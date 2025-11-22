15 nejlepších šablon Notion pro sledování úkolů pro studenty

Možná si myslíte, že úkoly končí po škole nebo vysoké škole, ale není tomu tak. Termíny nás provázejí i v doktorských studiích, práci a projektech, které nás v životě baví.
Když se vám hromadí úkoly, seminární práce a projekty, potřebujete jedno místo, kde uvidíte, co je třeba udělat a kdy. Sledovač úkolů vnáší do tohoto chaosu pořádek.
Místo toho, abyste si data a podrobnosti zapisovali do roztroušených poznámek, máte k dispozici jeden prostor, kde můžete organizovat úkoly a sledovat pokrok.
V tomto článku se podíváme na to, jak vám šablona pro sledování úkolů Notion může pomoci vytvořit klidný a přehledný systém pro vaše studijní práce, projekty a další činnosti. Jako bonus se podíváme také na bezplatné šablony ClickUp.
Co dělá šablonu pro sledování úkolů v Notion dobrou?
Šablona pro sledování úkolů Notion nabízí spolehlivý prostor pro správu úkolů, termínů a zdrojů bez zmatků.
Dobrá šablona by měla být srozumitelná, měla by ukazovat, co je třeba splnit a jak daleko jste, a měla by umožňovat osobní úpravy.
Na co si dát pozor:
- ✅ Sledujte úkoly pomocí polí pro kurz, termíny odevzdání, prioritu a známky.
- ✅ Organizujte si poznámky, soubory a odkazy přímo u jednotlivých úkolů.
- ✅ Zobrazte termíny a pokrok v kalendářích, tabulkách nebo na řídicích panelech.
- ✅ Aktualizujte stavy od „nezahájeno“ po „dokončeno“ s přehledností.
- ✅ Přizpůsobte si záložky, zobrazení a štítky tak, aby odpovídaly kurzům a vašim každodenním zvykům.
Šablony pro sledování úkolů v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon pro sledování úkolů v Notion a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Jednoduchý nástroj pro sledování úkolů od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří chtějí přehledný systém pro studijní práce
|Eisenhowerova matice, denní/týdenní/měsíční přehledy, přizpůsobitelný dashboard
|Tabulka, kalendář a tabule Notion
|Studijní program od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti sledují domácí úkoly, zkoušky a projekty
|Synchronizace kalendáře, centrální ovládací panel, zjednodušené plánování
|Kalendář, tabulka a tabule Notion
|Sledovač stipendií od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti žádající o stipendia
|Termíny, stavy, výše odměn, připomenutí
|Tabulka Notion, kalendář
|Sledování úkolů od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří potřebují jednoduchý záznamník úkolů
|Vzorec pro počet zbývajících dnů, aktualizace stavu, přehledné rozvržení
|Tabulka Notion, kalendář
|Akademický panel od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří musí skloubit eseje, projekty a zkoušky
|Týdenní plánování, zobrazení všeho, sledování kalendáře
|Tabulka, kalendář, tabule Notion
|Jednoduchý systém správy úkolů od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří chtějí minimální sledování
|Zaznamenávání úkolů, flexibilní stavové značky, volitelné termíny splnění
|Notion Board, Table
|Bachelor US Study Dashboard od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti prvního ročníku, kteří spravují moduly a zkoušky
|Sledování modulů, studijní plány, ukládání dokumentů
|Tabulka, kalendář, tabule Notion
|Akademický plánovač od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti organizující rozvrhy hodin a úkoly
|Pomodoro timer, týdenní plánování, sledování úkolů
|Kalendář, tabulka a tabule Notion
|Příprava a organizace zkoušek pomocí Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří se připravují na zkoušky z více předmětů
|Sledování pokroku, kalendář revizí, zástupné symboly předmětů
|Kalendář, tabulka a tabule Notion
|Magisterská práce od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Postgraduální studenti píšící disertační práce
|Počet slov, plánování kapitol, odkazy a citace
|Časová osa, tabulka a kalendář Notion
|Sledovač termínů úkolů od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti řadí úkoly podle termínu odevzdání
|Třídění podle třídy nebo známek, jednoduchý přehledový panel
|Kalendář Notion, tabulka
|Základní sledovač úkolů od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti, kteří potřebují lehký tracker
|Zaznamenávání podle předmětu, termíny, priority
|Tabulka Notion, kalendář
|Uni Dashboard od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Vysokoškolští studenti, kteří se snaží skloubit studium a společenský život
|Rozvrh hodin, knihovna poznámek, sledování úkolů
|Tabulka Notion, kalendář
|Sledování domácích úkolů od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti zaznamenávají denní domácí úkoly
|Aktualizace stavu, podrobná tabulka, zobrazení kalendáře
|Tabulka, kalendář, tabule Notion
|Kalkulačka konečné známky od Notion
|Stáhnout tuto šablonu
|Studenti sledující GPA a akademické výsledky
|Vážená kredity, výpočet GPA, grafy pokroku
|Tabulky a grafy Notion
|Šablona úkolů ClickUp Class
|Získejte šablonu zdarma
|Učitelé organizující úkoly a známkování
|Vlastní pole, více zobrazení, automatizace
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona pro plánování studentských projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti řídící semestrální skupinové projekty
|Ganttovy diagramy, dokumenty, cíle, automatizace
|ClickUp Gantt, Seznam, Dokumenty
|Šablona ClickUp pro studenty
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti, kteří skloubují studium a osobní život
|Projektové práce, připomenutí, aktualizace pokroku
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona ClickUp pro sledování pokroku studentů
