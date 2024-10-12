Více než 50 bezplatných šablon Notion pro poznámky, úkoly a další

Používání více nástrojů najednou – jeden pro pořizování poznámek, druhý pro brainstorming, další pro sledování úkolů a ještě další pro sdílení dokumentů – je velmi náročné. Rozptýlený přístup vede ke ztrátě informací, nedorozuměním a ztrátě času.
Právě zde přicházejí na řadu šablony Notion: pomáhají sjednotit vaše pracovní postupy na jedné platformě. 🤝
Abychom vám pomohli najít tu správnou šablonu pro vaše potřeby, níže jsme pro vás připravili odkazy na více než 50 bezplatných šablon Notion. Navíc jsme přidali bonusový seznam 10 nejlepších alternativních šablon s robustními funkcemi pro správu úkolů a přizpůsobení.
Nejprve se ale podívejme, co šablony Notion přinášejí.
Co jsou šablony Notion?
Šablony Notion jsou předem navržené nástroje, které usnadňují pořizování poznámek, sledování cílů, správu opakujících se úkolů a dokonce i organizaci projektů – jednotlivě nebo všechny dohromady – na jedné platformě.
Byly vytvořeny komunitou Notion a pokrývají mnoho aspektů a případů použití (osobní organizace a produktivita, řízení projektů, sledování návyků, plánování lekcí atd.). Pro nové uživatele Notion slouží jako výchozí bod, ze kterého mohou vytvářet své vlastní systémy a šablony.
Například šablona Content Calendar Template od Notion je ideální pro správu více kampaní obsahového marketingu a kreativních projektů. Poskytuje strukturovaný způsob plánování a rozvrhování příspěvků, s oddíly pro časové osy, nápady na obsah a data publikování, vše přehledně zobrazené v kalendářovém zobrazení – v rámci pracovního prostoru Notion.
Úkoly můžete také třídit podle stavu a priority a podle potřeby nastavovat závislosti a následné kroky. Jedná se o bezplatnou šablonu, ale Notion nabízí také placené šablony s pokročilými funkcemi pro složitější potřeby.
Abyste mohli každou šablonu Notion využít na maximum, musíte pochopit, v čem spočívá jejich účinnost pro vaše potřeby.
Co dělá šablonu Notion dobrou?
Ať už jste projektový manažer, student nebo freelancer, kvalitní šablona Notion by měla nabídnout více než jen běžné metody pořizování poznámek. Zde jsou hlavní funkce, na které byste se měli zaměřit:
- Na míru: Vyberte si šablonu, která vyhovuje vašim potřebám, například bezplatné šablony kalendáře Notion pro sledování cílů a termínů.
- Dobře strukturované: Vyberte si šablonu s logickým tokem informací, dobře definovanými sekcemi (jako jsou kategorie, podkategorie a nadpisy) a intuitivní navigací.
- Přizpůsobení: Najděte šablony, které umožňují snadnou úpravu sekcí, barev a rozvržení bez narušení celkového designu a které lze duplikovat pro různé projekty.
- Efektivita: Hledejte šablony s integrovanými databázemi, kalendáři a seznamy úkolů, abyste minimalizovali administrativní úkoly.
- Spolupráce: Ujistěte se, že šablona podporuje funkce, jako je editace v reálném čase a vlákna komentářů, které pomáhají týmům spolupracovat v reálném čase.
- Integrace: Ověřte kompatibilitu šablony s vaším stávajícím nastavením Notion, včetně funkcí, jako je automatická synchronizace s vaším kalendářem Notion.
- Responzivní design: Zkontrolujte, zda šablona funguje dobře na všech zařízeních (např. počítač, mobil, tablet) a velikostech obrazovky.
Další informace: Jak používat Notion pro řízení projektů (databáze, Ganttův diagram, časová osa, CRM)
Více než 50 bezplatných šablon Notion pro různé případy použití
Notion nabízí neustále se rozšiřující sbírku bezplatných šablon od svého týmu i externích tvůrců, díky čemuž je snadné najít nástroje pro různé potřeby. Níže jsme sestavili některé z nejoblíbenějších případů použití:
Šablony dokumentů od Notion
Šablony dokumentů od Notion obsahují univerzální sadu přizpůsobitelných rozvržení, která zjednodušují proces dokumentace pro samostatné profesionály i projektové týmy. Dokument si můžete přizpůsobit přidáním obrázků, textu, odkazů a grafů. 📊
Od poznámek z jednání a kreativních briefů až po technickou dokumentaci produktů a SWOT analýzy – Notion nabízí několik šablon dokumentů, které zefektivní vaše dokumentační pracovní postupy. Podívejme se na několik příkladů.
