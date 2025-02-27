Více než 15 bezplatných šablon pro správu projektů Notion pro každý typ projektu

Je pondělní ráno a váš tým se shromáždil kolem konferenčního stolu a snaží se dohodnout na prioritách pro tento týden. Termíny se blíží, úkoly se hromadí a komunikace připomíná zamotanou síť.
Ať už koordinujete rozsáhlý projekt s více zúčastněnými stranami nebo spravujete priority každodenních úkolů, správné nástroje mohou znamenat velký rozdíl. Díky spoustě bezplatných šablon pro správu projektů nabízí Notion flexibilní a strukturované řešení pro správu projektů.
Podívejme se, jak můžete pomocí šablon Notion vyřešit problémy s řízením projektů a zlepšit jejich výsledky.
Co jsou šablony pro správu projektů Notion?
Šablony pro správu projektů Notion jsou předem navržené rámce, které pomáhají organizovat plánování, provádění a sledování projektů. Poskytují strukturované rozvržení pro zaznamenávání úkolů, časových os, zdrojů a rolí týmu, což projektovým manažerům a týmům usnadňuje vizualizaci jejich práce a efektivní spolupráci.
Šablony pro správu projektů v Notion nabízejí standardizované formáty, které šetří čas a snižují počet chyb. Umožní vám soustředit se na důležité projektové činnosti, místo abyste je museli dokumentovat od nuly. Navíc je můžete přizpůsobit různým typům projektů a metodikám, jako jsou Agile, Waterfall nebo Kanban.
Co dělá šablonu pro správu projektů Notion dobrou?
Dobrá šablona pro správu projektů Notion by měla být přehledná, přizpůsobitelná, efektivní a snadno použitelná. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Přehlednost a organizace: Úkoly, termíny a odpovědnosti by měly být snadno viditelné.
- Přizpůsobitelnost: Měla by se přizpůsobovat měnícím se potřebám projektu a umožňovat úpravy v závislosti na vývoji projektu.
- Efektivita: Mělo by to pomoci ušetřit čas automatizací nebo zjednodušením správy a sledování úkolů.
- Snadné použití: Šablona by měla být intuitivní a vyžadovat minimální zaškolení členů týmu.
- Základní funkce: Musí obsahovat seznamy úkolů, časové osy a sledování pokroku pro hladký průběh projektu.
- Snadná integrace: Kompatibilita s dalšími nástroji pro spolupráci může zlepšit týmovou práci a komunikaci.
15 bezplatných šablon pro správu projektů v Notion
Podívejte se na tuto sbírku 15 bezplatných šablon pro správu projektů v Notion, které vám usnadní práci. Ať už používáte jakoukoli metodiku správy projektů, tyto šablony jsou navrženy tak, aby zlepšily způsob, jakým organizujete úkoly a sledujete pokrok.
Každá z níže uvedených šablon pro správu projektů Notion má specifické zaměření a je ideální pro určité účely nebo týmy. Čtěte dál a dozvíte se více.
1. Notion Issue Tracker
Šablona Notion Issue Tracker je určena pro týmy vývojářů softwaru, které chtějí strukturovaný způsob správy a řešení problémů v rámci projektů.
Pomáhá sledovat chyby, požadavky na funkce a opakující se úkoly, prioritizovat backlog a organizovat úkoly do sprintů. Lze jej také propojit s dalšími nástroji, jako jsou GitHub, Figma, Slack a další.
✨ Ideální pro: Sledování chyb technickými týmy, produktovými manažery a agilními týmy.
2. Šablona produktového plánu Notion
Šablona Notion Product Roadmap Template je komplexní nástroj navržený tak, aby pomáhal týmům efektivně spravovat celý životní cyklus produktu. Umožňuje týmům sledovat nápady na produkty, klíčové funkce a pokrok ve vývoji od konceptu až po uvedení na trh.
Šablona produktového plánu je určena pro agilní vývoj plánu, zaznamenává vše od obecné produktové strategie až po podrobné plány funkcí. Tuto bezplatnou šablonu Notion můžete použít k vizualizaci svého plánu vydání a strategické mapy. Zajišťuje sladění produktových plánů a mapování cílů napříč týmy.
