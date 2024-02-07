10 nejlepších integrací Notion pro propojení vašich aplikací

Pro většinu z vás je Notion více než jen aplikace pro pořizování poznámek.
Kombinuje správu dokumentů, správu úkolů a spolupráci na jednom místě, což usnadňuje práci díky funkcím, jako jsou vnořené stránky a společná editace. Funkce jako Notion AI navíc usnadňují každodenní práci.
Notion je však pouze částečným řešením pro složité procesy a operace na vašem pracovišti. Mnoho organizací používá pět až osm dalších nástrojů pro interní komunikaci, sledování času, ukládání souborů, formuláře, CRM a správu úkolů.
Práce s mnoha nástroji během dne může být zdlouhavá. Abychom zvýšili produktivitu a omezili přepínání mezi záložkami, sestavili jsme seznam 10 oblíbených aplikací, které jsou k dispozici jako integrace Notion.
Co byste měli hledat v integracích Notion?
Integrace nástrojů s Notionem může zlepšit spolupráci, ale nemusí být vhodná v případě vyšších nákladů, složitých konfigurací nebo bezpečnostních problémů.
Zde je pět důležitých věcí, které je třeba vzít v úvahu při integraci vašich pracovních aplikací s pracovními prostory Notion:
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní (UI) nástroje má velký vliv na to, jak dobře funguje. Jednoduché a snadno použitelné uživatelské rozhraní je nezbytné pro udržení zájmu uživatelů a hladký chod operací.
- Možnosti spolupráce: Integrujte aplikace, které podporují efektivní sdílení informací, synchronizované pracovní postupy a efektivní týmovou práci. To pomáhá podporovat kulturu spolupráce a omezuje izolovanost.
- Typ integrace: Některé aplikace nabízejí přímou integraci s API Notion, zatímco jiné vyžadují nástroje třetích stran, jako jsou Zapier nebo Zoho Flow. Zvažte výhody a nevýhody každé možnosti na základě svých konkrétních potřeb.
- Flexibilita: Hledejte integrace Notion, které nabízejí možnosti přizpůsobení, abyste je mohli nakonfigurovat podle svých preferencí.
- Škálovatelnost: Zkontrolujte, zda se integrace dokáže přizpůsobit růstu vaší firmy, ať už se jedná o přidání složitějších pracovních postupů nebo zvýšení počtu zaměstnanců.
- Náklady: Některé integrace mohou být zdarma, zatímco jiné mohou mít předplatné nebo cenu založenou na využití. Zvažte svůj rozpočet a vyberte integrace, které jsou nákladově efektivní a optimalizují vaše pracovní postupy.
- Automatizace: Ujistěte se, že integrace odpovídá vašim stávajícím pracovním postupům a procesům a nenarušuje způsob fungování vašeho týmu.
10 nejlepších integrací Notion, které můžete použít
Podívejme se na některé z nejlepších integrací Notion, které jsou k dispozici, aby se zvýšila efektivita a spolupráce vašeho týmu a aby byl jejich pracovní život organizovaný a produktivní.
Zatímco některé populární aplikace v tomto seznamu jsou přímo integrovány s Notion, pro jiné aplikace možná budete potřebovat integrační software nebo službu třetí strany. I pro tyto případy jsme přidali několik možností.
1. IFTTT
IFTTT (If This Then That) je populární webová služba, která vám umožňuje automatizovat úkoly a propojovat aplikace pomocí jednoduchých podmíněných příkazů známých jako applety. Ačkoli IFTTT není funkční aplikace, pomáhá vám integrovat Notion s ostatními aplikacemi ve vašem pracovním prostoru pomocí jednoduchých spouštěčů a akcí.
S IFTTT můžete generovat nové stránky Notion pomocí hlasových příkazů (pomocí Alexa nebo Siri) a synchronizovat své seznamy úkolů napříč platformami.
Mezi aplikace pro Notion, které jsou připraveny k okamžitému použití, patří:
- Přidání událostí z Kalendáře Google do seznamu úkolů v Notion
- Přidání záložek z Medium nebo Pocket do databáze v Notion
- Synchronizace nových záznamů v Google Sheets s databázemi Notion a naopak
Můžete také vytvořit vlastní applety s více akcemi pomocí spouštěčů a akcí dostupných v IFTTT.
Nejlepší funkce IFTTT
- Vytvořte a spusťte automatizaci pro Notion bez psaní jakéhokoli kódu.
