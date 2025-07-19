Nejlepší alternativy k Loomly pro chytřejší správu sociálních médií v roce 2025

Loomly si mezi marketéry sociálních médií vybudovalo solidní jméno díky svým nástrojům pro plánování, intuitivním kalendářům obsahu a integrovaným funkcím pro spolupráci v týmu. Je elegantní, má přehledné rozhraní a relativně usnadňuje plynulý tok obsahu.
Není však dokonalý. Funkce analytiky není vždy tak podrobná, jak byste si přáli. Navíc, pokud potřebujete pokročilejší automatizaci, hlubší integraci a poznatky založené na umělé inteligenci, Loomly vám může začít připadat trochu... základní.
A to ani nemluvíme o tom, jak rychle mohou ceny stoupat s růstem vašeho týmu.
Pokud to odpovídá vašim zkušenostem s Loomly, je čas začít hledat lepší možnosti. V tomto blogu jsme uvedli několik spolehlivých alternativ k Loomly, které nabízejí působivé funkce pro marketing na sociálních médiích, pokročilejší analytiku a vše ostatní v rámci vašeho rozpočtu.
Alternativy k Loomly v kostce
Zde je stručný přehled toho, jak si nejlepší alternativy Loomly vedou v porovnání na základě funkcí pro správu sociálních médií, struktury a cen.
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Všechny velikosti týmů (jednotlivci, malé podniky, střední podniky a velké společnosti)
|Integrovaná umělá inteligence pro automatické generování reportů, sdílený kalendář, šablony pro plánování obsahu, nástroje pro spolupráci a automatizaci pracovních postupů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $/měsíc na uživatele.
|Buffer
|Malé a střední podniky a tvůrci
|Automatické publikování, šablony pro sociální sítě a podrobné analýzy
|Zdarma; placené tarify od 6 $/měsíc
|Hootsuite
|Střední a velké podniky
|Sledování trendů, měření výkonu a integrovaná umělá inteligence
|Placené tarify od 149 $/měsíc na uživatele
|CoSchedule
|Malé a střední podniky
|Automatizace pracovních postupů a plánování založené na umělé inteligenci
|Zdarma; placené tarify od 29 $/měsíc na uživatele
|Planable
|Velké marketingové agentury
|Generování obsahu pomocí umělé inteligence, historie verzí a náhled příspěvků
|Zdarma; placené tarify od 39 $/měsíc za pracovní prostor
|Sprout Social
|Střední a velké podniky
|Analýza sentimentu, sledování sociálních sítí a plánování obsahu
|Placené tarify od 199 $/měsíc na uživatele
|Agorapulse
|Podniky
|Reporty o interakcích pro více kanálů, sdílená schránka a nástroje pro sociální média s umělou inteligencí
|Zdarma; placené tarify od 99 $/měsíc na uživatele
|SocialPilot
|Startupy a malé podniky
|Nápady na obsah generované umělou inteligencí, sjednocená doručená pošta a správa reklam
|Placené tarify již od 30 $/měsíc
|Později
|Střední a velké společnosti provozující kampaně s influencery
|Sledování influencerů, návrhy hashtagů, Linkin. bio
|Placené tarify od 25 $/měsíc
|Sendible
|Podniky a marketingové agentury
|Sledování UTM, analytika a návrhy obsahu
|Placené tarify již od 29 $/měsíc
|SocialBee
|Startupy a tvůrci
|Nápady na obsah založené na umělé inteligenci, recyklace obsahu a plánování příspěvků
|Placené tarify již od 29 $/měsíc
Proč zvolit alternativy k Loomly?
Loomly je solidním výchozím bodem pro plánování obsahu, plánování sociálních médií a spolupráci, zejména pro menší týmy. Jak se však vaše strategie sociálních médií rozšiřuje, můžete narazit na určitá omezení.
- Omezené analytické funkce: Chybí podrobné analytické funkce, jako je segmentace publika, trendy prokliků a sledování návratnosti investic.
- Základní automatizace: Nepodporuje složité pracovní postupy, automatické odpovědi ani vícestupňové plánování.
- Problémy s cenovou škálou: Rychle se stává drahým, aniž by nabízel úměrně pokročilé funkce.
- Chybějící nástroje pro interakci: Žádná jednotná schránka ani vestavěné nástroje pro správu odpovědí, komentářů nebo přímých zpráv.
- Omezené sledování sociálních sítí: Nabízí minimální přehled a postrádá robustní funkce sledování.
- Omezené integrace: Nelze snadno propojit s specializovanými nástroji CRM, tvůrci obsahu AI nebo pokročilým softwarem.
Loomly se hodí pro jednoduché plánování a týmovou práci. Přechod na pokročilejší software pro správu kampaní však může být lepším řešením. Zejména pokud usilujete o širší dosah, hlubší poznatky a inteligentnější pracovní postupy.
