v tomto seznamu skvěle zvládá konkrétní úkoly, jako je plánování nebo schvalování, ClickUp vše spojuje dohromady. Poskytuje vám jediné místo, kde můžete spravovat obsah, spolupracovat s kolegy, sledovat termíny a dokonce generovat nápady na obsah pomocí AI.
Jste připraveni opustit roztříštěné tabulky a shon na poslední chvíli? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!