- Propojte svůj účet Notion s více než 700 aplikacemi a službami, a to i s těmi, které nemají vlastní integraci s Notion.
- Vytvořte automatizaci s více akcemi v sekvenci a zjednodušte své pracovní operace.
- Integrujte hlasové asistenty jako Alexa a Siri, abyste nemuseli být vázáni na svá zařízení.
Omezení IFTTT
- Některé applety (například úkoly Notion pro zmínky na Twitteru) jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- IFTTT nabízí pouze jeden spouštěč a dvě akce pro Notion.
Ceny IFTTT
- IFTTT zdarma
- IFTTT Pro: 3,49 $/měsíc
- IFTTT Pro+: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze IFTTT
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
2. Zapier
Zapier je online platforma pro automatizaci pracovních postupů, která vám pomáhá automatizovat opakující se úkoly mezi vašimi obchodními nástroji pomocí „Zaps“ – podmíněného pracovního postupu, který propojuje dvě nebo více aplikací za účelem automatizace konkrétní akce nebo sady akcí.
Zapier umožňuje snadnou a bezproblémovou integraci mezi Notion a více než 5000 aplikacemi, včetně běžných pracovních aplikací, jako jsou Airtable, Google Workspace a Slack.
Ať už synchronizujete úkoly a projekty, přidáváte odpovědi z formulářů do databází nebo synchronizujete údaje o zákaznících – to vše můžete provést během několika minut pomocí předem připravených Zaps nebo vytvořením vlastních.
Nejlepší funkce Zapier
- Automatizujte rutinní práce v různých aplikacích, zefektivněte svůj pracovní postup a ušetřete čas.
- Propojte více aplikací a vytvořte komplexní pracovní postupy v jediném Zapu.
- Popište svůj pracovní postup asistentovi AI Zapier a nechte ho vytvořit váš Zap.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou měsíční zprávy nebo hovory, pomocí naplánovaných zaps.
Omezení Zapieru
- Uživatelé hlásí, že některé integrace nejsou příliš robustní.
- Nastavení složitých, vícestupňových Zaps může být časově náročné.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Starter: 29,99 $/měsíc
- Professional: 73,50 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2750 recenzí)
3. Typeform
Pokud chcete vytvářet interaktivní formuláře a průzkumy, zvažte Typeform. Tato aplikace je oblíbená mezi podniky a je známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním, vizuálně atraktivním designem a schopností shromažďovat data v konverzačním formátu.
Typeform poskytuje přímou integraci s Notion, kterou můžete použít k synchronizaci odpovědí z formulářů s databázemi Notion. Můžete například vytvořit nový záznam v databázi Notion pro každou odpověď z formuláře vytvořenou v Typeform. To vám pomůže sdílet všechny odpovědi z formulářů s vaším týmem, aby mohl na základě výsledků reagovat na jakékoli požadavky.
Tato integrace však podporuje pouze „tabulkové databáze“ v Notion, nikoli jiné, jako je Galerie nebo Kalendář.
Nejlepší funkce Typeform
- Na každé stránce uveďte pouze jednu otázku a usnadněte lidem odpovídání, aniž by byli rozptylováni.
- Přidejte formuláře na své webové stránky nebo do e-mailů, abyste získali relevantní odpovědi a mohli klást doplňující otázky.
- Integrujte přímo s Notion, aniž byste museli používat zprostředkující aplikaci, jako je IFTTT nebo Zapier.
- Udržujte svá data aktuální díky synchronizaci v reálném čase.
Omezení Typeform
- Pokud token webhooku z Notion vyprší, budete muset vytvořit nový formulář od začátku, protože token nelze znovu vytvořit.
- Odpovědi z formulářů můžete mapovat pouze do databázové tabulky, nikoli do jiných typů databází, jako jsou tabule nebo kalendáře.
Ceny Typeform
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Business: 99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
4. GitHub
GitHub je jednou z nejpoužívanějších cloudových platforem pro vývojáře na světě. Poskytuje vývojářským týmům a společnostem řešení pro vytváření a dodávání kódu a údržbu jejich kódové základny.
Integrace vašeho účtu Notion s GitHubem může usnadnit spolupráci vašich technických i netechnických týmů na vývoji produktů a vytváření úkolů pro chyby a problémy.
Díky vestavěné integraci Notion s GitHubem mohou uživatelé Notion provádět různé úkoly, jako je přidání odkazu na pull request (PR) k úkolu a aktualizace stavu úkolu v Notion na základě vlastnosti PR.