🧠 Zajímavost: Slavné tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku se málem jmenovalo „Awesome“ (úžasné).
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
11 nejlepších alternativ k Loomly, které můžete použít
Nyní, když víte, že Loomly je pro pokročilou správu sociálních médií a obsahového marketingu poměrně omezený, pojďme prozkoumat alternativy, které lépe vyhovují vašim potřebám.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování obsahu, projektové workflowy a spolupráci)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Jde nad rámec plánování obsahu a umožňuje spravovat všechny vaše úkoly na sociálních médiích na jednom místě. Myslete na podrobné analýzy v reálném čase, integrovanou umělou inteligenci, automatizaci pracovních postupů, šablony pro psaní obsahu pro kampaně na sociálních médiích a mnoho dalšího!
Začněte s ClickUp Calendar, který vám pomůže plánovat příspěvky na sociálních médiích, přidělovat marketingové úkoly a plánovat schůzky z jednoho jednotného rozhraní. Aktualizuje se v reálném čase, takže celý váš tým bude vždy na stejné vlně.
Můžete si přizpůsobit zobrazení (denní, týdenní, měsíční) a propojit jej s Googlem, Outlookem nebo Apple Calendar, abyste mohli spravovat všechny události na jednom místě – už nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi.
Umožňuje vám vizuálně spravovat váš obsahový pipeline přetahováním úkolů z sekcí Backlog (Zpožděné) nebo Overdue (Prošlé) do sekce Priorities (Priority), čímž zajistíte, že nejdůležitější příspěvky budou vždy v popředí. Každému úkolu lze přiřadit prioritu, což usnadňuje soustředění se na kampaně s velkým dopadem.
Sekce Backlog vám pomůže sledovat nápady na neplánovaný obsah, abyste mohli podle potřeby rychle vyplnit mezery ve svém kalendáři. A to nejlepší? Kalendář ClickUp je poháněn umělou inteligencí. Na základě vašeho pracovního postupu vám doporučí ideální časy pro zveřejňování příspěvků, což vám pomůže snadno optimalizovat vaši obsahovou strategii.
Pokud jde o umělou inteligenci, ClickUp Brain vám pomůže odhalit mezery ve vaší strategii pro sociální média, shrnout pokrok a generovat nápady na obsah, popisky a příspěvky.
Váš tým pro tvorbu obsahu může hromadně vytvářet popisky na Instagramu k tématu produktu, přizpůsobovat je pro různé platformy a dokonce během několika minut připravit kompletní briefy kampaní a plány obsahového marketingu. Potřebujete předem připravené odpovědi na časté komentáře nebo texty pro placené reklamy? Brain to také zvládne!
Stručně řečeno, ClickUp pro marketingové týmy usnadňuje brainstorming, tvorbu strategií a realizaci kampaní na sociálních médiích z jednoho místa. Přiřazujte designové úkoly kreativnímu týmu a sledujte schvalování příspěvků pomocí vlastních stavů, jako jsou „Návrh“, „Připraveno ke kontrole“ a „Naplánováno“, a spravujte vše od obsahu po zpětnou vazbu v jediném pracovním prostoru.
Nevíte, kde začít s marketingem na sociálních médiích? Šablony pro plánování sociálních médií od ClickUp jsou skvělým výchozím bodem.
Například pokročilá šablona ClickUp Social Media vám umožňuje organizovat příspěvky podle kanálů, stavu publikování a partnerství. Plánujte nadcházející obsah, sledujte spolupráci značek a brainstormujte nové nápady na základě nových trendů – vše na jedné přizpůsobitelné nástěnce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte a rozvrhujte obsah a najděte nejlepší časy pro úkoly na sociálních médiích s ClickUp Calendar.
- Použijte ClickUp Docs ke spolupráci na marketingových strategiích a okamžitě proměňte nápady v praktické seznamy úkolů.
- Prodiskutujte další kroky a vylepšení v ClickUp Chat a udržujte konverzace spojené s úkoly a kampaněmi.
- Proměňte úkoly v seznamy úkolů, přiřazujte členy týmu, přidávejte kontrolní seznamy a sledujte pokrok pomocí ClickUp Tasks.
- Přizpůsobte si panely ClickUp a sledujte metriky zapojení a návratnosti investic.
- Automatizujte opakující se úkoly na sociálních médiích pomocí více než 100 spouštěčů akcí nebo si vytvořte vlastní agenty Autopilot.
- Naplánujte si příspěvky s předstihem pomocí šablony ClickUp pro plánování příspěvků na sociálních médiích.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou zpočátku vnímat rozsáhlé a přizpůsobitelné funkce pro vytváření zpráv o projektech jako trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o ClickUp?
