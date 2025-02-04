10 nástrojů AI pro generování titulků pro sociální média a videoobsah v roce 2025

Máte někdy dny, kdy strávíte věky zíráním na prázdnou stránku a zoufale se snažíte vytvořit poutavý a informativní popisek?
Také jsme to zažili! Hledání inspirace pro popisky na sociálních sítích je opravdu náročné.
Nástroje AI pro copywriting fungují jako váš asistent pro copywriting a píší personalizované, poutavé popisky, které jsou navrženy tak, aby oslovily vaši cílovou skupinu.
Vtipné hlášky, dojemné příběhy nebo ostré, profesionální zprávy – generátor titulků s umělou inteligencí to vše vytvoří za zlomek času, který byste tomu věnovali vy.
Doporučujeme však tyto nástroje používat pouze jako inspiraci. Bez ohledu na to, jak pokročilá je umělá inteligence, lidskou kreativitu nic nenahradí.
Nyní se podíváme na deset nejlepších generátorů titulků s umělou inteligencí, abychom vám poskytli ucelený přehled o jejich vlastnostech a funkcích. Čtěte dál.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro tvorbu titulků?
Mnoho generátorů titulků s umělou inteligencí splní svůj účel, ale výběr toho správného vyžaduje bystré oko.
Zde je několik klíčových faktorů, které byste měli vzít v úvahu:
- Kvalita popisků: To je nezbytná podmínka. Hledejte nástroj, který nabízí řadu stylových možností, od jednovětých popisků pro Instagram až po propracované texty pro LinkedIn. Popisky musí odpovídat hlasu vaší značky a typu obsahu a upoutat pozornost čtenáře.
- Možnosti personalizace: Nejlepší platforma AI pro generování popisků vám umožní personalizaci pomocí klíčových slov, cílových demografických údajů a dokonce i pokynů pro hlas značky.
- Návrhy hashtagů: Hledejte nástroj AI pro sociální sítě, který navrhuje relevantní a populární hashtagy, abyste maximalizovali viditelnost svých příspěvků.
- Rozpoznávání obrázků: Zvažte nástroje s funkcí rozpoznávání obrázků, které analyzují vaše fotografie a generují popisky, které doplňují vizuální obsah.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Při vytváření titulků se chcete vyhnout tomu, aby vás brzdilo nepřehledné rozhraní. Vyberte si generátor obsahu AI, který se snadno používá, má intuitivní rozvržení a krátkou dobu zaučení.
- Flexibilita délky obsahu: Ideální nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence by měl být schopen přizpůsobit délku výstupu tak, abyste mohli vytvořit vhodné popisky pro každou platformu sociálních médií.
- Ceny: Generátory titulků s umělou inteligencí vám ušetří čas i peníze. Porovnejte cenové plány a nabízené funkce a vyberte si nástroj, který vám za vaše peníze nabídne nejlepší hodnotu.
10 nejlepších AI nástrojů pro tvorbu popisků v roce 2024
Vybrali jsme deset nejlepších nástrojů pro generování titulků s umělou inteligencí, které mají zajímavé funkce a pomohou vám vytvořit perfektní titulky.
Toto jsou ty, které doporučujeme:
1. ClickUp – nejlepší bezplatný generátor titulků s umělou inteligencí
ClickUp je jednou z nejlepších a nejuznávanějších all-in-one platforem pro produktivitu na trhu. Náš nástroj ClickUp Brain, založený na umělé inteligenci, je vynikající pro vytváření nových nápadů na popisky a překonávání tvůrčí krize.
Na základě minimálních informací, jako je vaše cílová skupina, hlas značky a požadované sdělení, dokáže ClickUp Brain vytvořit poutavé a výstižné popisky pro jakoukoli platformu sociálních médií, TikTok nebo Instagram.
Asistent psaní s umělou inteligencí se hladce integruje do celé sady a pomáhá vám vymýšlet a sestavovat obsah podle potřeby.
ClickUp také pomáhá s AI-poháněnými rychlými odpověďmi na vaše zkrácené zprávy pomocí chytrých návrhů, které berou v úvahu kontext, takže vaše interakce nikdy neutrpí.