1. Šablona SOP pro Notion
Šablona SOP pro Notion vytváří podrobné protokoly a provozní standardy, které jsou zásadní pro úkoly a činnosti vaší společnosti v rámci různých projektů, od managementu po finance. Tyto pokyny obsahují jasné a konkrétní instrukce, které zajišťují, že všechna oddělení udržují kvalitu a dodržují předpisy.
2. Šablona marketingových dokumentů Notion
Marketingové týmy mohou použít šablonu Marketing Docs Template ke konsolidaci klíčových zdrojů, jako jsou přehledy kampaní a pokyny pro značku, na jednom místě.
3. Šablona pro analýzu konkurence Notion
Šablona Notion pro analýzu konkurence je obzvláště užitečná při hodnocení konkurenční výhody vaší firmy, srovnávání osvědčených postupů a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
4. Šablona dokumentu strategie vlivu Notion
Plánujete spolupracovat s influencerem, abyste zvýšili svůj dosah? Šablona Influencer Strategy Doc od Notion vám pomůže vypracovat komplexní plán, od porozumění zájmům cílové skupiny a nalezení influencera až po definování cílů a měření klíčových metrik.
5. Šablona mapy uživatelské cesty Notion
Nezbytnou součástí vytváření strategií zaměřených na uživatele je porozumění uživatelským zkušenostem. Šablona User Journey Map od Notion vám umožní identifikovat problémy zákazníků v různých kontaktních bodech a získat cenné informace.
6. Šablona procesu onboardingu zákazníků Notion
Aby noví uživatelé mohli rychle začít používat vaše produkty a služby, můžete použít šablonu Customer Onboarding Process Flow Template, která shromažďuje ukázky, průvodce, často kladené otázky a další informace na jednom místě. Díky informacím o problémech a osobnostech můžete poskytovat personalizované školení a podporu a zvýšit zapojení uživatelů.
7. Šablona Notion Retrospective
Po dokončení projektu vám šablona Retrospektiva od Notion pomůže shromáždit klíčové poznatky a vytvořit plán pro budoucnost.
8. Šablona pro hodnocení výkonu Notion
Šablona pro hodnocení výkonu umožňuje manažerům vyhodnotit individuální příspěvky a pokrok v rámci týmu a sdílet podrobnou zpětnou vazbu.
9. Šablona RFP pro agenturu Notion
Šablona Agentura RFP od Notion jasně definuje rozsah projektu a cíle pro dokumentaci specifickou pro nabídky, čímž zefektivňuje komunikaci mezi interními a externími zúčastněnými stranami.
10. Šablona Notion AI pro shrnutí schůzek
Šablona AI Meeting Summaries od Notion je nástroj založený na umělé inteligenci, který shrnuje poznámky z jednání, programy, akční body atd. a ukládá všechny relevantní informace na jednom místě pro snadný přístup.
Šablony projektů od Notion
Hledáte strukturovaný způsob, jak spravovat své kampaně, trychtýře nebo pipeline?
Šablony projektů od Notion nabízejí různé rozvržení pro týmy i jednotlivce, které jim pomohou organizovat a realizovat projekty. Využijte funkci přiřazování úkolů k delegování práce a vytvořte dashboard, který zajistí soulad mezi všemi zúčastněnými stranami.
1. Šablona projektu Notion
Pro úvodní schůzku k projektu poskytuje šablona Project Charter Template rámec pro definování rozsahu a cílů, stanovení časového harmonogramu a přidělení zdrojů.
2. Šablona plánu vývoje Notion
Udržujte mezifunkční týmy v souladu pomocí šablony Design Roadmap Template. Díky přizpůsobeným filtrům a zobrazením získáte přehled o více projektech nebo podrobné informace o každém úkolu.
3. Šablona multi-produktového plánu Notion Rippling
Šablona Multi-Product Roadmap od Rippling pomáhá snadno sledovat více projektů díky funkcím, jako je sekvencování úkolů a mapování závislostí v Ganttově diagramu.