Recenze na TrustRadius zní:
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
💡 Tip pro profesionály: Najeďte kurzorem na úkol v kalendáři ClickUp a klikněte na Plánovat. V kalendáři se zobrazí dostupné časy podle odhadované doby trvání úkolu. Poté najeďte kurzorem na den a čas, kdy chcete úkol naplánovat, klikněte na Blokovat čas a přidejte podrobnosti k vytvoření události.
2. Buffer (nejlepší pro malé týmy a influencery, kteří spravují kampaně na jedné nebo dvou platformách sociálních médií)
Loomly je sice intuitivní a má přehledné rozhraní, ale je silně zaměřeno na strukturované pracovní postupy a schvalovací systémy, což je ideální pro rigidní procesy. Buffer naopak nabízí flexibilnější prostředí pro jednotlivé tvůrce, malé podniky a agilní týmy.
Nabízí minimální náročnost na zaučení, rychlejší funkce plánování příspěvků, šablony pro sociální sítě a transparentní ceny. Díky tomu je tato platforma pro správu sociálních sítí přístupnější pro uživatele, kteří chtějí rychle začít, aniž by se museli orientovat ve složitých vrstvách spolupráce nebo nastavení oprávnění.
Mezi vynikající funkce Bufferu patří naplánování napříč platformami, komplexní analytika a integrovaný AI asistent pro psaní popisků – to vše je k dispozici i v nižších tarifech. Funkce Start Page navíc umožňuje uživatelům vytvořit přizpůsobitelnou vstupní stránku, která přivede návštěvníky ze sociálních sítí.
Nejlepší funkce Bufferu
- Objevte nejlepší časy, formáty a frekvence pro zveřejňování příspěvků na různých platformách.
- Označujte a recyklujte nejúspěšnější obsah a ukládejte nové nápady.
- Zjistěte, jaký obsah funguje nejlépe na jednotlivých platformách a proč.
- Vytvářejte vstupní stránky přístupné přímo z profilů na sociálních sítích
- Vytvořte znalostní centrum se styly a standardy obsahu
- Automatizujte publikování a odpovídání na komentáře napříč několika sociálními sítěmi.
Omezení Bufferu
- Systém se při zpracování velkých datových sad často zpomaluje.
- Správa Pinterestu z Bufferu je trochu složitá.
Ceny služby Buffer
- Navždy zdarma
- Essentials: Cena od 6 $/měsíc
- Tým: Cena začíná na 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Bufferu?
Skvělé je, že můžete spravovat 3 kanály zdarma – pro klienty, kteří chtějí platformu mimo Meta Business pro plánování/rozvrhování obsahu, je to velmi nákladově efektivní zdroj! Buffer má omezenou analýzu osobních profilů na LinkedIn! Pokud však spravujete osobní účty, můžete připojit osobní účet LinkedIn.
Skvělé je, že můžete spravovat 3 kanály zdarma – pro klienty, kteří chtějí platformu mimo Meta Business pro plánování/rozvrhování obsahu, je to velmi nákladově efektivní zdroj! Buffer má omezenou analýzu osobních profilů na LinkedIn! Pokud však spravujete osobní účty, můžete připojit osobní účet LinkedIn.
3. Hootsuite (nejlepší pro sledování trendů na více účtech sociálních médií)
Téměř 9 z 10 zákazníků využívá sociální média, aby byli v obraze ohledně trendů a kulturních událostí. Proto musí značky sledovat a reagovat na nově se objevující témata, aby zvýšily svou viditelnost a navázaly kontakt se svým publikem.
Hootsuite kombinuje plánování sociálních médií s funkcemi sledování trendů, což Loomly nenabízí. Jeho největší předností je správa sociálních médií na podnikové úrovni. Získáte jednotný dashboard pro plánování, publikování, sledování sociálních médií a podrobnou analýzu sociálních médií napříč hlavními platformami.
Hootsuite také nabízí podporu content marketingu založenou na umělé inteligenci, silné funkce pro spolupráci v týmu a integrované nástroje jako Canva, Google Drive a Adobe.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Plánujte příspěvky na všech hlavních sociálních platformách z jednoho snadno použitelného kalendáře.
- Sledujte výkon pomocí podrobných analýz, které ukazují zapojení, dosah a návratnost investic.
- Vytvářejte popisky a nápady na obsah pomocí OwlyWriter od Hootsuite, který využívá umělou inteligenci.
- Sledujte trendy a zmínky o značce v reálném čase pomocí nástrojů pro sledování sociálních sítí.
- Odpovídejte na zprávy a komentáře z více účtů v jedné sjednocené doručené poště.
- Propojte nástroje jako Canva, Google Drive a Dropbox a zefektivněte tvorbu obsahu.
- Spolupracujte s týmy pomocí schvalovacích workflow, rolí a oprávnění.