ClickUp Brain zjednodušuje vytváření šablon pomocí ClickUp Tasks a ClickUp Docs. Dokonce vytváří přepisy nahrávek z Clips.
ClickUp Brain je navržen tak, aby vám pomohl zvýšit produktivitu pomocí výzkumem podložených podnětů pro všechny vaše potřeby. Využijte nejlepší AI hacky pro zajímavé podněty, briefy, případové studie, poutavý obsah pro blogy a popisy projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytváření vysoce kvalitních popisků: Vytvářejte vysoce kvalitní popisky pro sociální sítě, které zachycují hlas vaší značky a zvyšují zapojení uživatelů.
- Pokročilý nástroj pro psaní: Nástroj AI pro psaní návrhů, úpravu textů pro prodej a marketing, generování popisů produktů, titulků a návrhů.
- Více než 1000 integrací: Zjednodušte fungování a vylepšete psaní na cestách díky četným integracím ClickUp, které umožňují plynulé fungování napříč platformami.
- Integrovaná kontrola pravopisu: Opravujte pravopisné chyby bez dalších pluginů v rámci platformy a zajistěte si bezchybné psaní a texty vaší značky.
- Šablony: Obecné šablony pro budoucí použití spolu s více specializovanými šablonami, jako je šablona ClickUp Social Media Template.
- Zabezpečení dat: Zabraňte využití dat pro trénování modelů a zajistěte bezpečnost svých dat při používání ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení kvůli počtu integrací
- Pokud nepotřebujete další funkce pro správu projektů na sociálních médiích, budou pro vás vhodnější specializované nástroje pro generování popisků.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. AISEO
AISEO je schopný asistent pro psaní textů využívající umělou inteligenci. Od tradičních titulků využívajících umělou inteligenci se odlišuje tím, že nabízí jedinečné a užitečné funkce, jako je vestavěný pokročilý parafrázovač a kontrola čitelnosti.
Nástroj pro parafrázi od AISEO se hodí, pokud hledáte pouze variace jednoho popisku, který chcete publikovat na více webech. Parafráze také zjednodušuje a zpřehledňuje vaše věty nebo odstavce.
Tento nástroj vám také pomůže zlepšit čitelnost vašich popisků tím, že navrhne změny ve struktuře vět a slovní zásobě. Kromě popisků může AISEO generovat příspěvky na sociálních sítích, popisy produktů a příspěvky na blogu.
Nástroj také tvrdí, že jeho obsah je k nerozeznání od obsahu napsaného člověkem.
Nejlepší funkce AISEO
- Schopnost přirozeně vkládat klíčová slova zadaná uživatelem do generovaných titulků
- Umí generovat obsah v několika jazycích.
- Usnadňuje přizpůsobení hlasu, kterým budou titulky psány.
- Rozsáhlá knihovna užitečných šablon
Omezení AISEO
- Občas generuje fakticky nesprávné informace.
- Ceny jsou vyšší ve srovnání s konkurencí.
Ceny AISEO
- Bezplatný tarif
- Růstový plán: 24 $ měsíčně
- Cenový plán: 44 $ měsíčně
- Týmový plán: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze AISEO
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (30+ hlasů)
3. Copy. ai
Copy. ai je nástroj pro generování popisků s bohatými funkcemi, který rozumí jazyku zapojení. Řekněte mu něco o své značce nebo o sdělení, které chcete předat, a on vám nabídne řadu popisků – od neotřelých a neformálních až po propracované a profesionální.
Pouhými několika kliknutími získáte celou řadu možností, které jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost vašeho publika a podnítily konverzaci, pokud chcete rozšířit svou přítomnost pomocí nástrojů Instagramu.
Copy. ai je velmi univerzální nástroj, který umí vše od vytváření hravých popisků pro Instagram až po podnětné otázky pro LinkedIn. Zároveň zachovává konzistentní styl vašeho projevu a zachycuje jedinečnou tonalitu, která je vyžadována pro každou platformu.
Copy. ai klade větší důraz na kanály jako Instagram. Má několik šablon pro generování poutavých popisků, včetně samostatných šablon pro videa a obrázky.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Nahrajte svou fotografii a během několika sekund vygenerujte popisek pomocí umělé inteligence.