4. Šablona Notion pro sledování cílů a klíčových výsledků
Šablona pro sledování cílů a klíčových výsledků vám umožňuje vytvářet a aktualizovat každý OKR s důležitými informacemi, jako je stav, vlastník, priorita a časový plán. To pomáhá jasně definovat odpovědnosti a udržuje týmy v souladu a soustředěné na celkové cíle.
5. Šablona Notion pro sledování zpětné vazby
Díky propojeným databázím šablona Feedback Tracker Template od Notion překlenuje propast mezi zákazníky a týmy vývojářů produktů. Pomáhá inženýrům řešení získat podrobné informace o výkonu produktů a zlepšit jejich použitelnost.
6. Šablona Notion Marketing Vendor Hub
Při spolupráci s více dodavateli použijte šablonu Marketing Vendor Hub Template, abyste konsolidovali dokumentaci a komunikaci na jednom místě.
7. Šablona Notion pro hlášení chyby
Optimalizujte pracovní postupy pro sledování chyb od začátku do konce, od hlášení až po řešení, pomocí šablony Report a Bug Template od Notion. Šablona také poskytuje databázi pro vedení protokolů a sledování oprav.
8. Šablona CRM pro partnerství Notion
Zefektivněte pracovní postupy v oblasti řízení vztahů s partnery pomocí šablony Partnerships CRM Template od Notion. Kategorizujte partnery podle odvětví, regionu atd. a spravujte vše z vyhrazeného portálu.
9. Šablona Notion pro plánování sociálních médií
Chcete posílit svou přítomnost na sociálních médiích? Použijte šablonu Social Media Planner od Notion k publikování aktuálního a konzistentního obsahu napříč platformami. Vizualizujte různé fáze, od vzniku nápadu až po publikování, na tabuli ve stylu Kanban pro efektivní plánování.
10. Šablona Notion pro sledování uchazečů
Nabíráte zaměstnance na více pozic? Použijte šablonu Applicant Tracker od Notion k monitorování postupu uchazečů v různých fázích náboru. Přepínejte mezi různými zobrazeními a analyzujte celý náborový proces na první pohled nebo získejte podrobnosti o jednotlivých uchazečích.
Číst více: Jak vytvořit formulář v Notion
Šablony Wiki od Notion
Kategorie Šablony Wiki od Notion obsahuje některé z nejlepších šablon Notion, které vám pomohou udržet pořádek. Nabízejí intuitivní způsob, jak centralizovat vaše znalosti a proměnit změť dokumentů v přehledně strukturované centrum informací.
Tyto bezplatné šablony Notion jsou ideální pro vytváření znalostních bází a pracovních pokynů. Můžete snadno aktualizovat obsah, přizpůsobit rozložení a propojit související stránky. Díky úpravám v reálném čase mohou také přispívat členové týmu a zajistit, aby informace zůstaly aktuální a přístupné všem.
1. Šablona základního zaměstnaneckého manuálu Notion
Šablona základního zaměstnaneckého manuálu pokrývá chování na pracovišti, výhody, dress code a bezpečnostní předpisy a zajišťuje, že všichni zaměstnanci rozumí a dodržují firemní politiky a postupy.
2. Šablona Notion Sales Wiki
Vytvořte centralizované úložiště prodejních zdrojů, jako jsou battle cards, skripty a šablony e-mailů, pomocí šablony Sales Wiki Template od Notion, abyste měli snadný přístup k důležitým informacím.
3. Šablona Notion Engineering Wiki
Vytvořte jediný zdroj informací pro vaše technické týmy pomocí šablony Engineering Wiki Template od Notion. Díky dokumentaci procesů a osvědčených postupů pomáhá tato šablona také při zaškolování nových zaměstnanců a umožňuje jim snadno a rychle se zapracovat.
4. Šablona adresáře týmu Notion
Šablona Team Directory Template od Notion pomáhá ukládat a organizovat všechny informace týkající se zaměstnanců v snadno přístupném úložišti. Kromě zjednodušení správy pracovní síly usnadňuje členům týmu vzájemnou komunikaci, čímž podporuje kulturu spolupráce a vzájemné podpory.
5. Šablona vize a strategie Notion
Dobře definované prohlášení o vizi je nezbytné pro udržení souladu strategického plánování a rozhodování s cíli organizace. Šablona Vize a strategie od Notion je nástroj, který zaměstnancům poskytuje úplnou jasnost ohledně hodnot a ambicí společnosti, ukazatelů pokroku a metrik úspěchu.
