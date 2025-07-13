15 nejlepších alternativ k Bufferu pro správu sociálních médií v roce 2025

Správa sociálních médií není snadná – mezi neustálými aktualizacemi, rostoucími požadavky na zapojení a sledováním výkonu je toho hodně, co je třeba zvládnout. Proto může správný nástroj pro správu sociálních médií znamenat velký rozdíl.
Buffer je jedním z takových nástrojů pro plánování sociálních médií, který je oblíbený díky své schopnosti pomáhat týmům sociálních médií s plánováním příspěvků, správou kalendáře obsahu a organizací základních interakcí. Ale jak se sociální strategie stávají složitějšími, začínají se projevovat základní analytické funkce a omezená automatizace Bufferu, zejména u nižších tarifů.
Jaké jsou výhody? Mnoho alternativ k Bufferu nabízí bohatší funkce, chytřejší pracovní postupy a lepší hodnotu.
V tomto průvodci prozkoumáme 15 nejlepších alternativ k Bufferu a ukážeme vám, jak zefektivnit práci se sociálními médii pomocí ClickUp. Pojďme na to! 🚀
5 omezení Bufferu, která ovlivňují procesy správy sociálních médií
📌 Než se podíváme na alternativy k Bufferu, pojďme se blíže podívat na to, proč Buffer často nestačí pro rostoucí týmy a komplexní strategie:
- Nepodporuje profil Google Business: Na rozdíl od některých platforem pro správu sociálních médií Buffer nepodporuje profil Google Business, což ztěžuje marketing místních podniků.
- Základní analytika a reportování: Buffer sice nabízí analytiku sociálních médií, ale postrádá podrobnou analytiku pro sledování výkonu sociálních médií, analýzu konkurence a zapojení sociálních médií.
- Žádné nativní nástroje pro sledování sociálních médií: Sledování sociálních médií je nezbytné pro sledování zmínek o značce, trendů a zapojení. Buffer postrádá funkce pro monitorování sociálních médií, které by umožňovaly hlubší vhled.
- Spolupráce v týmu je omezená: Spravujete více účtů na sociálních médiích s týmem? Nižší tarify Bufferu omezují počet členů týmu, což ztěžuje spolupráci marketingovým týmům a agenturám.
- Omezené funkce automatizace a umělé inteligence: Jiné nástroje pro správu sociálních médií nabízejí pokročilé funkce, jako je kurátorství obsahu založené na umělé inteligenci a vizuální plánování obsahu – Buffer v oblasti automatizace zaostává.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Alternativy k Bufferu v kostce
Než se pustíme do detailů, tady je stručný přehled nejlepších alternativ k Bufferu:
|ClickUp
|– Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence – Správa úkolů – Plánování a analytika – Spolupráce a integrace
|Týmy, které potřebují komplexní platformu pro správu sociálních médií, tvorbu obsahu a plánování
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Hootsuite
|– Plánování pro více platforem – Analytika a reportování – Monitorování sociálních médií – Týmová spolupráce
|Týmy spravující více účtů na sociálních médiích a analyzující výkonnost sociálních médií
|Profesionální: Od 149 $/měsíc na uživatele
|Sprout Social
|– Plánování a publikování – Pokročilá analytika – Sledování sociálních sítí – Jednotná schránka pro správu zpráv
|Podniky, které potřebují komplexní správu sociálních médií a pokročilé analytické nástroje
|Standard: Od 199 $/měsíc na uživatele
|SocialPilot
|– Cenově výhodné plánování – Analýza výkonu příspěvků – Kurátorství obsahu a týmová spolupráce
|Malé podniky a freelancerové spravující příspěvky a obsah na sociálních médiích
|Základní funkce: Od 30 $/měsíc na uživatele
|Agorapulse
|– Jednotná schránka pro komunikaci – Automatická moderace – Sledování sociálních médií – Podrobné reporty
|Týmy zaměřené na zapojení, interakce a automatizaci sociálních médií
|Navždy zdarma; Standard: od 79 $/měsíc na uživatele
|CoSchedule
|– Redakční kalendář – Funkce ReQueue pro recyklaci příspěvků – Integrace s WordPress a HubSpot
|Podniky zaměřené na obsah, které potřebují nástroje pro plánování a obsahový marketing
|Navždy zdarma; Sociální kalendář: Od 19 $/měsíc na uživatele
|SocialBee
|– Plánování obsahu pomocí umělé inteligence – Kategorizace obsahu – Analýza výkonu
|Podniky, které potřebují pomoc umělé inteligence při plánování obsahu a udržování rozmanité přítomnosti na sociálních médiích.
|Bootstrap: Ceny začínají na 29 $/měsíc na uživatele
|Později
|– Plánování vizuálního obsahu – Plánování na Instagramu, Pinterestu a Facebooku – Kalendář s funkcí drag-and-drop
|Týmy zaměřené na vizuální platformy, jako jsou Instagram a Pinterest
|Navždy zdarma; Starter: od 25 $/měsíc na uživatele
|Zoho Social
|– Monitorování v reálném čase – Pokročilá analytika – Plánování napříč platformami – Sledování výkonu
|Podniky založené na datech, které chtějí sledovat a monitorovat výkonnost sociálních médií
|Navždy zdarma; Standard: od 15 $/měsíc na uživatele
|Sendible
|– Správa více účtů – Analytika a reportování – Systém správy klientů
|Agentury a freelancerové spravující profily více klientů a účty na sociálních médiích
|Tvůrce: Od 29 $/měsíc na uživatele
|Metricool
|– Analýza výkonu – Integrace Google Analytics – Plánování příspěvků na sociálních médiích
|Správci sociálních médií a marketingoví specialisté se zaměřují na analytiku a sledování výkonu příspěvků.