Omezení Hootsuite
- Odpovídání na přímé zprávy a komentáře z této platformy pro správu sociálních médií zabere čas.
- Analytická platforma může malým týmům připadat příliš složitá.
Ceny Hootsuite
- Standard: 149 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 399 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (3 000 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Hootsuite?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi možnost psát a upravovat popisky pro více platforem sociálních médií v rozhraní „Vytvořit příspěvek“. Také se mi líbí, že mohu přímo z Hootsuite publikovat příspěvky na sociálních médiích mé organizace. Hootsuite používám 4–5krát týdně, v závislosti na mém pracovním rozvrhu, takže bych řekl, že ho používám poměrně často. Je také poměrně snadné znovu propojit účty, když dojde k jejich odpojení (z jakéhokoli důvodu).
Líbí se mi možnost psát a upravovat popisky pro více platforem sociálních médií v rozhraní „Vytvořit příspěvek“. Také se mi líbí, že mohu přímo z Hootsuite publikovat příspěvky na sociálních médiích mé organizace. Hootsuite používám 4–5krát týdně, v závislosti na mém pracovním rozvrhu, takže bych řekl, že ho používám poměrně často. Je také poměrně snadné znovu propojit účty, když dojde k jejich odpojení (z jakéhokoli důvodu).
👀 Věděli jste, že... Společnosti, které poskytují výjimečné zákaznické zkušenosti, dosahují hrubých marží o více než 26 % vyšších než jejich konkurenti. Využijte tedy své kanály sociálních médií k identifikaci a řešení stížností zákazníků.
4. CoSchedule (nejlepší pro identifikaci mezer v plánech obsahu a vyhledávání nejúspěšnějších příspěvků)
Loomly dobře zvládá plánování a správu obsahu, ale CoSchedule jde ještě dál díky nástrojům založeným na umělé inteligenci, které vám pomohou odhalit mezery a snadno upravit priority pomocí přetahování myší.
Díky opakovaně použitelným úkolům, šablonám kalendáře obsahu a integrovaným schvalovacím pracovním postupům CoSchedule zefektivňuje vaše procesy a šetří čas. Nabízí také podrobné informace o výkonu publikování, abyste mohli zjistit, co funguje a co je třeba vylepšit.
Pro značky, které chtějí zůstat organizované a strategické a udržet si konzistentní online přítomnost, nabízí CoSchedule větší flexibilitu než Loomly.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Vytvářejte, organizujte a sledujte více zpráv na sociálních médiích jednotlivě nebo jako skupinu.
- Automatizujte pracovní postupy na sociálních médiích pomocí opakovaně použitelných šablon úkolů a schvalovacích procesů.
- Optimalizujte časy zveřejňování příspěvků na základě aktivity publika a automaticky zařazujte nejoblíbenější obsah zpět do fronty.
- Měřte výkonnost pomocí integrovaných přehledů, které nabízejí informace o zapojení a dosahu.
- Spolupracujte s týmy na správě projektů na sociálních médiích přidělováním úkolů, stanovováním termínů a sledováním pokroku.
Omezení CoSchedule
- Chybí integrace s Google Business Profile.
- Tým zákaznické podpory si dává na čas s řešením problémů.
Ceny CoSchedule
- Kalendář zdarma
- Sociální kalendář: 29 $/měsíc na uživatele
- Agency Calendar: 69 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Ceny na míru
- Marketing Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o CoSchedule?
Recenze Capterra říká:
CoSchedule povýšil zpracování pracovních postupů na umění! Jako vedoucí týmu autorů vám ani nedokážu říct, kolik času mi tato aplikace ušetřila. Je snadné plánovat, přidělovat úkoly a sledovat jejich plnění – a to vše až po sdílení obsahu na různých platformách sociálních médií. Je sice trochu dražší, ale jedná se o virtuálního asistenta, takže je mnohem levnější než zaměstnanec na plný úvazek!
CoSchedule povýšil zpracování pracovních postupů na umění! Jako vedoucí týmu autorů vám ani nedokážu říct, kolik času mi tato aplikace ušetřila. Je snadné plánovat, přidělovat úkoly a sledovat jejich plnění – a to vše až po sdílení obsahu na různých platformách sociálních médií. Je sice trochu dražší, ale jedná se o virtuálního asistenta, takže je mnohem levnější než zaměstnanec na plný úvazek!
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
5. Planable (nejlepší pro brainstorming a plánování obsahu sociálních médií)
Přibližně 84 % marketérů tvrdí, že jim AI pomáhá rychleji vytvářet vysoce kvalitní obsah. S Loomly však budete potřebovat externí pluginy, abyste mohli AI integrovat do správy sociálních médií.