✨ Ideální pro: Agilní vývoj roadmapy
3. Šablona Notion Sales CRM
Šablona Notion Sales CRM je určena pro firmy, které potřebují jednoduchý a efektivní systém pro správu potenciálních zákazníků a vztahů se zákazníky.
Jeho cílem je být lehkou alternativou k tradičnímu CRM softwaru. Nabízí přehledné a přizpůsobitelné rozhraní pro sledování potenciálních zákazníků, organizaci prodejních kanálů a dokumentaci kontaktních bodů.
✨ Ideální pro: CRM pro prodejní týmy, freelancery a majitele malých podniků
Přečtěte si také: Jak vytvořit dashboard v Notion
4. Šablona Notion Business Starter Kit
Šablona Notion Business Starter Kit poskytuje komplexní řešení pro efektivní správu obchodních operací. Je ideální pro ty, kteří hledají komplexní nástroj pro sledování cílů, správu klientů a zlepšení interních pracovních postupů.
Tato šablona je vhodná pro firmy, které hledají dokonalé systémy produktivity pro zlepšení týmové spolupráce, udržení organizace a dosažení strategických cílů.
✨ Ideální pro: Řízení provozu pro podnikatele a zakladatele startupů
5. Šablona datové místnosti pro startupy Notion
Šablona Notion Startup Data Room je určena pro zakladatele startupů a podnikatele, kteří se připravují na získávání finančních prostředků a potřebují centralizovaný, organizovaný prostor pro ukládání důležitých obchodních dokumentů a dat.
Poskytuje potenciálním investorům jasný a podrobný přehled o jejich obchodních operacích, finančních výsledcích a strategických plánech.
✨ Ideální pro: Fundraising pro startupy
6. Šablona Notion pro plánování sociálních médií
Šablona Notion Social Media Planner je určena pro správce sociálních médií a majitele malých podniků, kteří potřebují organizovaný systém pro plánování, rozvrhování a sledování projektů souvisejících s jejich obsahem na sociálních médiích.
Je ideální pro jednotlivce nebo týmy, které chtějí udržovat konzistentní plán publikování na různých platformách, optimalizovat svou strategii na sociálních médiích a posílit svou online přítomnost.
✨ Ideální pro: Správa obsahu sociálních médií pro malé podniky
7. Šablona projektů a úkolů Notion
Šablona Notion Projects and Tasks Template je ideální pro projektové manažery, vedoucí týmů a mezifunkční týmy, které potřebují flexibilní a komplexní systém pro správu projektů jakéhokoli rozsahu.
Hodí se pro týmy v různých odvětvích, od vývoje softwaru po marketing. Umožňuje jim sledovat projekty, úkoly a milníky v různých zobrazeních, jako jsou časové osy, Kanban tabule nebo kalendáře.
✨ Ideální pro: Flexibilní a komplexní řízení projektů
8. Šablona jednoduchého plánu Notion
Šablona Notion Simple Roadmap Template nabízí jednoduchý způsob sledování a organizace projektové práce. Je vhodná pro týmy pracující v agilním prostředí, kterým umožňuje řídit projekty podle epik, sprintů, úkolů a chyb.
Tato šablona je ideální pro produktové manažery, technické týmy a vedoucí projektů, kteří potřebují více pohledů na svou projektovou databázi, například sledování podle stavu, technika nebo produktového manažera.
✨ Ideální pro: Jednoduché řízení projektů
9. Šablona pro výzkum uživatelů Notion
UX výzkumníci, produktoví manažeři a designérské týmy, kteří potřebují organizovaný způsob plánování, sledování a správy svých aktivit v oblasti uživatelského výzkumu, mohou využít šablonu Notion User Research Template.
Je ideální pro týmy provádějící rozhovory, průzkumy nebo testy použitelnosti. Umožňuje jim sledovat průběh výzkumných úkolů, zaznamenávat zjištění a udržovat si jasný přehled o stavu výzkumu.
✨ Ideální pro: UX výzkum
💡Tip pro profesionály: Můžete využít formuláře Notion k shromažďování zpětné vazby od uživatelů o tom, které funkce považují za nejužitečnější nebo jaké další funkce by si přáli.