|Získejte šablonu zdarma
|Učitelé sledující pokrok studentů
|Vlastní pole, přehledy, zprávy o pokroku
|ClickUp Dashboard, Seznam
|Šablona ClickUp pro studenty
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti a pedagogové organizující více kurzů
|Známky, kredity, předpoklady, milníky
|ClickUp Seznam, tabule, časová osa
|Šablona tabulky ClickUp College
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti, kteří potřebují přehled o semestru
|Zobrazení seznamu/kalendáře, organizace úkolů, připomenutí
|Seznam ClickUp (ve formě tabulky), kalendář
|Šablona pro sledování projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti, kteří pracují na více projektech
|Ganttovy diagramy, vlastní pole, sledování přiřazených úkolů
|ClickUp Seznam, tabule, Ganttův diagram
|Šablona ClickUp Class Notes pro vysokoškolské studenty
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti organizující si poznámky z přednášek
|Dokumenty, kontrolní seznamy, prohledávatelné poznámky, spolupráce
|ClickUp Docs, Checklist
|Šablona termínů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti spravující termíny odevzdání a skupinové projekty
|Zobrazení časové osy, připomenutí, aktualizace v reálném čase
|ClickUp Časová osa, kalendář, seznam
|Šablona kontrolního seznamu pro plánování studentů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti rozdělují velké cíle na jednotlivé kroky
|Kontrolní seznamy, připomenutí, sdílená odpovědnost
|Seznam ClickUp, kontrolní seznam
|Šablona plánu výuky ClickUp College
|Získejte šablonu zdarma
|Profesoři plánující přednášky a kurzy
|Rámec ADDIE, vlastní stavy, organizované zobrazení
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona ClickUp Syllabus
|Získejte šablonu zdarma
|Profesoři centralizují cíle a zásady kurzu
|Integrace dokumentů, termíny, opakovaně použitelná struktura
|ClickUp Docs, Seznam, Kalendář
15 bezplatných šablon pro sledování úkolů v Notion
Najít správnou šablonu pro sledování úkolů v Notion může být procesem pokusů a omylů. Těchto 15 bezplatných šablon Notion pokrývá celou řadu potřeb studentů, od jednoduchých kontrolních seznamů termínů až po kompletní přehledy.
1. Jednoduchý nástroj pro sledování úkolů od Notion
Vzpomínáte si na scénu z filmu The Queen’s Gambit, kdy si Beth Harmon představuje šachovnici na stropě, kde je každá figurka na svém místě? Notion Simple Assignment Tracker poskytuje studentům a profesionálům stejný pocit přehlednosti tím, že rozděluje úkoly do denních, týdenních a měsíčních přehledů.
Vestavěná Eisenhowerova matice je tím, co tuto aplikaci opravdu vynáší. Místo toho, abyste zírali na dlouhý seznam úkolů, můžete úkoly roztřídit na urgentní, důležité nebo méně důležité, což usnadňuje plánování času na studium. Získáte také dostatek prostoru pro přehled termínů na příští týden nebo měsíc, což znamená méně překvapení na poslední chvíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte úkoly podle blížících se termínů, ať už jde o jeden den, týden nebo celý měsíc.
- Efektivně stanovujte priority pomocí integrované Eisenhowerovy matice, která zvýrazňuje urgentní a důležité úkoly.
- Plánujte dopředu s jasným přehledem o tom, co vás čeká v semestru nebo v následujícím týdnu.
- Přizpůsobte si ikony, barvy a bannery a vytvořte si osobní a motivující dashboard.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří chtějí jednoduchý tracker, který jim umožní sledovat termíny, aniž by jim komplikoval studijní rutinu.
🧠 Věděli jste, že: Výmluva „pes mi sežral domácí úkol“ je starší, než si většina lidí myslí. Poprvé byla zaznamenána v tisku kolem roku 1905 v souvislosti s příběhem velšského ministra a od té doby se stala běžnou výmluvou v anglicky mluvící kultuře. Nyní je tak zakořeněná, že ji lidé často používají spíše humorně než doslovně.
2. Studijní program od Notion
Pokud jste někdy sledovali seriál Stranger Things, víte, jak rychle se svět dětí zaplní překrývajícími se záhadami, kódy a naléhavými úkoly. Bez stěn pokrytých poznámkami a provázky by ztratili přehled o tom, co je nejdůležitější.
Šablona studijního plánu hraje podobnou roli ve studentském životě, protože poskytuje jasný přehled o testech, úkolech a termínech. Místo přepínání mezi aplikacemi nebo lepícími poznámkami můžete zaznamenávat domácí úkoly, zkoušky a projekty na jednom panelu a dokonce je synchronizovat s hlavním kalendářem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte domácí úkoly, zkoušky a projekty v jednom diáři, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
- Synchronizujte termíny s vaším běžným kalendářem a získejte přehled o všech svých závazcích.
- Zůstaňte organizovaní během zkouškového období a náročných období plných úkolů díky přehlednému panelu.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří upřednostňují jeden centrální plán pro správu domácích úkolů, zkoušek a projektů, aniž by museli přecházet mezi několika aplikacemi.
3. Sledovač stipendií od Notion
Podle zprávy Forbes Advisor zůstává každý rok nevyužito více než 100 milionů dolarů na stipendiích, protože studenti zmeškají termíny nebo nedokážou sledovat příležitosti. Šablona Scholarship Tracker je vytvořena tak, aby žádná z těchto příležitostí neunikla.
Tato šablona shromažďuje všechny důležité podrobnosti na jednom místě, od termínů a stavu žádostí až po návrhy esejí a výše stipendií. Můžete nastavit připomenutí, třídit stipendia podle typu nebo priority a připojit podpůrné dokumenty, aby bylo vše připraveno, když to budete potřebovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte všechny stipendia v jedné tabulce se stavem a podrobnostmi.