Planable vám naopak umožňuje vytvářet popisky, brainstormovat nápady a přepisovat obsah pro různé tóny nebo platformy – to vše přímo v rámci svých pracovních postupů.
Vyniká pokročilými nástroji pro spolupráci a živým vizuálním rozhraním. Podporuje více formátů obsahu a nabízí pixelově přesný náhled toho, jak budou příspěvky vypadat po zveřejnění.
Stručně řečeno, nabízí vše, co Loomly, ale rychleji, s lepší spoluprací a s podporou umělé inteligence. Díky těmto vlastnostem je jedním z nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií pro agentury a podniky.
Nejlepší funkce Planable
- Pomocí nástrojů AI můžete přímo v rámci platformy generovat, přepisovat nebo rozšiřovat popisky příspěvků.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu prostřednictvím komentářů, návrhů a schválení.
- Před publikováním si prohlédněte náhled příspěvků přesně tak, jak se budou zobrazovat na sociálních médiích.
- Organizujte své zdroje pomocí plánování metodou drag-and-drop a víceúrovňových složek s obsahem.
- Spravujte schvalování pomocí přizpůsobených pracovních postupů pro jednoúrovňové nebo víceúrovňové schvalování.
- Sledujte změny pomocí historie verzí, abyste mohli zobrazit a obnovit předchozí úpravy.
- Zefektivněte publikování díky přímé integraci se sociálními médii, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a další.
Omezení Planable
- Analytické a reportovací funkce nástroje pro správu sociálních médií postrádají hloubkové informace.
- Nemůžete publikovat přímo na Instagram Stories a Pinterest.
Ceny Planable
- Navždy zdarma
- Základní: 39 $/měsíc za pracovní prostor
- Výhoda: 59 $/měsíc za pracovní prostor
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Planable?
Recenzent G2 říká:
Líbí se mi snadná spolupráce, schvalování klientů, aplikace, přehledné komentáře pod každým příspěvkem a mnoho dalšího! Líbí se mi, jak je to cenově dostupné a jak jasné jsou jejich fakturační struktury. Zákaznická podpora je na 10/10 a je to velmi příjemná zkušenost.
Líbí se mi snadná spolupráce, schvalování klientů, aplikace, přehledné komentáře pod každým příspěvkem a mnoho dalšího! Líbí se mi, jak je to cenově dostupné a jak jasné jsou jejich fakturační struktury. Zákaznická podpora je na 10/10 a je to velmi příjemná zkušenost.
📮 ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se šesti lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat šest klíčových osob, aby získal potřebné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
6. Sprout Social (nejlepší pro sledování sociálních sítí a analýzu sentimentu)
Přibližně 61 % firem využívá sociální naslouchání k posílení svých aktivit na sociálních médiích a 82 % jej považuje za nezbytnou součást své strategie pro sociální média. To však s Loomly nezískáte, a kdo by chtěl používat ještě další samostatný monitorovací nástroj?
Sprout Social je platforma, která nabízí pokročilé sledování sociálních sítí, nástroje pro interakci v reálném čase a analytiku. Sleduje zmínky o značce, trendy klíčových slov a diskuse konkurence napříč kanály, i když vaše značka není přímo označena. Díky inteligentní schránce, přizpůsobitelným zprávám a analýze sentimentu založené na umělé inteligenci může váš marketingový tým rychleji reagovat na trendy a udržet si náskok.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Sledujte zmínky o značce, klíčová slova a konverzace konkurence.
- Získejte přístup ke všem zprávám, komentářům a přímým zprávám v jedné chytré doručené poště pro snadnější komunikaci.
- Vytvářejte podrobné, přizpůsobitelné zprávy, abyste mohli měřit výkonnost a návratnost investic do sociálních médií.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí schvalovacích workflow, přidělování úkolů a interních poznámek.
- Plánujte a publikujte obsah na více platformách pomocí vizuálního kalendáře obsahu.
- Sledujte sentiment v reálném čase, abyste pochopili, jak vaše publikum vnímá vaši značku.
Omezení Sprout Social
- Tento nástroj pro správu sociálních médií je dražší než jiné alternativy Loomly.
- Malé týmy a začátečníci se mohou cítit přetížení.
Ceny Sprout Social
- Standard: 199 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 299 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Influencer marketing: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Sprout Social?
Recenzent Capterra píše:
Líbí se mi možnost mít neomezený počet účtů spolu s konkurenčními zprávami a integrací umělé inteligence. Nelíbí se mi cena, ale vzhledem k funkcím mi připadá relativně rozumná.
Líbí se mi možnost mít neomezený počet účtů spolu s konkurenčními zprávami a integrací umělé inteligence. Nelíbí se mi cena, ale vzhledem k funkcím mi připadá relativně rozumná.