10. Šablona Notion pro plánovací schůzky sprintu
Šablona Notion Sprint Planning Meetings Template je vhodná pro týmy, které chtějí zlepšit svůj proces plánování sprintů tím, že snadno vytvářejí záznamy o schůzkách, kontrolují minulé sprinty a plánují ty nadcházející.
Je ideální pro agilní týmy, Scrum Mastery a projektové manažery, kteří potřebují strukturovaný a efektivní nástroj pro plánování a organizaci svých sprintových schůzek.
✨ Ideální pro: Plánování sprintových schůzek
11. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh v Notion
Šablona Notion Product Launch Checklist nabízí interaktivní a dynamický způsob, jak spravovat úkoly související s uvedením produktu na trh, přidělovat odpovědnosti, stanovovat termíny a zasílat připomenutí. Je proto nepostradatelným pomocníkem pro produktové manažery, marketingové týmy a startupy, které se připravují na uvedení produktů s vysokou sázkou.
Tato šablona je ideální pro vytváření odpovědnosti, podporu spolupráce a zachování transparentnosti během celého procesu uvedení produktu na trh.
✨ Ideální pro: Přípravu uvedení produktu na trh pro marketingové týmy a startupy
12. Šablona kalendáře obsahu Notion
Tvůrci obsahu, marketingové týmy a redakční manažeři nemusí hledat nic jiného než šablonu kalendáře obsahu Notion , aby mohli plánovat frekvenci svých příspěvků na různých mediálních platformách. Je ideální pro ty, kteří potřebují systém pro spolupráci při plánování, organizování a sledování své obsahové strategie.
Tato šablona je ideální pro ty, kteří chtějí udržovat soudržný publikační plán, sledovat výsledky a zajistit soulad s jejich plánem obsahového marketingu.
✨ Ideální pro: Tvorbu obsahu a sledování publikování
13. Šablona Notion pro značkové aktiva
Šablona Notion Brand Assets Template je určena pro marketingové týmy, brand manažery a designéry a nabízí centralizovaný systém pro organizaci a správu brandových aktiv. Je určena pro týmy, které chtějí sledovat důležité soubory, jako jsou loga, obrázky, fonty a další brandové materiály.
Tato šablona je ideální pro ty, kteří potřebují snadný způsob označování a kategorizace aktiv podle typu souboru nebo aplikace. Zajišťuje, že členové týmu mohou rychle přistupovat k příslušným aktivům a využívat je pro marketingové kampaně, designové projekty nebo snahy o jednotnost značky.
✨ Ideální pro: Správa značkových aktiv
14. Šablona Notion Design Sprint
Šablona Notion Design Sprint je určena pro designérské týmy, designéry UX/UI a produktové manažery, kteří potřebují strukturovaný systém pro správu a opakování designových projektů.
Hodí se pro týmy pracující na kreativních sprintech, protože jim umožňuje sledovat pokrok, zapracovávat zpětnou vazbu od uživatelů a efektivně posouvat projekty od nápadu až po dokončení.
✨ Ideální pro: Řízení designových projektů
15. Šablona kalendáře sociálních médií Notion
Šablona kalendáře sociálních médií Notion je určena pro správce sociálních médií, tvůrce obsahu a marketingové týmy, kteří potřebují nástroj pro spolupráci při přípravě, plánování a organizaci příspěvků na sociálních médiích.
Tato šablona je ideální pro správu strategie sociálních médií. Pomáhá zajistit konzistentní plánování příspěvků a snadnou koordinaci napříč kampaněmi.
✨ Ideální pro: Správa strategie sociálních médií
Tyto šablony představují ideální výchozí bod pro řešení různých typů projektů napříč funkcemi. Jsou však dostatečně komplexní? Nebo existují lepší možnosti? Pojďme to zjistit!
Omezení správy projektů Notion
Ačkoli je Notion výkonným nástrojem pro správu projektů, má i své omezení. Stejně jako každá platforma má i tato oblasti, ve kterých může některým uživatelům nevyhovovat. Zde je několik základních omezení, která byste měli mít na paměti při zkoumání Notion pro své potřeby správy projektů:
- Náročná křivka učení: Flexibilita Notion může být pro nové uživatele ohromující. Ve srovnání s tradičnějšími nástroji pro správu projektů může mít Notion náročnější křivku učení, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s jeho databázovým přístupem.