|Navždy zdarma; Starter: od 22 $/měsíc na uživatele
|Loomly
|– Kalendář obsahu – Návrhy na optimalizaci příspěvků – Integrace s Canva a Unsplash
|Týmy s velkým objemem obsahu, které potřebují intuitivní nástroj pro tvorbu a plánování obsahu
|Základní cena: od 42 $/měsíc pro maximálně 2 uživatele
|HubSpot
|– Plánování sociálních médií – Integrace CRM – Nástroje pro sledování sociálních médií – Analýza zapojení
|Podniky využívající HubSpot pro integrovaný marketing a správu vztahů se zákazníky
|Navždy zdarma; Marketing Hub Starter: od 20 $/měsíc za jedno místo
|Planable
|– Týmová spolupráce – Workflow schvalování obsahu – Kalendář obsahu – Vizuální správa příspěvků
|Týmy, které potřebují spolupracovat na tvorbě obsahu a jeho schvalování před publikováním
|Navždy zdarma; Základní verze: od 39 $/měsíc na uživatele
|Tailwind
|– Hromadné nahrávání obrázků – Návrhy hashtagů – Analýza výkonu – Plánování příspěvků na Instagramu a Pinterestu
|Blogeři, influenceři a firmy zaměřené na vizuální obsah pro Instagram a Pinterest
|Navždy zdarma; Pro: Od 24,99 $/měsíc na uživatele
15 nejlepších alternativních nástrojů k Bufferu, které stojí za prozkoumání
Zde je 15 nejlepších nástrojů, které vám pomohou zefektivnit správu sociálních médií, zvýšit zapojení a zlepšit celkový výkon:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu sociálních médií a projektů)
Zatímco Buffer se zaměřuje pouze na plánování a interakci na sociálních médiích, ClickUp je komplexní aplikace pro práci, kde můžete spravovat celou svou strategii pro sociální média – od plánování a tvorby obsahu po dohled nad plánováním a analýzu výkonu – společně s ostatními marketingovými projekty. Je ideální pro týmy, které potřebují centralizované centrum pro správu celého workflow sociálních médií, nejen pro zveřejňování příspěvků.
Ať už plánujete kampaně, vytváříte obsah nebo sledujete interakce na více platformách, ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete.
Zvyšte svou efektivitu s ClickUp Brain.
ClickUp Brain, umělá inteligence této platformy, vám pomůže s tvorbou obsahu, okamžitými návrhy popisků, hashtagů a příspěvků na sociálních médiích zaměřených na interakci.
Nemůžete vymyslet popisek na Instagram nebo nápad na další kampaň na Facebooku? ClickUp Brain dokáže generovat návrhy podložené daty na základě minulých trendů interakcí, takže nemusíte hádat, co bude fungovat.
Správci sociálních médií mohou také automatizovat odpovědi, shrnout klíčové poznatky z analýzy konkurence a vylepšovat obsah na základě informací o výkonu – to vše v reálném čase.
Jako uživatel ClickUp Brain si můžete vybrat velký jazykový model (LLM), který nejlépe vyhovuje hlasu vaší značky, ať už chcete něco odvážného a vtipného, nebo profesionálního a stručného. Tato flexibilita vám umožňuje přizpůsobit tvorbu obsahu tak, aby vyhovoval každé platformě a segmentu publika.
Navíc s pomocí agentů ClickUp AI můžete automatizovat opakující se pracovní postupy a delegovat rutinní úkoly na inteligentní agenty, kteří spolupracují s vaším týmem. Agenti zvládnou vše od plánování příspěvků a sledování interakcí až po generování reportů a získávání praktických poznatků, takže se můžete soustředit na strategii a kreativitu.
Plánujte chytřeji s kalendářem ClickUp
ClickUp Calendar pomáhá týmům sociálních médií proměnit roztříštěné nápady na obsah v jasný a realizovatelný plán. Pomocí jednoduchého drag-and-drop můžete okamžitě naplánovat kampaně, vizualizovat nadcházející příspěvky, přiřadit vlastníky obsahu a upravit časové osy.
Můžete vytvářet opakovaně použitelné pracovní postupy pro různé platformy, přidávat vlastní pole pro hashtagy, obrazové soubory nebo segmenty publika a organizovat všechny úkoly – od brainstormingu po finální kontrolu – na jednom místě. Ať už spravujete multikanálovou kampaň nebo plánujete obsah na celý měsíc, zobrazení kalendáře vám pomůže udržet vše v souladu.
ClickUp vám také umožňuje přepínat mezi několika zobrazeními – kalendářem, seznamem nebo tabulkou – v závislosti na tom, jak váš tým rád plánuje. A díky integrované spolupráci v reálném čase, kontrole obsahu a propojeným úkolům nikdy neztratíte přehled o tom, co se děje a kdy.
Pokud spravujete kdy a jak za obsahem – nejenom klikáte na „publikovat“ – ClickUp Calendar vám poskytne přehlednost a kontrolu, kterou Buffer nemůže nabídnout.
Pokud navíc chcete synchronizovat s Google Kalendářem, ClickUp to zvládne hladce, takže vaše marketingové úkoly budou synchronizované a váš plán pod kontrolou. Nikdy vám nic neunikne, ať už jde o aktualizaci na LinkedIn, oznámení na X nebo Instagram Reel.
Zefektivněte správu obsahu, strategii a řízení pomocí ClickUp Docs.
ClickUp Docs je váš centrální pracovní prostor pro brainstorming, tvorbu návrhů a organizaci obsahu sociálních médií. Můžete společně upravovat živé dokumenty, zanechávat zpětnou vazbu a dokonce převádět text na proveditelné úkoly – bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Pomůže vám naplánovat obsahové strategie, uložit pokyny pro značku a spolupracovat na marketingových briefinzích.
Posuňte správu sociálních médií na vyšší úroveň s marketingovým nástrojem ClickUp.
S marketingovými řešeními ClickUp můžete brainstormovat, plánovat a realizovat marketingové programy svého týmu – multikanálové kampaně, globální akce nebo cokoli mezi tím – a to vše v rámci jedné výkonné platformy pro zvýšení produktivity.
Kromě toho ClickUp Dashboards poskytuje přehled výkonnostních metrik a ClickUp Automations eliminuje opakující se úkoly.