🧠 Zajímavost: Nejoblíbenější fotkou na Instagramu je obyčejné vejce. Ano, vejce! Byla zveřejněna uživatelem @world_record_egg, aby překonala rekord v počtu lajků.
7. Agorapulse (nejlepší pro správu interakcí na více účtech sociálních médií)
Na rozdíl od Loomly nabízí Agorapulse systém přiřazování a označování zpráv v doručené poště. Umožňuje vám směrovat příchozí zprávy správným členům týmu, přidávat štítky pro kontext a sledovat každou odpověď. Je vhodnější pro značky, které zpracovávají velké objemy sociálních interakcí, a pro zaneprázdněné týmy zákaznického servisu.
Kromě efektivní správy doručené pošty nabízí Agorapulse hromadné plánování obsahu, frontu příspěvků a podrobné exportovatelné zprávy o sledování výkonu. Zahrnuje také integrovanou analýzu konkurence, pokročilé nástroje pro spolupráci týmů a jednotný kalendář obsahu.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Spojte všechny své zprávy, komentáře a zmínky ze sociálních sítí do jedné schránky.
- Naplánujte hromadné příspěvky a organizujte je pomocí štítků a front.
- Získejte přehledné zprávy o interakcích, růstu publika a výkonu obsahu díky analytice sociálních médií.
- Snadno přiřazujte úkoly a schvalování správy sociálních médií členům týmu.
- Sledujte zmínky o značce a aktivity konkurence na sociálních médiích.
- Využijte nástroje AI pro sociální sítě k generování a automatizaci obsahu.
Omezení Agorapulse
- Některé nezbytné funkce, jako je integrace Canva, sledování reklam na TikToku a LinkedIn a podrobné analytické údaje, jsou dostupné pouze v placených tarifech.
- Funkce pro správu komunity mohou být někdy chybné.
Ceny Agorapulse
- Navždy zdarma
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 199 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (950+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Agorapulse?
Recenze G2 říká:
Agorapulse je neuvěřitelně intuitivní nástroj, který zjednodušuje správu sociálních médií. Líbí se mi, jak snadno mohu organizovat svůj obsahový kalendář a mít přehled o svém harmonogramu publikování, což mi každý týden ušetří spoustu času. Další vynikající funkcí je jejich vynikající tým technické podpory, který je vždy přátelský, dostupný a rychle řeší jakékoli problémy.
Agorapulse je neuvěřitelně intuitivní nástroj, který zjednodušuje správu sociálních médií. Líbí se mi, jak snadno mohu organizovat svůj obsahový kalendář a mít přehled o svém harmonogramu publikování, což mi každý týden ušetří spoustu času. Další vynikající funkcí je jejich vynikající tým technické podpory, který je vždy přátelský, dostupný a rychle řeší jakékoli problémy.
📖 Přečtěte si také: KPI pro obsahový marketing, které je třeba sledovat
8. SocialPilot (nejlepší pro správu komentářů a recenzí)
Zatímco Loomly se zaměřuje především na plánování příspěvků a obsahu, SocialPilot jde ještě o krok dál. Umožňuje uživatelům spravovat komentáře, zprávy a dokonce i recenze ze sociálních médií z platforem třetích stran prostřednictvím jedné sjednocené schránky.
Díky tomu mohou značky snadněji reagovat, budovat důvěru a nikdy nezmeškat příležitost k interakci se svým publikem.
Kromě toho tento nástroj pro správu sociálních médií nabízí také výkonné funkce, jako je hromadné plánování, kalendář obsahu, nástroje pro spolupráci v týmu a podrobné analytické údaje. Podporuje více sociálních kanálů, pomáhá spravovat účty klientů a nabízí reportování pod vlastní značkou.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Spravujte komentáře, zprávy a recenze z jedné sjednocené schránky.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí přístupových práv založených na rolích a schvalovacích pracovních postupů.
- Analyzujte výkon pomocí podrobných analytických údajů a metrik zapojení.
- Vytvářejte a přizpůsobujte zprávy pro klienty s bílou značkou
- Snadno plánujte obsah pomocí vizuálního kalendáře obsahu.
- Vytvářejte nápady na obsah pomocí integrovaných návrhů obsahu.
- Zvyšte dosah svých příspěvků přímo z ovládacího panelu díky integraci reklam.
Omezení SocialPilot
- Pro funkce specifické pro danou platformu, jako je tagování a používání nástroje pro spolupráci na Instagramu, je nutné přejít na vyšší úroveň.
- Publikování na X (dříve Twitter) není tak plynulé jako u jiných alternativ Loomly.
Ceny SocialPilot
SocialPilot
- Essential: 30 $/měsíc
- Standard: 50 $/měsíc
- Premium: 100 $/měsíc
- Ultimate: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (370+ recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o SocialPilot?
