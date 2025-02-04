10 aplikací pro digitální deníky pro bullet journaling v roce 2025

Vedení deníku je často účinným způsobem, jak zaznamenávat své postřehy, porozumět svým silným stránkám a měřit svůj pokrok v průběhu času. S pomocí aplikací pro digitální deníky je snadnější než kdy dříve vytvořit a zcela přizpůsobit svůj digitální bullet journal (neboli bujo).
Existuje nekonečné množství aplikací pro vedení deníku a diáře, které splní všechny vaše potřeby. Ale jak z takového množství vybrat tu správnou pro vás?
V tomto průvodci vám přinášíme to nejlepší z nejlepšího, co se týče přechodu od papírového deníku k digitální aplikaci pro vedení deníku.
Najdeme pro vás ideální aplikaci pro digitální bullet journaling. ?️
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp (nejlepší pro společné psaní deníku)
- Day One (nejlepší pro každodenní reflexe)
- Diaro (nejlepší pro soukromí a bezpečnost)
- Reflectly (nejlepší pro sledování nálady)
- Five Minute Journal (nejlepší pro rychlé psaní deníku)
- Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné šablony deníků)
- Momento (nejlepší pro integraci sociálních médií)
- Daylio (nejlepší pro sledování nálady a aktivit)
- Diarium (nejlepší pro multimediální deníky)
- Grid Diary (nejlepší pro vizuální deníky)
Co byste měli hledat v aplikaci pro digitální deník?
Začít psát deník je snadné v jakékoli aplikaci pro pořizování poznámek – stačí vám k tomu prázdná stránka. Aplikace pro psaní deníku však nabízejí funkčnost, snadné použití, sledování v čase a přizpůsobitelnost.
Při porovnávání nejlepších aplikací pro vedení deníku zvažte:
- Styl: Líbí se mi styl aplikace?
- Snadné použití: Má software snadno použitelné rozhraní pro vedení deníku nebo jiného obsahu na více zařízeních?
- Funkce: Má tato aplikace pro digitální deník všechny bezplatné nebo prémiové funkce, které potřebuji?
- Cena: Existuje bezplatná verze a obsahuje vše, co potřebuji?
- Přizpůsobení: Mohu si přizpůsobit design svého deníku? Mohu použít barvy, GIFy nebo samolepky, aby byla zkušenost zábavnější?
- Kompatibilita: Jedná se o aplikaci pro Mac nebo je kompatibilní s zařízeními Android? Lze její aplikaci pro iOS používat na mobilních zařízeních (iPhone nebo iPad)? Je k dispozici pouze v Apple App Store nebo Google Play Store? Existuje také webová nebo desktopová verze?
- Ochrana soukromí: Nabízí aplikace ochranu pomocí Touch ID nebo hesla?
Každý hledá v aplikaci pro digitální deník něco jiného. Možná chcete přehledné rozhraní bez rušivých prvků. Jiní uživatelé dávají přednost možnostem přizpůsobení, barvám, digitálním samolepkám a lepícím poznámkám.
Ať už dáváte přednost jakémukoli přístupu, existuje deníkový program právě pro vás.
10 nejlepších aplikací pro digitální deníky
Jste připraveni vylepšit své zážitky z digitálního deníku? Zde je náš seznam nejlepších aplikací, které jsou dnes k dispozici.
Každá z nich vám poskytuje bezpečné místo pro psaní denních poznámek, takže si vyberte tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
1. ClickUp
Nejlepší pro společné psaní deníku
ClickUp je neuvěřitelně užitečný nástroj pro produktivitu, řízení projektů a zaznamenávání projektové dokumentace. A je také ideálním místem pro váš digitální deník. Díky funkcím, které usnadňují vytváření dokumentů a sledování pokroku, se přirozeně hodí jako aplikace pro digitální plánování.
Využijte funkce ClickUp Docs, jako je formátování bohatého textu, vkládání obrázků, vnořené stránky a záložky, k vytvoření digitálního plánovacího systému, který doplňuje váš styl psaní a umožňuje vám zachytit každý okamžik vašeho dne.
Použijte ClickUp AI v Docs jako pomocníka při psaní k vytváření nebo shrnování poznámek ve svém digitálním deníku. Kromě psaní lze ClickUp AI použít k okamžitému vytváření akčních položek a podúkolů na základě kontextu vašich úkolů a dokumentů.
Organizujte jednotlivé deníkové záznamy, používejte štítky k jejich kategorizaci a postupně si vytvořte knihovnu denních nebo týdenních záznamů. Rozhodněte se, zda chcete své záznamy sdílet, nebo si vést soukromé deníky, s možností nastavení soukromí a sdílení pro každou stránku.