6. Šablona kalendáře událostí Notion
Od rodinných dnů a talentových soutěží po slavnostní předávání cen a offshore akce – existuje několik událostí, na kterých můžete pracovat. Použijte šablonu kalendáře událostí od Notion, která vám pomůže informovat váš tým o podrobnostech události a přidat další informace, jako jsou sponzoři, místo konání, odkazy, obrázky a další, abyste podpořili účast.
7. Šablona průvodce pohovorem Notion
Pohovory mohou být stresující. Uklidněte uchazeče tím, že jim pomůžete pochopit proces, co mohou očekávat, podrobnosti popisu práce, různé fáze pohovoru a zdroje společnosti, které jim pomohou s přípravou na pohovor, pomocí šablony Interview Guide Template od Notion.
8. Šablona seznamu médií Notion
Sledujte, co se o vaší společnosti říká na různých kanálech, pomocí šablony Media List Template od Notion. Použijte dvě propojené databáze k mapování mediálního pokrytí s reportéry a platformami.
9. Šablona tiskové sady Notion
Vytvořte předem připravenou sadu brandingových a vizuálních materiálů, informací o vedení společnosti, novinek o uvedení produktů na trh, fúzích atd. a mediálního pokrytí pomocí šablony Press Kit od Notion. Díky snadno použitelnému rozhraní je přidávání a sdílení informací s veřejností jednoduché a rychlé.
10. Šablona interních často kladených dotazů Notion
Podpořte transparentnost a důvěru v rámci organizace pomocí šablony Notion Internal FAQs Template, která zaměstnancům umožňuje klást otázky týkající se politik, benefitů a dalších témat v centralizované znalostní bázi pro celou společnost.
💡Tip pro profesionály: Použijte wiki software k centralizaci informací na úrovni organizace a projektu pro zaměstnance a k vytvoření podrobných produktových manuálů pro koncové uživatele.
Šablony pro práci od Notion
Šablony Notion pro práci jsou k dispozici v nejrůznějších podobách a formách. Můžete je použít ke správě osobního blogu, sledování osobních financí nebo k realizaci svého podnikatelského nápadu od počátku až po jeho zavedení.
Podívejme se na některé z nejlepších pracovních šablon s přizpůsobivými rozvrženími, které vyhovují různým potřebám.
1. Šablona Notion pro agilní řízení projektů
Chcete detailní přehled o činnostech probíhajících v různých fázích projektu vývoje softwaru? Šablona Agile Project Management Template od Notion vám a vašemu týmu umožňuje vizualizovat sprinty na tabulkách Scrum a Kanban, abyste lépe porozuměli časovým osám a závislostem.
Bonus: Šablony Notion pro řízení projektů!
2. Šablona Notion Business Starter Kit
Šablona Business Starter Kit je digitální velín pro správu obchodních operací napříč odděleními. Díky vyhrazeným sekcím pro údaje o zákaznících, kalendáře sociálních médií, interní dokumenty a sledování úkolů propojuje interní pracovní postupy a zvyšuje jejich efektivitu.
3. Šablona projektu a úkolů Notion
Díky zobrazení časové osy, kalendáře a Kanban tabule vám šablona Project & Tasks Template od Notion poskytuje podrobný rozpis časových os, odpovědností a závislostí pro všechny úkoly projektu.
4. Šablona Notion pro zaškolení nových zaměstnanců
Šablona Notion pro zaškolování nových zaměstnanců pomáhá zefektivnit proces zaškolování nových zaměstnanců. Informace o zaměstnancích se přidávají do karet s popisky pro snadnou kategorizaci. Můžete také přepínat mezi zobrazeními a zobrazit informace pro konkrétní oddělení nebo stav zaškolování.
5. Šablona Notion Sales Pipeline s automatizacemi
Šablona Sales Pipeline with Automations Template od Notion, založená na automatizaci databáze, umožňuje sledovat v reálném čase potenciální zákazníky, jak procházejí různými fázemi konverze. Pomocí přizpůsobené automatizace v této šabloně můžete také automatizovat akce, jako je přesun úkolů mezi fázemi.