- Omezené offline funkce: Ačkoli Notion nabízí některé offline funkce, jeho možnosti jsou ve srovnání s plně offline softwarem pro správu projektů omezené. Jako cloudový nástroj je Notion pro optimální fungování závislý na stabilním připojení k internetu.
- Žádné nativní sledování času: Na rozdíl od některých nástrojů pro správu projektů postrádá Notion nativní funkce pro sledování času, což může být nevýhodou pro týmy, které potřebují pečlivě sledovat odpracované hodiny na každém projektu.
- Omezené funkce: Notion nabízí solidní základ pro správu projektů s nástroji, jako jsou Ganttovy diagramy, ale postrádá některé specializované funkce, které najdete v dedikovaných nástrojích pro správu projektů, jako je podrobné sledování času pro fakturaci.
- Problémy s výkonem u velkých projektů: Notion může být pomalý a obtížně spravovatelný, pokud pracuje s velkým množstvím dat. Může docházet k zpoždění, když více uživatelů současně upravuje velké databáze, což ho činí méně ideálním pro správu projektů zahrnujících rozsáhlé datové sady nebo vysokou aktivitu uživatelů.
Alternativní šablony Notion
Pokud hledáte alternativu k Notion, která řeší výše uvedené výzvy, nehledejte nic jiného než ClickUp. Jako výkonný software pro správu projektů nabízí ClickUp mnoho funkcí, které vám pomohou zlepšit pracovní postupy, spolupráci týmu a produktivitu.
Na rozdíl od Notion má ClickUp vestavěné nástroje pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, sledování času a rozsáhlé možnosti reportování, které vyhovují různým projektovým metodikám, od Agile po Waterfall.
Zde je několik nejoblíbenějších šablon ClickUp, které můžete použít pro správu projektů:
1. Šablona pro správu projektů ClickUp
Šablona pro správu projektů ClickUp je navržena tak, aby pomáhala spravovat složité projekty. Tato šablona nabízí nástroje pro efektivní plánování, organizaci a provádění jednotlivých úkolů.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvářejte podrobné seznamy úkolů, přidělujte role a sledujte časové osy pomocí Ganttových diagramů, kalendářů nebo seznamů.
- Aktualizujte stav úkolů, nastavujte priority a sledujte pokrok v reálném čase, aby každý člen týmu znal své povinnosti a termíny.
- Hladká integrace s dalšími nástroji. Můžete sledovat čas, spravovat rozpočty a sdělovat aktualizace, aniž byste museli opustit platformu ClickUp.
✨ Ideální pro: Týmy všech velikostí, které hledají komplexní, ale uživatelsky přívětivé řešení pro správu svých projektů.
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů, aby našli potřebné informace – přeskakují mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací. Toto neustálé přepínání mezi kontexty zabírá čas a snižuje produktivitu. Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chat, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného pracovního prostoru, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
2. Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
Při práci na více projektech najednou může být udržování pořádku v nich velmi náročné. Šablona ClickUp Project Management Portfolio je řešením pro snadnou správu široké škály projektů.
S touto šablonou můžete:
- Seskupujte a sledujte jednotlivé projekty, sledujte pokrok, termíny a zdroje na jednom centrálním místě.
- Přijímejte rozhodnutí na základě dat pomocí několika přizpůsobených zobrazení v ClickUp, jako jsou seznam, tabulka a časová osa, které vám pomohou vizualizovat vaše portfolio podle vašich potřeb.
- Sledujte stav projektu, priority a rozpočet a snadněji identifikujte rizika nebo překážky pomocí vlastních polí ClickUp.
✨ Ideální pro: Interní iniciativy i projekty klientů, abyste měli úplnou kontrolu a přehled o všech pohyblivých částech.
3. Šablona rámce pro správu projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Management Framework je ideální pro týmy, které chtějí snadno organizovat a sledovat úkoly.
Zde jsou některé z nejvýznamnějších funkcí této šablony:
- Je rozdělen do sekcí, jako jsou definice projektu, harmonogram, náklady, rizika, logistika a řízení.