Vyhněte se rozptýlení při psaní deníku zapnutím vestavěného režimu Focus Mode nebo použijte časový tracker ke sledování, jak dlouho deník píšete, jako techniku time managementu.
Pokud chcete přidat rychlou poznámku nebo vytvořit seznam úkolů či kontrolní seznam vedle svého deníku, použijte ClickUp Notes. Vaše poznámky jsou snadno přístupné odkudkoli, takže už nikdy neztratíte poznámku na lepící papírku ani záznam v zápisníku.
Zápisy v poznámkovém bloku lze snadno a rychle převést na sledovatelné úkoly s termíny splnění – ideální pro situace, kdy chcete sledovat pokrok v plnění cílů, motivovat se k akci nebo spravovat své priority.
ClickUp je ideální nejen pro osobní deníky, ale také pro pracovní účely. Můžete jej použít jako software pro dokumentaci procesů, abyste si vedli záznamy o standardních operačních postupech a návodech.
Doma, v kanceláři nebo na cestách, s ClickUpem to zvládnete. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte si denní nebo týdenní deník v ClickUp Docs.
- Přizpůsobte si své deníkové záznamy pomocí bohatých médií a formátování textu.
- Uspořádejte si své myšlenky pomocí záhlaví, záložek a štítků.
- Prohledávejte tagy a najděte předchozí záznamy v deníku.
- Přidávejte si poznámky do deníku i na cestách pomocí mobilní aplikace ClickUp.
- Začleňte další funkce, jako jsou ClickUp Goals a ClickUp Tasks, a proměňte svůj digitální deník v plně funkční systém pro zvýšení produktivity.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí a možností přizpůsobení může některým uživatelům chvíli trvat, než si svůj deník zcela přizpůsobí podle svých představ.
- ClickUp je skvělou volbou pro uživatele, kteří si chtějí přizpůsobit způsob vedení deníku, ale nemusí být ideální volbou pro ty, kteří chtějí hotové řešení pro vedení deníku.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Day One
Nejlepší pro každodenní reflexe
Day One se sama popisuje jako „nejlepší aplikace pro vedení deníku“. Aplikace se pyšní svým oceněným moderním a minimalistickým designem. Uživatelé jsou vybízeni k tomu, aby si každý den psali deník a používali aplikaci jako retrospektivní nástroj, ke kterému se mohou vracet a přemýšlet o uplynulých dnech. ✏️
Nejlepší funkce aplikace Day One
- Přidejte do deníkových záznamů fotografie, kresby, zvukové nahrávky a videa.
- Vytvořte si v aplikaci více deníků pro různé oblasti svého života.
- Zaměřte se na bezpečnost pomocí přístupových kódů, biometrického zabezpečení a šifrování typu end-to-end.
- Automaticky zálohováno s možností snadného exportu dat kdykoli.
Omezení aplikace Day One
- Aplikace je určena pro každodenní psaní deníku, takže uživatelé, kteří chtějí sledovat své cíle nebo návyky, budou muset hledat jinde.
- Day One je primárně aplikace pro iOS a Android, takže webová verze je stále ve fázi beta.
Ceny aplikace Day One
- Zdarma
- Premium: 2,92 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Day One
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Diaro
Nejlepší pro soukromí a bezpečnost
Diaro je jednoduchá aplikace pro digitální deník, která díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní podporuje zvyk psát si deník. Uživatelé mohou přidávat záznamy do deníku, organizovat poznámky, prohledávat předchozí záznamy a postupem času budovat knihovnu stránek. ?
Nejlepší funkce aplikace Diaro
- Organizujte si záznamy v deníku nebo diáři pomocí složek a štítků.
- Přidejte k záznamům v deníku obrázky a místa
- Kompatibilní s více než 30 jazyky
- Synchronizujte mezi aplikací Diaro pro iOS nebo Android a webovou verzí pomocí Dropboxu.
Omezení aplikace Diaro
- V aplikaci Diaro není k dispozici formátování textu, takže nemůžete používat tučné písmo, kurzívu ani podtržení k personalizaci nebo zdůraznění svých poznámek.
- Uživatelé uvádějí, že v aplikaci nelze mít více než jeden deník.
Ceny aplikace Diaro
- Zdarma
- Diaro Pro: Od 8,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Diaro
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Reflectly
Nejlepší pro sledování nálady
Reflectly se sama popisuje jako „první inteligentní deník na světě“ díky svému zaměření na všímavost, duševní zdraví a sledování nálady. Uživatelé mají přístup k denním podnětům pro psaní deníku, sledování pokroku, motivačním citátům a denním výzvám.