Tímto způsobem vám pomůže:
- Zefektivněte plánování a realizaci kampaní pomocí automatizovaných pracovních postupů.
- Sledujte výkonnost sociálních médií v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Ušetřete čas automatizací opakujících se úkolů, jako je plánování a vytváření reportů.
- Spolupracujte hladce se svým týmem pomocí sdílených pracovních prostorů a úkolů.
Šablona ClickUp pro sociální média
Šablona ClickUp Social Media Template pomáhá plánovat, rozvrhovat a sledovat váš obsah na více platformách. Díky centralizovanému pracovnímu prostoru mohou týmy hladce spolupracovat, zefektivnit schvalování a zajistit konzistentnost značky v každém příspěvku.
Od tvorby obsahu po sledování výkonu – tato šablona zjednodušuje správu sociálních médií pomocí přizpůsobených stavů, automatizovaných pracovních postupů a přehledných zobrazení.
Klíčové funkce:
- Sledujte průběh příspěvků pomocí vlastních stavů, jako jsou „K schválení“ a „Probíhá“.
- Použijte formulář pro návrhy obsahu, abyste získali podněty od týmu ohledně nápadů na obsah.
- Sledujte lajky, sdílení a sledující pomocí dashboardů ClickUp.
Ideální pro: Správce sociálních médií, marketingové týmy a tvůrce obsahu, kteří chtějí zefektivnit plánování obsahu, schvalování a analýzy v jednom společném prostoru.
💡 Bonusový tip: Chcete, aby vaše příspěvky na sociálních médiích byly konzistentní a poutavé? Použijte tuto šablonu ClickUp pro plánování příspěvků na sociálních médiích, abyste mohli snadno plánovat, rozvrhovat a sledovat obsah! 🚀
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte příspěvky, stanovujte termíny a vizualizujte kampaně pomocí kalendáře ClickUp.
- Brainstormujte, vylepšujte a optimalizujte obsah sociálních médií s ClickUp Brain.
- Naplánujte si strategie pro sociální sítě a nápady pro spolupráci pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Vytvářejte, upravujte a organizujte příspěvky na sociálních médiích, popisky a strategické dokumenty pomocí ClickUp Docs.
- Diskutujte o nápadech na obsah, schvalujte příspěvky a získejte okamžitou zpětnou vazbu od svého týmu pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace postrádá některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Nezahrnuje vestavěné funkce pro publikování obsahu.
- Pro nové uživatele může být kvůli široké škále funkcí a přizpůsobitelným pracovním postupům příliš složitý.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Osobně se mi velmi líbí zobrazení tabule ClickUp a jeho „režim Me“, protože mi pomáhá mít neustále přehled o všech mých úkolech. Můžu také snadno přizpůsobit sloupce tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které chci, což se mi velmi líbí. Oceňuji také jeho automatizační funkci (ClickUpBot). Pokud například zapomenu na některé úkoly z předchozího sprintu, automaticky je přidá do mého aktuálního sprintu. Pomáhá také automatizovat aktualizace stavu úkolů. ClickUp navíc poskytuje vynikající podporu. Před pár dny jsem narazil na několik problémů, ale díky jeho fóru jsem snadno našel řešení.
Osobně se mi velmi líbí zobrazení tabule ClickUp a jeho „režim Me“, protože mi pomáhá mít neustále přehled o všech mých úkolech. Můžu také snadno přizpůsobit sloupce tak, aby se zobrazovaly pouze ty, které chci, což se mi velmi líbí. Oceňuji také jeho automatizační funkci (ClickUpBot). Pokud například zapomenu na některé úkoly z předchozího sprintu, automaticky je přidá do mého aktuálního sprintu. Pomáhá také automatizovat aktualizace stavu úkolů. ClickUp navíc poskytuje vynikající podporu. Před pár dny jsem narazil na několik problémů, ale díky jeho fóru jsem snadno našel řešení.
2. Hootsuite (nejlepší pro plánování příspěvků na více sociálních médiích)
Hootsuite, dlouholetý konkurent Bufferu, vám umožňuje naplánovat příspěvky předem na hlavních sociálních médiích, jako jsou Facebook, Instagram, LinkedIn a X (dříve Twitter). Můžete například naplánovat zveřejnění příspěvků v době nejvyšší aktivity, čímž zvýšíte jejich viditelnost.
Navíc nabízí analytiku sociálních médií pro sledování výkonu, která vám pomůže vylepšit vaši strategii pro sociální média. To vám umožní sledovat zapojení a dosah, což usnadňuje přijímání rozhodnutí založených na datech, která posílí budoucí kampaně a celkový výkon.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Sledujte kanály sociálních médií a hledejte zmínky o značce a klíčová slova.
- Analyzujte výkonnost sociálních médií pomocí komplexních analytických nástrojů.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí integrovaných nástrojů.
Omezení Hootsuite
- Postrádá funkce umělé inteligence a optimalizaci obsahu pro konkrétní platformy.
- Má neohrabané, zastaralé rozhraní, ve kterém se těžko orientuje.
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Tým: 399 $/měsíc pro až 3 uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 5100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3700 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Na Hootsuite se mi nejvíc líbí, jak zjednodušuje složité pracovní postupy na sociálních médiích do jednoho intuitivního prostoru. Obzvláště oceňuji white-label reporting – co mi dříve trvalo hodiny, nyní zvládnu za pár vteřin a grafy vypadají profesionálně a jsou připravené pro klienta. Díky kombinaci s Canva a Feedly se mohu soustředit a udržovat pořádek a zároveň zvládám design a správu obsahu z jednoho dashboardu.
Na Hootsuite se mi nejvíc líbí, jak zjednodušuje složité pracovní postupy na sociálních médiích do jednoho intuitivního prostoru. Obzvláště oceňuji white-label reporting – co mi dříve trvalo hodiny, nyní zvládnu za pár vteřin a grafy vypadají profesionálně a jsou připravené pro klienta. Díky kombinaci s Canva a Feedly se mohu soustředit a udržovat pořádek a zároveň zvládám design a správu obsahu z jednoho dashboardu.