6. Šablona portfolia Notion Design
Šablona Design Portfolio Template vám pomůže sestavit vaše nejlepší práce do digitálního portfolia, které můžete sdílet s potenciálními klienty pouhým kliknutím na tlačítko. K každému návrhu můžete také přidat podrobné poznámky, které poskytnou více informací o jeho účelu a procesu vývoje.
7. Šablona Notion Sales CRM
Pokud hledáte jednoduchou a přehlednou šablonu pro sledování potenciálních zákazníků a správu zákaznických dat, je pro vás šablona Sales CRM od Notion tou pravou volbou. Díky snadno použitelnému rozhraní vám umožňuje přidávat podrobné poznámky k interakcím v různých kontaktních bodech a přidávat vlastní štítky pro klasifikaci a prioritizaci potenciálních zákazníků.
8. Šablona moodboardu pro návrh Notion
Hledáte kreativní inspiraci? Vytvořte koláž barev a textur v šabloně Simple Design Moodboard Template od Notion, abyste objevili nové nápady a nastavili tón pro svůj další designový projekt.
9. Šablona redakčního kalendáře Notion
Vytvořte si vlastní platformu pro správu obsahu a vizualizujte pracovní postupy pomocí šablony redakčního kalendáře Notion. Můžete vytvářet a přidělovat úkoly, plánovat termíny publikování, kategorizovat obsah podle typu, sledovat pokrok a koordinovat se s kolegy z jednoho místa.
10. Šablona domovské stránky online kurzu Notion
Šablona domovské stránky online kurzu Notion pomáhá navrhovat profesionální domovské stránky pro online kurzy a školicí materiály pro zaměstnance. Můžete ji použít k zobrazení klíčových informací, jako je rozvrh, délka trvání, úroveň obtížnosti, cíle učení a další.
Ať už se potýkáte s více termíny nebo koordinujete práci týmu, tyto šablony poskytují strukturovaný systém, který pomáhá udržet všechny (a všechno) na správné cestě. V Notion můžete také vytvářet Ganttovy diagramy, abyste mohli efektivněji shromažďovat a vizualizovat data.
Osobní šablony od Notion
Nyní, když máme práci zařazenou, pojďme se podívat na některé osobní (životní) šablony od Notion, které vám pomohou udržet pořádek ve vašem každodenním životě. Pokrývají vše od správy rozpočtu a plánování jídel až po praktické seznamy úkolů a sledování návyků.
1. Šablona seznamu četby Notion
Chcete ukládat přečtené a knihy, články, blogové příspěvky, zpravodaje atd., které chcete přečíst, na jednom místě? Stáhněte si šablonu Seznamu čtení a vytvořte si seznam knih, které chcete přečíst.
2. Šablona žádosti o zaměstnání Notion
Pomocí šablony Job Application Tracker můžete sledovat své žádosti o zaměstnání a plánovat včasné následné kroky s personalisty.
3. Šablona Notion pro plánování cest
Ať už se jedná o letenky, rezervace hotelů nebo itinerář cesty, šablona Travel Planner vám pomůže uchovat všechny vaše cestovní dokumenty na jednom místě.
4. Šablona Notion pro sledování osobních financí
Šablona Personal Finance Tracker od Notion, jejíž jádrem je automatizace databáze, vám usnadní správu financí tím, že automaticky aktualizuje dashboard při přidání nových příjmů nebo výdajů.
5. Šablona deníku Notion
Potřebujete univerzální osobní deník? Použijte šablonu deníku Notion k zaznamenávání událostí s datovanými záznamy organizovanými podle značek. Pomáhá podporovat osobní a profesní růst tím, že zjednodušuje sledování návyků a cílů.
6. Šablona Notion pro plánování jídel a nákupní seznam
Hledáte nástroj, který vám usnadní plánování jídel? Zde je šablona pro plánování jídel a nákupní seznam v Notion, která vám pomůže organizovat týdenní jídla, přidávat oblíbené recepty a připravovat nákupní seznam.
7. Šablona jednoduchého týdenního seznamu úkolů Notion
Získejte jasný přehled o svých nejdůležitějších úkolech na tento týden díky šabloně jednoduchého týdenního seznamu úkolů. S jasným plánem můžete efektivně stanovovat priority své práce.