A pokud plánujete zavést aplikaci pro digitální deník na pracovišti, brzy bude k dispozici Reflectly for Work. ?
Nejlepší funkce aplikace Reflectly
- Odpovídejte na denní otázky týkající se vaší nálady a pohody.
- Nechte se inspirovat k psaní deníkových záznamů pomocí denních podnětů.
- Čtěte a přemýšlejte o předchozích záznamech v deníku.
- Sledujte svou náladu a návyky v průběhu času
Omezení aplikace Reflectly
- Aplikace je silně zaměřena na všímavost, takže nemusí být nejlepší volbou pro tradiční digitální deníkovou aplikaci.
- Reflectly je k dispozici pouze v App Store a Google Play Store, bez webové nebo desktopové verze.
Ceny Reflectly
- Zdarma
- Reflectly Premium: Od 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Reflectly
- G2: N/A
- Capterra: N/A
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
5. Pětiminutový deník
Nejlepší pro rychlé psaní deníku
Aplikace Five Minute Journal nabízí digitální verzi oblíbeného tištěného deníku. Myšlenka spočívá v tom, že strávíte pouhých pět minut zapisováním svých myšlenek za daný den.
Aplikace usnadňuje psaní krátkých záznamů pomocí návodů k vedení deníku, denních připomínek, inspirativních citátů a týdenních výzev, které vás udrží motivované. ?
Nejlepší funkce aplikace Five Minute Journal
- Využijte průvodce, který vám zjednoduší psaní deníku.
- Navigujte pomocí časové osy nebo kalendáře.
- Sledujte svůj pokrok a vzorce chování
- Five Minute Journal je aplikace pro vedení soukromého deníku s bezpečným přístupovým kódem, Touch ID nebo Face ID.
Omezení aplikace Five Minute Journal
- Aplikace Five Minute Journal nemá webovou ani desktopovou verzi, takže uživatelé budou muset k psaní deníku používat zařízení s iOS nebo Androidem.
- Ačkoli existuje bezplatná verze, uživatelé potřebují placený tarif, aby mohli do denních deníkových záznamů přidávat obrázky nebo videa.
Ceny aplikace Five Minute Journal
- Zdarma
- Premium: Od 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Five Minute Journal
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Notion
Nejlepší pro přizpůsobitelné šablony deníků
Notion je aplikace pro digitální pracovní prostor a plánování s několika šablonami deníků a sledovačů návyků, díky kterým je snadné vytvořit si vlastní deník. Ať už sbíráte myšlenky a pocity nebo důležité nápady, tato skvělá aplikace pro psaní deníku používá jednoduchý textový systém, takže můžete vytvořit něco komplexnějšího s databázemi, které sledují pokrok vašich záznamů nebo úkolů v průběhu času. ?
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Začněte s prázdnou stránkou nebo použijte šablonu bullet journalu k nastavení svého deníku.
- Přizpůsobte si způsob vedení deníku pomocí barev, obrázků, záhlaví, databází a vložených funkcí.
- Uspořádejte si fotografie, videa a další připomínky ze svého každodenního života a dovolených.
- Vytvořte si více deníků v rámci jednoho pracovního prostoru.
- Funkce umělé inteligence vám pomohou shrnout vaše deníkové záznamy, poskytnou vám podněty a mnoho dalšího.
Omezení aplikace Notion
- Notion vypadá a působí spíše jako nástroj pro zpracování textu než jako aplikace pro vedení deníku, což nemusí být vizuálně přitažlivé pro osobní deníkáře.
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat škálu funkcí aplikace Notion za příliš rozsáhlou.
Ceny aplikace Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
7. Momento
Nejlepší pro integraci sociálních médií
Momento je aplikace pro digitální deník, která je k dispozici pouze pro iOS a podporuje každodenní psaní deníku a automaticky shromažďuje obsah z vašich aplikací sociálních médií. Momento využívá kanály k načítání obsahu z aplikací jako Instagram, Spotify nebo Goodreads, aby vám pomohlo vykreslit obraz vašeho života v jednotlivých okamžicích. ?️
Nejlepší funkce aplikace Momento
- Uspořádejte všechny své deníkové záznamy a vzpomínky na jednom místě.
- Získejte ucelenější přehled o každém dni díky integraci feedů ze sociálních sítí a zábavních aplikací.
- Rozhodněte se sdílet konkrétní okamžiky s ostatními
- Prohledávejte a přemýšlejte o předchozích záznamech v deníku.
