Jak vytvořit Ganttův diagram v Notion (s podrobnými pokyny)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
1. srpna 2024

Řízení více týmů znamená dávat pozor na zpoždění nebo na kohokoli, kdo zaostává.

Pokud jste projektový manažer, pravděpodobně se s tímto úkolem setkáváte každý den, když dohlížíte na více týmů při plnění jejich projektových úkolů, dodržování časových harmonogramů a závislostí.

Rychle si uvědomíte, jak obtížné je přidělovat zdroje bez správných nástrojů a strategií. V takových případech se lidé obracejí na nástroje jako Notion, aby vytvořili Ganttovy diagramy. Notion poskytuje manažerům přehled o úkolech a pomáhá stanovit časové osy a milníky pomocí vizuálních pracovních postupů.

Ganttův diagram v Notion kombinuje řízení projektů a sledování úkolů v jednom dashboardu. Umožňuje vizualizovat úkoly a vyhnout se úzkým hrdelům. Díky přizpůsobitelným šablonám a spolupráci v reálném čase stojí za to vyzkoušet pro efektivní správu zdrojů.

V tomto článku si vysvětlíme, jak vytvořit Ganttův diagram v Notion a lépe spravovat úkoly.

Jak vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Notion

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků, jak vytvořit Ganttův diagram v Notion:

Krok 1: Nastavte si pracovní prostor v aplikaci Notion a vytvořte novou stránku

Uspořádejte si pracovní prostor v aplikaci Notion tak, abyste mohli vytvářet a spravovat více stránek. Pomůže vám to udržet přehlednost a soustředění.

  • Zvažte vytvoření vyhrazeného pracovního prostoru pro správu projektů, abyste zefektivnili celý proces.
  • Otevřete Notion a přejděte na aktuální stránky a pracovní prostory v levém postranním panelu.
  • Klikněte na znaménko „+“ vedle tlačítka Soukromé. Tím se vytvoří nová prázdná stránka, kterou můžete použít jako pracovní prostor pro Ganttův diagram.
  • Dejte této stránce relevantní název, například „Cvičný Ganttův diagram v Notion“.
Krok 1 k vytvoření Ganttova diagramu v Notion
Notion vám umožňuje nastavit více projektů, takže můžete vidět veškerou svou práci na jednom místě.
  • Notion nabízí pro tyto stránky několik šablon. Vyberte možnost Prázdné, abyste mohli začít s čistým štítem. Nyní můžete vytvořit Ganttův diagram v Notion bez jakýchkoli předem existujících formátů.

Krok 2: Nastavte databázi a přidejte sloupce

Dále budete potřebovat databázi s datovými body a datovými typy, které naplní váš Ganttův diagram.

  • Na nové stránce zadejte do oblasti obsahu „/table“.
  • Notion nyní zobrazí rozevírací nabídku se třemi možnostmi
  • V záložce databáze vyberte možnost „Zobrazení tabulky“.
Tabulkový pohled v aplikaci Notion
Tabulkový pohled aplikace Notion nabízí přizpůsobení pro zobrazení různých parametrů vašeho projektu.

Upozorňujeme, že tabulka obsahuje výchozí sloupce. Musíte je přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu projektu a potřebám hodnocení. Dobrým začátkem by bylo kliknout na záhlaví každého sloupce a podle potřeby jej přejmenovat pomocí jedinečného tagu.

Kroky k vytvoření Ganttova diagramu v aplikaci Notion
Vestavěná funkce přizpůsobení v aplikaci Notion přizpůsobí vaši tabulku tak, aby zachytila konkrétní data potřebná pro váš Ganttův diagram.

Vlastnosti v Notion vám také umožňují vylepšit vaši databázi pomocí struktury, kategorizace a organizace. Nyní můžete dokončit její sestavení—

  • Klikněte na záhlaví prvního sloupce a přejmenujte jej na „Název úkolu“. Tento sloupec můžete použít k ručnímu zadání názvů jednotlivých úkolů zahrnutých ve vašem projektu. Vytvořte popisné názvy, abyste lépe pochopili, jak jsou vaše zdroje vynakládány na konkrétní úkoly.
  • Klikněte na ikonu „+“ vpravo od tabulky a přidejte nový sloupec. Z rozevíracího menu vyberte jako typ vlastnosti „Datum“. Označte tento sloupec jako „Datum zahájení“ a použijte jej k určení, kdy má být každý úkol zahájen.
  • Přidejte sloupec s názvem „Datum ukončení“. Oba tyto sloupce vám umožní vizualizovat dobu trvání úkolů.
  • Přidejte další sloupec a jako typ vlastnosti vyberte „Vybrat“. Přejmenujte sloupec na „Stav“ a pokračujte definováním různých stavů, které chcete přidat pro sledování jednotlivých úkolů. Zvažte možnosti jako „Ještě nezačato“, „Probíhá“, „Dokončeno“ a „Zveřejněno“.
Kroky k vytvoření Ganttova diagramu v aplikaci Notion
Možnosti sledování vám pomohou monitorovat průběh každého úkolu v rámci vašeho projektu.