Nejlepší funkce GitHubu
- Vytvořte centrální kódovou základnu pro svůj produkt a jediný zdroj pravdivých informací pro všechny vývojáře.
- Usnadněte členům týmu prohlížení kódu a poskytování zpětné vazby, protože odkazy GitHub automaticky zobrazují náhled kódu v Notion.
- Vytvořte synchronizaci v reálném čase mezi vlastnostmi GitHub v repozitáři a databází Notion, abyste zajistili přesnost dat.
- Udržujte projekty organizované automatickým přidáváním odkazu PR k úkolům, které vytváříte v Notion.
Omezení GitHubu
- Začátečníci hlásí strmou křivku učení
- Někteří uživatelé hlásí časté výpadky během období vysokého využití.
Ceny GitHub
- Zdarma
- Tým: 4,00 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 21,00 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze GitHub
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5500 recenzí)
5. Asana
Asana je webový nástroj pro správu projektů a spolupráci, který pomáhá týmům organizovat práci, spravovat projekty a sledovat úkoly. Poskytuje centralizovanou platformu, kde mohou týmy spolupracovat, komunikovat a sledovat průběh projektů.
Týmy, které používají Asanu jako software pro správu projektů a Notion jako nástroj pro práci s dokumenty, mohou obě platformy integrovat, aby zajistily plynulý tok dat a vytvořily jednotné pracovní prostředí. Obě platformy nabízejí přímé integrace, které můžete použít k provádění konkrétních akcí.
Notion také nabízí bezplatný nástroj Asana Importer pro import všech vašich projektů Asana do Notion jako databáze.
Nejlepší funkce Asany
- Zobrazte stav úkolů a projektů z Asany v Notion tím, že je přidáte jako náhledy odkazů.
- Přidejte své stránky Notion do úkolů Asana, aby všichni spolupracovníci měli snadný přístup k dokumentům.
- Vytvořte databázi se všemi podrobnostmi projektu pouhým vložením odkazu na projekt Asana do Notion.
Omezení Asany
- Někteří uživatelé uvádějí, že je pro ně obtížné implementovat Asanu v rámci celého týmu, a noví uživatelé čelí strmé křivce učení.
- Změny provedené v Asaně nebudou v Notion aktualizovány v reálném čase. Abyste aktualizovali změny, budete muset data synchronizovat ručně.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 USD/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 30,49 USD/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 300 recenzí)
6. Slack
Integrace platformy pro zasílání zpráv s Notion usnadňuje komunikaci. Můžete použít Slack od Salesforce jako platformu pro zasílání zpráv v týmu, která zlepšuje komunikaci a spolupráci.
Poskytuje kanály a vlákna pro skupinové diskuse, přímé zasílání zpráv pro individuální komunikaci a huddles pro audio a video komunikaci.
Díky integraci Slacku s Notionem můžete současně snížit pracovní zátěž a udržovat svůj tým informovaný. Členové týmu mohou komunikovat v reálném čase ve Slacku a zároveň mít přístup k podrobné dokumentaci a funkcím pro správu úkolů v Notionu.
Nejlepší funkce Slacku
- Upozorněte své kolegy na Slacku, když jsou označeni v dokumentu Notion, když je aktualizována stránka nebo když je do databáze přidán nový záznam.
- Přidejte zprávy ze Slacku do Notion jako úkoly, záznamy v databázi nebo dokonce nové stránky.
- Odpovídejte na komentáře a aktualizujte oprávnění ke sdílení dokumentů Notion ze své konzole Slack.
- Přidejte odkaz na zprávu Slack do Notion, abyste vygenerovali náhled a získali aktualizaci konverzace v reálném čase.
Omezení Slacku
- Pracovní postupy a automatizace nejsou k dispozici v bezplatném tarifu.
- Může být nákladné pro velké týmy
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
7. Webex
Webex od společnosti Cisco je oblíbená platforma pro videokonference, která usnadňuje virtuální komunikaci a spolupráci mezi organizacemi a týmy.
Integrace řešení pro schůzky, zasílání zpráv a webináře s Notion může podpořit sdílení znalostí a transparentnost ve vašem týmu.
Obsahuje také zkratky jako @notion track a @notion share pro provádění rychlých akcí, jako je získání seznamu posledních aktualizací databáze Notion nebo sdílení dokumentu s ostatními.
Pro Webex Meetings můžete použít nástroj třetí strany, jako je Zapier nebo jeho alternativy, a integrovat jej s API Notion.