8. Šablona Notion Můj kalendář
Vytvořte si personalizovaný kalendář pomocí šablony My Calendar Template od Notion a už nikdy nezapomenete na důležitou schůzku nebo narozeniny svých blízkých! 🎂
9. Šablona správce záložek Notion
Udržujte své internetové nálezy po ruce tím, že uložíte důležité stránky jako záložky, odešlete je do své doručené pošty a roztřídíte je podle typu pomocí šablony Správce záložek.
10. Šablona profesionálního životopisu Notion
Vynikněte na trhu práce vytvořením strukturovaného životopisu, který personalistům okamžitě přiblíží všechny vaše zkušenosti, kvalifikace a úspěchy, a to pomocí šablony profesionálního životopisu od Notion.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu denního plánovače, abyste si uspořádali rozvrh podle důležitých úkolů a snížili chaos v rušných dnech.
Bezplatné šablony Notion jsou skvělými nástroji, které vám pomohou na cestě k organizaci a produktivitě. Pokud však hledáte šablony pracovních postupů s pokročilými funkcemi nebo většími možnostmi přizpůsobení, narazíte u Notion na určité limity.
Omezení Notion
Používáte bezplatnou obchodní šablonu Notion k organizaci svých úkolů a týmů? Nebo bezplatnou osobní šablonu k zefektivnění svých rutin? Podívejte se na nedostatky těchto předem navržených rozvržení níže:
- Omezené integrace: Bezplatné šablony Notion mají méně možností integrace s nástroji třetích stran, což ztěžuje plynulý pracovní postup a synchronizaci dat.
- Omezení přizpůsobení: Pokročilé funkce jsou většinou dostupné pouze v placených šablonách, což omezuje přístup k rozsáhlejšímu přizpůsobení.
- Omezení souborů: Bezplatné šablony Notion mají omezení velikosti a množství nahraných souborů, což je nepříjemné, pokud pracujete s velkými soubory nebo rozsáhlou sadou dokumentů.
- Základní týmová spolupráce: Funkce pro týmovou spolupráci a oprávnění jsou v bezplatných šablonách základní, takže se méně hodí pro větší týmy nebo složité projekty.
Tato omezení mohou mít vliv na to, jak dobře bezplatné šablony Notion zvládají jemné nuance pracovních postupů.
Podívejme se na alternativu Notion, která je navržena tak, aby zvýšila efektivitu složitých projektů a procesů.
Alternativní šablony Notion
Pokud hledáte možnost spravovat pokročilejší úkoly, ClickUp může být dobrou volbou.
Jedná se o efektivní platformu pro správu projektů, která nabízí řadu šablon pro různé potřeby v oblasti produktivity, ať už spravujete úkoly, projekty nebo osobní cíle.
Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy, časové osy a závislosti úkolů, předem navržené rozvržení usnadňují správu týmové spolupráce, plánování projektů, správu dokumentů a další.
Šablony pro osobní produktivitu navíc obsahují podrobné přehledy pro sledování všeho od klíčových ukazatelů výkonnosti až po osobní cíle. Prozkoumejte níže náš výběr deseti nejlepších bezplatných a plně přizpůsobitelných šablon, které vám pomohou zefektivnit vaše pracovní postupy.
1. Šablona ClickUp Team Docs
Šablona ClickUp Team Docs je navržena tak, aby zlepšila týmovou práci. S touto šablonou můžete zaznamenávat poznámky, rozhodnutí a úkoly z vašich schůzek na jednom místě. ClickUp Whiteboards pomáhá vizualizovat nápady, zatímco editace v reálném čase umožňuje společné brainstormingy a plánování.
Šablona vám také umožňuje vytvořit týmovou wiki, která informuje všechny o organizační hierarchii, vizi společnosti a dalších záležitostech.
Navíc obsahuje sekce pro zaznamenávání milníků projektu. Tyto šablony můžete propojit s dalšími stránkami ClickUp (například s nástrojem pro sledování rozpočtu), aby byly všechny vaše informace přehledně uspořádané a po ruce.
Ideální pro: Vedoucí týmů, kteří chtějí vytvořit centralizovanou wiki pro své konkrétní týmy.
💡Tip pro profesionály: Abyste měli jistotu, že vaše nápady budou efektivně zaznamenány, vyberte si správnou aplikaci pro pořizování poznámek. Podívejte se na naši recenzi 10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek, abyste mohli zhodnotit svůj současný nástroj nebo najít nový.