- Pokročilá analýza obrázků zohledňuje aktuální trendy a generuje popisky, které maximalizují zapojení uživatelů.
- Bezplatná verze nabízí širokou škálu tónových variací.
- Generuje přesné titulky s ohledem na kontext
Omezení Copy.ai
- Bezplatní uživatelé mohou generovat pouze 2000 slov za měsíc.
- Objevily se některé stížnosti na jejich zákaznickou podporu.
Ceny Copy.ai
- Navždy zdarma
- Pro plán: 49 $ měsíčně
- Týmový plán: 249 $ měsíčně
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (60 recenzí)
4. Pallyy – Nejlepší generátor popisků pro Instagram
Pallyy je chytrý generátor popisků pro Instagram, který jde nad rámec obecných návrhů. Okamžitě vymýšlí vtipné a poutavé popisky, které perfektně ladí s kontextem vašeho příspěvku na jakékoli platformě sociálních médií, nejen na Instagramu.
Pallyy není univerzálním řešením. Nastavte nástroji, o čem píšete (hashtagy a klíčová slova zde fungují skvěle), a on vygeneruje popisky, které přímo odpovídají vašemu obsahu.
Kromě generování titulků je Pallyy kompletní platformou pro správu sociálních médií. Má všechny funkce, které byste očekávali od plnohodnotného nástroje pro správu sociálních médií, jako je monitorování sociálních médií a sociální naslouchání. Patří mezi ně publikování naplánovaných příspěvků na více platformách, odpovídání na zprávy a podrobné analýzy.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Pallyy je navigace snadná i pro začátečníky. Kreativní návrhy Pallyy mohou podnítit inspiraci a přilákat lajky, když se zaseknete při psaní popisků pro sociální sítě.
Nejlepší funkce Pallyy
- Generátor titulků je integrován do pracovního postupu plánování příspěvků na sociálních sítích v aplikaci Pallyy.
- Uživatelé se nemusí přihlašovat.
- Může automaticky navrhnout až 30 relevantních hashtagů, které se hodí k popisku.
Omezení Pallyy
- Uživatelé by si přáli více možností přizpůsobení.
- Není to nejlepší volba pro uživatele, kteří hledají kontextově specifické nebo specializované popisky.
Ceny Pallyy
- Navždy zdarma
- Prémiový tarif: 18 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Pallyy
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,6/5 (60+ hlasů)
5. StoryLab
Generátor popisků pro sociální sítě StoryLab využívající umělou inteligenci vám umožňuje vytvářet vysoce kvalitní a poutavé popisky pro vaše účty na sociálních sítích. Zaměřuje se na funkce specifické pro příběhy a interaktivní prvky, jako jsou ankety a kvízy.
Generátor popisků pro sociální sítě StoryLab je předem nakonfigurován s přesnými styly psaní, jako je profesionální, přesvědčivý, drzá, odvážná a další. Tato stylistická škála vám umožňuje vytvářet popisky způsobem, který rezonuje s vaší značkou a publikem.
Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní je tento nástroj snadno použitelný a prakticky nevyžaduje žádné zaučení.
Nejlepší funkce StoryLab
- Podporuje širokou škálu stylů psaní.
- Mají jednoduché, minimalistické a intuitivní uživatelské rozhraní.
- Podpora více platforem
- Generuje kreativní popisky z poměrně základních podnětů.
Omezení StoryLab
- Rušivé reklamy zhoršují uživatelský zážitek
- Konkurence nabízí více funkcí za podobnou cenu.
Ceny StoryLab
- Pět bezplatných spuštění měsíčně
- Neomezený tarif Plus: 19 $ měsíčně
Hodnocení a recenze StoryLab
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Hypotenuse AI
Generátor popisků pro sociální sítě od Hypotenuse AI vyniká mezi ostatními tím, že se zaměřuje na kontextově specifické popisky, které působí jako by je napsal člověk.
Hypotenuse AI, vytvořená od základu pro SEO týmy, e-commerce značky a podniky, vám umožňuje snadno vytvářet blogové příspěvky, popisy produktů, příspěvky na sociálních médiích, reklamy a další, kromě titulků.