- Nastavte si připomenutí a prohlížejte si nadcházející termíny v kalendáři.
- Připojte eseje, přepisy a zdroje přímo k žádostem.
- Zaznamenávejte částky odměn a automaticky vypočítávejte celkovou výši prize money.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří se ucházejí o více stipendií a potřebují jedno místo, kde mohou sledovat termíny, požadavky a podání.
📮 ClickUp Insight: 43 % lidí tvrdí, že opakující se úkoly poskytují užitečnou strukturu jejich pracovního dne, ale 48 % je považuje za vyčerpávající a odvádějící pozornost od smysluplné práce.
Rutina sice může přinášet pocit produktivity, ale často omezuje kreativitu a brání vám v dosažení významného pokroku.
ClickUp vám pomůže vymanit se z tohoto cyklu automatizací rutinních úkolů pomocí inteligentních AI agentů, abyste se mohli soustředit na hlubokou práci. Automatizujte připomenutí, aktualizace a přiřazování úkolů a nechte funkce jako automatické blokování času a priority úkolů chránit vaše produktivní hodiny.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
4. Sledování úkolů od Notion
Téměř 70 % vysokoškolských studentů přiznává, že kvůli špatné organizaci nebo časovému managementu zmeškali alespoň jeden termín. Není to otázka schopností, ale existence jasného systému. Šablona Assignment Tracker je navržena tak, aby studentům poskytla tento systém v co nejjednodušší podobě.
S touto šablonou můžete sledovat úkoly, termíny odevzdání a pokrok ve všech svých kurzech v přehledném a estetickém rozvržení. Vestavěná funkce pro výpočet zbývajících dnů přesně ukazuje, kolik času zbývá do každého termínu, zatímco sledování stavu usnadňuje přehled o tom, co je ještě nevyřízené, v procesu nebo dokončené.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte úkoly, termíny odevzdání a pokrok ve všech svých kurzech na jednom místě.
- Pomocí vzorce „zbývající dny“ zjistíte, kolik času zbývá do každého termínu.
- Aktualizujte stavy, abyste měli přehled o tom, co je ještě nevyřízené, co právě probíhá a co je již hotové.
- Přizpůsobte si rozvržení tak, aby odpovídalo vašemu stylu studia, a vytvořte si motivující pracovní prostor.
✨ Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří chtějí zabránit zmeškání termínů pomocí přehledného a jednoduchého záznamu úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vás někdy frustrovalo prohledávání nekonečných složek, dokumentů a disků, toto je řešení, na které jste čekali.
S ClickUp Brain MAX můžete:
- 🔍 Okamžité vyhledávání v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všech připojených aplikacích – plus na webu – pro nalezení souborů, dokumentů a příloh během několika sekund.
- 🎙️ Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – zcela bez použití rukou a odkudkoli⚡ Nahraďte desítky nesouvislých nástrojů AI (jako ChatGPT, Claude a Gemini) jediným kontextovým řešením, které zná váš studijní rytmus.
Zatímco sledovač úkolů Notion udržuje vaše studium strukturované, ClickUp Brain MAX vám pomáhá soustředit se na to, co je opravdu důležité: učení, tvoření a růst – aniž byste se ztratili v digitálním nepořádku.
5. Akademický panel od Notion
Univerzitní život často připomíná procházení úrovněmi ve videohře. Každý týden přináší novou výzvu: sem esej, tam projekt a na konci čekají zkoušky. Potřebujete správnou mapu… nebo můžete vyzkoušet šablonu akademického panelu Notion.
Šablona poskytuje týdenní plánování, takže můžete rozdělit své pracovní zatížení na zvládnutelné části. Kromě toho hlavní zobrazení šablony shromažďuje všechny úkoly na jednom místě, zatímco funkce kalendáře a sledování pokroku vám pomohou jasně vidět krátkodobé i dlouhodobé povinnosti.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si aktuální a nadcházející týden pomocí přehledných nástrojů pro plánování.
- Sledujte všechny akademické úkoly, od esejí po zkoušky, na jednom panelu.
- Sledujte pokrok a termíny prostřednictvím kalendáře i seznamu.
- Pomocí aktualizací stavu budete mít přehled o nevyřízených, aktivních nebo dokončených úkolech.
✨ Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří musí skloubit eseje, skupinové projekty a zkoušky a potřebují přehledný dashboard.
🧠 Věděli jste, že: Během studené války americké vzdělávací instituce obnovily silnou podporu domácích úkolů. Motivací byly geopolitické důvody: školy byly nuceny připravovat mladé lidi na konkurenci se sovětskými vzdělávacími úspěchy. Domácí úkoly byly vnímány nejen jako nástroj učení, ale také jako součást naléhavého národního projektu.
6. Jednoduchý systém správy úkolů od Notion
Šablona Simple Task Management System nabízí přehledný prostor pro zaznamenávání úkolů, stanovení priorit a sledování pokroku bez zbytečného komplikování plánovačů. Díky značkám jako „Probíhá“, „Pozastaveno“ nebo „Ještě nezačalo“ můžete snadno sledovat stav každého úkolu a volitelné termíny zajistí, že důležité termíny zůstanou viditelné.
Síla šablony spočívá v její minimalistické a flexibilní povaze, díky čemuž se snadno přizpůsobí a zároveň je dostatečně výkonná na to, aby podporovala různé studijní nebo osobní projekty.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte akademické, osobní nebo kreativní úkoly v jednom systému.
- Používejte flexibilní stavové značky, které odrážejí skutečný stav každého úkolu.
- Označte termíny splnění, abyste měli přehled o nadcházejících prioritách.