2. Šablona dokumentace projektu ClickUp
Hledáte lepší organizaci pracovních postupů ve vašem projektu? Šablona dokumentace projektu ClickUp vám s tím pomůže. Předem navržený rámec zachycuje všechny aspekty vašeho projektu – od vytvoření přehledu a stanovení cílů až po přidělování úkolů a sledování pokroku – v jediném prostoru.
Můžete nastínit rozsah projektu a plán řízení a zdokumentovat plánované milníky, rozpočty a rizika. Šablona podporuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím funkcí, jako jsou značky úkolů a přiřazené komentáře, což pomáhá vašemu týmu pracovat na projektu společně.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí vytvořit jasný projektový plán a dokumentaci.
3. Šablona ClickUp Wiki
Wiki je jako elektronická knihovna pro váš tým. Šablona ClickUp Wiki vám pomůže vytvořit a spravovat tyto znalostní báze.
Nabízí přizpůsobitelný rámec pro organizaci informací s možností podstránek a flexibilních rozvržení, které vyhovují vašim potřebám.
Šablona kombinuje wiki dokumentaci s funkcemi pro správu úkolů, což vám umožňuje propojit wiki stránky s úkoly, nastavit připomenutí a sledovat pokrok. Tím zajistíte, že vaše dokumentace zůstane relevantní pro probíhající projekty.
Navíc podporuje interní propojení na související wiki stránky a vkládání dokumentů, obrázků a dalších médií, čímž vytváří bohatý a propojený repozitář.
Ideální pro: Projektové wiki nebo týmové wiki, podle vašich potřeb.
4. Šablona ClickUp Company Wiki
Specializovaná verze šablony Wiki, šablona ClickUp Company Wiki, se zaměřuje na shromažďování informací z celé společnosti. Poskytuje jednotné centrum pro dokumentaci obchodních hodnot, organizačních schémat a firemních politik, což vašim zaměstnancům usnadňuje udržovat si přehled.
Díky své hierarchické struktuře podporuje šablona podstránky pro různé oblasti, jako jsou firemní zpravodaje, personální politiky a zdroje pro vzdělávání a rozvoj. Integrovaná funkce vyhledávání vám pomůže rychle najít konkrétní podrobnosti.
Můžete dokonce přidat vizuální prvky, jako jsou tabulky, grafy a formuláře, abyste mohli odpovídat na dotazy zaměstnanců.
Ideální pro: HR týmy, které vytvářejí komplexní dokumentaci týkající se firemních politik.
💡Tip pro profesionály: Využijte neuronovou síť ClickUp Brain, jednoho z nejlepších nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, k psaní, úpravám a formátování obsahu pro vaše wiki stránky. Pokud vám dojdou nápady, spusťte prompt a během několika sekund budete mít připravený první návrh.
5. Šablona poznámek ze schůzek ClickUp
Šablona ClickUp Meeting Notes Template usnadňuje zaznamenávání a organizování klíčových detailů schůzek na jednom centrálním místě. Obsahuje sekce pro zaznamenávání důležitých úkolů a bodů k diskusi, což vám pomůže udržet přehled o tom, co bylo projednáno a co je třeba dále řešit.
Můžete vytvářet a přiřazovat následné úkoly přímo v šabloně pomocí označení účastníků a nastavení priorit, aby se mohli soustředit na to nejdůležitější.
Šablona obsahuje také speciální sekci „Shrnutí schůzky“ s přehledem klíčových bodů generovaným umělou inteligencí, díky čemuž nemusíte procházet celý zápis.
Ideální pro: Zaznamenávání rychlých poznámek z týmových schůzek, schůzek s klienty atd.
6. Šablona poznámky k projektu ClickUp
Šablona ClickUp Project Note Template, přizpůsobená pro dokumentaci konkrétních projektů, vám pomůže pořizovat podrobné poznámky k jakémukoli projektu. Díky přizpůsobitelným polím můžete organizovat vše od rozsahu projektu a zadání až po finální kontrolu.
Můžete také nastínit doporučené osvědčené postupy a milníky spolu s jejich předpokládaným dopadem na projekt. Díky tomu bude vaše dokumentace komplexní a směrová.