Hypotenuse AI je důvěryhodný nástroj, který používají renomované značky jako YCombinator, Vodafone, Blue Zone Sports, Qatar Airways a Dell.
Tento nástroj vyniká tím, že trénuje svou AI, aby porozuměla hlasu vaší značky, když zadáte své pokyny pro psaní a značku. Výsledek? Získáte neuvěřitelně personalizovaný a jedinečný obsah.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Model AI generuje popisky, které odpovídají hlasu vaší značky.
- Poskytuje službu převodu obrázků na titulky.
- Umožní vám zobrazit náhled toho, jak bude váš popisek vypadat na vašich příspěvcích na Instagramu nebo TikToku, než je zveřejníte.
- Specializované funkce, jako je hromadné generování titulků, automatická optimalizace SEO a přímá integrace s PIM, jsou určeny pro e-commerce značky.
- Vestavěná kontrola plagiátů zajišťuje, že generované popisky jsou jedinečné pro vaši značku.
Omezení Hypotenuse AI
- Chybí bezplatná zkušební verze pro jednotlivé uživatele.
- Relativně strmá křivka učení
Ceny Hypotenuse AI
- Individuální plán: 24 $ měsíčně
- Plán Teams: 49 $ měsíčně
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI
- G2: 4,7 (15+ recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
7. Jasper
Jasper je všestranný a dynamický nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Kromě popisků pro Instagram dokáže Jasper okamžitě vytvořit vysoce kvalitní texty pro sociální sítě, e-maily i blogy.
Pomocí uživatelsky přívětivých šablon titulků k fotkám od Jasperu můžete vytvářet poutavý obsah pro sociální sítě v různých jazycích.
S Jasperem můžete spouštět a koordinovat obsah sociálních médií na více platformách a zároveň zachovat konzistentnost sdělení vaší značky. Jasper také poskytuje asistenci AI v souladu se značkou pro rychlý vývoj obsahu v souladu se značkou na cestách.
Nejlepší funkce Jasper
- Silná integrace s Google Workspace
- Vytváří adaptivní obsah, který je přizpůsoben různým cílovým skupinám, formátům a jazykům, přičemž zachovává hlas značky.
- Umožňuje správu kompletních kampaní na sociálních sítích.
- Multimodální modely umělé inteligence, které vytvářejí vizuální obsah v souladu s vašimi popisky.
Omezení Jasperu
- Bezplatná verze má omezené možnosti přizpůsobení a uživatelé by si přáli více.
- Není nejlepší v poskytování technických, detailních popisků, někdy může být nepřesný.
Ceny Jasper
- Bezplatná zkušební verze
- Plán Creator: 39 $ měsíčně
- Pro plán: 59 $ měsíčně
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 hlasů)
8. SocialBee
SocialBee je optimální nástroj pro vytváření konzistentních, kreativních a produktivních popisků pro sociální sítě. Nabízí řadu šablon přizpůsobených pro sociální platformy, jako jsou LinkedIn, Pinterest, TikTok a další populární platformy.
Při vytváření popisků pomocí rozsáhlé šablony vám SocialBee umožňuje specifikovat požadovaný tón, přibližný počet slov, počet příspěvků a další parametry. Tento chytrý nástroj vám také usnadní práci tím, že automaticky vygeneruje správné hashtagy pro váš příspěvek.
Kromě generování popisků pro Instagram nabízí SocialBee také pokročilé funkce pro správu sociálních médií a generování vizuálního obsahu.
Nejlepší funkce SocialBee
- Možnost vytvořit více variant výstupu a podle potřeby jej upravit
- Správce hashtagů automaticky přidává relevantní hashtagy a emodži k popiskům na sociálních sítích.
- SocialBee Copilot doporučuje nejlepší platformy a časy pro zveřejnění vašeho obsahu.
- Analyzuje výkonnostní metriky vašeho publikovaného obsahu a poskytuje informace o zapojení uživatelů.
Omezení SocialBee
- Mnoho uživatelů se setkalo s problémy s plánováním.
- Hromadné generování titulků není jeho silnou stránkou.