- Vytvořte si konzistentní systém s jednoduchým rozvržením, které podporuje každodenní používání.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří řeší osobní i akademické úkoly a potřebují přehledný a flexibilní systém.
7. Bakalář | US Study Dashboard od Notion
Studium bakalářského programu může být někdy hektické. Je tu tolik přednášek, úkolů, zkoušek a termínů. Šablona US Study Dashboard všechny tyto prvky spojuje do jednoho strukturovaného digitálního prostoru a funguje jako vaše akademické velitelské centrum.
Pomůže vám sledovat moduly, úkoly a zkoušky a zároveň mít po ruce důležité termíny a dokumenty. Můžete si jej přizpůsobit pro svůj konkrétní program, přidávat poznámky a organizovat studijní materiály tak, jak vám to vyhovuje.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte úkoly, zkoušky a moduly v jednom organizovaném systému.
- Vytvořte si studijní plány a propojte je s týdenními a semestrálními cíli.
- Uchovávejte důležité dokumenty a termíny společně se svými úkoly.
- Přizpůsobte si ovládací panel tak, aby odrážel váš program a styl studia.
✨ Ideální pro: studenty prvního ročníku vysoké školy, kteří chtějí mít přehled o modulech, zkouškách a úkolech na jednom místě.
8. Akademický plánovač od Notion
Každý, kdo viděl film Legally Blonde, si vzpomene na Elle Woodsovou a její přísné dodržování termínů, což je úroveň organizace, která je pro studenty během hektického semestru zásadní. Šablona akademického plánovače vám poskytuje prostor, abyste mohli dělat totéž.
Tento plánovač je vytvořen jako komplexní centrum, kde můžete sledovat hodnocení, organizovat úkoly a plánovat svůj týdenní rozvrh hodin. Obsahuje dokonce i plánovač studijních sezení a Pomodoro časovač, které vám pomohou zůstat soustředění během dlouhých hodin studia.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte hodnocení, úkoly a termíny v jednom plánovači.
- Organizujte týdenní rozvrhy hodin spolu s úkoly a povinnostmi.
- Využijte vestavěný časovač Pomodoro, abyste se během studia mohli lépe soustředit.
- Rozvrhněte si kurzy podle témat, aby vaše učení bylo strukturované a přehledné.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří chtějí spravovat své týdenní hodiny, úkoly a studijní sezení na jednom přehledném místě.
9. Příprava a organizace zkoušek pomocí Notion
Šablona Notion Exam Preparation & Organisation vám pomůže lépe spravovat váš čas a produktivitu během zkouškového období. Pomocí této šablony můžete vytvořit hlavní portál pro vše, co souvisí se zkouškami, a kombinovat kalendář, sledování předmětů a dokonce i vložení Spotify, abyste se mohli soustředit na studium. Můžete si naplánovat více zkoušek, naplánovat, co budete každý týden opakovat, a pomocí sledování pokroku zjistit, jak jste připraveni v různých tématech.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte více předmětů a přípravy na zkoušky na jednom místě.
- Pomocí kalendáře si zorganizujte harmonogram opakování a klíčová data zkoušek.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných nástrojů pro sledování studia pro každý předmět.
- Přizpůsobte si je pomocí vložených prvků a zdrojů a personalizujte si tak svůj studijní prostor.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří se připravují na více zkoušek a potřebují strukturovaný studijní režim a systém přípravy založený na kalendáři.
10. Magisterská práce od Notion
Šablona Master’s Thesis je velkým pomocníkem při nekonečném výzkumu pro diplomovou práci. Tato šablona Notion vám pomůže sledovat počet slov, zaznamenávat odkazy a organizovat zpětnou vazbu od vedoucího práce, aniž byste potřebovali samostatné soubory a poznámkové lístky.
Pomocí stránek pro plánování kapitol můžete práci rozdělit na menší kroky, díky čemuž bude každá dokončená část představovat významný milník na vaší cestě k dokončení.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte pokrok pomocí živého počítání slov v kapitolách a sekcích.
- Uspořádejte reference, citace a poznámky vedoucího v jednom pracovním prostoru.
- Naplánujte si kapitoly pomocí speciálních stránek, které vám pomohou s strukturou a plynulostí.
✨ Ideální pro: Postgraduální studenty, kteří píší rozsáhlé výzkumné práce a chtějí sledovat kapitoly, odkazy a zpětnou vazbu od svých školitelů.
11. Sledování termínů úkolů od Notion
Šablona Assignment Deadline Tracker vám dá pocit, že jste superhrdina, který zvládne všechno. Úkoly můžete třídit podle třídy, termínu odevzdání nebo známek a nastavit priority, abyste věděli, kterým úkolům se máte věnovat jako první. Místo toho, abyste přeskakovali mezi sylaby, připomínkami a lepícími poznámkami, pracujete z jednoho přehledného panelu, který udržuje vše na svém místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seřaďte úkoly podle termínu odevzdání, předmětu nebo důležitosti.
- Sledujte známky a termíny společně a získejte kompletní přehled o prioritách.
- Soustřeďte se na úkoly s velkým dopadem a zároveň mějte přehled o menších úkolech.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří mají více úkolů a chtějí je třídit podle předmětu, termínu odevzdání a důležitosti.
12. Základní sledovač úkolů od Notion
Jedna z nejhorších věcí ve škole je, když učitel požádá o úkol, o kterém jste nevěděli, že má být odevzdán. Těmto momentům se dá předejít správným systémem. Základní sledovač úkolů Notion vám poskytuje tuto bezpečnostní síť. Tato šablona vám pomůže zaznamenávat úkoly podle předmětu nebo projektu, poznamenávat termíny odevzdání a sledovat svůj pokrok krok za krokem. Díky úrovním priority a jednoduchým značkám stavu můžete na první pohled vidět, co vyžaduje pozornost a co je již hotové.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte úkoly podle předmětu, projektu nebo kategorie.