- Každá sekce rozděluje úkoly na menší, proveditelné kroky. Úkoly, priority a odpovědnosti můžete také přiřazovat pomocí barevně označených lepících poznámek, což usnadňuje sledování pokroku.
- Tabuli lze přizpůsobit potřebám vašeho týmu. Umožňuje vám snadno sledovat úkoly, termíny a náklady a zároveň zajistit, aby všichni věděli, co je třeba udělat.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují spolehlivé pokyny pro vytvoření a zahájení nového projektu.
4. Šablona zprávy pro správu projektů ClickUp
Šablona zprávy o řízení projektů ClickUp pomáhá týmům zaznamenávat důležité informace o projektu, jako jsou schválení zúčastněnými stranami, přehledy projektů, výstupy, klíčové milníky, metriky úspěchu a rozsah.
Pomocí této šablony mohou týmy zajistit, že všechny důležité aspekty projektu budou zdokumentovány a snadno přístupné, což usnadní lepší komunikaci a spolupráci mezi členy týmu a zúčastněnými stranami.
✨ Ideální pro: Týmy, které právě začínají s formálním řízením projektů
5. Šablona ClickUp Project Management Playbook
Šablona ClickUp Project Management Playbook je nezbytná pro projektové manažery, kteří řeší složité a vícefázové projekty.
Můžete organizovat úkoly, časové osy a cíle a zajistit, aby všichni zúčastnění byli na stejné vlně. Díky funkcím sledování v reálném čase usnadňuje tato šablona monitorování pokroku a zajišťuje konzistentnost napříč všemi projekty.
Vlastní stavy, jako jsou Blokováno, Interní kontrola, Úkoly, Dokončeno a Probíhá, vám umožňují sledovat fáze projektu, zatímco vlastní pole, jako jsou Rozpočet, Výsledek a Dodávající tým, zajišťují snadný přístup k důležitým detailům.
✨ Ideální pro: Sladění postupu vašich projektů s tradičními operacemi vaší společnosti.
6. Šablona plánu úkolů pro správu projektů ClickUp
Šablonu plánu úkolů pro správu projektů ClickUp považujte za plán vašeho projektu, který je navržen tak, aby efektivně vedl váš tým od začátku do konce. Ať už spravujete časové osy, delegujete práci nebo dohlížíte na celý pracovní postup projektu, tato šablona je ideálním řešením pro dodání projektů včas a v rámci rozpočtu.
Své úkoly můžete organizovat v zobrazení Seznam pro rychlé aktualizace, v zobrazení Tabule pro správu ve stylu Kanban nebo v zobrazení Kalendář, abyste měli přehled o termínech.
Vlastní pole vám umožňují stanovit priority práce, odhadnout náročnost a sledovat závislosti mezi úkoly. Sledování projektů můžete vylepšit také pomocí komentářů a přiřazených úkolů. Můžete také spravovat více projektů pomocí přiřazených osob, sledování značek a dalších monitorovacích funkcí.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí transformovat vysoké cíle na proveditelné a sledovatelné pracovní úkoly.
7. Šablona pro hodnocení projektového řízení ClickUp
Šablona ClickUp Project Management Review Template poskytuje přehledné rozvržení pro kontrolu postupu projektu, dokumentaci zpětné vazby a seznam akčních položek pro zlepšení budoucích výsledků.
Proč je tato šablona užitečná:
- Obsahuje sekce pro název projektu, umístění a časový rámec, spolu s prostorem pro přidání loga společnosti, aby bylo možné dokumenty přizpůsobit.
- Sekce „Podrobnosti o revizi projektu“ obsahuje tabulku pro sledování důležitých informací, jako jsou klient, projektový manažer a termíny schůzek. Obsahuje také prostor pro jméno facilitátora revize, což pomáhá udržovat pořádek.
- Sekce Přehled projektu shrnuje cíle, pozadí a náklady projektu. Díky tomu jsou všichni informováni o postupu projektu, což usnadňuje spolupráci.
- Užitečný navigační panel na pravé straně obsahuje sekce jako Výkonnost projektu, Recenze a Akční položky.