3. Sprout Social (nejlepší pro komplexní správu sociálních médií)
Pokud hledáte platformu na podnikové úrovni, která nabízí funkce plánování, analýzy a interakce v jedné platformě, vyzkoušejte Sprout Social. Umožňuje firmám publikovat a plánovat příspěvky na více sociálních sítích. Sleduje také výkonnost pomocí podrobných analýz a komunikuje s publikem pomocí jednotné sociální schránky.
Sprout Social navíc poskytuje nástroje pro sledování a interakci na sociálních sítích založené na umělé inteligenci, které pomáhají značkám sledovat trendy a nálady zákazníků.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Sledujte zmínky o značce a trendy v oboru pomocí funkcí sociálního naslouchání založených na umělé inteligenci.
- Spravujte zprávy napříč platformami pomocí jednotné doručené pošty.
- Přijímejte rozhodnutí na základě dat díky pokročilým analytickým nástrojům a reportům.
Omezení Sprout Social
- Ceny jsou vyšší ve srovnání s jinými platformami pro správu sociálních médií.
- Funkce automatizace pro optimalizaci příspěvků jsou omezené.
Ceny Sprout Social
- Standard: 199 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 299 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 3800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (590+ recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Sprout se mi líbí ve všech ohledech, natolik, že jsem na něj opravdu naléhal, když jsem přecházel ze svého starého zaměstnání do současného. Rozhraní je opravdu snadné na používání, vypadá velmi pěkně a můžeme ho využít téměř jako „one stop shop“ pro plánování příspěvků na sociálních sítích. Používám ho každý den, několikrát denně.
Sprout se mi líbí ve všech ohledech, natolik, že jsem na něj opravdu naléhal, když jsem přecházel ze svého starého zaměstnání do současného. Rozhraní je opravdu snadné na používání, vypadá velmi pěkně a můžeme ho využít téměř jako „one stop shop“ pro plánování příspěvků na sociálních sítích. Používám ho každý den, několikrát denně.
🔎 Věděli jste, že první tweet byl jednoduchý „just setting up my twttr” od Jacka Dorseyho, spoluzakladatele platformy, v roce 2006. Tato nenápadná zpráva znamenala zrod platformy, která revolučním způsobem změnila komunikaci a stala se základním kamenem našeho digitálního světa.
4. SocialPilot (nejlepší pro plánování sociálních médií s ohledem na rozpočet)
SocialPilot je oblíbená platforma pro správu sociálních médií, která je ideální pro malé podniky a agentury spravující obsah na hlavních platformách sociálních médií. Umožňuje uživatelům plánovat a publikovat příspěvky na více sociálních sítích, spolupracovat s týmy a přistupovat k analytickým údajům pro sledování výkonu.
SocialPilot také obsahuje funkci pro správu obsahu, která uživatelům pomáhá objevovat trendová témata a sdílet relevantní obsah s jejich publikem.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Hromadné plánování pro přípravu a publikování obsahu předem
- Vyhodnoťte výkon jednotlivých příspěvků, hashtagů a demografické údaje o publiku.
- Integrujte nástroje jako Canva, Google Drive a Dropbox a vylepšete tvorbu obsahu.
Omezení SocialPilot
- Nepodporuje přímé plánování Instagram Reels.
- Omezené funkce pro interakci mohou bránit růstu sítě.
Ceny SocialPilot
- Základní funkce: 30 $/měsíc na uživatele
- Standard: 50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 100 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 200 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
SocialPilot je elegantní a přehledný nástroj, který správcům sociálních médií velmi usnadňuje vytváření a úpravy příspěvků pro více účtů na všech hlavních platformách. Při práci se SocialPilotem jsem neměl téměř žádné problémy, což mi velmi usnadňuje život! Pokud se vyskytnou nějaké potíže, zákaznická podpora vám často velmi rychle odpoví! SocialPilot používám každý den v práci, takže jsem velmi vděčný, že mám přístup k tak snadnému a přehlednému nástroji!
SocialPilot je elegantní a přehledný nástroj, který správcům sociálních médií velmi usnadňuje vytváření a úpravy příspěvků pro více účtů na všech hlavních platformách. Při práci se SocialPilotem jsem neměl téměř žádné problémy, což mi velmi usnadňuje život! Pokud se vyskytnou nějaké potíže, zákaznická podpora vám často velmi rychle odpoví! SocialPilot používám každý den v práci, takže jsem velmi vděčný, že mám přístup k tak snadnému a přehlednému nástroji!
5. Agorapulse (nejlepší pro interakci na sociálních médiích a správu doručené pošty)
Agorapulse se zaměřuje na konverzace a interakce na sociálních médiích a nabízí jednotnou schránku pro správu komentářů, zpráv a zmínek o značce napříč platformami. Zahrnuje také nástroje pro publikování, sledování sociálních médií a podrobné reporty pro zlepšení strategie na sociálních médiích.
Agorapulse navíc nabízí automatickou moderování doručené pošty, která pomáhá firmám efektivně spravovat velké objemy interakcí.
Nejlepší funkce Agorapulse
- Spravujte interakce na sociálních médiích pomocí funkce sjednocené doručené pošty.
- Sledujte zmínky a trendy pomocí funkcí pro monitorování sociálních médií.
- Zefektivněte rozsáhlé zapojení pomocí automatizovaných moderovacích nástrojů.
Omezení Agorapulse
- Nepodporuje zveřejňování příběhů na Instagramu ani příspěvků s více fotografiemi.
- Analytické nástroje postrádají hloubku a detailnost potřebnou pro získání praktických poznatků.
Ceny Agorapulse
- Navždy zdarma
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 199 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Agorapulse
- G2: 4,5/5 (více než 940 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Podle recenze uživatele Capterra:
Líbí se mi, jak snadno mohu plánovat naše příspěvky na sociálních médiích, ale myslím si, že Agora by měla vylepšit svou umělou inteligenci. Chybí jí funkce, které jsou běžně dostupné u jiných nástrojů pro sociální média.