Omezení aplikace Momento
- Momento je k dispozici pouze pro iOS, takže není dostupný pro Android, web ani desktop.
- Vylepšené bezpečnostní funkce, jako jsou přístupové kódy nebo Touch ID, jsou v aplikaci Momento placenými doplňky.
Ceny aplikace Momento
- Zdarma
- Premium: Od 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Momento
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Daylio
Nejlepší pro sledování nálady a aktivity
Daylio se prezentuje jako aplikace pro digitální bullet journal zaměřená na péči o sebe sama, s důrazem na náladu, štěstí a sledování cílů. Uživatelé jsou vyzváni, aby vybrali svou náladu, popsali svůj den a stanovili si cíle, které mohou v průběhu času měřit. ?
Nejlepší funkce Daylio
- Věnujte se péči o sebe a všímavosti, zatímco si zapisujete do deníku s integrovaným sledovačem nálady.
- Zobrazte si svou náladu a pokrok v čase pomocí poutavých kalendářových zobrazení.
- Získejte pokročilé statistiky a sledujte svůj pokrok v plnění cílů v průběhu času.
- Přizpůsobte si zážitek pomocí různých barevných motivů.
Omezení aplikace Daylio
- Aplikace deníku je určena především pro všímavost a péči o sebe, takže není vhodná pro uživatele, kteří hledají standardní digitální aplikace pro vedení bullet journalu.
- Daylio není k dispozici jako aplikace pro stolní počítače nebo prohlížeče, takže budete muset použít zařízení iOS nebo Android.
Ceny Daylio
- Zdarma
- Premium: Od 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Daylio
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Diarium
Nejlepší pro multimediální deníky
Diarium je digitální deník v tradičnějším stylu. Je multiplatformní, což znamená, že můžete snadno začít psát a pokračovat v psaní deníku, ať jste kdekoli. Vkládat můžete fotografie, videa a zvukové poznámky a pomocí formátování bohatého textu můžete své záznamy přizpůsobit. ?
Nejlepší funkce aplikace Diarium
- Pište deník nebo týdeník a procházejte předchozí záznamy.
- Přidejte místa a značky, abyste na mapě viděli, kde jste byli.
- Získejte oznámení o tom, co jste dělali v tento den v předchozím roce.
- Přizpůsobte si svůj deník barvami, fonty, štítky a chytrými integracemi.
Omezení aplikace Diarium
- Diarium působí spíše jako tradiční deník než jiné moderní, zjednodušené aplikace.
- Aplikace neobsahuje vestavěnou funkci pro sledování návyků nebo cílů, takže pro tento účel možná dáte přednost jiné aplikaci.
Ceny aplikace Diarium
- Zdarma
- Lifetime Pro: 7,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Diarium
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Grid Diary
Nejlepší pro vizuální deníky
Grid Diary je moderní a efektivní způsob, jak začít psát deník. Aplikace využívá reflexivní podněty a šablony deníku, aby byl proces efektivnější. Unikátní formát mřížky vás inspiruje k zamyšlení nad různými aspekty vašeho života. ?
Nejlepší funkce aplikace Grid Diary
- Překonejte tvůrčí blok pomocí vedeného psaní.
- Začněte psát více deníků v jedné aplikaci
- Využijte vestavěné podněty k podpoře vděčnosti, reflexe a pokroku.
- Personalizujte svůj digitální deník pomocí samolepek, vložených obrázků a formátování textu.
Omezení aplikace Grid Diary
- Někteří uživatelé mohou upřednostňovat tradičnější přístup k vedení deníku před jeho jedinečným systémem.
- Aplikace nemá webovou verzi, takže k jejímu používání budete potřebovat zařízení s Androidem nebo iOS nebo počítač Mac.
Ceny aplikace Grid Diary
- Zdarma
- Placené: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Grid Diary
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Zorganizujte se pomocí nejlepších aplikací pro digitální deníky
Digitální deníky jsou nyní jednodušší než kdy dříve a existuje spousta aplikací, které vás motivují a povzbuzují k zaznamenávání vašeho každodenního života. Ať už se zaměřujete na všímavost, psaní deníku nebo sledování návyků, v tomto seznamu najdete aplikaci, která odpovídá vašim cílům.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a posuňte svůj online deník na vyšší úroveň díky vlastnímu personalizovanému digitálnímu systému produktivity.
Získáte prostor bez rušivých vlivů a s kompletní výbavou, kde můžete zaznamenávat své každodenní myšlenky a pocity, a také sílu proměnit tyto myšlenky v činy. ✨