- Zaznamenávejte termíny jasně, abyste se vyhnuli zmeškání termínů.
- Sledujte pokrok pomocí jednoduchých aktualizací stavu pro každý úkol.
- Přidejte priority a poznámky a přizpůsobte si svůj pracovní postup.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří chtějí jednoduchý, ale spolehlivý tracker, aby se vyhnuli překvapením na poslední chvíli.
13. Uni Dashboard od Notion
Vysoká škola často přináší mnoho výzev najednou. Je to vzrušující, ale také náročné, a právě proto je šablona Uni Dashboard nepostradatelná. Dashboard shromažďuje vše na jednom místě, takže nemáte pocit, že se točíte v kruhu.
Můžete si přehledně zkontrolovat svůj denní, týdenní nebo měsíční rozvrh a zjistit, které úkoly, události nebo hodiny vyžadují vaši pozornost.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přepínejte mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením a spravujte úkoly a termíny.
- Udržujte si poznámky z přednášek uspořádané podle předmětů a snadno je najděte v knihovně poznámek.
- Sledujte hodiny a rozvrhy, abyste vždy věděli, kde máte být.
- Pomocí nástroje pro sledování úkolů oddělte urgentní úkoly od dlouhodobých cílů.
✨ Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří se orientují v nových rozvrzích, kurzech a termínech a potřebují komplexní akademické centrum.
14. Sledování domácích úkolů od Notion
Šablona Homework Tracker vám nabízí jednoduchý způsob, jak se zbavit mentální zátěže spojené s pamatováním si domácích úkolů. S touto šablonou můžete zaznamenávat všechny domácí úkoly a filtrovat je podle třídy, termínu odevzdání nebo stavu.
Nabízí přehledné kategorie, jako například „Nezahájeno“, „Probíhá“, „Připraveno k odevzdání“ a „Odevzdáno“, takže vždy víte, jak na tom jste. Kalendářový náhled zvýrazňuje blížící se termíny, zatímco podrobná tabulka shromažďuje pokyny a poznámky z výuky na jednom snadno přístupném místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte domácí úkoly podle stavu, abyste viděli, co je ještě nevyřízené, co je v procesu nebo co je již hotové.
- Organizujte úkoly podle třídy, abyste měli jasnější přehled o pracovním vytížení.
- Pomocí podrobné tabulky udržujte pokyny a poznámky v pořádku.
- Pro lepší plánování si prohlédněte nadcházející termíny v kalendáři.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří si chtějí zaznamenávat domácí úkoly podle třídy a stavu a zároveň mít po ruce poznámky a pokyny.
15. Kalkulačka konečné známky od Notion
Jen málo okamžiků ve studentském životě je tak nervy drásajících jako sedět s kalkulačkou v ruce noc před závěrečnými zkouškami a snažit se spočítat, jakou známku potřebujete, abyste prošli kurzem nebo získali stipendium.
Šablona Notion Final Grade Calculator propojí vaše semestry, kurzy a známky do jednoho systému, který se aktualizuje v reálném čase. Můžete zaznamenávat úkoly a zkoušky, vážit je podle kreditů a automaticky sledovat výpočet svého GPA. Grafy pokroku a srovnání semestrů vám pomohou snadno pochopit, zda se zlepšujete, držíte se na stejné úrovni nebo potřebujete upravit své úsilí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automaticky vypočítávejte GPA napříč kurzy a semestry
- Zaznamenávejte úkoly, testy a projekty s váženými kredity.
- Sledujte pokrok pomocí vizuálních grafů a srovnání.
- Sledujte své akademické výsledky, abyste mohli plánovat stipendia nebo přihlášky.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří chtějí počítat známky a sledovat akademické výsledky v průběhu semestrů.
Omezení Notion
Výkon může být pomalejší, zejména u velkých databází nebo na mobilních zařízeních. Offline přístup je stále nespolehlivý.
Výkon může být pomalejší, zejména u velkých databází nebo na mobilních zařízeních. Offline přístup je stále nespolehlivý.
Recenze Notion na G2 často zdůrazňují to, co mnoho studentů a pedagogů po vyzkoušení několika šablon pociťuje: Jak stránky rostou, objevují se malé body tření, které se časem sčítají. Pokud se každý den spoléháte na šablonu Notion pro sledování úkolů, tyto problémy začnou narušovat vaši práci.
Pojďme si projít hlavní omezení aplikace Notion, abyste mohli plánovat podle toho:
- Velké pracovní prostory a rozsáhlé databáze mohou působit pomalu, zejména na mobilních zařízeních, což způsobuje, že každodenní používání sledovacích nástrojů a dashboardů není tak plynulé, jak by mělo být.
- Offline použití je omezené a vyhledávání může vynechávat výsledky, takže najít starý úkol, poznámky z hodiny nebo stránku kurzu není vždy spolehlivé, když to potřebujete rychle.
- V rámci bezplatného tarifu narazí pracovní prostor s více než jedním vlastníkem na hranici tisíce bloků a smazání obsahu tento počet nesníží, takže sdílené studijní centrum může stagnovat, pokud nezměníte členy nebo neupgradujete.
- Nastavení může být matoucí a je snadné se ztratit v úpravách rozvržení a propojených zobrazeních místo studia nebo výuky, což způsobuje, že některé šablony působí těžkopádně, než začnou pomáhat.
- Tabulky a vzorce nejsou tak výkonné jako plnohodnotné tabulky a oprávnění nemusí být dostatečně podrobná, takže komplexní známkové knihy nebo sledovače více kurzů mohou narážet na omezení.