Nejlepší funkce Webexu
- Nastavte automatizovaný pracovní postup, aby se pro každou novou schůzku vytvořila nová stránka Notion.
- Přidejte bot Notion do svého pracovního prostoru Webex a použijte jej k provádění úkolů, jako je sdílení dokumentů.
- Ušetřete čas pomocí zkratek specifických pro Notion
Omezení Webexu
- Mezi Webex Meeting a Notion není k dispozici žádná přímá integrace.
- I u služeb třetích stran nabízí Webex pouze jeden spouštěč a žádné akce.
Ceny Webexu
- Zdarma
- Webex Meet: 14,50 $/uživatel za měsíc
- Webex Suite: 25 $/uživatel za měsíc
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webexu
- G2: 4,3/5 (více než 22 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6800 recenzí)
8. Paperform
Paperform je online nástroj pro tvorbu formulářů, který pomáhá malým firmám vytvářet formuláře, provádět průzkumy a navrhovat kvízy. Poskytuje také jednu z nejkomplexnějších a nejrobustnějších integrací s Notion.
Můžete synchronizovat položky formuláře s databází Notion, vytvořit nový formulář na základě vlastností v existující databázi Notion a dokonce navrhnout formuláře tak, aby vypadaly jako rozhraní Notion.
Paperform nabízí velkou flexibilitu – můžete se rozhodnout, které stránky v pracovním prostoru Notion musí být integrovány s Paperform, a vytvářet soukromé integrace.
Nejlepší funkce Paperform
- Inkasujte platby prostřednictvím formulářů, protože Paperform je integrován s oblíbenými platebními bránami.
- Přidejte odeslané formuláře do Notion jako záznamy v databázi, abyste mohli sledovat odeslané formuláře v reálném čase.
- Přidejte formuláře do dokumentů a stránek Notion a požádejte respondenty, aby odeslali své odpovědi.
- Pro formuláře, které budou vloženy do Notion, použijte písmo „inter“, aby bylo podobné písmu na stránkách Notion.
Omezení Paperform
- Paperform neukládá částečně vyplněné formuláře.
- Může být nákladné pro malé podniky, které teprve začínají.
Ceny Paperform
- Essentials: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Business: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
9. Google Drive
Google Drive je cloudová služba pro ukládání souborů od společnosti Google, která vám umožňuje ukládat soubory v cloudu, synchronizovat je mezi zařízeními a sdílet je s ostatními.
Integrace Notion s Google Drive vám umožní přenést vaše dokumenty, prezentace a tabulky Google přímo do pracovního prostoru Notion. Vytvoříte tak jednotný prostor pro všechny vaše informace a umožníte svému týmu snadný přístup k dokumentům a spolupráci na nich.
K provádění složitých pracovních postupů, jako je export a nahrávání nových dokumentů Notion do Google Drive, můžete použít služby třetích stran, jako jsou Zapier nebo Integromat.
Nejlepší funkce Google Drive
- Vytvářejte v Notion stromy odkazů, databáze nebo stránky, které odkazují na vaše soubory v Google Drive, což vašemu týmu usnadní organizaci a vyhledávání dokumentů.
- Snadno sledujte projekty propojením relevantních dokumentů s konkrétními úkoly nebo projekty v Notion.
Omezení služby Google Drive
- Přímá integrace Notion s Google Drive je poměrně omezená a pro pokročilejší automatizaci budete možná muset použít službu třetí strany.
- Má omezení velikosti souborů, které můžete nahrát za den.
Ceny služby Google Drive
- Business Starter: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Drive
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 27 300 recenzí)
10. Figma
Figma (získaná společností Adobe) je cloudový nástroj pro návrh a prototypování, který usnadňuje spolupráci na projektech návrhu uživatelského rozhraní (UI) a uživatelské zkušenosti (UX).
Je široce používán designéry, produktovými týmy a vývojáři k vytváření prototypů a nápadů pro digitální řešení a jejich společné úpravy.
Díky integraci Figma s Notion můžete zvýšit spolupráci mezi týmy designérů, produktových manažerů, inženýrů a marketérů tím, že jim všem (i těm, kteří nemají účet Figma) umožníte poskytovat zpětnou vazbu k designu.
Nejlepší funkce Figma
- Přidejte odkaz Figma do dokumentu Notion a zobrazte živý náhled návrhu v dokumentu, což usnadní všem členům týmu kontrolu návrhu.
- Propojte soubory Figma s konkrétními úkoly, aby tým mohl odkazovat na designové prvky spojené s každým úkolem a spolupracovat na nich.