Krok 3: Vytvořte Ganttův diagram v Notion přidáním zobrazení časové osy

Věděli jste, že časové osy a Ganttovy diagramy jsou různé nástroje pro sledování pokroku? Ačkoli Notion nativně nepodporuje Ganttovy diagramy, můžete vytvořit něco podobného přidáním zobrazení časové osy. Postupujte takto:

  • Klikněte na tlačítko „+“ pod názvem tabulky a přejděte dolů, kde vyberte možnost „Zobrazení časové osy“. Toto zobrazení vizuálně znázorňuje, které úkoly zabírají kolik času podle dat.
Krok 3 k vytvoření Ganttova diagramu v aplikaci Notion
Náhled časové osy Notion pro Ganttovy diagramy
  • Budete také vyzváni k pojmenování tohoto časového osy. Klikněte na pole s názvem „Bez názvu“ a přejmenujte jej na „Ganttův diagram“, abyste označili jeho účel.
  • Nezapomeňte vybrat vlastnosti data pro časovou osu vašeho projektu. Sloupce „Start Date“ (Datum zahájení) a „End Date“ (Datum ukončení) jsou obvykle dostačující.

💡Tip pro profesionály: Můžete si prohlédnout tyto šablony projektů s Ganttovým diagramem a ověřit, zda jste na správné cestě.

Zobrazení časové osy v aplikaci Notion
Zobrazení časové osy v aplikaci Notion přesně odráží harmonogram projektu.

Krok 4: Zadejte úkoly, data a stavy

Dále přidejte úkoly a podúkoly svého projektu s příslušnými daty zahájení a termíny dokončení.

  • Do sloupce „Název úkolu“ zadejte názvy všech úkolů v rámci vašeho projektu. Vaším cílem je přesnost a přehlednost.
  • Poté začněte vyplňovat data zahájení a ukončení, abyste definovali časovou osu každého úkolu a jeho zobrazení v Ganttově diagramu.
  • Aktualizujte také sloupec stavu, abyste mohli kategorizovat, v jaké fázi vývoje se každý úkol nachází.
Krok 4 k vytvoření Ganttova diagramu v Notion
Ukázka tabulkového zobrazení v šabloně Ganttova diagramu v aplikaci Notion

Krok 5: Přizpůsobení Ganttova diagramu nastavením závislostí

V aplikaci Notion můžete nastavit závislosti mezi úkoly, abyste pochopili pořadí a vztahy mezi aktivitami projektu. Tyto závislosti označují, které úkoly musí být dokončeny, než mohou být zahájeny další.

  • Otevřete vlastnosti úkolu kliknutím na příslušný úkol v zobrazení časové osy.
  • Klikněte na „Přidat novou vlastnost“ a z typů vlastností vyberte „Vztah“.
  • Mějte na paměti, že vztah musí odkazovat na stejnou tabulku, což vám umožní efektivně vytvářet závislosti v rámci vašeho Ganttova diagramu.
  • Nakonec v závislosti vyberte úkoly, které musí být dokončeny, než bude možné zahájit aktuální úkol. Tím získáte vizuální propojení mezi úkoly v časové ose, což vám pomůže spravovat posloupnost úkolů.
Krok 5 k vytvoření Ganttova diagramu v Notion
Nastavte závislosti přidáním vlastností Relation (Vztah).

Krok 6: Přiřazení úkolů

Přiřaďte úkoly konkrétním členům týmu, abyste dohlíželi na odpovědnost a aby si všichni byli vědomi svých povinností.

Klikněte znovu na tlačítko „+“, vyberte jako vlastnost „Person“ a přidejte sloupec s názvem „Assigned To“. Nyní můžete do tohoto sloupce přidat jednoho nebo více členů týmu odpovědných za každý úkol. Na obrazovce se nyní zobrazí klasický příklad Ganttova diagramu v aplikaci Notion, který lze použít pro řízení projektů.

Pomocí sekce komentářů u každého úkolu sdělte příslušným členům týmu přesný popis úkolu.

Krok 6 k vytvoření Ganttova diagramu v aplikaci Notion
Kompletní Ganttův diagram v aplikaci Notion

Vyzkoušejte výše uvedených 8 kroků a vytvořte Ganttovy diagramy s různými vlastnostmi.