Ceny SocialBee
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Bootstrap plán: 29 $ měsíčně
- Plán Accelerate: 49 $ měsíčně
- Pro plán: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ hlasů)
9. SocialBu
Na rozdíl od konkurence nevyžaduje bezplatný generátor titulků AI od SocialBu zdlouhavý proces registrace ani údaje o kreditní kartě, aby jej bylo možné používat bez omezení. Díky tomu je SocialBu jedním z nejjednodušších způsobů, jak vytvářet poutavé a jedinečné titulky pro sociální sítě.
SocialBu generuje vysoce kvalitní, přizpůsobené popisky pro Instagram tím, že zpracovává fotografie, videa nebo textové popisky, které mu poskytnete, pomocí patentovaných algoritmů AI. Nástroj zohledňuje náladu, téma a kontext vašeho obsahu, aby generoval přesné a relevantní popisky.
Kromě generování popisků je SocialBu také schopen generovat celé příspěvky, podněty pro Text2img, blogové příspěvky a citáty pomocí své AI. Jedná se o šikovný nástroj pro manažery s několika užitečnými funkcemi pro správu sociálních médií, jako je například kalendář obsahu sociálních médií.
Nejlepší funkce SocialBu
- Hladký, efektivní a zábavný proces generování titulků
- Používání AI pro generování obsahu je zcela zdarma.
- Jednoduché a přehledné rozhraní; žádné otravné upomínky ohledně platby nebo registrace.
- Nabízí rozsáhlé možnosti plánování příspěvků.
Omezení SocialBu
- Minimální funkčnost, neobsahuje pokročilé funkce.
- Generování popisků na základě obrázků je sázka na náhodu.
Ceny SocialBu
- Navždy zdarma
- Standardní tarif: 19 $ měsíčně
- Super plán: 59 $ měsíčně
- Nejvyšší tarif: 199 $ měsíčně
Hodnocení a recenze SocialBu
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: 4,4/5 (50 recenzí)
10. Anyword
Anyword je výkonný generátor titulků s umělou inteligencí, který splňuje potřeby marketingu na sociálních médiích. Tento nástroj využívá architekturu GPT-4 a vyniká vytvářením poutavých a zajímavých titulků pro platformy jako Facebook, Instagram, LinkedIn, X a další.
Anyword vyniká přesným zacílením. Posiluje identitu vaší značky a data o publiku a generuje popisky, které přímo oslovují váš cílový trh. Může také vytvářet příspěvky na sociálních médiích s emodži a hashtagy, aby maximalizoval zapojení a dosah.
Anyword usnadňuje vytváření přizpůsobeného, jedinečného obsahu podle profilu vašeho ideálního zákazníka pouhým zadáním pokynu.
Nejlepší funkce Anyword
- Predikce výkonu analyzuje odhadovaný výkon vašich titulků, což vám umožňuje vybrat si nejvýkonnější varianty ještě před zveřejněním příspěvku.
- Hladká integrace s ChatGPT, Notion, HubSpot a dalšími AI nástroji.
- Umožňuje vám spravovat sdělení, tón a pokyny pro publikum vaší značky na jednom místě.
- Responzivní a intuitivní pracovní postup pro generování titulků
Omezení Anyword
- Ceny jsou na vyšší úrovni.
- AI občas generuje nepřesné výsledky.
Ceny Anyword
- Základní tarif: 49 $ měsíčně
- Plán založený na datech: 99 $ měsíčně
- Obchodní plán: 499 $ měsíčně
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (350+ hlasů)
Napište svůj další skvělý titulek s ClickUp
Nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, zejména generátory titulků, změnily způsob, jakým marketéři a správci sociálních médií přistupují k tvorbě obsahu a publikování. Tyto nástroje umožňují během několika sekund generovat kreativní a poutavé titulky pro všechny druhy příspěvků na sociálních sítích.
Díky AI nástrojům, které se postarají o psaní, se správci sociálních médií mohou soustředit na dosahování lepších výsledků v jiných oblastech.
Nevíte, kde začít? ClickUp řeší toto dilema tím, že poskytuje všestranné řešení, které splňuje vaše požadavky. Se správným nástrojem k dispozici můžete využít obsah k dosažení všeho, co chcete. Začít je snadné a slibujeme, že jej budete používat k mnohem více než jen k tvorbě popisků. ?