Líbí se mi jeho přehledný a zjednodušený ovládací panel. Umožňuje snadnou obsluhu, i když jste začátečník. Navzdory tomuto malému uživatelsky přívětivému rozhraní má SocialPilot mnoho funkcí. Plánování publikací, analýza výkonu, týmová spolupráce, správa reklam atd. , vše je k dispozici. [Ale] Někdy se vyskytují problémy s načítáním stránek. Cena je o něco vyšší než u některých konkurentů.
Líbí se mi jeho přehledný a zjednodušený ovládací panel. Umožňuje snadnou obsluhu, i když jste začátečník. Navzdory tomuto malému uživatelsky přívětivému rozhraní má SocialPilot mnoho funkcí. Plánování publikací, analýza výkonu, týmová spolupráce, správa reklam atd. , vše je k dispozici. [Ale] Někdy se vyskytují problémy s načítáním stránek. Cena je o něco vyšší než u některých konkurentů.
9. Later (nejlepší pro správu influencerů)
Téměř polovina kupujících provádí měsíční nákupy na základě příspěvků influencerů a 86 % tak činí alespoň jednou ročně. Pokud je influencer marketing součástí vaší strategie, Loomly může být nedostatečné – nenabízí specializované nástroje pro správu partnerství s tvůrci.
Layer naopak umožňuje správcům sociálních médií spojit se s tvůrci, spravovat kampaně influencerů a sledovat jejich výkonnost na jednom místě. Obsahuje nástroj pro spolupráci značek a tvůrců, knihovnu médií, návrhy hashtagů a podrobné analytické údaje, které vám pomohou doladit vaši strategii správy sociálních médií.
Nejlepší funkce Later
- Naplánujte si příběhy na Instagramu a příspěvky s více fotografiemi
- Spolupracujte s influencery prostřednictvím nástroje Brand Collabs Manager.
- Získejte přístup k podrobným statistikám o interakcích, růstu počtu sledujících a časech zveřejňování příspěvků.
- Uspořádejte si knihovnu médií a získejte návrhy hashtagů specifických pro danou oblast.
- Vytvořte nakupovatelnou stránku Linkin. bio, abyste zvýšili návštěvnost a prodej.
Omezení Later
- Tento nástroj pro správu sociálních médií postrádá funkce pro správu kampaní na jiných platformách než Instagram.
- Pro správu influencer marketingu musíte mít samostatný plán.
Ceny Later
- Starter: 25 $/měsíc
- Růst: 45 $/měsíc
- Pokročilá verze: 80 $/měsíc
- Agentura: 200 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Influencer marketing: Individuální ceny
Pozdější hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (390+ recenzí)
Co říkají o Later skuteční zákazníci?
Líbí se mi, jak Later Influence udržuje vše organizované, což usnadňuje správu spolupráce, sledování termínů a plynulou komunikaci se značkami. Intuitivní rozhraní zefektivňuje celý proces, od objevování příležitostí až po analýzu výkonu kampaně. Pomáhá mi udržet si přehled o mých partnerstvích, aniž bych se cítila přetížená.
Líbí se mi, jak Later Influence udržuje vše organizované, což usnadňuje správu spolupráce, sledování termínů a plynulou komunikaci se značkami. Intuitivní rozhraní zefektivňuje celý proces, od objevování příležitostí až po analýzu výkonu kampaně. Pomáhá mi udržet si přehled o mých partnerstvích, aniž bych se cítila přetížená.
10. Sendible (nejlepší pro sledování UTM na sociálních médiích a správu klientů)
Sendible integruje nástroje pro správu klientů, které agenturám a týmům umožňují efektivně spravovat účty více klientů z jednoho dashboardu. Nabízí také značkové reporty a funkce pro spolupráci přizpůsobené pro agentury.
Mezi klíčové funkce patří integrované sledování UTM, které automaticky přidává sledovací kódy pro lepší měření kampaní. K dispozici je také sjednocená schránka pro správu komentářů, pokročilé analytické nástroje a reporty, sledování sociálních sítí a návrhy obsahu.
Nejlepší funkce Sendible
- Spravujte komentáře, zprávy a recenze v jednotné sociální schránce.
- Přidejte automaticky sledování UTM k odkazům pro lepší sledování kampaní.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy s vaší značkou pro klienty nebo týmy
- Spolupracujte s členy týmu pomocí rolí, oprávnění a schvalovacích pracovních postupů.
- Sledujte zmínky o značce a klíčová slova pomocí nástrojů pro sledování sociálních sítí.
- Objevujte nápady na obsah díky integrovaným návrhům
Omezení Sendible
- Není to nejlepší nástroj pro správu sociálních médií pro práci s placenými reklamami.
- Plány jsou pro malé podniky a tvůrce poměrně drahé.