Omezení Ganttových diagramů v aplikaci Notion

Navzdory jednoduchému procesu vytváření Ganttova diagramu v Notion má tento nástroj několik omezení. Podívejme se na ně:

Problémy se škálovatelností ho činí nevhodným pro velké projekty

Ačkoli je Notion výkonným nástrojem pro správu malých a středních projektů, obvykle má potíže se správou větších a složitějších projektů. S rostoucím počtem úkolů a závislostí se Ganttovy diagramy v Notionu mohou stát nepřehlednými a hůře spravovatelnými.

Ačkoli je rozhraní aplikace Notion flexibilní, není navrženo tak, aby zvládalo složité požadavky rozsáhlého projektového řízení.

Například vizualizace mnoha úkolů na jedné časové ose může být náročná a výkonnost se může s objemem dat zhoršovat.

Správa závislostí vyžaduje manuální úsilí ze strany projektových manažerů

Správa závislostí je při plánování projektů v prostředí s více týmy zásadní, protože pomáhá sledovat potřebné úsilí a automaticky přeplánovat úkoly, pokud dojde k jejich zpoždění. Ganttovy diagramy v aplikaci Notion nemají funkci automatického přeplánování, což ztěžuje nastavení závislostí úkolů.

Představte si například, že máte časovou osu projektu složenou z propojených závislých nadřazených a podřízených úkolů. Rozhodnete se změnit období prvního úkolu, ale druhý úkol se automaticky neupraví. To znamená, že vaše závislosti nejsou v Notion propojeny, což je v rozporu s účelem funkčních Ganttových diagramů.

Chcete-li upravit časové osy projektu, musíte ručně přeplánovat všechny závislé úkoly, pokud se předchozí úkol zpozdí. Tento ruční proces je časově náročný a z dlouhodobého hlediska náchylný k chybám, zejména u projektů s mnoha vzájemně závislými úkoly.

Notion také neposkytuje vizuální indikátory nebo upozornění na konflikty závislostí. Pokud tyto problémy nedokážete proaktivně identifikovat, může dojít k nesouladu v časové ose projektu.

Nedostatek vestavěných reportů ztěžuje analýzu pokroku

Téměř každý nástroj pro správu projektů má zabudované funkce pro vytváření reportů, které pomáhají sledovat pokrok vašeho týmu a lépe plánovat. Notion však tuto základní funkci postrádá.

ClickUp Dashboards
Před vytvořením Ganttových diagramů použijte ClickUp Dashboards ke zpracování a třídění dat.

Integrace reportingu je v Notion k dispozici, ale je velmi drahá. Naštěstí vám Clickup Dashboards pomůže vizualizovat data projektu pomocí grafů Velocity, burnup, burndown a dalších, aniž by vám účtoval další poplatky.

Vytváření Ganttových diagramů v ClickUp

Pokud jde o vytváření Ganttových diagramů, ClickUp vyniká jako vynikající alternativa k Notion díky své rozsáhlé sadě funkcí a designu zaměřenému na uživatele.

Ačkoli je Notion vysoce přizpůsobitelný, nestačí na zvládnutí komplexních potřeb projektového řízení. Na druhou stranu ClickUp tyto omezení řeší robustní vestavěnou funkcionalitou, která podporuje komplexní projekty.

Šablony ClickUp

Katalog předem připravených šablon Clickup výrazně zkracuje dobu nastavení a vytváří rámec pro vaše projekty. To šetří úsilí při nastavování tabulek a ručním řízení souběžných závislostí úkolů.

Funkce jako automatizovaná správa úkolů, spolupráce v reálném čase a pokročilé reportování také pomáhají zefektivnit váš pracovní postup.

Jednoduchá šablona Ganttova diagramu od ClickUp poskytuje celkový přehled o projektu, vizualizuje závislosti a umožňuje předvídat překážky, než k nim dojde.
Jednoduchá šablona Ganttova diagramu od ClickUp poskytuje celkový přehled o projektu, vizualizuje závislosti a umožňuje předvídat překážky ještě předtím, než nastanou.

Šablona Simple Gantt od ClickUp automatizuje zpracování závislostí úkolů a zvyšuje kolektivní produktivitu vašeho týmu.

Nabízí komplexní přehled o vývoji vašeho projektu, informace o časových osách konkrétních úkolů, toku úkolů a výkonu vašeho týmu v porovnání s termíny.

Ganttovy diagramy ClickUp používají dynamické komponenty, které interagují s prvky, jako jsou seznamy úkolů, kalendáře a řídicí panely.

Ganttův diagram ClickUp
Funkce Ganttova diagramu v ClickUp vám také umožňují organizovat a nastavovat priority.

Ganttovy diagramy ClickUp usnadňují čitelnost stavů úkolů díky několika barevným schématům. Od automatického převodu úkolů na milníky až po opakované použití šablon úkolů v Ganttových diagramech – ClickUp nabízí vše.