Pro snadný přístup můžete přímo propojit zdroje projektu, jako jsou soubory, dokumenty a úkoly, se šablonou. Šablona také obsahuje systém značek, který vám pomůže třídit všechny úkoly podle priorit a fází projektu. A díky historii verzí můžete snadno sledovat změny a vidět, jak se vaše plány vyvíjely v průběhu času.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají robustní šablony pro dokumentaci projektů.
7. Šablona ClickUp pro osobní produktivitu
Šablona ClickUp Personal Productivity Template, navržená pro individuální použití, vám pomůže spravovat vaše osobní úkoly a cíle. Obsahuje seznamy úkolů, sledování cílů a monitorování pokroku, aby vám pomohla udržet pořádek a soustředění.
Přiřaďte svým úkolům široké kategorie (například „Naučit se“, „Koupit“ nebo „Kontaktovat“) a poté je rozdělte na menší podúkoly. Můžete dokonce přidat přizpůsobitelné úrovně – urgentní, vysoká, normální a nízká – abyste měli jistotu, že se v daném okamžiku věnujete správnému úkolu.
Pomocí integrované nástěnky vizí si můžete prohlédnout svůj plán produktivity (můžete importovat data z externích nástrojů, jako jsou Figma a Google Workspace). Šablona také obsahuje funkci deníku, která vám umožňuje přidávat poznámky, zvýrazňovat záznamy a přeměňovat jakýkoli text na úkoly.
Ideální pro: Každého, kdo chce zvýšit svou osobní produktivitu a dosáhnout svých cílů.
8. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Šablona ClickUp Weekly Planner je navržena tak, aby vám pomohla udržet týden organizovaný a efektivní. Plánovač si můžete přizpůsobit pro denní, týdenní nebo měsíční zobrazení podle svých potřeb.
Šablona kombinuje prvky diáře a kalendáře, pomáhá vám sledovat úkoly, udržovat odpovědnost a dokonce zaznamenávat minulé aktivity. Poznámky si zapište na lepící papírky a připevněte je na svůj plánovač, nebo přidejte fotografie, abyste jej ještě více přizpůsobili svým potřebám.
Přehledná šablona bílé tabule vám poskytne rychlý přehled všech vašich úkolů a schůzek. Usnadňuje rozložení úkolů do jednotlivých dnů a pomáhá vám vyvážit pracovní zátěž v průběhu týdne.
Ideální pro: Freelancery a podnikatele, kteří potřebují plánovat své týdny dopředu.
9. Šablona plánovače projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Planner pomáhá s podrobným plánováním projektů. Slouží jako živý dokument, který sleduje rozsah vašeho projektu, komunikuje očekávání a spravuje harmonogramy. Dokumentuje také plánovací předpoklady a rozhodnutí, aby byly všechny zúčastněné strany v souladu.
S tímto rozvržením můžete nastavit závislosti úkolů, abyste zajistili, že podúkoly budou dokončeny ve správném pořadí. Vestavěné vzorce sledují délku trvání projektu a rozpočet, což vám pomáhá činit informovaná rozhodnutí.
Ideální pro: Projektové týmy, které chtějí vytvořit strukturovaný přístup k vymezování rozsahu a plánování svých projektů.
10. Šablona znalostní báze ClickUp
Šablona ClickUp Knowledge Base vám pomůže vytvořit online centrum nápovědy vaší společnosti. Vytvořte dobře strukturovanou a přístupnou knihovnu základních dokumentů a zdrojů, od často kladených dotazů a průvodců řešením problémů až po videonávody a firemní zásady.
Kategorizujte a označujte obsah, aby zaměstnanci mohli rychle najít to, co potřebují. Můžete také použít duplikované vlastní stránky, abyste zajistili konzistenci ve všech článcích znalostní báze.
Ideální pro: Manažery znalostí a týmy HR, kteří budují centralizovaná úložiště
Spravujte své pracovní postupy lépe s ClickUp
Ať už brainstormujete nad projektem, který vás baví, nebo dohlížíte na obchodní kampaň, ať už pracujete sami nebo v týmu, šablony produktivity ClickUp nabízejí řadu možností, které vyhoví vašim jedinečným potřebám.
Notion je sice skvělý, ale šablony ClickUp nabízejí specifické pokročilé funkce a vyšší úroveň přizpůsobení, díky čemuž budou vaše procesy organizované a efektivní.
A to nejlepší? Tyto šablony můžete využívat zcela zdarma. 💸
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte efektivnější způsob, jak mít svou práci pod kontrolou.