Líbí se mi, jak snadno mohu plánovat naše příspěvky na sociálních médiích, ale myslím si, že Agora by měla vylepšit svou umělou inteligenci. Chybí jí funkce, které jsou běžně dostupné u jiných nástrojů pro sociální média.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vytvořit úspěšnou strategii obsahu? Naučte se, jak vytvořit plán obsahového marketingu s příklady a kroky, které vám pomohou plánovat a držet se správného směru:
- 📋 Vytvořte plán obsahového marketingu přizpůsobený vašim cílům – ať už jde o povědomí o značce, podíl na trhu nebo udržení zákazníků.
- ⏳ Ponořte se do podrobných informací o publiku, vnímání značky a analýzy konkurence, abyste mohli doladit svou strategii.
- 🎯 Stanovte si realistické, měřitelné cíle a rozdělte je na úkoly s jasnými prioritami.
- 📊 Vše uspořádejte do strukturovaného harmonogramu a poté svůj plán pravidelně revidujte a vylepšujte.
6. CoSchedule (nejlepší pro obsahový marketing a správu redakčního kalendáře)
CoSchedule je nástroj umělé inteligence pro sociální sítě zaměřený na obsahový marketing, který týmům pomáhá plánovat, vytvářet a naplánovat příspěvky spolu s obsahem blogu a marketingovými kampaněmi.
Nabízí redakční kalendář, automatizaci pracovních postupů a integraci s WordPressem a marketingovými nástroji. Funkce ReQueue od CoSchedule automatizuje plánování sociálních médií recyklací nejúspěšnějších příspěvků.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Naplánujte obsah a naplánujte jej pomocí redakčního kalendáře.
- Recyklujte vysoce výkonný obsah pomocí automatizace ReQueue.
- Hladká integrace s WordPress, HubSpot a dalšími marketingovými nástroji.
Omezení CoSchedule
- Zaměřeno především na obsahový marketing prostřednictvím sociálních médií.
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci dražších cenových plánů.
Ceny CoSchedule
- Navždy zdarma
- Sociální kalendář: 19 $/měsíc na uživatele
- Agency Calendar: 49 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Individuální ceny
- Marketing Suite: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
CoSchedule Marketing Suite na mě zapůsobila svým komplexním arzenálem marketingových nástrojů, které harmonicky spolupracují, aby zjednodušily plánování kampaní, automatizovaly pracovní postupy, podpořily spolupráci a maximalizovaly účinnost marketingu, což v konečném důsledku zvyšuje efektivitu a vede k vynikajícím výsledkům.
CoSchedule Marketing Suite na mě zapůsobila svým komplexním arzenálem marketingových nástrojů, které harmonicky spolupracují, aby zjednodušily plánování kampaní, automatizovaly pracovní postupy, podpořily spolupráci a maximalizovaly účinnost marketingu, což v konečném důsledku zvyšuje efektivitu a vede k vynikajícím výsledkům.
💡 Bonus: Hledáte nejlepší způsob, jak zefektivnit své marketingové kampaně? Od automatizace po analytiku – tyto nejlepší softwarové nástroje pro správu kampaní vám pomohou optimalizovat pracovní postupy, sledovat výkonnost a snadno zvyšovat zapojení uživatelů.
7. SocialBee (nejlepší pro správu sociálních médií pomocí umělé inteligence)
SocialBee je nástroj pro plánování sociálních médií založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje tvorbu obsahu, kategorizaci příspěvků a interakci na více platformách sociálních médií. Jeho funkce kategorizace obsahu vám umožňuje udržovat vyváženou kombinaci příspěvků a zajistit tak rozmanitou a poutavou přítomnost na sociálních médiích.
S tímto nástrojem můžete vytvářet kategorie pro propagační akce, blogové příspěvky a obsah generovaný uživateli a plánovat je tak, aby si udržely pozornost vašeho publika.
Nejlepší funkce SocialBee
- Automatizujte plánování obsahu a udržujte konzistentní rutinu zveřejňování příspěvků.
- Kategorizujte obsah pro vyvážený a rozmanitý feed na sociálních médiích.
- Analyzujte výkon pomocí pokročilých analytických a reportovacích nástrojů.
Omezení SocialBee
- 14denní bezplatná zkušební verze může být příliš krátká na to, abyste mohli plně prozkoumat všechny funkce.
- Uživatelé hlásili občasné potíže a zpoždění při publikování.
Ceny SocialBee
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Toto říká uživatel G2 o tomto nástroji:
Líbí se mi možnost publikovat příspěvky na více platformách z jednoho místa. Dashboard vás upozorní, pokud je třeba provést změny, aby byly dodrženy pravidla určitých kanálů.
Líbí se mi možnost publikovat příspěvky na více platformách z jednoho místa. Dashboard vás upozorní, pokud je třeba provést změny, aby byly dodrženy pravidla určitých kanálů.
8. Later (nejlepší pro plánování vizuálního obsahu)
Later je jednou z nejlepších alternativ k Bufferu a je známý svými schopnostmi vizuálního plánování obsahu, díky čemuž je ideální pro platformy jako Instagram. Díky kalendáři obsahu s funkcí drag-and-drop můžete snadno plánovat příspěvky na sociálních médiích vizuálním mapováním svého obsahu.
Later navíc nabízí mediální knihovnu, kde můžete ukládat a organizovat své fotografie a videa, čímž zefektivníte proces tvorby obsahu.
🔎 Věděli jste, že první platforma sociálních médií se jmenovala SixDegrees a byla spuštěna již v roce 1997! 😲 Umožňovala uživatelům spojit se s přáteli a rodinou online. Byla to jakási velmi raná verze sociálních médií, jak je známe a milujeme dnes! 🌐
Nejlepší funkce Later
- Využijte funkce pro správu sociálních médií, jako je drag-and-drop, a vizuálně si naplánujte svůj feed.
- Naplánujte si příspěvky na platformách jako Facebook, Instagram, LinkedIn a Pinterest.