ClickUp také podporuje import pracovních prostorů Notion, takže můžete vylepšit své schopnosti v oblasti řízení projektů, aniž byste přišli o stávající data. Import dat Notion do Clickup také umožňuje přístup k funkcím sledování času a cílů, integraci s nástroji třetích stran a nastavení spolupráce v reálném čase.

Notion vs ClickUp – Který nástroj je lepší pro vytváření Ganttových diagramů?

Zde je stručná srovnávací tabulka používání aplik ací Notion a ClickUp:

FunkceNotionClickUp
Snadné použitíIntuitivní, ale vyžaduje ruční nastaveníUživatelsky přívětivý s předem připravenými šablonami
ŠkálovatelnostOmezená škálovatelnost pro velké projektyVysoce škálovatelné pro komplexní projekty
Správa závislostíZákladní ruční propojeníPokročilá automatizovaná správa závislostí
AutomatizaceMinimální možnosti automatizaceAutomatizuje správu úkolů, připomenutí, změny stavu, úpravy závislostí a další funkce.
Integrační možnostiIntegruje se s různými nástroji, ale nastavení je složité a vyžaduje ruční zásah.Hladce se integruje s nástroji jako Slack, Drive, Trello atd. prostřednictvím minimální podpory a zvyšuje efektivitu pracovního postupu.
PřizpůsobeníVysoce přizpůsobitelný, ale vyžaduje značné manuální úsilí při nastavení a údržbě.Přizpůsobitelný pomocí pokročilých nástrojů pro správu projektů, šablon a zobrazení
Spolupráce v reálném časeDobré, ale postrádá pokročilé funkceVynikající díky aktualizacím v reálném čase, komentářům, zmínkám a oznámením.

Zde je podrobný přehled toho, jak ClickUp pomáhá vašim týmům dokončit více práce.

Exkluzivní funkce ClickUp pro Ganttovy diagramy

Na rozdíl od aplikace Notion umožňuje pokročilá správa závislostí v aplikaci ClickUp automatické úpravy při změně časového harmonogramu úkolů, čímž zajišťuje, že všechny závislé úkoly jsou odpovídajícím způsobem aktualizovány. To snižuje manuální úsilí a riziko chyb.

Robustní nástroje pro plánování ClickUp, včetně časových bloků a integrace kalendáře, sjednotí členy vašeho týmu na stejném harmonogramu. Automatická připomenutí a oznámení zajistí, že nebudou zmeškány žádné termíny.

Škálovatelnost a univerzálnost softwaru pro správu projektů jsou samozřejmostí při používání ClickUp pro Ganttovy diagramy. Zde je několik exkluzivních funkcí ClickUp.

ClickUp Time tracking

Funkce sledování času v ClickUp
Aktualizujte svůj čas odkudkoli díky integraci všech zařízení a aplikací s funkcí sledování času ClickUp.

Funkce sledování času ClickUp umožňuje sledování z více zařízení z jakéhokoli místa a nabízí rozsáhlé zprávy o aktivitách zaměstnanců. Umožňuje také synchronizovat aplikace pro sledování času do svého rozhraní a pomáhá filtrovat, třídit a označovat výsledky.

ClickUp Goals

Cíle ClickUp
Stanovte a sledujte cíle ve vztahu k výkonu vašeho týmu.

Další funkcí je ClickUp's Goals, která vám umožňuje stanovit měřitelné cíle a sledovat pokrok pomocí milníků specifických pro úkoly a projekty. Můžete dokonce stanovit finanční a jiné cíle s popisem a uvedenými KPI.

ClickUp Opakující se úkoly

ClickUp Opakující se úkoly
Pomocí úkolů přidělte povinnosti členům týmu a umožněte spolupráci v rámci úkolů.

Funkce opakujících se úkolů v ClickUp vám navíc umožní vyhnout se opakovanému vyplňování úkolů a automatizovat každodenní pracovní postupy, čímž ušetříte čas.

Vylepšete své Ganttovy diagramy pomocí ClickUp

Vytvoření Ganttova diagramu v Notion je velmi jednoduché; obtížné je jeho spravování a rozšiřování. Notion můžete využít jako vynikající výchozí bod pro nastavení a organizaci projektů.

Ale jak vaše potřeby v oblasti řízení projektů rostou, ClickUp může vyhovět dalším podstatným aspektům, jako je plánování úkolů, správa termínů a odhalování úzkých míst.

Nejlepší na tom je, že pomocí jednoduché akce při najetí kurzorem můžete určit kritickou cestu a dynamicky zobrazit procentuální pokrok projektu nebo úkolu. Odtud můžete upřednostnit úkoly, které jsou pro dokončení projektu klíčové.

Jste připraveni zlepšit své dovednosti v oblasti řízení projektů s ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma.