Ceny Sendible
- Tvůrce: 29 $/měsíc
- Traction: 89 $/měsíc
- Cena: 199 $/měsíc
- Pokročilá verze: 299 $/měsíc
- Enterprise: 750 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Sendible?
Recenzent Capterra říká:
Je snadné naplánovat obsah na mnoha platformách, včetně Instagramu, Pinterestu, Google my Business (ano, měli byste tam publikovat!). Díky integraci s Canva je vytváření grafiky mnohem snazší a efektivnější. Také je velmi snadné kurátorovat nový obsah a přidávat RSS kanály. Řekl bych, že jejich aplikace – jsem často na cestách a možnost publikovat obsah přes aplikaci by byla ideální. Není tak intuitivní jako desktopová platforma. Doufejme, že se na tom pracuje, což je více než pravděpodobné.
Je snadné naplánovat obsah na mnoha platformách, včetně Instagramu, Pinterestu, Google my Business (ano, měli byste tam publikovat!). Díky integraci s Canva je vytváření grafiky mnohem snazší a efektivnější. Také je velmi snadné kurátorovat nový obsah a přidávat RSS kanály. Řekl bych, že jejich aplikace – jsem často na cestách a možnost publikovat obsah přes aplikaci by byla ideální. Není tak intuitivní jako desktopová platforma. Doufejme, že se na tom pracuje, což je více než pravděpodobné.
👀 Věděli jste, že... Marketéři, kteří využívají umělou inteligenci, mají o 25 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou úspěšných výsledků, než ti, kteří ji nepoužívají.
11. SocialBee (nejlepší pro generování obsahu sociálních médií pomocí umělé inteligence)
SocialBee vám pomůže efektivně vytvářet obsah, analyzovat data o publiku a optimalizovat strategie zveřejňování příspěvků.
SocialBee také nabízí snadné plánování, kategorizaci obsahu a nástroje pro zapojení publika, které pomáhají udržovat konzistentní přítomnost na sociálních sítích. Uživatelsky přívětivé rozhraní je bonusem, který pomáhá všem snadno využívat všechny funkce.
Nejlepší funkce SocialBee
- Využijte umělou inteligenci k generování nápadů na obsah a zrychlení tvorby příspěvků.
- Snadno plánujte příspěvky na více platformách sociálních médií
- Organizujte obsah do kategorií pro vyvážené a konzistentní zveřejňování příspěvků.
- Komunikujte se svým publikem prostřednictvím správy komentářů a zpráv.
- Analyzujte výkonnost pomocí podrobných zpráv a přehledů.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí přístupu založeného na rolích a pracovních postupech.
- Automaticky recyklujte evergreenový obsah a maximalizujte tak jeho dosah.
Omezení SocialBee
- Platforma nabízí omezené možnosti integrace.
- Pokročilé analytické funkce jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny SocialBee
- Bootstrapped: 29 $/měsíc
- Accelerate: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o SocialBee?
SocialBee mi usnadňuje organizaci obsahu díky sbírkám hashtagů a plánování podle kategorií, což mi pomáhá zajistit, aby mé příspěvky byly v souladu s mými obsahovými pilíři. Jednou z funkcí, kterou oceňuji, je to, že automaticky určuje, zda by video na YouTube mělo být krátké nebo celovečerní, a to na základě délky a orientace videa, což mi šetří čas.
SocialBee mi usnadňuje organizaci obsahu díky sbírkám hashtagů a plánování podle kategorií, což mi pomáhá zajistit, aby mé příspěvky byly v souladu s mými obsahovými pilíři. Jednou z funkcí, kterou oceňuji, je to, že automaticky určuje, zda by video na YouTube mělo být krátké nebo celovečerní, a to na základě délky a orientace videa, což mi šetří čas.
Zlepšete správu sociálních médií pomocí ClickUp
Loomly funguje pro základní plánování, ale nestačí, pokud chcete rozšířit své marketingové aktivity na sociálních médiích. Pro vizuální plánovače nabízí Planable intuitivnější nastavení. Chcete popisky a plánování generované umělou inteligencí? SocialBee a Predis. ai jsou skvělou volbou. Potřebujete pracovní postupy na podnikové úrovni? CoSchedule a Sprout Social vám je poskytnou.
Nebo se vyvarujte dohadů a vyberte si ClickUp – výkonnou alternativu k Loomly. Získáte nástroje pro týmovou spolupráci, kalendář založený na umělé inteligenci, integrované asistenty s umělou inteligencí, automatizace a přizpůsobitelné panely pro podrobné analýzy a reporty. Bezplatné šablony pro správu sociálních médií pomáhají zjednodušit správu kampaní.
Jste připraveni posunout se na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a spravujte kampaně na sociálních médiích, které zvýší vaši viditelnost a propojí vás s vaším publikem.