- Analyzujte výkonnost příspěvků a optimalizujte tak budoucí obsah.
Omezení Later
- Nabízí omezenou funkčnost pro sociální platformy mimo Instagram.
- Postrádá pokročilé funkce, jako je sledování sociálních sítí a podrobné reporty.
Ceny Later
Pozdější hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (390+ recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Je snadno použitelný a pomáhá mi snadno plánovat obsah sociálních médií. Implementace byla snadná a zákaznická podpora mi vždy pomůže, když mám nějaké dotazy.
Je snadno použitelný a pomáhá mi snadno plánovat obsah sociálních médií. Implementace byla snadná a zákaznická podpora mi vždy pomůže, když mám nějaké dotazy.
➡️ Další informace: Bezplatné šablony kalendáře obsahu pro sociální sítě v Excelu a Sheets
9. Zoho Social (nejlepší pro sledování výkonu sociálních médií)
Zoho Social, který je součástí širší sady Zoho, je komplexní platforma pro správu sociálních médií, která nabízí monitorování v reálném čase, což vám umožňuje rychle sledovat a komunikovat s vaším publikem. Pokročilé analytické funkce platformy poskytují podrobné informace o výkonu vašich sociálních médií a pomáhají vám vylepšovat strategie řízení projektů v sociálních médiích.
Platforma také podporuje plánování napříč několika platformami sociálních médií, čímž zajišťuje, že váš obsah osloví správné publikum ve správný čas.
Nejlepší funkce Zoho Social
- Sledujte zmínky na sociálních médiích v reálném čase.
- Plánujte příspěvky na více platformách bez námahy.
- Vytvářejte přizpůsobitelné přehledy pro sledování výkonu.
Omezení Zoho Social
- Omezuje nahrávání videí na YouTube na maximální velikost souboru 5 GB.
- Omezuje spolupráci tím, že povoluje pouze jednoho člena týmu na jeden účet.
Ceny Zoho Social
Hodnocení a recenze Zoho Social
- G2: 4,6/5 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
Zde je názor uživatele Capterra na tento nástroj:
Líbí se mi, jak Zoho Social umožňuje používat různé sociální sítě na jednom místě a mohu si naplánovat své příspěvky podle požadovaného času. Zpráva mi pomáhá sledovat výkonnost mých příspěvků, takže vím, kde se mohu zlepšit.
Líbí se mi, jak Zoho Social umožňuje používat různé sociální sítě na jednom místě a mohu si naplánovat své příspěvky podle požadovaného času. Zpráva mi pomáhá sledovat výkonnost mých příspěvků, takže vím, kde se mohu zlepšit.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vylepšit svůj obsahový marketing pomocí umělé inteligence? Naučte se , jak používat umělou inteligenci v obsahovém marketingu a transformujte svou strategii:
- ✨Generujte nové nápady na obsah analýzou trendových témat a klíčových slov.
- 📝 Vytvářejte podrobné osnovy blogů během několika sekund pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain.
- 🎯 Shrňte a vylepšete obsah bez námahy – sbohem žargonu, vítej jasnosti!
- 📈 Optimalizujte SEO strategie pomocí výzkumu klíčových slov a analýzy konkurence založené na umělé inteligenci.
- 💡 Rozšiřte produkci obsahu pomocí automatizace a zachovejte přitom lidský rozměr.
10. Sendible (nejlepší pro správu více klientů)
Sendible je výslovně navržen pro agentury a týmy, které spravují četné profily klientů. Jeho systém správy klientů umožňuje členům týmu vytvářet návrhy příspěvků, které můžete zkontrolovat a schválit, čímž zajistíte konzistentní kvalitu napříč všemi kanály sociálních médií.
Sendible také poskytuje podrobné analýzy a reporty pro optimalizovanou správu sociálních médií pro malé podniky.
Nejlepší funkce Sendible
- Spravujte více účtů na sociálních sítích z jednoho ovládacího panelu.
- Naplánujte si příspěvky na různých platformách, abyste zachovali konzistenci.
- Sledujte zmínky o značce, abyste měli přehled o konverzacích.
Omezení Sendible
- Náklady mohou být pro menší podniky vysoké.
- Někteří uživatelé hlásí pády při nahrávání nebo úpravách velkých obrazových souborů.
Ceny Sendible
- Tvůrce: 29 $/měsíc na uživatele
- Traction: 89 $/měsíc pro až 4 uživatele
- Cena: 199 $/měsíc pro až 7 uživatelů
- Pokročilá: 299 $/měsíc pro až 20 uživatelů
- Enterprise: 750 $/měsíc pro až 80 uživatelů
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Je to jeden z nejvýhodnějších způsobů, jak naplánovat příspěvky na více platformách. Je mnohem levnější než některé konkurenční produkty. Používám ho denně na svém současném pracovišti, protože jsem Sendible používal i ve svém předchozím zaměstnání. Celkově je to spolehlivá a efektivní platforma. Zákaznický servis mi vždy velmi rychle odpovídal.
Je to jeden z nejvýhodnějších způsobů, jak naplánovat příspěvky na více platformách. Je mnohem levnější než některé konkurenční produkty. Používám ho denně na svém současném pracovišti, protože jsem Sendible používal i ve svém předchozím zaměstnání. Celkově je to spolehlivá a efektivní platforma. Zákaznický servis mi vždy velmi rychle odpovídal.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu sociálních médií pro agentury
11. Metricool (nejlepší pro komplexní analýzu příspěvků)
Metricool se zaměřuje na konsolidaci analytických údajů ze sociálních médií, webových stránek (prostřednictvím Google Analytics) a online reklamních platforem (Google/Facebook Ads) do jediného dashboardu pro komplexní sledování výkonu.
Můžete naplánovat příspěvky pro více sociálních platforem a využít podrobné analýzy sociálních médií k vylepšení své strategie. Tento nástroj je ideální pro správce sociálních médií a marketéry, kteří chtějí optimalizovat své aktivity na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Metricool
- Analyzujte výkonnostní metriky a vylepšete svou strategii pro sociální sítě.