Alternativní šablony Notion
Úkoly a skupinové projekty často trpí rozptýlením práce. Pro studenta to znamená roztříštěnost úkolů, sylabů a poznámek, které se vyskytují v několika nesouvislých nástrojích a systémech, které mezi sebou nekomunikují.
Pokud se vám líbí šablony pro sledování úkolů v Notion, ale potřebujete rychlejší výkon pro velké seznamy nebo přísnější oprávnění pro skupinovou práci, stojí za zvážení šablony ClickUp.
ClickUp nabízí první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. To znamená, že můžete studovat, dělat si poznámky, zaznamenávat pokrok, plnit úkoly a sledovat termíny, a to vše na jednom místě. Níže je uvedeno dvanáct možností ClickUp, které jsou známé, ale zároveň umožňují snadnější zvládání náročných studijních úkolů a týmových projektů.
1. Šablona úkolů pro třídu ClickUp
Šablona ClickUp Class Assignments pomáhá učitelům centralizovat sledování úkolů, termínů a známkování na jednom místě. Učitelé mohou několika kliknutími vytvářet úkoly pro každou práci, nastavovat termíny odevzdání a aktualizovat stav.
Vlastní pole ClickUp vám umožňují označovat úkoly podle typu, předmětu nebo priority. Díky několika zobrazením, jako jsou zkoušky, seminární práce a seznam podle termínu odevzdání, mohou učitelé přepínat mezi celkovým plánováním a podrobným sledováním úkolů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte úkoly pomocí vlastních stavů a polí pro hodnocení, termíny a témata.
- Pomocí několika zobrazení můžete úkoly spravovat podle typu, termínu splnění nebo fáze pokroku.
- Sdílejte aktualizace se studenty a kolegy v reálném čase pro větší transparentnost.
✨ Ideální pro: Učitele, kteří vedou více tříd a chtějí zefektivnit zadávání, sledování a hodnocení úkolů.
2. Šablona pro plánování studentských projektů ClickUp
Představte si následující situaci: právě vám byl přidělen semestrální skupinový projekt. Zpočátku se zdá být zvládnutelný, ale brzy každý pracuje jiným tempem, termíny se blíží a nikdo si není jistý, kdo je za co zodpovědný. Šablona ClickUp Student Project Planning Template pomáhá této spirále zabránit. 😌
Tato šablona rozděluje projekty na zvládnutelné úkoly, stanovuje jasné časové harmonogramy a zajišťuje hladkou spolupráci. Studenti mohou používat ClickUp Docs k brainstormingu a ClickUp Gantt Charts k mapování časových harmonogramů.
Profesoři a mentoři mohou také poskytovat zpětnou vazbu, což podporuje odpovědnost v celém týmu. Na rozdíl od tradičních nástrojů nebo statických rozvržení Notion nabízí ClickUp automatizaci, vyvažování pracovní zátěže a přehled v reálném čase, díky čemuž jsou všichni členové od začátku do konce na stejné vlně.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spolupracujte s kolegy a mentory přímo v ClickUp.
- Sledujte termíny pomocí zobrazení Gantt, Kalendář a Tabule pro úplnou přehlednost.
- Využijte automatizace a sledování pokroku, abyste dodrželi harmonogram a snížili stres.
✨ Ideální pro: Studenty pracující na skupinových projektech, kteří potřebují strukturované rozdělení úkolů a jasnou odpovědnost.
💡 Tip pro profesionály: Zeptejte se „Co se v tomto projektu změnilo tento týden?“, abyste získali přehledný souhrn nových úkolů, zpoždění a překážek. Převedete tento souhrn na úkoly, nastavte termíny a přiřaďte je, aniž byste opustili stránku. ClickUp Brain čerpá kontext z dokumentů, komentářů a stavů, takže nemusíte hledat aktualizace. Použijte jej před týdenními kontrolami, abyste omezili rozptýlení kontextu a mohli začít s jasným plánem.
3. Šablona ClickUp pro studenty
V jednu chvíli sledujete Hannah Montanu, jak žije dva životy, a v další chvíli jste studentem vysoké školy a uvědomujete si, že děláte totéž. Polovina vás si užívá nové přátele. Druhá polovina vás se stresuje kvůli projektům, termínům a zkouškám.
Šablona ClickUp Student Template vám pomůže udržet rovnováhu. Shromáždí všechny vaše roztroušené poznámky, úkoly a termíny na jednom místě, abyste mohli zvládat školu, aniž byste přišli o zábavnou stránku studentského života.
V šabloně můžete nastavit kurzy jako projekty, rozdělit úkoly na menší části a sledovat termíny v kalendáři nebo seznamu. Aktualizace pokroku vám pomohou soustředit se, zatímco připomenutí zabrání stresu na poslední chvíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte skupinové projekty pomocí úkolů a sdílených aktualizací.
- Nastavte si připomenutí, aby vás termíny nikdy nepřekvapily.
- Sledujte pokrok díky přehlednému zobrazení toho, co již bylo hotovo a co ještě zbývá udělat.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří se snaží skloubit studium a život na kampusu a chtějí mít centrální místo pro úkoly, poznámky a termíny.
4. Šablona ClickUp pro sledování pokroku studentů
Učitelé všude mají za úkol včas odhalit mezery ve znalostech, aby žádný student nezůstal pozadu, ale bez vhodných systémů může být takové řízení v takovém měřítku nemožné. Šablona ClickUp Student Progress Template byla vytvořena, aby tento problém vyřešila. Místo žonglování s papírovými poznámkami, tabulkami a neúplně aktualizovanými nástroji získávají učitelé jedno přehledné centrum, kde mohou sledovat pokrok každého studenta.