✨ Ideální pro: Usnadnění podrobných revizí projektů
8. Šablona přístupu k řízení projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Management Approach Template je navržena tak, aby vás provedla od počátečních fází plánování projektu až po jeho konečnou realizaci. Poskytuje intuitivní plán pro sladění úkolů a cílů vašeho projektu s cíli vaší organizace. Tato šablona nabízí strukturu potřebnou k zajištění úspěchu, ať už se jedná o spuštění nové iniciativy, vývoj softwaru nebo koordinaci akce.
S touto šablonou můžete:
- Rychle načrtněte milníky projektu, přiřaďte úkoly členům týmu a sledujte průběh v reálném čase.
- Přizpůsobitelná pole a stavy vám umožňují kategorizovat úkoly, sledovat závislosti a nastavovat termíny, a to vše na jednom centrálním místě.
Využití šablony ClickUp Project Management Approach vám pomůže efektivně řídit projekty, šetřit čas a zajistit odpovědnost celého týmu.
✨ Ideální pro: Plánování projektů všech velikostí a na všech úrovních
9. Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp
Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp je navržena tak, aby pomáhala týmům shromažďovat a sledovat základní potřeby projektu. Ať už se jedná o uvedení produktu na trh, vývoj softwaru nebo realizaci marketingové kampaně, tato šablona poskytuje jasný rámec pro dokumentaci všech požadavků projektu.
Šablona zajistí, že vám neunikne žádný detail. Můžete:
- Nastíňte technické specifikace, abyste zachytili potřeby zainteresovaných stran.
- Shromažďujte a kategorizujte požadavky projektu, přiřazujte odpovědnosti a sledujte jejich pokrok.
- Pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou seznamy, přehledy a časové osy, můžete sledovat stav požadavků, spravovat závislosti a zajistit soulad v týmu.
✨ Ideální pro: Přesné zaznamenávání rozsahu a požadavků projektu pro lepší plánování
10. Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp
Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp je ideální pro ty, kteří preferují tradičnější přístup ke správě projektů. Nabízí známé rozvržení, které usnadňuje správu úkolů, časových os, zdrojů a rozpočtů na jednom místě.
Ať už pracujete na jediném projektu nebo zvládáte několik iniciativ najednou, šablona vám pomůže udržet přehlednost a organizaci v každé fázi.
- Každá fáze je jasně označena úkoly a projekty, které jsou buď dokončené, nebo probíhají, což zajišťuje přehlednost.
- Hladce kombinuje jednoduchost tabulek s pokročilými nástroji pro správu projektů, které nabízí ClickUp.
- Šablona také umožňuje seskupovat úkoly podle fází projektu, což usnadňuje soustředění se na konkrétní části projektu v daném okamžiku.
✨ Ideální pro: Flexibilní řízení projektů založené na tabulkách
Šablony ClickUp poskytují dynamičtější, automatizovanější a datově orientované řešení pro správu projektů, díky čemuž jsou vhodnější pro týmy, které hledají efektivitu a škálovatelnost, než základní manuální přístup Notion.
Integrují vláknové komentáře, přílohy souborů a diskuse v rámci úkolů, čímž týmům poskytují prostor pro spolupráci v rámci každého úkolu. Tím je zajištěno, že veškerá komunikace, dokumenty a aktualizace jsou uloženy na jednom místě a poskytují kontext pro každou fázi projektu, aniž by bylo nutné přepínat mezi platformami.
Než jsem začal používat ClickUp, hledal jsem platformu, která by se přizpůsobila rostoucímu týmu. Vyzkoušel jsem Hive App, Notion, Asana, Basecamp a Wrike, ale žádná z nich nebyla tak uživatelsky přívětivá A zároveň hezká na pohled.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí šablon pro správu projektů
Použití efektivní šablony pro správu projektů může výrazně zjednodušit vaše pracovní postupy. Ačkoli více než 15 bezplatných šablon pro správu projektů Notion popsaných výše nabízí flexibilitu a přizpůsobení pro organizaci vašich projektů, nemusí obsahovat vše, co potřebujete.
Notion je skvělý díky své jednoduchosti a univerzálnosti a poskytuje základní funkce, jako je správa úkolů a sledování pokroku. Pokud však chcete zbavit projektový management všech starostí, ClickUp je tou nejlepší volbou.
Na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!