- Sledujte zmínky o značce, abyste byli informováni o konverzacích publika.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy, abyste mohli předvést své úsilí na sociálních médiích.
Omezení Metricool
- Postrádá robustní funkce pro správu obsahu.
- Omezuje šablony reportů na vyšší tarify.
Ceny Metricool
- Navždy zdarma
- Starter: 22 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 54 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Metricool
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Funkce Planner usnadňuje plánování příspěvků na více sociálních médiích. Analytické nástroje poskytují důležité informace a integrovaná doručená pošta vám umožňuje vidět a reagovat na každou interakci na jednom místě. Nastavení propojení se všemi vašimi účty je snadné a jakmile jsou propojeny, jejich údržba je velmi jednoduchá.
Funkce Planner usnadňuje plánování příspěvků na více sociálních médiích. Analytické nástroje poskytují důležité informace a integrovaná doručená pošta vám umožňuje vidět a reagovat na každou interakci na jednom místě. Nastavení propojení se všemi vašimi účty je snadné a jakmile jsou propojeny, jejich údržba je velmi jednoduchá.
💡 Bonusový tip: Zajímá vás, jak špičkové marketingové týmy udržují pořádek a efektivitu? 🤔 Podívejte se, jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp k zefektivnění kampaní, stanovení cílů SMART a sledování pokroku – vše na jednom místě! Každá iniciativa je strukturována tak, aby měla maximální dopad, od organizace pracovních postupů v prostorech až po získávání informací v reálném čase pomocí ClickUp Views.
12. Loomly (nejlepší pro tvorbu obsahu a hromadné plánování)
Loomly je uživatelsky přívětivá platforma pro správu sociálních médií, která pomáhá při tvorbě a plánování obsahu. Její intuitivní kalendářové zobrazení vám umožňuje plánovat a organizovat příspěvky na různých sociálních médiích, což z ní činí jednu z nejlepších alternativ k Bufferu.
Můžete například připravit obsah na celý týden, získat tipy na optimalizaci a naplánovat příspěvky, abyste zajistili konzistentní zapojení.
Nejlepší funkce Loomly
- Plánujte a naplánujte příspěvky pomocí vizuálního kalendáře obsahu.
- Získejte nápady a inspiraci pro příspěvky, které vylepší vaši strategii obsahu.
- Integrujte nástroje jako Canva a Unsplash pro tvorbu obsahu.
Omezení Loomly
- Analytické nástroje nemají dostatečnou hloubku pro hodnocení výkonu obsahu.
- Kalendáře a účty se občas bez varování odpojí.
Ceny Loomly
- Základní cena: 42 $/měsíc pro maximálně 2 uživatele
- Standard: 80 $/měsíc pro až 6 uživatelů
- Pokročilá: 175 $/měsíc pro až 14 uživatelů
- Premium: 369 $/měsíc pro až 30 uživatelů
Hodnocení a recenze Loomly
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Zde je názor uživatele na tento nástroj:
Vyzkoušel jsem několik různých platforem pro plánování sociálních médií a Loomly mě opravdu zaujal. Je velmi snadný na používání, pokud hledáte něco jednoduchého. Média můžete také upravovat přímo v platformě, pokud nejsou zcela podle vašich představ. V případě potřeby je můžete také odeslat ke schválení.
Vyzkoušel jsem několik různých platforem pro plánování sociálních médií a Loomly mě opravdu zaujal. Je velmi snadný na používání, pokud hledáte něco jednoduchého. Média můžete také upravovat přímo v platformě, pokud nejsou zcela podle vašich představ. V případě potřeby je můžete také odeslat ke schválení.
13. HubSpot (nejlepší pro integrovaná marketingová řešení)
HubSpot, součást širšího Marketing Hubu, je další alternativou k Bufferu, která vám umožňuje sledovat interakce, plánovat příspěvky a analyzovat výkonnost sociálních médií. Můžete například sledovat zmínky o vaší značce, plánovat obsah na časy s nejvyšší mírou zapojení a hodnotit, které příspěvky generují nejvíce provozu.
Tento nástroj pro plánování sociálních médií je výhodný pro firmy, které chtějí sladit své aktivity na sociálních médiích s širšími marketingovými strategiemi.
Nejlepší funkce HubSpot
- Integrujte data ze sociálních médií s CRM pro lepší přehled o zákaznících.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí integrovaných nástrojů.
- Využijte sociální naslouchání, abyste byli informováni o zmínkách o značce.
Omezení HubSpot
- Omezuje nahrávání na 100 MB na soubor, s limitem 500 MB pro více souborů.
- Rozsáhlá sada funkcí s náročnou křivkou učení
Ceny HubSpot
- Navždy zdarma
- Marketing Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc za jedno místo
- Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc pro až 3 uživatele
- Marketing Hub Enterprise: 3650 $/měsíc pro až 5 uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Zde je názor uživatele na Hubspot:
Hubspot je velmi uživatelsky přívětivý, zejména ve srovnání s jinými nástroji, jako jsou Salesforce/Pardot. Líbí se mi, že se jedná o nástroj typu „vše v jednom“ a že vaše data jsou přímo po ruce. Usnadňuje to segmentaci při provádění marketingových akcí. Je také poměrně snadné jej implementovat a v případě potřeby existuje mnoho způsobů, jak kontaktovat tým zákaznické podpory.
Hubspot je velmi uživatelsky přívětivý, zejména ve srovnání s jinými nástroji, jako jsou Salesforce/Pardot. Líbí se mi, že se jedná o nástroj typu „vše v jednom“ a že vaše data jsou přímo po ruce. Usnadňuje to segmentaci při provádění marketingových akcí. Je také poměrně snadné jej implementovat a v případě potřeby existuje mnoho způsobů, jak kontaktovat tým zákaznické podpory.
14. Planable (nejlepší pro týmovou spolupráci a schvalování obsahu)
Pomocí Planable získáte přístup k vizuálnímu pracovnímu prostoru, kde můžete společně se svým týmem vytvářet, kontrolovat a schvalovat obsah před jeho zveřejněním. Společně připravujte návrhy příspěvků, sbírejte zpětnou vazbu a finalizujte obsah.
Tento nástroj pro správu obsahu je ideální pro marketingové týmy, které chtějí zlepšit svůj pracovní postup a zajistit kvalitu obsahu na více platformách sociálních médií.
Nejlepší funkce Planable
- Vytvářejte a plánujte příspěvky pomocí uživatelsky přívětivého kalendáře obsahu.
- Spravujte více klientů nebo značek pomocí vyhrazených pracovních prostorů.
- Integrujte nástroje jako Canva pro plynulou tvorbu obsahu.
Omezení Planable
- Bezplatný tarif omezuje publikování na sociálních médiích na celkem 50 příspěvků.
- Velikost nahraných videí je omezena na maximálně 1 GB.
Ceny Planable
- Navždy zdarma
- Základní: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Podle recenze uživatele G2:
Planable je nejspolehlivější ze všech softwarů pro plánování sociálních médií, které jsme testovali, a používáme ho již několik let. Vždy jsme měli pocit, že ostatním platformám chybí alespoň jedna základní funkce, kterou jsme potřebovali, ale s Planable jsme tento problém konečně neměli. Podpora je rychlá a spolehlivá.
Planable je nejspolehlivější ze všech softwarů pro plánování sociálních médií, které jsme testovali, a používáme ho již několik let. Vždy jsme měli pocit, že ostatním platformám chybí alespoň jedna základní funkce, kterou jsme potřebovali, ale s Planable jsme tento problém konečně neměli. Podpora je rychlá a spolehlivá.
💡 Bonus: Máte potíže se zefektivněním procesů na sociálních médiích? Tyto osvědčené postupy pro vytvoření efektivního pracovního postupu na sociálních médiích vám pomohou udržet pořádek a zvýšit efektivitu!
15. Tailwind (nejlepší pro hromadné nahrávání obrázků a návrhy hashtagů)
Tailwind se specializuje na plánování vizuálního obsahu, zejména pro Pinterest a Instagram, což z něj činí skvělou volbu pro tvůrce zaměřené na vizuální platformy. Nabízí funkce jako hromadné nahrávání obrázků, kalendář s funkcí drag-and-drop a návrhy hashtagů pro efektivní správu sociálních médií.
Jako vhodná alternativa k Bufferu je Tailwind ideální pro blogery, influencery a firmy, které se zaměřují na vizuální platformy, aby posílily svou přítomnost na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Tailwind
- Vytvářejte poutavé popisky a designy a zjednodušte tvorbu obsahu.
- Získejte přístup k podrobným analytickým údajům a sledujte výkonnost.
- Získejte relevantní doporučení hashtagů pro maximální zapojení.
Omezení Tailwind
- Zaměření na Pinterest a Instagram omezuje užitečnost na jiných platformách.
- Vysoká cena ho činí méně vhodným pro malé podniky.
Ceny Tailwind
- Navždy zdarma
- Pro: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 49,99 $/měsíc pro až 2 účty
- Max: 99,99 $/měsíc pro až 3 účty
Hodnocení a recenze Tailwind
- G2: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podle recenze uživatele G2:
Tailwind vyniká zefektivněním plánování obsahu napříč platformami, jako jsou Pinterest a Instagram. Obzvláště působivá je funkce SmartSchedule, která automaticky vybírá nejlepší časy pro zveřejnění příspěvků na základě zapojení publika. Oceňuji také Tailwind Create, který zjednodušuje proces vytváření vizuálně atraktivních příspěvků a šetří mi čas při navrhování designu. Tailwind Tribes nabízí jedinečný způsob, jak se spojit s podobně smýšlejícími uživateli a rozšířit dosah prostřednictvím sdílení obsahu v rámci komunity.
Tailwind vyniká zefektivněním plánování obsahu napříč platformami, jako jsou Pinterest a Instagram. Obzvláště působivá je funkce SmartSchedule, která automaticky vybírá nejlepší časy pro zveřejnění příspěvků na základě zapojení publika. Oceňuji také Tailwind Create, který zjednodušuje proces vytváření vizuálně atraktivních příspěvků a šetří mi čas při navrhování designu. Tailwind Tribes nabízí jedinečný způsob, jak se spojit s podobně smýšlejícími uživateli a rozšířit dosah prostřednictvím sdílení obsahu v rámci komunity.
✨ Zvláštní zmínky
Kromě výše zmíněných alternativ k Bufferu stojí za zmínku ještě několik dalších:
Publer : Plánujte, rozvrhujte a analyzujte příspěvky na sociálních médiích díky spolupráci týmu eClincher : Spravujte příspěvky na sociálních médiích, sledujte interakce a automatizujte publikování Postoplan : Plánujte a automatizujte příspěvky na více platformách s pomocí umělé inteligence
Optimalizujte své pracovní postupy v oblasti sociálních médií a marketingu pomocí ClickUp!
Optimalizace pracovních postupů v sociálních médiích je klíčem k udržení konzistence, zvýšení zapojení a dosažení výsledků.
15 alternativ k Bufferu, které jsme představili, nabízí výkonné nástroje pro plánování, spolupráci a analýzu, ale správa sociálních médií je více než jen zveřejňování obsahu.
Vyžaduje to strategické plánování, hladkou týmovou spolupráci, tvorbu obsahu, schvalování a sledování výkonu, které jsou v souladu s vašimi širšími marketingovými cíli. Právě v tom vyniká ClickUp.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup v sociálních médiích na jedné platformě – plánujte kampaně v Docs, spravujte úkoly, brainstormujte s AI a vizualizujte plány v kalendáři. Vše je na jednom místě a propojeno s vašimi širšími marketingovými aktivitami.
Jste připraveni zefektivnit celý svůj marketingový workflow, nejen plánování?
Zaregistrujte se na ClickUp a spravujte svou strategii sociálních médií s přehledem a kontrolou. 📈