Můžete zaznamenávat výkon, sledovat docházku a dokonce dokumentovat poznatky o chování v reálném čase. Tato šablona denního záznamu činí data vizuálními a použitelnými. Díky několika zobrazením mohou pedagogové přepínat mezi celkovým výkonem třídy a individuálním pokrokem jednotlivých studentů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte individuální pokrok studentů pomocí podrobných přizpůsobených polí.
- Zjistěte, kdo potřebuje další pomoc, pomocí stavů jako „Vyžaduje pozornost“.
- Sdílejte přehledné zprávy o pokroku s rodiči a vedením školy.
- Pomocí dashboardů vizualizujte trendy výkonnosti napříč třídami.
✨ Ideální pro: Učitele a administrátory, kteří chtějí sledovat výkon jednotlivých studentů v reálném čase.
5. Šablona ClickUp pro vzdělávání studentů
Šablona ClickUp Student Education Template je určena jak pro studenty, tak pro pedagogy, kteří chtějí mít vše na jednom místě.
Zahrnuje studijní materiály, úkoly, termíny, předpoklady a dokonce i milníky, takže pokrok je sledovatelný a zvládnutelný, místo aby byl zdrcující. Díky vlastním polím pro známky, kreditní jednotky a čísla kurzů nejen vidíte, co je třeba udělat, ale také chápete, kde se nacházíte.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte studijní materiály pomocí přehledů učebních plánů a předpokladů.
- Sledujte známky, kredity a termíny pomocí vlastních polí.
- Stanovte si milníky a vizualizujte časové osy pomocí Ganttových diagramů.
- Udržujte všechny v souladu, od studentů přes učitele až po rodiče.
✨ Ideální pro: Studenty a pedagogy, kteří potřebují konzistentní rámec pro sledování učebních plánů, úkolů a milníků.
👀 Zajímavost: V některých zemích, například v Číně, mají nedávné politické reformy nazvané „Double Reduction“ za cíl omezit domácí úkoly pro mladé studenty, aby se snížil jejich stres a umožnil jim vyváženější život. Například dětem v 1. a 2. třídě bylo v rámci této politiky řečeno, že by měly mít málo nebo žádné písemné domácí úkoly.
6. Šablona tabulky ClickUp College
Většina vysokoškolských studentů se spoléhá na digitální kalendáře, aby měli svůj život pod kontrolou. Jsou vhodné pro zasílání připomínek, že dnes je termín splnění úkolu, ale to je také jejich nevýhoda. Dozvíte se to až v okamžiku, kdy už je nejvyšší čas.
Šablona College Spreadsheet Template v ClickUp vám poskytne přehled o celém semestru. Místo roztříštěných upozornění můžete na jednom místě naplánovat přihlášky, zkoušky a projekty. Je flexibilní, přizpůsobitelná a pro dlouhodobé plánování mnohem užitečnější než obyčejná kalendářová aplikace.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte a sledujte termíny pomocí seznamu, kalendáře a zobrazení požadavků.
- Organizujte úkoly, žádosti a dokumenty v jednom pracovním prostoru.
- Upřednostňujte úkoly pomocí vlastních polí, jako jsou eseje, stipendia a termíny SAT.
- Buďte vždy o krok napřed díky připomenutím, která vám pomohou připravit se s několikátýdenním předstihem.
✨ Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří hledají něco víc než jen kalendář, aby mohli plánovat přihlášky, zkoušky a projekty s ohledem na celkový kontext.
7. Šablona pro sledování projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Tracker shromažďuje vaše projekty na jednom místě, kde můžete skutečně vidět, co je třeba udělat a kdy.
Můžete přepínat mezi Ganttovými diagramy pro časové osy, seznamy pro podrobnosti a přehledy pro celkový obraz. Ještě lepší je, že můžete přiřazovat úkoly, přidávat vlastní pole pro věci jako fáze projektu nebo riziko a udržovat všechny v obraze.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte projekty v různých zobrazeních, jako jsou seznamy, Ganttovy diagramy a rozpisy úkolů podle přidělených osob.
- Organizujte úkoly pomocí vlastních polí pro fáze, časovou osu a termíny.
- Jasně rozdělte odpovědnosti a společně sledujte pokrok.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří řídí více projektů a chtějí mít přehled o termínech a pokroku.
8. Šablona ClickUp Class Notes pro vysokoškolské studenty
Znáte ten moment, kdy profesor řekne: „Toto bude v testu“, a váš mozek okamžitě zpanikaří, protože vaše poznámky jsou směsicí napůl načmáraných vět, čmáranic a skvrn od kávy? Ano, to jsme všichni zažili!
Díky šabloně Class Notes Template v ClickUp získáte jeden organizovaný prostor pro každou třídu. Můžete nastavit dokument pro každý předmět, přidat sekce pro přednášky, četbu nebo úkoly a dokonce vytvořit rychlé kontrolní seznamy.
Navíc je vše prohledávatelné, takže už žádné panické hledání pomocí klávesové zkratky „Ctrl+F“ ve 2 hodiny ráno před závěrečnými zkouškami. Můžete také sdílet své poznámky se spolužáky, brainstormovat na tabuli a sledovat klíčové body na jednom místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přidejte kontrolní seznamy pro každou přednášku, abyste mohli sledovat, co jste již probírali.
- Sdílejte poznámky se spolužáky a usnadněte si spolupráci.
- Nastavte si připomenutí, abyste si před zkouškami zopakovali poznámky.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří chtějí prohledávatelné, organizované poznámky z přednášek, které se synchronizují s úkoly a připomenutími.
9. Šablona termínů ClickUp
Šablona ClickUp Deadlines vám pomůže udržet si náskok před chaosem termínů. Získáte jasný přehled o tom, co vás čeká, co je již v procesu a co máte bezpečně za sebou.