- Vytvářejte odkazy nebo vkládané prvky pro snadný přístup k vašim návrhovým souborům a prototypům přímo z vašeho pracovního prostoru Notion.
Omezení Figma
- Vložené soubory Figma jsou přístupné pouze prostřednictvím prohlížeče, nikoli desktopové aplikace.
- Uživatelé hlásili zpoždění při práci s velkými soubory návrhů nebo více kreslicími plochami.
Ceny Figma
- Starter: zdarma
- Professional: 12 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Organizace: 45 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 75 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1030 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
Další integrační nástroje pro řízení projektů
V předchozí části jsme prozkoumali některé z nejlepších integrací Notion, ale existuje mnoho dalších softwarových nástrojů pro správu úkolů, které – po integraci s Notion – mohou zjednodušit správu projektů, spolupráci a celkovou provozní efektivitu vaší organizace.
Další integrace pro správu úkolů s Notion mohou zlepšit odpovědnost a transparentnost týmu a poskytnout všem členům týmu přehled o stavu a individuálních příspěvcích.
Jedním z takových nástrojů je ClickUp!
ClickUp
ClickUp je aplikace typu „vše v jednom“ s různými funkcemi, včetně správy projektů, týmové komunikace a správy dokumentů.
Notion poskytuje základní možnost „náhledu odkazu“, pomocí které můžete přidat své úkoly a projekty z ClickUp do dokumentů Notion. Pro pokročilejší pracovní postupy použijte službu třetí strany, jako je Zapier, která umožňuje obousměrný tok dat mezi ClickUp a Notion.
Například pomocí Zapier můžete přidat každou novou položku databáze jako kontrolní seznam v ClickUp nebo vytvořit nové stránky Notion pro každou novou položku, událost nebo úkol vytvořený v ClickUp.
ClickUp je sice dobrou integrační možností, ale také skvělou alternativou k Notion. ClickUp poskytuje komplexní nástroj pro práci s dokumenty a pokročilá řešení pro správu projektů a spolupráci.
Stejně jako Notion umožňuje i ClickUp Docs týmům vytvářet krásné dokumenty a wiki, spolupracovat na nich, nastavovat automatizované pracovní postupy pro propojení dokumentů s projekty a mnoho dalšího.
ClickUp také nabízí další (a pokročilé) funkce, jako jsou ClickUp Whiteboards a Mind Maps, které podporují brainstorming, a pokročilé funkce pro spolupráci, jako jsou videoklipy a chatovací konzole – to vše v rámci pracovního prostoru ClickUp.
Díky funkcím, jako jsou předdefinované výzvy pro různé případy použití a mobilní přístup, je ClickUp AI také vhodnou alternativou k Notion AI.
Další funkcí, díky které ClickUp vyniká, je univerzální vyhledávání. To vám umožňuje vyhledávat a nacházet informace ve všech aplikacích integrovaných s ClickUp přímo z ClickUp.
Tím se odstraní informační bariéry a zajistí se snadný přístup k souborům pro všechny členy vašeho týmu. Získáte také personalizované výsledky vyhledávání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte centrální digitální pracovní prostor, kde budete spravovat všechny aspekty své práce z jediného okna.
- Pracujte chytřeji s ClickUp AI, který shrnuje obsah, upravuje dokumenty a provádí rychlé akce.
- Podporujte komunikaci týmu v reálném čase i asynchronně pomocí nástrojů, jako jsou chat, tabule, myšlenkové mapy a další.
- Využijte vestavěné funkce a šablony pro správu projektů v ClickUp k sledování postupu projektů, měření vašich cílů a mnohem více.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Naučit se je používat je poměrně náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Pracujte rychleji a chytřeji s ClickUp
Viděli jste, kolik užitečných integrací Notion je k dispozici, aby vám usnadnily práci. Ale zdá se vám některá z nich jednodušší než ClickUp?
Na rozdíl od Notion, kde musíte svůj systém řízení projektů, sledování cílů nebo databáze budovat od nuly, ClickUp přichází s integrovanými řešeními (a více než 1000 šablonami ), díky kterým je začátek i udržení tempa hračkou.
Funkce ClickUp, jako jsou týmové prostory, tabule a chatovací konzole, vám pomohou zjednodušit provoz a zlepšit spolupráci v týmu.
Zajímá vás, zda může být ClickUp alternativou k Notion? Zaregistrujte se zdarma a zjistěte, jak vám ClickUp pomůže zlepšit spolupráci a produktivitu týmu.