Navíc můžete připojovat soubory, nastavovat připomenutí a dokonce si prohlížet vizuální časovou osu, abyste věděli, zda se váš týden blíží ke konci, nebo zda bude probíhat hladce. Dalším bonusem je spolupráce v reálném čase. Pokud pracujete na skupinovém projektu, všichni vidí stejné termíny a aktualizace v reálném čase.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Upřednostňujte úkoly, aby ty naléhavé nezůstaly opomenuty.
- Nastavte si připomenutí, abyste se vyhnuli stresu na poslední chvíli.
- Sdílejte aktualizace s kolegy, aby skupinové projekty probíhaly podle plánu.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří potřebují mít všechny termíny v jednom časovém plánu, aby se vyhnuli stresu na poslední chvíli.
10. Šablona kontrolního seznamu pro plánování studentů ClickUp
Šablona ClickUp Student Planning Checklist přináší koncept adaptivního plánování do studentského života. Namísto práce s roztříštěnými poznámkami nebo rigidními plány vám tento kontrolní seznam poskytuje strukturovaný, ale flexibilní rámec.
Můžete si naplánovat cíle, předvídat překážky a vytvořit záložní kroky, aby vás termíny nepřekvapily. Šablona také pomáhá studentům rozdělit velké cíle na menší, proveditelné kroky. Namísto toho, abyste „přihlášku na vysokou školu“ nebo „úspěšné absolvování semestrálních zkoušek“ brali jako jedinou nepřekonatelnou položku, šablona vám pomůže vytvořit dílčí úkoly, nastavit připomenutí a vizuálně sledovat pokrok.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si akademické a osobní cíle do praktických kontrolních seznamů.
- Zajistěte si flexibilitu termínů a vyhnete se stresu na poslední chvíli.
- Sdílejte aktualizace s rodiči, učiteli nebo mentory, abyste se mohli zodpovídat za své výsledky.
✨ Ideální pro: Studenty, kteří chtějí rozdělit své cíle na zvládnutelné kroky a zůstat zodpovědní díky jasným kontrolním seznamům.
11. Šablona plánu výuky ClickUp College
Šablona ClickUp College Lesson Plan Template poskytuje profesorům jednoduchý způsob, jak zavést strukturu do svého výukového procesu a eliminovat tak zbytečnou administrativní zátěž.
Tato šablona se vyznačuje svou flexibilitou. Můžete mapovat lekce v rámci ADDIE (Analýza, Návrh, Vývoj, Implementace a Hodnocení), vytvářet časové osy v Ganttově zobrazení nebo rychle reagovat, pokud některé téma vyžaduje více času.
Tato šablona také zajišťuje konzistenci napříč více kurzy nebo sekcemi, což je obzvláště cenné pro profesory, kteří musí zvládat velkou zátěž výuky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte a přizpůsobujte si plány lekcí podle cílů a výsledků kurzu.
- Sledujte pokrok pomocí jasných stavů, jako jsou analýza, návrh, vývoj a hodnocení.
- Ukládejte a organizujte výukové materiály, úkoly a hodnocení na jednom místě.
✨ Ideální pro: Profesory, kteří vytvářejí strukturované, opakovatelné plány lekcí s flexibilitou přizpůsobení se potřebám třídy.
12. Šablona ClickUp Syllabus
Na vysoké škole vždycky přijde ten moment, kdy se někdo zeptá: „Počkejte, kdy je pololetní zkouška?“ a polovina třídy zírá s prázdným pohledem, protože si nikdo nepamatuje, co bylo v sylabu. Právě v takových případech přichází na řadu šablona ClickUp Syllabus Template. Místo zapomenutého PDF nebo napůl přečteného e-mailu se váš sylabus stane interaktivním, dynamickým pracovním prostorem, který se vyvíjí spolu s kurzem. Šablona navíc usnadňuje škálování. Lektoři mohou stanovit cíle, termíny a zásady hodnocení a zároveň přímo odkazovat na četbu, úkoly nebo společné dokumenty.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jasně komunikujte cíle, očekávání a týdenní témata.
- Aktualizujte termíny a zdroje v reálném čase, aby vám nic neuniklo.
- Opakovaně používejte a přizpůsobujte strukturované osnovy lekcí v několika semestrech.
✨ Ideální pro: Učitele, kteří chtějí udržet sylaby dynamické a přístupné a zároveň jasně komunikovat svá očekávání.
Studujte chytřeji s ClickUp
Pokud jste se dostali až sem, už víte jednu pravdu o studentském životě: úkoly nikdy neubývají, jen se hromadí. Důležité je, jak se s nimi rozhodnete naložit.
V tom ClickUp tiše předčí ostatní. Nejenže uchovává vaše poznámky nebo ukládá vaše úkoly, ale také propojuje celý obraz. Můžete vidět své termíny, sledovat svůj pokrok a skutečně mít pocit, že máte vše pod kontrolou, místo abyste jen reagovali.
Pro studenty, kteří usilují o akademickou dokonalost, a učitele zaměřené na řízení třídy se stává dokonalým digitálním pracovním prostorem, který zůstává uživatelsky přívětivý i při rostoucím pracovním zatížení.
Můžete je použít ke zlepšení soustředění, zefektivnění rutin a udržení produktivity, takže vaše systémy skutečně zvyšují produktivitu, místo aby přidávaly tření. Postupem času se způsob, jakým plánujete, učíte se a spolupracujete, promění z roztříštěných snah v jasný a sebevědomý rytmus.
Nakonec nejde ani tak o to, přidat do své rutiny další nástroj, ale spíše o to, mít konečně jedno místo, kde dává váš akademický svět smysl.
Chcete se cítit připraveni? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp!